20:50 05 марта
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Асад: тему химоружия запад использует для нанесения авиаударов

Западная коалиция используют тему применения химического оружия в Сирии в качестве повода для нанесения авиаударов по правительственным войскам, передает РИА Новости заявление президента САР Башара Асада.



Тема химического оружия стала одним из терминов западного словаря лжи. Это всего лишь шантаж, используемый обычно лишь как повод нанести авиаудары по сирийской армии,
сказал Асад.


Ранее официальный Дамаск в ответ на обвинения в применении отравляющих веществ неоднократно заявлял, что все запасы химического оружия в Сирии уничтожены.

По словам Башара Асада, западная коалиция поддерживает группировки ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ).

Западная коалиция является ВВС для ИГ,
заявлял президент.

Напомним, недавно Россия предостерегала администрацию США от использования непроверенных новостей и надуманных оснований в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по правительственным объектам в Сирии. Перед этим в Вашингтоне сообщили, что рассматривают ряд механизмов, с помощью которых смогут привлечь Москву и Дамаск к ответственности за применение химоружия в САР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Чёрный Сегодня, 10:53
    А почему мы молчим про штурм Ракки и Мосула где на улицах до сих пор лежат трупы мирняка убитого американскими освободителями.?......Куда приходит вонючая американская "демократия" - там сразу война, разруха. смерть. голод, страдания..
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:08
      Слава hi
      Цитата: Чёрный
      Куда приходит вонючая американская "демократия" - там сразу война, разруха. смерть. голод, страдания..

      Это и есть высшая суть матрасной "дерьмократии" . negative
      Западная коалиция является ВВС для ИГ,
      заявлял президент.

      Хорошо сказал ! good
      bouncyhunter
      1. Татьяна Сегодня, 11:19
        Западная коалиция является ВВС для ИГ,
        заявлял президент.
        Абсолютно верно сказано! И это нужно донести до сознания всей мировой общественности!

        МИД и МО РФ, а также российские СМИ должны эту ПРАВДУ растирожировать по всему миру, и особенно в ООН!
        Татьяна
  2. самый главный Сегодня, 10:53
    Это и так ясно всем. Пока не будет сильной ПВО над всей Сирией, угроза атак "коалиции" сохраниться.
    самый главный
    1. Чёрный Сегодня, 10:58
      Цитата: самый главный
      Пока не будет сильной ПВО над всей Сирией, угроза атак "коалиции" сохраниться.

      Абсолютно согласен......Надеюсь, наши советники уже начали обучать сирийцев , работать на современных комплексах ПВО. Сейчас для них жизненно важно закрыть небо.
      Чёрный
      1. Tiras Сегодня, 11:16
        Цитата: Чёрный
        Надеюсь, наши советники уже начали обучать сирийцев , работать на современных комплексах ПВО. Сейчас для них жизненно важно закрыть небо.


        Как они могут закрыть небо request
        Жаль потраченных Россией денег будет. На Сирию и так вбухали миллиарды, простили долги в миллиарды, сейчас ещё и ПВО бесплатно поставлять, обучать, а потом за 15 минут уничтожат всё это ПВО.


        Небо они закрыть не смогут. Просто противник потратит больше сил на преодоление ПВО, которое можно уничтожить и с земли и с воздуха разными способами.
        Tiras
    2. котовский Сегодня, 11:56
      Да не в пво там дело..
      Главное что Асада слышать начнут.
      Тогда и того что есть хватит.
      котовский
  3. Teberii Сегодня, 10:54
    Туда же необходимо включить и Вашингтон они ведь занимались приемом химоружия.
    Teberii
  4. INVESTOR Сегодня, 10:55
    Пво срочно нужно сирийцам современное, помочь надо бы через третии страны, иначе шакалы поняв что проигрывают пойдут вабанк...
    INVESTOR
    1. iliitchitch Сегодня, 11:14
      [quote=INVESTOR]Пво срочно нужно сирийцам современное, помочь надо бы через третии страны, иначе шакалы поняв что проигрывают пойдут вабанк...
      Уже вроде . Через третьи страны зачем ? "Русланы" пока на ходу , делов-то перекинуть . А вот этих хренов асадовских вояк обучить ... это тема .
      Дай дикарю фотоаппарат , так расшибёт же .
      iliitchitch
    2. dorz Сегодня, 11:21
      Цитата: INVESTOR
      Пво срочно нужно сирийцам современное, помочь надо бы через третии страны, иначе шакалы поняв что проигрывают пойдут вабанк...

      Давно стоят у них "Буки" и "Панцири" несколько десятков.
      dorz
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:57
    Западная коалиция является ВВС для ИГ,
    И это правда. По поводу хим оружия. Давно всем, в т.ч. и западу известно кто и по чьему указанию применяет хим оружие в Сирии, но "корпоративная этика" заставляет не только помалкивать, но и подпевать Сша на всех международных площадках. Нарушая одну из основных заповедей - не лжесвидетельствуй, запад рано или поздно навлечет на себя беду в виде тех же атак, но в своих городах. Зря надеются, что помогая бандитам и прикрывая их преступления тем самым выторговывают безопасность на своих территориях.
    rotmistr60
  6. Altona Сегодня, 10:59
    Асаду нужно постоянно делать такие заявления и разоблачать ложь Запада. Коалиция оккупирует часть сирийской территории и находится на ней незаконно. При этом смеет что-то вещать о "гуманитарном праве", хотя не пропускает гумконвои и создает питательную среду для джихадистов.
    Altona
    1. Tiras Сегодня, 13:21
      Цитата: Altona
      Асаду нужно постоянно делать такие заявления и разоблачать ложь Запада


      Ложь нужно разоблачать доказательствами, а не словами, которым никто не верит.
      Tiras
  7. Ierarh Сегодня, 11:04
    А может испытать на бармалеях серию "новичёк"? laughing Зарин пред ними как угарный газ перед зарином...
    Ierarh
  8. rpuropuu Сегодня, 11:39
    Цитата: INVESTOR
    Пво срочно нужно сирийцам современное, помочь надо бы через третии страны, иначе шакалы поняв что проигрывают пойдут вабанк...

    Зачем через третьи то? belay Правительство САР вне закона или что? what Россия и сейчас не скрывает, что помогает техникой yes Проблема скорее в средствах и обучении, первых у нас самих маловато, а втрое - очень долгий и трудоемкий процесс soldier
    rpuropuu
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 11:53
    Западная коалиция является ВВС для ИГ, заявлял президент.

    Как он точно подметил! И так оно и есть, на самом деле.
    a.s.zzz888
  10. Lesorub Сегодня, 12:00
    Если Коалиция решиться наносит авиаудары по Сирийским объектам, то скорей всего все будет зависить от группировки России и ее средств ПВО!
    Lesorub
  11. Bosch Сегодня, 12:43
    Кто бы еще сомневался, что это не так.
    Bosch
  12. bratchanin3 Сегодня, 13:01
    Лавровская дипломатия совсем лишилась зубов.
    bratchanin3
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:52
      Цитата: bratchanin3
      Лавровская дипломатия совсем лишилась зубов.

      А он(Лавров),всё ,что было нужно, уже сказал. В данное время наступил "час Шойгу", с дипломатией калибра от 152мм и выше. После снова настанет очередь Лаврова. Так и работают, в "спарке". А то, что визг стоит - так, значит, всё по плану. yes
      Paranoid50
  13. Игорь Половодов Сегодня, 13:10
    Жаль не маркировали хим. оружие при передаче сша... сейчас был бы реальный прецендент! Как могли помеченные контейнеры оказаться снова в Сириии. Было бы круче чем пресловутая пробирка... бумеранг
    Игорь Половодов
  14. Altona Сегодня, 13:29
    Цитата: Tiras
    Ложь нужно разоблачать доказательствами, а не словами, которым никто не верит.

    ---------------------------
    США сильно утруждают себя доказательствами?
    Altona
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