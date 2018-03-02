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В ЮВО поступил новый комплекс управления огнем артиллерии 1В198
В соединение Южного округа, дислоцированное в Волгоградской области, поступил на вооружение новый комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии 1В198, передает РИА Новости сообщение представителя ЮВО Вадима Астафьева.
По его словам, «наряду с оптическими приборами разведки в его состав входит, электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС».
Комплекс «оснащен автоматизированной системой управления наведением и огнем нового поколения, что обеспечивает время открытия огня артиллерийского дивизиона с марша в пределах 3 минут, а с подготовленной огневой позиции – менее 1 минуты», добавил представитель округа.
Комплекс 1В198 предназначен для управления дивизиона реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", полностью компьютеризирован и оснащен новейшими артиллерийскими системами управления огнем,сказал Асафьев.
По его словам, «наряду с оптическими приборами разведки в его состав входит, электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС».
Комплекс «оснащен автоматизированной системой управления наведением и огнем нового поколения, что обеспечивает время открытия огня артиллерийского дивизиона с марша в пределах 3 минут, а с подготовленной огневой позиции – менее 1 минуты», добавил представитель округа.
Использованы фотографии: ru-artillery.livejournal.com
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