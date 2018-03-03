19:32 03 марта
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Американские армейские СМИ признали победу России в Сирии

Россия «с впечатляющей эффективностью, гибкостью и координацией военных и политических действий» добилась победы в Сирии, сообщили американские армейские СМИ.

Как пишет издание Military Review, которое издается Общевойсковым центром армии США, России удалось «сломать монополию Женевского процесса» и «дипломатического лидерства США». Издание признало, что для решения сирийской проблемы теперь не менее важны переговоры в Астане, передает РИА Новости

Американские армейские СМИ признали победу России в Сирии



По мнению авторов издания, Россия наладила продуктивные связи почти со всеми ключевыми игроками региона – начиная от Саудовской Аравии и заканчивая Ираном, а президент Сирии Башар Асад не только сохранил власть, но и усилил свои позиции настолько, что «может диктовать условия своего участия в Женевских переговорах.

Это очевидная победа для России, которая конвертировала свои успехи в долгосрочные соглашения на базу Хмеймим и пункты материально-технического обеспечения в Тартусе, а также укрепила позиции российских фирм, которые в перспективе смогут сыграть важную и выгодную для себя роль в реконструкции Сирии
– написали в материале издания аналитик сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман и директор вашингтонского Института имени Кеннана Мэттью Рожански.

Напомним, 30 декабря президент России Владимир Путин в адресованном президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду поздравлении пообещал дальнейшую защиту суверенитета и единства Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 41

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  1. Тралл Сегодня, 16:03
    Саечка за испуг wink
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 16:06
      Похвала из уст врага?Жди подлости..
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 16:12
        Цитата: 210окв
        Похвала из уст врага?Жди подлости..

        Не в самой Сирии дело. Россия, в отличии от СССР в 1941, успела модернизировать свои вооруженные силы, и произошло это в аккурат к началу 2018 года. Теперь у США нет шансов в военном столкновении с Россией. Вот они и бесятся.
        Тралл
        1. Svarog Сегодня, 16:15
          Цитата: Тралл
          Цитата: 210окв
          Похвала из уст врага?Жди подлости..

          Не в самой Сирии дело. Россия, в отличии от СССР в 1941, успела модернизировать свои вооруженные силы, и произошло это в аккурат к началу 2018 года. Теперь у США нет шансов в военном столкновении с Россией. Вот они и бесятся.

          Не думаю, что они рискнут на прямое столкновение с Россией пойти, а вот сирийские правительственные войска отутюжить могут..
          Svarog
          1. Тралл Сегодня, 16:18
            Демонстрация Российского флага есть 100% гарантия безопасности от прямого столкновения с войсками США. В обратную сторону - те же Яйцы. На прямое столкновение ни Россия, ни США не пойдут. Только через прокси.
            Тралл
            1. хрыч Сегодня, 17:14
              Цитата: Тралл
              В обратную сторону - те же Яйцы.

              граждан Сирии воюющих друг с другом, США (курды), РФ(САА), Турция (ССА), Иран (шииты) используют для легитимности, друг-друга стараются не трогать
              хрыч
            2. Partyzan Сегодня, 17:20
              Цитата: Тралл
              Демонстрация Российского флага есть 100% гарантия безопасности

              не совсем 100%, вспомните генерала Асапова
              Partyzan
          2. seti Сегодня, 16:47
            Путин же сказал что союзные силы мы будем защищать как свои. Пусть сунутся - как горят F16 мы уже видели.
            seti
            1. хрыч Сегодня, 17:18
              Цитата: seti
              Пусть сунутся - как горят F16 мы уже видели.

              Сейчас американцы обвиняют Путина в блефе с КР с ядерным движком, однако сами ее создавали, знают принцип работы, правда уперлись в отсталость технологий и материалов шестидесятых годов. Короче ничего фантастического нет, просто опять русские взяли и сделали вещи good
              хрыч
        2. NKVD Сегодня, 16:41
          В 1941 году с началом войны речь уже не шла о модернизации а в первую очередь об эвакуации предприятий и переориэнтации гражданских предприятий на выпуск военной продукции. При чем это было сделано в кратчайшие сроки. В СССР политическая элита не держала счета за границей и родственники не имели двойного гражданства.Вот когда зарубежные власти поставят нынешнюю элиту перед фактом ареста счетов и их родственников, вот тогда и будет спектакль.А шансы у США в военном столкновении с Россией всегда есть. Все зависит от того насколько патриотично настроены граждане страны..
          NKVD
        3. Partyzan Сегодня, 17:17
          Цитата: Тралл
          Вот они и бесятся.

          и есть от чего
          Тайные условия членства в НАТО предусматривают, что США могут и будут смещать правительства Европы по приказам Белого дома. Как заявил эксперт по НАТО Джузеппе Де Лутиис "Даже если электорат продемонстрировал бы иные предпочтения, секретные протоколы гарантируют сохранение союзнических отношений любыми средствами".
          Один из первых разоблачителей НАТО Ганс Отто предал огласке существование "ликвидационных списков" ведущих европейских политиков, что противоречило представлениям следователей, но впоследствии было подтверждено полицией. Полицейские обнаружили 15 страниц с именами подлежавших физическому устранению членов немецкой коммунистической партии и 80 страниц - социал-демократов Германии, одной из двух основных партий страны.
          Согласно документам эти ликвидации состоялись бы «в случае X». Как пишет исследователь НАТО доктор Даниэль Гансер, «X» может означать массовые протесты против поддерживаемого Соединёнными Штатами правительства, или победа на выборах по-настоящему левой партии. Инструкции по проведению подобных операций хранились в военной штаб-квартире НАТО.


          Читайте больше на http://www.politonline.ru/provocation/16599.html
          Partyzan
        4. GAF Сегодня, 17:19
          Цитата: Тралл
          Россия, в отличии от СССР в 1941, успела модернизировать свои вооруженные силы, и произошло это в аккурат к началу 2018 года.

          Не совсем так. В СССР накануне войны разработаны Т-34, КВ, Катюши, ЯКи, артиллерийские системы, .... Но была проблема времени - освоить технику, подготовить экипажи и произвести в достаточном количестве боеприпасы. КВ приходилось порой учебными болванками сносить башни немецким танкам, а в Т-34 некого было сажать. Модным было считать Сталина идиотом, которого якобы обманул Гитлер. В этом отношени полезно почитать мемуары Грабина!!! Сейчас тоже нужно время, чтобы снабдить армию современным вооружением и обучить им пользоваться, несмотря на всю автоматизацию.
          GAF
        5. артефакт Сегодня, 19:15
          вечер добрый.
          как бы Вы поступили, будь, на месте супостата зная что у России есть единичные разработки, с перспективой их количественного увеличения?
          артефакт
      2. Цой Сегодня, 17:15
        Цитата: 210окв
        Похвала из уст врага?Жди подлости..


        Не совсем похвала. Если найти оригинал статьи, то признание эффективности ВКС РФ идет на фоне фотографий разбомбленных городов и страдающих сирийцев. Как бэ русские победили, но какими методами. Конечно ради "горячего" заголовка можно и не обращать внимания на остальную статью. Видимо в РИА новости так же решили.
        Цой
      3. Misha Честный Сегодня, 17:39
        Цитата: 210окв
        Похвала из уст врага?Жди подлости..

        Обычная тупая разводка от матрасов. "Вы молодцы, вы выиграли..." А потом - херак ножом в спину... Опять наши лохи клюнут. Ничего нового.
        Устал я уже от нашей "озабоченной" страны. fool
        Хочу жить в стране, которую не нагибают, а которая нагибает... Тупая, несбыточная мечта патриота-Сталиниста...
        Misha Честный
    2. МИХАН Сегодня, 16:08
      Поздновато что то..! Ну за наших пацанов.. drinks
      МИХАН
      1. ul_vitalii Сегодня, 16:13
        Одного слушаем, а двоих держим в уме. smile
        ul_vitalii
    3. сибиралт Сегодня, 16:37
      Риторика западных СМИ меняется к лучшему. Посмотрим что дальше будет. winked
      сибиралт
      1. МИХАН Сегодня, 16:57
        Цитата: сибиралт
        Риторика западных СМИ меняется к лучшему. Посмотрим что дальше будет. winked

        Главное, чтобы хвалить не начали..Это "швах" будет полный!
        МИХАН
  2. Svarog Сегодня, 16:03
    Не к добру.. американцы очередную провокацию запланировали..
    Svarog
    1. МИХАН Сегодня, 16:11
      Цитата: Svarog
      Не к добру.. американцы очередную провокацию запланировали..

      Именно таки будет и Израиль тут у нас затих что то.. Ждут падлы ! хе хе
      Ну давайте , что вы там придумали для нас..?
      МИХАН
      1. Арон Заави Сегодня, 16:13
        Цитата: МИХАН

        Именно таки будет и Израиль тут у нас затих что то.. Ждут падлы ! хе хе

        Михан протрезвей. Открытое быдлячество на форуме не приветствуется.
        Арон Заави
        1. Тралл Сегодня, 16:15
          США рубит, - на Израиль ракеты летят...
          Тралл
          1. собаковод Сегодня, 16:33
            Тралл Сегодня, 16:15 ↑ Новый
            США рубит, - на Израиль ракеты летят...
            Израилю давно пора задуматься о перспективах дальнейшего развития своего государства.
            собаковод
        2. МИХАН Сегодня, 16:31
          Цитата: Арон Заави
          Россия «с впечатляющей эффективностью, гибкостью и координацией военных и политических действий» добилась победы в Сирии, сообщили американские армейские СМИ.

          Ну вот и Арон появился наконец!!.. хе хе
          Россия «с впечатляющей эффективностью, гибкостью и координацией военных и политических действий» добилась победы в Сирии, сообщили американские армейские СМИ.

          А Израиль молчит, мы их по сути СПАСЛИ! Или это ваш проект (игил ) был ?
          МИХАН
        3. МИХАН Сегодня, 16:35
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: МИХАН

          Именно таки будет и Израиль тут у нас затих что то.. Ждут падлы ! хе хе

          Михан протрезвей. Открытое быдлячество на форуме не приветствуется.

          Арон ,ну зачем так грубо..?
          Я ведь тоже могу .. Или ты опять провоцируешь..? Предупреждение уже есть на счет таких как ты..хе хе
          Осторожней мужики! сейчас начнется сдача )))
          МИХАН
          1. Арон Заави Сегодня, 16:42
            Цитата: МИХАН
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: МИХАН

            Именно таки будет и Израиль тут у нас затих что то.. Ждут падлы ! хе хе

            Михан протрезвей. Открытое быдлячество на форуме не приветствуется.

            Арон ,ну зачем так грубо..?

            Я грубо? Ты перечитай, как ты мой народ назвал.
            Арон Заави
            1. МИХАН Сегодня, 16:50
              Цитата: Арон Заави
              Я грубо? Ты перечитай, как ты мой народ назвал.

              Как ты любишь провоцировать Арон..! Ты знаешь я интернационалист..
              Передай своему народу это все! hi Пусть деньги нам вернут , вместе с ворами "нашими".. хе хе
              МИХАН
              1. Shahno Сегодня, 17:07
                Зря ты так... Не кусай льва, не потеряешь ноги...
                Shahno
                1. Shahno Сегодня, 17:10
                  Могу и в оригинале, на арабском..
                  Shahno
                  1. с-т Petrov Сегодня, 17:59
                    вот вы и раздражаете Льва, который пришел на Ближний Восток, Shahno

                    шуточки шутите. Про скрепы и про "квасной русский патриотизм", вот и реакция на вас такая. Шутили ваши собратья о том что 12 самолетов никак не повлияют на ход войны, что Пальмиру не отбили, что потом сдали, потом стонали что Пальмира - не Дейр-эз-Зор. Что увязли как в Афгане. В общем весь же форум читает что пишет ваше племя.

                    Все видят как вы считаете себя высшей лигой и от этого все тут угорают, но отдают конечно дань уважения вашему ВПК.

                    вот и пока шутили и считали свои БПЛА высшим произведением искусства, так и не заметили дел в высшей лиге =]

                    Вот когда догоните теперь с гиперзвуком (думаю разработки ваше государство ведет), тогда и про ватность шутить будете.

                    P.S. 100% рабочий цеха, связанный с гиперзвуком, выходящий покурить в мороз, накидывает на себя ватник да валенки. А когда возвращается в цех то продолжает ковать кузькину мать во благо Россиюшки
                    с-т Petrov
      2. Тралл Сегодня, 16:13
        Израиль предлагает сдаться. smile
        Тралл
      3. kush62 Сегодня, 16:55
        Михан перешёл на оскорбления, уже начинает заносить. С 23 -го ещё не протрезвел?
        Куда смотрят модераторы?
        kush62
        1. МИХАН Сегодня, 17:01
          Цитата: kush62
          Михан перешёл на оскорбления, уже начинает заносить. С 23 -го ещё не протрезвел?
          Куда смотрят модераторы?

          Все начали пинать толпой ..и жалобы строчить .
          (Арон с тобой потом поговорим..)))
          Пора в окоп , пока не стрельнули в голову.. hi
          МИХАН
  3. taiga2018 Сегодня, 16:23
    промежуточная победа?да,возможно,но до окончательной там ещё очень далеко,не в последнюю очередь в том числе и из за открытой поддержки террористов со стороны США и Израиля...
    taiga2018
  4. Фракийский воин Сегодня, 17:03
    никто не оспаривает того факта об имперских амбициях россии и разжигания войнишки по всему миру
    Фракийский воин
    1. Николай Петров Сегодня, 17:15
      "Фракийский воин", а не имперская ли Россия вас из под турок вытащила? (Это я вам касаемо вашего флажка). Не будь России с "империалистическими амбициями", до сих пор бы отдавали вы "фракийских" своих мальчиков в евнухи для турецких гаремов. Кстати с освобождением вас от османского ига!
      Николай Петров
    2. andrewkor Сегодня, 17:44
      Этот " воин" уже не на одном обсуждении " флюидов" подпустил . Особенно в связи с юбилеем освобождения этих от турецкого Ига.Подстилка натовская,об него только ноги вытирать!
      andrewkor
  5. Ураган70 Сегодня, 18:14
    Цитата: Svarog
    Цитата: Тралл
    Цитата: 210окв
    Похвала из уст врага?Жди подлости..

    Не в самой Сирии дело. Россия, в отличии от СССР в 1941, успела модернизировать свои вооруженные силы, и произошло это в аккурат к началу 2018 года. Теперь у США нет шансов в военном столкновении с Россией. Вот они и бесятся.

    Не думаю, что они рискнут на прямое столкновение с Россией пойти, а вот сирийские правительственные войска отутюжить могут..

    Они, развязывая ПМВ, втягивая Россию, готовя революшен, тоже боялись нас, но понимали если не начать тогда, то уже не смогут потом- РИ начинала рывок, Столыпин недаром просил несколько лет без войн... Так что спровоцировать какого-нибудь сателлита на конфликт с Россией они умеют, долгое время это были: Турция, Польша и т.п...
    Ураган70
  6. артефакт Сегодня, 18:52
    просто приняли неизбежное
    артефакт
  7. 3vs Сегодня, 19:02
    До мира в Сирии ещё далековато...
    3vs
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