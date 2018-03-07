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«Армата» будет интегрирована в автоматизированную систему управления войсками
Танк Т-14 интегрируют в автоматизированную систему управления войсками, передает РИА Новости сообщение главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Олега Салюкова.
Он сообщил, что «в рамках опытно-конструкторской работы "Армата" продолжаются испытания перспективного танка Т-14».
По его словам, танк нового поколения практически по всем характеристикам будет превосходить серийные отечественные танки и иностранные аналоги.
Главком добавил, что образец «оснащен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с перспективным боекомплектом и цифровой системой управления огнем, что позволяет поражать как высокозащищенные объекты, так и танкоопасную живую силу противника при любой погоде в любое время суток».
Танк Т-14 "Армата" будет интегрирован в автоматизированную систему управления войсками и оружием тактического звена,сказал главком.
Он сообщил, что «в рамках опытно-конструкторской работы "Армата" продолжаются испытания перспективного танка Т-14».
Учитывая, что образец совершенно новый, с большим количеством инновационных решений и технологий, предприятиями оборонно-промышленного комплекса производится отладка танка, настройка и согласование его узлов и агрегатов. Работы выполняются в соответствии с запланированными сроками,пояснил Салюков.
По его словам, танк нового поколения практически по всем характеристикам будет превосходить серийные отечественные танки и иностранные аналоги.
В танке Т-14 "Армата" применена инновационная нестандартная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа (в бронированной капсуле), боекомплекта и топлива, а также вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя. При этом средства защиты скомплексированы, что позволяет затруднить его обнаружение; воспрепятствовать наведению высокоточного оружия; обеспечить обнаружение и поражение атакующих боеприпасов комплексом активной защиты; в случае попадания модули динамической защиты и новая броня надежно защищают танк от всех существующих противотанковых средств,рассказал генерал-полковник.
Главком добавил, что образец «оснащен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с перспективным боекомплектом и цифровой системой управления огнем, что позволяет поражать как высокозащищенные объекты, так и танкоопасную живую силу противника при любой погоде в любое время суток».
Образец выполнен по модульному принципу с использованием уникальных цифровых и программных решений, что открывает практически неограниченные возможности по его модернизации и дальнейшей роботизации,заключил Салюков.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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