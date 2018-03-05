20:43 05 марта
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"Калашников" заявил о скором запуске серийного производства пистолета Лебедева

Новый пистолет Лебедева, ПЛ будет в ближайшем будущем запущен в серийное производство на Ижевском механическом заводе, сообщает пресс-служба концерна.

Началась организация нового производственного участка для производства ПЛ. Стадия разработки и подготовки пистолета к приемочным испытаниям подходит к концу
- рассказали в пресс-службе. В концерне отметили, что запуск нового оборудования позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество изделий.

"Калашников" заявил о скором запуске серийного производства пистолета Лебедева



Серийное производство ПЛ, пистолета Лебедева - в ближайшей перспективе
- добавил исполнительный директор предприятия Александр Гвоздик на церемонии запуска инвестпроекта в рамках модернизации завода. На техническое и технологическое перевооружение ИМЗ в 2018 году будет направлено пять миллиардов рублей, модернизацию планируется завершить к Дню оружейника в сентябре 2019-го.



Самозарядный пистолет Лебедева разработан концерном "Калашников" и впервые показан на форуме "Армия-2015". Через два года была представлена компактная версия ПЛ. Оружие предназначено для замены пистолета Макарова в силовых структурах. При разработке нового пистолета особое внимание было уделено его балансу и эргономике. Индикатор наличия патрона в патроннике позволяет на ощупь определить, заряжено ли оружие, органы управления выведены на обе стороны.

Базовая версия ПЛ имеет под стволом планку Пикатинни для крепления дополнительного оборудования. Пистолет использует патроны стандарта 9х19 мм Parabellum. Емкость магазина 14 патронов.

Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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Комментарии 68

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  1. Vard Сегодня, 16:22
    Хорошая машинка... я вот что думаю... раньше... и было... мог руками отмахаться... сейчас нет... но думаю что нибуть подобное в кармане иметь... при моём возрасте и состоянии здоровья в случае чего мне спокойнее закончить жизнь в тюрьме... для меня любое заключение пожизненное... чем доживать, зная что не смог защитить...
    Vard
    1. Тикси-3 Сегодня, 16:47
      Цитата: Vard
      . раньше... и было... мог руками отмахаться...

      беспредел на улицах гопоты?...или ментовской??
      Тикси-3
      1. Андрей К Сегодня, 16:57
        Цитата: Тикси-3
        ...беспредел на улицах гопоты?...или ментовской??...

        Вы предлагаете вместо спецслужб, "гопоту" с улиц разогнать или "ментовской беспредел" разрулить?
        И так и так статья УК. В обоих случаях 100% шанс отправиться на зону, так как сами "гопотой" становитесь laughing
        Андрей К
        1. Тикси-3 Сегодня, 19:08
          Цитата: Андрей К
          Вы предлагаете вместо спецслужб

          fool я ни чего не предлагаю....советую вам читать на что был мой пост fool - потом подумать и не постить ерунду fool
          Тикси-3
    2. Андрей К Сегодня, 16:49
      Цитата: Vard
      ...Хорошая машинка... я вот что думаю... раньше... и было... мог руками отмахаться... сейчас нет... но думаю что нибуть подобное в кармане иметь... при моём возрасте и состоянии здоровья в случае чего мне спокойнее закончить жизнь в тюрьме... для меня любое заключение пожизненное... чем доживать, зная что не смог защитить...

      Лучше всего не доживать, а жить. И ходить по улицам спокойно, без предположения о необходимости "что нибуть подобное в кармане".
      А в случае чего, на старости лет, когда здоровье не позволяет - всегда хорошо, когда рядом чётко работающие спецслужбы либо правильно воспитанные наследники.
      Пистолет в кармане не панацея.
      Здоровья Вам hi
      Андрей К
      1. Черный_Ватник Сегодня, 17:34
        Пистолет в кармане не панацея.

        Не только не панацея, но в некоторых случаях и повод для гопников, чтобы напасть и отжать оружие. Если они будут знать, что оно у вас есть.
        Черный_Ватник
        1. Андрей К Сегодня, 17:50
          Цитата: Черный_Ватник
          ...Не только не панацея, но в некоторых случаях и повод для гопников, чтобы напасть и отжать оружие. Если они будут знать, что оно у вас есть...

          В том числе и этот фактор.
          Андрей К
      2. Lycan Сегодня, 18:52
        Цитата: Андрей К
        когда рядом чётко работающие спецслужбы либо правильно воспитанные наследники

        Это как про достигнутый коммунизм мечтать. Фантастика, да и только. А неспокойную обстановку люди чувствуют здесь и сейчас на собственной шкуре. Притом им ещё детей растить в нашем обществе. Отсюда и мысли.
        Lycan
      3. parkello Сегодня, 18:53
        да пистолет не панацея конечно .но в нашем городе это единственный гарант того ,что тебя сразу не убьют . я хожу с пистолетом уже лет 15 у нас в городе . и всего 2 раза доставал его. один раз только использовал по назначению лет 5 назад. и честно говоря на такие глупости как Вы сказали -что отсидев в тюрьме сам становишься гопотой .хочется покрутить пальцем у виска и присвистнуть...Вы знаете мил человек .что у нас в тюрьме только сами полицейские не сидели ? ну и те жалкие 300 депутатов у которых просто железный депутатский заслон ... оть сумы и тюрьмы никто не застрахован . у нас могут посадить даже не предъявив доказателсьтва вины на суде. вообще ...и ничего . страна от этого гопниками не стала. зато всякая шваль понаехавшая из Африки и БВ ,а так же рядом находящихся Албании,Румынии и Болгарии вполне безнаказано тут грабят и воруют . а обычного гражданина могут упрятать на год ,а то и на больше только за то ,что его подозревают ...и таки мне на с р а ть на то сяду я или нет . а Вы все тут такие умные ,потому что либо не жили ,либо если и жили то под постоянной охраной и думаете уже что бога за яйца поймали да ,и можете филосовствовать ? а я каждый вечер паркуя машину у нас в районе ,выходил крестился-заходил крестился ...что бы не пришлось снова оружие применять . и таки очень хочется узнать.что бы ви делали ,Если Вам полоснут сзади бритвой по спине и затащут вашу девушку в машину ,ограбят и изнасилуют -думать,как правильно Вы поступили не покупая нелегальное оружие ,а то еще и уголов. оствественность нести да за него ? когда от прохожих можно ожидать чего угодно что за 5 евро Вас могут пырнуть ножом ...Вы в таком мире жили когда ни будь ? если нет то тогда ручки подальше от клавы держите.а то придет время Господа ,и за каждое свое слово ответите..только не когда умрете,а еще тут при жизни ...и попадете в худшую ситуацию чем я Вам описывал . и тогда вспомните каждое свое слово ,а гопота будат над Вами смеяться ,хорошо если еще не заштырят где ни будь .хорошо живется когда ты майор милиции или полиции или росгвардии да ? просто замечательно ...а теперь представьте себе что есть места на этой планете .где люди не только пистолет.но и БРДМ рады купить за любые деньни , а Вы лезете учить тут как кому жить.не поносив его туфли и не пройдя ни шагу по его дороге ,которую он топчет из дня в день ,и не может уехать потому что там его дом .и ему там придется жить . не нравится чей то пост -проходите мимо .не надо тут понтоваться своими навыками или погонами ...я вешу всего 56 кг ,и у меня единственный шанс остаться в живых это мой вальтер подмышкой . и я не просто так его ношу.его никто не видел ,кроме тех кому пришлось его на себе испробовать . и надеюсь больше не придется ...понавешали себе погон маршальских ,а поступаете как прусский еврейтор ..чем меньше звание тем больше на себя берет. sad а я вот уверен что и в жизни Вы такой же как тут . и между прочим у нас в тюрьмах больше достойных людей чем у вас тут на сайте с вашими погонами . .
        parkello
      4. aksleks Сегодня, 19:45
        А в случае чего, на старости лет, когда здоровье не позволяет - всегда хорошо, когда рядом чётко работающие спецслужбы либо правильно воспитанные наследники.
        Сами-то верите в то, что пишите?
        aksleks
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:24
    Скоро они начнут и танки делать. А УВЗ на поток поставит автомат собственной разработки?
    Геркулесыч
    1. AUL Сегодня, 17:45
      Я вот не пойму одного. Готовят производственные линии под выпуск ПЛ, а заказы то на него есть?Для кого выпускать? На экспорт только, но тут перспективы сомнительные.
      AUL
      1. 210окв Сегодня, 18:29
        Судя по статье,на замену ПМ.Хотя могут написать что угодно.Кстати,подобного оружия было разработано в последние лет тридцать полно.Вот только Макарыч до сих пор стоял и стоять будет видимо.
        210окв
    2. Stas157 Сегодня, 19:14
      Цитата: Геркулесыч
      Скоро они начнут и танки делать. А УВЗ на поток поставит автомат собственной разработки?

      Там же пистолеты и делали всегда! Концерн Калашников подмял под себя Ижевский Механический завод, там где выпускали ПМ. Теперь Калашников это оба завода, и Оружейный и Механический.
      Stas157
  3. Горный стрелок Сегодня, 16:25
    Вот как начнут "отстреливать" сей гаджет, так и поймем - насколько эта система лучше или хуже существующих сейчас...А пока - ну, симпатичный, эргономичный, многозарядный...
    Горный стрелок
  4. svp67 Сегодня, 16:26
    Оружие предназначено для замены пистолета Макарова в силовых структурах. ..... Пистолет использует патроны стандарта 9х19 мм Parabellum.
    Дай Бог, что б этот пистолет стоил того, что нам придется полностью заменить все пистолетные патроны...
    svp67
    1. Kurare Сегодня, 16:31
      Цитата: svp67
      Оружие предназначено для замены пистолета Макарова в силовых структурах. ..... Пистолет использует патроны стандарта 9х19 мм Parabellum.
      Дай Бог, что б этот пистолет стоил того, что нам придется полностью заменить все пистолетные патроны...

      Если честно, тоже не понимаю, почему переходим на 9х19 Parabellum. Если хотим увеличить могущество оружия, то тогда уж лучше переход на свой 9х21, а на экспорт можно и вариант под 9х19 сделать.
      Kurare
      1. svp67 Сегодня, 16:34
        Цитата: Kurare
        то тогда уж лучше переход на свой 9х21,

        А не перебор ли?
        svp67
        1. Kurare Сегодня, 17:43
          Цитата: svp67
          А не перебор ли?

          Так если уж менять 9х18, то действительно на что-то более мощное, а не не Parabellum. Для МВД конечно же лучше оставить 9х18, а то 9х21 стены, не то что плоть, дырявит.
          Kurare
          1. svp67 Сегодня, 17:45
            Цитата: Kurare
            а то 9х21 стены, не то что плоть, дырявит.

            Но и техника стрельбы из него иная, значить полностью переучивать всех.
            svp67
            1. Kurare Сегодня, 17:58
              Да, переучиваться придется. Но, когда разрабатывались ПМ и Parabellum, такого распространения броников в мире даже не предвиделось. 9х18 и 9х19 в этом плане достаточно ограничены, а вот 9х21 как раз то, что требуется.
              И если уж решили, что для армии 9х18 "слабенький", то Parabellum - очень половинчатое решение.
              Kurare
        2. Вежливый Лось Сегодня, 17:54
          Цитата: svp67
          А не перебор ли?

          А вдруг противник 2 бронежилета наденет. Или пойдет в атаку колонной по одному. А патрон всего один остался.
          Вежливый Лось
          1. svp67 Сегодня, 18:02
            Цитата: Вежливый Лось
            А патрон всего один остался.

            Какие проблемы? Его в самый раз хватит, что бы застрелится.
            svp67
            1. Вежливый Лось Сегодня, 18:10
              Цитата: svp67
              Его в самый раз хватит, что бы застрелится.

              Это Вы про 9х18 и 9х19. А 9х21 позволит застрелиться даже через каску.
              Вежливый Лось
              1. svp67 Сегодня, 19:11
                Цитата: Вежливый Лось
                А 9х21 позволит застрелиться даже через каску.

                И бронежилет
                svp67
          2. poquello Сегодня, 18:26
            Цитата: Вежливый Лось
            Цитата: svp67
            А не перебор ли?

            А вдруг противник 2 бронежилета наденет. Или пойдет в атаку колонной по одному. А патрон всего один остался.

            poquello
      2. Razvedka_Boem Сегодня, 17:36
        9х18 был принят из-за экономии, т.к. в этом случае можно было использовать станки выпускающие патроны под ТТ, просто обрезалась гильза, а также "исключило возможность использования новых патронов для советского оружия, оставшегося после войны на руках у населения".
        9х21 оправдан для спецслужб, а для полиции 9х19 оптимален.
        Razvedka_Boem
        1. Kurare Сегодня, 18:00
          Цитата: Razvedka_Boem
          9х18 был принят из-за экономии, т.к. в этом случае можно было использовать станки выпускающие патроны под ТТ, просто обрезалась гильза

          Вообще-то патрон ТТ был 7,62х25. Т.е. большое могущество на пробитии и слабое останавливающее действие. Поэтому перешли на 9 мм.
          Kurare
          1. Razvedka_Boem Сегодня, 18:17
            Вообще-то патрон ТТ был 7,62х25

            Вообще-то перечитайте мой коммент.
            Да, нужно было более высокое останавливающее действие. Для минимизации расходов использовали существующий станочный парк.
            Пардон, если это было непонятно.
            Razvedka_Boem
            1. Kurare Сегодня, 18:24
              Цитата: Razvedka_Boem
              Пардон, если это было непонятно.

              Принято. Т.е. Вы имеете в виду обрезание горлышка у 7,62х25 ТТ? Никогда не слышал, что с этого начиналась родословная 9х18 ПМ.
              Kurare
              1. Razvedka_Boem Сегодня, 18:50
                Никогда не слышал, что с этого начиналась родословная 9х18 ПМ.

                "Авторство разработки боеприпаса к новому оружию принадлежит инженеру Б. В. Семину, который проявил завидную прозорливость, использовав в качестве гильзы для своего патрона, гильзу от патрона пистолета ТТ, срезанную на расстоянии 18 мм от донца. Данный шаг дал возможность производить новый боеприпас не внося изменений в производственный процесс предприятий-производителей, приспособленных под выпуск боеприпаса 7,62х25 мм (ТТ)."
                http://lockwork.ru/patron-9x18-pm/

                "Патрон разработал Б.В. Семин. При проектировании патрона за основу была взята гильза от патрона ТТ 7,62х25 мм, «обрезанная» на уровне 18 мм от донца. Такое решение позволило, с одной стороны, использовать станочное и измерительное оборудование для патронов ТТ, а с другой – исключило возможность использования новых патронов для советского оружия, оставшегося после войны на руках у населения."
                http://russianguns.ru/?p=1637

                Razvedka_Boem
                1. Kurare Сегодня, 18:55
                  Спасибо, просветили! good
                  Kurare
                  1. Razvedka_Boem Сегодня, 19:00
                    На сайте этот процесс обоюдный hi
                    Razvedka_Boem
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 16:34
      Цитата: svp67
      Оружие предназначено для замены пистолета Макарова в силовых структурах. ..... Пистолет использует патроны стандарта 9х19 мм Parabellum.
      Дай Бог, что б этот пистолет стоил того, что нам придется полностью заменить все пистолетные патроны...

      Ну я думаю , что замена будет ну очень постепенная smile и вряд ли приведёт к необходимости массовой закупки нового патрона . Кстати , а есть ли линия для массового пр-ва 9х19 ?
      КВУ-НСвД
      1. svp67 Сегодня, 16:44
        Цитата: КВУ-НСвД
        Кстати , а есть ли линия для массового пр-ва 9х19 ?

        А як же...




        svp67
        1. Alexey RA Сегодня, 17:35
          Барнаул, говорите... smile
          Alexey RA
          1. svp67 Сегодня, 17:47
            Цитата: Alexey RA
            Барнаул, говорите...

            Ну, что тут скажешь...да уж, БАРНАУЛ. Их ВРАГАМ поставлять надо.
            svp67
      2. Звездочка Сегодня, 19:41
        Я предполагаю что можно и 9х18 в нем "жеч", конечно в крайнем случае, но для войны когда дефицит боеприпасов в самый раз.
        Звездочка
    3. Rebus Сегодня, 16:37
      Патрон 9х19 уже давно принят на вооружение, под него и ПП выпускают, ПП-2000 например. Да и сам патрон штампуют во всю в Туле, в Климовске и тд.
      Rebus
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 18:20
      Цитата: svp67
      Дай Бог, что б этот пистолет стоил того, что нам придется полностью заменить все пистолетные патроны...

      ну 9х19 и так сейчас используются, а для 9х18 оружия, кроме пм валом
      Angel_and_Demon
    5. kapitan92 Сегодня, 20:37
      Цитата: svp67
      Дай Бог, что б этот пистолет стоил того, что нам придется полностью заменить все пистолетные патроны...


      Пистолет "Восток" .Смотреть с 26 мин.
      kapitan92
  5. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 16:32
    А "Макаров"- продавать народу по лицензии вместо резиноплюев.
    Viktor.N.Aleksandrov.
    1. prapor75m Сегодня, 16:46
      хорошее предложение good я бы своего старичка 1973 г в с удовольствием забрал ( интересно кому достался )
      prapor75m
    2. rc56 Сегодня, 17:11
      для меня любое заключение пожизненное... чем доживать, зная что не смог защитить...

      "... лучше меня судят 12-ть, чем несут 6-ро!"
      rc56
  6. 1536 Сегодня, 16:33
    Можно съехидничать про эргономику и внешний вид?
    Очень понравились винтики на рукоятке. Если это кооперация с мебельной фабрикой, то и конверсия на лицо. Молодцы!
    1536
    1. dvina71 Сегодня, 16:41
      Цитата: 1536
      Можно съехидничать

      Можно..но сразу приходит аналогия с тем что делает кот,когда ему заняться нечем
      dvina71
      1. 1536 Сегодня, 16:52
        Это в плане, что кот винтики к рукоятке прикручивает? Оригинально.
        1536
  7. FalconD Сегодня, 16:35
    Не понятно предназначение сего девайса! С трудом верится, что массово и повсеместно перейдут на другой патрон. Скорее всего эта машинка предназначена для тех, чья деятельность подразумевает каждодневное её ношение и применение...МВД например...ну действительно ПМ для них - не то уже...А вот зачем он массово нужен в войсках не совсем понятно...дорого это всё, да и в роли личного оружия ПМа вполне хватит...
    FalconD
  8. FalconD Сегодня, 16:40
    Пистолет использует патроны стандарта 9х19 мм Parabellum
    "para bellum" с латыни - готовься к войне
    FalconD
    1. Галеон Сегодня, 17:41
      si vis pacem para bellum - хочешь мира, готовься к войне. Или, как говорят остряки, хочешь мира - готовь парабеллум. bully
      Галеон
  9. Ураган70 Сегодня, 16:51
    Цитата: Viktor.N.Aleksandrov.
    А "Макаров"- продавать народу по лицензии вместо резиноплюев.

    Вам он зачем? А народу? Боитесь кого то?
    Ураган70
    1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 17:01
      Люблю оружие. К "макару" просто привык за время службы. А бояться мне не кого, есть чем врага встретить в случае чего. А от эрзац- оружия нужно избавляться. Толку никакого, один вред.
      Viktor.N.Aleksandrov.
  10. Ураган70 Сегодня, 16:53
    Цитата: prapor75m
    хорошее предложение good я бы своего старичка 1973 г в с удовольствием забрал ( интересно кому достался )

    У меня 1967г.в. был, я тогда еще и не родился, но вот вообще неинтересно где он, что с ним! Это как должно быть в жизни все обалденно и красиво, чтобы задуматься об этом? drinks
    Ураган70
  11. шурави Сегодня, 17:17
    Никакого смысла переходить на него в авиации нет.
    шурави
    1. роман66 Сегодня, 18:06
      смысл один - если уж все переходят, то и авиации переходить надо, чтобы не нарушать отчетности . в конце концов - не по земле же стрелять
      роман66
      1. шурави Сегодня, 19:35
        Цитата: роман66
        смысл один - если уж все переходят, то и авиации переходить надо, чтобы не нарушать отчетности . в конце концов - не по земле же стрелять


        В том-то и дело, что для лётного состава необходимо своё, специализированное оружие.
        шурави
    2. FalconD Сегодня, 18:20
      Во-во! Калибр не тот!)) Меньше ФАБ-100 не применяют!))

      А если серьезно, то действительно практической ценности в новом пистолете не больше, чем в ПМ..., а "если нет разницы, то зачем платить больше?"® как тётя Ася в рекламе говаривала)))
      FalconD
  12. prapor75m Сегодня, 17:31
    Цитата: Ураган70
    Это как должно быть в жизни все обалденно и красиво, чтобы задуматься об этом?

    обалденно и красиво это у депутатов чиновников и толстосумов , а у меня любовь просто к оружию , и конкретно к моему табельному "старичку " вот и думаю в хорошие руки попал или нет hi
    prapor75m
  13. Мавр Сегодня, 17:45
    То есть ПЯ не прижился?
    Мавр
    1. FalconD Сегодня, 18:22
      Информация сочилась, что имел он привычку как палка раз в год сам стрелять!)))
      FalconD
    2. FalconD Сегодня, 18:26
      Цитата: Мавр
      То есть ПЯ не прижился?

      Недостатки модели (из Википедии)
      У пистолета имеются две разновидности невзаимозаменяемых магазинов под патрон 9×19 мм Парабеллум.
      У магазинов к пистолету губки очень загнуты навстречу друг другу. Из-за этого патроны задерживаются в магазине при стрельбе. Иногда магазины вовсе разваливаются.
      Не очень удобный и надёжный. Состоит из множества мелких деталей, что повышает вероятность поломок.
      Большой вес.
      При стрельбе наблюдаются частые трудно устранимые задержки. Известны случаи, когда во время стрельбы стрелянная гильза застревала в патроннике и не давала сделать следующий выстрел.
      У некоторых моделей лопалась пластиковая рамка.

      У ПМ такого не наблюдалось кажется..
      FalconD
  14. dgonni Сегодня, 17:50
    По ходу получилась хорошая машинка. Компактная, нормальная ёмкость магазина. И судя по внешнему виду, с эргономикой там всё гут.
    dgonni
  15. groks Сегодня, 18:25
    Ничего не понял. Его на вооружение приняли? Вроде нет. Тогда накой серия? Просто чтоб оправдать 5 лярдов денег? Несколько странно выглядит. Тем более что Путин не показывал мультик про этот пистолет.
    groks
  16. mavrus Сегодня, 18:52
    Цитата: Vard
    Хорошая машинка... я вот что думаю... раньше... и было... мог руками отмахаться... сейчас нет... но думаю что нибуть подобное в кармане иметь... при моём возрасте и состоянии здоровья в случае чего мне спокойнее закончить жизнь в тюрьме... для меня любое заключение пожизненное... чем доживать, зная что не смог защитить...

    Ну для этих целей и ПМ сойдёт.
    mavrus
  17. Krokodil68 Сегодня, 19:15
    Цитата: Андрей К
    Пистолет в кармане не панацея.

    А про "панацею", никто и не говорит...
    Но, дать шанс ВЫЖИТЬ (в случае приближения упитанной северной лисички), таки МОЖЕТ !
    И даст...
    Krokodil68
  18. Xscorpion Сегодня, 19:32
    Цитата: Мавр
    То есть ПЯ не прижился?


    ПЯ для МО,этот скорее всего будет под МВД , Росгвардии или ФСБ,им необходимо повышение огневой мощи,пистолеты им приходится использовать чаще,чем военным.В статье не указана конкретная силовая структура ,а их у нас очень много.Но этот ствол точно не для МО.Если только ограниченные партии ССО приобретут,хотя не сказано про возможность установки глушителя,так что сомневаюсь,ПБ и АПБ им за глаза хватит.
    Xscorpion
  19. senima56 Сегодня, 19:53
    Новость приятная- хоть наконец что-то проясняется с пистолетом! Только, как можно говорить о "серийном производстве", когда пистолет еще не принят на вооружение? И потом, последнее время у нас очень популярным стало выражение : "в ближайшей перспективе". Это сколько? Месяц, два, пол-года, год, два, три...? Что за "перспектива" вырисовывается?
    senima56
  20. Романенко Сегодня, 20:06
    С удовольствием приобрел бы пневматическую версию этого девайса и хорошо бы полностью механизированную (с блоубэком).
    Ну и конечно интересно было бы попробовать оригинал на стрельбище.
    Романенко
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