06:34 02 марта
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Спикер Госдумы: Путин лично координировал разработку новых видов вооружений

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент РФ Владимир Путин лично координировал разработку новейших видов вооружений.

Спикер Госдумы: Путин лично координировал разработку новых видов вооружений


Могу вам сказать то, что кто-то вряд ли рассказывал. Президент координировал и определял стратегические направления в вопросах разработки вооружений
- заявил он журналистам в четверг, комментируя послание главы государства Федеральному собранию.


Володин добавил, что президент РФ находится в постоянном контакте с главными конструкторами и разработчиками и обсуждает разработки новейших видов вооружений.

Чтобы вы понимали, то, о чем сегодня он [Владимир Путин] рассказывал, - это результат работы многолетней его как главы государства по координации именно не только предприятий ВПК, но и каждого конкретного конструктора
- пояснил глава палаты.

Как заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, Россия создает новейшие системы в ответ на выход США из Договора по противоракетной обороне, так как Вашингтон не пошел навстречу Москве в этом вопросе, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 193

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  1. Чёрный Вчера, 18:00
    Спикер Госдумы: Путин лично координировал разработку новых видов вооружений
    Молодец, товарищ Володин, зачёт laughing...токо чё так скромно, мог бы сказать - "разрабатывал"
    Чёрный
    1. Yrec Вчера, 18:02
      А лучше прямо - делал! И фото Путина с напильником.
      Yrec
      1. татарин 174 Вчера, 18:14
        Цитата: Yrec
        И фото Путина с напильником

        Не надо иронизировать. У нас принято издревле, что государь за всё важное отвечает и сам контролирует и это правильно и это неплохо получалось, чем у тех, кто перепоручал дело армии и обороны кому-то. Путин во-первых разведчик и поэтому хорошо знает предмет обороны страны и защиты от внешних врагов.
        татарин 174
        1. Диванный Хенераль Вчера, 18:20
          У нас принято издревле, что государь за всё важное отвечает и сам контролирует и это правильно

          Как же так? Разрыв шаблона? А я то думал, что в том, что экономика провалилась Медведев виноват... А царь то думал хороший у нас... А оно "вот оно че, Михалыч..."
          Кстати, разведчик - в первую очередь мастер шантажа, если что...
          Диванный Хенераль
          1. новичок Вчера, 18:31
            нет. в первую очередь _ мастер мастер привлекать и расположить к себе.
            новичок
            1. krot Сегодня, 05:04
              Я дуверен для многих любителей военной техники, стало приятным удивлением оглашение списка новых вооружений! Как четко все держали в секрете! Но для кого-то, думаю, удивление было не очень приятным!)
              krot
            2. BecmepH Сегодня, 05:56
              Цитата: новичок
              нет. в первую очередь _ мастер мастер привлекать и расположить к себе.

              То то весь запад прям влюблён в нас. На руках носят, последним делятся...
              BecmepH
          2. poquello Вчера, 18:33
            Цитата: Диванный Хенераль
            Разрыв шаблона?

            че? оружие сейчас важнее, а то экономику выправлять негде будет
            poquello
            1. Romario_Argo Вчера, 19:22
              че? оружие сейчас важнее, а то экономику выправлять негде будет

              всё же лучше "гиперзвук осваивать" - чем как в 90-е кастрюли выпускать
              Romario_Argo
            2. kapitan92 Вчера, 20:20
              Цитата: poquello
              че? оружие сейчас важнее, а то экономику выправлять негде будет

              hi . А не будет экономики, не будет и оружия!
              kapitan92
              1. poquello Вчера, 21:02
                Цитата: kapitan92
                Цитата: poquello
                че? оружие сейчас важнее, а то экономику выправлять негде будет

                hi . А не будет экономики, не будет и оружия!

                во как, таки экономика у нас как? оружие вот вижу
                poquello
          3. Монос Вчера, 18:35
            Цитата: Диванный Хенераль
            Кстати, разведчик - в первую очередь мастер шантажа, если что...

            Если что, во внешней разведке всегда "инициативники" ценились. Такие как Ким Филби. Шантаж - самый тупой способ.
            Монос
          4. татарин 174 Вчера, 19:16
            Цитата: Диванный Хенераль
            Как же так? Разрыв шаблона? А я то думал, что в том, что экономика провалилась Медведев виноват... А царь то думал хороший у нас... А оно "вот оно че, Михалыч..."

            Тут как в школе - 2 оценки: Одну за внешнюю политику и оборону. Вторую - за внутреннюю. Вы кстати сегодня слушали, что он сказал насчёт внутренней политики(экономики и уровня жизни)? Если слушали, значит слышали.
            татарин 174
            1. Silvestr Вчера, 19:25
              Цитата: татарин 174
              Если слушали, значит слышали.

              а что нового сказал?
              Послание ФС Путина в 2012 году.
              1.У нас есть уникальный шанс в ближайшее десятилетие кардинально решить жилищную проблему. Считаю этот вопрос наиболее важным как для Правительства, так и для руководителей регионов.
              2.Мы поставили задачу к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Это очень амбициозная и трудная задача, но мы можем её решить
              3. мы обязаны были решить другие серьёзные, острейшие проблемы, такие, например, как повышение пенсий, потому что пожилые люди находились в ещё более худшем положении, часто просто за гранью нищеты.
              4.Во‑первых, значительно улучшится качество медицины и образования за счёт того, что придут новые сильные профессионалы. А действующие работники этих сфер получат возможность сосредоточиться на основной работе, повысить свою квалификацию, отказаться от приработков и сверхурочных.
              5.Во‑вторых, существенно, на четверть, вырастет число граждан, обладающих экономическими возможностями среднего класса. Наиболее заметно это будет в регионах. Мы поддержим возрождение провинциальной интеллигенции, которая во все времена была профессиональной и моральной опорой России.
              6.Система образования должна строиться вокруг сильного, одарённого учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать. Школа не просто передаёт набор знаний. Думаю, вы со мной согласитесь: качественное обучение без воспитания невозможно. Я прошу Правительство подготовить программу полноценного развития в школе воспитательной компоненты, и в первую очередь она должна быть современной.
              7.Нужно добиваться прозрачности офшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с офшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Всё это можно и нужно сделать.
              8.Мы будем идти по пути тесной интеграции. Тому примером Таможенный союз, Единое экономическое пространство России, Казахстана и Белоруссии. Это всё уже работает, работает эффективно.
              Все выполнено успешно! На бумаге.
              Silvestr
          5. Николай Грек Вчера, 21:05
            Цитата: Диванный Хенераль
            А я то думал, что в том, что экономика провалилась

            recourse recourse куда это она провалилась??? what what может это вы со своим диваном куда-то в параллельную реальность провалились??? fool fool laughing laughing laughing
            Николай Грек
            1. Диванный Хенераль Вчера, 21:15
              А она не провалилась? "Мы думали, что достигли дна, сейчас оттолкнемся. Но тут снизу постучали" (с)
              Диванный Хенераль
              1. Николай Грек Вчера, 21:27
                Цитата: Диванный Хенераль
                А она не провалилась? "Мы думали, что достигли дна, сейчас оттолкнемся. Но тут снизу постучали" (с)

                recourse видно, что вы всё воспринимаете так близко к сердцу и буквально!!! what what от того вам и тяжело в вашей параллельной реальности!!! wassat wassat кстати, свидамитов много там вместе с вами??? lol lol lol
                Николай Грек
                1. Диванный Хенераль Вчера, 21:31
                  Вы, МИХАН, еще есть несколько...
                  А что?
                  Диванный Хенераль
                  1. Николай Грек Вчера, 22:34
                    Цитата: Диванный Хенераль
                    Вы, МИХАН, еще есть несколько...
                    А что?

                    ну так первые двое в списке - это надзор за вами, чтобы вы там ваще не спятили в своей параллельной реальности!!! wink yes laughing laughing laughing
                    Николай Грек
                    1. Диванный Хенераль Вчера, 22:41
                      Николай.
                      Вот вы к серьезному разговору, с цифрами, готовы? Или тоже будете тут лозунги клепать?
                      Если второе - не тратьте свое и мое время.
                      Диванный Хенераль
                      1. Николай Грек Сегодня, 00:25
                        Цитата: Диванный Хенераль
                        Николай.
                        Вот вы к серьезному разговору, с цифрами, готовы? Или тоже будете тут лозунги клепать?
                        Если второе - не тратьте свое и мое время.

                        нуууу....даже не знаю, стоит ли с вами начинать серьезный разговор, если вы слово дно во фразе интерпретировали, как провал экономики!!! what what боюсь, вы воспримите двукратное "падение" ВВП в баксах за истинное сокращение ВВП России в 2 раза!!! wassat wassat laughing laughing laughing
                        Николай Грек
          6. savage1976 Сегодня, 03:30
            Вот интересно, экономики нет у нас, все плохо. Я из маленького проуинциального городка, машин в городе по одной на двух жителей включая детей. В домах тепло, на улице -30 в доме +28, окна открываем. Цветы в магазинах (розы по 300 улетают мигом), даже клубника свежая по 1300 с прилавков исчезает. Если экономики нет, то кто ж покупает машины, цветы, фрукты и ягоды? Да проблемы есть, так они есть везде и в европах и в китаях и в америках. Не может президент всех с ложечки кормить, надо и самому булками шевелить.
            savage1976
            1. ромул Сегодня, 03:42
              Цитата: savage1976
              . Я из маленького проуинциального городка, машин в городе по одной на двух жителей включая детей. В домах тепло, на улице -30 в доме +28, окна открываем. Цветы в магазинах (розы по 300 улетают мигом), даже клубника свежая по 1300 с прилавков исчезает. Если экономики нет, то кто ж покупает машины, цветы, фрукты и ягоды?

              Я дочь офицера .. ищу куда переехать, напиши названия этого славного города - кажется он мне подходит lol
              ромул
              1. savage1976 Сегодня, 04:51
                Приезжай, Солнечный Магадан. Купальник не забудь.
                savage1976
            2. Esoteric Сегодня, 05:43
              Цитата: savage1976
              Да проблемы есть, так они есть везде и в европах и в китаях и в америках. Не может президент всех с ложечки кормить, надо и самому булками шевелить.

              Вы просто лжец. Пустослов. Такой же, как Путин. Какую оборонку и новое вооружение может координировать заведующий клубом? А в его ближайшем окружении все либо из ведомства КГБ, либо юристы, либо из ВШЭ им. Гайдара Чубайсовича. Что касается кормления с ложечки, - тут вы правы. Только мы не просили кормить нас с ложечки, мы и сами могли бы зарабатывать на производстве, которого правда вы ещё не построили. Раздербанили, разворовали, растащили, а нового не создали. Только и кормление с половника (не всех) нас тоже не устраивает. Вот и вся недолга. Нам просто не нравится, как Путин и Ко делит наши денежки... request
              Esoteric
              1. savage1976 Сегодня, 06:01
                Все ждете что вам кто-то что-то построит, позовет вас на работу и даст зарплату и желательно в евро, а самому зад оторвать и заработать и другим помочь? Так кто из нас лгун, пустослов и дармоед!?
                Просвещу вас относительно директора клуба, раз своего ума нехватает. Директор клуба обеспечит труппу костюмами, декорациями, организует рекламу чтоб привлечь зрителя и распродав билеты заплатит зарплату труппе. А без костюмов, декораций и рекламы и зрителей не будет и выступление труппы будет никому не надо.
                Идите в школу, там этому учат.
                savage1976
        2. Silvestr Вчера, 19:14
          Цитата: татарин 174
          государь за всё важное отвечает и сам контролирует и это правильно и это неплохо получалось

          скажите, а здоровье и образование нации- это не важно?
          Silvestr
          1. татарин 174 Вчера, 19:25
            Цитата: Silvestr
            скажите, а здоровье и образование нации- это не важно?

            Очень важно! Вы, если в курсе, то должны знать про то, как мы выбираемся из трудностей развала СССР и похоже выбрались, таким же путем шли все государства, потому-ка оборона страны это всегда во-первых, а образование и здоровье - это вторично в таких вопросах. Ну, а теперь, когда с обороной и вооружением мы уже минимум на 10 лет вперёд планы выполнили, то будущие 10 лет вперёд должны выйти и образование и здоровье и прочая коммуналка-социалка.
            татарин 174
            1. Silvestr Вчера, 19:40
              Цитата: татарин 174
              будущие 10 лет вперёд должны выйти и образование и здоровье и прочая коммуналка-социалка.

              про медицину можете не говорить мне- работаю очень много. Зачем уничтожили ее? Для того, чтобы реанимировать? вчера собирали деньги на лейкопластырь- перевязки больных нечем делать.
              18 лет преодолевали и вот теперь уж точно преодолеем? Бред
              Silvestr
              1. татарин 174 Вчера, 19:52
                Цитата: Silvestr
                про медицину можете не говорить мне- работаю очень много.

                Вопрос не ко мне. Я всего лишь ваш пациент, если вы в медицине работаете... Тоже вот сегодня ездил в поликлинику в процедурный: 2 укола в/м и один в/в делали. Сам ношу шприцы, вату стерильную или тампончики специальные для послеукола и лейкопластырь и не говорю про сами лекарства, ну очень дорогие для пенсионера...
                татарин 174
                1. Silvestr Вчера, 20:00
                  Цитата: татарин 174
                  ну очень дорогие для пенсионера...

                  о чем и речь
                  Silvestr
                2. An60 Вчера, 20:20
                  Это как вам не повезло , сам процедурный посещаю , кроме половины прописанных препаратов ничего в поликлинику не ношу (шприцы , тампоны , бахилы - всё бесплатно ). А вот лейкопластырь после инъекции (укола) ,то это перебор.Гематома будет. Ни разу не медик .
                  An60
              2. мерцание Вчера, 23:04
                про медицину можете не говорить мне- работаю очень много
                У нас в медицине самая главная проблема это некомпетентные врачи и воровитые главврачи. В этом тоже Путин виноват?
                мерцание
            2. Silvestr Вчера, 19:42
              Цитата: татарин 174
              планы выполнили

              почитайте обращение Путина к ФС в 2012 году.
              Silvestr
              1. татарин 174 Вчера, 19:56
                Цитата: Silvestr
                почитайте обращение Путина к ФС в 2012 году.

                А зачем?
                татарин 174
                1. Silvestr Вчера, 20:01
                  Цитата: татарин 174
                  А зачем?

                  логичный ответ! Старые песни о главном-2018
                  Silvestr
                  1. Алексей Зоммер Вчера, 20:14
                    товарищ Сильвестр.
                    Я очень хорошо помню 90 е годы и большое спасибо нынешнему руководству РФ, за то что они (90 е) сегодня в прошлом.
                    Хочу все это поскорее забыть.
                    И отчетливо понимаю, что ни за 5 ни за 10 ни за 20 лет невозможно исправить, то что натворили Горбачев и Ельцин с командой.
                    Но ценю то хорошее, что есть сейчас и вижу положительную тенденцию.
                    И надеюсь, что так будет и дальше.
                    По этому ни колбасой, ни джинсами, ни больницами ни тем более так называемой "свободой" нас теперь с толку не сбить.
                    Алексей Зоммер
                    1. poquello Вчера, 21:08
                      Цитата: Алексей Зоммер
                      По этому ни колбасой, ни джинсами, ни больницами ни тем более так называемой "свободой" нас теперь с толку не сбить.

                      а я чет-то не понял, колбаса-есть, джинсы-есть, свобода-есть, больницы общественные не айс, ну так пережиток монополизма, а у буржуев не сказать что прям лучше
                      poquello
                    2. Silvestr Вчера, 21:41
                      Цитата: Алексей Зоммер
                      Я очень хорошо помню 90 е годы и большое спасибо нынешнему руководству РФ, за то что они (90 е) сегодня в прошлом.

                      долго ЕБН вспоминать будете? Давно уж в земле
                      Silvestr
                    3. Околоточный Сегодня, 00:22
                      Нет. Типаж Сильвестра сидят на попе ровно и думают, что Путин им должен рай на земле создать. Чисто потребительское отношение. Путин же пообещал, значит должен.
                      Околоточный
                  2. Genry Вчера, 20:28
                    Цитата: Silvestr
                    логичный ответ! Старые песни о главном-2018

                    Ваша методичка готовилась по шаблону предыдущих "посланий президента". Вы ещё не поняли, что объявлена открытая война пятой колонне, управляемой из Вашингтона - то есть вам.
                    Вы пишите не в тему. Сейчас вам нужно визжать о том, что Россия обижает Америку, она посмела заявить о своём суверенитете и выйти из рабского положения, с выплатой огромной дани.
                    Genry
                    1. Silvestr Вчера, 21:46
                      Цитата: Genry
                      Ваша методичка готовилась по шаблону предыдущих "посланий президента".

                      моя методичка основывается на изучении первоисточника. Для вас это очень сложное занятие, понимаю.Рекомендую

                      Цитата: Genry
                      Сейчас вам нужно визжать о том, что Россия обижает Америку, она посмела заявить о своём суверенитете и выйти из рабского положения, с выплатой огромной дани.

                      вы такой глупый или прикидываетесь?
                      Silvestr
            3. vadsonen Вчера, 19:53
              Очень важно! Вы, если в курсе, то должны знать про то, как мы выбираемся из трудностей развала СССР и похоже выбрались

              Ага, а чтобы было легче выбираться из 90х - царь с друзьями разворовали и вывезли триллион (или сколько там Счётная палата насчитала).
              Россия, конечно, не стоит на месте, но это скорее не благодаря, а вопреки деятельности президента. Единственный его реальный успех - самая длинная газовая труба.
              vadsonen
              1. vadson Вчера, 20:13
                ёкарный мамай, а сколько вывезла транснациональная элита из сша? просветите.
                vadson
                1. vadsonen Вчера, 20:57
                  сколько вывезла транснациональная элита из сша

                  Ну как вам сказать. Деньги вывозят оттуда, где нечто нужное не производится, туда, где что-то есть. Ответьте, применительно к России и Сша, где:
                  - президент ездит на иномарке
                  - развито кораблестроение и строят яхты
                  - покупают недвижимость у тёплого моря
                  - отправляют детей учиться в страну гипотетического врага
                  - главной валютой является валюта гипотетического врага
                  - олигархов гипотетического врага пугают арестом счетов
                  vadsonen
                  1. Николай Грек Вчера, 21:10
                    Цитата: vadsonen
                    сколько вывезла транснациональная элита из сша

                    Ну как вам сказать. Деньги вывозят оттуда, где нечто нужное не производится, туда, где что-то есть. Ответьте, применительно к России и Сша, где:
                    - президент ездит на иномарке
                    - развито кораблестроение и строят яхты
                    - покупают недвижимость у тёплого моря
                    - отправляют детей учиться в страну гипотетического врага
                    - главной валютой является валюта гипотетического врага
                    - олигархов гипотетического врага пугают арестом счетов

                    интересная у вас методика!!! what what wassat wassat wassat а почему вы выбрали пункт о машине, а, допустим, не о самолете??? wink yes laughing laughing laughing
                    Николай Грек
                    1. Silvestr Вчера, 22:40
                      Цитата: Николай Грек
                      почему вы выбрали пункт о машине, а, допустим, не о самолете???

                      точно. А можно о часах!
                      Silvestr
                      1. Околоточный Сегодня, 00:25
                        А у кого Обамыч после своего трудного президенства на острове отдыхал? Не подскажите? Ба, да у миллиардера Бренсона. Интересно, за проживание хоть заплатил? Джентельмены, вашу страну погубит коррупция!
                        Околоточный
                  2. vadson Вчера, 22:30
                    Цитата: vadsonen
                    сколько вывезла транснациональная элита из сша

                    Ну как вам сказать. Деньги вывозят оттуда, где нечто нужное не производится, туда, где что-то есть. Ответьте, применительно к России и Сша, где:
                    - президент ездит на иномарке
                    - развито кораблестроение и строят яхты
                    - покупают недвижимость у тёплого моря
                    - отправляют детей учиться в страну гипотетического врага
                    - главной валютой является валюта гипотетического врага
                    - олигархов гипотетического врага пугают арестом счетов

                    президент ездит/передвигается на чем захочет, это может быть майбах - скжите что плохая машина, может быть чайка, надеюсь в скором времени будет лимужин кортеж.
                    кораблестроение развито. при желании можем построить и лоханку и ядерный крейсер, спросите себя сколько стран в мире могут построить крейсер с ядерной эу мире??? 2-3-4?
                    живу на урале - купил участок у моря, рф, не жалею
                    про детей, в это глубое царство детей отправлять - к психиатору сходите
                    я не в курсе где вы живете но у нас в глубинке главная валюта рубль, доллар лет 5 в глаза не видел
                    олтгархов пугают, вспомните браудера
                    vadson
                    1. Николай Грек Вчера, 22:36
                      Цитата: vadson
                      олтгархов пугают, вспомните браудера

                      не ведитесь, когда они орут про олигархов...тем более в России!!! wink yes wassat wassat wassat
                      Николай Грек
              2. 30 вис Вчера, 20:42
                Вы о своих американских упырях расскажите ! Ротшильдах и Морганах , о жулике Соросе .. Или в своём глазу бревна не видно!
                30 вис
                1. vadsonen Вчера, 21:47
                  Вы о своих американских упырях расскажите !

                  Пожалуйста - они не просто упыри и жулики, они негодяи планетарного масштаба. Но трудятся на благо родины. А трудятся ли на благо России чубайсы/ротенберги и прочие друзья Солнцеликого?
                  vadsonen
                  1. vadson Вчера, 22:44
                    Цитата: vadsonen
                    Вы о своих американских упырях расскажите !

                    Пожалуйста - они не просто упыри и жулики, они негодяи планетарного масштаба. Но трудятся на благо родины. А трудятся ли на благо России чубайсы/ротенберги и прочие друзья Солнцеликого?

                    Родины? вы по Лаврову - д.б. НЕТ У НИХ РОДИНЫ. ГДЕ ЖОПЕ ТЕПЛЕЕ ТАМ У НИХ РОДИНА. хоть гондурас хоть северная корея
                    vadson
          2. С_Байкала Вчера, 22:00
            Silvestr
            скажите, а здоровье и образование нации- это не важно?

            "Научите их воевать, чтобы их сыновья смогли изучать медицину и математику, и тогда сыновья их сыновей получат возможность заниматься музыкой, поэзией и живописью".
            Джон Адамс
            Ваш президент (или американский) как нельзя лучше ответил на Ваш вопрос. К сожалению, в таком мире живем....
            С_Байкала
            1. Silvestr Вчера, 22:18
              Цитата: С_Байкала
              Ваш президент (или американский) как нельзя лучше ответил на Ваш вопрос.

              к Америке отношения не имею, причины- смотри ниже.
              Цитата: С_Байкала
              "Научите их воевать, чтобы их сыновья смогли изучать медицину и математику, и тогда сыновья их сыновей получат возможность заниматься музыкой, поэзией и живописью"

              одно исключает другое?
              Или врачи, учителя сидели за кульманом- ракеты чертили?
              Так было в СССР: в 83-м было все, разгар Афгана- стали исчезать капельницы, одноразлвые шприцы, набор антибиотиков. Потом- известно.
              Сейчас: при Лужкове было все, а теперь....
              Связь улавливаете?
              Silvestr
              1. vadson Вчера, 22:37
                Цитата: Silvestr
                Цитата: С_Байкала
                Ваш президент (или американский) как нельзя лучше ответил на Ваш вопрос.

                к Америке отношения не имею, причины- смотри ниже.
                Цитата: С_Байкала
                "Научите их воевать, чтобы их сыновья смогли изучать медицину и математику, и тогда сыновья их сыновей получат возможность заниматься музыкой, поэзией и живописью"

                одно исключает другое?
                Или врачи, учителя сидели за кульманом- ракеты чертили?
                Так было в СССР: в 83-м было все, разгар Афгана- стали исчезать капельницы, одноразлвые шприцы, набор антибиотиков. Потом- известно.
                Сейчас: при Лужкове было все, а теперь....
                Связь улавливаете?

                не очень, предлогаете Лужкова вернуть?
                vadson
                1. Silvestr Вчера, 22:59
                  Цитата: vadson
                  не очень, предлогаете Лужкова вернуть?

                  при нем было лучше, но возвращать или нет- нам не дано.Я к тому, что обеспечение хуже с каждым месяцем.
                  Silvestr
          3. Esoteric Сегодня, 05:49
            Цитата: Silvestr
            скажите, а здоровье и образование нации- это не важно?

            В России - и да, и нет. lol Не важно... laughing Иначе мы не давились бы хлебом, выпеченным с помощью "быстрых дрожжей", не ели соевые компоненты с разными вкусовыми добавками и не питались бы пальмовым маслом. ГОСТ создавали те, кому здоровье нации было не безразлично. Про образование столько роликов, что даже вы можете узнать, "сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби"... lol
            Esoteric
        3. vadson Вчера, 20:09
          Цитата: татарин 174
          Цитата: Yrec
          И фото Путина с напильником

          Не надо иронизировать. У нас принято издревле, что государь за всё важное отвечает и сам контролирует и это правильно и это неплохо получалось, чем у тех, кто перепоручал дело армии и обороны кому-то. Путин во-первых разведчик и поэтому хорошо знает предмет обороны страны и защиты от внешних врагов.

          согласен, переходом крыма он лично занимался и все получилось на отлично
          vadson
        4. Svarog Вчера, 20:23
          Цитата: татарин 174
          Цитата: Yrec
          И фото Путина с напильником

          Не надо иронизировать. У нас принято издревле, что государь за всё важное отвечает и сам контролирует и это правильно и это неплохо получалось, чем у тех, кто перепоручал дело армии и обороны кому-то. Путин во-первых разведчик и поэтому хорошо знает предмет обороны страны и защиты от внешних врагов.

          хаах, конечно, там где успех - лично Путин.. своими руками..не жалея сил..руки в мозолях. А коррупция, нищета, воровство.. - к этому Путин не причастен.. Вот Володин лизнул так лизнул.. наверняка ему очередной орден приготовили..
          Svarog
          1. Esoteric Сегодня, 05:53
            Цитата: Svarog
            Вот Володин лизнул так лизнул.. наверняка ему очередной орден приготовили..

            Это лицо только в 2015 году "заработало" 81 700 000 рублей. А лицо? Лицо, как будто его на МРОТ посадили... laughing
            Esoteric
        5. ЮБОРГ Сегодня, 00:25
          Как сказал Охлобыстин, "мы на этих выборах выбираем не президента, мы выбираем - главнокомандующего".
          ЮБОРГ
      2. с-т Petrov Вчера, 18:36
        А лучше прямо - делал! И фото Путина с напильником.


        А лучше сейчас тут будет топовая фраза от унылых:

        "Это не благодаря Путину, а вопреки"
        с-т Petrov
      3. сибиралт Вчера, 19:07
        Кого-то ждёт орден лучшего сталевара России, но точно не Володина. Орден "Почетного Лизуна" пока не учрежден, но у всех на уме. lol
        сибиралт
      4. Dashout Вчера, 21:55
        Цитата: Yrec
        А лучше прямо - делал! И фото Путина с напильником.

        А с чем вы не согласны? Вот именно, с напильником... только не слесарном деле, а в деле управления государством! Я вообще не понимаю людей, которые поливают Путина грязью! Уже говорил: на чью мельницу воду льете?
        Лично я горжусь своим Президентом, своей страной!
        То что он сделал для страны (вручную, с "напильником") - это колоссально!!! В свете этих дел прощаются и становятся незаметными мелкие недочеты..
        Что важно - Путин В.В. показал, что масштабы осмысления проблем и путей их решения у нас (с дивана и у него) разные!
        Dashout
        1. Esoteric Сегодня, 05:59
          Цитата: Dashout
          Я вообще не понимаю людей, которые поливают Путина грязью!

          А я не понимаю людей, которым мочатся в глаза, а им всё божья роса. Что-то я не вижу в рядах его почитателей рядовых учителей, врачей, бюджетников. Вы настолько "объелись ухи", что с пеной у рта защищаете деградацию общества, обнищание людей созидательного труда и засилье узаконенного феодально-олигархического рабства...Вы - Песков? belay
          Esoteric
    2. lis-ik Вчера, 18:03
      Цитата: Чёрный
      Спикер Госдумы: Путин лично координировал разработку новых видов вооружений
      Молодец, товарищ Володин, зачёт laughing...токо чё так скромно, мог бы сказать - "разрабатывал"

      Прям мои мысли прочитали, любят у нас лизоблюдство. Вроде не в правительстве сидит, а в ГД,якобы не зависим должен быть.
      lis-ik
      1. Чёрный Вчера, 18:06
        Цитата: lis-ik
        любят у нас лизоблюдство

        Ох как любят!...токо вот потом они первыми и предают...
        Чёрный
        1. Silvestr Вчера, 23:00
          Цитата: Чёрный
          Ох как любят!...токо вот потом они первыми и предают...

          чужие не предают, предают всегда свои
          Silvestr
      2. 210окв Вчера, 18:18
        ГД не зависимая?С одних рук все кормятся..
        Цитата: lis-ik
        Цитата: Чёрный
        Спикер Госдумы: Путин лично координировал разработку новых видов вооружений
        Молодец, товарищ Володин, зачёт laughing...токо чё так скромно, мог бы сказать - "разрабатывал"

        Прям мои мысли прочитали, любят у нас лизоблюдство. Вроде не в правительстве сидит, а в ГД,якобы не зависим должен быть.
        210окв
        1. lis-ik Вчера, 18:20
          Я же написал-якобы.
          lis-ik
        2. Александр 3 Вчера, 18:52
          Народ их кормит.
          Александр 3
    3. МИХАН Вчера, 18:07
      Цитата: Чёрный
      Спикер Госдумы: Путин лично координировал разработку новых видов вооружений
      Молодец, товарищ Володин, зачёт laughing...токо чё так скромно, мог бы сказать - "разрабатывал"

      Сталин помнится , тоже много чего координировал(даже производство и распределение валенок))))..
      Хребет Германии и всей европе сломали!
      Зря ехидничаете , сейчас в России чуть ли не предверие 41-го года за историю нашу..! Опять нарывается запад и пробует нас на "зубок" ..А боится все же! хе хе
      Путин верный путь выбрал . в возрождении России . как государства ..АРМИЯ и ФЛОТ!
      И у него получилось , сохранил наше ВПК от почти полного уничтожения Горбача и ЕБН..Вот и вся координация! soldier
      МИХАН
      1. Чёрный Вчера, 18:13
        Цитата: МИХАН
        Сталин помнится , тоже много чего координировал(даже производство ираспределение валенок) ..Хребет Германии и всей европе сломали!
        Зря ехидничаете ,

        Я не ехидничаю....координировал не координировал ...какая разница? Главное -результат....но товарисЧ решил особо это отметить laughing
        Чёрный
        1. с-т Petrov Вчера, 18:38
          координировал не координировал ...какая разница?


          laughing оно само появилось. Собчак, Грудинин - Путин, какая разница, кто бы координировал?
          тут по комментариям видно что управленец на управленце сидит.

          Вспоминаем что было с армией до Путина. Зарплата офицера 3-4-6 т.р. Тут про флот вот воют - типа флот у нас унылый - но надо просто вспомнить что было с флотом до Путина. Как часто были походы, чем занимался личный состав. Вспоминаем как велась координация ВПК, какое внимание на ВПК уделяло правительство при других управленцах и бюджетах

          А так конечно можно и пошутковать посидеть. Клавиатура стерпит.

          Главное -результат


          лично я результат наблюдал с 2007 года. Видел своими глазами начавшиеся поставки техники и движение с вопросом по расселению очередников
          с-т Petrov
      2. сибиралт Вчера, 20:20
        Виталь, валенки в то время были стратегическим товаром. Они нам очень помогли в Победе над фашитской Европой. winked
        сибиралт
      3. Tatanka Yotanka Вчера, 22:08
        Цитата: МИХАН
        Сталин помнится , тоже много чего координировал

        Сталин построил промышленность и экономику с лозунгом "кадры решают все" , кадры- Путина случись что с ним сдадут сохраненое ВПК похлеще горбача и сбегут в офшоры к семьям любовницам и недвижимостям, а стране оставят долговые расписки США
        Tatanka Yotanka
      4. Esoteric Сегодня, 06:08
        Цитата: МИХАН
        Сталин помнится , тоже много чего координировал

        Чего вы там помните? Вы отчества МО РФ не помните, а Сталина цитируете... laughing laughing laughing При Сталине в окружении казнокрадов не держали...(назовите хотя бы одного) Кроме всего прочего, достижения компьютерной графики, 3D-аниматоров и умение правильно читать по бумажке не являются основанием считать, что через 6 лет "очередного правления" ВВП на душу населения увеличится в полтора раза. belay Если, разумеется, не уменьшить количество населения во столько же... feel А, что касается средней продолжительности жизни "80 лет" в эшелонах власти, я даже не сомневаюсь. Уже сейчас среди участников этой группы исследуемых люди младше 60-ти лет - редкость. Дерзайте, МУХАН! Или МИХУН? hi
        P.S.
        сохранил наше ВПК от почти полного уничтожения Горбача и ЕБН..
        Сохранил и привилегии и пенсию ГМС и домик ЕБН справил... feel
        Esoteric
    4. woron333444 Вчера, 18:19
      Самое главное не клубнику выращивал, а делом занимался.
      woron333444
      1. Чёрный Вчера, 18:22
        Цитата: woron333444
        Самое главное не клубнику выращивал, а делом занимался.

        А может он и выращивание клубники координировал laughing
        Чёрный
      2. sapporo1959 Вчера, 18:23
        И что за дела? А то все забываю как пенсию получаю...
        sapporo1959
      3. Silvestr Вчера, 19:17
        Цитата: woron333444
        а делом занимался.

        это точно. В год сокращает 353 больницы по стране. К 2020 году количество больниц в стране достигнет 3 тыс., то есть уровня Российской империи в 1913 году.
        Silvestr
        1. An60 Вчера, 20:25
          Сильвестер Не Сталонне , не нойте , а то лейкопластырь у вас отклеится .
          An60
          1. Silvestr Вчера, 21:36
            Цитата: An60
            Сильвестер Не Сталонне , не нойте , а то лейкопластырь у вас отклеится .

            главное, чтобы у вас здоровья хватило. Я - уж как нибудь
            Silvestr
        2. Svarog Вчера, 20:30
          Цитата: Silvestr
          Цитата: woron333444
          а делом занимался.

          это точно. В год сокращает 353 больницы по стране. К 2020 году количество больниц в стране достигнет 3 тыс., то есть уровня Российской империи в 1913 году.

          Так и образованных людей скоро будет как в 1913.. 20% от всего населения... все движется к рабовладельческому прошлому..
          Svarog
          1. Диванный Хенераль Вчера, 21:21
            Svarog
            Не видят они этого. Не хотят видеть. В этом плане население России ничем не отличается от населения Украины. Там говорят "Россия враг", а тут говорят "Никто кроме Путина". И там и там есть ЕДИНИЦЫ здравомыслящих людей, но их относят к "статической погрешности". Разница, конечно есть, у нас еще не устраивают суд Линча, как на Украине, хотя к этому возможно и не придем. Но те, кто задавали "неудобные" вопросы Путину - сами поищите в инете их судьбу.
            Диванный Хенераль
        3. Водоплавающий Вчера, 20:57
          Цитата: Silvestr
          Цитата: woron333444
          а делом занимался.

          это точно. В год сокращает 353 больницы по стране. К 2020 году количество больниц в стране достигнет 3 тыс., то есть уровня Российской империи в 1913 году.

          -----------------------------------------
          Какую территорию занимала РИ, хоть в курсе?
          Водоплавающий
        4. Esoteric Сегодня, 06:15
          Вчера пришлось побывать в травмпункте. Простите, если в областном центре такое, что говорить о мелких городах и посёлках... belay
          Esoteric
    5. pjastolov Вчера, 18:24
      Цитата: Чёрный
      Молодец, товарищ Володин, зачёт

      ну так - ВВП рожден что б сказку сделать былью
      pjastolov
      1. Чёрный Вчера, 18:28
        Цитата: pjastolov
        ну так - ВВП рожден что б сказку сделать былью

        Да здесь не за ВВП речь, а за то как быстро спикер сориентировался....его что, кто то спросил "кто это всё координировал?" smile ...просто дядя показал свою услужливость...А то что координировал - так это его работа, как Президента и Верховного главнокомандующего.
        Чёрный
        1. pjastolov Вчера, 18:40
          так это он завуалированно и сказал, я просто обобщил, так сказать - короткий конспект
          pjastolov
    6. Dimontius Вчера, 18:26
      кстати,да... Ну чего там, Рогозиноненавистники... как поживаете? smile может возьмете слова назад? или как упертые бабы будете продолжать языками трепать? laughing
      Dimontius
      1. Esoteric Сегодня, 06:25
        Цитата: Dimontius
        Ну чего там, Рогозиноненавистники... как поживаете?

        Расскажи, Рогозинопочитатель, на какую высоту прыгают американские астронавты и сколько уворовано с "Восточного", а сколько запущено? belay Так-то он парень не плохой...Сыну орден на 25-летие, как Сечин достать не смог, но к должности определил... wassat Вам рассказать про наше удивление торпедами, над экземпляром которой страна вынуждена трудиться целый месяц, или про ракеты, которые Рогозин сам не собирал и собирать не станет. Про их коленную сборку и "обработку напильником". Пока это - пустое бахвальство. Оценка мощи ВПК должна прийти от того, против кого этот ВПК работает.
        Esoteric
    7. karish Вчера, 18:26
      Цитата: Чёрный
      Спикер Госдумы: Путин лично координировал разработку новых видов вооружений
      Молодец, товарищ Володин, зачёт laughing...токо чё так скромно, мог бы сказать - "разрабатывал"

      смотрим на восток
      В Корее продолжается история отдачи приоритета народу, история уважения и любви к народу. Высший руководитель Ким Чен Ын, кто обожает народ как небо, проводит дни и месяцы самоотверженного служения народу, как и великие вожди, которые впервые в длительной истории человечества осуществляли высоконравственную политику.

      Как-то он говорил: мне не надо ни звания героя, ни ордена, но стиснув зубы, делая усилие над собой, буду стараться больше работать на благо народа, который вырастили великие вожди ценой всей жизни
      karish
    8. Аскет Вчера, 18:40
      Цитата: Чёрный
      Молодец, товарищ Володин, зачёт ...токо чё так скромно, мог бы сказать - "разрабатывал"

      К сведению...Путин является председателем ВПК России
      Военно-промышленная комиссия Российской Федерации (ВПК России) — постоянно действующий орган, образованный в целях организации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.
      Аскет
      1. Чёрный Вчера, 18:48
        Цитата: Аскет
        К сведению...Путин является председателем ВПК России

        И что? Значит координировать - это его работа... wink Для того, что бы рассказывать чем занимается Президент у него есть пресс-секретарь. Его фамилия Песков, а не Володин... laughing ...хотя может я что то пропустил smile
        Чёрный
    9. АндрейИванов Вчера, 18:59
      Цитата: Чёрный
      Молодец, товарищ Володин, зачёт ...токо чё так скромно, мог бы сказать - "разрабатывал"

      Цитата: Yrec
      А лучше прямо - делал! И фото Путина с напильником.

      Вы возьмитесь за руки оба и станьте у руля страны такой как Россия...и я погляжу,как вы-два доморощенных умника хоть что-то путное сделаете на этом посту.
      АндрейИванов
      1. Лесс Вчера, 19:16
        Цитата: АндрейИванов
        Вы возьмитесь за руки оба и станьте у руля страны такой как Россия...

        Не надо России такого "счастья".
        Лесс
        1. Чёрный Вчера, 20:16
          Цитата: Лесс
          Не надо России такого "счастья".

          Ого...ты уже за всю Россию думаешь, да,Юрий Венедиктович? wassat
          Чёрный
          1. Лесс Вчера, 21:32
            А кто такой
            Цитата: Чёрный
            Юрий Венедиктович
            ?
            Лесс
      2. Esoteric Сегодня, 06:30
        Цитата: АндрейИванов
        я погляжу,как вы-два доморощенных умника хоть что-то путное сделаете на этом посту.

        Вы такой умняшка или отрабатываете? Тут партии, повторю ПАРТИИ!!! belay belay belay , своих кандидатом поставить не могут, двое взялись за руки и пошли...Вы настолько обнаглели или отроду так воспитаны? При любом раскладе кормить бездарей не стали бы...
        Esoteric
    10. -ш- Вчера, 21:05
      ну он же не ололош чтоб так говорить
      -ш-
  2. новичок Вчера, 18:04
    слава Богу, что не доверил Рогозину, курировать то прорывные вооружения. laughing wink drinks
    новичок
    1. pjastolov Вчера, 18:26
      Цитата: новичок
      слава Богу, что не доверил Рогозину, курировать то прорывные вооружения. laughing wink drinks

      Пргозин в это время судостроением занимался laughing
      pjastolov
      1. новичок Вчера, 18:29
        не говори мне про судостроение_ “Иван Грен“ перед глазами. режут и режут по живому.
        новичок
      2. Esoteric Сегодня, 06:33
        Цитата: pjastolov

        Рогозин в это время судостроением занимался laughing

        Судностроением!!! Судна из-под..."понаехавших" оттаскивал при Лужкове... laughing
        Esoteric
    2. АндрейИванов Вчера, 19:00
      Цитата: новичок
      слава Богу, что не доверил Рогозину, курировать то прорывные вооружения. laughing wink drinks

      Из этого заявления стало ясно и понятно,что Рогозин и ко -это всего лишь говорящие головы и не более того.
      АндрейИванов
      1. новичок Вчера, 19:06
        ради справедливости надо отметить, что сделал он не мало. просто непомерную ношу взвалил на себя, видать влияния не хватило.
        новичок
  3. Серый брат Вчера, 18:11
    Всё по заветам товарища Сталина. Хочешь чтобы сделали хорошо - вникай во всё сам, ну или попроси вникнуть товарища Берию.
    Серый брат
    1. bk316 Вчера, 18:44
      Да есть проблемка: нету Берии...
      bk316
      1. Серый брат Вчера, 20:42
        Цитата: bk316
        Да есть проблемка: нету Берии...

        Да, тяжело в наше время обходиться без Лаврентия Палыча.
        Серый брат
      2. Genry Вчера, 20:48
        Цитата: bk316
        Да есть проблемка: нету Берии...

        Так Рогозин, как-бы... только без "шаражек".
        Genry
  4. faiver Вчера, 18:18
    Володин забыл добавить что Путин еще и восход солнца постоянно лично координирует laughing
    faiver
  5. afrikanez Вчера, 18:20
    Путин лично координировал разработку новых видов вооружений
    Такое впечатление, что только Путин заинтересован в разработке новых видов вооружения. А остальные чиновники что же, скромно стояли в стороне и смотрели?
    afrikanez
    1. Flatter Вчера, 18:49
      Скромно не стояли.Сердюков с Васильевой оптимизацией занимались.Экономикой вооружений.А то дай волю.
      Flatter
    2. АндрейИванов Вчера, 19:03
      Цитата: afrikanez
      Такое впечатление, что только Путин заинтересован в разработке новых видов вооружения. А остальные чиновники что же, скромно стояли в стороне и смотрели?

      Лично курировал,тк воруют у нас безбожно,а проекты жизненно важные для страны.Что тут не понятно?Не занимался бы этим,все эти разработки бы увидели лет через 100 и то вряд ли,тк потом бы сказали,по примеру Восточного-деньги разворовали.
      АндрейИванов
      1. Скальпель Вчера, 19:31
        Ну а как американцы не пойдут войной?Дальше что?Солить будут эти разработки?
        Скальпель
        1. АндрейИванов Вчера, 21:05
          Цитата: Скальпель
          Ну а как американцы не пойдут войной?Дальше что?Солить будут эти разработки?

          Потому и не пойдут,что знают,что прилетит ответ и он им не понравится. А быть впереди супостата в вопросе оружие,гарантирует спокойствие и мирное небо над головой наших граждан,в том числе и ваше.
          АндрейИванов
        2. -ш- Вчера, 21:10
          ну ядерная энергоустановка, двигатель для гиперзвука,система наведения и маневрирования и куча всего что ещё пригодится в быту
          -ш-
    3. АндрейИванов Вчера, 19:15
      Цитата: afrikanez
      Такое впечатление, что только Путин заинтересован в разработке новых видов вооружения. А остальные чиновники что же, скромно стояли в стороне и смотрели?

      Воруют у нас чинуши,потому и стоял рядом,чтоб не одна падла не засунула волосатую руку в бюджет этих разработок. И правильно. А всякие хохмачи ,которые про напильники Путина толкуют и разную другую ересь типа смешную пишут,пусть ,прежде чем дурость писать всякую,представят ,что бы они на посту президента РФ сделали внятного.
      АндрейИванов
      1. Скальпель Вчера, 19:34
        Легко!Я гарантирую, что при мне было бы как минимум не хуже, чем при Путине во внешней политике, а во внутренней - лучше!Что, никто меня выбирать не собирается?Эх, я так и думал.
        Скальпель
  6. ustinov.yuri Вчера, 18:20
    Не фанат Путина, но ехидство и припудренное оскорбление не понимаю. Мне одному кажется, что в преддверии выборов на многих ресурсах появились толпы новых «писателей», тихонько попердывающих или откровенно поносящих лично Путина, без оглядки на факты?
    ustinov.yuri
    1. СРЦ П-15 Вчера, 18:25
      Цитата: ustinov.yuri
      Не фанат Путина, но ехидство и припудренное оскорбление не понимаю. Мне одному кажется, что в преддверии выборов на многих ресурсах появились толпы новых «писателей», тихонько попердывающих или откровенно поносящих лично Путина, без оглядки на факты?

      Госдеп не дремлет!
      СРЦ П-15
    2. lis-ik Вчера, 18:26
      Цитата: ustinov.yuri
      Не фанат Путина, но ехидство и припудренное оскорбление не понимаю. Мне одному кажется, что в преддверии выборов на многих ресурсах появились толпы новых «писателей», тихонько попердывающих или откровенно поносящих лично Путина, без оглядки на факты?

      В данном случае поносят не Путина, а товарища,который зачётно прогнулся.
      lis-ik
      1. bk316 Вчера, 18:46
        В данном случае поносят не Путина, а товарища,который зачётно прогнулся.

        Хотите результатов как в СССР при Сталине? Не удивляйтесь что и прогибаться будут как при Сталине. А уж прогибались ни в сказке сказать, ни пером описать.
        bk316
    3. АндрейИванов Вчера, 19:18
      Цитата: ustinov.yuri
      Не фанат Путина, но ехидство и припудренное оскорбление не понимаю. Мне одному кажется, что в преддверии выборов на многих ресурсах появились толпы новых «писателей», тихонько попердывающих или откровенно поносящих лично Путина, без оглядки на факты?

      Почитайте клоунов выше вашего комментария...таких и на ВО хоть задом ешь.
      АндрейИванов
    4. Silvestr Вчера, 19:27
      Цитата: ustinov.yuri
      без оглядки на факты?

      какие?
      На днях Евростат опубликовал данные об уровне жизни в странах Евросоюза.
      Так, самой бедной страной в ЕС оказалась Болгария. Там — внимание — размер минимальной зарплаты на январь 2018 года составил 261 евро. Далее идут Литва (400 евро), Румыния (408 евро), Латвия (430 евро), Венгрия (445 евро), Хорватия (462 евро), Чехия (478 евро), Словакия (480 евро), Эстония (500 евро) и Польша (503 евро).

      Если перевести в рубли, то минималка в Болгарии, которую у нас называют нищей страной, составляет примерно 18 тысяч. «МРОТ» у литовцев, которые в рейтинге идут сразу после болгар — около 27,5 тыс. руб. У латышей — почти 30 тыс. руб. У эстонцев, еще одних бывших наших, — 34,5 тыс. руб. Это не намного меньше, чем средняя зарплата в России (по данным Росстата в январе она была 38,4 тыс. руб.)

      А минималка в России с 1 мая составит 11,1 тыс. руб. Это 161 евро. На 100 евро меньше, чем в бедной Болгарии. И на 520 евро меньше, чем в раздираемой много лет кризисом Греции (там, если перевести по курсу, минимальная зарплата сейчас около 47 тыс.
      Вы эти имеете ввиду?
      Богатейшая страна мира живет почти на уровне Болгарии
      Silvestr
      1. Antidote Вчера, 19:39
        Не оправдываю, но для баланса: чашка кофе в Риме 15 евро, пирожок в Париже 6-8 евро.
        Antidote
      2. vadson Вчера, 20:22
        Цитата: Silvestr
        Цитата: ustinov.yuri
        без оглядки на факты?

        какие?
        На днях Евростат опубликовал данные об уровне жизни в странах Евросоюза.
        Так, самой бедной страной в ЕС оказалась Болгария. Там — внимание — размер минимальной зарплаты на январь 2018 года составил 261 евро. Далее идут Литва (400 евро), Румыния (408 евро), Латвия (430 евро), Венгрия (445 евро), Хорватия (462 евро), Чехия (478 евро), Словакия (480 евро), Эстония (500 евро) и Польша (503 евро).

        Если перевести в рубли, то минималка в Болгарии, которую у нас называют нищей страной, составляет примерно 18 тысяч. «МРОТ» у литовцев, которые в рейтинге идут сразу после болгар — около 27,5 тыс. руб. У латышей — почти 30 тыс. руб. У эстонцев, еще одних бывших наших, — 34,5 тыс. руб. Это не намного меньше, чем средняя зарплата в России (по данным Росстата в январе она была 38,4 тыс. руб.)

        А минималка в России с 1 мая составит 11,1 тыс. руб. Это 161 евро. На 100 евро меньше, чем в бедной Болгарии. И на 520 евро меньше, чем в раздираемой много лет кризисом Греции (там, если перевести по курсу, минимальная зарплата сейчас около 47 тыс.
        Вы эти имеете ввиду?
        Богатейшая страна мира живет почти на уровне Болгарии

        а че ж так однобоко, вы расходы их расскажите.
        vadson
      3. Svarog Вчера, 20:34
        Цитата: Silvestr
        А минималка в России с 1 мая составит 11,1 тыс. руб. Это 161 евро. На 100 евро меньше, чем в бедной Болгарии. И на 520 евро меньше, чем в раздираемой много лет кризисом Греции (там, если перевести по курсу, минимальная зарплата сейчас около 47 тыс.Вы эти имеете ввиду?Богатейшая страна мира живет почти на уровне Болгарии

        Позорище.. и как этого многие не понимают?
        Svarog
      4. идунавы Вчера, 21:08
        Врут. Бедно там живут.Сам был не раз ,все видел. Нищяя болгария,прибалтика тоже .Все чисто и покрашенно вот все. Все это притянуто за уши.а вы товарищ судя по вашим постам"знаток" России походу.
        идунавы
      5. АндрейИванов Вчера, 21:09
        Цитата: Silvestr
        Богатейшая страна мира живет почти на уровне Болгарии

        Кто хочет заработать,тот работает и еще старикам помогает. Что до бюджетных работников,так это смотря в каком регионе и на каком посту.Если ты дворник,то никто тебе 100 тыщ платить не будет. Что до врачей и учителей,то тут у меня позиция четкая,-это должны быть высокооплачиваемые профессии. Ну и стариков соответственно обижать грех.
        АндрейИванов
        1. Silvestr Вчера, 21:54
          Цитата: АндрейИванов
          Что до врачей и учителей,то тут у меня позиция четкая,-это должны быть высокооплачиваемые профессии. Ну и стариков соответственно обижать грех.

          логично, только это на потом, может быть
          Silvestr
      6. Вадим237 Вчера, 21:17
        А теперь сравните численность населения всех перечисленных стран с Российским.
        Вадим237
        1. Svarog Вчера, 21:29
          Цитата: Вадим237
          А теперь сравните численность населения всех перечисленных стран с Российским.

          Да и еще нужно сравнить природные ресурсы данных стран с нашими
          Svarog
          1. vadson Вчера, 22:40
            Цитата: Svarog
            Цитата: Вадим237
            А теперь сравните численность населения всех перечисленных стран с Российским.

            Да и еще нужно сравнить природные ресурсы данных стран с нашими

            и расстояния, и температурный режим и многое другое
            vadson
      7. Хорон Вчера, 21:22
        Лукавить то не надо! Вы только что лихо смешали средний доход и минималку и превратили чёрное в белое.
        Среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении в январе 2017 года составила 35369 рублей. Или 30,8 тысяч рублей после вычета подоходного налога в размере 13%. Номинальная средняя зарплата за 2016 год составила 36746 рублей.

        Курс на конец года 68.866800 руб./евро, это значит что средний доход равен 533,58 евро это больше чем в Польше.
        Хорон
        1. БВС Сегодня, 06:11
          А в Польше какая СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ заработная плата? При том, что МИНИМАЛЬНАЯ заработная плата Польша (503 евро). Вы не путаете случайно слова - СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ заработная плата и МИНИМАЛЬНАЯ заработная плата?
          БВС
    5. Скальпель Вчера, 19:37
      У людей могут быть причины не любить и даже ненавидеть Путина.И не верить в его благие намерения тоже.Да, перед выборами они будут проявлять недовольство, как бы благополучные не пытались заткнуть им рот.
      Скальпель
      1. Вадим237 Вчера, 21:20
        Своё благополучие люди сами должны строить - ни кто другой этого не сделает.
        Вадим237
        1. Скальпель Вчера, 22:23
          От продажных чиновников и оборотней в погонах очень трудно защищаться: они вредят в рабочее время, а я с ними борюсь в свободное от работы и семьи. Кто не сталкивался, те не поймут, насколько там всё гнилое.
          Скальпель
        2. Tatanka Yotanka Вчера, 22:25
          Цитата: Вадим237
          Своё благополучие люди сами должны строить

          есть такой термин-справедливость, раскажите как должны пенсионеры,бюджетники,работяги строить свое благопалучие на минималки в отличие от эфективных менеджеров
          Цитата: Вадим237
          ни кто другой этого не сделает.

          главное иметь в друзьях -президента
          Tatanka Yotanka
          1. Silvestr Вчера, 22:27
            Цитата: Tatanka Yotanka
            главное иметь в друзьях -президента

            и тогда жизнь удалась!
            Silvestr
          2. Silvestr Вчера, 22:29
            Цитата: Tatanka Yotanka
            есть такой термин-справедливость, раскажите как должны пенсионеры,бюджетники,работяги строить свое благопалучие на минималки в отличие от эфективных менеджеров

            о них вспоминают перед выборами- когда нужно голосов набрать. Майские указы выполнены - нет. А за 3 недели до выборов деньги "внезапно" нашлись на них. По сути- прямой подкуп избирателя
            Silvestr
  7. домохозяйка Вчера, 18:29
    То есть, про само вооружение молчим? Нормально всё? Оно, конечно, само появилось, ах да , парочка конструкторов решила - давай, чё-нить соорудим! Парочку учёных привлекли, потом дядя Вася в гараже покумекал - и вот оно! Вам лишь бы тут кукарекнуть! Читать вас противно!
    домохозяйка
    1. woron333444 Вчера, 18:52
      О самом вооружении тут не многие могут говорить, просто не соображают. Но сейчас подтянутся специалисты по клубнике и объяснят, что вооружение у нас не правильное и ВВП не умеет выращивать клубнику.
      woron333444
      1. Скальпель Вчера, 19:38
        Да нет, грамотные люди знают, что чудес не бывает и способны отличить желаемое от действительного.
        Скальпель
    2. Svarog Вчера, 20:35
      Цитата: домохозяйка
      То есть, про само вооружение молчим? Нормально всё? Оно, конечно, само появилось, ах да , парочка конструкторов решила - давай, чё-нить соорудим! Парочку учёных привлекли, потом дядя Вася в гараже покумекал - и вот оно! Вам лишь бы тут кукарекнуть! Читать вас противно!

      Володин уже ответил, Путин лично занимался разработкой вооружений ..
      Svarog
  8. Дормидонт Вчера, 18:34
    Неплохо бы лично контролировать вынесение смертных приговоров казнокрадам, либерастам и прочей нечисти и следить за их исполнением
    Дормидонт
  9. faterdom Вчера, 18:34
    В Османской империи султан обязан был иметь ремесленную профессию. Как правило - это было изготовление луков, и луки, изготовленные главой Порты были реально одними из лучших в мире, и ценились высоко.
    faterdom
  10. yehat Вчера, 18:39
    не разделяю я большой радости форумчан. говорить о возможностях вооружения - это скорее отчаяние, чем понты.
    особенно, когда больше говорить не о чем.
    yehat
    1. Silvestr Вчера, 19:34
      Цитата: yehat
      когда больше говорить не о чем.

      в том то и дело.На днях один эксперт с пеной рассказывал. что Россия теперь импротирует зерно и вообще сельхопродукции валом. Скобеева ехидно спросила: а что это дает простому человеку? Стариков ответил- "величие страны". Она снова: "а кроме это - что?" Тот молчит- сказать нечего. Теперь величие усилили ракетами, самолетами. Дело хорошее. Вопрос Скобеевой- "А что это дает простому человеку, кроме величия?"
      Silvestr
      1. vadson Вчера, 20:25
        просто работу, вы не задумывались? в 90х и этого не было все сх было развалено. оба родителя агрономы - знаю о чем говорю
        vadson
        1. Silvestr Вчера, 21:56
          Цитата: vadson
          просто работу, вы не задумывались?

          задумывался, только сколько платят работающим? Голодец ответила на ваш вопрос
          Silvestr
          1. vadson Вчера, 22:53
            знаете на кладбище работы вообще может не быть.
            такое впечатление что вы все еще живете при ссср, это ошибка, осознайте это.
            в китае к примеру у власти руководство коммунистической парти китая НО пенсии у них платят только гос служащим. у нас всем. хлявы нет больше, забудьте. я не говорю что я с этим согласен внутри себя но это реальность. вспомните 90е - начало, были карточки на питание и продукты, конец - ельцин развалил кооперацию предприятий, соответственно они стали банкротиться - было еще хуже - не стало работы.
            как вариант поднять власть на вилы - это предлогаете? отнять и поделить?
            vadson
      2. идунавы Вчера, 21:14
        по вашему лучше прогнуться и взять печеньки как на краине.лучше так как есть.
        идунавы
        1. Silvestr Вчера, 21:56
          Цитата: идунавы
          по вашему лучше прогнуться и взять печеньки как на краине.лучше так как есть.

          по-моему, нужно меньше воровать там, на верху
          Silvestr
    2. Genry Вчера, 21:03
      Цитата: yehat
      не разделяю я большой радости форумчан. говорить о возможностях вооружения - это скорее отчаяние, чем понты.
      особенно, когда больше говорить не о чем.

      Понятно, что на вашей работе, даже, шифт некогда нажать, но количество знаков надо оттарабанить...
      А оружие теперь позволит Росси начать свою независимую от Вашингтона политику. Это называется- суверенитет. Это послание США идти далеко-далеко от границ России, и освободить от рабского влияния территории бывших советских республик.
      США хотели чужими руками устроить ядерную бойню в России и сделать вид, что они не при чём (как сейчас в Сирии), но теперь им прямо сказали, что будим целиться в торчащие уши.
      Genry
      1. Silvestr Вчера, 21:58
        Цитата: Genry
        А оружие теперь позволит Росси начать свою независимую от Вашингтона политику

        политика зависит от экономических возможностей страны.Вспомните СССР: политика, экономика, воружение
        Silvestr
  11. Flatter Вчера, 18:41
    Чем отличается Россия от СССР?В СССР вначале показывали,а потом рассказывали,и то не о всем.В России вначале расскажут,обо всем,а показывать не будут-секретность,однако.
    Flatter
    1. bk316 Вчера, 18:48
      Чем отличается Россия от СССР?

      Да нет, до Вас просто не доходит, этим отличается не РФ от СССР а 21 век от 20.
      bk316
    2. Svarog Вчера, 20:37
      Цитата: Flatter
      Чем отличается Россия от СССР?В СССР вначале показывали,а потом рассказывали,и то не о всем.В России вначале расскажут,обо всем,а показывать не будут-секретность,однако.

      Тонко подметили laughing
      Svarog
  12. Сергей Аверченков Вчера, 18:46
    Цитата: yehat
    не разделяю я большой радости форумчан. говорить о возможностях вооружения - это скорее отчаяние, чем понты.
    особенно, когда больше говорить не о чем.

    Черт, а я думал, что сайт называется "Военное обозрение". А это наверное "Сад и огород"? Ну что же... простите, видимо не туда попал.
    Сергей Аверченков
  13. Silvestr Вчера, 19:12
    а сокращение больниц, ФАПов Путин тоже координировал? Ведь как получилось странно, маленькие больницы и ФАПы закрыли, а теперь ВВП говорит, что их надо вновь открывать! Рак мозга!Утром закрываем, вечером открываем?
    Silvestr
    1. Rusland Вчера, 19:16
      Лучше позже чем никогда, ещё с ЕГЭ разобраться.
      Rusland
      1. Диванный Хенераль Вчера, 21:28
        А про ЕГЭ тоже только вчера услышали?
        Эту болонскую систему весь цвет педагогики сразу окрестил "школа дураков".
        Последний перл от Васильевой (которая министр образования": сократить количество профильных Олимпиад
        Диванный Хенераль
  14. друг зверей Вчера, 19:23
    Ну зачем такое раболепие.
    друг зверей
    1. Antidote Вчера, 19:42
      Так 2 недели осталось, нужно подтягивать рейтинг, ниже 70% никак нельзя допускать.
      Antidote
  15. olegger1970 Вчера, 19:57
    Как всегда, ржу не могу. Каждый второй нед....ок, возомнил себя тем, кто может давать советы или критиковать, того, до кого самому, как до конца вселенной раком. Как всегда набегут сейчас обладатели подсказок из-за бугра ( обычные предатели ) и будут тереть, да я бы, да он такой-сякой., он сделал или не сделал. А сами НИКТО И ЗВАТЬ НИКАК.
    P.S. Да критиканы, рвущие пуканы, отвечать не торопитесь, я ваши комменты читать не буду.
    olegger1970
  16. Иеремия Вчера, 19:59
    Цитата: Silvestr
    Цитата: татарин 174
    государь за всё важное отвечает и сам контролирует и это правильно и это неплохо получалось

    скажите, а здоровье и образование нации- это не важно?

    Если бы страна под флагом из под которого Вы пишете вела бы себя хотя бы разумно и взвешенно и заодно бы озаботилась здоровьем своих разжиревших граждан и их образованием, то Россия бы этим и озаботилась. И Украина кстати бы тоже занималась делом и развитием, а уничтожала бы себя в угоду другим. А так сначала надо оружие . чтобы спокойно заниматься не только этими мирными задачами
    Иеремия
    1. Silvestr Вчера, 20:04
      Цитата: Иеремия
      Если бы страна под флагом

      это к компьютеру ВО, который "угадывает" ip
      Цитата: Иеремия
      А так сначала надо оружие . чтобы спокойно заниматься не только этими мирными задачами

      что-то напоминает СССР: "первым делом самолеты..." А потом....
      Silvestr
      1. идунавы Вчера, 21:18
        [quote=Silvestr][quote=Иеремия]Если бы страна под флагом[/quote]
        это к компьютеру ВО, который "угадывает" ip
        [quote=Иеремия]
        ага,расказывайте про айпи,чешете как будто точно оттуда
        идунавы
        1. Silvestr Вчера, 22:00
          [quote=идунавы][quote=Silvestr][quote=Иеремия]Есл
          и бы страна под флагом[/quote]
          это к компьютеру ВО, который "угадывает" ip
          [quote=Иеремия]
          ага,расказывайте про айпи,чешете как будто точно оттуда[/quote]
          Англия вас устраивает?
          Silvestr
        2. Silvestr Вчера, 22:04
          [quote=идунавы]
          0
          идунавы Сегодня, 21:18 ↑
          [quote=Silvestr][quote=Иеремия]Если бы страна под флагом[/quote]
          это к компьютеру ВО, который "угадывает" ip
          [quote=Иеремия]
          ага,расказывайте про айпи,чешете как будто точно оттуда[/quote]
          какой флаг вам нарисовать?
          Silvestr
      2. Хорон Вчера, 21:43
        Это не комп ВО, это Ваш IP. Зачем же вводить других людей в заблуждение, если Вы из России, отключите прокси, если нет - найдите российский прокси и зайдите через него!
        Хорон
        1. Silvestr Вчера, 22:08
          Цитата: Хорон
          Это не комп ВО, это Ваш IP

          граммотный человек.

          Цитата: Хорон
          если Вы из России, ]

          на все есть свои причины
          Silvestr
          1. Хорон Вчера, 22:17
            граммотный человек.

            Да нет, это просто мне мой домашний медведь тут подсказывает, как на лапоть нажимать!
            Хорон
            1. Silvestr Вчера, 22:30
              Цитата: Хорон

              0
              Хорон Сегодня, 22:17 ↑ Новый
              граммотный человек.

              Да нет, это просто мне мой домашний медведь тут подсказывает, как на лапоть нажимать!

              хороший медведь. А я с буквами на заморачиваюсь!
              Silvestr
  17. Silvestr Вчера, 20:01
    Цитата: vadsonen
    Россия, конечно, не стоит на месте

    1999 год: 12 миллиардеров
    2018 год: 210 миллиардеров.
    Silvestr
    1. Вадим237 Вчера, 21:25
      В 2000 - ВВП России 7,3 триллиона, в 2017 - 92 триллиона и расходы соответствующие - "Правительство антисоциальное" Только почему то расходы на социалку самые большие.
      Вадим237
      1. Silvestr Вчера, 21:39
        Цитата: Вадим237
        Только почему то расходы на социалку самые большие.

        неужели?Больницы ломятся от желающих в них работать, шкафы забиты медикаментами под завязку, месячных очередей в поликлинику к врачам нет.
        Silvestr
    2. Правда Вчера, 21:25
      Цитата: Silvestr
      Цитата: vadsonen
      Россия, конечно, не стоит на месте
      1999 год: 12 миллиардеров
      2018 год: 210 миллиардеров.
      Получается через 1 460 000 лет мы все станем миллиардерами!
      Правда
  18. Иеремия Вчера, 20:05
    Цитата: Silvestr
    Цитата: ustinov.yuri
    без оглядки на факты?

    какие?
    На днях Евростат опубликовал данные об уровне жизни в странах Евросоюза.
    Так, самой бедной страной в ЕС оказалась Болгария. Там — внимание — размер минимальной зарплаты на январь 2018 года составил 261 евро. Далее идут Литва (400 евро), Румыния (408 евро), Латвия (430 евро), Венгрия (445 евро), Хорватия (462 евро), Чехия (478 евро), Словакия (480 евро), Эстония (500 евро) и Польша (503 евро).

    Если перевести в рубли, то минималка в Болгарии, которую у нас называют нищей страной, составляет примерно 18 тысяч. «МРОТ» у литовцев, которые в рейтинге идут сразу после болгар — около 27,5 тыс. руб. У латышей — почти 30 тыс. руб. У эстонцев, еще одних бывших наших, — 34,5 тыс. руб. Это не намного меньше, чем средняя зарплата в России (по данным Росстата в январе она была 38,4 тыс. руб.)

    А минималка в России с 1 мая составит 11,1 тыс. руб. Это 161 евро. На 100 евро меньше, чем в бедной Болгарии. И на 520 евро меньше, чем в раздираемой много лет кризисом Греции (там, если перевести по курсу, минимальная зарплата сейчас около 47 тыс.
    Вы эти имеете ввиду?
    Богатейшая страна мира живет почти на уровне Болгарии

    Где же это мы такую минималку в Польше видели?Это любезнейший средняя, не надо передергивать. Рядом как то живем и не понаслышке знаем. Как под матрасным флагом так фонтан из канализации.
    Иеремия
  19. Гардамир Вчера, 20:16


    Всё хорошо.
    Гардамир
  20. turbris Вчера, 20:21
    Цитата: Silvestr
    вчера собирали деньги на лейкопластырь- перевязки больных нечем делать.

    Вранье! Уточните где и когда собирали деньги на лейкопластырь, в каком городе или это секрет?
    turbris
    1. Silvestr Вчера, 22:09
      Цитата: turbris
      Вранье! Уточните где и когда собирали деньги на лейкопластырь, в каком городе или это секрет?

      г. Москва. Городская клиническая больница
      Silvestr
  21. turbris Вчера, 20:23
    Цитата: Silvestr
    это к компьютеру ВО, который "угадывает" ip

    И что нельзя сменить страну или так нравится?
    turbris
    1. Silvestr Вчера, 22:10
      Цитата: turbris
      И что нельзя сменить страну или так нравится?

      глючит гад, отключаю америку. а он ,падлюка, опять выскакивает.Самому противно от этого флага. а висит зараза
      Silvestr
  22. Xscorpion Вчера, 20:36
    Цитата: новичок
    нет. в первую очередь _ мастер мастер привлекать и расположить к себе.


    Глупости,главное это выполнить задание и не спалиться.А все остальное лишь способы достижения цели.И там нет шаблонов,все зависит от ситуации.
    Xscorpion
  23. Xscorpion Вчера, 20:38
    Цитата: Silvestr
    Цитата: vadsonen
    Россия, конечно, не стоит на месте

    1999 год: 12 миллиардеров
    2018 год: 210 миллиардеров.


    Ну так и количество миллионеров выросло многократно.Любой кто имеет хотя бы квартиру миллионер.
    Xscorpion
    1. Правда Вчера, 21:28
      Цитата: Xscorpion
      Ну так и количество миллионеров выросло многократно.Любой кто имеет хотя бы квартиру миллионер.

      Миллионер миллионер, и налогоплатильщик wink
      Правда
    2. Вадим237 Вчера, 21:29
      В России по предварительным подсчётам живёт больше 7 миллионов миллионеров - долларовых, рублёвых.
      Вадим237
      1. Silvestr Вчера, 22:36
        Цитата: Вадим237
        В России по предварительным подсчётам живёт больше 7 миллионов миллионеров - долларовых, рублёвых.

        значит не миллионеров 139 млн
        Silvestr
    3. Silvestr Вчера, 22:31
      Цитата: Xscorpion
      Любой кто имеет хотя бы квартиру миллионер

      так можно сравнить цены на квартиры тогда и сейчас. Одно дело-купленная, другое- приватизированная.
      Silvestr
  24. Комментарий был удален.
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