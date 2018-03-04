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Курды сообщили о ликвидации более полусотни турецких военнослужащих и боевиков ССА
За минувшие сутки в боях за сирийский Африн были убиты 59 турецких военнослужащих и боевиков протурецкой «свободной армии» (ССА), передает РИА Новости.
Кроме того, по утверждению «Сирийских демократических сил» (SDF), состоящих, преимущественно, из курдов, «десятки человек с турецкой стороны получили ранения, уничтожено несколько единиц техники».
Руководство SDF также обвинило Анкару в «нанесении ударов по мирному населению» и заявило о готовности «продолжать сопротивление турецкой армии и верных ей джихадистов».
Напомним, операция ВС Турции «Оливковая ветвь» проводится в сирийском Африне с 20 января текущего года. Совместно с турецкими войсками действуют формирования «Сирийской свободной Армии».
В Дамаске решительно осудили действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является «неотъемлемой частью Сирии». Россия в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
Кроме того, по утверждению «Сирийских демократических сил» (SDF), состоящих, преимущественно, из курдов, «десятки человек с турецкой стороны получили ранения, уничтожено несколько единиц техники».
Руководство SDF также обвинило Анкару в «нанесении ударов по мирному населению» и заявило о готовности «продолжать сопротивление турецкой армии и верных ей джихадистов».
Напомним, операция ВС Турции «Оливковая ветвь» проводится в сирийском Африне с 20 января текущего года. Совместно с турецкими войсками действуют формирования «Сирийской свободной Армии».
В Дамаске решительно осудили действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является «неотъемлемой частью Сирии». Россия в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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