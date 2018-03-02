18:48 02 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

Заявка на соискание Трампом Нобелевской премии мира сфальсифицирована

Американская газета The Washington Post выходит с материалом, в котором говорится о заявлении директора Нобелевского института Норвегии Улава Ньёльстада. По словам Ньёльстада, у него есть данные о том, что президента США Дональда Трампа номинировали на премию мира по подложным документам. Директор института Нобеля заявил, что он лично знаком с человеком от имени которого подана заявка на кандидатуру Трампа в качестве соискателя Нобелевской премии мира. Он даёт понять, что Трампа на премию не выдвигал.

Заявка на соискание Трампом Нобелевской премии мира сфальсифицирована


Ньёльстад отмечает, что ежегодно Нобелевский комитет получает много «неподходящий» или «неверно оформленных» заявок. Этот человек заявляет, что впервые ему приходится сталкиваться с подложными документами при подаче заявки.


В американской прессе появились сведения о том, что информацию с подложными документами представители Института Нобеля передали американским спецслужбам, которые проведут своё расследование на предмет того, кому и зачем понадобилось присылать в комитет подложную документацию.

Напомним, что на соискание Нобелевской премии мира в этом году выдвинуты более 320 кандидатов (людей и организаций). Несмотря на то, что список по традиции не озвучивается, стало известно, что в числе соискателей – Дональд Трамп. Известна и аргументация его выдвижения (прямая цитата):
Борьба за мир с помощью военной силы.

Использованы фотографии: Фейсбук
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Svarog Сегодня, 15:00
    Не удивительно.. это уже традиция..
    Svarog
  2. ul_vitalii Сегодня, 15:06
    Премия Мира одна из бездарнейших премий в мире.
    ul_vitalii
    1. Охотовед 2 Сегодня, 15:10
      Цитата: ul_vitalii
      Премия Мира одна из бездарных премий в мире.

      Тем более, если вспомнить - кому её давали! Горбачёв, Обама, дальше плеваться не охота! fool
      Охотовед 2
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:15
        Цитата: Охотовед 2
        Тем более, если вспомнить - кому её давали!

        а как начиналось то хорошо
        Анри Дюнан (1828—1910) Швейцария - За вклад в мирное сотрудничество народов.
        Роль: основатель Международного комитета Красного Креста, один из создателей Женевской конвенции 1864 года.
        Angel_and_Demon
      2. DMB_95 Сегодня, 16:22
        Цитата: Охотовед 2
        Цитата: ul_vitalii
        Премия Мира одна из бездарных премий в мире.

        Тем более, если вспомнить - кому её давали! Горбачёв, Обама, дальше плеваться не охота! fool

        Одним словом , президент Трамп этой Премии абсолютно достоин . Заслужил , matь его !
        DMB_95
  3. Masya Masya Сегодня, 15:18
    президента США Дональда Трампа номинировали на премию мира по подложным документам.

    Всё у них подложное и премия не исключение...
    Masya Masya
  4. zhekazs Сегодня, 15:48
    А ведь когда-то премия была маяком для светлых умов. А теперь...
    Все, к чему коснутся амерзоиды превращается в га... грязь.
    zhekazs
  5. Alex-a832 Сегодня, 16:00
    Самая политизированная премия. Следующая за ней - по литературе.
    Alex-a832
  6. Alexey RA Сегодня, 16:27
    Борьба за мир с помощью военной силы.

    Как говорилось в старом советском анекдоте:
    Войны не будет. Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
    Alexey RA
  7. faterdom Сегодня, 17:47
    Лаборатория Касперского шалит. Однозначно!
    faterdom
Картина дня