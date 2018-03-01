18:15 01 марта
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Владимир Путин в ходе оглашения послания ФС РФ коснулся вопроса майских указов

Президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию коснулся вопроса майских указов.

Путин:
Есть кое-какие недовыполнения. Но в целом планка достигнута. Нужно ставить перед собой амбициозные задачи. Размер зарплаты в бюджетной сфере должен расти и дальше.


Владимир Путин в ходе оглашения послания ФС РФ коснулся вопроса майских указов



Владимир Путин отметил то, что в ходе реформы образования и здравоохранения "увлеклись оптимизацией" - упомянуто закрытие школ и фельдшерских пунктов на селе. Президент предложил вернуть ФАПы в населённые пункты с населением до 2 тыс. человек, организовать мобильные пункты медицинской помощи в населённых пунктах с населением менее 100 человек.

Президент предложил создать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями - с привлечением научного сообщества, отечественной фарминдустрии.

По словам президента, для развития страны нужно "прошить" страну коммуникациями.

Путин:
Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту пойдёт первый автотранспорт. Идёт строительство автомобильных дорог, которые свяжут Европу и страны АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона). За 6 лет в 1,5 вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Контейнеры из Владивостока до центра России будут доставляться за 7 суток. Наша страна будет одним из мировых лидеров по контейнерным перевозкам.


Президент:
Если в начале 2000-х грузооборот портов составлял 300 млн тонн, то сегодня совокупность грузооборота в российских портах преодолела отметку в 1 млрд тонн. Это больше, чем объём перевалки в портах всего СССР в 1990 году.


Путин:
К 2025 году грузопоток по Севморпути вырастет в 10 раз. Мы продолжим политику привлечения инвестиций на Дальний Восток. Запустим целый ряд проектов в Арктике. Укрепляем там экономическую и военную инфраструктуру. Предстоит расширить и реконструировать сеть региональных аэропортов. Ситуация, когда даже в соседнюю область нужно лететь через Москву, уходит.
Россия должна стать не только ключевым логистическим звеном планеты, но и пространством для хранения Больших Данных. Наша задача – обеспечить населённые пункты с населением от 200 человек Интернетом - повсеместно. Жители Крайнего Севера смогут пользоваться для этих целей возможностями российской спутниковой группировки.

Использованы фотографии: Россия24
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Комментарии 55

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  1. taiga2018 Сегодня, 12:48
    опомнился с фапами и школами...не поздно ли...
    taiga2018
    1. 210окв Сегодня, 12:52
      Надо ему напомнить про санитарок в больницах-их вывели из числа медицинских работников.И указ не надо выполнять и платить не надо.
      Цитата: taiga2018
      опомнился с фапами и школами...не поздно ли...
      210окв
      1. uskrabut Сегодня, 14:00
        Цитата: 210окв
        вывели из числа медицинских работников.И указ не надо выполнять и платить не надо.

        А чтобы зарплату не поднимать на бумаге всех переводят на неполный рабочий день, вон чего эти гниды выдумали.
        uskrabut
    2. 210окв Сегодня, 12:54
      Ну,так лучше поздно,чем никогда.. yes Хотя спросить строго за эти указы надо было еще года три назад.Но спрашивать с СВОИХ..как то рука не поднимается.
      Цитата: taiga2018
      опомнился с фапами и школами...не поздно ли...
      210окв
      1. taiga2018 Сегодня, 13:02
        Цитата: 210окв
        Хотя спросить строго за эти указы надо было еще года три назад.Но спрашивать с СВОИХ..как то рука не поднимается.

        мне это напомнило "Головокружение от успехов",статью Сталина в газете "Правда",в которой тот решил возложить всю вину за "перегибы" при создании колхозов на местных руководителей...
        taiga2018
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:12
          а было не так? не?
          Диванный Хенераль
        2. 210окв Сегодня, 13:36
          И еще.Перевозки,перевалки..Севморпуть.Это все хорошо.Только для ЧЕГО ?Для перевозки товаров произведенных в другой стране..Да и в 1990 году экономическая мощь КНР была явно не такая..К чему привязывать эти цифры?
          210окв
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:48
            Не важно, что кто-то идет не в ногу, важно, что это хорошо смотрится (с)
            Если грубо говорить, то сейчас идет период "развешивания лапши на доверчивые уши", что бы потом, апологеты сами знаете кого, говорили, "а вот ОН говорил!", "он все знает, он все может, он самый мудрый"...
            Забыли самое главное - короля делает СВИТА.
            Или "кадры решают все".
            А у НЕГО в свите "майданутые по про-российски" и никакущие кадры...
            Но ОН - няшка... поэтому "жена Цезаря вне подозрений" и все голосуем за сами знаете кого...
            Правда, что НИЧЕГО из глобального не выполнено, но главное - как гордо, смело, торжественно озвучены несбыточные планы...
            Эх, а я то считал, что жанр фантастики умер...
            Диванный Хенераль
          2. uskrabut Сегодня, 13:57
            Цитата: 210окв
            Только для ЧЕГО ?

            Таки да! А что российский народ с этого иметь будет?
            uskrabut
            1. 210окв Сегодня, 14:00
              А что Вы спрашиваете за ВЕСЬ народ?Получат работу по обеспечению перевозки чужих грузов несколько десятков тысяч человек..
              Цитата: uskrabut
              Цитата: 210окв
              Только для ЧЕГО ?

              Таки да! А что российский народ с этого иметь будет?
              210окв
        3. BecmepH Сегодня, 13:43
          Цитата: taiga2018
          мне это напомнило "Головокружение от успехов"

          Да уж... И готовятся майские указы уже.
          Ещё надо заметить, что докладчик лукавит. Пробежав слегка по просторам паутины заметил, что в 1990 г. морские грузоперевозки составляли около 400 млн.т. в год( в разных источниках чуть более, чуть менее). А до 90-го грузоперевозки были ещё и выше. Но ещё были и речные грузоперевозки, которые в СССР составляли более 600млн.т в год. И росли до определённых событий.
          Итого получаем? И калькулятора не надо!
          Справедливости ради надо заметить, что объёмы перевозок считались на весь СССР. Если морские грузоперевозки можно корректировать, то речные, думаю, будут на уровне погрешности.
          BecmepH
  2. Карлик с носом Сегодня, 12:49
    Уже указы наметил wink wink
    Карлик с носом
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:53
      Цитата: Карлик с носом
      Уже указы наметил wink wink

      а чо,график менять из за каких то выборов?
      андрей юрьевич
  3. андрей юрьевич Сегодня, 12:49
    люблю Выборы...власти народ вдруг "увидели"... в очередной раз..
    андрей юрьевич
    1. kepmor Сегодня, 12:55
      бедняга...обещает и обещает, а нам всё маловато будет...неблагодарный у него народец...
      kepmor
      1. vovanpain Сегодня, 13:37
        Цитата: kepmor
        бедняга...обещает и обещает, а нам всё маловато будет...неблагодарный у него народец...

        А кто не обещает перед выборами то laughing Сколько там кандидатов, столько же и обещаний, но это перед выборами, после выборов всё забывается и это так последние 30 лет.
        vovanpain
        1. SlavaS Сегодня, 14:00
          30 мало, 65 в самый раз
          SlavaS
      2. uskrabut Сегодня, 13:56
        Цитата: kepmor
        обещает и обещает

        взял бы да сделал доброе людям, можно бы было и не отчитываться...... как Писании сказано: "и воздастся за тайное явным"
        uskrabut
    2. 210окв Сегодня, 12:55
      Увидели.Когда ИМ надо..А когда надо народу-в упор не замечают.
      Цитата: андрей юрьевич
      люблю Выборы...власти народ вдруг "увидели"... в очередной раз..
      210окв
    3. Владивосток1969 Сегодня, 13:02
      андрей юрьевич]люблю Выборы...власти народ вдруг "увидели"... в очередной раз..

      А после выборов очки снимут,что бы не видеть этот народ и не видеть бумажку на которой были написаны обещания.И ЗАЖИВЁМ!!!
      Владивосток1969
  4. GRIGORIY76 Сегодня, 12:52
    Что то больно часто кашляет гарант...
    GRIGORIY76
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:56
      не "герцеговина флор" чай...
      андрей юрьевич
    2. prapor75m Сегодня, 12:56
      пенсию перечислили , бегу в аптеку вышлю почтой главному laughing
      prapor75m
    3. НасРать Сегодня, 12:58
      простыл в середине февраля..

      Президент России Владимир Путин простудился, но продолжает работать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 13 февраля.
      НасРать
    4. dauria Сегодня, 13:37
      Что то больно часто кашляет гарант...


      У него аллергия на народ.
      dauria
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:44

        Там собрался у ворот
        Энтот... как его... народ!
        В обчем, дело принимает
        Социяльный оборот!

        А всему виной Федот,
        Энто он мутит народ,--
        Подбивает населенье
        Учинить переворот!.
        .
        ущипните меня....
        андрей юрьевич
    5. uskrabut Сегодня, 13:52
      Цитата: GRIGORIY76
      Что то больно часто кашляет гарант...

      Видно курево у разных подчинённых стреляет. Курил бы свои, не кашлял бы. Или он не курит? Тогда простыл. Или аллергия на работу.
      uskrabut
  5. Bulrumeb Сегодня, 12:54
    резидент в ходе оглашения послания Федеральному собранию коснулся вопроса майских указов.
    Путин: Есть кое-какие недовыполнения. Но в целом планка достигнута.

    Ну ведь треп же какие недовыполнения если указы эти на местах не выполняются, а если и выполнятся то как в случае с санитарками которых в уборщицы перевели
    Bulrumeb
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:16
      Цитата: Bulrumeb
      Ну ведь треп же

      "что наша жииииизнь-играааа....!" yes
      андрей юрьевич
  6. басмач Сегодня, 12:55
    Ага, к 25, к 30. А там как у Насретдина-либо султан помрёт, либо ишак сдохнет. Особливо интересно про почти выполненные майские указы. Я вот как то не наблюдаю 25 млн. новых рабочих мест.. Ослеп я, что ли
    басмач
    1. BecmepH Сегодня, 13:47
      Цитата: басмач
      Ослеп я, что ли

      Просто папаху приподнимите))
      BecmepH
      1. басмач Сегодня, 15:47
        Ну эт я здесь до майора дополз, а так то лишь капитан. Так что папахи в любом случае нет. Глаза застить нечем. У нас вот на химкомбинате во времена СССР работающих было 14000, сейчас чуть меньше 5000 ( первенец пятилетки, однако). Часть цехов порушена, на некоторых берёзки растут, а начальство ищет, кого б ещё сократить. Оптимизация, однако, "создание" высокотехнологичных рабочих мест. P&G тоже сдувается потихоньку, стал сокращать персонал. Там и Кнауф. Занятые места только на кладбище появляются. Вот там то рост заметен.
        басмач
  7. igorra Сегодня, 12:58
    Говорильня как при Горбачёве. Должны, если, достигнуть и т.д. Почему нельзя так: Задача такая то, министерство такое то, ответственный такой то, срок исполнения такой то. Страна должна видеть своих "героев" и знать кого карать в случае неисполнения, а так наши чинуши спрячутся друг за друга и потом как по писанному: миллиарды украдены группой неустановленных лиц. В итоге дэнэг нэт, лица за решёткой тоже не наблюдаются.
    igorra
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:17
      Цитата: igorra
      Говорильня как при Горбачёве. Должны, если, достигнуть и т.д. Почему нельзя так:

      углубить,расширить,и вставить...
      андрей юрьевич
    2. Sovetskiy Сегодня, 13:28
      Цитата: igorra
      Говорильня как при Горбачёве. Должны, если, достигнуть и т.д. Почему нельзя так: Задача такая то, министерство такое то, ответственный такой то, срок исполнения такой то. Страна должна видеть своих "героев" и знать кого карать в случае неисполнения, а так наши чинуши спрячутся друг за друга и потом как по писанному: миллиарды украдены группой неустановленных лиц. В итоге дэнэг нэт, лица за решёткой тоже не наблюдаются.

      СВОИХ НЕ СДАЕМ! Что не понятно?
      Sovetskiy
    3. BecmepH Сегодня, 13:49
      Цитата: igorra
      Почему нельзя так: Задача такая то, министерство такое то, ответственный такой то, срок исполнения такой то.

      Что-то мне это напоминает..? А!!! Плановую экономику при СССР!
      BecmepH
  8. GRIGORIY76 Сегодня, 13:09
    Знаю я как реализовали эти майские указы. Г. Рыбинск, Ярославская область, мою мать, врача лаборанта сократили, так как лаборатории в нашем городе объединяют, а ей предложили остаться лаборанткой за 9000 р. И это при 24 годах стажа. Хорошо хоть у нее хватило смелости ехать работать на север, там пока более-менее.
    GRIGORIY76
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:21
      Цитата: GRIGORIY76
      Знаю я как реализовали эти майские указы. Г. Рыбинск, Ярославская область, мою мать, врача лаборанта сократили, так как лаборатории в нашем городе объединяют, а ей предложили остаться лаборанткой за 9000 р. И это при 24 годах стажа. Хорошо хоть у нее хватило смелости ехать работать на север, там пока более-менее.

      я сыну,сразу сказал" отправляй её в "декрет"...сноху, после "диплома медика"..он сказал: "есть!" и вот я опять дед...
      андрей юрьевич
  9. Sovetskiy Сегодня, 13:14
    Президент предложил вернуть ФАПы в населённые пункты с населением до 2 тыс. человек, организовать мобильные пункты медицинской помощи в населённых пунктах с населением менее 100 человек.

    А головой в место задницы подумать для начала они там не пробовали?
    По ходу эта болезнь заразная.
    Медведев стрелки по всей стране переводил туда-обратно, сейчас опять хотят время менять и Путин туда же.
    Был бы 37-й год, уже бы расстреляли всю эту банду "реформаторов" за вредительство и растрату гос. средств в особо крупных!
    Sovetskiy
  10. oleole97 Сегодня, 13:23
    Что-то сильно напоминает "Нью-Васюки".....
    oleole97
  11. Altona Сегодня, 13:45
    "Я планов наших люблю громадье, размаха шаги саженьи"...Какой все-таки был гениальный поэт Маяковский и тоже, представьте, Владимир Владимирович. Совпадение? Не думаю! Стоит перечитать его поэму "Хорошо" и многое как-будто снова вернулось 100 лет спустя. laughing laughing
    Звякая
    шпорами
    довоенной выковки,
    аксельбантами
    увешанные до пупов,
    говорили-
    адъютант
    (в "Селекте" на Лиговке)
    и штанс-капитан
    Попов.
    "Господин адъютант,
    не возражайте,
    не дам,-
    скажите,
    чего еще
    поджидаем мы?
    Россию
    евреи
    продают жидам,
    и кадровое
    офицерство
    уже под жидами!
    Вы, конешно,
    профессор,
    либерал,
    но казачество,
    пожалуйста,
    оставьте в покое.
    Например,
    мое положенье беря,
    это...
    черт его знает, что это такое!
    Сегодня с денщиком:
    ору ему
    -эй,
    наваксь
    щиблетину,
    чтоб видеть рыло в ней!-
    И конешно-
    к матушке,
    а он м е н я
    к м о е й,
    к матушке,
    к свет
    к Елизавете Кирилловне!"
    "Нет,
    я не за монархию
    с коронами,
    с орлами,
    НО
    для социализма
    нужен базис.
    Сначала демократия,
    потом
    парламент.
    Культура нужна.
    А мы-
    Азия-с!
    Я даже-
    социалист.
    Но не граблю,
    не жгу.
    Разве можно сразу?
    Конешно, нет!
    Постепенно,
    понемногу,
    по вершочку,
    по шажку,
    сегодня,
    завтра,
    через двадцать лет.
    Altona
  12. SAF Сегодня, 13:48
    Никто не смотрел программу передач????
    Запланировано на час - до 13:00
    А на "дебатах" - 2 минуты и ор стоит!
    Я - не либерал - но так использовать эфирное время основных вещательных каналов - это чуть-чуть дорого, круто и неприлично.

    Поясню, для тех кто не в бронепоезде:
    Пускай тогда Жириновские, Явлинские и другие "кандидаты" имеют столько же времени на этих каналах. В то же время.
    Я этих персонажей не люблю и не уважаю - За ДЕРЖАВУ обидно!



    SAF
  13. uskrabut Сегодня, 13:48
    Накосячили не только с ФАПами и школами. Умудрились везде влезть со своей оптимизацией, у нас же стадный рефлекс - раз баран попёр в эту сторону, то все овцы за ним без разбору. В итоге в сельских администрациях на главного бухгалтер никто не хочет идти - работы вал, а з/п 10 тыс.руб. Рядовых бухгалтеров вывели из штата, типа по договору - теперь у людей ни больничных , ни отпусков. И так везде, куда ни глянь. Постарались "одобрямсы". Теперь попробуй всё разгрести, найти и подготовить специалистов, создать и оснастить рабочие места. Хотя этой публике того и надо - больше затраты больше и откат.
    uskrabut
  14. kaschey Сегодня, 14:01
    А пол зала слушают его и улыбаются.
    Дебаты в эфире в одном лице)
    kaschey
    1. Bosch Сегодня, 16:57
      Это не дебаты, а развешивание лапши на уши электората.
      Bosch
  15. zyzx Сегодня, 14:58
    23го января я бюджетник (врач) подписывают доп соглашение к договору о повышение количества баллов каждый балл +500р к зарплате. Повысили с 23х до 38ми. Доп соглашение действительно до 20го года. Я говорю коллегам,помните мое слово,после выборов срежут. Да я блин не знал,что так быстро уже 5го февраля,принесли доп соглашение по которому с апреля,баллы с 38ми снижаются до 25. То есть это они даже не нам ,быдлу, мозги пудрят,а надо отчитаться выше,что зарплата поднята.
    zyzx
  16. кедр Сегодня, 15:13
    Сейчас после речи Путина у народа будет выбор. Дальше лить слёзы и слюни на мельницу США и их пятой колонны, в надежде что те перемелют "антидемократический и антилиберальный" режим Путина, или встать рядом с Главнокомандующим ВС РФ против обнаглевших в конец англосаксов и их подпевал.
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
    1. басмач Сегодня, 15:56
      Тяжёлый случай. Но, судя по нику, не удивительный. совпадают.
      басмач
  17. samarin1969 Сегодня, 15:30
    За счет чего будут оплачены все эти грандиозные планы?. ...Одно только обещание, что "С 2021 года все предприятия должны перейти на наилучшие экологичные технологии" - потребует космических расходов....

    В экономике - сплошная "кудринская философия" ..."Доля государства в экономике РФ должна постепенно снижаться". ...Опять сказка про добрых "инвесторов", которые создадут технологичную экономику......
    ....Хохмим над "сепокку" прибалтской и украинской промышленности, а сами идём тем же путем. ....
    samarin1969
  18. котовский Сегодня, 15:48
    С вами ребята даже не спорит никто уже,так ваше нытье достало.
    С евреями и то видать смысла больше бадаться. Устроили шабаш под статьей winked
    Но без оппонентов,не интересно,вон даже до кашля докопались.. laughing
    Как бабы базарные. Идите и поменяйте что то в вашей так любимой стране,а если не можете,то вытрите сопли,жалко это выглядит.. hi
    котовский
    1. SanichSan Сегодня, 17:13
      Цитата: котовский
      Идите и поменяйте что то в вашей так любимой стране

      они не могут. они заняты. они ноют laughing
      SanichSan
    2. faiver Сегодня, 17:21
      куда пойти чтоб поменять, но чтоб без свиданий с росгвардией?
      faiver
  19. Bosch Сегодня, 16:54
    В 2000-м году бензин стоил 7 руб., нефть 30$, доллар 30 руб. В 2018-м бензин - 45 руб., нефть 65$, доллар 56 руб. Вот результат 18 лет правления ВВП.
    Bosch
  20. vfqjh Сегодня, 17:29
    Может я и повторю чей то вопрос , а предыдущие майские указы все выполнели ? Вот и получается одна трепалогия . Стыдно мне за гаранта , ой как стыдно .
    vfqjh
  21. Xscorpion Сегодня, 18:01
    Цитата: faiver
    куда пойти чтоб поменять, но чтоб без свиданий с росгвардией?


    А что вам сразу Росгвардия? ППС из МВД никто не отменял.Или как всегда ,Росгвардия против народа у вас?Чтоб поменять что то,нужно не ныть,а поднять задницу и идти работать.А для начала лучше думать начать.
    Xscorpion
Картина дня