19:26 03 марта

Обезоруженные Штаты Америки

Некоторые ключевые вопросы, навеянные посланием Владимира Путина

Обезоруженные Штаты Америки


Вопрос 1. Соответствует ли действительности информация Владимира Путина о новейших образцах стратегического оружия России?


Ответ: Соответствует полностью и ровно в той мере, которая обозначена Президентом России. В случае с Владимиром Путиным, который уже стал исторической личностью мирового масштаба, можно определенно утверждать одно – он никогда не опускался и не опустится до банальной, сиюмиинутной лжи. Потому что слишком дорожит своим государственным положением и местом в истории. Если бы на месте Путина был Порошенко, я бы и ломаного гроша не дал за достоверность его «удивительных историй». Но здесь нечто совсем другое. Размениваться на примитивный мухлеж, срок жизни которого, от силы, пара месяцев, фигура такого масштаба, как Путин однозначно не будет. То есть все, что он сказал – правда.


Вопрос 2: Почему новейшее оружие России было представлено в основном в форме компьютерной анимации, а не документальных съемок? Разве это не доказательство подтасовки?

Нет, не доказательство. Путин сам объяснил почему. Показанные комплексы являются самыми продвинутыми в мире и потому абсолютно секретными. Даже та небольшая часть конкретной информации о них, которая была озвучена президентом, тоже была до того момента секретной и её приоткрыли широкой публике в силу особо важных причин. Главная среди которых отнюдь не предстоящие выборы, а новые беспрецедентные военные угрозы России со стороны США. Вашингтон принял месяц назад новую ядерную доктрину, в которой предельно размыты условия и масштабы применения ядерного оружия. Вплоть до нанесения ядерных ударов в превентивных целях. когда кому-то в США покажется, что это необходимо.

России это категорически не понравилось. И Путин прямо предупредил, что любые игры с понижением ядерного порога приведут только к ответному полномасштабному удару по агрессору со стороны России.
Именно с тем, чтобы на Западе никто не сомневался, что такой уничтожающий удар неминуем и были продемонстрированы системы оружия, которые способны превратить американскую систему ПРО в бесполезный хлам.


Вопрос 3: Против кого направлено новое российское стратегическое оружие?

Ответ: Демонстрация новых военных возможностей России имеет одного и совершенно четкого адресата. Это США. Вся презентация Путиным новейших систем вооружений была выстроена таким образом, чтобы ни у кого не осталось сомнений – Россия не рассматривает Европу, как своего потенциального военного противника. Источником глобальной нестабильности в Москве считают именно США и предъявляют Америке только те образцы оружия, которые по своим главным параметрам - дальности, скорости и маневренности не оставляют никаких сомнений, что их целями являются объекты на территории Штатов.

Для России явно избыточно создавать крылатые ракеты с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета для бомбежки своих европейских соседей. То же самое относится и к МБР «Сармат» способной атаковать США с Южного полюса и вообще - откуда угодно. Глубоководные ядерные беспилотники тоже явно не то оружие, без которого нельзя обойтись в европейской войне. А вот полностью застроенное городами американское побережье на двух океанах – мишень для таких суперторпед практически идеальная.
Таким образом, хотя Путин этого и не сказал вслух, но четко дал понять, что Москва не ставит знак равенства между Европой и США и рассчитывает на то, европейцы это поймут и оценят по достоинству.

Более того, продемонстрированное Президентом РФ четкое разграничение между США и более ближним Западом, является фундаментальным принципом российской глобальной стратегии, которая по-прежнему основана на концепции Большой Европы – от Атлантики до Урала с максимально возможным ограничением здесь заокеанского влияния. Тот факт, что Москва даже спустя четыре года западных санкций и продвижения НАТО на Восток, подчеркивает это разграничение и даже делает его основой своего военно-стратегического планирования, говорит о том, что Россия по-прежнему уверена, что ее европейская ставка является единственно верной.


Вопрос 4: Как можно оценить мировую реакцию на выступление Владимира Путина?

Ответ: Первое и главное это, конечно, ощущение полного и всеобщего замешательства. Шок и трепет. Степень неожиданности ровно такая же, как в случаях с первой советской атомной бомбой, первым советским искусственным спутником Земли и первым советским космонавтом Юрием Гагариным. Запад в очередной раз полностью провалился в своих прогнозах и оценках относительно России.

Замешательство настолько велико, что первые лица современного Запада – Дональд Трамп и Ангела Меркель не посчитали для себя зазорным бросить все текущие дела и посвятить обсуждению послания Путина отдельный телефонный разговор. Кто-нибудь сомневается, что два мировых лидера вряд ли стали бы обсуждать в таком экстренном порядке слова какого-нибудь еще иностранного политика?
Объяснение одно – проняло их не по-детски. Не буду удивлен, если в ближайшие дни последуют предельно жесткие оргвыводы в отношении высшего руководства американской разведки. Которые сегодня могут плести всё, что угодно в свое оправдание, вплоть до того, что Путину это во сне приснилось. Но факт остается фактом – еще вчера они обо всем этом понятия не имели. Потому что, если бы имели, обязательно стали бы трезвонить на весь мир об агрессивных намерениях России. Прошляпили полностью.

Причина, по которой так вышло, для меня абсолютно очевидна. Это всё та же неизлечимая западная спесь, чудовищная и ничем не обоснованная самоуверенность в собственной исключительности и нежелание на этой нездоровой почве всерьез заниматься вероятным противником.

Именно на этом в свое время погорел Гитлер, который уже в конце войны горько сожалел о том, что не имел ни малейшего представления о реальных военных и экономических возможностях СССР. Западу стоит, пока не поздно, извлечь для себя уроки. И научиться, наконец, уважать остальной мир. Иначе ему не миновать новых сюрпризов, некоторые из которых вполне могут оказаться для него летальными.

Вопрос 5: Что будут делать западные лидеры в свете открывшихся им откровений о военных возможностях России?

Будут делать то же, что они делали всегда. Запад считается только с силой и готов уважать только сильного противника. Россия продемонстрировала свою силу и может сделать это, если потребуется, еще убедительней. Западу определенно придется вносить коррективы в свою политику. Пока его лидеры находятся в травматическом шоке и способны только ошарашенно мямлить о своей обеспокоенности по этому поводу.

Но это не та валюта, которая котируется в мировой геополитике. Запад, разумеется, тоже не лыком шит. И наверняка попытается действовать обычным для себя образом. То есть противопоставить силе еще большую силу. И, тем самым, избавить себя от необходимости идти на существенные уступки России.

Но на этот раз у него с этим могут быть проблемы. И дело даже не отсутствии у него соответствующих технологий – это дело наживное. А в том, что новое российское оружие необратимо, по крайней мере, на обозримое будущее, сводит на нет стратегическую неуязвимость территории США. Которую американцы очень рассчитывали обеспечить за счет своего глобального зонтика ПРО. Теперь уже ясно – эта ставка бита.

И следовательно рушатся в тартарары все американские планы по нанесению по России обезоруживающего удара, после которого они сами надеялись остаться безнаказанными. Теперь «ответка» в полный рост настигнет их в любом случае.

А из этого следует, что вся американская стратегия создания решающего военного превосходства над РФ идет насмарку и уже не может рассматриваться как эффективное средство достижения американских геополитических целей. Там, где они еще недавно рассчитывали на полную нейтрализацию противника, теперь надеяться не на что. И, следовательно, речь должна идти, ни много ни мало, о смене всей геополитической концепции США, как таковой. А это дело не одного дня и даже не одного месяца. Так что в ближайшее время американские руководящие умы наверняка впадут в глубокую задумчивость и будут мучительно соображать – как же им так все обустроить, чтобы у них все было и им за это ничего не было.

Думаю, что в этот период они окажутся категорически не способны к принятию сколько-нибудь далеко идущих и рискованных решений.

Вопрос 6: Как Путину это всё удалось?

Ответ: Составляющие личности Владимира Путина для меня, как его почти одногодка и сослуживца по той же армии, особого секрета не составляют. Это нормальный патриот своей Родины еще советской закваски, способный организовать дело именно так, как его учили в профессии. Для любого сотрудника спецслужбы обеспечение скрытности своих планов, хода их реализации, а также создание эффекта неожиданности для противника – это основа основ. И российский лидер в этих науках явно преуспел. Он сумел сделать так, чтобы весь мир думал о России и её возможностях немного не так, как оно есть на самом деле. В этом ему очень помогли еще сохранившиеся традиции и опытнейшие кадры некогда самой закрытой страны мира, в совершенстве овладевшие всеми технологиями закрытия государственных спецмероприятий любого масштаба и сложности.

Именно эти особые технологии абсолютной секретности сопровождали в свое время советскую космическую программу, что позволяло Советскому Союзу регулярно вгонять американцев в полный ступор.

В постсоветский период нечто подобное было использовано для обеспечения скрытности крупномасштабной реанимации и обновления российской армии. Необходимость чего была продиктована известной военно-политической слабостью России начала 2000-х годов. В рамках этой спецоперации на авансцену событий был выведен демонстративно несуразный министр-мебельщик. А потом выяснилось, что вся расчистка армейских «авгиевых конюшен» была проведена именно при этом пресловутом «табуреткине», который стал своего рода громоотводом «непопулярных мер».

И что самое главное – практически все контракты на производство новейших российских систем вооружений, которые удивляют сегодня весь мир, были заключены именно при нём. Не верите – почитайте перечень законтрактованных при этом министре систем оружия в моей предыдущей статье на эту тему: https://news-front.info/2015/11/21/who-is-mister-serdyukov-yurij-selivanov/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.ru%2f

Новая армия не рождается за один день, или даже за один год. И когда уже, при новом министре, она стала в одночасье «выдавать на гора» сюрприз за сюрпризом от Крыма до Сирии, стало окончательно ясно, что все начиналось задолго до этого.
Применение того же сочетания внешних отвлекающих шумовых эффектов (например - посредством тех же крикливых и бестолковых либеральных СМИ) и напряженной, целенаправленной работы в прямо противоположном направлении, вдали от постороннего глаза и с обязательным сюрпризом гагаринского масштаба в конце, по всей видимости, стало залогом успеха и нынешней стратегической программы. И Путин об этом в своем послании сказал практически без утайки:

«Это результат усилий десятков институтов, научных организаций, конструкторских бюро. НАД ЭТИМ ТИХО, СКРОМНО, БЕЗ ВСЯКОГО САМОЛЮБОВАНИЯ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ СИЛ И НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ РАБОТАЛИ ТЫСЯЧИ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.»


Остается добавить, что технологии обеспечения режима полной секретности оборонной деятельности стратегического уровня, были разработаны и доведены до абсолютного совершенства в сталинском Советском Союзе. И слава Богу, что эти технологии не были по дороге утеряны. Ибо далеко не факт, что наши западные «партнеры» позволили бы это сделать России в абсолютно открытом и гласном режиме. Но то, что сделал Путин и его соратники ни в коем случае не ложь, о невозможности которой на таком уровне было сказано мной в самом начале. Но это, несомненно, военная хитрость, без которой невозможно одержать победу ни в одной войне. Даже в такой гибридной, как нынешняя.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 159

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:45
    Запад в очередной раз полностью провалился в своих прогнозах и оценках относительно России.

    И это ему ой как дорого, в прямом и переносном смысле слова, обойдётся. Влупили залужникам по самые гланды! angry
    a.s.zzz888
    1. ul_vitalii Сегодня, 06:50
      Да уж, мордой об асфальт. Также спокойно парировать их выпады, они этого ой как не любят.
      ul_vitalii
      1. татарин 174 Сегодня, 07:51
        Цитата: ul_vitalii
        Да уж, мордой об асфальт.

        Если они другого не понимают, то как же ещё? Всё верно, только мордой и только об асфальт или об тейбл, всё одно, но раз так пришлось сделать, то до них должно дойти, что перегнули они лишку и с ПРО своей и с расширением НАТО да и с объявлением себя исключительными и ещё с многим другим. Мне кроме всего в речи очень понравилось то, что ВВП сказал о защите союзников, вот теперь многие должны подумать какой стул из двух выбрать, ну чтобы не сидеть на двух)))
        татарин 174
        1. 210окв Сегодня, 09:12
          Интересна ситуация с ракетами с ядерным двигателем.По своему предназначению и специфике работы пуск их возможен только при ядерном конфликте где уже все ясно и победителей не будет.Работа этих двигателей ведет к радиационному заражению.Вопрос-где и как испытывать эту технику.
          210окв
          1. Владимир16 Сегодня, 12:12
            Цитата: 210окв
            Работа этих двигателей ведет к радиационному заражению

            Работа АЭС не ведет к заражению.
            Технологию испытаний нам не скажут. Думаю и этот процесс секретный.
            Смогли сделать так, что бы работа АЭС была безопасна. Значит и тут смогли решить эту задачу.
            Главное, что матрасы стали досягаемы и их ПРО им не поможет.

            Мне интересно когда такие двигатели будут в авиации. Когда для самолетов основным грузом перестанет быть керосин. Много тонн керосина.

            Вот куда движемся.
            Владимир16
            1. meandr51 Сегодня, 12:28
              Согласен. К тому же, по радиоактивному следу, возможно, можно отследить траекторию из космоса. От него избавились. И запускать можно, когда угодно. Правда, после подрыва БЧ заражение местности неизбежно.
              meandr51
              1. 17085 Сегодня, 14:22
                Цитата: meandr51
                Согласен. К тому же, по радиоактивному следу, возможно, можно отследить траекторию из космоса. От него избавились. И запускать можно, когда угодно. Правда, после подрыва БЧ заражение местности неизбежно.


                Цитата: 210окв
                Интересна ситуация с ракетами с ядерным двигателем.По своему предназначению и специфике работы пуск их возможен только при ядерном конфликте где уже все ясно и победителей не будет.Работа этих двигателей ведет к радиационному заражению.Вопрос-где и как испытывать эту технику.


                Вы бы прежде чем эту глупость писать, погуглили бы... википедий для вас написали...
                17085
                1. Владимир16 Сегодня, 15:24
                  Цитата: 17085
                  Вы бы прежде чем эту глупость писать, погуглили бы... википедий для вас написали..

                  Неужно в википедии вашей о новом оружии УсЁ написано? what
                  Куда ж смотрели западнюки и их президенты и канцлеры? Зачем ждали речи Путина? Нужно было у википедии спросить! wassat
                  А Путин тоже в википедии прочитал? Почитал вечерком и ну мастерить ракеты. На даче, тайком. laughing wassat
                  Владимир16
            2. Partyzan Сегодня, 15:21
              Цитата: Владимир16
              Мне интересно когда такие двигатели будут в авиации.

              мне другое интересно как смогли реактор всунуть в 30 см диаметр?
              Partyzan
              1. Владимир16 Сегодня, 16:36
                Тут много нового. Вот только в ближайшие года о том как всё это работает и кто это сделал нам не расскажут.
                Спасибо инженерам и рабочим.
                Владимир16
          2. собаковод Сегодня, 12:16
            Так об этом и заявлено. "Сидите ровно, дышите глубже" Это не оружие агрессии.
            собаковод
            1. свой1970 Сегодня, 14:52
              у меня всегда было ощущение что "Табуреткин" фигура прикрытия серьезных вещей.Не взирая на все ляпы и проколы...
              свой1970
              1. Partyzan Сегодня, 15:23
                Цитата: свой1970
                у меня всегда было ощущение что "Табуреткин" фигура прикрытия серьезных вещей.Не взирая на все ляпы и проколы...

                так свидетелем же пошел, явно не просто так, суммы были гораздо больше чем у Улюкаева
                Partyzan
          3. амирбек Сегодня, 12:28
            Цитата: 210окв
            Работа этих двигателей ведет к радиационному заражению.Вопрос-где и как испытывать эту технику

            наверняка уже испытали эту технику и скорее всего над европой и мерикой тока те похоже еще не поняли этого...
            вспомните к примеру не так давно в европе ругались насчет радиации... bully
            амирбек
          4. Orionvit Сегодня, 13:19
            Цитата: 210окв
            Работа этих двигателей ведет к радиационному заражению

            Вчера специально откопал статью по этому вопросу. В отличии от ядерных двигателей разработки 50-х годов, с нынешнем состоянием технологий, радиоактивное заражение от работы этих изделий вовсе не обязательно. Достигается это путём использования теплообменников особой конструкции и строгим расчётом количества ядерного топлива, которое к концу полёта, почти полностью "выгорает". Всё равно я склоняюсь к мысли, что это по большей части из области фантастики.
            Orionvit
            1. nadezhiva Сегодня, 13:40
              Фантастика вряд ли. Действительно, засекречено по полной, но по мелочи народу уже показывают. Посмотрите разработки ФГУП «НИИ НПО Луч». Ядерные батарейки, которые показали публике на IX международном форуме «Атомэкспо-2017». Забавная вещица, пока, правда, до чёрта дорогая. Но здесь как всегда, вопрос времени.
              nadezhiva
              1. Orionvit Сегодня, 14:24
                Цитата: nadezhiva
                засекречено по полной Но здесь как всегда, вопрос времени.

                Будем посмотреть. Опять повторюсь, что с моей точки зрения, это заявление расчитано на обычного обывателя.
                Orionvit
            2. udincev Сегодня, 16:24
              Цитата: Orionvit
              Всё равно я склоняюсь к мысли, что это по большей части из области фантастики.

              Настоящая фантастика - сотовый телефон и интернет.
              udincev
              1. Orionvit Сегодня, 17:07
                Цитата: udincev
                Настоящая фантастика - сотовый телефон и интернет.

                Во времена моей молодости - да. laughing
                Orionvit
    2. собаковод Сегодня, 12:19
      Автор забыл упомянуть местных всёпрапальщиков. Они то уж обтекают не по детски.
      Знали бы местные либероиды эту информацию, поехали бы к Трампу на завтрак?
      собаковод
      1. Silvestr Сегодня, 13:05
        Цитата: собаковод
        Знали бы местные либероиды эту информацию

        для общего развития: разработка ядерного компакт-двигателя для КР в России осуществлялось после подписания либералом Медведевым необходимых документов. Или Медведев не либерал?
        Silvestr
        1. businessv Сегодня, 16:48
          Цитата: Silvestr
          Или Медведев не либерал?

          Полный, мать его, либерал!
          businessv
  2. Geksagena Сегодня, 06:54
    Ага, сделайте ещё из Табуреткина героя. Мистраль не пришли, а а строят новые БДК, военпреды заработали именно при Шойгу, при Шойгу возвращают дивизии. И многое и многое. Перевооружение армии заслуга трёх человек,Путина,Рогозина и Шойгу. А либералы типа Медведева и его кореша Табуреткина, самые настоящие хрущевцы и предатели.
    Geksagena
    1. yuriyselivanov Сегодня, 08:53
      Зачем "делать героя"? А. Сердюков - Герой Российской Федерации. Не знали?
      yuriyselivanov
      1. egor-kz Сегодня, 12:09
        Цитата: yuriyselivanov
        А. Сердюков - Герой Российской Федерации. Не знали?

        Это что за страшная тайна?! ПодЕлитесь источником уважаемый Коллега?
        egor-kz
        1. andj61 Сегодня, 13:17
          Цитата: egor-kz
          Цитата: yuriyselivanov
          А. Сердюков - Герой Российской Федерации. Не знали?

          Это что за страшная тайна?! ПодЕлитесь источником уважаемый Коллега?

          Независимая газета в 2014 сообщила, что секретным указом президента Медведева в 2012 Сердюкова наградили званием Героя. Но потом это опровергли официально как нелепицу. Так что не стоит пересазывать давнишнюю инфу НГ - это обычный свойственный либеральным СМИ домысел. hi
          andj61
        2. yuriyselivanov Сегодня, 19:18
          http://www.ng.ru/armies/2014-02-10/3_kartblansh.h
          tml
          yuriyselivanov
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:57
      Цитата: Geksagena
      Перевооружение армии заслуга трёх человек,Путина,Рогозина и Шойгу. А либералы типа Медведева и его кореша Табуреткина, самые настоящие хрущевцы и предатели.

      Ни Рогозин, ни Шойгу не имели отношения к началу перевооружения армии! Их поставили на должности уже после того, когда стало видно, что реформа пошла: Рогозина - курировать начавшееся перевооружение, а Шойгу - доделывать начатые преобразования в армии. А всю грязную работу сделал именно Сердюков! Да, с ошибками и перегибами, но дело сдвинулось с мёртвой точки: денежные потоки пошли в армию, а не в бездонные карманы генералитета! А уже на этой основе началось и перевооружение армии и строительство жилья для военнослужащих. Посмотрел бы я, где бы был тот же Шойгу, если бы он начинал вместо Сердюкова разгребать эти "авгиевые конюшни"! Сердюков знал, на что шёл: он ради восстановления нашей армии пожертвовал своей репутацией. Именно поэтому он на свободе и занимает по прежнему руководящие должности. Уверен, со временем, мы узнаем много нового по этой теме.
      СРЦ П-15
      1. проходящий Сегодня, 10:08
        А всю грязную работу сделал именно Сердюков! Да, с ошибками и перегибами, но дело сдвинулось с мёртвой точки: денежные потоки пошли в армию, а не в бездонные карманы генералитета!

        Да конечно! А уж Васильева то как подставилась ради родины!
        Чтоб продажный генералитет не воровал народные деньги,она на себя взяла заботу и грех на душу! Звезду героя васильевой!!!!! А сколько земли военное ведомство возвращает через суды проданные Сердюковым?
        Вы случайно не с секты "свидетелей хорошей жизни при путине", а то пытаетесь оправдать любые его действия.
        проходящий
        1. meandr51 Сегодня, 12:33
          Иначе эту работу нельзя было сделать. Альтернатива - бериевские чистки. Вы бы так и сделали?
          Ну-ну.. А тут дали парочке украсть, раззвонили об этом на весь свет. А остальных прижали. Так это делается при капитализме. При Пете 1 примерно так же было.
          meandr51
        2. Orionvit Сегодня, 13:26
          Цитата: проходящий
          "свидетелей хорошей жизни при путине"

          Извините за вопрос, а вы "свидетель" вообще чего? Ну так проголосуйте за "вашего" кандидата и будет вам счастье. Тем более, что он обещает всем всё и сразу, как в сказке. laughing
          Orionvit
          1. проходящий Сегодня, 14:42
            Цитата: Orionvit
            Цитата: проходящий
            "свидетелей хорошей жизни при путине"

            Извините за вопрос, а вы "свидетель" вообще чего? Ну так проголосуйте за "вашего" кандидата и будет вам счастье. Тем более, что он обещает всем всё и сразу, как в сказке. laughing

            к сожалению, если коротко, внушающих мне доверия кандидатов,нет.
            И если кто то объективно будет оценивать 2000 года, то поймет,что улучшение жизни было связанно со сменой элиты, одни уже не могли воровать,другие еще боялись.
            Поэтому, я скорее всего,не пойду на выборы.
            да, забыл, ваш кандидат защищает "элиту"продажную, вороватую,элиту.
            уровень жизни остального населения его не интересует
            проходящий
        3. СРЦ П-15 Сегодня, 14:39
          Цитата: проходящий
          Вы случайно не с секты "свидетелей хорошей жизни при путине", а то пытаетесь оправдать любые его действия.

          Вы проходящий? Ну вот и шли бы мимо, нечего задирать "честной народ"!
          СРЦ П-15
          1. проходящий Сегодня, 14:45
            Вы проходящий? Ну вот и шли бы мимо, нечего задирать "честной народ"!

            когда нет аргументов, переходят на хамство!
            Вот такие защитники у ВВП , сектанты,одним словом tongue
            проходящий
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:57
              Цитата: проходящий
              когда нет аргументов, переходят на хамство!
              Вот такие защитники у ВВП , сектанты,одним словом

              Мой аргумент: президентом России был, есть и будет ещё один срок - Путин В.В.! А вы, все его противники, хоть убейтесь об стену, но не будет по вашему! Сектой можно называть ваше сборище противников Путина, но никак не нас, сторонников возрождения России! Путин как раз к этому нашу страну и ведёт! А куда хотите завести нас вы?
              СРЦ П-15
              1. проходящий Сегодня, 15:07
                Цитата: СРЦ П-15
                Цитата: проходящий
                когда нет аргументов, переходят на хамство!
                Вот такие защитники у ВВП , сектанты,одним словом

                Мой аргумент: президентом России был, есть и будет ещё один срок - Путин В.В.! А вы, все его противники, хоть убейтесь об стену, но не будет по вашему! Сектой можно называть ваше сборище противников Путина, но никак не нас, сторонников возрождения России! Путин как раз к этому нашу страну и ведёт! А куда хотите завести нас вы?

                Почему вы,сторонники путина связываете себя с возрождением России, не пора ли начать развиваться? А противники путина, что против развития России?
                Хватит заниматься демагогией, Я думаю на этом сайте большинство за развитие России. Только я считаю рост благосостояния должен быть для всех граждан РФ,а не для кучки олигархов и чиновников
                проходящий
                1. Винни76 Сегодня, 15:43
                  Цитата: проходящий
                  Почему вы,сторонники путина связываете себя с возрождением России, не пора ли начать развиваться? А противники путина, что против развития России?

                  Если связывать возрождение России не с Путиным, тогда с кем? С Ельциным или Горбачевым? А может быть Черненко или Брежнев? Имя сестра, имя???
                  Винни76
              2. twviewer Сегодня, 15:08
                ведет с Медведевым, Кудриным, Чубайсом? Счастливого пути.
                twviewer
                1. проходящий Сегодня, 16:23
                  Медведева назначил Путин, Кудрина назначил Путин.
                  Чубайс креатура Медведева. Деньги из бюджета на Чубайса выделяет правительство РФ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ, Председатель правительства Медведев.назначает Путин.
                  Вы вообще о чем?
                  Вы образование получите,хотя бы среднее
                  проходящий
                  1. twviewer Сегодня, 16:55
                    Отбой, это писалось для СРЦ П-15. Но в целом спорить с ним бесполезно последний его довод будет: а мне по барабану! Что скорее значит: что "мне лично и так хорошо".
                    twviewer
                    1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:09
                      Цитата: twviewer
                      Отбой, это писалось для СРЦ П-15. Но в целом спорить с ним бесполезно последний его довод будет: а мне по барабану! Что скорее значит: что "мне лично и так хорошо".

                      Мне хорошо настолько, насколько это возможно пенсионеру с 15 тыс . пенсией. И я к тому же в свои 62 года ещё и работаю и не ною, как некоторые и не жду манны небесной! И потом, я в таком возрасте, когда престиж страны для меня важнее, чем свой кошелёк. Вам это не понять: мы выросли в то время, когда на первое место ставилось благополучие общества и лишь потом можно было подумать о себе. А вы хотите для себя всё сейчас и побольше.
                      СРЦ П-15
                      1. twviewer Сегодня, 18:40
                        Цитата: СРЦ П-15
                        Мне хорошо настолько, насколько это возможно пенсионеру с 15 тыс . пенсией. И я к тому же в свои 62 года ещё и работаю и не ною, как некоторые и не жду манны небесной! И потом, я в таком возрасте, когда престиж страны для меня важнее, чем свой кошелёк. Вам это не понять: мы выросли в то время, когда на первое место ставилось благополучие общества и лишь потом можно было подумать о себе. А вы хотите для себя всё сейчас и побольше.

                        Это ротенберги и тимченки что ли над благополучием общества трясутся? не смешите. Согласно классику одни проводят эксплуатацию из личных кстати интересов, а другой диктует их волю.
                        Чего вам ныть, если по всему выходит, что это вам нравится.
                        twviewer
            2. Orionvit Сегодня, 17:11
              Цитата: проходящий
              когда нет аргументов, переходят на хамство!

              Извините, а у вас какие аргументы? Что вам всё не нравится? Это не аргумент, а жизненная позиция, кстати не лучшая. Свойственная обиженным детям и истеричным женщинам.
              Orionvit
      2. egor-kz Сегодня, 12:12
        Цитата: СРЦ П-15
        Ни Рогозин, ни Шойгу не имели отношения к началу перевооружения армии!

        Искреннее пожелание к Вам, Коллега: все это, особенно о С.К. Шойгу, произнести в боевом подразделении ВС РФ. Договорить до конца. И уехать оттуда здоровым.
        egor-kz
        1. Mestny Сегодня, 13:15
          Коллега имеет ввиду, что перевооружение армии начиналось и планировалось до прихода Шойгу. И это так и есть, потому как длительный процесс.
          Что не так опять?
          Mestny
        2. В. Салама Сегодня, 14:48
          Цитата: egor-kz

          Искреннее пожелание к Вам, Коллега: все это, особенно о С.К. Шойгу, произнести в боевом подразделении ВС РФ. Договорить до конца. И уехать оттуда здоровым.

          Странный аргумент, Коллега, вам не кажется? Особенно про боевое подразделение...Или считаете, что на контрасте с Табуреткиным сыграете? Думаю не клюнет ни кто, логические связи между чем и чем следует установить боевому подразделению? То что форму дали, в которой солдат не умирает и перестали кормить собачьими консервами? Можно сказать спасибо, но так должно быть всегда, но стало только тогда, когда до края дошли. А за это пока рано спасибо говорить, тут надо выводы делать и виновных строго наказывать. Не могу понять, как вообще можно связать со Сталинскими методами и "советской закваской", то, что ни в какие ворота не лезет, а " пипл это спокойно кушает":
          В рамках этой спецоперации на авансцену событий был выведен демонстративно несуразный министр- мебельщик... который стал своего рода громоотводом "непопулярных мер"
          Заметьте, кавычки не я поставил. Вам не кажется, Коллега, что это перебор с глубокомысленностью? И что тут можно отнести к "непопулярным мерам", которые нельзя было выполнить на основе грамотных решений и в правовом поле?
          В. Салама
      3. mig29mks Сегодня, 12:36
        все это похоже на спец операцию по дезинформации вероятного противника!!! и когда 2008г в Грузии конфликт назревал .многие возмущались что Сердюков ремонт устроил в здании штаба и все документы повез куда то! а по мне так чистка была от прослушек с ельцинских времен от не нужных глаз и ушей да и много от чего еще!
        mig29mks
        1. Mestny Сегодня, 13:19
          Вот это кстати и есть особенности управления страной - стратегическое планирование действий на долгий срок с опорой на информацию, недоступную для подавляющего большинства граждан.
          И нередко эти самые граждане, видя только непосредственный фасад процесса поднимают дружный вой, что страна идёт не туда, что все жулики и воры. и только ни знают, как надо.
          Mestny
      4. Silvestr Сегодня, 13:15
        Цитата: СРЦ П-15
        А всю грязную работу сделал именно Сердюков

        как не странно. но при всей своей нелюбви к этой персоне, я согласен с этой точкой зрения. Но по пути модернизации г-н Сердюков вместе с попутчицами успел не раз залезть в карман государства и это выплыло на поверхность только вследствие его amor с Васильевой. Был бы скромен в быту- никто и ничего не узнал бы.
        Silvestr
      5. businessv Сегодня, 16:57
        Цитата: СРЦ П-15
        где бы был тот же Шойгу, если бы он начинал вместо Сердюкова разгребать эти "авгиевые конюшни"!

        Уважаемый, означенный Вами Шойгу, если Вы не заметили, всегда ставится там, где наибольший бардак, большие хищения и остальные не справляются. Недаром те, кто работает в бюджетной сфере, следят за его перемещениями и после очередного, стараются попасть вновь под его начало потому, что знают - там, где Шойгу, там платятся деньги и начинается порядок. Благо, что его перемещают в структурах либо полувоенных, либо военных. Он отличный организатор, а по поводу Сердюкова безусловно услышим ещё чего-нибудь, например, под чьим крылом он умудрялся столько воровать и почему его не посадили.
        businessv
    3. Fedorovich Сегодня, 10:13
      Правда, именно при них поставили раком Грузию...
      Fedorovich
      1. iouris Сегодня, 12:40
        Цитата: Fedorovich
        поставили раком Грузию...

        Во-первых, не Грузию, а Джорджию. Во-вторых, Джорджию вооружали несколько лет, но великая ядерная держава, тем не менее, позволила напасть на себя, поставив под вопрос свой статус. Вопрос - для чего, чтобы провести реформу? В-третьих, оказалось что проамериканский политический режим Джорджии не был свергнут, а её "президент" Саа..., ах какой прекрасный человек, до сих пор занимается тем, чем и занимался: создаёт обоснования для "сдерживания России".
        Так что, думаю, Ваша трактовка истории не вполне, а может и полностью, не соответствует реальной картине.
        iouris
      2. Orionvit Сегодня, 13:29
        Цитата: Fedorovich
        поставили раком Грузию...

        Поставить грузию, это не проблема, особенно для такого государства как Россия. Проблема то в общем не в грузии, так же как сейчас на Донбассе проблема не в украине. Основная война идёт на других фронтах, что Путин и озвучил.
        Orionvit
    4. meandr51 Сегодня, 12:29
      Значит, использовали втемную.
      meandr51
    5. lady.endzhi Сегодня, 13:11
      Geksagena
      А никто из Табуреткина и не делает героя, вы что - статью не поняли ? Табуреткины - ширма именно для таких как Путин и Шойгу.
      lady.endzhi
    6. Natalia777 Сегодня, 15:07
      Сейчас время гибридных войн. Теперь партизана можно встретить везде. Даже в стане либерастов. Впрочем и наоборот, под видом патриота может шифроваться американский агент.
      Natalia777
  3. изя топ Сегодня, 06:56
    Россия не рассматривает Европу, как своего потенциального военного противника.
    а как же остров негодяев?
    изя топ
    1. татарин 174 Сегодня, 07:52
      Цитата: изя топ
      а как же остров негодяев?

      А что остров? Их не переделать, будут продолжать гадить.
      татарин 174
      1. изя топ Сегодня, 08:01
        Цитата: татарин 174
        Их не переделать,

        утопить? feel
        изя топ
        1. собаковод Сегодня, 12:22
          изя топ Сегодня, 08:01 ↑
          Цитата: татарин 174
          Их не переделать,
          утопить?
          Смоет.
          собаковод
          1. татарин 174 Сегодня, 17:43
            Цитата: собаковод
            Смоет.

            Потому как плавают, а не тонут laughing
            татарин 174
        2. meandr51 Сегодня, 12:36
          Перезалить. Ирландцы помогут.
          meandr51
    2. meandr51 Сегодня, 12:35
      Это не совсем Европа... Поэтому для них есть спецпрограмма.
      meandr51
  4. Tahtvjd2868 Сегодня, 07:02
    Интересно было бы увидеть аналогичные мультфильмы про построенные заводы и фабрики.. Расчищенные от бурьяна поля.. И увидеть наших пенсионеров разъезжающих на свою пенсию по мировым достопримечательностям.. и в Лувре толкаться не с китайскими пенсионерами, а с Российскими.. Где отчет о выполнении своих посланий перед народом?
    Tahtvjd2868
    1. Stas157 Сегодня, 07:32
      . Это нормальный патриот своей Родины еще советской закваски, способный организовать дело именно так, как его учили в профессии

      Почему же у патриота советской закваски такой аномальный разрыв в стране, между бедными и богатыми?? С внешней политикой и вооружениями Гарант справляется неплохо. Но, для кого он это делает, если в России достойные условия созданы лишь для олигархов?
      Получается, что там, кто сверху - потрудились на отлично! И все богатства себе забрали, и охрану режима обеспечили(на внешнем рубеже передовые вооружения, на внутреннем Росгвардия), да ещё и славу горячих патриотов России себе стяжали. Молодцы ребята! В дамках!
      Stas157
      1. Одиссей Сегодня, 07:48
        Цитата: Stas157
        С внешней политикой и вооружениями Гарант справляется неплохо

        Неплохо ? laughing Это с мотострелками на БМП-2 и БРМ-1 ,моряками на 1155 и 956,подводниками с 4 построенными АПЛ за 25 лет смотрящими мультики про "ядерный подводный беспилотник,одновременно бесшумный и сверх скоростной" взрывающий США ( в котором "российские элиты" сверхактивно скупают недвигу) ?
        Вы же разумный человек...
        Одиссей
        1. Горный стрелок Сегодня, 09:10
          В составе нашего ВМФ немножко больше АПЛ и они посвеже. Поинтересуйтесь... И лодок специальных - не единственная... Просто для приближения к истине.
          Горный стрелок
          1. twviewer Сегодня, 12:57
            Оружия у СССР были горы и что помогло? А тут "несоветское"! нарисовалось и рай наступит ... как только интернет в каждую деревню проведем :) Маразм.
            twviewer
          2. Silvestr Сегодня, 13:21
            Цитата: Горный стрелок
            Просто для приближения к истине.


            Неназванный представитель судостроительного завода «Янтарь» (Калининград): уже спущенные со стапелей «Янтаря», но пока недостроенные фрегаты «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин» будут на месте доведены до ума и затем проданы Индии.
            Построенный в Калининграде же для Черноморского флота, но давно законсервированный пустой корпус «Адмирала Корнилова» отбуксируют в ту же страну, и достраивать его с нашей помощью будут сами индийцы на своем предприятии Goa Shipyard Ltd, которое получит от России передовые технологии.
            Только за возможность с российской помощью достроить в Индии «Адмирала Корнилова», а потом с нуля там же произвести на свет еще один такой же фрегат, Дели заплатит Москве порядка 800 миллионов долларов. Плюс — 51 миллион долларов за проектную документацию.
            Таким образом, всего ВМС Индии получат сразу четверку боевых кораблей проекта 11356, на которых установят комплексы противокорабельных крылатых ракет «БраМос» совместной с Россией разработки. Общая сумма заключенной Москвой и Дели сделки 3 миллиарда долларов.
            ЧФ: крейсер «Москва» давно обездвижен и ждет многолетнего ремонта. Большой противолодочный корабль «Керчь» тяжело поврежден в результате пожара, случившегося 4 ноября 2014 года, и ждет списания. Не считая уже упомянутых трех новых фрегатов проекта 11356, оставшимся крупным боевым единицам 30-й дивизии противолодочных кораблей («Ладному», «Пытливому» и «Сметливому») в общей сложности на круг 124 года от роду. И отходить им от причала скоро станет просто опасно.
            Получается, самый воюющий наш флот вот-вот, в считанные годы, «усохнет» до просто опасных размеров. Его надводная составляющая сократится всего до трех фрегатов.
            Silvestr
          3. Одиссей Сегодня, 17:10
            Цитата: Горный стрелок
            В составе нашего ВМФ немножко больше АПЛ и они посвеже. Поинтересуйтесь..

            За последние 25 лет были построены 4 новые АПЛ.Северодвинск,Мономах,Невский,Долгорукий. Остальное-Советское наследство.
            Ваш Капитан Очевидность.
            Одиссей
      2. meandr51 Сегодня, 12:38
        Создайте другую тему в другом ресурсе. К армии это отношения не имеет.
        meandr51
      3. Orionvit Сегодня, 13:43
        Цитата: Stas157
        Почему же у патриота советской закваски такой аномальный разрыв в стране, между бедными и богатыми?

        Сколько можно повторять, что в рамках существующей системы, ни один патриот не сможет навести идеальный порядок, будь он даже президентом. Вам напомнить какое наследие получил Путин от памятных 90-х? А по вопросу "аномального разрыва", так это батенька называется капитализм, везде так и по другому не будет. По крайней мере, пока не поменяется государственная формация. Удивляюсь наивным взрослым людям, которые вроде бы прожили жизнь, но до сих пор верят в "сказку" и думают, что достаточно проголосовать за "модного кандидата", или выразить своё "мещанское неудовольствие" и всё вдруг станет хорошо, как по мановению волшебной палочки. Что бы что то разрушить, много ума не надо, а вот чтобы что то построить (особенно государство), на это нужны годы, если не десятилетия упорного труда. Говорю так, потому что имею несчастье на данный момент проживать на украине. И глядя на вас отсюда, искренне недоумеваю, вы там что, совсем обалдели (хотел выразиться понятнее, но опять забанят)? Что вам ещё надо? Вы просто не знаете, что такое плохо.
        Orionvit
        1. мерцание Сегодня, 18:54
          Удивляюсь наивным взрослым людям, которые вроде бы прожили жизнь, но до сих пор верят в "сказку" и думают, что достаточно проголосовать за "модного кандидата", или выразить своё "мещанское неудовольствие" и всё вдруг станет хорошо, как по мановению волшебной палочки.
          Нет здесь "наивных взрослых", это скорее "племянники равина".
          мерцание
    2. yuriyselivanov Сегодня, 08:54
      Хватит ныть!
      yuriyselivanov
      1. 210окв Сегодня, 09:15
        Ну,давайте поаплодируем!
        Цитата: yuriyselivanov
        Хватит ныть!
        210окв
        1. амирбек Сегодня, 12:37
          Цитата: 210окв
          Ну,давайте поаплодируем!

          этож скока надо иметь терпения чтобы знааать и ждааать ... чтобы потом таааак скромно сказать...
          этож такие технологии .... все ребята сваливайте капитализм в корзину ... хорош пахать на негодяев ... пора начинать жить отдыхать и перемещаться в пространстве там где захочется и на своем личном так сказать транспорте fellow
          амирбек
      2. Silvestr Сегодня, 13:25
        Цитата: yuriyselivanov
        Хватит ныть!

        а трезво смотреть на обстоятельства не получается? По-вашему: или ныть, или шапкозакидательством нужно заниматься?
        Silvestr
    3. 210окв Сегодня, 09:14
      Зачем обещать невыполнимое изначально?При нынешнем общественно-политическом строе и руководстве?
      Цитата: Tahtvjd2868
      Интересно было бы увидеть аналогичные мультфильмы про построенные заводы и фабрики.. Расчищенные от бурьяна поля.. И увидеть наших пенсионеров разъезжающих на свою пенсию по мировым достопримечательностям.. и в Лувре толкаться не с китайскими пенсионерами, а с Российскими.. Где отчет о выполнении своих посланий перед народом?
      210окв
      1. Silvestr Сегодня, 13:28
        Цитата: 210окв
        Зачем обещать невыполнимое изначально?При нынешнем общественно-политическом строе и руководстве?

        для того, чтобы "зарядить" электорат перед выборами.
        По экономике- речь не впечатляет
        Silvestr
    4. krops777 Сегодня, 11:01
      И увидеть наших пенсионеров разъезжающих на свою пенсию по мировым достопримечательностям.. и в Лувре толкаться не с китайскими пенсионерами, а с Российскими..

      В Китае нет пенсионеров по определению, вы думайте у них не бедных? Съездите в Китай загород Пекина и увидите весь блеск нищеты. Наша экономика только в начале своего развития а паритет нужно создавать сейчас, придется терпеть.
      krops777
      1. Вольнопёр Сегодня, 15:41
        krops777 Сегодня, 11:01
        В Китае нет пенсионеров по определению.

        У вас несколько устаревшие сведения, пенсии в китае есть.
        Но пока только у госслужащих и работавших в промышленности.
        Пенсий у сельского населения, до недавнего времени, не было.
        Отсюда и ваше
        Съездите в Китай загород Пекина и увидите весь блеск нищеты

        Вот более свежие данные
        В начале 21 века пенсионная система была пересмотрена и теперь пенсию в Китае получают:
        * Работники государственного сектора (от партийных работников до врачей и учителей)
        * Рабочие
        * Крестьяне
        * Сотрудники частных предприятий
        Минимальная пенсия в Китае в 2017 году составляла 618 юаней (в рублях это около 5.500) в месяц. Но у жителей крупных городов эта цифра значительно выше. Например, у пекинских и шанхайский пенсионеров, средняя сумма пенсии составляет 3500 юаней (31.000 рублей), очень даже неплохо! Однако учитывая высокий уровень столичных цен, это чуть выше прожиточного минимума. В развитых городах, с населением более 10 млн человек, средняя пенсия составляет 2000 юаней (17.500 рублей).
        https://mirkitaja.ru/pensiya-v-kitae/


        Повторю ещё раз. Сельское население ( крестьяне ) только ещё начинают охватываться пенсионным обеспечением. На пенсию пока могут рассчитывать только те из них, кто до этого не менее 15 лет делал отчисления в пенсионные фонды.
        Вольнопёр
        1. krops777 Сегодня, 15:58
          Каждый четвертый житель поднебесной получает пенсию и по этой четвертой части пенсии сильно разнятся от 50 до 1500 юань отсюда и вывод что пенсионеров получающих достойную пенсию в Китае ничтожно мало.
          krops777
    5. Natalia777 Сегодня, 15:16
      Запаришься мультики смотреть. Легче зайти на сайт росстат.ру и там ознакомиться со всеми достижениями. В частности показатели сельского хозяйства с 2000 года увеличилось в 40 раз.
      Natalia777
  5. Razvedka_Boem Сегодня, 07:05
    Кстати, ядерный двигатель на ракете - это освоение Солнечной системы.
    Миру нужна ЦЕЛЬ и космос может стать таким объединяющим фактором.
    Razvedka_Boem
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:17
      Razvedka_Boem Сегодня, 07:05 Новый
      Кстати, ядерный двигатель на ракете - это освоение Солнечной системы.
      Миру нужна ЦЕЛЬ и космос может стать таким объединяющим фактором.

      Таки да, сгоняем на Марс, перекурим и начнём освоение!
      a.s.zzz888
      1. aybolyt678 Сегодня, 07:36
        Цитата: a.s.zzz888
        Таки да, сгоняем на Марс, перекурим и начнём освоение!

        зачем осваивать? взорвать, и особо ценные"золотые" астероиды оборудовать движителями и направить к земле
        aybolyt678
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:02
          aybolyt678 Сегодня, 07:36 ↑
          Цитата: a.s.zzz888
          Таки да, сгоняем на Марс, перекурим и начнём освоение!
          зачем осваивать? взорвать, и особо ценные"золотые" астероиды оборудовать движителями и направить к земле

          О, как! Тогда надо нам доп.площадки для хранения присмотреть. Колорадскую , Вирджийскую или там Вашингтонскую, к примеру области! wink
          a.s.zzz888
  6. Одиссей Сегодня, 07:20
    Автор этой статьи безусловный гений. Так издевательски обстебать власть Путино-Чубайсов,это надо уметь.Троллинг 99 уровня. Никакой Навальный со своими фильмами про яхты-дворцы чиновников на Западе тут даже рядом не лежал.
    Искренне восхищаюсь таланту.
    Одиссей
    1. nikolaev Сегодня, 12:21
      долго искал с микроскопом троллинг, но так и не нашел.
      А статья хорошая!
      nikolaev
    2. народник Сегодня, 13:41
      Одиссей
      Так издевательски обстебать власть Путино-Чубайсов,это надо уметь.Троллинг 99 уровня.

      Это не троллинг.
      Автор так думает и во всём этом убеждён. Так думают многие на ВО и большая часть "электората" (если не подавляющая часть)
      Искренность автора (в заблуждении) подтверждает его стиль мышления. А именно - 3й вопрос пустой, а 4й выдаёт желаемое за действительное.
      народник
      1. кедр Сегодня, 16:57
        Вас смотрю мучают сомнения, малость потерпите...
        кедр
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:20
    Автор задавая вопросы сам на них доходчиво отвечал. Могу только добавить, что полностью согласен с автором.
    rotmistr60
  8. курвиметр Сегодня, 07:38
    Все для народа.Для российского - "Отечество в опасности!",для американского - "Русские идут!" А "рука руку потихоньку моет" рубят бабло надгосударственные шайки, устраивая шоу каждая для своего электората. sad
    курвиметр
    1. Orionvit Сегодня, 13:54
      курвиметр

      Интересное устройство. laughing Себя измерять не пробовали, или ваш "прибор" зашкаливает?
      Orionvit
    2. Natalia777 Сегодня, 15:20
      Нехорошо завидовать. Зависть самое страшное чувство и разрушает личность человека.
      Natalia777
      1. кедр Сегодня, 16:59
        Гордыня. Именно она обуяла элиту США и сводит её с ума..
        кедр
  9. aybolyt678 Сегодня, 07:40
    В который раз горд за президента.
    aybolyt678
    1. кедр Сегодня, 07:55
      Кроме нашей гордости за него, ему ещё необходима наша дружная поддержка на выборах.
      кедр
  10. кедр Сегодня, 07:53
    "Война - искусство обмана".
    Надувательство ложных целей и прочие гамбиты...
    кедр
  11. Улиточник N9 Сегодня, 08:22
    Как можно оценить мировую реакцию на выступление Владимира Путина?
    Первое и главное это, конечно, ощущение полного и всеобщего замешательства. Шок и трепет.

    laughing lol love hi
    Улиточник N9
    1. Natalia777 Сегодня, 15:28
      Вообще-то США уже давно в шоке находятся. Сначала Грузия, потом Крым Наш, потом Сирия. А теперь ещё и 10-ти кратная сверхзвуковая нахлобучка от В.В.Путина с конкретным пожеланием, чтобы США внимательно слушали Россию. Тут реакция разная может быть. От истерического хохота до прыжков в окна с криком "русские идут".
      Natalia777
      1. кедр Сегодня, 17:18
        Это только начало симфонии "Русские идут"... Вступительная часть, так сказать... Дальше огонь, вода и медные... тазы для непонятливых.
        кедр
  12. Старый26 Сегодня, 09:25
    Цитата: 210окв
    Интересна ситуация с ракетами с ядерным двигателем.По своему предназначению и специфике работы пуск их возможен только при ядерном конфликте где уже все ясно и победителей не будет.Работа этих двигателей ведет к радиационному заражению.Вопрос-где и как испытывать эту технику.

    Ну с вопросом испытания самого реактора вопросов как раз не возникает (сорри за тавтологию). Это Новая Земля. Но испытание "реактора" (ходят слухи, что его испытали в ноябре-декабре 2017) еще не значит, что существует сама силовая установка и ракета как комплекс. Во-1 не ясно, что это за ракета, каковы ее скоростные параметры. Второе. Придется очень много проводить исследований, чтобы добиться того, чтобы радиация от этого реактора не воздействовала на электронику системы управления полетом и электронику системы подрыва заряда. Во-2 пока не понятно, как будет решен вопрос по поддержанию теплового баланса ракеты. Одно дело, когда она сверхзвуковая, то охлаждение снимается как проблема. второе, если она дозвуковая. ИМХО все же ядерная крылатая ракета (точнее с ядерным двигателем) это отнюдь не ближайшая перспектива. И, кстати, вопрос о том, насколько будет заражен воздух и окружающая среда от пролета такой ракеты - тоже вопрос.

    Можно сделать макет всего, чего угодно, но порой до постановки в серию - очень большой отрезок времени и не факт, что такое изделие может оказаться серийным.
    Самый простой пример - работы в СССР и США по атомным самолетам. Казалось огромное количество плюсов, но выяснилось, что есть минусы, которые на этих проектах поставили жирный крест.

    Цитата: Razvedka_Boem
    Кстати, ядерный двигатель на ракете - это освоение Солнечной системы.
    Миру нужна ЦЕЛЬ и космос может стать таким объединяющим фактором.

    Космический двигатель, прошу заметить. А там будут совсем другие параметры. Двигатель же этой ракеты - одноразовый. Да и сама ракета эта нечто вроде контрольного выстрела в голову человеку в которого попала очередь из КПВТ.
    Старый26
    1. meandr51 Сегодня, 12:48
      Т.е. вы считаете, что Путин соврал во благо про наличие такого оружия? А смысл? Он что, врал по вооружениям раньше? Или хочет через пару месяцев исчезнуть из России? Кстати, вы считаете, что он соврал, да и ракета не нужна. То есть, в Генштабе и ВПК глупые люди. Вас не спросили.
      Я склонен думать, что КР с ЯТРД есть в виде опытного образца. И что она нужна для насыщения средств ПВО-ПРО при массированной атаке. Если это в пределах бюджета, это нужно делать.
      meandr51
  13. omit Сегодня, 09:37
    laughing laughing tongue Ну просто слов нет tongue laughing laughing
    omit
    1. кедр Сегодня, 14:55
      Вы не исключение... Сегодня многим сказать нечего.
      кедр
  14. Житель Урала Сегодня, 09:58
    По поводу Сердюкова тоже всегда думал, что это вывеска для запада: сюда не ходи - здесь свои.
    А втихаря можно спокойно и армию переоснастить, главное "друзей" убаюкивать, что все нормально.
    То же самое - долго не понимал, зачем Рогозина, напоминающего персонажа из м\ф "Тайна третьей планеты" посылали спецпредставителем при НАТО, потом понял, что это такое издевательство над "партнерами" было - уровень нашего к ним отношения.
    Житель Урала
    1. meandr51 Сегодня, 12:50
      Просто на Западе не читали русских сказок про Ивана-дурака.
      meandr51
  15. котовский Сегодня, 10:04
    Статья,не в бровь,а в глаз..
    Тут интересовались что такое ХПП..
    Думаю мы где то на пол пути. hi
    котовский
  16. nikolaev Сегодня, 10:07
    намного не по теме.
    На "Русской весне" появилась статья "США развязывают руки России на Украине" .
    В комментариях появилось две "простыни" - "за все хорошее против всего плохого".
    К сожалению , ни одного толкового ответа нет - один мат.
    Меня там постоянно банят, хотя ни мата , ни фейков , ни другого непотребства там не допускал.
    Вот мой ответ на эти простыни:
    "западу во что бы то ни стало необходимо не допустить избрания Путина, привлекаются какие угодно средства, принимаются многочисленные и разнообразные лики в информационной войне, в том числе и "благорасположенные к русскому народу". Но суть одна: сейчас будем говорить все , что угодно, лишь бы подобраться к горлу, а вешать будем потом ... "
    Если есть возможность, посетите этот сайт , ознакомьтесь с упомянутыми простынями и дайте достойный ответ за себя и за того парня (то есть , за меня). Такое нельзя пропускать без ответа, тем более , что эта же тема прозвучала и на других ресурсах в других статьях (уже не в комментариях, а в статьях) , где возможности комментария ограничены или не допускаются. То есть эта информация не случайность , а спланированная атака в ином стиле, который может спровоцировать не желательные последствия.
    nikolaev
    1. Natalia777 Сегодня, 15:40
      Таких площадок сейчас много где явно прослеживается координация и банятся блогеры которые поддерживают В.В.Путина. А форум отдаётся на откуп проамериканским ботам поливающим грязью Россию, жизнь в России, Путина и россиян. Рамблер.ру - один из таких ресурсов. Меня там сразу забанили за поддержку Путина.
      Natalia777
      1. кедр Сегодня, 17:23
        Блоги скупаются на корню. Команда "Зелень не жалеть". А потом боты веселятся во всю.
        кедр
  17. nikolaev Сегодня, 10:22
    Сообщение о секретных разработках, скорее всего , вынужденная мера , чтобы на западе наступило некоторое отрезвление , чтобы на той стороне не натворили глупостей по недомыслию. Мир приблизился к опасной черте и эта информация дает ему еще шанс.
    nikolaev
  18. wellaut Сегодня, 10:24
    демонстративно несуразный министр-мебельщик

    Вот только не надо так откровенно превозносить до небес! Не верится в такие прямо супер способности и предвидение.
    А какое еще государство может построить человек с образованием и опытом полковника КГБ? Явно основанное не на так называемых демократических принципах. Здесь играют другие принципы: клановость - своих не сдаем, все средства хороши, ложь и провокации ради достижения целей. На телевидении сейчас просто пропаганда Советский Союз 2,0.
    Успехи, безусловно, впечатляют. Но это не отменяет нищеты основной массы населения страны.
    wellaut
    1. meandr51 Сегодня, 13:00
      А когда жили богато? Но армия в России должна быть боеспособной и грозной по умолчанию вне зависимости от благосостояния населения. Вы еще Сталину посоветовали бы сначала автомобилями советских людей обеспечить, а уж потом армию - самолетами и танками... Рост общего богатства возможен, но только при наличии надлежащей армии.
      Что касается квалификации президентов, то напомните, пожалуйста, где на них учат? И в какой стране таковой более умен и эффективен, как управленец. По принципу: принял и оставил.
      meandr51
    2. Natalia777 Сегодня, 15:45
      Понятие нищеты относительное. То что вы считаете нищетой в России, в других странах считается богатством. Уровень жизни по сравнению с 2000 годом вырос в десятки раз.
      Natalia777
    3. businessv Сегодня, 18:24
      Цитата: wellaut
      Успехи, безусловно, впечатляют. Но это не отменяет нищеты основной массы населения страны.

      Дык потому и вчепятляют, что стоимость их значимости не соответствуют затраченным на них средствам, да ещё и уворовали сколько! А по поводу нищеты, то загляните в СМИ, или Росстат, какая Россия досталась Верховному и сколько нужно было сделать. Если Вы не любитель Ельцин центра, то Вы конечно же согласитесь, что роздано и пропито было всё, что можно было раздать и пропить! Было просто планомерное уничтожение страны. Восстановление и возвращение в собственность ресурсов страны - более долгий процесс, но он почти закончен. Вот почему по отношению к казнокрадам и чиновникам, которые уже земли под собой не чуют, ничего не предпринимают, это основной вопрос. Не поверю, что про распил госсобственности наверху известно меньше, чем нам. Почему так вяло оттаскивают этих уродов от кормушки? Не помню, кто из известных сказал, но "если не понимаешь в чём дело, значит дело в деньгах!" soldier
      businessv
  19. МИХАН Сегодня, 10:59
    Путин конечно в своем заявлении не все высказал..Оружие дело хорошее и нужное!
    Но думаю "ямку он копает финансовую " Западу и они на это очень бурно реагируют, всячески санкционируя и унижая Россию и Путина! Еще не вечер господа.. hi
    Ох за многое придется заплатить господа и вашим "шавкам " в том числе..
    МИХАН
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 18:32
      Цитата: МИХАН
      Но думаю "ямку он копает финансовую " Западу

      а вот и главные копатели хе-хе))) fellow
      Tatanka Yotanka
  20. dgonni Сегодня, 11:42
    Вопрос 1. Соответствует ли действительности информация Владимира Путина о новейших образцах стратегического оружия России?


    Ответ: Соответствует полностью и ровно в той мере, которая обозначена Президентом России. В случае с Владимиром Путиным, который уже стал исторической личностью мирового масштаба, можно определенно утверждать одно – он никогда не опускался и не опустится до банальной, сиюмиинутной лжи. А как же Ихтам нет с зелёными человечками?
    dgonni
    1. meandr51 Сегодня, 13:04
      Он и тогда не солгал, а только сказал нечто неопределенное. Путин не утверждал, что крымские вежливые не имеют к России отношения. Просто не назвал их принадлежность и отметил, что РФ имеет право на воинский контингент в Крыму. Потом никто не утверждает, что президенты никогда не лгут. Вполне допустимо соврать в деталях, но сказать правду по сути. А суть такова: не суйтесь - огребете по полной.
      meandr51
    2. Natalia777 Сегодня, 15:49
      Российские войска в количестве 20 тысяч стояли в Крыму в соответствии с договором. Так что перекидывать войска не было необходимости. Хватило постоянного контингента чтобы обеспечить мирное прохождение референдума в Крыму.
      Natalia777
  21. PVL176 Сегодня, 12:07
    Дожили, в предвыборных целях, ради повышения процента, президент великой страны делает её пугалом для всего мира! Не в момент, когда нужно щёлкнуть врага по носу, чтобы остановился, не тогда , когда скрывать дальше это бессмысленно и вредно, не для получения каких то преференций для страны. Просто в рамках предвыборной компании. Неужели так всё плохо и процент падает? Но ведь конкурентов нет! Удар Калибрами был своевремен и эффектен. Но это стоящие на вооружении образцы. Здесь же перспективные разработки. Может это опять ХПП для увода супостата в неправильном направлении сдерживания? А основной, самый главный сюрприз припрятан для другого случая? Я в это не верю, но это единственное, что хоть частично может оправдать нанесенный стране ущерб в связи с широко объявленным началом гонки вооружений с Западом.
    PVL176
    1. nikolaev Сегодня, 12:26
      повторно
      Сообщение о секретных разработках, скорее всего , вынужденная мера , чтобы на западе наступило некоторое отрезвление , чтобы на той стороне не натворили глупостей по недомыслию. Мир приблизился к опасной черте и эта информация дает ему еще шанс.
      nikolaev
    2. meandr51 Сегодня, 13:18
      Ваша нелюбовь к Путину не позволяет вам видеть картину мира в целом. Не Путин начал гонку вооружений. Именно Трамп несколько месяцев назад объявил о резком повышении расходов на армию и потребовал увеличить таковые своих союзников. Именно США развернули сеть районов ПРО и разворачивают ее дальше, окружая Россию. Именно США заявили что, могут нанести ядерный удар "в ответ на хакерскую атаку". Так кто тут пугало?
      Так что послание Путина весьма своевременно. Как раз сейчас в Европе решается вопрос о повышении военных бюджетов. И новая информация подбросит аргументов противникам военного союза с США. "Россия сильна и станет еще сильнее. США - бумажный тигр. Давайте жить дружно!"
      meandr51
      1. PVL176 Сегодня, 17:57
        Вы о чём говорите? Был СССР, наши войска стояли в Берлине. Всё это было сдано за джинсы и колбасу для одних и за дворцы и яхты для других. То есть продано ради сытой жизни. Но она получилась не для всех. В стране нет стратегии развития. Мы получили Крым но потеряли Украину, оставили Донбасс под обстрелами в подвешенном положении, застряли в Сирии, отобрали дипсобственность, отобрали флаг и гимн на Олимпиаде. Даже во внешней политике, которой гордится Путин, дела плохи. Все эти внешние дела и поиск врага просто для отвлечения народа от беспомощной, вредной внутренней политики.
        PVL176
    3. Одиссей Сегодня, 17:38
      Цитата: PVL176
      Дожили, в предвыборных целях, ради повышения процента, президент великой страны делает её пугалом для всего мира!

      Увы ,но реальность намного жестче. На "выборы" и электорат им наплевать. Это с точки зрения Путино-Чубайсов тупое стадо которое грабили и будут грабить,а оно еще и радуется.
      Все "послание" было обращено к Западным партнерам и было связано с тем,что Запад начал отъем наворованного в России. С точки зрения Запада Россия в результате рыночных реформ достаточно ослабела для того,чтобы начать ее демонтаж с отъемом собственности у постсоветских воров.Отсюда истеричное -давайте дружить и договариваться,мы готовы вам отдавать деньги ,но не лезьте к нам -это наша корова и мы ее доим.
      Все эти мультики с испепелением Флориды нужны были для фраз "«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас»," подумать, отправить на заслуженный отдых тех, кто живет прошлым и не в состоянии заглянуть в будущее" ну,и.т.д.
      Цитата: PVL176
      что хоть частично может оправдать нанесенный стране ущерб в связи с широко объявленным началом гонки вооружений с Западом.

      Не будет никакой "гонки вооружения". Будет отчаянная торговля с целью сохранить награбленное и отозвать "черную метку" отправленную Западом. При этом речь о том,чтобы поменять всю идеологию реформ целью которых с 1985 года было "вписывание в Западную цивилизацию" даже не стоит. Режим Путина не может и не хочет строить Россию как независимое капиталистическое государство(социалистическое -тем более) Он просто хочет физически выжить хотя бы еще 6 лет,не сдавая Западу остатки Советского суверенитета,ибо лично для Путина это означает судьбу Саддама Хуссейна.
      Одиссей
  22. Reklastik Сегодня, 12:14
    технологии обеспечения режима полной секретности оборонной деятельности стратегического уровня, были разработаны и доведены до абсолютного совершенства в сталинском Советском Союзе.
    Интернет - побочные отходы системы спецсвязи СССР, разработанные наркомом Пересыпкиным, оприходованные организованным преступным сообществом из Северной Америки)))))
    Reklastik
  23. turbris Сегодня, 12:24
    Цитата: dgonni
    А как же Ихтам нет с зелёными человечками?

    Еще раз проверьте, какие части были в составе Черноморского флота в Крыму до майдана, найдете бригаду морской пехоты - это тоже были зеленые человечики, но они там были изначально, поэтому все правильно, никто вас не обманывал.
    turbris
    1. Silvestr Сегодня, 13:39
      Цитата: turbris
      но они там были изначально, поэтому все правильно, никто вас не обманывал.

      согласитесь, одной бригады для охвата всех ВЧ ВСУ в Крыму маловато было. Нельзя же отрицать очевидные вещи, даже если это вам не нравится.

      они ж не воздух перевозили
      Можно легко найти ролики переброски войск через Керченскую переправу. Численность ВСУ в Крыму на тот момент около 27 тыс человек. Сколько в отдельной бригаде личного состава?
      Silvestr
  24. Radikal Сегодня, 12:33
    Цитата: yuriyselivanov
    Хватит ныть!

    Вы очень "убедительны"! wassat
    Radikal
  25. turbris Сегодня, 12:34
    Цитата: PVL176
    Просто в рамках предвыборной компании. Неужели так всё плохо и процент падает?

    С выборами вопрос давно решен и вы это знаете, тогда зачем вот это все пишите в надежде на что? Просто поражает наличие на сайте откровенных русофобов, которые давно забыли в борьбе с властью о самой стране, о России. Наверное все труднее находить аргументы для своей ненависти и поэтому беситесь? Может Сталин и прав был относительно "врагов народа", что то слишком много "критикунов" развелось.
    turbris
  26. Radikal Сегодня, 12:36
    Цитата: dgonni
    Вопрос 1. Соответствует ли действительности информация Владимира Путина о новейших образцах стратегического оружия России?


    Ответ: Соответствует полностью и ровно в той мере, которая обозначена Президентом России. В случае с Владимиром Путиным, который уже стал исторической личностью мирового масштаба, можно определенно утверждать одно – он никогда не опускался и не опустится до банальной, сиюмиинутной лжи. А как же Ихтам нет с зелёными человечками?

    Действительно, и в отношении АПЛ "Курск" он не соврал - "Она утонула." sad
    Radikal
  27. Radikal Сегодня, 12:37
    Цитата: МИХАН
    Путин конечно в своем заявлении не все высказал..Оружие дело хорошее и нужное!
    Но думаю "ямку он копает финансовую " Западу и они на это очень бурно реагируют, всячески санкционируя и унижая Россию и Путина! Еще не вечер господа.. hi
    Ох за многое придется заплатить господа и вашим "шавкам " в том числе..

    lol lol lol
    Radikal
    1. Комментарий был удален.
  28. дед мороз Сегодня, 12:39
    челябинский метеорит, походу не метеорит был. а авангард, всё на свои места становится.ну первые атомные двигатели ещё в ссср были. спутники для наведения пкрк гранит на них летали, после одного не удачного схода с арбиты один в канаде упал в начале 80 про радиацию крику было хотя её и не зафиксировали.наши партийные боссы закрыли программу хотя учёные были против и доказывали что радиации не будет.так что кр можно и в не ядерном варианте применять.
    дед мороз
  29. Radikal Сегодня, 12:41
    Цитата: Одиссей
    Автор этой статьи безусловный гений. Так издевательски обстебать власть Путино-Чубайсов,это надо уметь.Троллинг 99 уровня. Никакой Навальный со своими фильмами про яхты-дворцы чиновников на Западе тут даже рядом не лежал.
    Искренне восхищаюсь таланту.

    yes good
    Radikal
  30. Задира Сегодня, 12:46
    Прекрасным инструментом для "дымовой завесы" реальной деятельности ОПК служит интернет. И тут буржуйское изобретение на службу Родине поставили - такое количество спама народ обсуждает, прямо до драки доходит laughing А в это время ОПК (и не только) спокойно реализует запланированные мероприятия. Должна же быть от либералов какая то помощь tongue
    Задира
  31. Икар Сегодня, 13:00
    Вопрос 1. Соответствует ли действительности информация Владимира Путина о новейших образцах стратегического оружия России?

    Лучший ответ, который снимет этот вопрос, применить в реальности что нибудь из продемонстрированного с помощью компьютерной графики в послании Путина. Хотя бы "Кинжал" против бармалеев в Сирии, так чтобы ракета пролетела над штатовской системой ПВО или над надводным военным судном, продемонстрировав скорость в
    10 М.
    Икар
    1. Mestny Сегодня, 13:23
      Сейчас передадим в Министерство обороны Ваше пожелание. Оставайтесь на связи.
      А вот америкнским "партнёрам" как то и мультиков хватило - не воют про "всенеправда".
      Mestny
      1. Икар Сегодня, 14:13
        Вы, я смотрю на связи с госдепом winked. Вам уже доложили, что поверили мультикам.
        Пиар все это выступление Путина за 17 дней до выборов. Чем пол-часа мультики показывать, хватило бы одного показательного пуска кинжала, желательно сразу после обнародования новой военной доктрины США.
        Икар
  32. Silvestr Сегодня, 13:02
    это конечно хорошо, но "шапкозакидательство" не должно быть главенствующим.

    нужно трезво оценивать возможности
    Silvestr
  33. Anyone Сегодня, 13:12
    Господи! Читаешь такие "статьи" и думаешь, когда уже наступят эти выборы и Интернет и ТВ перестанут засерать этой предвыборной агитаций!
    Anyone
  34. Mestny Сегодня, 13:21
    Цитата: Tahtvjd2868
    Интересно было бы увидеть аналогичные мультфильмы про построенные заводы и фабрики.. Расчищенные от бурьяна поля.. И увидеть наших пенсионеров разъезжающих на свою пенсию по мировым достопримечательностям.. и в Лувре толкаться не с китайскими пенсионерами, а с Российскими.. Где отчет о выполнении своих посланий перед народом?

    Что там тебе, яркой индивидуальности, интересно - никого не волнует.
    И это хорошо.
    Mestny
  35. Mestny Сегодня, 13:27
    Цитата: PVL176
    ожили, в предвыборных целях, ради повышения процента, президент великой страны делает её пугалом для всего мира! Не в момент, когда нужно щёлкнуть врага по носу, чтобы остановился, не тогда , когда скрывать дальше это бессмысленно и вредно, не для получения каких то преференций для страны. Просто в рамках предвыборной компании.

    А когда интересно наступит этот самый "момент". И вдруг он уже наступил?
    Просто только в головах подростков - нажал на кнопку, заиграла музыка. Всё просто.
    Про пугало для всего мира так скажу. Само это выражение с головой выдаёт беззаветного борца с режимом, свято верящего в цивилизованный западный мир. Но да ладно.
    Есть вообще всего два пути - быть пугалом для США и его шавок, и чем более сильным, тем лучше. Или быть посмешищем и пушечным мясом для них же.
    Лично мне, как и большинству граждан России больше нравится первый путь, как единственно возможный.
    Если вам представляется, что важнее всего накормить досыта каждую яркую личность, став при этом для остального мира в известную позу. или вообще распавшись на куски - вам в Явлинскому.
    Именно он, ещё в 90-е утверждал примерно следующее - если для индивидуального счастья, сытости для отдельного человека необходимо. что бы Россия перестала существовать - пусть так и будет.
    Это песни из серии "надо ли было оборонятся в ВОВ. если такие жертвы?" Или "надо было сдать Ленинград, тогда бы не погибли миллионы"
    Ну и в конце - "если бы не Сталин, мы бы сейчас жрали сосиски и пили немецкое пиво прямо в мерседесах".
    Вы из этих? борцов за качество дорог и доход пенсионеров?
    Mestny
    1. PVL176 Сегодня, 17:42
      А когда интересно наступит этот самый "момент". И вдруг он уже наступил?

      Неужели наступил? Что произошло экстраординарного для необходимости таких заявлений?
      Про пугало для всего мира так скажу. Само это выражение с головой выдаёт беззаветного борца с режимом, свято верящего в цивилизованный западный мир.

      Из чего это следует? Откуда вам знать во что я верю?
      Есть вообще всего два пути - быть пугалом для США и его шавок, и чем более сильным, тем лучше. Или быть посмешищем и пушечным мясом для них же. Лично мне, как и большинству граждан России больше нравится первый путь, как единственно возможный.

      Тут мы цели достигли - одновременно став и пугалом и посмешищем.
      Если вам представляется, что важнее всего накормить досыта каждую яркую личность, став при этом для остального мира в известную позу. или вообще распавшись на куски - вам в Явлинскому.
      Именно он, ещё в 90-е утверждал примерно следующее - если для индивидуального счастья, сытости для отдельного человека необходимо. что бы Россия перестала существовать - пусть так и будет.

      вы что то путаете, яркие личности у нас сыты и довольны, нахапав деньжат, сваливают в Лондон и плевать им на Россию и народ.
      Это песни из серии "надо ли было оборонятся в ВОВ. если такие жертвы?" Или "надо было сдать Ленинград, тогда бы не погибли миллионы"

      Где я про это говорил?
      Ну и в конце - "если бы не Сталин, мы бы сейчас жрали сосиски и пили немецкое пиво прямо в мерседесах".
      Вы из этих? борцов за качество дорог и доход пенсионеров?

      Про Сталина я не понял. Почему сейчас идёт бряцание оружием, а когда Прибалтика вступала в НАТО все молчали в тряпочку? Я за доход пенсионеров и качество дорог, но против сословного, олигархическо-чиновничьего устройства общества, которое нам насаждает действующая власть. Если это не прекратить то будут проблемы и ракеты не спасут.
      PVL176
  36. мерцание Сегодня, 13:27
    Спасибо автору за статью. Добавить даже нечего, а потому только цитаты:
    обеспечения скрытности крупномасштабной реанимации и обновления российской армии. Необходимость чего была продиктована известной военно-политической слабостью России начала 2000-х годов. В рамках этой спецоперации на авансцену событий был выведен демонстративно несуразный министр-мебельщик. А потом выяснилось, что вся расчистка армейских «авгиевых конюшен» была проведена именно при этом пресловутом «табуреткине», который стал своего рода громоотводом «непопулярных мер».
    Ибо далеко не факт, что наши западные «партнеры» позволили бы это сделать России в абсолютно открытом и гласном режиме.

    Еще раз, все точно и по делу.
    мерцание
  37. demo Сегодня, 13:30
    Вопрос 1. Соответствует ли действительности информация Владимира Путина о новейших образцах стратегического оружия России?
    Для ответа на такой вопрос необходимо или иметь доступ к совершенно секретным документам, где сгруппированы цифры и данные о ТТХ изделия, или иметь на руках собственно изделие.
    И первое и второе за месяц или за два не получишь. Если секретность соблюдается.
    И еще.
    Все современные изделия ВПК изготавливаются разными заводами. По ограниченным блокам документации.
    А окончательная сборка и сверхсекретные узлы проводится где-то еще.
    И не факт что получив какую-то часть документации можно сделать всеобъемлющий вывод.
    Так что в среднем разведка берет до трех лет.
    Вопрос 2: Почему новейшее оружие России было представлено в основном в форме компьютерной анимации, а не документальных съемок? Разве это не доказательство подтасовки?
    Мультипликация - это и хорошо и плохо.
    Хорошо то, что не возможно сделать однозначный вывод о внешнем виде и спрогнозировать ТТХ изделия.
    А плохо то, что снижается уровень доверия к словам.
    Если предъявляешь такие изделия миру, и предъявляешь новые правила игры, то можно делать по другому.
    Как? Очень просто. Идет документальная съемка, а потом изображение слегка размывается.
    И все. Привет тете Дуси-буфетчице.
    У нас в СССР снимали на пленку абсолютно все!
    Даже сверхсекретные испытания водородной бомбы.
    И ничего страшного не произошло.
    Так что скорее минус, чем плюс.
    Вопрос 3: Против кого направлено новое российское стратегическое оружие?
    Думаю что здесь комментарии излишни.
    Всем все ясно.
    Надо было бы в конце выступления В.В.Путину с улыбочкой добавить, что мы, РФ, приняли решение отозвать из командировки нашего нелегального резидента в США, работающего на очень высоком посту, для его награждения Звездой Героя РФ, за особые заслуги в деле борьбы с американской военщиной. И пусть думают еще и об этом.
    Вопрос 4: Как можно оценить мировую реакцию на выступление Владимира Путина?
    Всякие поспешные заявления международных лидеров не приветствуются.
    Сначала они выслушивают доклады своих руководителей специальных служб. Знакомятся с заявлениями. А уже потом делают заявления, или не делают.
    Времени прошло мало. Давайте подождем.
    И может быть американские газеты дадут развернутое интервью с начальником штабов армии США.
    Тогда мы и осознаем что они думают.
    Вопрос 5: Что будут делать западные лидеры в свете открывшихся им откровений о военных возможностях России?
    Да ничего они не будут делать кроме того, что они делают последнее время - вводить очередные санкции.
    Мы же не обещали по столицам стран которые ввели санкции нашими ультрасовременными ракетами шарахнуть?
    Чего же им волноваться?
    Как давили, так и будут давить.
    Вопрос 6: Как Путину это всё удалось?
    Вопрос на который нет и не будет ответа.
    Удалось и удалось.
    А вот следующий пассаж автора, честно говоря поставил меня в тупик.
    Процетирую:
    "А потом выяснилось, что вся расчистка армейских «авгиевых конюшен» была проведена именно при этом пресловутом «табуреткине», который стал своего рода громоотводом «непопулярных мер».
    И что самое главное – практически все контракты на производство новейших российских систем вооружений, которые удивляют сегодня весь мир, были заключены именно при нём. Не верите – почитайте перечень законтрактованных при этом министре систем оружия в моей предыдущей статье на эту тему: https://news-front.info/2015/11/21/who-is-mister-
    serdyukov-yurij-selivanov/?utm_referrer=https%3a%
    2f%2fwww.google.ru%2f"
    Автор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не слишком ли велика цена прикрытия?
    С реальным сроком (хоть и мизерным) главному финансисту МО. С мешками денег. И т.п. Не хочется перечислять.
    Этот мордатый сластолюбец - фигура прикрытия?
    А его тесть - Зубков, прикрывал прикрывающего.
    И так на прикрывался что сам чуть из "обоймы" не вылетел.
    Автор! Меру бредовых измышлений надо знать.
    Не стоит даже в одном предложении переходить грань разумного.
    Ибо такое негативное отношение будет проецироваться на все остальное.

    Автору прогиб засчитан.
    demo
    1. мерцание Сегодня, 15:30
      Ибо далеко не факт, что наши западные «партнеры» позволили бы это сделать России в абсолютно открытом и гласном режиме.
      А это верно или нет? Если да, то:
      В рамках этой спецоперации на авансцену событий был выведен демонстративно несуразный министр-мебельщик.
      это выглядит более чем логично, а значит:
      А потом выяснилось, что вся расчистка армейских «авгиевых конюшен» была проведена именно при этом пресловутом «табуреткине», который стал своего рода громоотводом «непопулярных мер».
      и это выглядит вполне очевидным. Так что:
      Автор! Меру бредовых измышлений надо знать.
      явно лишнее.
      мерцание
    2. alex86 Сегодня, 19:23
      по п.1: смесь правды и блефа - Сармат - безусловно, Авангард - некие работы ведутся, Кинжал - вероятно, есть, но дальность явно завышена, ракета с ядерным реактором - выдается желаемое за действительное, работы ведутся, но упомянутый результат не достигнут, подводный беспилотник - вероятно, есть некий прототип, но к реальной эксплуатации не готов
      по п.2: то, что работает - показывать нельзя (кроме Сармата, поскольку там можно показать, все, что угодно), то, что не работает - там нечего показывать
      по п.3: цель, разумеется, США, только на пресс-конференции госдепа зачем-то наши корреспонденты пытались это отрицать
      по п.4: все поняли - еще один Ким, версия 2.0, ждать можно всего, с адекватностью проблемы
      по п.5: благодаря подобным выступлениям хиреющее было НАТО получает импульс для мобилизации и усиления. Будут наращиваться военные бюджеты, а из-за малости экономики России по сравнению с большинством ведущих экономик и низкой эффективности этой экономики нас в очередной раз доведут до "пушек вместо масла" и приведут в состояние СССР перед 91 годом, а дальше - не дай бог...
      по п.6: ничего особенного ему не удалось, работы по ОПК велись, ведутся и будут вестись, учитывая п.1 - что то есть, чего то нет.
      Всё выступление имеет две аудитории: внутренняя - "смотрите, какой я молодец, защищаю вас от придуманного мной внешнего врага, верьте мне, а уж жить будете, как получится (не жили богато, нефиг начинать)"
      внешняя (и это самое обидное): "что же вы со мной разговаривать не хотите, я уж и так, и эдак. Смотрите, на что готов - ну поговорите со мной!" - а обидно то, что это сказано прямым текстом.
      alex86
  38. Silvestr Сегодня, 13:35
    Цитата: курвиметр
    Все для народа.Для российского - "Отечество в опасности!",для американского - "Русские идут!" А "рука руку потихоньку моет" рубят бабло надгосударственные шайки, устраивая шоу каждая для своего электората

    Все старо
    Silvestr
  39. Radikal Сегодня, 14:34
    Цитата: Mestny
    Сейчас передадим в Министерство обороны Ваше пожелание. Оставайтесь на связи.
    А вот америкнским "партнёрам" как то и мультиков хватило - не воют про "всенеправда".

    А они очень доверчивые, и любят мультики, и компьютерную графику! wassat
    Radikal
  40. gladcu2 Сегодня, 14:42
    Самая большая проблема для США в России,это не оружие, которое у России есть. Оружие России это ерунда. Не потому, что оно есть и эффективно, а потому что США являются агрессором и уменьшив агрессивность могут не бояться применения этого оружия. Другими словами США не утрачивают контроль над ситуацией.

    Но! Тот метод на который США рассчитывали для контроля над Россией абсолютно и полностью не оправдывает себя. Этот метод это деньги олигархов.

    Экономическая система созданная в России должна была остановить военный потенциал России. Этого не случилось. Это шок. Потому, что ответ почему система не сработала, не найден. И нет ответа, как и что работает сейчас в России.

    Будем посмотреть, что будет дальше..
    gladcu2
  41. Radikal Сегодня, 14:44
    Цитата: turbris
    Цитата: dgonni
    А как же Ихтам нет с зелёными человечками?

    Еще раз проверьте, какие части были в составе Черноморского флота в Крыму до майдана, найдете бригаду морской пехоты - это тоже были зеленые человечики, но они там были изначально, поэтому все правильно, никто вас не обманывал.

    Ваша фамилия случайно не Васильева Елена, это она, придя на работу в Министерство обороны придумала этот оскорбительный для наших военнослужащих термин -"зелёные человечки". sad
    Radikal
  42. Владивосток1969 Сегодня, 14:50
    Цитата: Владимир16
    Работа АЭС не ведет к заражению.
    Технологию испытаний нам не скажут. Думаю и этот процесс секретный.
    Смогли сделать так, что бы работа АЭС была безопасна. Значит и тут смогли решить эту задачу.

    Конечно работа АЭС не ведёт к заражению,только отработанное ядерное топливо затем изымают и пускают на переработку .А раньше складировали в специальных хранилищах.А вы говорите.
    Владивосток1969
  43. РатникВолк Сегодня, 14:53
    Мда, ну и ванильный бред... Оно может и в действительности всё так, но главная канва статейки про замечательного Путина, которому всё удалось и всё сладилось, но подозрительно это на фоне 18 марта, когда будет выбираться Путин РФ! =)
    РатникВолк
  44. Геннадий Епейкин Сегодня, 15:21
    А что теперь будет с Чубайсами Селуановым Набиуллиной и т д которых госдеп поставил вредить России.Наверно их уволит Трамп.
    Геннадий Епейкин
  45. udincev Сегодня, 16:07
    Цитата: Orionvit
    Всё равно я склоняюсь к мысли, что это по большей части из области фантастики.

    Настоящая фантастика это сотовый телефон и интернет.
    udincev
  46. turbris Сегодня, 16:43
    Цитата: Silvestr
    Цитата: turbris
    но они там были изначально, поэтому все правильно, никто вас не обманывал.

    согласитесь, одной бригады для охвата всех ВЧ ВСУ в Крыму маловато было. Нельзя же отрицать очевидные вещи, даже если это вам не нравится.

    они ж не воздух перевозили
    Можно легко найти ролики переброски войск через Керченскую переправу. Численность ВСУ в Крыму на тот момент около 27 тыс человек. Сколько в отдельной бригаде личного состава?

    Но ведь Путин признал, что переброска спецподразделений осуществлялась, в дополнение к существующим зеленым человечикам, но признал это тогда, когда это возможно было сделать. А раньше этого не надо было делать по тактическим и политическим соображениям, так что это был не обман, а соблюдение военной тайны, что было целесообразно на тот момент развития событий, вот это так трудно понять?
    turbris
  47. Комментарий был удален.
  48. кедр Сегодня, 17:35
    Цитата: МИХАН
    Путин конечно в своем заявлении не все высказал..Оружие дело хорошее и нужное!
    Но думаю "ямку он копает финансовую " Западу и они на это очень бурно реагируют, всячески санкционируя и унижая Россию и Путина! Еще не вечер господа.. hi
    Ох за многое придется заплатить господа и вашим "шавкам " в том числе..


    Задача убедительно, но вежливо попросить США свалить с России, прихватив с собой своих марионеток и как следствие, перенаправить сотни миллиардов зелени, которые наглосаксы сейчас выкачивают из России на ... Смотрите речь Путина, там сказано на что пойдут наконец наши деньги.
    Вежливое слово убедительно, но подкреплённое "Кинжалом", "Сарматом" и "Авангардом", убедительно втройне...
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
  49. Максим Максимыч Штирлиц Сегодня, 18:53
    все хорошо, что против США....ата
    Максим Максимыч Штирлиц
  50. alex86 Сегодня, 19:14
    по п.1: смесь правды и блефа - Сармат - безусловно, Авангард - некие работы ведутся, Кинжал - вероятно, есть, но дальность явно завышена, ракета с ядерным реактором - выдается желаемое за действительное, работы ведутся, но упомянутый результат не достигнут, подводный беспилотник - вероятно, есть некий прототип, но к реальной эксплуатации не готов
    по п.2: то, что работает - показывать нельзя (кроме Сармата, поскольку там можно показать, все, что угодно), то, что не работает - там нечего показывать
    по п.3: цель, разумеется, США, только на пресс-конференции госдепа зачем-то наши корреспонденты пытались это отрицать
    по п.4: все поняли - еще один Ким, версия 2.0, ждать можно всего, с адекватностью проблемы
    по п.5: благодаря подобным выступлениям хиреющее было НАТО получает импульс для мобилизации и усиления. Будут наращиваться военные бюджеты, а из-за малости экономики России по сравнению с большинством ведущих экономик и низкой эффективности этой экономики нас в очередной раз доведут до "пушек вместо масла" и приведут в состояние СССР перед 91 годом, а дальше - не дай бог...
    по п.6: ничего особенного ему не удалось, работы по ОПК велись, ведутся и будут вестись, учитывая п.1 - что то есть, чего то нет.
    Всё выступление имеет две аудитории: внутренняя - "смотрите, какой я молодец, защищаю вас от придуманного мной внешнего врага, верьте мне, а уж жить будете, как получится (не жили богато, нефиг начинать)"
    внешняя (и это самое обидное): "что же вы со мной разговаривать не хотите, я уж и так, и эдак. Смотрите, на что готов - ну поговорите со мной!" - а обидно то, что это сказано прямым текстом.
    alex86
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