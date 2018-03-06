08:58 06 марта
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Столтенберг: Мы обеспокоены посланием Путина

Генсек НАТО решил не оставаться в стороне от комментариев по поводу текста послания президента России Федеральному собранию. По словам Столтенберга, он ознакомился с заявлениями Владимира Путина, и добавил, что эти заявления «не могут не вызывать обеспокоенности».

Столтенберга цитирует информационное агентство Reuters:
У нас есть обеспокоенность. Безусловно. Причина в том, что НАТО не хочет новой холодной войны. И мы не хотим новой гонки вооружений.


Столтенберг: Мы обеспокоены посланием Путина



При этом Столтенберг, в очередной раз шельмуя причинно-следственные связи, объявил, что заявления Путина «говорят о правильности натовской стратегии укрепления коллективной обороны». По словам генсека НАТО, действия Североатлантического блока - это «ответ на российские действия в военной сфере, включая действия на Украине».

Тот факт, что новейшие российские разработки РФ стали ответом на односторонний выход США из договора по ПРО, Столтенберг привычно проигнорировал. Как проигнорировал и то, что приближение натовской военной инфраструктуры к границам России началось задолго до известных украинских событий, в которых главные спонсоры кровавого майдана пытаются обвинять Москву.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. Алексей N Сегодня, 06:09
    Слова на них не действуют, проверено.
    Надо бы шугануть..
    Алексей N
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:12
      А это был ответ России НАТО и побеспокоится им стоит .
      Spartanez300
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:30
        Мы обеспокоены посланием Путина
        Не все же Лаврову выражать обеспокоенность !
        Uncle Lee
      2. амирбек Сегодня, 06:35
        Цитата: Spartanez300
        А это был ответ России НАТО

        хорошо пошел шар ... все кегли смял. как в лучших традициях боулинга
        амирбек
        1. dorz Сегодня, 07:20
          Россия не угрожает ни одной из стран НАТО - это сказанные им недавно слова в интервью зарубежному изданию. Уже в этом году военный бюджет США может достичь $1 трлн. и кому здесь нужно беспокоиться?
          dorz
      3. hydrox Сегодня, 06:36
        Да ладно!
        То, что они не подохли на месте, а просто обга дились - это уже хорошо, а то оплачивать им больничный, путёвки на релакс выдавать - никакого бюджету не хватит! lol
        hydrox
      4. электроОлег Сегодня, 06:45
        Цитата: Spartanez300
        и побеспокоится им стоит


        Зачем? Это же непротив них (с)! laughing Пусть расслабятся, в сартир что ли сходят laughing
        электроОлег
    2. Alex-a832 Сегодня, 06:34
      Цитата: Алексей N
      Слова на них не действуют, проверено.
      Надо бы шугануть..

      ТМВ очень хочется?! Путин для того и презентовал новые виды вооружений, чтобы никто никого не "шуганул". НАТО как раз и облизывалось вокруг нас, чтобы "шугануть", а теперь задумались.
      Alex-a832
    3. Glock Сегодня, 06:56
      "Слова на них не действуют, проверено.
      Надо бы шугануть.."

      Обязательно жахнем товарищ!!!
      Glock
    4. Geisenberg Сегодня, 07:43
      Прикидывается шлангом ... Раз не хочет гонку вооружений - надо ему её дать.
      Geisenberg
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 08:33
        Цитата: Geisenberg
        Прикидывается шлангом ... Раз не хочет гонку вооружений - надо ему её дать.
        И ножкой топ ,топ.
        Сергей Д_2
    5. влад66 Сегодня, 07:56
      Истерика знатная good значит мы идем в правильном направлении. yes
      влад66
  2. Андрей К Сегодня, 06:09
    ...Столтенберг: Мы обеспокоены посланием Путина...

    Так послание Путина было к Федеральному Собранию belay
    Куда Путин Столтенберга послал? laughing
    Андрей К
    1. hydrox Сегодня, 06:39
      На этом сайте нельзя открытым текстом говорить, куда он его послал. а то забанят, чего доброго, бессрочно! lol
      hydrox
    2. Ren Сегодня, 06:41
      Цитата: Андрей К
      ак послание Путина было к Федеральному Собранию
      Куда Путин Столтенберга послал?


      Так Столтенберг будущий сенатор от Норвежской области. wassat
      В этой области очень высок процент астматиков, нужно заняться медициной в этой северо-западной области РФ fellow
      Ren
    3. 210окв Сегодня, 07:13
      Столтенберг запутался в конец.Это послание(предвыборное) предназначено в первую очередь нам-гражданам России.Ну,а если на свой счет приняли,значит действительно тронуло.
      Цитата: Андрей К
      ...Столтенберг: Мы обеспокоены посланием Путина...

      Так послание Путина было к Федеральному Собранию belay
      Куда Путин Столтенберга послал? laughing
      210окв
    4. Geisenberg Сегодня, 07:44
      Цитата: Андрей К
      ...Столтенберг: Мы обеспокоены посланием Путина...

      Так послание Путина было к Федеральному Собранию belay
      Куда Путин Столтенберга послал? laughing


      Видимо тогда и послал ... да и не только его одного. Видишь как они там все забегали.
      Geisenberg
  3. ul_vitalii Сегодня, 06:10
    НАТО не хочет холодной войны, тогда выходи по одному и складывайте оружие, а знамёна вон в тот угол. smile
    ul_vitalii
    1. Чёрная вода Сегодня, 06:51
      не))) ...знамёна вон к тому мавзолею!
      Чёрная вода
  4. лысова Сегодня, 06:16
    Ой, как Столтенберга понимаю !, - я аж сам охренел !!! laughing, они так старались !
    лысова
    1. амирбек Сегодня, 06:48
      Цитата: лысова
      они так старались !

      в округе Колумбия в штате Вашингтона вот уже третий день коммунальные службы не справляются с экстренными вызовами и жалобами о заторах в канализационных сетях... request
      амирбек
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:18
    Да Европа уже давно поняла, что у неё никаких шансов в лобовом столкновении... Все остальное - это риторика...
    Горный стрелок
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:21
    Но, это даже хорошо, а то как иначе вас на место поставить не бомбя Брюссель или Женеву?
    Геркулесыч
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:25
      Цитата: Геркулесыч
      как иначе вас на место поставить не бомбя Брюссель или Женеву?

      -это американцы любят делать,всегда любили европу побомбить...
      андрей юрьевич
      1. hydrox Сегодня, 06:50
        А где ещё отрабатывать приёмы ковровых бомбардировок, как не в районах плотной городской застройки?
        Вот только память у немцев короткая ... или из маразма всё ещё вылезти не могут? lol
        hydrox
  7. Влад Морозов Сегодня, 06:32
    Пока исключенцы запускали автомобили с манекенами в космос, Россия занималась настоящим делом. И это не предел. Показали то, что можно. А ещё есть секреты.
    Влад Морозов
  8. Дормидонт Сегодня, 06:46
    Закопошились общечеловечишки
    Дормидонт
  9. Nix1986 Сегодня, 07:15
    Мы дядя тоже обеспокоены laughing , 60% своего времени послания он посвятил вооружениям и только по 10% досталось науке, образованию, медицине и экономике.
    Nix1986
    1. Бармал Сегодня, 07:20
      А должен был 10%? Это круто. Ваше желание.
      Бармал
      1. Nix1986 Сегодня, 07:56
        Да я ваще топлю за 99% времени вооружениям, ты че чувак, я на твоей стороне. Надо ваще строить звезду смерти, чтобы весь мир в труху.
        Nix1986
        1. Васян1971 Сегодня, 08:04
          Цитата: Nix1986
          Надо ваще строить звезду смерти, чтобы весь мир в труху.

          Обязательно. Но позже!
          Васян1971
    2. котовский Сегодня, 08:36
      Обязательно надо сказать мы..Говорите я..
      Зачем вы всех то пачкаете..
      котовский
      1. Nix1986 Сегодня, 08:42
        Ну так вопрос к вам, зачем вы тоже говорите за всех? тоже всех зашквариваете. wink
        Nix1986
  10. Бармал Сегодня, 07:19
    У нас есть обеспокоенность. Безусловно. Причина в том, что НАТО не хочет новой холодной войны. И мы не хотим новой гонки вооружений


    …мы хотим вас без этого скушать…
    Бармал
  11. polkovnik manuch Сегодня, 07:22
    Не нужно паники , просто нужно поменьше на "их проделки" обращать внимание и идти вперед ,верным курсом , Хотя вот с курсом у нас что-то не того ,- если останется прозападное правительство ДАМа.
    polkovnik manuch
    1. котовский Сегодня, 08:33
      А еще..а еще..чубайс,кокаин в миде,и холодильник белый..
      Впихнуть невпихуемое,прилепить неприлепляемое..
      котовский
  12. Yngvar Сегодня, 07:39
    Столтенберг возбудился от предвкушаемых барышей от принятия новых огромных бюджетов стран НАТО, радостно потирая руки от откатов ВПК заокеанских папуасов с "томагавками".
    Но внешне "проявил озабоченность"... Видимо подогревая и направляя в "правильное русло" "общественное мнение" "мирового сообщества". "Деньги, деньги давай!"
    Ну а причинно-следственная связь...
    Нам ваша "общечеловеческая демократия" с вашей гейропой и её "ценностями" и на фиг не нужна!
    Зато вы роняя слюну пытаетесь нас запугать и урвать имеющиеся у нас природные богатства и территории!
    Ну так и получите "Кузькину мать" в современном её исполнении...
    Yngvar
  13. rocket757 Сегодня, 07:54
    Беспокоит? Прими слабительное! Мир и спокойствие тебя скоро настигнет.
    rocket757
  14. Васян1971 Сегодня, 08:03
    " У нас есть обеспокоенность. Безусловно..."
    С чего бы это? Послание Путина это же некачественные мультики! И ничего, кроме них у России нет и быть не может! Это все знают! lol
    Васян1971
  15. кедр Сегодня, 08:04
    НАТА сидит сейчас перед кучей железного хлама и думает, чё с ним делать-то..?
    кедр
  16. котовский Сегодня, 08:29
    Кто знает,в европах политиков на наркоту проверяют?
    котовский
  17. Оператор Сегодня, 08:40
    Молодец, Столтенберг - отчитался перед Путиным, что целевое послание дошло до адресата.
    Оператор
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