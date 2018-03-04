Париж намерен вести откровенный разговор с Тегераном

Франция решительно настроена сохранить это хорошее соглашение по иранской ядерной программе и привержена обязательному исполнению сторонами взятых обязательств… Иран должен продолжать строго соблюдать свои обязательства. В то же время для нас, как и для Ирана, важно продолжение возобновления взаимодействия и европейских инвестиций в эту страну,

Мы хотим продолжать наш диалог в долгосрочной перспективе по всем направлениям, поощряя культурные, научные и человеческие обмены между нашими обществами,