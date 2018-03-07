20:38 07 марта
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«Армата» будет интегрирована в автоматизированную систему управления войсками

Танк Т-14 интегрируют в автоматизированную систему управления войсками, передает РИА Новости сообщение главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Олега Салюкова.



Танк Т-14 "Армата" будет интегрирован в автоматизированную систему управления войсками и оружием тактического звена,
сказал главком.


Он сообщил, что «в рамках опытно-конструкторской работы "Армата" продолжаются испытания перспективного танка Т-14».

Учитывая, что образец совершенно новый, с большим количеством инновационных решений и технологий, предприятиями оборонно-промышленного комплекса производится отладка танка, настройка и согласование его узлов и агрегатов. Работы выполняются в соответствии с запланированными сроками,
пояснил Салюков.

По его словам, танк нового поколения практически по всем характеристикам будет превосходить серийные отечественные танки и иностранные аналоги.

В танке Т-14 "Армата" применена инновационная нестандартная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа (в бронированной капсуле), боекомплекта и топлива, а также вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя. При этом средства защиты скомплексированы, что позволяет затруднить его обнаружение; воспрепятствовать наведению высокоточного оружия; обеспечить обнаружение и поражение атакующих боеприпасов комплексом активной защиты; в случае попадания модули динамической защиты и новая броня надежно защищают танк от всех существующих противотанковых средств,
рассказал генерал-полковник.

Главком добавил, что образец «оснащен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с перспективным боекомплектом и цифровой системой управления огнем, что позволяет поражать как высокозащищенные объекты, так и танкоопасную живую силу противника при любой погоде в любое время суток».

Образец выполнен по модульному принципу с использованием уникальных цифровых и программных решений, что открывает практически неограниченные возможности по его модернизации и дальнейшей роботизации,
заключил Салюков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Chertt Сегодня, 12:04
    «Армата» будет интегрирована в автоматизированную систему управления войсками

    Да ну belay
    Вы еще напишите, что она и стрелять будет
    Chertt
    1. Svarog Сегодня, 12:09
      Цитата: Chertt
      «Армата» будет интегрирована в автоматизированную систему управления войсками

      Да ну belay
      Вы еще напишите, что она и стрелять будет

      Сроки теперь уже не озвучивают, когда поступит в войска.. В 2015 году говорили, что в 2017 .. теперь обходят эту тему.. Как бы так же с новыми ракетами не случилось.. Может их тоже еще ле 5-10 доводить до ума надо?
      Svarog
      1. Chertt Сегодня, 12:19
        Цитата: Svarog
        Сроки теперь уже не озвучивают, когда поступит в войска.. В 2015 году говорили, что в 2017 .. теперь обходят эту тему.

        Контракт с "УВЗ" на сто единиц был заключен в конце 2016г. Были "невнятные" заявления о поступлении "Армат" на опытную эксплуатацию в воинские части. И да, тишина
        Chertt
    2. MoJloT Сегодня, 12:10
      Было бы неплохо реализовать возможность "Стрельбы за горизонт"
      MoJloT
    3. Deadушка Сегодня, 13:01
      Цитата: Chertt
      Вы еще напишите, что она и стрелять будет

      угу, будет сидеть на диване воин и тыкать в планшетку пальцем - убить...
      а танкетка будет выполнять приказ оптимизируя процесс уничтожения цели. yes
      Deadушка
      1. okko077 Сегодня, 18:41
        А к чему ваша ирония Deadушка ? Положили кучу бойцов из ЧВК в Сирии и никто не знал, что их месят по полной... Так же будет гореть и Армата и никто не будет знать, кто её уничтожает !!! У нас в этой показушной и не работающей в Информационном канале АСУВ ТЗ считают свои войска и ничего не знают о противнике... Как эта интеграция поможет Армате ? Где прорыв ? Когда эти дегенераты научаться воевать по-современному.?.. Хватит нам вешать лапшу на уши.. Вы видели "никакого" Герасимова во время обращения президента к Федеральному собранию...
        okko077
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:04
    Работа по Армате, по ходу, идёт. Останавливаться сейчас нет смысла. Ждём когда будет в войсках.
    a.s.zzz888
  3. новичок Сегодня, 12:08
    мне вот как видится постоянное, каждодневное напоминание об “Армате“, “Ратнике“, “АК12_16, видимо это информ ширма, за которой прячутся работы по производству и внедрению новейших систем. к примеру таких как показал нам ВВП.
    новичок
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:52
      Спасибо, что не лишили меня надежды, в существовании умных людей на ВО.
      Владыка Ситх
      1. новичок Сегодня, 14:04
        вы меня прям, засмущали... спасибо , тронут.
        новичок
  4. rocket757 Сегодня, 12:15
    Туман, туман, кругом туман ... впрочем, секретность никто не отменял, а пугать западного обывателя, так он и так в землю зарывается, скоро и ушей видно не будет!
    rocket757
    1. 30 вис Сегодня, 12:43
      Пусть зарывается ! Главное . что бы мы не зарывались по уши от страха .
      30 вис
      1. rocket757 Сегодня, 14:34
        Да как то не заметил толп с дрожанием в коленках!
        Броня наша крепка и не оскудеет Земля Родная на Богатырей и Героев!
        rocket757
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