Два звена новых вертолетов Ка-52 поступили в авиаполк в Смоленской области

Два звена новых боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" поступили в состав сформированного в декабре прошлого года вертолетного полка Западного военного округа, дислоцированного в Смоленской области

Около десяти новых боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" поступили в состав авиаполка Западного военного округа, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.- сообщил он.Машины в разобранном виде самолетами были переброшены в Псков из цехов завода-изготовителя на Дальнем Востоке. Затем специалисты их окончательно собрали. После этого "Аллигаторы" перелетели к месту постоянной дислокации.На этой неделе экипажи, которые прошли специальную переподготовку в Центре переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области, совершили первые учебные полеты на новых Ка-52 - передает ТАСС слова Мугинова