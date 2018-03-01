18:12 01 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Чехия поставляет боеприпасы армии Иордании

Армия и службы безопасности Иордании получат миллионы единиц боеприпасов для стрелкового автоматического оружия из Чехии, сообщил представитель министерства обороны республики Якуб Файнор.

Чехия поставляет боеприпасы армии Иордании


Иордания получит в качестве дара 3,8 млн патронов для автоматических винтовок спецназа и 3 млн патронов для пулеметов
- отметил он.
Решение об этом было принято чешским правительством. Боеприпасы являются помощью республики в борьбе с террористическими организациями на Ближнем Востоке



Боеприпасы были списаны со складов ВС Чехии. Национальная армия, по словам представителя военного ведомства, не планировала их использование, так как они не подходят к новым типам стрелкового оружия, поступающих на ее вооружение.

Процесс передачи боеприпасов уже начался. Они поставляются в Иорданию на зафрахтованных ею транспортных самолетах с военного аэродрома в городе Пардубице (Центральная Чехия). Пока было отправлено два спецборта, планируется выполнить еще четыре.

Ранее чешская армия передала невостребованное оружие и боеприпасы Ираку и подразделениям курдской милиции, ведущих на Ближнем Востоке боевые действия против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает ТАСС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 16:04
    По всей вероятности наследие "Организации Варшавского договора" разбазаривают .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 16:08
      А какое же еще? Не американское же. winked
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 16:31
        Боеприпасы были списаны со складов ВС Чехии. Национальная армия, по словам представителя военного ведомства, не планировала их использование, так как они не подходят к новым типам стрелкового оружия, поступающих на ее вооружение.

        зачем платить за утилизацию если можно комуто подарить с самовывозом?
        pjastolov
        1. ПАМ Сегодня, 16:41
          ну ну "борьба с терроризмом", скорее всего матрасные оплатили и закамуфлировали доставку, через иорданию всевозможным "умеренным террористам" в Сирии.
          ПАМ
          1. pjastolov Сегодня, 16:42
            может быть и такое - в любом случае дело прибыльное
            pjastolov
            1. ПАМ Сегодня, 16:53
              в данном случае не может, а наверняка на 98% в Иордании нет такого количества легкого стрелкового оружия под боеприпасы советов. А всевозможные "деятели" на юге Сирии следующие на очереди по закатыванию на два метра.
              ПАМ
              1. pjastolov Сегодня, 16:59
                Цитата: ПАМ
                следующие на очереди по закатыванию на два метра.

                а зачем так глубоко? присапал и ладно, фауне тоде кушать хочется
                pjastolov
                1. ПАМ Сегодня, 17:40
                  чтобы эти бородатые тараканы не воняли, мух не разводили и болезни не переносили.
                  ПАМ
                  1. pjastolov Сегодня, 17:43
                    Цитата: ПАМ
                    чтобы эти тараканы не воняли, мух не разводили и болезни не переносили.

                    болезни - "терроризм" - уже разнесли так, что пора карантин вводить, а на солнышке в пустыни, остальное не страшно
                    pjastolov
    2. Tarento Сегодня, 16:25
      Сами произвели, сами подарили... В чем проблема? Кстати насчет прям подарка, терзают меня смутные сомнения...
      Tarento
      1. pjastolov Сегодня, 16:43
        Цитата: Tarento
        Кстати насчет прям подарка, терзают меня смутные сомнения...

        Боеприпасы были списаны со складов ВС Чехии.
        следовательно подлежали утилизации - а утилизация денег стоит, а тут самовывоз
        pjastolov
  2. KonoGon Сегодня, 16:10
    Чешское оружие, де жа вю.
    KonoGon
  3. Vard Сегодня, 16:11
    Тушить пожар бензином? Оригинально....
    Vard
  4. Yrec Сегодня, 16:20
    “ ИГИЛ...ээээ, Иордания получит в качестве ДАРА 3,8 млн патронов для автоматических винтовок спецназа и 3 млн патронов для пулеметов". А 600 вновь прибывших америкосов в Эт-Танф будут на раздаче БК.
    Yrec
Картина дня