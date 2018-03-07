20:36 07 марта
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Два звена новых вертолетов Ка-52 поступили в авиаполк в Смоленской области

Около десяти новых боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" поступили в состав авиаполка Западного военного округа, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.

Два звена новых вертолетов Ка-52 поступили в авиаполк в Смоленской области


Два звена новых боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" поступили в состав сформированного в декабре прошлого года вертолетного полка Западного военного округа, дислоцированного в Смоленской области
- сообщил он.


Машины в разобранном виде самолетами были переброшены в Псков из цехов завода-изготовителя на Дальнем Востоке. Затем специалисты их окончательно собрали. После этого "Аллигаторы" перелетели к месту постоянной дислокации.

На этой неделе экипажи, которые прошли специальную переподготовку в Центре переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области, совершили первые учебные полеты на новых Ка-52 - передает ТАСС слова Мугинова



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 11:20
    Доброе дело .Смоленск-моя родина малая.Раньше там в области военные объекты в основном "вынесли".А ведь рядом Москва.Интересно,их в Вязьме(стоял раньше там полк) разместили?
    210окв
    1. Владыка Ситх Сегодня, 11:42
      Где эти, которые пишут? "А при Сталине поставили б 200 единиц!" laughing
      Владыка Ситх
      1. антивирус Сегодня, 11:56
        да ,лучше в Брестской обл разместить
        подальше положишь-поближе возьмешь
        антивирус
      2. Рашнэйрфорс Сегодня, 18:11
        А при Сталине поставили 6200 единиц!!!!! А сейчас-то всего два звена. Всё плохо в России, слава Ксении Собчак! Крым не Россия.
        Рашнэйрфорс
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:20
    Давайте парни, летайте без потерь.
    a.s.zzz888
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:23
    Ух, какая машина... Вертолетчики очень хвалят... Да и в Сирии она себя проявила круто.
    Горный стрелок
  4. Навигатор 1 Сегодня, 11:35
    Ну вот хоть хорошая новость!
    Навигатор 1
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 11:39
    Около десяти новых боевых
    Слово "около" применимо к более высоким порядкам winked
    сообщил начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.
    мог бы выражаться и почётче , а так ставит себя в смешное положение , по типу "дважды два - это в пределах от трёх до пяти.." Неужели сам себе не смешон , пытаясь округлять цифры в погоне за красным словцом ? fool
    КВУ-НСвД
    1. Гильятон Сегодня, 12:45
      Это военная тайна! Тсссс! hi yes
      Гильятон
  6. Архивариус Вася Сегодня, 13:11
    Хорошая новость, у меня дача на краю Смоленской области, прикроют lol
    Архивариус Вася
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