07:08 03 марта
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Глава Минобрнауки: Про ядерный взрыв мы должны знать, но содержание ОБЖ надо менять

Министр образования и науки Ольга Васильева заявила о необходимости внесения изменения в школьный курс ОБЖ. По словам Ольги Васильевой, совершающей поездку в Пензенскую область, в стране обнаруживается проблема, когда всё большее число представителей молодёжи выбирают дальнейшее проживание не в провинции, а в крупных городах. Министр образования отметила, что в школьный курс ОБЖ в этой связи необходимо вводить темы, которые расскажут молодым людям и девушкам о новых вызовах.

Ольга Васильева на встрече с учителями в регионе:
Когда мы готовим наших детей, которые выбирают потом большие города, надо всё-таки предостерегать и говорить о тех вызовах, которые их (там) поджидают. Есть новые вызовы, о них нужно рассказывать. Да, про ядерный взрыв мы, безусловно, должны знать, но содержание ОБЖ нужно менять.


Нужно отметить, что современный курс ОБЖ является совмещением тем о гражданской обороне, об основах безопасности личности (включая безопасность на дорогах), общества и государства, о медицинских знаниях, о военной службе и военной составляющей безопасности. В какой из этих разделов вносить темы о вызовах, ожидающих молодёжь в крупных городах (или создавать новый раздел для провинциальных школ), министр не конкретизировала.


Глава Минобрнауки: Про ядерный взрыв мы должны знать, но содержание ОБЖ надо менять


Глава Минобрнауки также отметила, что необходимо серьёзное внимание уделять талантливым детям. По её словам, для таких целей и созданы такие проекты как «Сириус» и «Кванториум», число представительств которых в регионах будут расти.

Использованы фотографии: Пресс-служба Минобрнауки России
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. 210окв Вчера, 19:38
    А не надо ли ВСЮ систему образования поменять?И вернутся к советской?
    210окв
    1. Logall Вчера, 19:45
      Цитата: 210окв
      А не надо ли ВСЮ систему образования поменять?И вернутся к советской?

      По словам Ольги Васильевой, совершающей поездку в Пензенскую область, в стране обнаруживается проблема
      -егэ! И сингапурская система образования... И сама Васильева!
      Даёшь советское...!
      Logall
      1. pjastolov Вчера, 21:16
        привет всем
        Цитата: Logall
        -егэ! И сингапурская система образования... И сама Васильева!

        Цитата: Logall
        И вернутся к советской?

        егэ придумали американцы для тестирования умственно отсталых детей, у которых были проблемы с общением, а наши "образователи" хотят из наших нормальных сделать таких
        pjastolov
        1. dvina71 Вчера, 21:29
          Цитата: pjastolov
          егэ придумали американцы для тестирования умственно отсталых детей

          Дело уже не в ЕГЭ,оно уже так сильно трансформировалось,что больше не похоже на американскую,но и не советская. Проблема в том что количество данных,которые надо запихать в детей выросло.. В результате не все способны одинаково ровно воспринимать все дисциплины ровно.Поэтому делят на гуманитариев и технарей. Время универсалов заканчится с последними выпускниками советской школы..,а именно на них сейчас держится наука и технология.. Вот это беда..
          dvina71
          1. pjastolov Вчера, 21:34
            Цитата: dvina71
            Вот это беда..

            беда в том что преподаватели уже не хотят заморачиваться - есть интернет и ищите, и это уже идет давно - им делают вид что платят, а они делают вид что работают, и посмотрите кто идет в педагогические вузы - какой у них средний бал? и кто тогда учит наших внуков?
            pjastolov
          2. FalconD Вчера, 22:31
            Это не беда это мировая тенденция...область научных знаний расширяется, а возможности человеческого мозга - нет...,поэтому всё нормально...
            Для примера возьмите беднейшие страны Африки...там все "универсалы"...
            В современных сложных науках профессионал юрист не может разбираться так же виртуозно и в кибернетике например..,т.к. эти области стали очень сложными и требуют огромного интеллектуально ресурса для их изучения. Поэтому и количество специальностей растет, появляются смежные и промежуточные, которые со временем трансформируются в самостоятельные. Например были когда-то физика и химия...,а со временем появилась физическая химия...и.т.д.и т.п. Есть такой предмет - История и философия науки...,так он очень доходчиво описывает эти процессы! Так что никакой беды в этом нет!))

            P.S. Со временем даже языки общения из национальных трансформируются в профессиональные.
            FalconD
          3. трассер Сегодня, 00:38
            Вот в точку абсолютно. Нас учили....учится самим и добирать нужные знания.
            трассер
          4. Orionvit Сегодня, 00:42
            Цитата: dvina71
            Проблема в том что количество данных,которые надо запихать в детей выросло.

            Примеры пожалуйста. Не путайте данные со знаниями. Со времён гимназии конца 19 века, количество знаний, необходимых для всестороннего развития ребёнка осталось прежним. Увеличился лишь поток информационного мусора, который некоторые ошибочно принимают за знания.
            Orionvit
            1. sharp-lad Сегодня, 02:28
              Со времён гимназии конца 19 века, количество знаний, необходимых для всестороннего развития ребёнка осталось прежним.
              Вы сами то верите в то, что написали? В нынешние времена приходиться после школы постоянно доучиваться, а в школе....КАК Я ЖАЛЕЮ ЧТО В ШКОЛЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАУЧИТЬСЯ БОЛЬШЕМУ!!!
              Увеличился лишь поток информационного мусора, который некоторые ошибочно принимают за знания.
              Получение знаний о чём-либо без чего-либо? Интересное мнение, но считаю его ОЧЕНЬ ошибочным. Только работая с информацией (данными) можно получить знания о этой информации. По крайней мере в Союзе мне пытались это объяснить, жаль, что понял своих учителей только столкнувшись с жизнью.
              В проведении тестов нет ничего плохого, если тесты не идиотами писаны! Сам недавно проходил для получения права проведения и руководства при проведении газоопасных работ. Так вот тестовые вопросы были составлены так, что без знания и понимания предмета вопроса пройти тест не представлялось возможным! Из группы в 25 человек тест без дополнительного собеседования прошли только 6 человек, и я среди них с лучшим результатом (45 правильных ответов из 49 вопросов, над одним слишком долго думал, закончился лимит времени, второй не понял, тест на латышском, ну и одну тему не знал или не вспомнил, и полный идиотизм, кнопки перепутал на пульте), по результатам теста вылетело с экзамена 7 человек и при мне ещё трое на собеседовании, есть у меня подозрения, что экзамен (тест + собеседование) сдало только 9 человек включая меня. hi
              sharp-lad
              1. Orionvit Сегодня, 04:22
                Цитата: sharp-lad
                Вы сами то верите в то, что написали?

                Я прекрасно знаю о чём написал.
                Получение знаний о чём-либо без чего-либо?
                Вы путаете уровень всеобщего образования с узкой специализацией, а это абсолютно разные вещи.
                Orionvit
        2. FalconD Вчера, 21:57
          егэ придумали американцы

          А точно не хохлы, которые потомки шумеров??? Вас по этим тестам не гоняли случайно??? А передачу "кто хочет стать миллионером" Вы наверное считаете пропагандой ЕГЭ???
          У Вас всё плохое - это американцы!
          Вообще-то аналог ЕГЭ впервые введен французами! И нечего голословные заявления делать!
          FalconD
          1. pjastolov Вчера, 22:06
            Цитата: FalconD
            А точно не хохлы, которые потомки шумеров???

            точно, можете спать спокойно
            ЕГЭ был введен во Франции после того, как бывшие французские колонии в Африке стали независимыми государствами. Во Францию хлынула волна афро-иммигрантов. Образование их было настолько примитивным, что внятно отвечать они могли на уровне «да», «нет»... Многие из них считать умели только до десяти. Все, что дальше, обозначали словом «много». Слышали, что существуют миллионы, но сколько это, точно не представляли.
            Именно из-за них и была упрощена система экзаменов, введен ЕГЭ и тестовая система опроса, при которой умение размышлять подменяется угадыванием. Уже через год во Франции начались демонстрации, волнения... Народ протестовал, мышление молодежи из многополярного начало превращаться в двуполярное. Короче, хотели, как лучше, а получилось по Черномырдину!
            Однако французы оказались молодцы! Жить по пророку будущего не захотели. Через три года правительство Франции вынуждено было от новшеств отказаться, потому что тупеть начал не только французский народ, но и само правительство.
            Казалось бы, на системе единого экзамена-тестирования можно было поставить точку. Ан нет! Англия все эти годы внимательно и с радостью наблюдала за тупеющей Францией – своей вечной соперницей. Как раз в те годы Англию все более начинала раздражать Америка. Она набирала такую экономическую мощь, что не желала более оставаться дочерним лондонским финансовым филиалом. Энергию этого зазнавшегося младосущего государства надо было немедленно обрубать на корню. Тут-то и пригодились выводы, которые сделала английская разведка, наблюдая за «успешными» результатами ЕГЭ во Франции.
            Именно в недрах английской разведки был разработан план «кастрирования» американского образования. Там понимали, что зомбировать американцев надо начинать с молодежи. Для этого необходимо пропиарить систему тестированного обучения, как более выгодную. Отключить ученика от учителя-собеседника. Наплодить среднечеловеков-зубрилок вместо тех, кто должен научиться творить.
            pjastolov
      2. FalconD Вчера, 21:51
        Даешь советское
        две бутылки!!!
        FalconD
        1. pjastolov Вчера, 22:18
          а почему не Veuve Clicquot Ponsardin
          ностальгия проснулась?
          pjastolov
    2. сибиралт Вчера, 19:45
      ОБЖ сделали специально, что бы дать возможность трудоустройва уволенным в запас военнослужащим. Но они ни чёрта не смыслят в педагогике. Какое уж тут образование! belay
      Даже у торговца колбасой на городском рынке требуется медицинская карточка. А тут дети, а не копченое сало "по домашнему" невесть из какого "дома"!
      сибиралт
      1. 210окв Вчера, 19:49
        Вокруг учителя.Одного.Воздвигнуто столько рабочих мест..начальники,проверяющие,советчики и разработчики методик..Вот преподавать некому..
        Цитата: сибиралт
        ОБЖ сделали специально, что бы дать возможность трудоустройва уволенным в запас военнослужащим. Но они ни чёрта не смыслят в педагогике. Какое уж тут образование! belay
        Даже у торговца колбасой на городском рынке требуется медицинская карточка. А тут дети, а не копченое сало "по домашнему" невесть из какого "дома"!
        210окв
        1. SmokeR 47RU Вчера, 20:43
          Полностью согласен. Скоро будем жить как в поговорке - один с сошкой , семеро с ложкой....
          SmokeR 47RU
      2. sogdy Вчера, 19:49
        Цитата: сибиралт
        ОБЖ сделали специально, что бы дать возможность трудоустройва уволенным в запас военнослужащим.

        А не НВП?
        sogdy
        1. Серый брат Вчера, 19:54
          Цитата: sogdy
          А не НВП?

          НВП конечно (которой нет сейчас), ОБЖ обычно физруки ведут.
          Серый брат
      3. Strategia Вчера, 19:50
        Цитата: сибиралт
        Но они ни чёрта не смыслят в педагогике

        Обалдеть! Вот в чём собака порылась! А кто же тогда обучает и воспитывает солдат и сержантов, готовит офицерские кадры?
        Strategia
        1. МИХАН Вчера, 19:56
          Министр образования и науки Ольга Васильева заявила о необходимости внесения изменения в школьный курс ОБЖ.

          Бабы в образовании , погубят Россию! Я бы пошел, но сразу посадят за оскорбления и физическое воздействие на директрису и разгром РУО и т.д.... angry
          МИХАН
          1. Наблюдатель2014 Вчера, 20:02
            МИХАН hi
            Я бы пошел, но сразу посадят за оскорбления и физическое воздействие на директрису и разгром РУО и т.д...
            Виталий.Только без жертв.Успокойтесь.Приходит время с образованием теперь что то нормальное делать.Кстати Виталий как вам новинки ВПК? А вы я помню очень бурно реагировали на прекращение темы "Баргузин"
            Наблюдатель2014
          2. Б.Т.В. Вчера, 20:02
            Цитата: МИХАН
            Бабы в образовании , погубят Россию!


            А в СССР много было мужчин в образовании?
            Б.Т.В.
            1. Наблюдатель2014 Вчера, 20:05
              Б.Т.В.
              А в СССР много было мужчин в образовании?
              Позорно мало было там мужчин при СССР..Учителям деньги платить нужно.Чтобы учитель жить а не существовать мог.Вот тогда и мужчины в профессию пойдут.
              Наблюдатель2014
            2. Beby Вчера, 22:56
              Не могу утверждать точно, но судя по книгам (мемуарам/восроминаниям, которые мне довелось прочитать) и рассказам очевидцев, % преподавателей мужчин после второй мировой войны в школах был существенно выше, чем при позднем СССР. Некоторые люди, жившие в те времена говорили мне, что было заметное снижение реальных зарплат учителям, что и привело к оттоку мужчин из школ, т.к. им требовалось обеспечивать семьи.
              Beby
            3. Orionvit Сегодня, 00:55
              Цитата: Б.Т.В.
              А в СССР много было мужчин в образовании?

              Нужные предметы преподавали мужчины. К примеру в школе, которую я заканчивал, мужики вели такие предметы как, труд, физкультура, химия, соответственно НВП (отставной офицер) и директор школы тоже был мужчиной. Даже как то был один преподаватель Русской литературы.
              Orionvit
            4. МИХАН Сегодня, 06:56
              Цитата: Б.Т.В.
              Цитата: МИХАН
              Бабы в образовании , погубят Россию!


              А в СССР много было мужчин в образовании?

              При мне, директор школы, военрук НВП, физрук, трудовик, историк, начальник РУО..Школу держали в "ежовых рукавицах" хе хе..
              МИХАН
          3. SmokeR 47RU Вчера, 20:48
            В моё недалёкое время препода выгнали за леща(пощёчину) одному великовозрастному сынку... А чём уж тут говорить?...
            Он назвал препода прошедшего Афган - гондоном...
            SmokeR 47RU
          4. sharp-lad Сегодня, 02:38
            У меня было только три учителя мужчины (физрук, трудовик и майор в отставке, ветеран ВОВ, по НВП и временно учителем истории, как раз период ВОВ) и я не считаю себя обделённым и загубленным. smile
            sharp-lad
        2. Чёрный Вчера, 20:00
          Тема урока : как выжить на стипендию....
          Чёрный
      4. alstr Вчера, 20:01
        Ну вообще то, смыслят. Во-первых, строить личный состав надо уметь. Во-вторых, в училищах и даже на военных кафедрах есть спец предмет по этому поводу. Так что основы педагогики офицеры должны иметь.
        А вот как - это уже как они учились. Впрочем как обычные педагоги бывают разные.
        alstr
        1. SmokeR 47RU Вчера, 20:51
          Разномастных горцев построить и то проблема! Я уж не говорю про наших маминосынков.
          SmokeR 47RU
      5. FalconD Вчера, 22:38
        Зато современные учителя понимают в педагогике, знают про ОБЖ, но ничего в нём не понимают..,т.к. для многих из них ОБЖ - это как выжить в общаге питаясь дошираком и суметь накопить на айфон)))
        Не берусь утверждать, что военные это виртуозные педагоги, но в плане практики, им есть что поведать, причём на хороших примерах из собственной жизни!
        Меня такой и учил ОБЖ когда-то)
        FalconD
    3. Геркулесыч Вчера, 19:47
      На "святое " позарились -вам еще может и чиновников начать сокрощать? wassat
      Геркулесыч
    4. предки с Дона Вчера, 20:11
      Цитата: 210окв
      А не надо ли ВСЮ систему образования поменять?И вернутся к советской?

      Конечно надо, но для этого надо поменять всех прозападных либералов в правительстве.
      предки с Дона
    5. dauria Вчера, 20:38
      А не надо ли ВСЮ систему образования поменять?


      Зачем? Достаточно министра Ольгу Васильеву с министерством переселить из Москвы в деревню Сухая Хохлома Ковернинского района Нижегородской обл. Там нет "городских опасностей" .Только пусть резиновые сапоги не забудет и фуфайку .
      dauria
    6. Mavrikiy Вчера, 20:39
      Цитата: 210окв
      А не надо ли ВСЮ систему образования поменять?И вернутся к советской?

      Ну это очень сложно. Запад нас не поймет, а наша молодежь помрет от смеха, как можно освоить такую гору знаний. Одна математика-физика...., а часов то учебных! (впрочем как и рабочих часов на заводах).
      Я к тому, что менять то нужно абсолютно все: начиная от роддома и кончая кладбищем.
      Мозаика вещь интересная, но жизнь вещь цельная.
      Советская система образования ставила цель - создание человека-творца, современная система - человека-потребителя. Разницу видите?
      "С начало коньяк, затем вишенка, потом косточка." С начало цель, затем метод, и только потом инструмент. Система образования - инструмент.
      Представьте, что вокруг система ценностей: деньги, успех, продажность. А в школе ценности: Каренина и Лобачевский.
      Окститесь молодой человек. С начало лошадь, потом телега.
      Mavrikiy
      1. SmokeR 47RU Вчера, 20:52
        Зришь в суть.
        SmokeR 47RU
        1. Mavrikiy Вчера, 20:58
          Цитата: SmokeR 47RU
          Зришь в суть.

          Мерси за оценку.
          Mavrikiy
    7. Альф Вчера, 20:54
      Цитата: 210окв
      А не надо ли ВСЮ систему образования поменять?И вернутся к советской?

      Нельзя ! Категорически ! Тогда получится "человек мыслящий", а нужен "человек потребляющий".
      А человек мыслящий начнет задавать неприятные вопросы.
      Альф
      1. свободный Вчера, 22:40
        Цитата: Альф
        Цитата: 210окв
        А не надо ли ВСЮ систему образования поменять?И вернутся к советской?

        Нельзя ! Категорически ! Тогда получится "человек мыслящий", а нужен "человек потребляющий".
        А человек мыслящий начнет задавать неприятные вопросы.

        И делать неприятные дела!
        свободный
    8. To be or not to be Вчера, 21:22
      Цитата: 210окв
      А не надо ли ВСЮ систему образования поменять?И вернутся к советской?

      В условиях дикого капитализма сделать социалистическую систему образования ??
      Однако ..
      Да и ученики уже не те - не из советского теста и советской закваски Дети покления зет и поколения альфа.
      Сделать систему образования и воспитания лучше чем было.
      Задача по силам ...но..
      To be or not to be
    9. самый главный Вчера, 21:47
      Цитата: 210окв
      А не надо ли ВСЮ систему образования поменять

      А при чем система образования и то, что люди уезжают в Москву? Вся система жизни в России вывернута наизнанку. Все налоги с территорий уходят в столицы. Поэтому там и зарплаты больше в 3-5 раз. А село и малые города, да и некоторые миллионники просто умирают от безденежья и отсутствия работы. Одно сплошное Пикалево по всей России... За 8 лет количество рабочих мест по стране сократилось на 10 200 000 человек, при том, что было обещано 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест. За 8 лет рост ВВП России составил 6%, а мировой рост 35%, а Индия и Китай выросли почти в два раза. Народ бежит в столицы, так как пока только там ещё всё "стабильно". А вот надо ли это жителям столицы? Толпы народу, пробки из миллионов машин. дороговизна жизни... А может всё же поставить всё с головы на ноги? Налоги отдать субъектам и народ начнет возвращаться. Снижение числа автомобилей в столице даже на 500 000 сразу станет заметно. А пока.... пока только очередные обещания хорошей жизни, А из стабильного... стабильно растет цена на бензин, независимо ни от чего.
      самый главный
    10. FalconD Вчера, 21:50
      Что у вас за замашки - всё вернуть к СССР? Уймитесь!
      Вы диалектику Гегеля почитайте...а потом подумайте над своими желаниями ещё раз!
      Надо брать всё лучшее из того времени, трезво оценивать реалии и выходить на новый уровень!
      А Вы предлагаете путь деградации и регресса!
      Современным детям жить в будущем, совок им не нужен!
      FalconD
      1. sharp-lad Сегодня, 02:42
        До уровня Союза нам всем ещё долго развиваться надобно! И совок тоже пригодиться, за собой грязь прибрать!
        sharp-lad
    11. sdc_alex Вчера, 22:02
      Цитата: 210окв
      А не надо ли ВСЮ систему образования поменять?И вернутся к советской?

      Эт можно... только тогда нужно еще и советское общество вернуть, со всеми ценностями и нравами.. а так да, было бы не пллохо.
      sdc_alex
    12. Подрезчик Вчера, 23:43
      Цитата: 210окв
      А не надо ли ВСЮ систему образования поменять?И вернутся к советской?

      Вот именно!!! good hi Чем была плоха советская стстема образования? Не тысячи ли специалистов советского образования сейчас трудятся в западно-американско-европейских странах??? ТОЧНО СЛЫШАЛ, как немец говорил: "У них отличное образование, они его просто подать не могут..." Недавно в Беларуси был суперпедагог из Финляндии, так на мастер-классе рассказал, что знания в школе в Суоми даются БАЗОВЫЕ, не нужны знания высоты горы Килиманджаро...и т.д. Главное знать, как ОБ ЭТОМ СПРОСИТЬ ГУГЛ! belay
      Подрезчик
  2. Влад Морозов Вчера, 19:41
    Надо объяснить молодёжи, что чипсы в деревне выращивают. И попкорн тоже. Сельская жизнь должна превальировать над скворечной городской.
    Влад Морозов
    1. Геркулесыч Вчера, 19:46
      Ну да , на деревьях растут конфеты вместе с деньгами!
      Геркулесыч
    2. 210окв Вчера, 19:51
      Думаете что совсем дураки?Ломанутся к истокам своих родителей?Сомневаюсь..
      Цитата: Влад Морозов
      Надо объяснить молодёжи, что чипсы в деревне выращивают. И попкорн тоже. Сельская жизнь должна превальировать над скворечной городской.
      210окв
  3. Waroc Вчера, 19:45
    А люди в крупные города едут не за безопасностью, а за возможностью жить и работать. Вот будут в селах и деревнях более адекватные условия жизни, тогда и курс ОБЖ, наверняка, менять не придётся.
    Waroc
    1. Отставник2012 Вчера, 19:53
      А ведь правду вы сказали,чистую правду ! Деревень всё меньше и меньше-вот и пухнут,как на дрожжах,города.....
      Отставник2012
  4. Геркулесыч Вчера, 19:53
    Внимание нужно и должно уделять всем детям вообще! Каждый ребенок по своему талантливый, только вот раскрывать его талант, или помочь детям в этом как то никто не торопится! Выбирают тех, у кого папа мама денежные мешки, и для разнообразия впихивают к ним под бок настоящих талантливых детишек! А остальные дети воспитываются и обучаются по остаточному принципу! Это же не СССР, тут махровый капитализм.
    Геркулесыч
  5. samarin1969 Вчера, 19:56
    Слушал/смотрел выступление министра Васильевой....Чудо! Признала, что важно не только умение "гуглить", но и ЗНАНИЯ!...Видать степень маразма в образовании стала опасна даже для "верхов"....
    Общий курс предыдущих 15 лет - "знания - ничто - главное - процесс их получения..." ...Сейчас "ничто" и имеем.
    п.с. Надо признать, что в речи Васильевой было немало верных мыслей ...в.т.ч. про ценность подготовки инженера и пр.
    samarin1969
  6. Чичиков Вчера, 19:56
    Надо-же, хоть что-то сказать, - целому министру. Кроме, как говорить, похоже в системе образования, более ничего не умеют. Может общественному Совету при..., действительно обратить свой взгляд на советскую систему дошкольного и школьного воспитания. А в министры выдвигать, не за "бумажные дипломы", теоретиков от науки и паркетников-чинуш, а практиков, признанных лучшими учителями и организаторами работы с детьми!
    Чичиков
  7. Балу Вчера, 19:57
    Глава Минобрнауки также отметила, что необходимо серьёзное внимание уделять талантливым детям.

    каждый ребенок талантлив от рождения, если не было серьезных проблем в период беременности и родов у матери или наследственной патологии. Все зависит от дошкольного и школьного образования.
    В рамках ОБЖ важно научить простейшим способам само и взаимопомощи, наработать навыки.
    Что касается "Окружающей среды" эттто что-то с чем-то. Какие умники составляли программу, слов нет.
    Наши учителя (светлая им память) даже двоечников из дворовой шпаны умели увлечь учебой. Отличниками не становились, но уж если выучили, заслуженные четверки-пятерки получали. А нынешние? Дочка училась, учитилка на собрании: я занимаюсь только с теми, кто хочет учиться. Во как! А нынешние учебники? Внук учится-дают задания из тестов на IQ, c которыми не каждый штирлиц справится. Родители всем классом судорожно шарят по интернету.
    Задание по рисованию нарисовать богатыря красками. Прелестно. Но учат рисованию сначала с карандошом линии, потом более сложные фигуры, потом свет и тень, потом чувство цвета и только после этого краски. Или вот еще: пластилин разогреть, запихать в шприц и потом пластилином сделать рыбку цветную. Я не понимаю, кто эти программы сочиняет, они вообще о чем думают. Учитилка на собрании: Наша задача, привить любовь к учебе, чтобы не было отвращения к занятиям. Отличников все меньше, двоешников все больше, народ начал переводить детей в другие школы. Хватит ориентироваться на запад, нужно возвращаться к советской системе образования. Для чего нашим детям хеллоуин или день сурка? Накипело, не буду больше, в общем с системой образования что-то надо делать, а то и это поколение потеряем.
    Балу
    1. FalconD Вчера, 22:15
      Кстати на Западе чтоб стать учителем математики, надо сначала стать математиком, а потом получить педагогическую доподготовку...так же и с другими дисциплинами! У нас же всё наоборот - в педагогических ВУЗах готовят менеджеров в образовании...но не специалистов в своих предметных областях...отсюда и заявления про "работу только с теми..." и "наша задача привить любовь..."...И это естественно..,т.к. менеджеры от образования научить не способны...их самих учили как "работать с..", "прививать"..и всё что угодно, но только не предмету!!!
      К союзовской системе системе вернуться не возможно, да и не стоит уже....,но вот взять оттуда всё лучшее просто необходимо!
      FalconD
      1. sharp-lad Сегодня, 02:55
        То есть всю систему в полном объёме и дополнить согласно современным реалиям! hi
        sharp-lad
  8. Игорь В Вчера, 21:48
    "Когда мы готовим наших детей, которые выбирают потом большие города, надо всё-таки предостерегать и говорить о тех вызовах, которые их (там) поджидают"
    Это какие такие вызовы? "Девочек по вызову" собирается готовить? belay
    Игорь В
  9. FalconD Вчера, 22:03
    Министр образования отметила, что в школьный курс ОБЖ в этой связи необходимо вводить темы, которые расскажут молодым людям и девушкам о новых вызовах.


    Надо рассказывать детям про грязь, с которой можно столкнуться в больших городах: геи, дерзкие "носороги", "золотая" молодежь и прочая нечисть....!
    FalconD
  10. FalconD Вчера, 22:18
    Министр образования и науки Ольга Васильева

    Подозрительно знакомая фамилия у этой дамы
    FalconD
  11. Dikson Вчера, 22:58
    А про уроки Домоводства она ничего не сказала? Ну те, где девочек учили шить и супы варить? Надо ОБЖ изменить теперь.. А то приезжают всякие деревенские, понимаешь, в города, и толком ничего понять не могут..Уроки толерантности в школах ввести , наряду с Законом Божьим.. ))) Да в Москве и области в школах мусульман уже столько, что надо муллу в каждую школу и зал для намазов.. Речь ведь не о том? На уроках НВП детей учили обращению с оружием, азам химзащиты, рассказывали о средствах первой помощи и действиях при ЧП.. Теперь, вместо рафинированного и аморфного ОБЖ министр предлагает обучать деревенщин этикету и куртуазным манерам, дабы они, прибывая в города, не создавали неудобства для коренных жителей провинциальных столиц и не раздражали бомонд?
    Dikson
    1. Отставник2012 Сегодня, 06:57
      Зря вы так про деревенских....городские не знают где у коров молоко течёт,масло выделяется откуда.....
      Отставник2012
  12. Теренин Вчера, 23:06
    Министр обрнауки Васильева заявила о необходимости внесения изменения в школьный курс ОБЖ. Я не пойму, она представитель какого то общественного совета или Министр? request Надо вносить изменения, значит вноси. Надоел этот бардель в образовании.
    Теренин
  13. sgapich Вчера, 23:46
    Мда, у меня в школе НВП полноценная была, и тир в подвале школы с ТОЗ-8.
    sgapich
    1. sharp-lad Сегодня, 03:05
      и тир в подвале школы с ТОЗ-8.
      А наш военрук постоянно возмущался, что поле выдачи всего то 660 патронов на класс гильз приходилось выносить по два ведра, а то и больше! laughing Чему удивлялся? Почти пол школы - дети офицеров. 20 патронов от уважаемого и ещё сотню из кармана! laughing Зато метко стреляли почти все, кроме пары девчёнок, но там без вариантов, "тёлочки"!
      sharp-lad
  14. Клон Сегодня, 00:43
    И как это мы жили без этой либерастической ОБЖ? По мне, так "Курс начальной военной подготовки"... причем, в статусе обязательного предмета, с темами разрабатываемыми Министерством обороны, а не "образователями". Война, может быть, и не на пороге, но с какой стороны подходить к автомату обязан знать каждый гражданин.
    Клон
    1. sharp-lad Сегодня, 03:08
      И как отрыть окоп, и как пережить воздействие ОМП, и как оказать первую помощь при ранении, и как сжечь танк и остаться живым, и..... так много всяких полезных И. hi
      sharp-lad
  15. ушкуйник Сегодня, 02:33
    Очень жаль, что многие люди, занимающиеся образованием других, блуждают в двух "соснах", первая из которых -"грамотность", а вторая - образование". Грамотность, она от учителя, образование - от Бога. Например, две тройки из известных людей: дама Собчак, Навальный, Зюганов - грамотные, но необразованные. А вот: Кургинян, Жириновский, Вл.. Соловьев,- и грамотные, и образованные. В советское время были образованные люди и среди беспартийных и среди членов партии.
    ушкуйник
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