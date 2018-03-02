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Заявка на соискание Трампом Нобелевской премии мира сфальсифицирована
Американская газета The Washington Post выходит с материалом, в котором говорится о заявлении директора Нобелевского института Норвегии Улава Ньёльстада. По словам Ньёльстада, у него есть данные о том, что президента США Дональда Трампа номинировали на премию мира по подложным документам. Директор института Нобеля заявил, что он лично знаком с человеком от имени которого подана заявка на кандидатуру Трампа в качестве соискателя Нобелевской премии мира. Он даёт понять, что Трампа на премию не выдвигал.
Ньёльстад отмечает, что ежегодно Нобелевский комитет получает много «неподходящий» или «неверно оформленных» заявок. Этот человек заявляет, что впервые ему приходится сталкиваться с подложными документами при подаче заявки.
В американской прессе появились сведения о том, что информацию с подложными документами представители Института Нобеля передали американским спецслужбам, которые проведут своё расследование на предмет того, кому и зачем понадобилось присылать в комитет подложную документацию.
Напомним, что на соискание Нобелевской премии мира в этом году выдвинуты более 320 кандидатов (людей и организаций). Несмотря на то, что список по традиции не озвучивается, стало известно, что в числе соискателей – Дональд Трамп. Известна и аргументация его выдвижения (прямая цитата):
Ньёльстад отмечает, что ежегодно Нобелевский комитет получает много «неподходящий» или «неверно оформленных» заявок. Этот человек заявляет, что впервые ему приходится сталкиваться с подложными документами при подаче заявки.
В американской прессе появились сведения о том, что информацию с подложными документами представители Института Нобеля передали американским спецслужбам, которые проведут своё расследование на предмет того, кому и зачем понадобилось присылать в комитет подложную документацию.
Напомним, что на соискание Нобелевской премии мира в этом году выдвинуты более 320 кандидатов (людей и организаций). Несмотря на то, что список по традиции не озвучивается, стало известно, что в числе соискателей – Дональд Трамп. Известна и аргументация его выдвижения (прямая цитата):
Борьба за мир с помощью военной силы.
Использованы фотографии: Фейсбук
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