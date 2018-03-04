20:01 04 марта
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Париж намерен вести откровенный разговор с Тегераном

Франция намерена продолжить откровенный и взыскательный диалог с Ираном, заявил глава французского МИД Жан-Ива Ле Дриан перед поездкой в Тегеран.



Визит, запланирован на 5 марта, беседа будет сконцентрирована на трех ключевых темах: соглашение по иранской ядерной программе, баллистические испытания и роль Ирана в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.


Франция решительно настроена сохранить это хорошее соглашение по иранской ядерной программе и привержена обязательному исполнению сторонами взятых обязательств… Иран должен продолжать строго соблюдать свои обязательства. В то же время для нас, как и для Ирана, важно продолжение возобновления взаимодействия и европейских инвестиций в эту страну,
цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «ракетная программа Ирана является источником больших опасений для Франции и ее партнеров», и потому власти страны желают «участвовать в диалоге с Ираном по этому вопросу».

Что касается ситуации в регионе, то Франция надеется на «позитивный вклад (Ирана) в разрешение ближневосточных кризисов» при соблюдении суверенитета государств.

«В этом контексте кризису в Сирии и гуманитарной ситуации там будет уделено особое внимание, так же как и другим региональным аспектам, в которые вовлечен Иран – Йемен, Ливан и Ирак», – пояснили в МИД.

Сообщается также, что в ходе визита Ле Дриан также откроет выставку «Музей Лувр в Тегеране», что станет свидетельством «долгосрочного характера франко-иранских культурных отношений».

Мы хотим продолжать наш диалог в долгосрочной перспективе по всем направлениям, поощряя культурные, научные и человеческие обмены между нашими обществами,
добавили в министерстве.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:20
    Что могут французы предложить персам? Макрон такая же марионетка Трампа, как и остальные руководители Европы. Если и предложат, то потом запросто кинут.
    oleg-gr
    1. Монос Сегодня, 18:27
      Иран должен продолжать

      Меня уже начинает немного раздражать то, что лейтмотивом любых переговоров с любыми представителями любых стран Запада, звучит тема, что им все всегда что-то должны. Эти побирушки становятся навязчивыми.
      Монос
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 18:30
      Что могут французы предложить персам?
      Сами по себе ничего . Француз приедет в Тегеран с целью прощупать сбыточность американских хотелок по дальнейшему прогибанию Ирана ( т.н. пересмотру ядерной сделки)
      Франция намерена продолжить откровенный и взыскательный диалог с Ираном,
      Но ведя разговор таким образом с персами он проявляет глупую самонадеянность и выставляет себя в смешном свете , как шавка , тявкающая от имени вожака ...
      КВУ-НСвД
    3. vovanpain Сегодня, 18:40
      Франция решительно настроена

      Господя,вот уже эта фраза смешна,я под столом,главное решительно,ну да каков глава,такова и семья. fellow
      vovanpain
      1. ul_vitalii Сегодня, 18:45
        Франция как чёрт из табакерки выскочила, ещё белый флажок в руки и полная картина маслом. smile
        ul_vitalii
    4. 210окв Сегодня, 18:41
      Французы имеют в Иране интерес.Автомобилтная промышленность итд.И этим все сказано.Дружить и работать надо.А не орать на каждом перекрестке исключительным и богоизбранным какой Иран плохой.
      Цитата: oleg-gr
      Что могут французы предложить персам? Макрон такая же марионетка Трампа, как и остальные руководители Европы. Если и предложат, то потом запросто кинут.
      210окв
      1. vovanpain Сегодня, 18:43
        Цитата: 210окв
        Французы имеют в Иране интерес

        Дима! hi Они и в Ливии имели интерес и где Ливия сейчас. drinks
        vovanpain
        1. 210окв Сегодня, 18:53
          Володь...Ливия в свое время совершила ошибку.Точнее ее лидер.Отказавшись от ядерной программы.И все.Страны нет. hi
          Цитата: vovanpain
          Цитата: 210окв
          Французы имеют в Иране интерес

          Дима! hi Они и в Ливии имели интерес и где Ливия сейчас. drinks
          210окв
          1. vovanpain Сегодня, 19:15
            Цитата: 210окв
            Ливия в свое время совершила ошибку.Точнее ее лидер

            Именно Дмитрий!Каддафи совершил ошибку дав денег на избирательную кампанию Саркози,ну а лучший способ не отдавать долги,сам знаешь по 90-м,замочить кредитора.Ын не стал повторять ошибок Каддафи,да и денег в долг тоже не дает,как и Роухани президент Ирана,тем более что у полосатых яичный майдан в Иране не прокатил,ну а Макроша это не Шарль де Голль,его фаберже в руках Трампа да жены.Мне жалко Францию! drinks
            vovanpain
    5. Николай Грек Сегодня, 18:49
      Цитата: oleg-gr
      Что могут французы предложить персам? Макрон такая же марионетка Трампа, как и остальные руководители Европы. Если и предложат, то потом запросто кинут.

      хранцузы становятся все никчемнее и никчемнее!!! request request laughing laughing laughing
      Николай Грек
      1. ul_vitalii Сегодня, 18:58
        Николай, привет hi Почтовый курьер, вот чего они удостоины. laughing
        ul_vitalii
        1. Николай Грек Сегодня, 19:06
          Цитата: ul_vitalii
          Николай, привет hi Почтовый курьер, вот чего они удостоины. laughing

          drinks drinks hi нееее, почтовый курьер - это слишком достойно...щас я фоточку скину о роли никчемных хранцузов!!! wink laughing laughing кстати, я её отсюда и сохранил себе!!! feel feel
          Николай Грек
          1. ul_vitalii Сегодня, 19:09
            Годится, Николай ! drinks laughing
            ul_vitalii
            1. Николай Грек Сегодня, 19:26
              Цитата: ul_vitalii
              Годится, Николай ! drinks laughing

              думаю, при следующем мировом шухере хранцию тоже придется делить!!! request laughing laughing laughing
              Николай Грек
              1. ul_vitalii Сегодня, 19:35
                Цитата: Николай Грек
                Цитата: ul_vitalii
                Годится, Николай ! drinks laughing

                думаю, при следующем мировом шухере хранцию тоже придется делить!!! request laughing laughing laughing

                Нет, уже Иран поедит мусульман во Франции строить. laughing drinks
                ul_vitalii
    6. сибиралт Сегодня, 19:26
      Время уже не то, что бы что-то диктовать Ирану. Иран может вступить в ОДКБ, и в этом нет препятствий. А что мы можем сделать, если нападут на наших союзников, ВВП четко обозначил в своем послании. hi
      сибиралт
      1. ul_vitalii Сегодня, 19:51
        Олег, добрый вечер! hi Ходов на доске очень много, особенно в свете последних событий, может такая карусель завертеться, что аж дух захватывает. drinks
        ul_vitalii
  2. ul_vitalii Сегодня, 18:23
    В раскоряку встали, раз легушатника засылают. smile
    ul_vitalii
    1. 210окв Сегодня, 18:43
      Виталий,добрый вечер.Я уже выше написал что Париж там собственный интерес имеет.Хотя не исключаю что засланец это от англосаксов.
      Цитата: ul_vitalii
      В раскоряку встали, раз легушатника засылают. smile
      210окв
      1. ul_vitalii Сегодня, 19:48
        Дима, здравствуй!hi Вот именно, накосячили, гонор не позволяет снизойти до общения. drinks
        ul_vitalii
  3. svp67 Сегодня, 18:25
    Сообщается также, что в ходе визита Ле Дриан также откроет выставку «Музей Лувр в Тегеране», что станет свидетельством «долгосрочного характера франко-иранских культурных отношений».
    Хороший "залог" в основу взаимоотношений. Вот что значить экономическая заинтересованность французского бизнеса. Стараются не упустить свою выгоду и не пропустить вперед Германию. А где в этой гонке Россия?
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 18:50
      Я так думаю что и наши там сцепились.Энергетика,ВПК..Как то так.
      Цитата: svp67
      Сообщается также, что в ходе визита Ле Дриан также откроет выставку «Музей Лувр в Тегеране», что станет свидетельством «долгосрочного характера франко-иранских культурных отношений».
      Хороший "залог" в основу взаимоотношений. Вот что значить экономическая заинтересованность французского бизнеса. Стараются не упустить свою выгоду и не пропустить вперед Германию. А где в этой гонке Россия?
      210окв
  4. Какой-то Компот Сегодня, 18:29
    Насколько откровенный разговор? laughing
    Какой-то Компот
  5. Dartys Сегодня, 18:42
    Отмечается, что «ракетная программа Ирана является источником больших опасений для Франции и ее партнеров», и потому власти страны желают «участвовать в диалоге с Ираном по этому вопросу».
    И желается , и хочется, да мамка(с_ш_п) не велит )) Подергаются, и будут исполнять, как болванчики, волю пленума госдепа.
    Dartys
    1. Балу Сегодня, 19:03
      Франция намерена продолжить откровенный и взыскательный диалог с Ираном

      Муж бабушки но не дедушка, все время петушится, хочет всем доказать, что он крутой. Кто-то в это верит? Сидел бы носки вязал детям бабушки, что-ли? lol
      Балу
  6. Дормидонт Сегодня, 18:51
    Тегеран не кукуев, с ним не забалуешь
    Дормидонт
  7. изя топ Сегодня, 18:57
    а кто вы такие,чтоб с вами разговаривать?вон,макарон без додика и не квакнет request
    изя топ
  8. sxfRipper Сегодня, 19:19
    ракетная программа Ирана является источником больших опасений для Франции и ее партнеров
    Партнёры - это куда? Сопредельные с Францией государства? Тогда слово партнёры надо было написать в кавычках.
    sxfRipper
  9. Теренин Сегодня, 19:27
    Париж намерен вести откровенный разговор с Тегераном. Помню, в октябре 2014 г. премьер-министр Австралии Тони Эбботт планировал "жестко поговорить" с президентом России В.Путиным crying . Одни намерения и планы...за базар вообще не отвечают. Балаболы, блин.
    Теренин
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