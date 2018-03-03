07:15 03 марта
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Варшава довела требования по репарациям от Германии до 850 млрд долларов

Власти Польши в очередной раз объявили о том, что намерены взыскать с Германии компенсацию за нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны. Напомним, что Берлин на все подобного рода требования Варшавы отвечал одинаково: все репарационные выплаты ФРГ уже осуществлены, а кроме того Польша ранее отказывалась от репарационных претензий в отношении ГДР (во времена существования этого государства).

Варшава довела требования по репарациям от Германии до 850 млрд долларов


Нужно отметить, что всякий раз репарационные претензии Польши по отношению к Берлину прибавляют в весе. Изначально сообщалось, что с Германии будут требовать до 250 млрд долларов, потом объёмы выросли втрое – до 750 миллиардов. Теперь председатель комиссии по репарациям польского Сейма Аркадиуш Мулярчик объявил, что Германия должна Польше «примерно 850 млрд долларов». Об этом сообщает информационная служба Rzeczpospolita.


Из материала:
Парламентская группа по репарациям во главе с Мулярчиком должна представить в этом году оценочный отчет относительно суммы возмещений, которые Польша могла бы потребовать от Германии. Он будет основан на аналогичном докладе, составленном после войны, но при этом данные будут обновлены. По словам Мулярчика, вопрос о послевоенной компенсации для Польши не урегулирован. Отвечая на вопрос о предполагаемых суммах, которые можно найти в отчёте, депутат говорит о примерно 850 млрд долларов США.


Мулярчика спросили, почему Польша не требует «компенсации от России». Ответ Мулярчика:
Выплаты репараций от нашего западного соседа (Германии) более реальны. Россия же нарушает международное право, ломает его.

Глава комиссии по репарациям дал понять, что Россия вряд ли что-либо заплатит Варшаве, даже если та будет требовать. Видимо, Мулярчик прекрасно понимает, что Россия может выставить ответный счёт на сотни миллиардов, вложенные Советским Союзом в экономику ПНР за несколько десятилетий.

А пытаясь требовать деньги от Германии, Варшава явно надеется на поддержку США, которые давно оказывают давление на Берлин, так как ФРГ не доводят расходы на оборону до натовских «уставных» 2%.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/arkadiusz.mularczyk
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Комментарии 36

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  1. ul_vitalii Сегодня, 06:09
    Ещё одна шепелявая исключительность.
    ul_vitalii
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:11
      Варшава довела требования по репарациям от Германии до 850 млрд долларов
      давайте жгите панове...вы смешные...! yes
      андрей юрьевич
      1. Злой543 Сегодня, 06:45
        друг друга стоят, немцы же продавили против поляков санкции, вот они и взвинтили цену в ответ
        Злой543
      2. pjastolov Сегодня, 06:51
        Цитата: андрей юрьевич
        давайте жгите панове...вы смешные...!

        по моему Германии проще присоединить Польшу
        pjastolov
        1. МИХАН Сегодня, 07:07
          Цитата: pjastolov
          по моему Германии проще присоединить Польшу

          Отличное решение проблемы..хе хе..
          Одни русские ничего не требуют, а просто просят чтобы нас оставили в покое..Ну не хотим мы воевать опять!!!! angry soldier
          МИХАН
          1. pjastolov Сегодня, 07:10
            Цитата: МИХАН
            Ну не хотим мы воевать опять!!!!

            у Германии - опыт - аншлюс - называется
            pjastolov
            1. ul_vitalii Сегодня, 07:14
              Без прилюдий и уговоров hi
              ul_vitalii
      3. Alex_Rarog Сегодня, 06:57
        Даешь к лету Триллион бачей!))
        Alex_Rarog
        1. esaul Сегодня, 07:06
          Цитата: Alex_Rarog
          Даешь к лету Триллион бачей!))

          Как говорит мой товарищ: "Если уж мечтать, то ни в чём себе не отказывать!"
          esaul
    2. 210окв Сегодня, 06:13
      Нет Советского Союза и "гиена"распоясались.У "льва" требует..
      Цитата: ul_vitalii
      Ещё одна шепелявая исключительность.
      210окв
    3. сибиралт Сегодня, 06:25
      Маловато будет. Пусть требуют себе земли бывшей ГДР, а остальную Германию под свой протекторат и обложат их вечной данью. А там можно будет и за всю Европу взяться, за тех кто был пособником Германии во Второй Мировой. Мало никому не покажется! belay Ибо, Польша и есть истинный хозяин Западной Европы, если кто не знает! laughing
      сибиралт
    4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:55
      ul_vitalii Сегодня, 06:09
      Ещё одна шепелявая исключительность.

      У них поводок мерикатосовского производства, потому и позволяют себе лаять из будки на слона. laughing
      a.s.zzz888
  2. ФЕОДОР Сегодня, 06:11
    А как по-немецки , от дохлого осла уши , будет ?
    ФЕОДОР
    1. рюрикович Сегодня, 06:26
      von einem Toten Esel Ohren
      yes hi
      рюрикович
      1. Rusland Сегодня, 06:36
        А вольный перевод примерно так: майне кляйне поросенок вдоль по штрассе пробегал smile Никак Германия этот репей с себя не счистит.
        Rusland
      2. 210окв Сегодня, 06:37
        Я бы попросту..Их Бин больной..
        Цитата: рюрикович
        von einem Toten Esel Ohren
        yes hi
        210окв
    2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 07:15
      Der kwaken der boloten der shlep, der shlep, der shlep... Главные слова это дер шлёп конечно)))
      Анкыпельгыгыргын
  3. faiver Сегодня, 06:12
    больные на всю голову, сша далеко, а германия рядышком, как и россия, видимо давно по башке не били - забылось...
    faiver
  4. Alex-a832 Сегодня, 06:13
    Просто поразительная глупость США и ЕС - использовать национализм для оттаскивания от России бывших стран Варшавского договора и слепо не понимать, что этот же национализм-нацизм будет раздирать ЕС изнутри. Эти подматрасные шавки ещё и не так в ближайшем бкдущем перегрызуться, ведь на Россию гавкать не интересно - она для них не по зубам, как и для их залужного хозяина, чем дальше, тем более им это очевидно.
    Alex-a832
    1. faiver Сегодня, 06:16
      а американцам выгодны расприи в евросоюзе вот они и подзуживают "слабое звено"
      faiver
      1. рюрикович Сегодня, 06:27
        Цитата: faiver
        а американцам выгодны расприи в евросоюзе вот они и подзуживают "слабое звен

        "Разделяй и властвуй" lol
        рюрикович
      2. Alex-a832 Сегодня, 06:43
        Цитата: faiver
        а американцам выгодны расприи в евросоюзе вот они и подзуживают "слабое звено"

        Не согласен. Матрасы стараются удержать ЕС и НАТО от развала. Им до зарезу надо большое стадо пушечного мчса, которое они впереди себя на Россию погонят в час Х.
        Alex-a832
  5. dedBoroded Сегодня, 06:13
    Сегодня поляки с Германии репарации требуют, а завтра будут с ними же играть в европейское единство и солидарность. Раздвоение некоторых личностей налицо.
    dedBoroded
  6. andrewkor Сегодня, 06:15
    1000 млрд$ я думаю не будет,цифра то круглая ,а пшеки не круглые дураки
    andrewkor
  7. изя топ Сегодня, 06:17
    гордые шляхтичи ходят с протянутой рукой от можа до можа
    изя топ
  8. Дормидонт Сегодня, 06:21
    Старинная польская пословица гласит:" Жадность фраера сгубила"
    Дормидонт
  9. iliitchitch Сегодня, 06:24
    Да чего париться тов.мулярчику , давай уж всю германию приватизируем . 850млрд. , мелочь какая . евроСОЮЗ , ржу просто . Тришкин кафтан это . Крышак с этой кастрюли срывает , 30-ти лет не прошло .
    Пора нам вторую китайскую стену строить , пока оттуда бандерлоги-гомосеки не полезли , зима близко .
    iliitchitch
  10. ланс Сегодня, 06:26
    ну как же недославянам хочется на халяву денежек. «дядь дай млрд...»
    ланс
  11. 1536 Сегодня, 06:31
    Воровская страна переквалифицируется в разбойную, рекетерскую?
    1536
  12. Masya Masya Сегодня, 06:32
    Нужно отметить, что всякий раз репарационные претензии Польши по отношению к Берлину прибавляют в весе

    цены растут!!! laughing
    Masya Masya
    1. pjastolov Сегодня, 06:57
      Цитата: Masya Masya
      цены растут!!!

      инфляция знаете ли request
      pjastolov
    2. изя топ Сегодня, 06:59
      Цитата: Masya Masya
      цены растут!!!

      [media=https://ok.ru/video/433776036492?fromTime=
      14]
      изя топ
  13. rotmistr60 Сегодня, 06:42
    Не стоит бить по руке кормящей тебя. Но поляки слишком загордились и не понимают этого. Санкций ЕС им мало, теперь добиваются, чтобы их лишили денежных вливаний. Требовать от ФРГ репарационных выплат это не советские памятники сносить.
    rotmistr60
  14. Jovanni Сегодня, 06:56
    с Германии будут требовать до 250 млрд долларов, потом объёмы выросли втрое – до 750 миллиардов. Теперь председатель комиссии по репарациям польского Сейма Аркадиуш Мулярчик объявил, что Германия должна Польше «примерно 850 млрд долларов»

    Скромненько как-то. Требовать можно сколько угодно, никак не ограничивая свои сладкие мечты на этом этапе. Всё равно получат только кукиш. Даже без масла... А вообще поляки от своих соседей поопылились как-то...
    Jovanni
  15. Кома_64 Сегодня, 07:03
    Борзометр у пшеков зашкаливает.
    Кома_64
    1. МИХАН Сегодня, 07:09
      Цитата: Кома_64
      Борзометр у пшеков зашкаливает.

      Как и у моей жены (полячки..))))
      МИХАН
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