Парламентская группа по репарациям во главе с Мулярчиком должна представить в этом году оценочный отчет относительно суммы возмещений, которые Польша могла бы потребовать от Германии. Он будет основан на аналогичном докладе, составленном после войны, но при этом данные будут обновлены. По словам Мулярчика, вопрос о послевоенной компенсации для Польши не урегулирован. Отвечая на вопрос о предполагаемых суммах, которые можно найти в отчёте, депутат говорит о примерно 850 млрд долларов США.

Выплаты репараций от нашего западного соседа (Германии) более реальны. Россия же нарушает международное право, ломает его.