18:16 01 марта
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Рада призвала запад не признавать выборы президента России

Верховная рада Украины приняла постановление, в котором призвала Совет Безопасности ООН, Евросоюз, НАТО и ОБСЕ не признавать результаты выборов президента России из-за голосования в Крыму. Это следует из электронной базы данных украинского парламента.

Рада призвала запад не признавать выборы президента России


В частности, Рада призывает международное сообщество применить средства, чтобы предостеречь Россию от проведения выборов в Крыму, а в случае проведения там голосования — не признавать легитимность выборов.


6 февраля Верховная рада Украины зарегистрировала постановление с призывом помешать голосованию в Крыму. Министр иностранных дел Украины Климкин пригрозил введением новых санкций ко всем, кто проголосует в Крыму

Это не первый призыв к Западу направленный украинскими "депутатами". До этого они призывали не признавать выборы в Государственную Думу России, грозя всеми карами.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Использованы фотографии: https://ru.espreso.tv/
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Комментарии 42

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  1. К-50 Сегодня, 16:47
    Верховная рада Украины приняла постановление, в котором призвала Совет Безопасности ООН, Евросоюз, НАТО и ОБСЕ не признавать результаты выборов президента России из-за голосования в Крыму.

    Можно подумать, что в России кого-то это озаботит? fool laughing
    К-50
    1. Чёрный Сегодня, 16:50
      Почему украинцы либо просят, либо призывают? А потребовать, топнуть ножкой не пробовали? laughing.....Умеют рассмешить тунеядцы из Рады,этого не отнимешь..После сегодняшнего выступления Путина западным партнёрам уже точно будет не до Шумерии и её хотелок....
      Чёрный
    2. Logall Сегодня, 16:50
      Цитата: К-50
      Можно подумать, что в России кого-то это озаботит?

      Да и в мире тоже! Пусть радуются, что их пока признают. Ведь это будет длиться не долго...
      Logall
      1. pjastolov Сегодня, 17:35
        Цитата: Logall
        Пусть радуются, что их пока признают.

        а признают ли? может просто терпят, пока lol
        pjastolov
        1. Pete Mitchell Сегодня, 18:01
          Цитата: pjastolov
          Цитата: Logall
          Пусть радуются, что их пока признают.

          а признают ли? может просто терпят, пока lol

          Не, не терпят, простенько и без затей пользуют 404ых в своих западных интересах, а интересы 404ых их мало интересуют. "Палата nr.6" тупит и не понимает, ее поимели без зазрения совести и продолжают..
          Pete Mitchell
          1. pjastolov Сегодня, 18:05
            Цитата: Pete Mitchell
            простенько и без затей пользуют 404ых в своих западных

            пака пользуют - то и терпят, а как надоест несвежее мясо - то выкинут
            pjastolov
    3. seti Сегодня, 16:51
      Конечно озаботит. Вы недооцениваете ненависть к нам стран Запада и их друзей из за большой лужи.
      Только мы все тянем резину. Пора делать ответку и первым делом именно по странам Запада как самому главному в данную минуту противнику. Нужно им создать такие проблемы в экономике которых они просто не выдержат. Мы то подтянем пояса а они привыкли чтобы жопа была в тепле.
      seti
      1. zloybond Сегодня, 17:05
        никто в здравом уме делать так не станет. У нас к примеру СУ30мс- комплектующие израиль, франция.... ну и погнали по списку.... так что тани-толкай еще долго будет... пока мы все не заместим.
        zloybond
    4. Диванный Хенераль Сегодня, 16:54
      Можно подумать, что в России кого-то это озаботит?

      Пикейные жилеты дорвались до трибуны?:)
      Можно подумать что мнение 404 вообще, да и мировое в частности, нас заботит...
      Выборы будут, состоятся, кто победит известно - так что 404 и западу остается только вовремя лизнуть
      Диванный Хенераль
      1. Rusland Сегодня, 17:03
        До тела не допустим, пусть фотку облизывают. smile
        Rusland
      2. МИХАН Сегодня, 17:07
        Рада призвала запад не признавать выборы президента России

        Я бы насторожился, если бы они признали Путина и Россию вообще..хе хе
        Пройдут выборы и будем Киевом , конкретно заниматься ..
        В Сирии чертей раздолбали , основной костяк! ИГИЛ практически не существует.
        МИХАН
        1. volodya Сегодня, 18:03
          Цитата: МИХАН
          Пройдут выборы и будем Киевом , конкретно заниматься ..

          Дурдом зажигает!" Нет чтобы поесть, помытся у колодца и забыться, вся безумная больница к телевизеру рвалась"!
          volodya
  2. Черный_Ватник Сегодня, 16:47
    Главное, что у Петю на Западе все признают и уважают)
    Черный_Ватник
    1. Серый брат Сегодня, 17:03
      Цитата: Черный_Ватник
      Главное, что у Петю на Западе все признают и уважают)

      Кстати, жители Донбасса и Крыма не участвовали в выборах Порошенко... what
      Серый брат
      1. pjastolov Сегодня, 17:37
        Цитата: Серый брат
        Кстати, жители Донбасса и Крыма не участвовали в выборах Порошенко...

        какая зрада? так может и Петю не признать?
        pjastolov
  3. bankirchik34 Сегодня, 16:48
    кипит их разум возмущенный)
    bankirchik34
    1. ВадимЖивов Сегодня, 16:55
      Все гораздо проще гадить гадить и еще раз гадить. И с воплем... Аааа баабаа ягаа против....
      ВадимЖивов
  4. 210окв Сегодня, 16:49
    Зато мы признаем кого угодно,хоть негодяя.
    210окв
  5. Yrec Сегодня, 16:52
    Я думаю, Климкину нужно больше креативности проявить, шире на вещи смотреть. Например выставить в Раде свою кандидатуру на пост президента РФ и единогласно избраться. Думаю, там не будут против. А затем, на международной арене, уже как легитимно избранный президент РФ, вершить мировую политику. А так не интересно уже совсем. good
    Yrec
  6. Метан Сегодня, 16:54
    Призываю завязать всю эту раду в мешок,и утопить в каком нибудь привокзальном туалете.
    Метан
    1. shark Сегодня, 17:31
      зачем же мерзостью канализацию забивать?
      shark
    2. Пижон Сегодня, 17:34
      Туалет, конечно, отхожее место, но все же, может не стоит даже в туалете ТАК гадить? lol
      Пижон
  7. Пленник Сегодня, 16:57
    Иди-оты! Куда они к черту денутся?
    Пленник
  8. ul_vitalii Сегодня, 16:58
    Да уж, как выкормыши себя ведут. no
    ul_vitalii
  9. Серый брат Сегодня, 17:00
    Жалуйтесь в Спортлото.
    Серый брат
  10. котовский Сегодня, 17:03
    Их бы энергию,да в нужное русло..
    Господи вразуми..
    котовский
  11. ланс Сегодня, 17:10
    вот всем wada по украински.
    ланс
  12. Ferdinant Сегодня, 17:17
    Их нужно признать коренным населением необитаемых островов и отправить на родину.
    Ferdinant
  13. медведик Сегодня, 17:19
    Интересно кто из них первым поздравит ВВП с победой на выборах. И каким по счету будет парашенко.
    медведик
  14. taiga2018 Сегодня, 17:20
    наши власти конечно ошиблись признав выборы президента Украины после майдана,надо было как саудиты,те дали убежище президенту Йемена и теперь действуют как бы от его имени...
    taiga2018
    1. Пижон Сегодня, 17:38
      Это была даже не ошибка, это какой-то маразм высшего порядка... Абсолютно иррациональное действие.
      Пижон
      1. taiga2018 Сегодня, 17:46
        Цитата: Пижон
        это какой-то маразм высшего порядка

        ну да,зато сейчас по "ящику" постоянно талдычат,мол гос.переворот,хунта,а толку то,поздно пить боржоми...
        taiga2018
  15. mavrus Сегодня, 17:21
    Странно что ещё не призвали не признавать и саму Россию, а как хорошо бы было, ну нет такой страны и всё. Это, наверное, потому что поторопились агрессором признать. А так не удобняк получается, страны нет, а агрессор есть.
    mavrus
  16. Дормидонт Сегодня, 17:26
    Выразим глубокую озабоченность, или все ж таки разорвем дипотношения с этим лепрозорием?
    Дормидонт
    1. shark Сегодня, 17:37
      Согласен. Разорвать всяческие отношения с убогими.Выключить этот бред "онижерусские". Это делает нас слабыми.
      shark
    2. Пижон Сегодня, 17:40
      Даже озабоченности не выразим - у нас же кругом одни "партнёры" request
      Пижон
  17. koshmarik Сегодня, 17:26
    Чего там мелочиться, дать указание Совбезу ООН запретить Россию, как страну и убрать ее с географических карт.
    koshmarik
  18. Sewer Krainiy Сегодня, 17:38
    Рада призвала Европу не признавать антициклон "Зверь с востока". Европа ответила - ничего поделать не можем... он же зверь, да еще с востока. laughing
    Sewer Krainiy
  19. Волька Сегодня, 17:47
    очередное сотрясение воздуха...
    Волька
  20. татарин 174 Сегодня, 17:52
    Совсем укурились и упились! Да вы хоть Россию целиком не признавайте вместе со всей территорией, но мы то всё-равно были, есть и будем во веки вечные! А о вас все забудут как дурной сон какой-то.
    татарин 174
  21. Roster Сегодня, 17:57
    Непризнание Киевом новой(старой) власти в России приведет к обратному - Россия перестанет признавать власть в Киеве, со всеми вытекающими последствиями. А последствий для Украины может быть слишком много. Только в Раде с её клиническим шпикелом паламента некогда думать о последствиях, надо бороться с "агрессией".
    Roster
  22. Ретвизан 8 Сегодня, 18:06
    Вашего придурка Парашенку признали, а нашего признают и ещё на перегонки звонить будут, чтобы поздравить!
    Ретвизан 8
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