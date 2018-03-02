В ВКС стартовал конкурс «Авиадартс-2018»

В мероприятии принимают участие экипажи истребителей Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29СМТ, бомбардировщиков Су-24М и Су-34, штурмовиков Су-25 различной модификации, транспортных самолетов Ил-76МД, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28Н и Ка-52

Первый этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2018» стартовал в соединения и авиационных частях Воздушно-космических сил, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФВ соревнованиях участвуют более 250 летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС и военных округов. Отмечается, что впервые в данном этапе конкурса задействовано около 30 военных полигонов для применения авиационных средств поражения.- говорится в сообщении.Во время проведения конкурса летчикам предстоит преодолеть систему противовоздушной обороны, осуществить воздушную разведку, выполнить элементы пилотажа и применить авиационные средства поражения по наземным целямПервый этап конкурса продлится до конца текущего месяца ,добавили в военном ведомстве.