Глава Минобрнауки: Про ядерный взрыв мы должны знать, но содержание ОБЖ надо менять

Когда мы готовим наших детей, которые выбирают потом большие города, надо всё-таки предостерегать и говорить о тех вызовах, которые их (там) поджидают. Есть новые вызовы, о них нужно рассказывать. Да, про ядерный взрыв мы, безусловно, должны знать, но содержание ОБЖ нужно менять.

Министр образования и науки Ольга Васильева заявила о необходимости внесения изменения в школьный курс ОБЖ. По словам Ольги Васильевой, совершающей поездку в Пензенскую область, в стране обнаруживается проблема, когда всё большее число представителей молодёжи выбирают дальнейшее проживание не в провинции, а в крупных городах. Министр образования отметила, что в школьный курс ОБЖ в этой связи необходимо вводить темы, которые расскажут молодым людям и девушкам о новых вызовах.Ольга Васильева на встрече с учителями в регионе:Нужно отметить, что современный курс ОБЖ является совмещением тем о гражданской обороне, об основах безопасности личности (включая безопасность на дорогах), общества и государства, о медицинских знаниях, о военной службе и военной составляющей безопасности. В какой из этих разделов вносить темы о вызовах, ожидающих молодёжь в крупных городах (или создавать новый раздел для провинциальных школ), министр не конкретизировала.Глава Минобрнауки также отметила, что необходимо серьёзное внимание уделять талантливым детям. По её словам, для таких целей и созданы такие проекты как «Сириус» и «Кванториум», число представительств которых в регионах будут расти.