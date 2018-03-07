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Два звена новых вертолетов Ка-52 поступили в авиаполк в Смоленской области
Около десяти новых боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" поступили в состав авиаполка Западного военного округа, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.
Машины в разобранном виде самолетами были переброшены в Псков из цехов завода-изготовителя на Дальнем Востоке. Затем специалисты их окончательно собрали. После этого "Аллигаторы" перелетели к месту постоянной дислокации.
На этой неделе экипажи, которые прошли специальную переподготовку в Центре переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области, совершили первые учебные полеты на новых Ка-52 - передает ТАСС слова Мугинова
Два звена новых боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" поступили в состав сформированного в декабре прошлого года вертолетного полка Западного военного округа, дислоцированного в Смоленской области- сообщил он.
Машины в разобранном виде самолетами были переброшены в Псков из цехов завода-изготовителя на Дальнем Востоке. Затем специалисты их окончательно собрали. После этого "Аллигаторы" перелетели к месту постоянной дислокации.
На этой неделе экипажи, которые прошли специальную переподготовку в Центре переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области, совершили первые учебные полеты на новых Ка-52 - передает ТАСС слова Мугинова
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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