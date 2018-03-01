Спикер Госдумы: Путин лично координировал разработку новых видов вооружений

Могу вам сказать то, что кто-то вряд ли рассказывал. Президент координировал и определял стратегические направления в вопросах разработки вооружений

Чтобы вы понимали, то, о чем сегодня он [Владимир Путин] рассказывал, - это результат работы многолетней его как главы государства по координации именно не только предприятий ВПК, но и каждого конкретного конструктора

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент РФ Владимир Путин лично координировал разработку новейших видов вооружений.- заявил он журналистам в четверг, комментируя послание главы государства Федеральному собранию.Володин добавил, что президент РФ находится в постоянном контакте с главными конструкторами и разработчиками и обсуждает разработки новейших видов вооружений.- пояснил глава палаты.Как заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, Россия создает новейшие системы в ответ на выход США из Договора по противоракетной обороне, так как Вашингтон не пошел навстречу Москве в этом вопросе, передает ТАСС