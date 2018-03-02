18:52 02 марта
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Эксперт оценил мощность орбитальных радаров США

Орбитальные радары могли бы помочь США отслеживать гиперзвуковые цели, но не смогут внести какой-либо вклад в перехват такого высокоточного оружия, заявил РИА Новости российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Эксперт оценил мощность орбитальных радаров США


Ранее начальник Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Штатам необходимо развивать систему радаров орбитального базирования для противостояния гиперзвуковому оружию, так как наземных систем обнаружения недостаточно. Подобная система, как пояснил генерал, будет способна следить за ракетой в средней части траектории, когда боеголовка отделяется от носителя и находится в верхних слоях атмосферы.


Радар это средство обнаружения и целеуказания, это не огневое средство, не средство поражения. Поэтому, видимо, он (Хайтен — ред.) предполагает, что возможность обнаружения пусков гиперзвукового оружия на более раннем этапе как-то поможет в противодействии такому оружию
— сказал Мураховский.

Он отметил, что основная задача на отражении ракетных ударов лежит на противоракетах. Ракеты ПРО могут перехватывать баллистические цели, обычные МБР, летящие по "предсказуемой, вычисляемой" траектории. В случае же с гиперзвуковыми блоками, ни одна противоракета не может работать "на таких скоростях и таких температурах просто исходя из законов физики".

Поэтому если мы говорим о новейших маневрирующих системах гиперзвукового вооружения, которые президент России представил вчера, то в этом случае, расположенный в космосе радар может помочь только отследить и вовремя дать сигнал "срочно все в бункер, у кого он есть"
— добавил эксперт.

Использованы фотографии: https://nation-news.ru
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Комментарии 21

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  1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 12:00
    ..Голливудские эксперДы крутят очередное кино!
    Дмитрий Беловецкий
    1. Svarog Сегодня, 12:04
      Цитата: Дмитрий Беловецкий
      ..Голливудские эксперДы крутят очередное кино!

      Получается, что некоторые, перед концом, даже успеют понять от куда он прилетит..
      Svarog
      1. Александр 3 Сегодня, 12:18
        После того как сша создадут подобное мир станет ещё ближе к роковой черте.Но надо думать что при проектировании подобных систем продумывают и противоядие ,если противник создаст подобное.Здесь гонка на опережение.
        Александр 3
      2. татарин 174 Сегодня, 12:33
        Цитата: Svarog
        Получается, что некоторые, перед концом, даже успеют понять от куда он прилетит..

        Как будто от этого им легче будет на тот свет отправиться? Это мне напомнило анекдот, где доктор спрашивал о том, потел или не потел больной перед смертью. Так что в чём полезность американских радаров на орбите?
        татарин 174
        1. Svarog Сегодня, 12:42
          Цитата: татарин 174
          Цитата: Svarog
          Получается, что некоторые, перед концом, даже успеют понять от куда он прилетит..

          Как будто от этого им легче будет на тот свет отправиться? Это мне напомнило анекдот, где доктор спрашивал о том, потел или не потел больной перед смертью. Так что в чём полезность американских радаров на орбите?

          Да и я о том же laughing
          Svarog
          1. татарин 174 Сегодня, 13:41
            Цитата: Svarog
            Цитата: татарин 174
            Цитата: Svarog
            Получается, что некоторые, перед концом, даже успеют понять от куда он прилетит..

            Как будто от этого им легче будет на тот свет отправиться? Это мне напомнило анекдот, где доктор спрашивал о том, потел или не потел больной перед смертью. Так что в чём полезность американских радаров на орбите?

            Да и я о том же laughing

            И я о том же drinks
            татарин 174
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:10
    "срочно все в бункер, у кого он есть"
    Хорошо завершил эксперт. А американские генералы не в первый раз показывают свой непрофессионализм, но когда маячат возможные дополнительные деньги на это можно внимания не обращать.
    rotmistr60
  3. andr327 Сегодня, 12:14
    Как-бы то не было на всякий меч со временем находиться щит. Пройдет время и наши и американцы научаться перехватывать гиперзвук. Сколько это будет стоить большой вопрос. Нет идеального оружия нападения. Нет идеального средства защиты.
    andr327
    1. Гардемарин Сегодня, 12:44
      Гиперзвуковые ракеты работают на пределе возможностей материалов, и чтобы их перехватить нужно превысить их характеристики в разы, что противоречит законам физики. Поэтому достать их можно только оружием, работающим на, как говорится, иных физических принципах, а для того, чтобы такое создать, нужно совершить переворот в фундаментальной науке, что на мой взгляд мало вероятно.
      Гардемарин
      1. JonnyT Сегодня, 13:42
        американцы делают ставку на перехват гиперзвуковых ракет на начальном этапе траектории. когда гиперзвуковой аппарат еще не разогнался. В их понимании сначала работает разгонный блок, затем идет отделение гиперзвуковой боеголовки - вот тут они и хотят их сбивать
        JonnyT
      2. Paranoid50 Сегодня, 14:23
        Цитата: Гардемарин
        для того, чтобы такое создать, нужно совершить переворот в фундаментальной науке, что на мой взгляд мало вероятно.

        Равновероятный вариант - установление контакта с цивилизацией, обладающей подобными технологиями. wassat
        Paranoid50
  4. Azazelo Сегодня, 12:21
    Эксперт ведущий демагогию без доказательств - \о/бол.
    Azazelo
  5. котовский Сегодня, 12:29
    Чернильные души захватили пентахон.. wink
    котовский
  6. Троль Сегодня, 12:36
    При необходимости,, перед тем как запустить атаку собьют как эти радары так и спутники связи. Война есть Война
    Троль
  7. svalx Сегодня, 12:38
    Скоро гиперзвуковой оружие появится и в США. Как будем защищаться мы?
    svalx
    1. Svarog Сегодня, 12:48
      Цитата: svalx
      Скоро гиперзвуковой оружие появится и в США. Как будем защищаться мы?

      Остается только первыми напасть laughing
      Svarog
    2. Sten Сегодня, 12:53
      Просто будет установлен паритет. Если кто применит, то 100% уничтожим друг-друга. Все таки американская ПРО позволяла нанести удар по нам и не получить ответку (чисто теоретически).
      Sten
  8. Оператор Сегодня, 12:56
    Какие, блин, радары (наземные, воздушные, космические) после высотного взрыва лидирующих ядерных боеголовок?
    Оператор
  9. Skif83 Сегодня, 13:22
    Звездных войн насмотрелись господа "хенералы"...
    Skif83
  10. DimerVladimer Сегодня, 13:31
    Ракеты ПРО могут перехватывать баллистические цели, обычные МБР, летящие по "предсказуемой, вычисляемой" траектории. В случае же с гиперзвуковыми блоками, ни одна противоракета не может работать "на таких скоростях и таких температурах просто исходя из законов физики"..


    проще говоря про проиводит пуск ракеты в прогнозированную (счисленную) точку траектории.
    По маневрирующему блоку такой принцип наведения не работает.
    DimerVladimer
  11. gromoboj Сегодня, 18:18
    Закончится тем что ЯО на орбите подвесят
    gromoboj
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