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В МВД Украины объяснили жесткий разгон «Михомайдана»
Украинские правоохранители прокомментировали разгон сторонников Михаила Саакашвили в ходе демонтажа палаточного лагеря, располагавшегося близ Верховной рады в Киеве, передает РИА Новости.
По словам советника начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслана Форостяка, в лагере активистов «были найдены боевые гранаты и другие опасные вещи», а сами митингующие «пытались помешать процессуальным действиям и оказывали открытое сопротивление полицейским».
По его словам, некоторых активистов поставили на колени потому, «что лежа их удерживать было бы опасно для их здоровья, учитывая низкие температуры и снег».
По данным полиции, в ходе столкновений пострадали семь полицейских и 13 митингующих, задержаны были 111 человек, всех уже отпустили. Палаточный городок был разобран.
Он добавил, что задержанным, которые «сидели на корточках или стояли на коленях», разрешили общаться, курить, и никто их не бил.
Как сообщалось ранее, сегодня прокуратура Киева возбудила уголовное производство по факту возможного превышения столичными правоохранителями служебных полномочий во время зачистки палаточного лагеря сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
По словам советника начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслана Форостяка, в лагере активистов «были найдены боевые гранаты и другие опасные вещи», а сами митингующие «пытались помешать процессуальным действиям и оказывали открытое сопротивление полицейским».
Поэтому реакция и поведение правоохранителей уместны и соответствуют и европейским практикам, и вообще ситуации на месте событий,пояснил советник.
По его словам, некоторых активистов поставили на колени потому, «что лежа их удерживать было бы опасно для их здоровья, учитывая низкие температуры и снег».
По данным полиции, в ходе столкновений пострадали семь полицейских и 13 митингующих, задержаны были 111 человек, всех уже отпустили. Палаточный городок был разобран.
Относительно криков о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это никакое не унижение, а общепринятая полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него. Именно поэтому, чтобы не держать на холодной погоде задержанных, лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля,в свою очередь прокомментировал события пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
Он добавил, что задержанным, которые «сидели на корточках или стояли на коленях», разрешили общаться, курить, и никто их не бил.
Как сообщалось ранее, сегодня прокуратура Киева возбудила уголовное производство по факту возможного превышения столичными правоохранителями служебных полномочий во время зачистки палаточного лагеря сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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