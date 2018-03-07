08:32 07 марта
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Марк Галеотти покаялся. «Доктрину Герасимова» выдумал он

Именитый политолог покаялся в военном грехе. Учёный с мировым именем извинился за выдуманную им «доктрину Герасимова». Марк Галеотти признался: «доктрины Герасимова», которую на Западе истолковали как «расширенную теорию современной войны», на самом деле не существует.


Герасимов есть. А доктрины нет!


Именитый политолог Марк Галеотти в журнале «Foreign Policy» наконец признался, что понятие «доктрины Герасимова» он попросту выдумал. Выдумка должна была привлечь внимание читателей к речи русского высокопоставленного военачальника. Господин Герасимов лишь стремился осмыслить «арабскую весну», «цветные революции» и «майдан».


«Угрозу» Западу часто упоминают, говоря о «доктрине Герасимова». Якобы эта доктрина состоит в новом способе ведения войн и даже представляет собой «расширенную теорию современной войны», а то и «видение тотальной войны». И всё-таки этой доктрины не существует, приводит утверждение Марка Галеотти сайт «ИноТВ».

Марк Галеотти, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, признался, что «доктрина Герасимова» была придумана им в тот момент, когда ему положили на стол перевод статьи Валерия Герасимова, вышедшей в русском издании «Военно-промышленный курьер». Галеотти обнародовал перевод этой статьи в собственном блоге, прикрепив к нему свои комментарии. Броский заголовок гласил: «Доктрина Герасимова». Заголовок был создан всего лишь для привлечения внимания читателей. И читатели восприняли переведённые рассуждения Герасимова как проект военных действий против Запада!

Теперь политолог заявляет: у России вообще нет единой доктрины. У русских нет ни организационного принципа, ни единого органа, который контролировал бы проведение в жизнь подобной доктрины. Целью действий Кремля является деморализация и разобщение, но сама политика действий «оппортунистическая, фрагментарная и иногда даже противоречивая», а действия в этой сфере предпринимают «политические предприниматели», желающие выслужиться перед Кремлём. И с военной точки зрения эти действия воспринимать нельзя.

Для России речь не может идти о ведении войны с НАТО, поскольку НАТО — коалиция более богатых демократий; русская же экономика — нечто, сравнимое с экономикой Канады. Модернизация российской армии слишком дорого стоит, она не окончена. Кроме того, Кремль уже застрял в «двух войнах». России, по мнению Галеотти, остаётся прибегать к «политической войне», то есть к «использованию всех средств, которыми располагает государство, за исключением военных, для достижения своих национальных целей».

Вот так, заметим, знаменитый политолог напугал половину планеты «доктриной Герасимова» — планом современных военных действий, которого на самом деле не существует. Дональд Трамп и европейцы стремительно вооружаются, со дня на день ожидая выполнения русскими их страшных планов, а русские продолжают жить мирно.

Мораль сей басни такова: не читайте заголовков.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 24

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  1. Vard Сегодня, 07:45
    Это называется... начал за здравие, кончил за упокой... И если отдельные... там... не понимают... то это совсем не значит что у нас нет доктрины современной войны... например вежливые люди... очень эффектная доктрина...
    Vard
    1. vorobey Сегодня, 07:48
      Это никак не связано с Герасимом и муму.?... уж больно тогда похоже... Злой бородатый русский герасим готов безжалостно утопить беззащитную Му му

      цитата.
      русская же экономика — нечто, сравнимое с экономикой Канады

      отлегло.. хоть что позитивное есть.. laughing laughing
      vorobey
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:54
        Именитый политолог Марк Галеотти в журнале «Foreign Policy» наконец признался, что понятие «доктрины Герасимова» он попросту выдумал.
        андрей юрьевич
      2. pjastolov Сегодня, 07:57
        Таак вот еще один наш человек
        Вот так, заметим, знаменитый политолог напугал половину планеты «доктриной Герасимова» — планом современных военных действий, которого на самом деле не существует. Дональд Трамп и европейцы стремительно вооружаются, со дня на день ожидая выполнения русскими их страшных планов, а русские продолжают жить мирно.
        laughing теперь будем их разорять на гонке вооружений good
        pjastolov
  2. Uncle Lee Сегодня, 07:46
    «Доктрину Герасимова» выдумал он
    Представьте, как Герасимов расстроится, без доктрины, то.... crying
    Uncle Lee
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:54
      Доктрины может и нет , но почему Галеотти не озвучил сколько ему ГосДеп отслюнил ??? wink
      bouncyhunter
    2. pjastolov Сегодня, 07:58
      Цитата: Uncle Lee
      без доктрины, то....

      и тем более без единого плана, жесть, и абидна - да?
      pjastolov
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:09
        Ребята привет ! hi Ниже, Леха уже ответил !
        Uncle Lee
        1. Uncle Lee Сегодня, 08:11
          Дали Мурочке тетрадь,
          Стала Мура рисовать.
          "Это - ёлочка мохнатая.
          Это - козочка рогатая.
          Это - дядя с бородой.
          Это - дом с трубой".
          "Ну, а это что такое,
          Непонятное, чудное,
          С десятью ногами,
          С десятью рогами?"
          "Это Бяка-Закаляка Кусачая,
          Я сама из головы её выдумала".
          "Что ж ты бросила тетрадь,
          Перестала рисовать?"
          "Я её боюсь!"
          Uncle Lee
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:47
    Для России речь не может идти о ведении войны с НАТО, поскольку НАТО — коалиция более богатых демократий; русская же экономика — нечто, сравнимое с экономикой Канады.

    Да сколько можно то...опять эта гнилая мысль с ЗАПАДА об отсталой и дремучей РОССИИ ...чуствую что снова придется на полях РОССИИ хоронить очередных евроинтеграторов западной цивилизации
    Тот же ЛЕХА
    1. pjastolov Сегодня, 08:20
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      чуствую что снова придется на полях РОССИИ хоронить очередных евроинтеграторов западной цивилизации

      даа, задачка recourse
      pjastolov
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:48
    Для России речь не может идти о ведении войны с НАТО, поскольку НАТО — коалиция более богатых демократий; русская же экономика — нечто, сравнимое с экономикой Канады.

    Потому они и просахатили наше возвращение на мировую арену, и наши прорывные новейшие оружейные комплексы тоже просахатили. А что им сейчас остаётся? Правильно - варить ту же кашу, которая давно пригорела и воняет. bully
    a.s.zzz888
  5. Alex-a832 Сегодня, 08:00
    Живут в собственных иллюзиях, пугают сами друг друга до уср..ки, участвуют а "войнах" с Россией, на которые Россия и не являлась. Живут как в сказке - чем дальше, тем страшнее. А тут ещё Путин в своей недавней речи поводоа для страшилок подкинул. lol Короче, Бу-у-у-у
    Alex-a832
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:03
    Марк Галеотти покаялся. «Доктрину Герасимова» выдумал он
    Интересные люди.Сами придумывают.Потом сами бояться начинают. Борются с самими же выдуманной доктриной.
    Наблюдатель2014
  7. антивирус Сегодня, 08:03
    а доктрина есть!
    только узнаем ней, мы и этот герой, кода наши танки пройдут за Рейн, до городу Парижу
    антивирус
    1. rocket757 Сегодня, 08:15
      НЕ, не, не! Не надо нам на берега Сены, там негры, эмигранты ноги моють и прочие дела справляют!
      rocket757
      1. антивирус Сегодня, 08:17
        надо Гансов и Жаков спасти и вывезти их на Колыму--там негров нет
        антивирус
  8. Per se. Сегодня, 08:04
    Да, лучше бы у Валерия Васильевича была доктрина, лучше бы была. Как раньше учили в шахматах, играть совсем без плана, хуже чем играть по неправильному плану. Ну, и вообще, очень бы не помешал военный гений, чётко представляющий роль различных войск и боевой техники, как в защите национальных интересов, так и при необходимости защиты самой России.
    Per se.
    1. rocket757 Сегодня, 08:12
      А ВВП на роль гения?
      Мож как на западе, коллективный разум?
      rocket757
  9. Ныробский Сегодня, 08:06
    Вот так, заметим, знаменитый политолог напугал половину планеты «доктриной Герасимова» — планом современных военных действий, которого на самом деле не существует.
    Доктрины может и не быть, но в стойло их загнать обязан!
    Ныробский
    1. rocket757 Сегодня, 08:13
      Слово (фраза, доктрина) не воробей, вылетело простое, вернулось сложное, мабудь трёхэтажное!
      rocket757
  10. andrewkor Сегодня, 08:09
    Вот кто бы раскрыл Хитрый План Путина?Лично я был бы бесконечно благодарен!
    andrewkor
  11. Пленник Сегодня, 08:15
    Сами придумали, сами испугались и сами себя начали успокаивать. То ли клоуны, то ли дети малые. (Однако осадок-то остался)
    Пленник
  12. Govorun Сегодня, 08:21
    Марк Галеотти покаялся. «Доктрину Герасимова» выдумал он.
    Да мы это и ДО покаяния знали.
    Govorun
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