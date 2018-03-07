Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Марк Галеотти покаялся. «Доктрину Герасимова» выдумал он
Именитый политолог покаялся в военном грехе. Учёный с мировым именем извинился за выдуманную им «доктрину Герасимова». Марк Галеотти признался: «доктрины Герасимова», которую на Западе истолковали как «расширенную теорию современной войны», на самом деле не существует.
Именитый политолог Марк Галеотти в журнале «Foreign Policy» наконец признался, что понятие «доктрины Герасимова» он попросту выдумал. Выдумка должна была привлечь внимание читателей к речи русского высокопоставленного военачальника. Господин Герасимов лишь стремился осмыслить «арабскую весну», «цветные революции» и «майдан».
«Угрозу» Западу часто упоминают, говоря о «доктрине Герасимова». Якобы эта доктрина состоит в новом способе ведения войн и даже представляет собой «расширенную теорию современной войны», а то и «видение тотальной войны». И всё-таки этой доктрины не существует, приводит утверждение Марка Галеотти сайт «ИноТВ».
Марк Галеотти, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, признался, что «доктрина Герасимова» была придумана им в тот момент, когда ему положили на стол перевод статьи Валерия Герасимова, вышедшей в русском издании «Военно-промышленный курьер». Галеотти обнародовал перевод этой статьи в собственном блоге, прикрепив к нему свои комментарии. Броский заголовок гласил: «Доктрина Герасимова». Заголовок был создан всего лишь для привлечения внимания читателей. И читатели восприняли переведённые рассуждения Герасимова как проект военных действий против Запада!
Теперь политолог заявляет: у России вообще нет единой доктрины. У русских нет ни организационного принципа, ни единого органа, который контролировал бы проведение в жизнь подобной доктрины. Целью действий Кремля является деморализация и разобщение, но сама политика действий «оппортунистическая, фрагментарная и иногда даже противоречивая», а действия в этой сфере предпринимают «политические предприниматели», желающие выслужиться перед Кремлём. И с военной точки зрения эти действия воспринимать нельзя.
Для России речь не может идти о ведении войны с НАТО, поскольку НАТО — коалиция более богатых демократий; русская же экономика — нечто, сравнимое с экономикой Канады. Модернизация российской армии слишком дорого стоит, она не окончена. Кроме того, Кремль уже застрял в «двух войнах». России, по мнению Галеотти, остаётся прибегать к «политической войне», то есть к «использованию всех средств, которыми располагает государство, за исключением военных, для достижения своих национальных целей».
Вот так, заметим, знаменитый политолог напугал половину планеты «доктриной Герасимова» — планом современных военных действий, которого на самом деле не существует. Дональд Трамп и европейцы стремительно вооружаются, со дня на день ожидая выполнения русскими их страшных планов, а русские продолжают жить мирно.
Мораль сей басни такова: не читайте заголовков.
Герасимов есть. А доктрины нет!
Именитый политолог Марк Галеотти в журнале «Foreign Policy» наконец признался, что понятие «доктрины Герасимова» он попросту выдумал. Выдумка должна была привлечь внимание читателей к речи русского высокопоставленного военачальника. Господин Герасимов лишь стремился осмыслить «арабскую весну», «цветные революции» и «майдан».
«Угрозу» Западу часто упоминают, говоря о «доктрине Герасимова». Якобы эта доктрина состоит в новом способе ведения войн и даже представляет собой «расширенную теорию современной войны», а то и «видение тотальной войны». И всё-таки этой доктрины не существует, приводит утверждение Марка Галеотти сайт «ИноТВ».
Марк Галеотти, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, признался, что «доктрина Герасимова» была придумана им в тот момент, когда ему положили на стол перевод статьи Валерия Герасимова, вышедшей в русском издании «Военно-промышленный курьер». Галеотти обнародовал перевод этой статьи в собственном блоге, прикрепив к нему свои комментарии. Броский заголовок гласил: «Доктрина Герасимова». Заголовок был создан всего лишь для привлечения внимания читателей. И читатели восприняли переведённые рассуждения Герасимова как проект военных действий против Запада!
Теперь политолог заявляет: у России вообще нет единой доктрины. У русских нет ни организационного принципа, ни единого органа, который контролировал бы проведение в жизнь подобной доктрины. Целью действий Кремля является деморализация и разобщение, но сама политика действий «оппортунистическая, фрагментарная и иногда даже противоречивая», а действия в этой сфере предпринимают «политические предприниматели», желающие выслужиться перед Кремлём. И с военной точки зрения эти действия воспринимать нельзя.
Для России речь не может идти о ведении войны с НАТО, поскольку НАТО — коалиция более богатых демократий; русская же экономика — нечто, сравнимое с экономикой Канады. Модернизация российской армии слишком дорого стоит, она не окончена. Кроме того, Кремль уже застрял в «двух войнах». России, по мнению Галеотти, остаётся прибегать к «политической войне», то есть к «использованию всех средств, которыми располагает государство, за исключением военных, для достижения своих национальных целей».
Вот так, заметим, знаменитый политолог напугал половину планеты «доктриной Герасимова» — планом современных военных действий, которого на самом деле не существует. Дональд Трамп и европейцы стремительно вооружаются, со дня на день ожидая выполнения русскими их страшных планов, а русские продолжают жить мирно.
Мораль сей басни такова: не читайте заголовков.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти