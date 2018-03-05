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Асад: тему химоружия запад использует для нанесения авиаударов
Западная коалиция используют тему применения химического оружия в Сирии в качестве повода для нанесения авиаударов по правительственным войскам, передает РИА Новости заявление президента САР Башара Асада.
Ранее официальный Дамаск в ответ на обвинения в применении отравляющих веществ неоднократно заявлял, что все запасы химического оружия в Сирии уничтожены.
По словам Башара Асада, западная коалиция поддерживает группировки ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ).
Напомним, недавно Россия предостерегала администрацию США от использования непроверенных новостей и надуманных оснований в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по правительственным объектам в Сирии. Перед этим в Вашингтоне сообщили, что рассматривают ряд механизмов, с помощью которых смогут привлечь Москву и Дамаск к ответственности за применение химоружия в САР.
Тема химического оружия стала одним из терминов западного словаря лжи. Это всего лишь шантаж, используемый обычно лишь как повод нанести авиаудары по сирийской армии,сказал Асад.
Ранее официальный Дамаск в ответ на обвинения в применении отравляющих веществ неоднократно заявлял, что все запасы химического оружия в Сирии уничтожены.
По словам Башара Асада, западная коалиция поддерживает группировки ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ).
Западная коалиция является ВВС для ИГ,заявлял президент.
Напомним, недавно Россия предостерегала администрацию США от использования непроверенных новостей и надуманных оснований в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по правительственным объектам в Сирии. Перед этим в Вашингтоне сообщили, что рассматривают ряд механизмов, с помощью которых смогут привлечь Москву и Дамаск к ответственности за применение химоружия в САР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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