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Эксперт оценил мощность орбитальных радаров США
Орбитальные радары могли бы помочь США отслеживать гиперзвуковые цели, но не смогут внести какой-либо вклад в перехват такого высокоточного оружия, заявил РИА Новости российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.
Ранее начальник Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Штатам необходимо развивать систему радаров орбитального базирования для противостояния гиперзвуковому оружию, так как наземных систем обнаружения недостаточно. Подобная система, как пояснил генерал, будет способна следить за ракетой в средней части траектории, когда боеголовка отделяется от носителя и находится в верхних слоях атмосферы.
Он отметил, что основная задача на отражении ракетных ударов лежит на противоракетах. Ракеты ПРО могут перехватывать баллистические цели, обычные МБР, летящие по "предсказуемой, вычисляемой" траектории. В случае же с гиперзвуковыми блоками, ни одна противоракета не может работать "на таких скоростях и таких температурах просто исходя из законов физики".
Ранее начальник Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Штатам необходимо развивать систему радаров орбитального базирования для противостояния гиперзвуковому оружию, так как наземных систем обнаружения недостаточно. Подобная система, как пояснил генерал, будет способна следить за ракетой в средней части траектории, когда боеголовка отделяется от носителя и находится в верхних слоях атмосферы.
Радар это средство обнаружения и целеуказания, это не огневое средство, не средство поражения. Поэтому, видимо, он (Хайтен — ред.) предполагает, что возможность обнаружения пусков гиперзвукового оружия на более раннем этапе как-то поможет в противодействии такому оружию— сказал Мураховский.
Он отметил, что основная задача на отражении ракетных ударов лежит на противоракетах. Ракеты ПРО могут перехватывать баллистические цели, обычные МБР, летящие по "предсказуемой, вычисляемой" траектории. В случае же с гиперзвуковыми блоками, ни одна противоракета не может работать "на таких скоростях и таких температурах просто исходя из законов физики".
Поэтому если мы говорим о новейших маневрирующих системах гиперзвукового вооружения, которые президент России представил вчера, то в этом случае, расположенный в космосе радар может помочь только отследить и вовремя дать сигнал "срочно все в бункер, у кого он есть"— добавил эксперт.
Использованы фотографии: https://nation-news.ru
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