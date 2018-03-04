20:05 04 марта
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В МВД Украины объяснили жесткий разгон «Михомайдана»

Украинские правоохранители прокомментировали разгон сторонников Михаила Саакашвили в ходе демонтажа палаточного лагеря, располагавшегося близ Верховной рады в Киеве, передает РИА Новости.



По словам советника начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслана Форостяка, в лагере активистов «были найдены боевые гранаты и другие опасные вещи», а сами митингующие «пытались помешать процессуальным действиям и оказывали открытое сопротивление полицейским».


Поэтому реакция и поведение правоохранителей уместны и соответствуют и европейским практикам, и вообще ситуации на месте событий,
пояснил советник.

По его словам, некоторых активистов поставили на колени потому, «что лежа их удерживать было бы опасно для их здоровья, учитывая низкие температуры и снег».

По данным полиции, в ходе столкновений пострадали семь полицейских и 13 митингующих, задержаны были 111 человек, всех уже отпустили. Палаточный городок был разобран.

Относительно криков о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это никакое не унижение, а общепринятая полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него. Именно поэтому, чтобы не держать на холодной погоде задержанных, лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля,
в свою очередь прокомментировал события пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Он добавил, что задержанным, которые «сидели на корточках или стояли на коленях», разрешили общаться, курить, и никто их не бил.

Как сообщалось ранее, сегодня прокуратура Киева возбудила уголовное производство по факту возможного превышения столичными правоохранителями служебных полномочий во время зачистки палаточного лагеря сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. bogart047 Сегодня, 15:22
    команды с госдепа не было, майдан ненастоящий
    bogart047
    1. Монос Сегодня, 15:24
      "Это вам не кровавый Янукович, сюсюкаться не будем." - сказали в нацполиции.
      Монос
      1. vovanpain Сегодня, 15:43
        Цитата: Монос
        По данным полиции, в ходе столкновений пострадали семь полицейских и 13 митингующих, задержаны были 111 человек, всех уже отпустили.

        Ну да,это же не кровавый Янукович. yes
        vovanpain
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:51
          Цитата: vovanpain
          Ну да,это же не кровавый Янукович.

          так команды на майдан не было - печеньки еще в пути
          Angel_and_Demon
          1. Piramidon Сегодня, 17:00
            Цитата: Angel_and_Demon
            печеньки еще в пути

            Видимо, для Михи печенек не напекли.
            Piramidon
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:08
              Цитата: Piramidon
              Видимо, для Михи печенек не напекли.

              столько галстуков еще не купили
              Angel_and_Demon
      2. Николай Грек Сегодня, 16:12
        Цитата: Монос
        "Это вам не кровавый Янукович, сюсюкаться не будем." - сказали в нацполиции.

        зато неРАБЫ!!! wassat wassat laughing laughing laughing good good good
        Николай Грек
    2. сибиралт Сегодня, 15:56
      Просто решили не советоваться с Меркель и Макроном. Не то бы Порошенко в Ростове оказался. laughing
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 16:11
        Зачем он в Ростове нужен?В Донбасс его!
        Цитата: сибиралт
        Просто решили не советоваться с Меркель и Макроном. Не то бы Порошенко в Ростове оказался. laughing
        210окв
        1. сибиралт Сегодня, 16:24
          А что поделаешь, коль так повелось от Януковича. lol
          сибиралт
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:09
          Цитата: 210окв
          Зачем он в Ростове нужен?В Донбасс его!

          он и на Кипре будет себя неплохо чувствовать
          Angel_and_Demon
      2. Лелёк Сегодня, 18:56
        Цитата: сибиралт
        Просто решили не советоваться с Меркель и Макроном. Не то бы Порошенко в Ростове оказался.

        hi
        А с ними похоже уже никто не советуется и их влияние на младоевропейцев = 0. Вон пшеки плевали на всё и им уже мало земель Руины, они и на Беларусь, и на Литву замахнулись. А что ЕС, ЕК, ЕП, ЕСПЧ, которые якобы рулят этими ушлёпками? А ничего, молчок. Так почему бы и не поразбойничать польским и румынским татям на просторах Европы? Гитлер тоже так начинал с Чехословакии, Австрии, Югославии, Франции и Бенилюкс. Доиграются "европы".
        Лелёк
  2. adma Сегодня, 15:23
    «были найдены боевые гранаты и другие опасные вещи»

    А портрет Путина ? Портрет, Карл?
    adma
  3. mavrus Сегодня, 15:25
    Команды с госдепа не было, и СМИ не воют: "ОНИЖЕДЕТИ"
    mavrus
  4. sxfRipper Сегодня, 15:26
    чтобы не держать на холодной погоде задержанных, лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля
    Шо деецца - гуманисты!!!
    sxfRipper
  5. Masya Masya Сегодня, 15:27
    задержанным, которые «сидели на корточках или стояли на коленях», разрешили общаться, курить

    Прям курятник... wink
    и никто их не бил.

    Топтал? recourse
    Masya Masya
    1. рюрикович Сегодня, 15:44
      Цитата: Masya Masya
      Топтал?

      Учитывая желание вна следовать эуроценностям всё возможно... what request
      рюрикович
    2. злой партизан Сегодня, 16:33
      Цитата: Masya Masya
      Прям курятник...

      Цитата: Masya Masya
      курить

      Петухи, курящие в курятнике?? what
      Всё в этой жизни видел, но ТАКОЕ!! belay
      злой партизан
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 15:28
    Судя по вышеизложенному никто особо и не сопротивлялся . И разгон то больше похож на очистку мусорки , которая всем надоела...даже находящемуся там мусору...
    КВУ-НСвД
  7. Михаил177 Сегодня, 15:28
    Пара залпов Градами и проблемы нет. Вон русских в Донбассе убивают же так и всем всё нравится.
    Михаил177
  8. Orionvit Сегодня, 15:28
    Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт
    Слов нет, аж слёзы навернулись. laughing
    Orionvit
  9. Геркулесыч Сегодня, 15:30
    Опыт майдана есть, теперь получают опыт подавления майданов, с каждым разом действовать будут все жестче, и скоро майданы уйдут в историю.
    Геркулесыч
  10. Огонёк Сегодня, 15:33
    Как они могли поставить на колени онижедетей?)) И где очередной майдан в защиту этого михомайдауна?))
    Огонёк
  11. samarin1969 Сегодня, 15:35
    Грузия, Украина...Самый весёлый "майдан" Михо удастся в Амстердаме. laughing После глинтвейна с местной травкой его голландская полиция может и не удержать. ...
    samarin1969
    1. HAM Сегодня, 15:45
      Оранжевая революция в Оранжевой стране,а что -оригинальненько и креативненько!
      HAM
  12. APASUS Сегодня, 15:43
    Какая удивительная поддержка Запада нынешней власти,можно хоть мордой в пол хоть на улице,ну собственно не важно.А при Януковиче даже не смей смотреть ,сразу запишут в нарушители всего и вся!
    Это как раз те кто нас обвиняют в агрессивности.В попытке захватить всю Европу
    Скоро сами просить будут что бы их захватили ,после такого порядка!
    APASUS
  13. prior Сегодня, 16:44
    Да нет, же. Михомайдан грубо нарушал правила техники безопасности. Не были очищены от снега крыши палаток, дорожки песком не посыпаны. Возможно неконтролируемое образование сосулек и травмирование при падении.
    prior
  14. Ferdinant Сегодня, 17:02
    Лучше бы они работать начали,на волонтерских началах,снег поубирали,санитарами поработали.
    Ferdinant
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