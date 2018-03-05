20:42 05 марта
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Индонезия закупила китайские беспилотники Wing Loong I

ВВС Индонезии получат 4 китайских разведывательно-ударных БЛА Wing Loong I большой продолжительности полета, сообщает bmpd со ссылкой на Jane's Defence Weekly.



Контракт на приобретение 4-х аппаратов подписан в 2017 году, их поступление в Индонезию ожидается в 2018 году.


Сообщается, что «БЛА (Wing Loong I (Yilong-1, Pterodactyl I) разработан Чэндуским авиационным проектно-исследовательским институтом (CADI) и авиастроительным предприятием Chengdu Aircraft Industry Group в Чэнду, и серийно производится с 2009 года». На вооружение НОАК принят под обозначением GJ-1 - Gongji-1.

БЛА Wing Loong I (Pterodactyl I) по своим характеристикам сравнимым с американским беспилотником General Atomics MQ-1 Predator.

«Wing Loong I имеет взлетный вес до 1150 кг, оснащен поршневым двигателем мощностью 100 л.с. и способен нести полезную нагрузку массой до 200 кг. Для аппарата разработаны несколько видов управляемого вооружения. Продолжительность полета до 20 часов», – говорится в материале.

Использованы фотографии: sina.com
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Комментарии 18

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  1. Vard Сегодня, 13:16
    Интересно за БПЛА Индонезия Китаю чем заплатит... Маслом?
    Vard
    1. faiver Сегодня, 13:20
      мне больше интересно почему наши не покупают
      faiver
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:26
        Цитата: faiver
        мне больше интересно почему наши не покупают

        Китайцы - ребята пробивные и напористые . Не исключено , что индонезийцев устроила не только цена , но и какие-то доп. условия контракта .
        bouncyhunter
        1. ul_vitalii Сегодня, 13:32
          Когда китайцам выгодно, они становятся ой какими гибкими. smile
          ul_vitalii
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:34
            Это точно , на завоевании новых рынков можно иногда и прибылью поступиться . wink
            bouncyhunter
      2. НасРать Сегодня, 13:28
        предположу: свои на подходе!
        НасРать
        1. faiver Сегодня, 13:49
          который десяток лет на подходе? ползком из владивостока до калинграда уже добраться можно было уже несколько раз... laughing
          faiver
          1. prapor75m Сегодня, 14:51
            про гиперзвуковое оружие и подводный дрон , мы тоже внезапно узнали .... wink возможно скоро и про Российские ударные БПЛА станет известно , несколько типов проходят испытания , например этот
            prapor75m
            1. faiver Сегодня, 14:57
              вы меня простите но мультики на выступлении темнейшего для меня и остались мультиками...
              faiver
              1. prapor75m Сегодня, 15:02
                у каждого свои недостатки wink
                prapor75m
        2. donavi49 Сегодня, 14:18
          Ну тут понятно. Это например как с той же Индонезией которая может построить за 16 месяцев десантный корабль удачного проекта на порядок функциональнее всего что есть в ВМФ и за смешные деньги - но это политика, как это ВМФ покупает десантный корабль, да не у какой Франции, а у Индонезии, которую и на карте то 2/3 населения не найдет.

          Также и тут. Хотя для Индонезии вполне нормальная сделка. Этот ударный БПЛА не вундервафля - но опробован в реальных боевых действиях в Ираке. Где показал себя вполне хорошо, как в роли ударного аппарата, так и в роли наводчика-разведчика.

          У американцев можно было взять получше - но не факт что продали, вернее скорей всего бы не продали.
          donavi49
          1. Громобой Сегодня, 19:54
            Наши не покупают,потому-что китайцы нам не продадут.
            Громобой
            1. faiver Сегодня, 19:57
              это почему если не секрет? давайте через ирак или пакистан купим
              faiver
  2. Архивариус Вася Сегодня, 13:26
    Если своих ударных нет, то почему бы и не купить парочку...
    Архивариус Вася
  3. Александр War Сегодня, 13:35
    Цитата: faiver
    мне больше интересно почему наши не покупают

    Потому-что ,у нас нет ударных БПЛА даже для своей Армии
    Александр War
    1. faiver Сегодня, 13:50
      как итог - хороним летчиков и награждаем посмертно...
      произносим громкие слова на похоронах...
      faiver
    2. Клаус Сегодня, 14:19
      Зато у нас танк колесный делают... laughing
      Я вот немного отошел от "посланской" эйфории, про ядерные двигатели, лазеры, гиперзвуковые ракеты, подводные батискафы... Под крики о нашем техническим превосходством, выясняются некоторые, весьма неприятные вещи:
      - Оказывается у нас нет как класса ударных БПЛА.
      - "Супер оружие" СУ-57 сильно теряет привлекательность в глазах "партнеров"- индийцев. В частности, из-за двигателей и авионики.
      - Танк Армата блистает пока только на парадах и на выставках, а не в войсках. Более того, в войсках были бы рады не то что Армате, а современным Т-90
      - Про Армату - как единую платформу, совсем как-то стыдливо забыли... Какой уж там "Курганец"... танк бы до ума довести.
      - Пока Армата "грозно" дефилировала" на парадах, над нашими головами, уже давным давно летал американский беспилотный многоразовый космоплан Х-37в.
      - У нас НЕТ системы раннего космического обнаружения пусков баллистических ракет. Прежнее "Око" умерло вместе с СССР. Сейчас на геостационарной орбите есть куцый хвост из нескольких спутников (2 или 3 по-моему). На высокоэллиптические орбиты добавить группировку - ни сил ни толку уже не хватает.
      ... Красивую инфографику и громкие заявления наши начальники освоили неплохо: помним и "Русь", и "Клипер", и "Луна-ресурс" и "батуты" и "ЯЭРд мегаваттного класса"... Мы вообще-то на Луне уже быть были должны в 18 году! laughing
      Клаус
      1. Александр War Сегодня, 15:42
        - Пока Армата "грозно" дефилировала" на парадах, над нашими головами, уже давным давно летал американский беспилотный многоразовый космоплан Х-37в. Вообще не известно какое оружие на Х-37В ,а так по сути Х-37В как меч над любым государством!
        Александр War
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