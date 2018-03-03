19:35 03 марта
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Еврокомиссия обвинила США в развязывании торговых войн

В американском Госдепе заявили о том, что Россия использует «газовый вопрос» как инструмент давления на Украину. Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт заявила о том, что Вашингтон рассчитывает, что Россия возобновит поставки газа на Украину «в ближайшее время».

На этом фоне сами США оказались обвинены в попытках оказания экономического давления в обход правил и норм Всемирной торговой организации. Обвинила в этом США Еврокомиссия.

Вице-президент ЕК Юрки Катайнен заявил о том, что США своими действиями в торговле с Евросоюзом провоцируют настоящую торговую войну. Причиной такого заявления со стороны европейского чиновника стало существенное повышение Вашингтоном ввозных пошлин на металлы и сплавы из Европы.


Еврокомиссия обвинила США в развязывании торговых войн


Речь идёт о введении Соединёнными Штатами новых ввозных пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Трамп заявил, что такие меры связаны с защитой внутреннего американского рынка металлов.

Вице-президент Еврокомиссии заявил, что этот шаг США может привести и к обратным мерам. По словам Катайнена, «и другие страны могут использовать пример США для закрытия своих рынков для импорта».

Катайнен:
К чему всё это приведёт? Я полагаю, к торговым войнам. А эти войны легко начать и крайне трудно остановить. Это удар по мировой экономике.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 44

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  1. МИХАН Сегодня, 07:15
    Наивные "албанские мальчики" прям..Типо раньше они этого не знали..Ну ..(дальше чисто по русски..)))
    Трамп вас еще всех построит и мы ему в этом поможем..
    МИХАН
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 07:17
      Вот да, придумали мифы о "свободной торговле" и сами в них поверили... ВТО какое то сочинили, а партнёр взял и плюнул на это ВТО.
      Анкыпельгыгыргын
      1. mig29mks Сегодня, 11:50
        И за укрию свои три копейки вставили,рассчитывают они на поставки газа,свой сшасовский везите и обогревайте за свой счёт не залежную.
        mig29mks
    2. Комментарий был удален.
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:23
      МИХАН Сегодня, 07:15 Новый
      Наивные "албанские мальчики" прям..Типо раньше они этого не знали..

      Катайнен:
      К чему всё это приведёт? Я полагаю, к торговым войнам. А эти войны легко начать и крайне трудно остановить. Это удар по мировой экономике

      Гейроповские глазёнки начинают прозревать... laughing
      a.s.zzz888
    4. esaul Сегодня, 07:25
      [quote=МИХАН]Наивные "албанские мальчики" прям..Типо раньше они этого не знали..Ну ..(дальше чисто по русски..)))
      Приветствую, дружище. Всё они знали, только боялись рот открыть т.к. опереться, в случае чего, было не накого. А сейчас появился новый полюс силы. Если что - прикроет. И ведь - прикроет! laughing Враг моего врага - мой друг. В политике - так...
      esaul
      1. Foxmara Сегодня, 07:50
        Возможно и что чуют конец гегемона в каком бы ключе это ни звучало..
        Но исключительные еще могут наделать шороху, когда почуют, что все не по их плану.
        Foxmara
      2. МИХАН Сегодня, 08:53
        Цитата: esaul
        Приветствую, дружище.

        Есаул тот самый ..? Приветствую брат !
        Цитата: esaul
        А сейчас появился новый полюс силы. Если что - прикроет. И ведь - прикроет!

        Прикроем куды денемся..
        Цитата: esaul
        Враг моего врага - мой друг. В политике - так...

        Таки да ! Россия наконец многому научилась(от запада и Израиля))) во всяких интригах ..Мы им еще устроим, за ВСЕ...
        МИХАН
        1. esaul Сегодня, 10:07
          Цитата: МИХАН
          Есаул тот самый ..? Приветствую брат !

          Тот самый hi Приветсвую ещё раз, брат hi
          esaul
          1. МИХАН Сегодня, 11:50
            Цитата: esaul
            Цитата: МИХАН
            Есаул тот самый ..? Приветствую брат !

            Тот самый hi Приветсвую ещё раз, брат hi

            А я все шашкой махаю , а статьи у тебя интересные ..Почитаю с удовольствием ! Не успеваю просто..Пинают меня тут. больно толпой..хе хе
            МИХАН
    5. сибиралт Сегодня, 07:44
      Трамп уже заявил о намерении выйти из ВТО, если это мешает развитию национальной экономике США. И кто же такой эгоизм будет терпеть? Похоже, что диктат гегемона заканчивается. winked
      сибиралт
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:55
        сибиралт Сегодня, 07:44 ↑
        Трамп уже заявил о намерении выйти из ВТО, если это мешает развитию национальной экономике США. И кто же такой эгоизм будет терпеть? Похоже, что диктат гегемона заканчивается. winked

        Походу он сам "на выход" просится. А ведь таки ему гейропейцы могут и подсобить! bully
        a.s.zzz888
    6. Простой Сегодня, 16:39
      Объем импорта стали процентном соотношении:
      Канада поставляет 16.7 % стали в США
      Бразилия 13.2%
      Южная Корея 9.7%
      Мексика 9.4%
      Россия 8.1%
      Турция 5.6%
      Япония 4.9%
      Германия 3.7%
      Тайвань 3.2%
      Китай 2.9%
      Индия 2.4%


      Михан, кого наказывать будем? laughing
      Простой
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:17
    провоцируют настоящую торговую войну
    Самое интересное, что господа европейцы только сейчас это поняли когда коснулось их интересов. Давление Сша и недобросовестная конкуренция в отношении других стран ЕС не интересовала, более того частенько способствовали этому. Вот теперь на себе прочувствуют руку "милого друга".
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:22
      rotmistr60 Сегодня, 07:17 Новый
      провоцируют настоящую торговую войну
      Самое интересное, что господа европейцы только сейчас это поняли когда коснулось их интересов.

      По ходу ещё не до конца, или тупо верят в свою всемогушность...
      a.s.zzz888
    2. esaul Сегодня, 07:32
      Цитата: rotmistr60
      господа европейцы только сейчас это поняли когда коснулось их интересов.

      Такая же фиговина и с платежами в ПАСЕ - когда Россия отказалась от платежа, оказалось, что и коврики не чищены и канцтоваров не достаточно и, вААще, надо подумать о возвращении России в ПАСЕ...
      esaul
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:40
        esaul Сегодня, 07:32 ↑
        Цитата: rotmistr60
        господа европейцы только сейчас это поняли когда коснулось их интересов.
        Такая же фиговина и с платежами в ПАСЕ - когда Россия отказалась от платежа, оказалось, что и коврики не чищены и канцтоваров не достаточно и, вААще, надо подумать о возвращении России в ПАСЕ...

        Любят они бабки, любят. Особенно когда их много.
        a.s.zzz888
    3. pjastolov Сегодня, 07:35
      Цитата: rotmistr60
      Самое интересное, что господа европейцы только сейчас это поняли когда коснулось их интересов.

      Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт заявила о том, что Вашингтон рассчитывает,
      и рассчитает своих атлантических партнеров
      pjastolov
  3. Alex-a832 Сегодня, 07:19
    Последнее время риторика всяческих структур ЕС в отношении США стала заметно изменяться. Признают, бл...и возвращение России, как нейтрализатора матрасного доминирования. И надо заметить, это стало проявляться до знаменитой речи Путина.
    Alex-a832
    1. Kurare Сегодня, 11:25
      К сожалению, такие признания делаются (пока) только в кулуарах. На официальном уровне всё осталось практически так же.
      Kurare
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:20
    Вашингтон рассчитывает, что Россия возобновит поставки газа на Украину «в ближайшее время»

    А кто эти "расчёты" производил - пентагон или госдеп?! Нашлись бухгалтера - у себя производите расчёты, у себя... angry
    a.s.zzz888
    1. Foxmara Сегодня, 07:53
      Так это.. могут как поляки СПГ закупать у США. Он и демократичнее. laughing
      Foxmara
  5. Rusland Сегодня, 07:34
    Таким образом переодически напоминают о себе.
    Rusland
  6. изя топ Сегодня, 07:35
    да ну?глазки начали приоткрываться?
    изя топ
  7. лысова Сегодня, 07:57
    Зубёшки прорезаются - хороший знак.
    лысова
  8. Балу Сегодня, 08:08
    К чему всё это приведёт? Я полагаю, к торговым войнам. А эти войны легко начать и крайне трудно остановить. Это удар по мировой экономике.

    В этом и состоит одна из целей концепции управляемого хаоса США. Россия стремится к взаимовыгодным партнерским отношениям со всеми. Китай-скупить целые отрасли экономики. Зайдите в любой гипермаркет, я уже не говорю о базарчиках и рынках. США стремятся к глобальному доминированию, всех нагнуть. Европа это понимает, начали шевелиться, только руководители стран евросоюза заранее готовят себе запасные аэродромы-ООН и прочие тепленькие места, после завершения карьеры.
    ВВП ясно дал понять, что с позиции силы с Россией разговаривать опасно, предложил переговоры на равных с взаимной ответственностью. В штатах это понимают, вот только: ФРС распределяет в США и по всему миру фантики с портретами президентов из казначейства США и является частной структурой. ВПК в США весь в частных руках. Эти крокодилы никогда не угомонятся. Кеннеди попытался отнять функцию распределителя фантиков у ФРС и где теперь Кеннеди? На третий день после его убийства как минимум двумя снайперами (Освальд не в счет, он козлик отпущения) , преемник Кеннеди тут же отменил указ Кеннеди относительно ограничения функции ФРС. Б.Барух, создавший с В.Вильсоном ФРС, встречался с Кеннеди, но Кеннеди был не приклонен.
    Амерзы уже не первый год приучают мир к мысли о возможности локальной ядерной войны, потому что те, кто в США у руля, люди темные и не образованные, не в курсе последствий. Жажда наживы затмевает разум.
    Заявление ВВП четкий сигнал всем, кто нас тронет, тот долго не прожувет.
    Вчера посмотрел "дебаты" этих клоунов, ой простите, я имел ввиду кандидатов в Президенты и подумал-неужели кто-то всерьез полагает, что вот так просто без профильного образования, компетенции, опыта работы на госслужбе хотя бы на региональном уровне эти самые чудаки и медийная чудачка справятся? fool
    Я не сторонник ЛДПР, но к их законодательной инициативе, если бы мог, добавил и свою:
    Президент РФ-высшая государственное должностное лицо, кандидат в президенты должен отвечать дополнительным требованиям:
    -Служба в ВС или спецслужбах, пусть даже рядовым, ибо обязанность Президента РФ-защита интересов России;
    -Профильное высшее юридическое и второе экономическое обазование или нгаоборот;
    -Профильный диссерт как подтверждение компетенции в области макроэкономики, политологии или оптимизации госуправления;
    -Академия госуправления;
    -Успешный опыт работы в госуправлении на региональном уровне;
    -Отсутствие порочных связей, в т.ч. с Госдепом и НКО в прошлом;
    Трампампам бизнесмен, и как с внешней политикой, США стремятся к миру и взаимовыгодным отношениям с партнерами? Попрошенко-бизнесмен, как дела соседи?
    Хватит с нас горлопанов и краснобаев-пусть тусуются подальше от России. angry
    Балу
    1. Васян1971 Сегодня, 10:05
      Цитата: Балу
      -Отсутствие порочных связей, в т.ч. с Госдепом и НКО в прошлом;

      Но где ж нам таких претендентов в кандидаты набраться?
      Разве, что я, feel но я под остальные вышеперечисленные пункты (кроме службы в армии) не подхожу. recourse Пичалька...
      Васян1971
  9. andrewkor Сегодня, 08:20
    Бог с ним с алюминием ,а как на счёт титана с Верхней Салды для Боинга,все путем?
    andrewkor
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:09
      Цитата: andrewkor
      Бог с ним с алюминием ,а как на счёт титана с Верхней Салды для Боинга,все путем?

      не ужели те же грабли?
      с декабря 1939г. по конец мая 1941г. Германия импортировала из СССР нефтепродуктов 1 млн.т на 95 млн. германских марок, зерна (в основном кормовое) -1,6 млн.т. на 250 млн. марок, хлопка - 111 тыс.т на 100 млн. марок, жмыха -36 тыс.т на 6,4 млн. марок, льна - 10 тыс.т на 14,7 млн. марок, лесоматериалов - на 41,3 млн. марок, никеля - 1,8 тыс.т на 8,1 млн. марок, марганцевой руды - 185 тыс. т на 7,6 млн. марок, хромовой руды - 23 тыс.т на 2 млн. марок, фосфатов - 214 тыс. т на 6 млн. марок, 14 тыс.т. меди, платину, а также другие товары.
      Angel_and_Demon
  10. Altona Сегодня, 08:25
    Наконец-то до Тевтонского экономического союза дошло. Долго же мысля под панцирь забиралась, пока рыжий не стукнул долларом.
    Altona
    1. Kurare Сегодня, 11:29
      Цитата: Altona
      Наконец-то до Тевтонского экономического союза дошло. Долго же мысля под панцирь забиралась, пока рыжий не стукнул долларом.

      Вы будете смеятся, что Юнкер вчера сморозил в ответ на заград-пошлины: будем устанавливать пошлины на Харлей-Дэвидсон, виски и джинсы Левис. fool Дебилы б...дь! (с)
      Они в Брюсселе вообще без понятия что делать и как на это отвечать. Но теперь начинают понимать, что такое санкции без вины.
      Kurare
  11. Житель Урала Сегодня, 08:50
    Но ведь и Россия в ВТО вступала по сути ради продажи стали и алюминия в США..
    Житель Урала
  12. prior Сегодня, 08:50
    "К чему всё это приведёт? Я полагаю, к торговым войнам. "
    А почему бы не повоевать? У России газ и нефть есть, а у вас господа из Европы и Украины?
    Тем более, что не мы это начали... Майдан, Северный поток-2, пошлины на металл, санкции, Сирия наконец...
    prior
  13. APASUS Сегодня, 08:54
    Не ужели в Европе стали прозревать? Может просто подсчитали деньги и прослезились. Как бы до этого их всех устраивало ,что американцы хотят наказать Россию европейскими руками объявив санкции ,а теперь перестало устраивать,что то сдохло в лесу?
    APASUS
  14. котовский Сегодня, 09:08
    Вот интересно,Трамп понимает,что вообще происходит?
    Или потом из телевизора узнает..
    А то глядишь разбомбят штаты,а он не в курсе. request
    котовский
  15. sxfRipper Сегодня, 09:33
    Пёсик загавкал на хозяина... Шо деецца!
    sxfRipper
  16. anjey Сегодня, 10:12
    eврокомиссия обвинила США в развязывании торговых войн
    почему только торговых,но и горячих(перевороты,цветные революции,локальные конфликты,создание квазигосударств и наемных армий) это все для сша инструменты дикой и нездоровой экономической конкурренции...,а европе надо быть умнее и не идти на поводу у сша,которые сталкивают ее с Россией...лбами...
    anjey
  17. Altona Сегодня, 10:17
    Цитата: Житель Урала
    Но ведь и Россия в ВТО вступала по сути ради продажи стали и алюминия в США..

    -----------------------
    Не, в основном для беспошлинной продажи газа и нефти. Для этого зарезали другие отрасли, в основном глубокой переработки...
    Altona
  18. Govorun Сегодня, 11:01
    Еврокомиссия обвинила США в развязывании торговых войн
    Переводя фразу из фильма :"НЕМЫЕ ЗАГОВОРИЛИ"...
    Govorun
    1. Kurare Сегодня, 11:24
      Цитата: Govorun
      Еврокомиссия обвинила США в развязывании торговых войн
      Переводя фразу из фильма :"НЕМЫЕ ЗАГОВОРИЛИ"...

      А зачем их обвинять? Трамп в своем твите так и написал: торговые войны легко выиграть. Т.е. он сам назвал вещи своими именами.
      Kurare
  19. Кент0001 Сегодня, 11:03
    Вассалы для господина просто никто-по определению. А они амеровский сапог вылизывали долго, причем соревновались в усердности, вот дядя Сэм и дал ответ. США недоговоспособны полностью, даже с "союзниками".
    Кент0001
  20. koshmarik Сегодня, 11:58
    В американском Госдепе заявили о том, что Россия использует «газовый вопрос» как инструмент давления на Украину. Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт заявила о том, что Вашингтон рассчитывает, что Россия возобновит поставки газа на Украину «в ближайшее время».

    В Кремле заявили, что США используют Украину, как инструмент давления на Россию и мы надеемся, что в ближайшее время санкции с России будут сняты. Баш на баш, как говорится.
    koshmarik
  21. Beltasir Matyagu Сегодня, 12:50
    Все богатство запада построено на торговых войнах, ростовщичестве и грабеже.
    Но горбачевские экономисты гундят о несостоятельности плановой экономики и безупречности рыночной, где честной конкуренции никогда не было в реальной жизни. Сплошная война за ресурсы и кредиты под заранее оговоренный товар.
    И тут совки с наивной верой что у них купят их товар ибо "рынок свободный". Глупцы
    Beltasir Matyagu
    1. ник7 Сегодня, 16:00
      Все богатство запада построено на торговых войнах, ростовщичестве и грабеже.
      Совершенно верно.Все развитые страны прошли через эти этапы, но чтобы не дать, другим странам, тоже стать богатыми, они запрещают, эти методы. И навязывают методы, консервирующие отсталость и бедность - это так называемый "вашингтонский консенсус" - свободный рынок свободное движение капиталов, приватизация, и т.д.
      Кому интересно книга
      Эрик Райнерт "Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными"
      ник7
  22. ник7 Сегодня, 15:47
    Так если ГТС, есть инструмент давления, надо провести обходные трубы, а ГТС закрыть и тогда, Украина будет спасена, от страшного инструмента давления.
    ник7
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