У нас есть обеспокоенность. Безусловно. Причина в том, что НАТО не хочет новой холодной войны. И мы не хотим новой гонки вооружений.

Генсек НАТО решил не оставаться в стороне от комментариев по поводу текста послания президента России Федеральному собранию. По словам Столтенберга, он ознакомился с заявлениями Владимира Путина, и добавил, что эти заявления «не могут не вызывать обеспокоенности».Столтенберга цитирует информационное агентство Reuters При этом Столтенберг, в очередной раз шельмуя причинно-следственные связи, объявил, что заявления Путина «говорят о правильности натовской стратегии укрепления коллективной обороны». По словам генсека НАТО, действия Североатлантического блока - это «ответ на российские действия в военной сфере, включая действия на Украине».Тот факт, что новейшие российские разработки РФ стали ответом на односторонний выход США из договора по ПРО, Столтенберг привычно проигнорировал. Как проигнорировал и то, что приближение натовской военной инфраструктуры к границам России началось задолго до известных украинских событий, в которых главные спонсоры кровавого майдана пытаются обвинять Москву.