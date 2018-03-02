Эксперт оценил мощность орбитальных радаров США

Радар это средство обнаружения и целеуказания, это не огневое средство, не средство поражения. Поэтому, видимо, он (Хайтен — ред.) предполагает, что возможность обнаружения пусков гиперзвукового оружия на более раннем этапе как-то поможет в противодействии такому оружию

Поэтому если мы говорим о новейших маневрирующих системах гиперзвукового вооружения, которые президент России представил вчера, то в этом случае, расположенный в космосе радар может помочь только отследить и вовремя дать сигнал "срочно все в бункер, у кого он есть"