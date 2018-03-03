Еврокомиссия обвинила США в развязывании торговых войн

К чему всё это приведёт? Я полагаю, к торговым войнам. А эти войны легко начать и крайне трудно остановить. Это удар по мировой экономике.

В американском Госдепе заявили о том, что Россия использует «газовый вопрос» как инструмент давления на Украину. Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт заявила о том, что Вашингтон рассчитывает, что Россия возобновит поставки газа на Украину «в ближайшее время».На этом фоне сами США оказались обвинены в попытках оказания экономического давления в обход правил и норм Всемирной торговой организации. Обвинила в этом США Еврокомиссия.Вице-президент ЕК Юрки Катайнен заявил о том, что США своими действиями в торговле с Евросоюзом провоцируют настоящую торговую войну. Причиной такого заявления со стороны европейского чиновника стало существенное повышение Вашингтоном ввозных пошлин на металлы и сплавы из Европы.Речь идёт о введении Соединёнными Штатами новых ввозных пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Трамп заявил, что такие меры связаны с защитой внутреннего американского рынка металлов.Вице-президент Еврокомиссии заявил, что этот шаг США может привести и к обратным мерам. По словам Катайнена, «и другие страны могут использовать пример США для закрытия своих рынков для импорта».Катайнен: