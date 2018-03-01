18:11 01 марта
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СМИ: США перебросили спецназ на сирийскую базу коалиции Эт-Танф

США перебросили 600 спецназовцев на базу международной коалиции Эт-Танф, развернутую два года назад на границе Сирии, Ирака и Иордании, в сирийской провинции Хомс. С таким утверждением в четверг выступила турецкая газета "Yeni Akit", передает ТАСС.

СМИ: США перебросили спецназ на сирийскую базу коалиции Эт-Танф


Издание не уточняет целей прибытия военных. По данным "Yeni Akit", в задачи личного состава базы входит контроль пограничных переходов. Кроме того, на ней велась "подготовка сирийских оппозиционеров", указывает издание.


По информации газеты "Vatan", на базу Эт-Танф прибыли не только американские спецназовцы, но и бронетехника.

В декабре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил США готовят боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на своей сирийской военной базе Эт-Танф. Он также отметил, что Пентагон не может объяснить, с какой целью нужна данная база, с учетом того, что территория Сирии освобождена от террористов.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 28

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  1. собаковод Сегодня, 15:43
    Бородатых переучивать. Обобщённый опыт партизанской войны.
    собаковод
    1. dorz Сегодня, 15:48
      США перебросили спецназ на сирийскую базу

      Теперь ИГ в безопасности.
      dorz
    2. Spartanez300 Сегодня, 15:51
      "Супермены" пожаловали wassat , будем надеется что пойдут с басмачами на дело а тут как тут наши самолеты , вот это будет дело good .
      Spartanez300
      1. собаковод Сегодня, 15:59
        Spartanez300
        "Супермены" пожаловали , будем надеется что пойдут с басмачами на дело а тут как тут наши самолеты , вот это будет дело
        Не нужно считать их дураками. На их действия Сирия и Россия едва успевают отвечать. А в некоторых случаяз, таких, как в Восточной Гуте, они, пока что, переигрывают нас.
        собаковод
      2. МИХАН Сегодня, 16:00
        Цитата: Spartanez300
        тут как тут наши самолеты , вот это будет дело

        Случайно промахнулись и все..Дождутся когда нибудь янки.!
        МИХАН
        1. Александр 3 Сегодня, 16:18
          Сергей Лавров предупредил -с бандитами разговора не будет.
          Александр 3
          1. МИХАН Сегодня, 16:43
            Цитата: Александр 3
            Сергей Лавров предупредил -с бандитами разговора не будет.

            Которые сотрудничают с США-главным мировым террористом..
            МИХАН
    3. ASG7 Сегодня, 16:48
      Свежее мясо, а то в Восточной Гуте уже заканчивается.
      ASG7
    4. баклан Сегодня, 17:56
      Чем гуще трава, тем легче косить...
      баклан
  2. Leeds Сегодня, 15:44
    К походу на восточную Гуту готовятся что-ли?
    Leeds
    1. gukoyan Сегодня, 16:28
      Не удивлюсь если там найдут химическое оружие Асада...
      gukoyan
  3. Пленник Сегодня, 15:45
    Восполняют потери или что другое?
    Пленник
  4. Alex-a832 Сегодня, 15:46
    И это после того, как турки заявили, что будут стрелять по курдам, даже если в их рядах увидят матрасников. Интересно, связаны ли эти факты...
    Alex-a832
    1. donavi49 Сегодня, 16:13
      Нет. На база Эт-Танф в другой стороне Сирии на юге. Она стратегически важна так как блокирует шоссе Дамаск-Багдад.
      donavi49
      1. Alex-a832 Сегодня, 17:57
        Да, это так. Но я подозреваю, что база - это пупкт временной дислокации, из которого их могут перебросить, например, в любую точку Сирии.
        Alex-a832
  5. К-50 Сегодня, 15:47
    США перебросили 600 спецназовцев на базу международной коалиции Эт-Танф, развернутую два года назад на границе Сирии, Ирака и Иордании, в сирийской провинции Хомс.

    -Может вмажем?
    -Вмажем, но потом.
    ДМБ (с)
    laughing
    К-50
    1. NEOZ Сегодня, 16:07
      Цитата: К-50
      Может вмажем?

      там было "бахнем"
      NEOZ
      1. К-50 Сегодня, 16:39
        Цитата: NEOZ
        Цитата: К-50
        Может вмажем?

        там было "бахнем"

        Ну сорри, я дословно не помнил hi
        Да что слова? Главное результат. yes laughing
        К-50
  6. bazzbazz Сегодня, 15:48
    А что на картинке 3е из 4х на связи. Трое рулит, один воюет)
    bazzbazz
  7. котовский Сегодня, 16:09
    Испужались полосатые... wassat
    Валите уже оттуда..пока целы..
    Задумались видать,куда Асад после Гуты пойдет.
    котовский
  8. Yrec Сегодня, 16:16
    600 спецназовцев - это турки приврали. Или не столько, или не все спецы. Так или иначе - новость хреновая.
    Yrec
  9. Vard Сегодня, 16:17
    Это не хорошо... Если они своих в топку бросают... То и нашим придётся...
    Vard
  10. gukoyan Сегодня, 16:26
    Может реально Калибром туда воткнуть?
    Помнится матрасы утверждали что часть Калибров промахнулось, часть не долетела... Давайте не будем их разочаровать, пусть одна ракета да и залетит случайно на ту базу, ну типа не долетела ;)
    gukoyan
    1. donavi49 Сегодня, 16:35
      Там большой комплекс и один калибр ничего не сделает. И они подтянули ПВО прямо на границу Иордании и Сирии. Поэтому не факт.

      Плюс в ответку массовый налет НЛО на Тартус и Хмемим 100%.

      К американцам можно относится как угодно - но они всегда реагируют на любую опасность предельно жестко. И слова Мэттиса "Если Вы нам будете угрожать - это станет самым долгим и плохим Вашим днем" - неоднократно подтверждались делом, без всяких проволочек. Включая эту самую базу - когда Сирийцы подошли, их раскатали. Когда Сирийцы вызвали на помощь самолеты, один отогнали, второй сбили.
      donavi49
  11. anjey Сегодня, 16:30
    Цитата: Leeds
    К походу на восточную Гуту готовятся что-ли?
    Да, у янки начались какие то телодвижения ,три транспорта с экспидиционным корпусом в средиземное зашли, здесь стягивают силы,замысел удара по Асаду и России? Есть ли у нас что то отрезвляющее для амерских дубленных затылков? Русская дубина хорошо остудила бы эти горячие головы....,тем более ВВП очень красочно все наше новое и мощное оружие описал, да и дух на высоте, янки хотят взять нас на слабо побольшому счету, явно что то задумали англосаксонские извращенные и лживые мозги,такое чувство что провокации будут как в Сирии ,так и на Донбассе, панике не место,просто готовыми нам всем надо быть,даже и на диванах...
    anjey
  12. KonoGon Сегодня, 16:45
    "газеты "Vatan"" - Да не может быть. Так и зовут?
    KonoGon
    1. donavi49 Сегодня, 17:37
      Ватан - это Родина по арабски же.
      donavi49
  13. Doliva63 Сегодня, 17:20
    Гм. 600 спецназовцев? Не верится. Это батальон рэйнджеров в полном составе, а их всего 4 на всю Америку. Да и зачем? Они ж прежде всего разведчики, а не пехота. Если "береты", то их много, но из бронетехники, у них, по-моему, только Хаммеры. Чешуя какая-то, в общем.
    Doliva63
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