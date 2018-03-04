20:03 04 марта
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Курды сообщили о ликвидации более полусотни турецких военнослужащих и боевиков ССА

За минувшие сутки в боях за сирийский Африн были убиты 59 турецких военнослужащих и боевиков протурецкой «свободной армии» (ССА), передает РИА Новости.

Акция протеста против турецкого вторжения в Африн. Берлин, 3 марта 2018 г.

Кроме того, по утверждению «Сирийских демократических сил» (SDF), состоящих, преимущественно, из курдов, «десятки человек с турецкой стороны получили ранения, уничтожено несколько единиц техники».


Руководство SDF также обвинило Анкару в «нанесении ударов по мирному населению» и заявило о готовности «продолжать сопротивление турецкой армии и верных ей джихадистов».

Напомним, операция ВС Турции «Оливковая ветвь» проводится в сирийском Африне с 20 января текущего года. Совместно с турецкими войсками действуют формирования «Сирийской свободной Армии».

В Дамаске решительно осудили действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является «неотъемлемой частью Сирии». Россия в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Vard Сегодня, 09:10
    Ну разделим на десять... как всегда в таких случаях... шесть человек... мда... обычные потери в наступлении...
    Vard
    1. Sefevi Сегодня, 09:26
      Курды по части дезы переплюнули даже армян, вижу laughing а тем временем турки и исламисты взяли город Ражо, полуокружили Джиндерес и практически вышли на прямую дорогу в Африн
      Sefevi
      1. garnik Сегодня, 10:01
        Слушай человек приписывающий Шаха Исмаила Сефиви к тюркам это уже деза. Единственное что его сближает с тюрками ,это стихи написанные на этом языке.Также как и Низами.(который выражал ненависть к тюркскому языку в своих стихах)Все они являются представителями персидско -курдского народа.
        Не трогай армян без причин.В апреле вы признались приблизительно 30 погибших ,а на самом деле н.г.ш.( размазня) в докладе указал более 500 погибших аскяров и это без учета" гастролеров "из турции.
        garnik
        1. Ramzay121 Сегодня, 10:58
          garnik, у тебя словесный понос, как обычно. И Шах Исмаил и тем более Низами были тюрками, не говори то, что не знаешь. свой генотип не надо привязывать к другим. А инфо про пол сотни конечно же деза.
          Ramzay121
          1. garnik Сегодня, 14:35
            Это сугубо ваше мнение ,иранцы ,да и научный мир относят их к персо-курдскому народу. Кто вас создал как народ ,тот и подарил вам выдающихся людей.
            garnik
      2. Николай Грек Сегодня, 15:53
        Цитата: Sefevi
        Курды по части дезы переплюнули даже армян, вижу laughing а тем временем турки и исламисты взяли город Ражо, полуокружили Джиндерес и практически вышли на прямую дорогу в Африн

        вы всё еще смотрите турецкое телеелевиденье??? what laughing laughing laughing
        Николай Грек
    2. предки с Дона Сегодня, 09:39
      К замесу турков с курдами американцев прикрутить, и эта песня будет вечной.
      предки с Дона
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:00
        Цитата: предки с Дона
        и эта песня будет вечной.

        а если еще и батарейки менять..... laughing
        Angel_and_Demon
      2. Николай Грек Сегодня, 15:57
        Цитата: предки с Дона
        К замесу турков с курдами американцев прикрутить, и эта песня будет вечной.

        вроде писали, что курды из америкосской "коалиции" с северо-востока послали амеров в далекое путешествие и выдвигаются на помощь своим в Африн!!! request request wassat wassat wassat

        Курды, одни из основных союзников Соединённых Штатов в сирийском конфликте, покидают фронт борьбы с ИГ* и направляются в Африн, чтобы выступить там против турецких войск. Вашингтон вопреки собственным словам продолжает снабжать курдов оружием. Однако теперь курдские силы могут применить его против партнёра США по НАТО. Одновременно на помощь курдам в Африн выдвинулись проправительственные нерегулярные отряды. Чем может обернуться для Штатов потеря курдских союзников — выяснял RT.
        https://russian.rt.com/world/article/487966-siria
        -kurdy-pentagon-voina
        Николай Грек
  2. МИХАН Сегодня, 09:10
    Пусть дерутся, а Россия с Сирией хоть передохнут немного..
    МИХАН
    1. Геркулесыч Сегодня, 09:12
      Не получится отдыхать, там еще нусра есть и янки игил по ходу реанимируют ускоренными темпами.
      Геркулесыч
    2. Deniska999 Сегодня, 09:32
      Да и сейчас правительственные войска не отдыхают - все лучшие подразделения проводят сложную операцию в Восточной Гуте.
      Deniska999
      1. МИХАН Сегодня, 11:23
        Цитата: Deniska999
        Да и сейчас правительственные войска не отдыхают - все лучшие подразделения проводят сложную операцию в Восточной Гуте.

        Дениска, вот несколько раз тебя прочитал..И затылок чешу..)))Ты ли это "друган"..хе хе?
        Или "послание " Путина так на тебя повлияло..??? bully
        МИХАН
        1. Deniska999 Сегодня, 12:06
          Меня послание Путина нисколько не щекочет. А что я такого сказал? Да, сирийская армия наступает, успешно. Если бы неудачно, я бы этого не стал скрывать. А ты носишься по сайту и лопочешь свою ахинею. К нормальной дискуссии ты не способен.
          Deniska999
          1. МИХАН Сегодня, 12:40
            Цитата: Deniska999
            Меня послание Путина нисколько не щекочет. А что я такого сказал? Да, сирийская армия наступает, успешно. Если бы неудачно, я бы этого не стал скрывать. А ты носишься по сайту и лопочешь свою ахинею. К нормальной дискуссии ты не способен.

            Ну спасибо Дениска , успокоил..А то прям в задумчивость впал.. hi
            Уф все нормально значит.. wassat
            МИХАН
  3. изя топ Сегодня, 09:11
    а потом придёт лесник и ввалит обоим
    изя топ
    1. solzh Сегодня, 10:23
      Этим лесником будет Россия.
      solzh
  4. zivXP Сегодня, 09:13
    Этож прекрасно. Еще бы ответочку неплохо такую же.
    zivXP
  5. Геркулесыч Сегодня, 09:15
    Желаю курдам войти на территорию турции, и там начать зачистку эрдогадовского режима. А турция будет называться "Курдско -турецкой парламентской республикой "!
    Геркулесыч
    1. Sefevi Сегодня, 09:28
      Закусывать надо.
      Sefevi
      1. Геркулесыч Сегодня, 10:04
        Sefevi-это ваши проблемы, что вы пишите комментарии в нетрезвом состоянии! А я желаю вашему эрдогаду, чтобы он кончил свои дни в сточной канаве, или на виселице!
        Геркулесыч
    2. Deniska999 Сегодня, 09:33
      Надеюсь, вы понимаете, что выдвинули откровенно несбыточный сценарий, да и не нужный.
      Deniska999
    3. Setrac Сегодня, 12:53
      Цитата: Геркулесыч
      Желаю курдам войти на территорию турции, и там начать зачистку эрдогадовского режима. А турция будет называться "Курдско -турецкой парламентской республикой "!

      России это зачем? Для России это не есть гуд.
      Setrac
      1. Николай Грек Сегодня, 16:05
        Цитата: Setrac
        России это зачем?

        шоб у пердогаши пропали султанские замашки!!! wink wassat wassat
        Николай Грек
    4. Николай Грек Сегодня, 16:04
      Цитата: Геркулесыч
      Желаю курдам войти на территорию турции,

      recourse recourse так-то в турции своих курдов куча...вот им бы активизироваться!!! feel feel wink laughing laughing laughing
      Николай Грек
  6. федоров Сегодня, 09:16
    Я совсем не понимаю, что Турция делает до сих пор в НАТО ?
    Для Турции возбухание курдов - вопрос целостности страны в целом. Эрдоган ввязался в это,прекрасно понимая,что США играют не на их стороне, спонсируя разные группировки курдов. Но ему деваться некуда, вот и ломится. Хотя мог бы и с Ассадом договориться, под присмотром ВВП - типа, мы лупашим проамериканских курдов, разного рода боевиков и уходим, ОК ?
    Но там блин еще и Иран,Израиль...Кубик-Рубика разобранный и разбросанный в разные стороны. Собирать будут не одно десятилетие.
    И все сцука из за торчащих матрасных ушей...из всех щелей.
    федоров
    1. APASUS Сегодня, 09:38
      Цитата: федоров
      Я совсем не понимаю, что Турция делает до сих пор в НАТО ?

      Как бы это не нравилось американцам ,но без Турции НАТО будет отрезано от Азии и Средиземноморья.А учитывая что армии в Европе есть только у 2-3 стран ,американцы смотрят на все турецкие "игры" сквозь пальцы.Американцы систематически посылают сигналы Эрдогану ,но тот их игнорирует.Американцы достаточно прагматичны в этом вопросе,их непослушный Эрдоган больше устраивает,чем Эрдоган враг
      APASUS
      1. федоров Сегодня, 10:07
        Тут я полностью согласен с американской горы, а Эрдоган из погреба, что думает по этому поводу ? wink
        Не в тему чуток. То ,что турки "грели" чеченских отморозков после ранений и т.д. , колонны нефтевозов из Сирии, пропуск боевиков туда и обратно... Путин что ,забыл ? Откуда такая "дружба" ? Или это новый уровень "доверительных" отношений в стиле "Турецкий поток", или общий ВРАГ на горизонте. request
        федоров
        1. МИХАН Сегодня, 10:32
          Цитата: федоров
          Тут я полностью согласен с американской горы, а Эрдоган из погреба, что думает по этому поводу ?

          А что ему думать, мочит чертей , назло США....С-400 закупил у нас и может себе это позволить!
          Цитата: федоров
          Не в тему чуток. То ,что турки "грели" чеченских отморозков после ранений и т.д. , колонны нефтевозов из Сирии, пропуск боевиков туда и обратно... Путин что ,забыл ? Откуда такая "дружба" ? Или это новый уровень "доверительных" отношений в стиле "Турецкий поток", или общий ВРАГ на горизонте

          Лучше с турками дружить, чем с вами "братьями" ...Кровищи вы пролили по более , чем османы..хе хе Турки , те хоть предсказуемы , ваш "брат" халявщик и горлопан.. negative
          МИХАН
        2. APASUS Сегодня, 12:01
          Цитата: федоров
          Не в тему чуток. То ,что турки "грели" чеченских отморозков после ранений и т.д. , колонны нефтевозов из Сирии, пропуск боевиков туда и обратно... Путин что ,забыл ? Откуда такая "дружба" ? Или это новый уровень "доверительных" отношений в стиле "Турецкий поток", или общий ВРАГ на горизонте

          Смотрю в России политика стала более гибкой и более прагматичной. Конечно в некоторых статьях мы сильно много прощаем Эрдогану,но например если нам в конечном счете подобными уступками удается расположить к себе Эрдогана и внести в НАТО неразрешимые проблемы,то игра стоит свеч.
          Жесткая и бескомпромиссная политика СССР много раз спотыкалась именно на этом качестве,так например было дело в Египте.Где мы реально потеряли миллиарды и свое влияние в один миг
          APASUS
  7. raki-uzo Сегодня, 09:19
    Раджо потеряли вчера... больно ведь по тому и орут.
    raki-uzo
    1. Геркулесыч Сегодня, 10:07
      Придет такое время, и вы потеряете навсегда Константинополь! am И будет вам не до смеха над чужими бедами!
      Геркулесыч
      1. МИХАН Сегодня, 10:26
        Цитата: Геркулесыч
        Придет такое время, и вы потеряете навсегда Константинополь! am И будет вам не до смеха над чужими бедами!

        Россия третий Рим и потомок Византийской империи ..Константинополь придется вернуть хе хе!
        МИХАН
        1. raki-uzo Сегодня, 12:35
          Помидоры получишь со скидкой, вот и все.
          raki-uzo
          1. МИХАН Сегодня, 12:47
            Цитата: raki-uzo
            Помидоры получишь со скидкой, вот и все.

            У нас свои уже давно ..хе хе
            МИХАН
      2. Ramzay121 Сегодня, 11:01
        по ходу и тебе больно видно, потеряли видать не мало)) впереди еще много потерь у вас
        Ramzay121
        1. Геркулесыч Сегодня, 11:11
          По ходу ваши комментарии настолько отдают желчью и неготивом, что иногда, но только иногда таких как вы бывает жалко, из за очень низкого интеллекта!Кстати, вы хоть знаете смыл слова "интеллект "???
          Геркулесыч
          1. Ramzay121 Сегодня, 13:23
            конечно будут отдавать желчью и негативом, ведь все что написал идет вразрез с вашими мечтой и реальностью, правда в глаза колит. А жалеть на самом деле надо вам себя и таких как вы, уж очень ущемленные. Надеюсь сами то хоть знаете значение слова)))
            Ramzay121
  8. BRONEVIK Сегодня, 10:17
    Курды сообщили о ликвидации более полусотни турецких военнослужащих и боевиков ССА

    Ай
    молодца
    BRONEVIK
  9. Балу Сегодня, 14:42
    Курды сообщили о ликвидации более полусотни турецких военнослужащих и боевиков ССА

    Вот и молодцы drinks good
    Балу
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