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Париж намерен вести откровенный разговор с Тегераном
Франция намерена продолжить откровенный и взыскательный диалог с Ираном, заявил глава французского МИД Жан-Ива Ле Дриан перед поездкой в Тегеран.
Визит, запланирован на 5 марта, беседа будет сконцентрирована на трех ключевых темах: соглашение по иранской ядерной программе, баллистические испытания и роль Ирана в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Отмечается, что «ракетная программа Ирана является источником больших опасений для Франции и ее партнеров», и потому власти страны желают «участвовать в диалоге с Ираном по этому вопросу».
Что касается ситуации в регионе, то Франция надеется на «позитивный вклад (Ирана) в разрешение ближневосточных кризисов» при соблюдении суверенитета государств.
«В этом контексте кризису в Сирии и гуманитарной ситуации там будет уделено особое внимание, так же как и другим региональным аспектам, в которые вовлечен Иран – Йемен, Ливан и Ирак», – пояснили в МИД.
Сообщается также, что в ходе визита Ле Дриан также откроет выставку «Музей Лувр в Тегеране», что станет свидетельством «долгосрочного характера франко-иранских культурных отношений».
Визит, запланирован на 5 марта, беседа будет сконцентрирована на трех ключевых темах: соглашение по иранской ядерной программе, баллистические испытания и роль Ирана в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Франция решительно настроена сохранить это хорошее соглашение по иранской ядерной программе и привержена обязательному исполнению сторонами взятых обязательств… Иран должен продолжать строго соблюдать свои обязательства. В то же время для нас, как и для Ирана, важно продолжение возобновления взаимодействия и европейских инвестиций в эту страну,цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что «ракетная программа Ирана является источником больших опасений для Франции и ее партнеров», и потому власти страны желают «участвовать в диалоге с Ираном по этому вопросу».
Что касается ситуации в регионе, то Франция надеется на «позитивный вклад (Ирана) в разрешение ближневосточных кризисов» при соблюдении суверенитета государств.
«В этом контексте кризису в Сирии и гуманитарной ситуации там будет уделено особое внимание, так же как и другим региональным аспектам, в которые вовлечен Иран – Йемен, Ливан и Ирак», – пояснили в МИД.
Сообщается также, что в ходе визита Ле Дриан также откроет выставку «Музей Лувр в Тегеране», что станет свидетельством «долгосрочного характера франко-иранских культурных отношений».
Мы хотим продолжать наш диалог в долгосрочной перспективе по всем направлениям, поощряя культурные, научные и человеческие обмены между нашими обществами,добавили в министерстве.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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