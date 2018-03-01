Владимир Путин в ходе оглашения послания ФС РФ коснулся вопроса майских указов

Есть кое-какие недовыполнения. Но в целом планка достигнута. Нужно ставить перед собой амбициозные задачи. Размер зарплаты в бюджетной сфере должен расти и дальше.

Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту пойдёт первый автотранспорт. Идёт строительство автомобильных дорог, которые свяжут Европу и страны АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона). За 6 лет в 1,5 вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Контейнеры из Владивостока до центра России будут доставляться за 7 суток. Наша страна будет одним из мировых лидеров по контейнерным перевозкам.

Если в начале 2000-х грузооборот портов составлял 300 млн тонн, то сегодня совокупность грузооборота в российских портах преодолела отметку в 1 млрд тонн. Это больше, чем объём перевалки в портах всего СССР в 1990 году.

К 2025 году грузопоток по Севморпути вырастет в 10 раз. Мы продолжим политику привлечения инвестиций на Дальний Восток. Запустим целый ряд проектов в Арктике. Укрепляем там экономическую и военную инфраструктуру. Предстоит расширить и реконструировать сеть региональных аэропортов. Ситуация, когда даже в соседнюю область нужно лететь через Москву, уходит.

Россия должна стать не только ключевым логистическим звеном планеты, но и пространством для хранения Больших Данных. Наша задача – обеспечить населённые пункты с населением от 200 человек Интернетом - повсеместно. Жители Крайнего Севера смогут пользоваться для этих целей возможностями российской спутниковой группировки.

Президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию коснулся вопроса майских указов.Путин:Владимир Путин отметил то, что в ходе реформы образования и здравоохранения "увлеклись оптимизацией" - упомянуто закрытие школ и фельдшерских пунктов на селе. Президент предложил вернуть ФАПы в населённые пункты с населением до 2 тыс. человек, организовать мобильные пункты медицинской помощи в населённых пунктах с населением менее 100 человек.Президент предложил создать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями - с привлечением научного сообщества, отечественной фарминдустрии.По словам президента, для развития страны нужно "прошить" страну коммуникациями.Путин:Президент:Путин: