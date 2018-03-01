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Чехия поставляет боеприпасы армии Иордании
Армия и службы безопасности Иордании получат миллионы единиц боеприпасов для стрелкового автоматического оружия из Чехии, сообщил представитель министерства обороны республики Якуб Файнор.
Боеприпасы были списаны со складов ВС Чехии. Национальная армия, по словам представителя военного ведомства, не планировала их использование, так как они не подходят к новым типам стрелкового оружия, поступающих на ее вооружение.
Процесс передачи боеприпасов уже начался. Они поставляются в Иорданию на зафрахтованных ею транспортных самолетах с военного аэродрома в городе Пардубице (Центральная Чехия). Пока было отправлено два спецборта, планируется выполнить еще четыре.
Ранее чешская армия передала невостребованное оружие и боеприпасы Ираку и подразделениям курдской милиции, ведущих на Ближнем Востоке боевые действия против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает ТАСС.
Иордания получит в качестве дара 3,8 млн патронов для автоматических винтовок спецназа и 3 млн патронов для пулеметов- отметил он.
Решение об этом было принято чешским правительством. Боеприпасы являются помощью республики в борьбе с террористическими организациями на Ближнем Востоке
Боеприпасы были списаны со складов ВС Чехии. Национальная армия, по словам представителя военного ведомства, не планировала их использование, так как они не подходят к новым типам стрелкового оружия, поступающих на ее вооружение.
Процесс передачи боеприпасов уже начался. Они поставляются в Иорданию на зафрахтованных ею транспортных самолетах с военного аэродрома в городе Пардубице (Центральная Чехия). Пока было отправлено два спецборта, планируется выполнить еще четыре.
Ранее чешская армия передала невостребованное оружие и боеприпасы Ираку и подразделениям курдской милиции, ведущих на Ближнем Востоке боевые действия против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает ТАСС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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