«Армата» будет интегрирована в автоматизированную систему управления войсками

Танк Т-14 "Армата" будет интегрирован в автоматизированную систему управления войсками и оружием тактического звена,

Учитывая, что образец совершенно новый, с большим количеством инновационных решений и технологий, предприятиями оборонно-промышленного комплекса производится отладка танка, настройка и согласование его узлов и агрегатов. Работы выполняются в соответствии с запланированными сроками,

В танке Т-14 "Армата" применена инновационная нестандартная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа (в бронированной капсуле), боекомплекта и топлива, а также вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя. При этом средства защиты скомплексированы, что позволяет затруднить его обнаружение; воспрепятствовать наведению высокоточного оружия; обеспечить обнаружение и поражение атакующих боеприпасов комплексом активной защиты; в случае попадания модули динамической защиты и новая броня надежно защищают танк от всех существующих противотанковых средств,

Образец выполнен по модульному принципу с использованием уникальных цифровых и программных решений, что открывает практически неограниченные возможности по его модернизации и дальнейшей роботизации,