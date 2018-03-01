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Рада призвала запад не признавать выборы президента России
Верховная рада Украины приняла постановление, в котором призвала Совет Безопасности ООН, Евросоюз, НАТО и ОБСЕ не признавать результаты выборов президента России из-за голосования в Крыму. Это следует из электронной базы данных украинского парламента.
В частности, Рада призывает международное сообщество применить средства, чтобы предостеречь Россию от проведения выборов в Крыму, а в случае проведения там голосования — не признавать легитимность выборов.
6 февраля Верховная рада Украины зарегистрировала постановление с призывом помешать голосованию в Крыму. Министр иностранных дел Украины Климкин пригрозил введением новых санкций ко всем, кто проголосует в Крыму
Это не первый призыв к Западу направленный украинскими "депутатами". До этого они призывали не признавать выборы в Государственную Думу России, грозя всеми карами.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
В частности, Рада призывает международное сообщество применить средства, чтобы предостеречь Россию от проведения выборов в Крыму, а в случае проведения там голосования — не признавать легитимность выборов.
6 февраля Верховная рада Украины зарегистрировала постановление с призывом помешать голосованию в Крыму. Министр иностранных дел Украины Климкин пригрозил введением новых санкций ко всем, кто проголосует в Крыму
Это не первый призыв к Западу направленный украинскими "депутатами". До этого они призывали не признавать выборы в Государственную Думу России, грозя всеми карами.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
Использованы фотографии: https://ru.espreso.tv/
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