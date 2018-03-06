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Минобороны Греции намерено модернизировать парк истребителей F-16
Министерство обороны Греции ведет переговоры с американским правительством и корпорацией Lockheed Martin по вопросу модернизации 85 истребителей F-16 Блок.50/52+, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Jane's Defence Weekly.
В ходе переговоров греческая сторона уделяет особое внимание более благоприятным условиям оплаты и оперативному началу реализации проекта.
Сообщается, что в настоящее время «стоимость предложения США на проведение модернизации составляет 1,25 млрд. евро (1,52 млрд. долларов)».
По данным ресурса, сегодня в составе ВВС Греции находятся различные версии F-16, «включая "Блок.30", "Блок.50", "Блок.52" и "Блок.52+"».
Ранее греческое командование планировало модернизировать 123 истребителя, в том числе 38 самолетов версии «Блок.50». Однако стоимость этого проекта оказалась для правительства слишком высокой: в 2017 году эти работы оценивались в 1,966 млрд. евро.
Указанная сумма значительно превышает выделенные на модернизацию 1,1 млрд. евро.
В ходе переговоров греческая сторона уделяет особое внимание более благоприятным условиям оплаты и оперативному началу реализации проекта.
Сообщается, что в настоящее время «стоимость предложения США на проведение модернизации составляет 1,25 млрд. евро (1,52 млрд. долларов)».
По данным ресурса, сегодня в составе ВВС Греции находятся различные версии F-16, «включая "Блок.30", "Блок.50", "Блок.52" и "Блок.52+"».
Ранее греческое командование планировало модернизировать 123 истребителя, в том числе 38 самолетов версии «Блок.50». Однако стоимость этого проекта оказалась для правительства слишком высокой: в 2017 году эти работы оценивались в 1,966 млрд. евро.
Указанная сумма значительно превышает выделенные на модернизацию 1,1 млрд. евро.
Использованы фотографии: Lockheed Martin
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