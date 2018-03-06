21:26 06 марта
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Минобороны Греции намерено модернизировать парк истребителей F-16

Министерство обороны Греции ведет переговоры с американским правительством и корпорацией Lockheed Martin по вопросу модернизации 85 истребителей F-16 Блок.50/52+, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Jane's Defence Weekly.



В ходе переговоров греческая сторона уделяет особое внимание более благоприятным условиям оплаты и оперативному началу реализации проекта.


Сообщается, что в настоящее время «стоимость предложения США на проведение модернизации составляет 1,25 млрд. евро (1,52 млрд. долларов)».

По данным ресурса, сегодня в составе ВВС Греции находятся различные версии F-16, «включая "Блок.30", "Блок.50", "Блок.52" и "Блок.52+"».

Ранее греческое командование планировало модернизировать 123 истребителя, в том числе 38 самолетов версии «Блок.50». Однако стоимость этого проекта оказалась для правительства слишком высокой: в 2017 году эти работы оценивались в 1,966 млрд. евро.

Указанная сумма значительно превышает выделенные на модернизацию 1,1 млрд. евро.

Использованы фотографии: Lockheed Martin
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Комментарии 11

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:52
    Министерство обороны Греции ведет переговоры с американским правительством и корпорацией Lockheed Martin по вопросу модернизации 85 истребителей F-16 Блок.50/52+,

    А оно им надо? Если турок гонять - так обе в НАТО? request
    a.s.zzz888
    1. Spartanez300 Сегодня, 13:53
      Зачем посредственной армии Греции и практически ненужной в наши дни такие немыслимые затраты request . Страна и так все время побирается кредитами crying .
      Spartanez300
      1. anjey Сегодня, 14:16
        Наверное что бы туристы не захватили laughing
        anjey
  2. Комментарий был удален.
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:55
    В ходе переговоров греческая сторона уделяет особое внимание более благоприятным условиям оплаты и оперативному началу реализации проекта.
    Т.е. ремонт сейчас , а деньги потом... и долго , и маленькими кучками... laughing : А уж уговорить американцев сбросить цену у греков не получится - либо хотелки по модернизации придётся поумерить , либо кол-во самолётов по программе сократить
    КВУ-НСвД
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:56
    А деньги хоть есть, или нато оплатит вскладчину? Экономика валится, живут на дотации, и туда же -модернизировать самолеты !Дельтопланами обойтись!
    Геркулесыч
  5. Шафран Сегодня, 13:58
    "Минобороны Греции намерено модернизировать парк истребителей F-16" до су-35
    Шафран
    1. parkello Сегодня, 16:46
      было бы здорово если бы так . а так новость уже давно не новость,еще месяца полтора назад озвучивалась у нас на ресурсах . ультраправые хотели продать болгарам все ф-16 и на эти деньги закупить небольшой парк Су-35 -ых ...но ультраправых не подпустили к власти . именно из-за этого .что они хотят выйти из блока и начать сотрудничество в этой сфере с РФ . плохо что Киприотам не продали пока еще ни один самолет . оттуда они попали бы в руки греческих пилотов. туда надо делать ставку . но скажем не Су-35,а МиГ-35 ..а там прорвутся и Сухие на рынок . во всяком случае я знаю много ребят из моего города.кто служили на Кипре .танкисты ...все хвалили Т-80 . он гораздо лучше Леопарда 2 . по многим показателями. ниже .проворнее .а самое главное едет тише в разы . если все катки и гусли смазать то его практически не слышно .в отличии от Леопардов...эти когда у меня под балконом проезжают то вся многоэтажка начинает трястись еще когда те только у Номархии проходят . уже дребезжат стекла .а это км 1.5 от меня ..с балкона конечно видно ,но слышно еще лучше . так и с самолетами надо . что бы могли сравнить одно с другим ,надо продать Кипру сперва МиГ-35 .греки на них полетают и поймут разницу .
      parkello
      1. voyaka uh Сегодня, 18:17
        ".а самое главное едет тише в разы "///

        Естественно. Газовая турбина намного тише дизеля.
        И рывки делает резче. Это относится, как с Т-80, так и к Абрамс.
        voyaka uh
  6. strannik1985 Сегодня, 15:06
    Цитата: Spartanez300
    Зачем посредственной армии Греции и практически ненужной в наши дни такие немыслимые затраты request . Страна и так все время побирается кредитами crying .

    Чтобы турецкие туристы республику Кипр и острова в Эгейском море не отжали.
    strannik1985
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:12
    Греки и так на подачках сидят, зачем им столько истребителей? Пыль протирать?
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. strannik1985 Сегодня, 17:09
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Греки и так на подачках сидят, зачем им столько истребителей? Пыль протирать?

    У них постоянные тёрки с турками из-за островов.
    strannik1985
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