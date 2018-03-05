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Индонезия закупила китайские беспилотники Wing Loong I
ВВС Индонезии получат 4 китайских разведывательно-ударных БЛА Wing Loong I большой продолжительности полета, сообщает bmpd со ссылкой на Jane's Defence Weekly.
Контракт на приобретение 4-х аппаратов подписан в 2017 году, их поступление в Индонезию ожидается в 2018 году.
Сообщается, что «БЛА (Wing Loong I (Yilong-1, Pterodactyl I) разработан Чэндуским авиационным проектно-исследовательским институтом (CADI) и авиастроительным предприятием Chengdu Aircraft Industry Group в Чэнду, и серийно производится с 2009 года». На вооружение НОАК принят под обозначением GJ-1 - Gongji-1.
БЛА Wing Loong I (Pterodactyl I) по своим характеристикам сравнимым с американским беспилотником General Atomics MQ-1 Predator.
«Wing Loong I имеет взлетный вес до 1150 кг, оснащен поршневым двигателем мощностью 100 л.с. и способен нести полезную нагрузку массой до 200 кг. Для аппарата разработаны несколько видов управляемого вооружения. Продолжительность полета до 20 часов», – говорится в материале.
Контракт на приобретение 4-х аппаратов подписан в 2017 году, их поступление в Индонезию ожидается в 2018 году.
Сообщается, что «БЛА (Wing Loong I (Yilong-1, Pterodactyl I) разработан Чэндуским авиационным проектно-исследовательским институтом (CADI) и авиастроительным предприятием Chengdu Aircraft Industry Group в Чэнду, и серийно производится с 2009 года». На вооружение НОАК принят под обозначением GJ-1 - Gongji-1.
БЛА Wing Loong I (Pterodactyl I) по своим характеристикам сравнимым с американским беспилотником General Atomics MQ-1 Predator.
«Wing Loong I имеет взлетный вес до 1150 кг, оснащен поршневым двигателем мощностью 100 л.с. и способен нести полезную нагрузку массой до 200 кг. Для аппарата разработаны несколько видов управляемого вооружения. Продолжительность полета до 20 часов», – говорится в материале.
Использованы фотографии: sina.com
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