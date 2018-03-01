Чехия поставляет боеприпасы армии Иордании

Иордания получит в качестве дара 3,8 млн патронов для автоматических винтовок спецназа и 3 млн патронов для пулеметов

Решение об этом было принято чешским правительством. Боеприпасы являются помощью республики в борьбе с террористическими организациями на Ближнем Востоке

Армия и службы безопасности Иордании получат миллионы единиц боеприпасов для стрелкового автоматического оружия из Чехии, сообщил представитель министерства обороны республики Якуб Файнор.- отметил он.Боеприпасы были списаны со складов ВС Чехии. Национальная армия, по словам представителя военного ведомства, не планировала их использование, так как они не подходят к новым типам стрелкового оружия, поступающих на ее вооружение.Процесс передачи боеприпасов уже начался. Они поставляются в Иорданию на зафрахтованных ею транспортных самолетах с военного аэродрома в городе Пардубице (Центральная Чехия). Пока было отправлено два спецборта, планируется выполнить еще четыре.Ранее чешская армия передала невостребованное оружие и боеприпасы Ираку и подразделениям курдской милиции, ведущих на Ближнем Востоке боевые действия против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает ТАСС.