18:56 02 марта
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В ВКС стартовал конкурс «Авиадартс-2018»

Первый этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2018» стартовал в соединения и авиационных частях Воздушно-космических сил, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

В ВКС стартовал конкурс «Авиадартс-2018»


В соревнованиях участвуют более 250 летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС и военных округов. Отмечается, что впервые в данном этапе конкурса задействовано около 30 военных полигонов для применения авиационных средств поражения.


В мероприятии принимают участие экипажи истребителей Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29СМТ, бомбардировщиков Су-24М и Су-34, штурмовиков Су-25 различной модификации, транспортных самолетов Ил-76МД, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28Н и Ка-52
- говорится в сообщении.

Во время проведения конкурса летчикам предстоит преодолеть систему противовоздушной обороны, осуществить воздушную разведку, выполнить элементы пилотажа и применить авиационные средства поражения по наземным целям

Первый этап конкурса продлится до конца текущего месяца ,добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. Андрей К Сегодня, 15:02
    ...Стартовал конкурс «Авиадартс-2018»...

    Всё-таки изначально правильная задумка.
    Пилоты, штурманы соревнуются - получают стимул быть профессиональнее.
    Благодаря таким соревнованиям выявляются лучшие, командование видит - кто "с крыльями" родился.
    Одним из таких пилотов был и наш герой - Роман Николаевич Филипов, участник «Авиадартса» 2013 года, где занял 2 место среди штурмовиков.
    Андрей К
  2. Alexey-74 Сегодня, 15:06
    Ежегодное оттачивание мастерства лучшими пилотами. Игра , игрой...но это сродни ежегодному экзамену.
    Alexey-74
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