«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]
Варшава довела требования по репарациям от Германии до 850 млрд долларов
Власти Польши в очередной раз объявили о том, что намерены взыскать с Германии компенсацию за нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны. Напомним, что Берлин на все подобного рода требования Варшавы отвечал одинаково: все репарационные выплаты ФРГ уже осуществлены, а кроме того Польша ранее отказывалась от репарационных претензий в отношении ГДР (во времена существования этого государства).
Нужно отметить, что всякий раз репарационные претензии Польши по отношению к Берлину прибавляют в весе. Изначально сообщалось, что с Германии будут требовать до 250 млрд долларов, потом объёмы выросли втрое – до 750 миллиардов. Теперь председатель комиссии по репарациям польского Сейма Аркадиуш Мулярчик объявил, что Германия должна Польше «примерно 850 млрд долларов». Об этом сообщает информационная служба Rzeczpospolita.
Из материала:
Мулярчика спросили, почему Польша не требует «компенсации от России». Ответ Мулярчика:
Глава комиссии по репарациям дал понять, что Россия вряд ли что-либо заплатит Варшаве, даже если та будет требовать. Видимо, Мулярчик прекрасно понимает, что Россия может выставить ответный счёт на сотни миллиардов, вложенные Советским Союзом в экономику ПНР за несколько десятилетий.
А пытаясь требовать деньги от Германии, Варшава явно надеется на поддержку США, которые давно оказывают давление на Берлин, так как ФРГ не доводят расходы на оборону до натовских «уставных» 2%.
Нужно отметить, что всякий раз репарационные претензии Польши по отношению к Берлину прибавляют в весе. Изначально сообщалось, что с Германии будут требовать до 250 млрд долларов, потом объёмы выросли втрое – до 750 миллиардов. Теперь председатель комиссии по репарациям польского Сейма Аркадиуш Мулярчик объявил, что Германия должна Польше «примерно 850 млрд долларов». Об этом сообщает информационная служба Rzeczpospolita.
Из материала:
Парламентская группа по репарациям во главе с Мулярчиком должна представить в этом году оценочный отчет относительно суммы возмещений, которые Польша могла бы потребовать от Германии. Он будет основан на аналогичном докладе, составленном после войны, но при этом данные будут обновлены. По словам Мулярчика, вопрос о послевоенной компенсации для Польши не урегулирован. Отвечая на вопрос о предполагаемых суммах, которые можно найти в отчёте, депутат говорит о примерно 850 млрд долларов США.
Мулярчика спросили, почему Польша не требует «компенсации от России». Ответ Мулярчика:
Выплаты репараций от нашего западного соседа (Германии) более реальны. Россия же нарушает международное право, ломает его.
Глава комиссии по репарациям дал понять, что Россия вряд ли что-либо заплатит Варшаве, даже если та будет требовать. Видимо, Мулярчик прекрасно понимает, что Россия может выставить ответный счёт на сотни миллиардов, вложенные Советским Союзом в экономику ПНР за несколько десятилетий.
А пытаясь требовать деньги от Германии, Варшава явно надеется на поддержку США, которые давно оказывают давление на Берлин, так как ФРГ не доводят расходы на оборону до натовских «уставных» 2%.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/arkadiusz.mularczyk
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти