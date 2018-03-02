18:48 02 марта
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В ЮВО поступил новый комплекс управления огнем артиллерии 1В198

В соединение Южного округа, дислоцированное в Волгоградской области, поступил на вооружение новый комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии 1В198, передает РИА Новости сообщение представителя ЮВО Вадима Астафьева.

Комплекс 1В197, архивное фото

Комплекс 1В198 предназначен для управления дивизиона реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", полностью компьютеризирован и оснащен новейшими артиллерийскими системами управления огнем,
сказал Асафьев.


По его словам, «наряду с оптическими приборами разведки в его состав входит, электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС».

Комплекс «оснащен автоматизированной системой управления наведением и огнем нового поколения, что обеспечивает время открытия огня артиллерийского дивизиона с марша в пределах 3 минут, а с подготовленной огневой позиции – менее 1 минуты», добавил представитель округа.

Использованы фотографии: ru-artillery.livejournal.com
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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 15:54
    Комплекс 1В198 предназначен для управления дивизиона реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", полностью компьютеризирован и оснащен новейшими артиллерийскими системами управления огнем,
    Нужные машины....что бы не было
    svp67
    1. To be or not to be Сегодня, 17:09
      "Бац бац"
      КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ АРТИЛЛЕРИИ 1В198 «КАНОНАДА»
      To be or not to be
  2. Салют Сегодня, 17:12
    дизайн не нравится на самоходные гробики похожи
    Салют
  3. АнтиFREEZ Сегодня, 18:02
    наряду с оптическими приборами разведки в его состав входит, электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС

    Все это конечно хорошо, а со сторонними разведывательными ЛА (самолеты, вертолеты, БПЛА) он может работать? Или до сих пор передовые наблюдатели с рацией (полевым телефоном)?
    АнтиFREEZ
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