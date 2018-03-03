Обезоруженные Штаты Америки

Ответ: Соответствует полностью и ровно в той мере, которая обозначена Президентом России. В случае с Владимиром Путиным, который уже стал исторической личностью мирового масштаба, можно определенно утверждать одно – он никогда не опускался и не опустится до банальной, сиюмиинутной лжи. Потому что слишком дорожит своим государственным положением и местом в истории. Если бы на месте Путина был Порошенко, я бы и ломаного гроша не дал за достоверность его «удивительных историй». Но здесь нечто совсем другое. Размениваться на примитивный мухлеж, срок жизни которого, от силы, пара месяцев, фигура такого масштаба, как Путин однозначно не будет. То есть все, что он сказал – правда.Нет, не доказательство. Путин сам объяснил почему. Показанные комплексы являются самыми продвинутыми в мире и потому абсолютно секретными. Даже та небольшая часть конкретной информации о них, которая была озвучена президентом, тоже была до того момента секретной и её приоткрыли широкой публике в силу особо важных причин. Главная среди которых отнюдь не предстоящие выборы, а новые беспрецедентные военные угрозы России со стороны США. Вашингтон принял месяц назад новую ядерную доктрину, в которой предельно размыты условия и масштабы применения ядерного оружия. Вплоть до нанесения ядерных ударов в превентивных целях. когда кому-то в США покажется, что это необходимо.России это категорически не понравилось. И Путин прямо предупредил, что любые игры с понижением ядерного порога приведут только к ответному полномасштабному удару по агрессору со стороны России.Именно с тем, чтобы на Западе никто не сомневался, что такой уничтожающий удар неминуем и были продемонстрированы системы оружия, которые способны превратить американскую систему ПРО в бесполезный хлам.Ответ: Демонстрация новых военных возможностей России имеет одного и совершенно четкого адресата. Это США. Вся презентация Путиным новейших систем вооружений была выстроена таким образом, чтобы ни у кого не осталось сомнений – Россия не рассматривает Европу, как своего потенциального военного противника. Источником глобальной нестабильности в Москве считают именно США и предъявляют Америке только те образцы оружия, которые по своим главным параметрам - дальности, скорости и маневренности не оставляют никаких сомнений, что их целями являются объекты на территории Штатов.Для России явно избыточно создавать крылатые ракеты с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета для бомбежки своих европейских соседей. То же самое относится и к МБР «Сармат» способной атаковать США с Южного полюса и вообще - откуда угодно. Глубоководные ядерные беспилотники тоже явно не то оружие, без которого нельзя обойтись в европейской войне. А вот полностью застроенное городами американское побережье на двух океанах – мишень для таких суперторпед практически идеальная.Таким образом, хотя Путин этого и не сказал вслух, но четко дал понять, что Москва не ставит знак равенства между Европой и США и рассчитывает на то, европейцы это поймут и оценят по достоинству.Более того, продемонстрированное Президентом РФ четкое разграничение между США и более ближним Западом, является фундаментальным принципом российской глобальной стратегии, которая по-прежнему основана на концепции Большой Европы – от Атлантики до Урала с максимально возможным ограничением здесь заокеанского влияния. Тот факт, что Москва даже спустя четыре года западных санкций и продвижения НАТО на Восток, подчеркивает это разграничение и даже делает его основой своего военно-стратегического планирования, говорит о том, что Россия по-прежнему уверена, что ее европейская ставка является единственно верной.Ответ: Первое и главное это, конечно, ощущение полного и всеобщего замешательства. Шок и трепет. Степень неожиданности ровно такая же, как в случаях с первой советской атомной бомбой, первым советским искусственным спутником Земли и первым советским космонавтом Юрием Гагариным. Запад в очередной раз полностью провалился в своих прогнозах и оценках относительно России.Замешательство настолько велико, что первые лица современного Запада – Дональд Трамп и Ангела Меркель не посчитали для себя зазорным бросить все текущие дела и посвятить обсуждению послания Путина отдельный телефонный разговор. Кто-нибудь сомневается, что два мировых лидера вряд ли стали бы обсуждать в таком экстренном порядке слова какого-нибудь еще иностранного политика?Объяснение одно – проняло их не по-детски. Не буду удивлен, если в ближайшие дни последуют предельно жесткие оргвыводы в отношении высшего руководства американской разведки. Которые сегодня могут плести всё, что угодно в свое оправдание, вплоть до того, что Путину это во сне приснилось. Но факт остается фактом – еще вчера они обо всем этом понятия не имели. Потому что, если бы имели, обязательно стали бы трезвонить на весь мир об агрессивных намерениях России. Прошляпили полностью.Причина, по которой так вышло, для меня абсолютно очевидна. Это всё та же неизлечимая западная спесь, чудовищная и ничем не обоснованная самоуверенность в собственной исключительности и нежелание на этой нездоровой почве всерьез заниматься вероятным противником.Именно на этом в свое время погорел Гитлер, который уже в конце войны горько сожалел о том, что не имел ни малейшего представления о реальных военных и экономических возможностях СССР. Западу стоит, пока не поздно, извлечь для себя уроки. И научиться, наконец, уважать остальной мир. Иначе ему не миновать новых сюрпризов, некоторые из которых вполне могут оказаться для него летальными.Будут делать то же, что они делали всегда. Запад считается только с силой и готов уважать только сильного противника. Россия продемонстрировала свою силу и может сделать это, если потребуется, еще убедительней. Западу определенно придется вносить коррективы в свою политику. Пока его лидеры находятся в травматическом шоке и способны только ошарашенно мямлить о своей обеспокоенности по этому поводу.Но это не та валюта, которая котируется в мировой геополитике. Запад, разумеется, тоже не лыком шит. И наверняка попытается действовать обычным для себя образом. То есть противопоставить силе еще большую силу. И, тем самым, избавить себя от необходимости идти на существенные уступки России.Но на этот раз у него с этим могут быть проблемы. И дело даже не отсутствии у него соответствующих технологий – это дело наживное. А в том, что новое российское оружие необратимо, по крайней мере, на обозримое будущее, сводит на нет стратегическую неуязвимость территории США. Которую американцы очень рассчитывали обеспечить за счет своего глобального зонтика ПРО. Теперь уже ясно – эта ставка бита.И следовательно рушатся в тартарары все американские планы по нанесению по России обезоруживающего удара, после которого они сами надеялись остаться безнаказанными. Теперь «ответка» в полный рост настигнет их в любом случае.А из этого следует, что вся американская стратегия создания решающего военного превосходства над РФ идет насмарку и уже не может рассматриваться как эффективное средство достижения американских геополитических целей. Там, где они еще недавно рассчитывали на полную нейтрализацию противника, теперь надеяться не на что. И, следовательно, речь должна идти, ни много ни мало, о смене всей геополитической концепции США, как таковой. А это дело не одного дня и даже не одного месяца. Так что в ближайшее время американские руководящие умы наверняка впадут в глубокую задумчивость и будут мучительно соображать – как же им так все обустроить, чтобы у них все было и им за это ничего не было.Думаю, что в этот период они окажутся категорически не способны к принятию сколько-нибудь далеко идущих и рискованных решений.Ответ: Составляющие личности Владимира Путина для меня, как его почти одногодка и сослуживца по той же армии, особого секрета не составляют. Это нормальный патриот своей Родины еще советской закваски, способный организовать дело именно так, как его учили в профессии. Для любого сотрудника спецслужбы обеспечение скрытности своих планов, хода их реализации, а также создание эффекта неожиданности для противника – это основа основ. И российский лидер в этих науках явно преуспел. Он сумел сделать так, чтобы весь мир думал о России и её возможностях немного не так, как оно есть на самом деле. В этом ему очень помогли еще сохранившиеся традиции и опытнейшие кадры некогда самой закрытой страны мира, в совершенстве овладевшие всеми технологиями закрытия государственных спецмероприятий любого масштаба и сложности.Именно эти особые технологии абсолютной секретности сопровождали в свое время советскую космическую программу, что позволяло Советскому Союзу регулярно вгонять американцев в полный ступор.В постсоветский период нечто подобное было использовано для обеспечения скрытности крупномасштабной реанимации и обновления российской армии. Необходимость чего была продиктована известной военно-политической слабостью России начала 2000-х годов. В рамках этой спецоперации на авансцену событий был выведен демонстративно несуразный министр-мебельщик. А потом выяснилось, что вся расчистка армейских «авгиевых конюшен» была проведена именно при этом пресловутом «табуреткине», который стал своего рода громоотводом «непопулярных мер».И что самое главное – практически все контракты на производство новейших российских систем вооружений, которые удивляют сегодня весь мир, были заключены именно при нём. Не верите – почитайте перечень законтрактованных при этом министре систем оружия в моей предыдущей статье на эту тему: https://news-front.info/2015/11/21/who-is-mister-serdyukov-yurij-selivanov/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.ru%2fНовая армия не рождается за один день, или даже за один год. И когда уже, при новом министре, она стала в одночасье «выдавать на гора» сюрприз за сюрпризом от Крыма до Сирии, стало окончательно ясно, что все начиналось задолго до этого.Применение того же сочетания внешних отвлекающих шумовых эффектов (например - посредством тех же крикливых и бестолковых либеральных СМИ) и напряженной, целенаправленной работы в прямо противоположном направлении, вдали от постороннего глаза и с обязательным сюрпризом гагаринского масштаба в конце, по всей видимости, стало залогом успеха и нынешней стратегической программы. И Путин об этом в своем послании сказал практически без утайки:Остается добавить, что технологии обеспечения режима полной секретности оборонной деятельности стратегического уровня, были разработаны и доведены до абсолютного совершенства в сталинском Советском Союзе. И слава Богу, что эти технологии не были по дороге утеряны. Ибо далеко не факт, что наши западные «партнеры» позволили бы это сделать России в абсолютно открытом и гласном режиме. Но то, что сделал Путин и его соратники ни в коем случае не ложь, о невозможности которой на таком уровне было сказано мной в самом начале. Но это, несомненно, военная хитрость, без которой невозможно одержать победу ни в одной войне. Даже в такой гибридной, как нынешняя.