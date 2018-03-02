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В ВКС стартовал конкурс «Авиадартс-2018»
Первый этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2018» стартовал в соединения и авиационных частях Воздушно-космических сил, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ
В соревнованиях участвуют более 250 летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС и военных округов. Отмечается, что впервые в данном этапе конкурса задействовано около 30 военных полигонов для применения авиационных средств поражения.
Во время проведения конкурса летчикам предстоит преодолеть систему противовоздушной обороны, осуществить воздушную разведку, выполнить элементы пилотажа и применить авиационные средства поражения по наземным целям
Первый этап конкурса продлится до конца текущего месяца ,добавили в военном ведомстве.
В соревнованиях участвуют более 250 летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС и военных округов. Отмечается, что впервые в данном этапе конкурса задействовано около 30 военных полигонов для применения авиационных средств поражения.
В мероприятии принимают участие экипажи истребителей Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29СМТ, бомбардировщиков Су-24М и Су-34, штурмовиков Су-25 различной модификации, транспортных самолетов Ил-76МД, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28Н и Ка-52- говорится в сообщении.
Во время проведения конкурса летчикам предстоит преодолеть систему противовоздушной обороны, осуществить воздушную разведку, выполнить элементы пилотажа и применить авиационные средства поражения по наземным целям
Первый этап конкурса продлится до конца текущего месяца ,добавили в военном ведомстве.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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