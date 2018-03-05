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"Калашников" заявил о скором запуске серийного производства пистолета Лебедева
Новый пистолет Лебедева, ПЛ будет в ближайшем будущем запущен в серийное производство на Ижевском механическом заводе, сообщает пресс-служба концерна.
Самозарядный пистолет Лебедева разработан концерном "Калашников" и впервые показан на форуме "Армия-2015". Через два года была представлена компактная версия ПЛ. Оружие предназначено для замены пистолета Макарова в силовых структурах. При разработке нового пистолета особое внимание было уделено его балансу и эргономике. Индикатор наличия патрона в патроннике позволяет на ощупь определить, заряжено ли оружие, органы управления выведены на обе стороны.
Базовая версия ПЛ имеет под стволом планку Пикатинни для крепления дополнительного оборудования. Пистолет использует патроны стандарта 9х19 мм Parabellum. Емкость магазина 14 патронов.
Началась организация нового производственного участка для производства ПЛ. Стадия разработки и подготовки пистолета к приемочным испытаниям подходит к концу- рассказали в пресс-службе. В концерне отметили, что запуск нового оборудования позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество изделий.
Серийное производство ПЛ, пистолета Лебедева - в ближайшей перспективе- добавил исполнительный директор предприятия Александр Гвоздик на церемонии запуска инвестпроекта в рамках модернизации завода. На техническое и технологическое перевооружение ИМЗ в 2018 году будет направлено пять миллиардов рублей, модернизацию планируется завершить к Дню оружейника в сентябре 2019-го.
Самозарядный пистолет Лебедева разработан концерном "Калашников" и впервые показан на форуме "Армия-2015". Через два года была представлена компактная версия ПЛ. Оружие предназначено для замены пистолета Макарова в силовых структурах. При разработке нового пистолета особое внимание было уделено его балансу и эргономике. Индикатор наличия патрона в патроннике позволяет на ощупь определить, заряжено ли оружие, органы управления выведены на обе стороны.
Базовая версия ПЛ имеет под стволом планку Пикатинни для крепления дополнительного оборудования. Пистолет использует патроны стандарта 9х19 мм Parabellum. Емкость магазина 14 патронов.
Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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