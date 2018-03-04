В МВД Украины объяснили жесткий разгон «Михомайдана»

Поэтому реакция и поведение правоохранителей уместны и соответствуют и европейским практикам, и вообще ситуации на месте событий,

Относительно криков о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это никакое не унижение, а общепринятая полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него. Именно поэтому, чтобы не держать на холодной погоде задержанных, лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля,