20:38 07 марта
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Путин о США: Они нагло обманули Россию, поддержав госпереворот на Украине

Вышел документальный фильм, созданный на основе нескольких интервью президента России Владимира Путина. В качестве интервьюера выступал журналист Владимир Соловьёв. Речь идёт о фильме «Миропорядок 2018», в котором затрагиваются важнейшие темы современной геополитической повестки.

Одно из направлений – Украина. Президент прокомментировал то, что произошло на Украине в 2014 году следующими словами:
К нам обратились американские партнёры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации.


Президент отметил, что Россия обратилась к тогдашнему руководству Украины с просьбой о неприменении силы и фактически удовлетворении запросов со стороны оппозиции. При этом Владимир Путин отмечает, что США попросту обманули и Россию, и тогдашнее руководство Украины.


Путин:
Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но такие вот события, но мы сделаем всё, чтобы вернуть всё в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот.


Путин о США: Они нагло обманули Россию, поддержав госпереворот на Украине


По словам президента России, США являются страной, которая фактически и совершила госпереворот на Украине силами украинских радикалов.

Путин:
Они (США) такого рода поддержкой загнали себя в угол. Теперь им приходится поддерживать нынешнюю киевскую власть.


Об американском обмане:
Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счёт, такого, пожалуй, не было.


Видимо, президент России забывает, что это далеко не первый раз со стороны США – достаточно вспомнить «устные обещания» НАТО о нерасширении после объединения Германии. Возможно, Владимир Путин имеет в виду время своего нахождения у руля РФ. Но и в это время со стороны США обмана хватало - взять хотя бы заявления о ненаправленности американской ПРО против России.

Использованы фотографии: сайт Кремля
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 187

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  1. самый главный Сегодня, 12:14
    Великим политиком может стать только тот, кто видит всё вперед на несколько лет...кого невозможно обмануть... кого просто опасно обманывать! А если обманули... увы, для меня это уже не авторитет.
    самый главный
    1. Владимир16 Сегодня, 12:19
      Цитата: самый главный
      увы, для меня это уже не авторитет.

      Ну это твои проблемы. Хоть плач навзрыд love
      Спешка нужна при ловле блох.
      А Россия в результате "дверчивости" вернула Крым. Так, что Путину спасибо!!!
      Владимир16
      1. самый главный Сегодня, 12:22
        Цитата: Владимир16
        А Россия в результате вернула Крым.

        А могла вернуть всю Украину!!!
        Цитата: Владимир16
        Так, что Путину спасибо!!!
        самый главный
        1. gurzuf Сегодня, 12:27
          Ну не надо врать! Всю украину в 14-м году РФ вернуть назад не могла ни при каком раскладе. Возможно, надо было вместе с Крымом возвращать и Новороссию, возможно и скорей всего это надо было делать.
          gurzuf
          1. Александр. Сегодня, 12:48
            нет в то время, нельзя было возвращать новороссию, это сразу бы вызвало открытый конфликт, а так его как бы и не было со стороны России, только гум.помощь, сейчас можно подразнить хунту и их хозяев сказав не перестанете провоцировать ЛДНР проведем реферндум в республике
            Александр.
            1. businessv Сегодня, 13:31
              Цитата: Александр.
              это сразу бы вызвало открытый конфликт,

              В любом случае конфликт получился открытым и не важно, благодаря чему! Разве по санкциям этого не видно? Ну, а так хотя бы получили в союзники 5 пророссийски настроенных восточных областей с почти 50% населения Украины.
              businessv
              1. Dmitri Kopilenko Сегодня, 14:31
                Кстати, по поводу санкций : задавал ли кто-нибудь себе вопрос, почему США не применяют санкции против Китая, или Японии, или Гонконга, и сотен других государств ? Да просто потому, что внешняя политика многочисленных стран -- не агрессивна и не вызывает беспокойства и тревоги.
                Dmitri Kopilenko
                1. Володин Сегодня, 15:04
                  Цитата: Dmitri Kopilenko
                  Кстати, по поводу санкций : задавал ли кто-нибудь себе вопрос, почему США не применяют санкции против Китая, или Японии, или Гонконга, и сотен других государств ?


                  А Вы в свою задавали себе вопрос, почему санкции в отношении РФ начали вводить ещё задолго до известных событий? То правами педерастов они обеспокоены, то Магнитским, то выездом/невыездом евреев. Тем более что сами США, ну конечно же, не капли не агрессивны - не они бомбили Югославию, ровняли с землёй Ирак, выходили из договора по ПРО, и в тюрьмах у них никто не умирает...
                  Володин
                2. Sergej1972 Сегодня, 18:50
                  У Гонконга нет своей внешней политики, это специальный административный район КНР.) И каких сотен государств, если их в мире около двухсот?
                  Sergej1972
              2. 210окв Сегодня, 16:41
                Ага...Вы наверное и Одессу имеете ввиду....Что то там когда наших ребят жгли никакая харя не дернулась...Пророссийски.....
                Цитата: businessv
                Цитата: Александр.
                это сразу бы вызвало открытый конфликт,

                В любом случае конфликт получился открытым и не важно, благодаря чему! Разве по санкциям этого не видно? Ну, а так хотя бы получили в союзники 5 пророссийски настроенных восточных областей с почти 50% населения Украины.
                210окв
          2. x.andvlad Сегодня, 13:03
            Видимо, так и было бы, если бы не очередная иллюзия равноправного партнерства с "империей лжи".
            x.andvlad
          3. самый главный Сегодня, 13:08
            Цитата: gurzuf
            Ну не надо врать! Всю украину в 14-м году РФ вернуть назад не могла ни при каком раскладе.

            Для Вас любая проблемка неразрешима...ну ничего, подрастете из младших лейтенантов в старшие офицеры, может и научитесь решать проблемы.
            самый главный
            1. Алексей Зоммер Сегодня, 13:31
              Цитата: самый главный
              Для Вас любая проблемка неразрешима...ну ничего, подрастете из младших лейтенантов в старшие офицеры, может и научитесь решать проблемы.

              Иногда прям очень жалко, что нельзя теперь здесь минусить посты.
              Вы товарищ старший офицер прям много проблем решили лежа на диване и постя здесь всякую чушь и глупость к каждой статье.
              Что касается Крыма и Украины в целом..
              Крым забрали, а это жемчужина, что бы разговор по этой теме был исчерпан, кто бы там сейчас и что не писал и не говорил.
              А Украину отдали США, пока, как чемодан без ручки. Пускай с ним таскаются, а когда время придет вернем себе и ручку прикрутим.
              Алексей Зоммер
              1. Dmitri Kopilenko Сегодня, 14:48
                По поводу Крыма : я уроженец Крыма и проживший там большую часть жизни. Крым называли "всесоюзная здравница", и это действительно было так. Сегодня в народе Крым называют "всероссийская военная база". И это правда. Крым так напичкали ракетными комплексами, авиацией и флотом -- выше самых высоких крымских гор. Кто поедет отдыхать на военную базу ? Да и до отдыха ли людям сейчас ? Как говорится, не до жиру -- быть бы живым.
                Dmitri Kopilenko
                1. Sten Сегодня, 16:14
                  Не пишите глупость, Крым сейчас получил огромный толчок к развитию, в т.ч. как курорт и здравница. При желании там можно хорошо отдохнуть и не дорого. Как Вам пример: семья, 2 взрослых и 2-3 ребенка, за комфортное жилье в сутки 2000 р.? Многие, например с Москвы и Питера, и не только, приезжают на месяц. А то, что в Крыму много различного вооружения и военнослужащих, для отдыхающих это большой плюс, они чувствуют себя защищенными.
                  Sten
                2. contrarycon Сегодня, 16:17
                  "...уроженец Крыма..."
                  — И как такую сволочь в цирк пускают, — хмуро заметил Шариков, покачивая головой. — Ну, мало ли кого туда пускают, — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович...
                  contrarycon
                3. Алексей Зоммер Сегодня, 16:18
                  Вот зачем здесь чушь то писать?
                  Только себя позорите.
                  Вы типичная дочь "советского офицера".
                  Я бы может и поверил, если бы там сам не был этим летом.
                  Ракет там не видел и засилья военных тоже.
                  п.с.
                  И в каком народе то?) в вашем?
                  Я вот у нас такого выражения ни от кого не слышал.
                  Алексей Зоммер
                4. Paranoid50 Сегодня, 20:34
                  Цитата: Dmitri Kopilenko
                  По поводу Крыма : я уроженец Крыма и проживший там большую часть жизни.

                  wassat Чёрт побери... дежа-вю. wassat Иногда они возвращаются... wassat Да, так тупо здесь ещё не палились. laughing
                  Paranoid50
              2. самый главный Сегодня, 16:41
                Цитата: Алексей Зоммер
                А Украину отдали США, пока, как чемодан без ручки. Пускай с ним таскаются, а когда время придет вернем себе и ручку прикрутим.

                А не жирно ли будет разбрасываться русскими землями? Вы хоть один сантиметр прибавили к России? Сорок миллионов русских для Вас это чемодан без ручки!!! Вот это и есть Ваша глупость несусветная!!! Японцы все мозги проели за острова, китайцы в состоянии войны со своими соседями за клочок в море, а ВЫ и ВАМ подобные разбрасываетесь миллионами жизней и миллионами квадратных километров территории!!! это от большого ума наверное?? а то, что я пишу, так Вам и не дано понять в силу своего развития.
                самый главный
          4. Lock36 Сегодня, 13:10
            Плюсую, какие все у нас умные.
            Lock36
        2. Dimontius Сегодня, 12:38
          Нет уж, спасибо, Укропию можете оставить себе. нам-русскому народу она вообще не упала.
          Dimontius
          1. Гардамир Сегодня, 13:51
            Укропию можете оставить себе. нам-русскому народу она вообще не упала
            Когда то также говорили про Чечню.
            Гардамир
            1. влад66 Сегодня, 15:45
              Цитата: Гардамир
              Когда то также говорили про Чечню

              Воевать пойдете за Украину или с дивана будете с Миханом шашкой махать, тот который год уже Киев берет. Или думаете "братцы" вас хлебом солью встретят? laughing
              влад66
              1. Гардамир Сегодня, 16:31
                вас хлебом солью встретят?
                Для того в тв миллионы перемалывают, чтоб люди друг друга ненавидели.
                Гардамир
                1. влад66 Сегодня, 18:12
                  Цитата: Гардамир
                  Для того в тв миллионы перемалывают, чтоб люди друг друга ненавидели.

                  Вот верите нет, телевизор смотрю только Дом Кино канал и то старые советские фильмы, да была куча родни на Украине, была и сплыла и никто нас там не ждёт особо то. И хлебом солью встречать не будут, ну разве что кто из советского поколения и все. А тем кто из схронов повылазил, да молодому поколению,мы злейшими врагами будем. И намного намного лет. request
                  влад66
                  1. Гардамир Сегодня, 18:48
                    Дом Кино канал
                    так то я с вами согласен. Просто во первых, вспомним весну 2014, вслед за Крымом в Россию шёл Харьков, но кремль отказался, можно теперь уже догадаться почему. Во вторых у нас встречаются люди из Донбасса, они с грустью рассказывают, как их родственники из тех, кто не может ехать в Россию, вынуждены ехать на Украину, потому что в Донбассе совсем уж никак. Ну и в третьих первый канал преуспел в развитии ненавистии и презрения к тем, кого сейчас называют украинцами.
                    Гардамир
                    1. влад66 Сегодня, 19:16
                      Цитата: Гардамир
                      Ну и в третьих первый канал преуспел в развитии ненавистии и презрения к тем, кого сейчас называют украинцами.

                      Не только первый наш канал, но почему Леонид вы не берете в расчёт тот же первый украинский канал, там абсолютно такая же ситуация, но точностью наоборот, таже ненависть и презрение уже только к нам, в том же Харькове например, так же они считают нас оккупантами и искренне верят, что на Донбассе воюют с регулярной армии России и поверьте спиной лучше к ним не поворачиватся, советское поколение не имею ввиду, пишу о тех о ком писал выше. Нет уж мне таких братьев не надо, хотели в Европу, вот пускай их и кормит ЕС и США. hi
                      влад66
        3. Оплот Орел Сегодня, 12:51
          Не могла. На тот момент большая часть населения была за евроинтеграции. Да же на Донбассе, до начала боевых действий, была велика доля за европейцев. Решение было мудрым, дальновидным, единственно верным, хоть и небезспорным. ВВП, отвечает в первую очередь за Россию и её граждан, а с другими по мере возможности!
          Оплот Орел
        4. kaschey Сегодня, 12:56
          Пожалуй Вас поддержу в этом вопросе.
          А то, верю, не верю, обманули, не обманули, ты президент страны, ты отвечаешь за будущее своего народа, своей страны и не только, детский сад какой-то.
          kaschey
          1. Кроу Сегодня, 13:06
            Не, ну куда же без соседей? Мы - россияне сами со своим гарантом разберёмся. Это нас - обманули. Поддержка из-за рубежа в вопросах к президенту не требуется, американцев хватает. Не уподобляйтесь им.
            Кроу
          2. Алексей Зоммер Сегодня, 13:41
            Ну сами же написали
            Цитата: kaschey
            ы отвечаешь за будущее своего народа, своей страны

            Какие претензии к Путину?)
            Алексей Зоммер
        5. vladimirZ Сегодня, 13:44
          К нам обратились американские партнёры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации.
          Президент отметил, что Россия обратилась к тогдашнему руководству Украины с просьбой о неприменении силы и фактически удовлетворении запросов со стороны оппозиции. При этом Владимир Путин отмечает, что США попросту обманули и Россию, ... - из статьи

          Ну, наив?! Кто в политике верит "партнерам"? В политике отстаивают интересы собственной страны до упора, до конечного результата, а не разводят руки в беспомощном состоянии, когда тебя, как пацана, обвили вокруг пальца.
          Вот же достались народу руководители. Действительно права пословица: "Каждый народ заслуживает ту власть, которая его имеет".
          vladimirZ
        6. Ныробский Сегодня, 14:24
          Цитата: самый главный
          Цитата: Владимир16
          А Россия в результате вернула Крым.
          А могла вернуть всю Украину!!!

          А оно надо? Её и так никто не выгонял, сама ушла. Теперь пусть бродит как клозет с дрожжами, пока не выдохнется. Уговаривать и доказывать то что мы один народ не имеет никакого смысла, пока "потерянная" часть этого народа сама не начнёт скрестись в двери России.
          Ныробский
        7. Васян1971 Сегодня, 14:35
          Цитата: самый главный
          А могла вернуть всю Украину!!!

          А зачем?
          У меня есть младшые брат и сестра. Все живём отдельно своими семьями. Забегаем к родителям кто, когда хочет, ну и по семейным праздникам ессно. Разве обязательно друг другу глаза постоянно мозолить?
          Васян1971
      2. шурави Сегодня, 12:29
        Цитата: Владимир16
        Цитата: самый главный
        увы, для меня это уже не авторитет.

        Ну это твои проблемы. Хоть плач навзрыд love
        Спешка нужна при ловле блох.
        А Россия в результате "дверчивости" вернула Крым. Так, что Путину спасибо!!!


        Какая наивность. Крым, это блестящая операция США. Как говорят шахматисты, вилка. И РФ выбирала по её мнению меньшее из зол.
        И выдавать это за победу, можно только для идиотов.
        шурави
        1. Володин Сегодня, 12:41
          Цитата: шурави
          Крым, это блестящая операция США.

          Ну тогда за то, чтобы побольше вот таких "блестящих операций" у США... С Аляской они там ничего в "операционном" плане делать не собираются? Думаю, вполне можно выбрать такую "вилку" и в этом случае...
          Володин
          1. Lock36 Сегодня, 13:11
            Может и не с Аляской, но, полагаю, что США решительно вступили на "путь побед".
            Lock36
          2. шурави Сегодня, 14:58
            Цитата: Володин
            Цитата: шурави
            Крым, это блестящая операция США.

            Ну тогда за то, чтобы побольше вот таких "блестящих операций" у США... С Аляской они там ничего в "операционном" плане делать не собираются? Думаю, вполне можно выбрать такую "вилку" и в этом случае...



            Вот представляете, с Аляской нет. Но вот с Казахстаном запросто могут.
            Ну, какой клочок вы бы пожелали от него получить, в размере не более 4,5% от общей территории, взамен под уход к США?
            До чего же деградировала отечественная журналистика.
            шурави
            1. влад66 Сегодня, 15:49
              Цитата: шурави
              чего же деградировала отечественная журналистика.

              Деградировали вы однако, Украина ушла ещё в 1991 году и повторрю вам вопрос
              Цитата: влад66
              Воевать пойдете за Украину или с дивана будете с Миханом шашкой махать, тот который год уже Киев берет. Или думаете "братцы" вас хлебом солью встретят?

              hi
              влад66
        2. Dimontius Сегодня, 12:42
          Какая блестящая операция, что вы несете? То что наши ракеты теперь охватывают большую часть Германии?
          Dimontius
          1. шурави Сегодня, 15:00
            Цитата: Dimontius
            Какая блестящая операция, что вы несете? То что наши ракеты теперь охватывают большую часть Германии?


            А с Украины до Москвы ракетам ближе лететь. Не знали?
            шурави
        3. Piramidon Сегодня, 12:56
          Цитата: шурави
          Какая наивность. Крым, это блестящая операция США. И выдавать это за победу, можно только для идиотов.


          Если вы один тут такой умный, а все остальные, считающие, возвращение Крыма победой - идиoты, то подробнее эту "операцию" обожаемых вами звездно-полосатых стратегов описать можете? Или просто лишь бы что то вбросить и как то угодить своим хозяевам?
          P.S. Что то в последнее время на сайте много западных подпевал развелось. Еще три таких же либероида плюсы воткнули.
          Piramidon
          1. businessv Сегодня, 13:45
            Цитата: Piramidon
            Если вы один тут такой умный, а все остальные, считающие, возвращение Крыма победой - идиoты, то подробнее эту "операцию" обожаемых вами звездно-полосатых стратегов описать можете?

            Шурави просто немного неверно оценил ситуёвину. Возвращение Крыма это безусловно, не победа, а необходимая мера для сохранения ВМБаз и дальнейшего контроля в Чёрном море. Ни для кого не секрет, что именно базирование полосатых в Крыму и было основной целью всего бардака, устроенного ими в Незалежной. Операция по передаче Крыма была, безусловно, проведена блестяще. А вот основная цель "партнёров" уплыла в Россию! Вообще говоря, ИМХО, у полосатых блестящих операций крайне мало в процентном отношении. Одни недосмотры, недодумы и недоделы.
            businessv
          2. шурави Сегодня, 15:05
            Цитата: Piramidon


            Если вы один тут такой умный, а все остальные, считающие, возвращение Крыма победой - идиoты, то подробнее эту "операцию" обожаемых вами звездно-полосатых стратегов описать можете? Или просто лишь бы что то вбросить и как то угодить своим хозяевам?
            P.S. Что то в последнее время на сайте много западных подпевал развелось. Еще три таких же либероида плюсы воткнули.


            Не надо врать, мальчик. Это ты и тебе подобные обожаете "звездно-полосатых стратегов".
            Коли считаете победой тот факт, что вернули только 4,5% собственной территории, а остальное отдали им. Или вы просто пораженец?
            шурави
            1. Piramidon Сегодня, 15:54
              Цитата: шурави
              Не надо врать, мальчик.

              "Мальчиками" можете своих секспартнеров называть. И я с вами на брудершафт не пил, чтобы вы здесь ко мне подобным образом обращались. У меня внуки больше вас соображают, как нужно общаться с незнакомыми людьми.
              А с вопроса об "операции" янкесов вы все же соскочили. Получается, просто воздух испортили.
              Piramidon
              1. шурави Сегодня, 20:17
                Цитата: Piramidon
                Цитата: шурави
                Не надо врать, мальчик.

                "Мальчиками" можете своих секспартнеров называть. И я с вами на брудершафт не пил, чтобы вы здесь ко мне подобным образом обращались. У меня внуки больше вас соображают, как нужно общаться с незнакомыми людьми.
                А с вопроса об "операции" янкесов вы все же соскочили. Получается, просто воздух испортили.


                Мальчик. Ты можешь себя хоть господом богом назвать. Но по факту, у тебя здесь ничего окромя ника Piramidon. На большее духу не хватает.
                шурави
                1. Piramidon Сегодня, 20:25
                  Цитата: шурави
                  Мальчик.

                  Ну, вы еще раз подтвердили свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. К своим "мальчикам" можете добавить приставку "милый", господин шурави-гей.
                  Piramidon
        4. Монос Сегодня, 13:16
          Цитата: шурави
          Крым, это блестящая операция США.

          Есть аргументы, доказательства? Ну хоть какое-то логическое обоснование этого... м-м-м... оригинального утверждения. За "идиотов" отвечать надо. Хотя бы аргументами. Иначе будете выглядеть просто быдловатым хамлом. Кстати, "интеллектуал", понятия "вилки" в профессиональных шахматах нет. smile Это дворовый сленг.
          Монос
          1. шурави Сегодня, 15:06
            Цитата: Монос
            Цитата: шурави
            Крым, это блестящая операция США.

            Есть аргументы, доказательства? Ну хоть какое-то логическое обоснование этого... м-м-м... оригинального утверждения. За "идиотов" отвечать надо. Хотя бы аргументами. Иначе будете выглядеть просто быдловатым хамлом. Кстати, "интеллектуал", понятия "вилки" в профессиональных шахматах нет. smile Это дворовый сленг.



            Читай выше, там всё расклёвано для ура-патриотов диванного разлива.
            шурави
            1. Монос Сегодня, 17:11
              Цитата: шурави
              Читай выше, там всё расклёвано

              Значит нет. Ну что ж , тогда констатирую, что вы, любезнейший, признали себя быдловатым ХАМОМ. С чем вас и поздравляю.
              Монос
              1. Piramidon Сегодня, 18:06
                Да нет у этого пoдпиндoccника ничего, кроме методички, в которой ему рекомендуют косить "под своего". Обставился, как ему рекомендовано, советскими атрибутами (аватара -"краб" с эмблемой ВВС, ник "шурави"), и поливает Россию своим жидким дерьмом.
                Piramidon
                1. Монос Сегодня, 18:27
                  Приветствую, Степан hi
                  Цитата: Piramidon
                  Обставился, как ему рекомендовано, советскими атрибутами (аватара -"краб" с эмблемой ВВС, ник "шурави")

                  Представляю, как это неприятно Вам.
                  Монос
                  1. Piramidon Сегодня, 18:41
                    Два выкормыша госдепа сегодня здесь между собой активно-агрессивно перекликаются. ("Шурави" и "Гардамир") Оба косят под граждан России, оба льют дepьмо на нашу страну. Вот это и есть информ.война во всей наглядности. "Звездные войны", Эпизод 175 - "Атака клоунов", блин.
                    Piramidon
                2. шурави Сегодня, 20:19
                  Цитата: Piramidon
                  Да нет у этого пoдпиндoccника ничего, кроме методички, в которой ему рекомендуют косить "под своего". Обставился, как ему рекомендовано, советскими атрибутами (аватара -"краб" с эмблемой ВВС, ник "шурави"), и поливает Россию своим жидким дерьмом.


                  До чего же тупые тролли иногда попадаются. Даже в профиль и то заглянуть не умеют. laughing
                  шурави
              2. шурави Сегодня, 20:18
                Цитата: Монос
                Цитата: шурави
                Читай выше, там всё расклёвано

                Значит нет. Ну что ж , тогда констатирую, что вы, любезнейший, признали себя быдловатым ХАМОМ. С чем вас и поздравляю.


                То есть, читать вы не умеете? Ну это бывает. hi
                шурави
        5. Гардамир Сегодня, 13:50
          И выдавать это за победу, можно только для идиотов.
          Согласен. Взяв Крым потеряли Украину. Конечно на тв вложены миллионы, чтоб русский зритель, думал, что Украина, чужая земля.
          Завтра отделят от России новый кусок и расскажут, что это страна 404.
          Гардамир
          1. шурави Сегодня, 15:08
            Цитата: Гардамир
            И выдавать это за победу, можно только для идиотов.
            Согласен. Взяв Крым потеряли Украину. Конечно на тв вложены миллионы, чтоб русский зритель, думал, что Украина, чужая земля.
            Завтра отделят от России новый кусок и расскажут, что это страна 404.



            Вот о чём и речь. Или пройдутся для начала по Казахстану.
            шурави
          2. Piramidon Сегодня, 16:12
            Цитата: Гардамир
            Завтра отделят от России новый кусок

            А какой кусок именно от России отделили?
            Piramidon
            1. Гардамир Сегодня, 16:33
              А какой кусок именно от России отделили?
              учите историю с географией. Нынешняя Федералия это огрызок России.
              Гардамир
              1. Piramidon Сегодня, 18:29
                Цитата: Гардамир
                А какой кусок именно от России отделили?
                учите историю с географией. Нынешняя Федералия это огрызок России.

                Географию я выучил, когда такие как вы, апологеты госдепа, под стол пешком ходили. У меня в отличии от вашего, СОВЕТСКОЕ образование. Ваши пиндoколледжи с ним и рядом не стояли. Косите под россиян, а в методичке вам даже название страны не смогли правильно написать.
                Piramidon
                1. Гардамир Сегодня, 19:00
                  апологеты госдепа, под стол пешком ходили
                  Когда я служил министром обороны был Устинов Д.Ф. Так что здесь вы промахнулись.
                  про Украину пожелавшую самостийности, помните в 90е даже Свердловская область желала самостийности, тоже бы кричали про республику Урал, что это не братья и страна 404.
                  В принципе все так называемые бывшие союзные республики это части большой России. Этак лет через 50 какой-нибудь Татарстан отделится, а ваши внуки будут кричать, с какого бодуна Татарстан пожелавший самостийности Россия?
                  Гардамир
                  1. Piramidon Сегодня, 19:17
                    Цитата: Гардамир
                    Когда я служил министром обороны был Устинов Д.Ф. Так что здесь вы промахнулись.

                    Я свою службу начинал при Радионе Яковлевиче Малиновском, Но вы, сцуки, предали всё при Ельцине.
                    Piramidon
                    1. шурави Сегодня, 20:24
                      Цитата: Piramidon
                      Цитата: Гардамир
                      Когда я служил министром обороны был Устинов Д.Ф. Так что здесь вы промахнулись.

                      Я свою службу начинал при Радионе Яковлевиче Малиновском, Но вы, сцуки, предали всё при Ельцине.


                      Да чего уж там. Пиши при Троцком, монитор всё стерпит. laughing
                      шурави
                  2. Piramidon Сегодня, 19:37
                    Цитата: Гардамир
                    помните в 90е даже Свердловская область желала

                    Ну и методички вам выдали тупые хозяева. Мало ли кто и что желал. Я говорю о свершившихся фактах. Сгинте, ущербные подпиндoccники. не позорьте своих хозяев. Женя Псаки, по сравнению с вами - образец мудрости.
                    Piramidon
              2. шурави Сегодня, 20:20
                Цитата: Гардамир
                А какой кусок именно от России отделили?
                учите историю с географией. Нынешняя Федералия это огрызок России.


                Ну что ты хочешь от подников?
                шурави
          3. Piramidon Сегодня, 18:22
            Цитата: Гардамир
            Взяв Крым потеряли Украину.

            С какого бодуна, Украина, с 1991 года, пожелавшая САМОСТИЙНОСТИ, в 2014 году стала частью России, которую только Вы, пoдпиндoccники потеряли?
            Piramidon
            1. шурави Сегодня, 20:26
              Цитата: Piramidon
              Цитата: Гардамир
              Взяв Крым потеряли Украину.

              С какого бодуна, Украина, с 1991 года, пожелавшая САМОСТИЙНОСТИ, в 2014 году стала частью России, которую только Вы, пoдпиндoccники потеряли?


              Как же ты легко отрёкся от Донецка, Харькова, Днепропетровска, да Киева наконец. Только для шестёрки ов это чужая земля.
              шурави
      3. фигвам Сегодня, 12:32
        сша - это лживое государство созданное бандитами и жуликами, ложь на мировом уровне была и будет, они уважают только силу.
        фигвам
        1. Svarog Сегодня, 12:37
          Цитата: фигвам
          сша - это лживое государство созданное бандитами и жуликами, ложь на мировом уровне была и будет, они уважают только силу.

          Правильно, но наши власти почему то, 18 лет так не считали.. Вопрос- почему?
          Svarog
          1. фигвам Сегодня, 12:51
            Цитата: Svarog

            Правильно, но наши власти почему то, 18 лет так не считали.. Вопрос- почему?

            Наш организм, в виде СССР, получил страшные ранения, мы проиграли бой и отступили, но враг решил нас добить и теперь у нас выбора нет или исчезнуть или победить, но в их дерьмовом порядке мы жить не сможем.
            фигвам
            1. Svarog Сегодня, 13:02
              Цитата: фигвам
              Цитата: Svarog

              Правильно, но наши власти почему то, 18 лет так не считали.. Вопрос- почему?

              Наш организм, в виде СССР, получил страшные ранения, мы проиграли бой и отступили, но враг решил нас добить и теперь у нас выбора нет или исчезнуть или победить, но в их дерьмовом порядке мы жить не сможем.

              Согласен, но мы продолжаем играть по их правилам во всех сферах.. Это ни к чему хорошему не приведет..
              Svarog
              1. фигвам Сегодня, 13:06
                Svarog

                Да нет уже никаких правил, а мы просто тянем время.
                фигвам
      4. Svarog Сегодня, 12:36
        Цитата: Владимир16
        А Россия в результате "дверчивости" вернула Крым. Так, что Путину спасибо!!!
        В случае с Украиной, вообще могли бы ее не потерять, если бы вели правильную политику в отношении соседней страны.. Профукали все, а потом .. нас обманули в очередной 105 раз.. Это лепет ребенка, а не государственного деятеля, который уже 20 лет возглавляет Россию
        Svarog
      5. майор Юрик Сегодня, 12:50
        Даже янкесовские холуи верят им только за денюшку, но в любую их фантазию! Только Россия, к сожалению, не только бесплатно,но и действительно верит этой ковбойской своре самовлюбленных отморозков!!! am
        майор Юрик
      6. Гардамир Сегодня, 13:57
        Россия в результате "дверчивости" вернула Крым
        Глупость с апломбом это феноменально. А вы знаете, что Новороссия это земли созданные русскими, а вы знаете что Малороссия, одна из ветвей русского народа. А собственно Украина, это часть западных областей ранее принадлежавших Польше и Австро-Венгрии.
        Так вот благодаря хитрому финту, хапнув Крым, Россия отказалась от своих земель.
        Отрезав руку, палец оставили себе.
        Гардамир
        1. Антарес Сегодня, 14:22
          Цитата: Гардамир
          Отрезав руку, палец оставили себе.

          никогда не задумывался что легко можно описать отрыв Крыма...физически очень совпадает.
          Антарес
        2. Голован Джек Сегодня, 14:28
          Цитата: Гардамир
          Отрезав руку, палец оставили себе

          "Рука" старательно отпиливала сама себя. В 1991-м таки отрезала.
          Не катит Ваша аналогия request
          Голован Джек
        3. шурави Сегодня, 20:29
          Цитата: Гардамир
          Россия в результате "дверчивости" вернула Крым
          Глупость с апломбом это феноменально. А вы знаете, что Новороссия это земли созданные русскими, а вы знаете что Малороссия, одна из ветвей русского народа. А собственно Украина, это часть западных областей ранее принадлежавших Польше и Австро-Венгрии.
          Так вот благодаря хитрому финту, хапнув Крым, Россия отказалась от своих земель.
          Отрезав руку, палец оставили себе.


          Когда-то, в 2008 году я говорил о худшем для РФ сценарии:
          http://www.tanzpol.org/2008/07/t62676_3--ukraine-
          predlagaetsya-otstaivat-svoyu-territorialnuyu-tse
          los.html#p1598651

          Россию прежде всего беспокоит безопасность своих границ. В частности, получить вместо нейтральной Украины, Украину в НАТО.
          Собственно, вернуть Севастополь и Крым для РФ проблемы как таковой не было. Крым был передан с нарушением действующего тогда законодательства (Севастополь не передавался вообще), а как известно, если сделка проведена с нарушением закона она недействительна.
          Но в РФ прекрасно понимали и понимают, оные действия неизбежно склонят мнение общества Украины к вступлению в НАТО. Потому этот вопрос оставался как бы в подвешенном состоянии. Для РФ выгодней Украина с Крымом и нейтральная, чем без Крыма и в НАТО.
          Грубо говоря, Крым и Севастополь, это те "яйца", за которые РФ пытается удержать Украину от прыжка в альянс. И если всё же Украина решиться на вступление, то ничего не помешает эти "яйца" оторвать. :)

          К сожалению оказался прав.
          шурави
    2. Svarog Сегодня, 12:20
      Сколько же нас обманывают США, с Ливией обманули, С Грузией обманули .. теперь с Украиной.. Какая то власть у нас доверчивая..
      Svarog
      1. dauria Сегодня, 12:33
        Сколько же нас обманывают США, с Ливией обманули, С Грузией обманули .. теперь с Украиной.


        Не переживайте, вас и сейчас обманули. laughing Путин "верил на слово американцам " ? Мало ли что он сказал Соловьёву . Мало ли что вам сказал Соловьёв... Сначала "дослужитесь " до верхов, чтобы вам доверили информацию. А пока обижайтесь тут, на ВО, что "не доложили".
        dauria
      2. Misha Честный Сегодня, 12:45
        Цитата: Svarog
        Какая то власть у нас доверчивая..

        Да не доверчивые они и ВВП в том числе. Они все прекрасно знали и представляли, но ничего не пожелали сделать.
        По-хорошему с Окраиной можно было за несколько дней разобраться - армия была деморализована переворотом, верхушка обезглавлена, бандеры еще не успели полностью всю власть захапать... и т.д. Идеальный момент для взятия Окраины тепленькой, но испугались гнева западных "партнеров" и ограничились лишь Крымом...
        В итоге имеем то, что имеем - вражеское государство на нашей границе управляемое Вашингтонским гестапо...
        Misha Честный
        1. Svarog Сегодня, 12:50
          Цитата: Misha Честный
          Цитата: Svarog
          Какая то власть у нас доверчивая..

          Да не доверчивые они и ВВП в том числе. Они все прекрасно знали и представляли, но ничего не пожелали сделать.
          По-хорошему с Окраиной можно было за несколько дней разобраться - армия была деморализована переворотом, верхушка обезглавлена, бандеры еще не успели полностью всю власть захапать... и т.д. Идеальный момент для взятия Окраины тепленькой, но испугались гнева западных "партнеров" и ограничились лишь Крымом...
          В итоге имеем то, что имеем - вражеское государство на нашей границе управляемое Вашингтонским гестапо...

          Согласен.. hi
          Svarog
          1. Serg65 Сегодня, 13:29
            Цитата: Svarog
            Согласен..

            laughing Ох уж эти социалисты, ну прям каждый второй маршал!!!
            Serg65
            1. Misha Честный Сегодня, 17:05
              Цитата: Serg65
              Ох уж эти социалисты, ну прям каждый второй маршал!!!

              Сталинисты. ) Кто же виноват, что у нас маршалы и генералы перевелись.
              "- Да, были люди в наше время,
              Не то, что нынешнее племя:
              Богатыри - не вы!"
              Misha Честный
              1. Serg65 Сегодня, 17:10
                Цитата: Misha Честный
                Сталинисты

                Да нет, господин Честный, именно СОЦИАЛИСТЫ!!!!!
                Serg65
                1. Misha Честный Сегодня, 18:03
                  Цитата: Serg65
                  Да нет, господин Честный, именно СОЦИАЛИСТЫ

                  Мы сначала Сталинисты, а потом уже все остальное. winked Ладно, по крайней мере только я. )
                  Misha Честный
        2. Dmitri Kopilenko Сегодня, 15:10
          "В итоге имеем то, что имеем - вражеское государство на нашей границе управляемое Вашингтонским гестапо..." С горечью, величайшим сожалением, с печалью -- я в который раз убеждаюсь, как российская верхушка во главе с Путиным преуспела, чтобы вбить в головы россиян ненависть ко всем, кто не Россия и не россияне. Уже сто лет вбивают в головы, что мы самые лучшие, самые могучие и вообще самые - самые. Хватит тешить себя сказками ! Почему же самая могучая (только по оружию !) по уровню жизни находится среди африканских стран и стран третьего мира ? Почему страна - победитель живет в сотни раз хуже побежденной страны ? Почему немецкий безработный живет лучше работающего россиянина ? Задумайтесь над всем этим.
          Dmitri Kopilenko
          1. Misha Честный Сегодня, 18:12
            Цитата: Dmitri Kopilenko
            Почему же самая могучая (только по оружию !) по уровню жизни находится среди африканских стран и стран третьего мира ? Почему страна - победитель живет в сотни раз хуже побежденной страны ? Почему немецкий безработный живет лучше работающего россиянина ? Задумайтесь над всем этим.

            Потому что правительство и система такие. Достал уже криминальный капитализм - пора его менять... Ну например, на китайскую модель - мне кажется, она очень эффективна.
            Цитата: Dmitri Kopilenko
            чтобы вбить в головы россиян ненависть ко всем, кто не Россия и не россияне

            Открою вам страшный секрет - ко всему западному у меня ненависть проснулась благодаря Ельцину и самим же Американцам. Говорю за себя. Хотя, например к Японской или Финской кап-системе у меня ненависти абсолютно нет.
            Цитата: Dmitri Kopilenko
            Уже сто лет вбивают в головы, что мы самые лучшие, самые могучие и вообще самые - самые.

            Так при Союзе мы и были самыми, пока Горбачев, Ельцин и Американцы не развалили страну совместными усилиями.
            Misha Честный
          2. Штатский Сегодня, 18:43
            Какая ненависть? О чем Вы ? Вот "вам" кто вбивает в головы, что мы считаем себя "самыми лучшими и могучими"? Оставьте нас в покое, и всем будет хорошо. А то лезут и лезут! У нас добра своего таскать не перетаскать, сидели бы на опе ровно,дышали бы в две ноздри ,выдыхали ртом. Нет! Вечно кто-то ломится!
            Штатский
            1. Misha Честный Сегодня, 19:21
              Цитата: Штатский
              Какая ненависть? О чем Вы ? Вот "вам" кто вбивает в головы, что мы считаем себя "самыми лучшими и могучими"? Оставьте нас в покое, и всем будет хорошо. А то лезут и лезут! У нас добра своего таскать не перетаскать, сидели бы на опе ровно,дышали бы в две ноздри ,выдыхали ртом. Нет! Вечно кто-то ломится!

              Успокойтесь, это же евреи. Они ради денег и Гитлера воскресят, а потом его же к евреям и причислят...
              Misha Честный
      3. Александр. Сегодня, 12:53
        а ты не задавался вопросом, что было время когда РОССИЯ не в силах была противостоять врагу, или ты лежа на диване на верное думаешь, что дела государственные легко и не принужденно решаются как по волшебству да еще и под давлением со стороны и визгами либералов
        Александр.
    3. BerBer Сегодня, 12:25
      Не ошибается тот кто ничего не делает. В вашем случае сидит на " диване".
      BerBer
    4. Genry Сегодня, 12:26
      Что-то у меня ощущение, что эта анонимная статейка - заказная.
      Нет ни ссылок на видео, ни на официальные публикации Соловьёва. А автор - просто отсутствует. Может "это" вы написали? И комментарии в тот-же момент...
      Genry
      1. Кроу Сегодня, 12:37
        Генри, Вам же сказали, что вышел документальный фильм - "Миропорядок-2018“, а это - отрывок из него.
        Кроу
        1. Genry Сегодня, 14:18
          А зачем мне ваш рекламный ролик! Если вышел, то выкладывайте фильм...
          Но в статье уже выражен определённый смысл (ИМХО искаженный), а подтверждения фраз Путина нет. И нет контекста.... Прозвучало, как некоторые говорят: "я ненавижу баб" и понимайте как хотите.
          Genry
    5. Анти-Корр. Сегодня, 12:31
      Цитата: самый главный
      А если обманули... увы, для меня это уже не авторитет.

      Это к вопросу о мифе про "великого дрезденского разведчика".
      Анти-Корр.
      1. gurzuf Сегодня, 12:38
        Великий или еще более великий, пусть потом потомки решают. Но как результат - Крым российский!
        gurzuf
        1. Анти-Корр. Сегодня, 12:45
          Цитата: gurzuf
          Великий или еще более великий, пусть потом потомки решают.

          Я уверен , что оценят правильно и даже раньше , чем вы думаете.
          Цитата: gurzuf
          Но как результат - Крым российский!

          Ага, И воюющий уже 4-е года Донбасс.
          Анти-Корр.
      2. Svarog Сегодня, 12:39
        Цитата: Анти-Корр.
        Цитата: самый главный
        А если обманули... увы, для меня это уже не авторитет.

        Это к вопросу о мифе про "великого дрезденского разведчика".

        Ага.. не компетентность во всех областях..
        Svarog
        1. Анти-Корр. Сегодня, 12:44
          Цитата: Svarog
          Ага.. не компетентность во всех областях..

          Ну почему же? Одна область компетенций у него замечательно работает. wink Видите сколько заступников?
          Анти-Корр.
          1. Svarog Сегодня, 12:51
            Цитата: Анти-Корр.
            Цитата: Svarog
            Ага.. не компетентность во всех областях..

            Ну почему же? Одна область компетенций у него замечательно работает. wink Видите сколько заступников?

            Ну да, тут не поспорить laughing
            Svarog
    6. Венд Сегодня, 12:45
      Цитата: самый главный
      Великим политиком может стать только тот, кто видит всё вперед на несколько лет...кого невозможно обмануть... кого просто опасно обманывать! А если обманули... увы, для меня это уже не авторитет.

      Да что вы? А вас никогда не обманывали? И вы никогда не ошибались? Великий политик тот, кто может открыто заявить о своих промахах. Это могут только великие политики. Сталин когда-то тоже сделал смелое заявление "Правда" № 60, 2 марта 1930 г. "Головокружение от успехов"
      Венд
    7. тезей Сегодня, 13:17
      Кто из политиков великий можно сказать только по истечении большого промежутка времени. Если речь идет о Путине В.В. в связи с событиями на Украине и его высказываний Соловьеву, то естественно он не расскажет все ,что делал . Вполне понятно,что обман Американцев был прогнозируемый. Вполне понятно, что и результат майдана был прогнозируемый. Даже в случае если бы Янукович все таки, каким то образом удержался у власти,в результате выборов к власти на Украине пришли бы те же силы ,что и правят сейчас. Только последствия были бы иные. К бабке не ходи, но Россию из Крыма выперли бы, как это было в Грузии с нашими базами. Не было никакой альтернативы. Элиты-финансово-промышленные Украинские буржуи плотно связали свои интересы с западом и соответственно представляющие их интересы политики выполнили все требования им западом предъявленные. Поэтому в сложившейся ситуации Путин ,по моему мнению, выбрал правильный ход. Который Американцы как раз и не смогли предвидеть. Теряем,что и так не удастся отстоять и забираем , то что нам стратегически необходимо. А заодно создаем для партнеров и Украинскому проамериканскому режиму трудности на многие годы в Донбассе. Так ,что ответ на обман очень даже болезненный. Ведь чешутся.Так вот и вопрос. Кто кого обманул.
      тезей
      1. Антарес Сегодня, 14:26
        Цитата: тезей
        те же силы ,что и правят сейчас

        эти силы черпают поддержку из за войны. Обычно у националистов мало шансов-но тут карт бланш на любые действия-война.
        1 Майдан показал что власть националистов быстро стала непопулярной и сменилась на более выгодный для РФ.
        В общем везде клин-война. Нельзя было организовывать территориальные споры-это верный шаг для создание врагов из кого угодно. Если деньги способны поссорить даже родственников-то земли способны сделать врагами поколения.
        Антарес
    8. astankard Сегодня, 13:24
      Получается, что для тебя авторитет Обама , раз он обманул Путина. ))) Впрочем у тебя и написано - "самый главный" .
      А самые Главнюки , по Задорнову - америкосы.
      Ты америкос?)))
      astankard
    9. To be or not to be Сегодня, 13:50
      "Ах, обмануть меня не трудно!..
      Я сам обманываться рад!"
      А. С. Пушкин .
      "Видимо, президент России забывает, что это далеко не первый раз со стороны США – достаточно вспомнить «устные обещания» НАТО о не расширении после объединения Германии. Возможно, Владимир Путин имеет в виду время своего нахождения у руля РФ"
      Айкидо .....в большой ИГРЕ!
      """" Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины..Совершено в Киеве 28 мая 1997 г. ....Настоящее Соглашение заключается на 20 лет, отсчитываемых с даты начала его временного применения.""
      To be or not to be
    10. andrewkor Сегодня, 14:06
      Даже еврея можно обмануть, но только один раз!
      andrewkor
    11. Вздринчер Сегодня, 15:49
      Путина можно уважать Можно не уважать Но он тебя самый главный обманул еще раз laughing Это был единственный шанс вернуть взад Крым! И американцы помогли в этом Сами того не подозревая. Другого шанса у ВВП да и у России больше бы не было думаю НИ-КОГ-ДА!. Возвращать Украину...........да кому она.......нужна? скажите мне? Государство которым не пользуется в своих целях только ленивый
      Вздринчер
    12. petyaivolk Сегодня, 16:11
      "Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали." :))
      Хорошо что ВВП сказал, в следующий раз обязательно позвонят !!!:

      Нет эти силовики действительно "дубы". :)))
      Те дубы которые повыше , значит покрепче и видят чуть дальше, но сути это не меняет, "дубы" они и в африке "дубы" :))
      petyaivolk
    13. GradusHuK Сегодня, 17:59
      Оппоньки !Никогда не было и вот опять повторилось. good
      GradusHuK
  2. шурави Сегодня, 12:15
    Не Россию обманули. А те. кто у нас по долгу службы этим заниматься должен, проспали.
    шурави
    1. Fornit Сегодня, 13:28
      Цитата: шурави
      А те. кто у нас по долгу службы этим заниматься должен, проспали.


      Вообще-то проспали ещё СССР... Что-то про это мало кто возмущается. Наверное - себе дороже...
      Fornit
  3. Altona Сегодня, 12:15
    Надо тоже самое еще раз, только громче и о других событиях. Не надо стесняться называть вещи своими именами, все равно в "партнеры" не возьмут и санкции не отменят.
    Altona
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:16
    По словам президента России, США являются страной, которая фактически и совершила госпереворот на Украине силами украинских радикалов.

    Вот уже вещи названы своими именами, а то всё вокруг да около.
    a.s.zzz888
    1. Гардамир Сегодня, 13:41
      Вот уже вещи названы своими именами
      Так выборы же. не дай бог он останется президентом, снова начнёт доверять своим партнёрам.
      Гардамир
  5. afrikanez Сегодня, 12:17
    Всего лишь один вопрос: и сколько нам еще предстоит быть обманутыми?
    afrikanez
    1. ваняватный Сегодня, 12:23
      последний срок (?) , потом следующий хороший человек будет искать внешние причины бардака ...
      ваняватный
  6. Комментарий был удален.
  7. Runoway Сегодня, 12:22
    Нагло обманули? А мы наивные сидели и не догадывались,ни разведка не работала ничего)))) смех просто.
    ИМХО все всё знали и это был отличный, может даже единственный, способ вернуть Крым,и ,как следствие,многое производство на родину
    Runoway
  8. ангел-истребитель Сегодня, 12:23
    Не первый раз, увы...
    А с бомбардировками Югославии разве по-другому было?
    Нельзя матрасникам верить!
    Ни при каком раскладе!
    Это же потомки общемирового сброда. "Исключительные"!
    ангел-истребитель
    1. Галеон Сегодня, 12:32
      А у нас "партнер" "партнеру" верит на слово. Джентльмены же!
      Галеон
      1. Андрей1961 Сегодня, 13:37
        Как у Петьки играя в очко, - тут то мне масть и покатила!!!
        Андрей1961
  9. gurzuf Сегодня, 12:31
    К стати, с присоединением моего Крыма, вернее с возвращением моего Крыма в Россию, можно еще по спорить кто кого еще сделал! laughing
    gurzuf
  10. Косолапый Сегодня, 12:35
    Лукавит , как мне кажется , В.В.Путин , финт с Крымом был проделан великолепно , так обломать США ))) красава , сама Украина больше входит в зону Евросаюза ( рынок сбыта + удаления конкурента в ряде производств ) , а США вложившие в гос.переворот 5 миллиардов ( по признанию Гос.Депа) хотят минимизировать потери , ну и удержания дестабилизации на границе с Россией.
    Косолапый
    1. шурави Сегодня, 12:44
      Цитата: Косолапый
      Лукавит , как мне кажется , В.В.Путин , финт с Крымом был проделан великолепно , так обломать США ))) красава , сама Украина больше входит в зону Евросаюза ( рынок сбыта + удаления конкурента в ряде производств ) , а США вложившие в гос.переворот 5 миллиардов ( по признанию Гос.Депа) хотят минимизировать потери , ну и удержания дестабилизации на границе с Россией.


      У РФ были все правовые основания вернуть Крым и до 2014 года. Попробуйте напрячь мозги и подумать, почему это не было сделано.
      шурави
      1. Косолапый Сегодня, 19:03
        Основания , да .Но и хороший повод нужен , тут такой подарок , напречь мозги попробуйте и представте что было бы если бы Россия захватила Крым силой оружия .
        Косолапый
        1. шурави Сегодня, 20:30
          Цитата: Косолапый
          Основания , да .Но и хороший повод нужен , тут такой подарок , напречь мозги попробуйте и представте что было бы если бы Россия захватила Крым силой оружия .



          Если есть основание, повод не нужен.
          шурави
  11. ЖИГАН Сегодня, 12:39
    Бедненький, слезу бы ещё пустил crying А то что Горбача швырнули ничему не научило, а то что ЕБНа кидали... fool
    ЖИГАН
  12. мерцание Сегодня, 12:40
    Обманули здесь, обманули там, обманули вчера, обманули сегодня ... что в итоге?
    А в итоге весь мир ненавидит США - это, если что, сказал Трамп. Ненавидят за то что обманывают, за то что угрожают, за то что могут уничтожить ... но, ненавидят по тихому, делают вид, что любят, говорят что любят ... а внутри ненавидят и боятся, а от того что боятся ненавидят еще больше и мечтают матрасню размазать об асфальт ...
    Ненавидят и нас, правда по другой причине, за то, что мы не гнемся как они, за то что у нас есть свое мнение и мы его высказываем. Но в тоже время на нас надеются, что именно мы остановим силовую наглость амеров и позволим остальным жить без американского диктата. Остальные хотят жить без американского диктата и при этом сами хотят стать такими же диктаторами как сегодня США.
    Получается, что только Россия (по крайней мере, на данный исторический период) может иметь огромную военную силу и не наглеть по отношению к другим государствам, признавать за ними право быть суверенными.
    мерцание
    1. Fornit Сегодня, 13:33
      Вполне с Вами согласен... Только чтоб бреттон-вудскую систему всем сообща сбросить - кишка у гейропы тонка... Боятся перемен, которые, если по-честному, выгоднее всего Китаю... ИМХО
      Fornit
  13. шурави Сегодня, 12:42
    2012 год. Что ни будь поменялось?

    шурави
    1. Гардамир Сегодня, 13:39
      Что ни будь поменялось?
      Горбачёв 2.0 Ему задали вопрос, а он заболтал и не ответил.
      Гардамир
  14. Ураган70 Сегодня, 12:43
    Кто там Яныка в трусости и нерешительности обвинял? Мы с вами!
    Кто недоумевал зачем его в РФ приняли? Мы с вами!
    А прочитав это: "...К нам обратились американские партнёры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации...", упс, а Янык то- разменная монета "высокопартнерских" взаимоотношений! Типа, сливайся, поддержку народа ты один фиг потерял, далее мы утрясём! Утрясли, панимашь... Получается, что если бы не утрясали, то и окраину бы не трясло по сей день? А вдруг Янык Беркуту дал добро и снесли бы майдан? Ай ай, какая цель у статьи? Чем то отдает...несвежим...
    "...Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счёт, такого, пожалуй, не было..."
    Вот именно, пожалуй!!! А обещание не расширять НАТО на восток, данное Меченому? Это не первее первого? Вроде ВВП памятью не страдает...
    А это: "..Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но такие вот события, но мы сделаем всё, чтобы вернуть всё в правовое поле...", что за плач Ярославны?
    Что то уж совсем не похоже на ВВП, либо чтобы понять- нужно смотреть своими глазами!!! К нас некоторые статьи так пишут, что можно голову потерять, а прочтешь первоисточник и все становится на свои места!
    Ураган70
  15. 1536 Сегодня, 12:47
    Украину потеряли не в 2014 году, а сразу после 1991 года. Самый великий обман России со стороны США состоялся именно в начале 1990-х, когда наш народ был "обманываться рад", а руководство страны просто помешалось на дорогих "подарках" президентов США и немцев и предало всё на свете во имя "дружбы" с ними. В результате случился распад СССР. Нынешний Президент вряд ли был к этому причастен. Поэтому чего на себя наговаривать? Хорошо, что хотя бы Крым успели спасти.
    Украину уже не вернуть. Американцы, в отличие от немецких фашистов, в печах не сжигают. Они меняют человеческое подсознание, уничтожают идентичность, возбуждают у людей самые низменные инстинкты, и делают из человека зомби, готового на все ради минимальных материальных благ и продуктов питания. Народ, живущий на Украине, будет таким образом изменен и никогда уже не вернется в единое пространство с народом, живущим в России. Если, конечно, процессы разрушения самосознания и человеческой личности не затронут и саму Россию, благодаря действиям все тех же США, их СМИ, так называемой "культуры", и т.п.
    1536
  16. Alex-a832 Сегодня, 12:48
    "Обманули" - это слово для обывателей. Потеряли контроль над ситуацией - это правильное понятие. Ещё до майдана, когда Янук заметался между ЕС и Россией, пытаясь набить себе цену, он эту цену полностью потерял и уже тогда стало ясно, что матрасы его отправят в отставку. Наши вывели Янука из игры т.к. стало ясно, что партия проиграна при любом раскладе. Использовать силу Янук сам побоялся, да и толку с этого было бы мало особенно при амерской пропогандистской поддержке. Если Януку и сказали не рыпаться, так это на последней стадии, чтобы он сам глупостей не наделал. Мы проиграли Украину давно, но с майданом матрасы открыто положили ее под себя. Если бы мы силой оставили контроль над Украиной, то получили бы огромное количество нытиков и готовых предателей, которые бы считали, что Россия лишила их счастливой и халявной жизни в составе ЕС.
    Alex-a832
  17. sigdoc Сегодня, 12:50
    Вглядитесь, какой же доверчивый взгляд!!!
    sigdoc
  18. Не служил Сегодня, 12:55
    Если смотреть только на факты и не на разговоры/договоры цель США был Крым и причём уже давно и наши это знали. И скорей всего расклад был такой, да мы вам поверим, но если что у нас есть план "В", и как результат основная цель не достигнута, Крым уплыл. Но возник Донбасс и война которую не они не мы видимо не планировали. И всё это как подстава и геморрой достался Трампу, а те отскочили и смотрят со стороны с попкорном да ещё палки в колёса вставляют.
    Не служил
  19. savage1976 Сегодня, 12:56
    Сейчас, живяв это время, мы видим все в одном свете, но пройдут годы и история все расставит по своим местам. Был Петр 1, его проклинали, от церкви отлучали, а в истории он один из величайших правителей Российской империи. Был Ленин, Сталин, их сначало обожествляли, потом проклинали, сейчас спор идет, но по итогам их работы возникла страна победившая фашизм, открывшая дорогу в космос и изменившая на столетие весь мир.
    Поживем и увидим как оно все обернется, кто будет в истории а кто попадет в историю.
    savage1976
    1. Андрей1961 Сегодня, 13:48
      Мы на вряд-ли увидим!!
      Андрей1961
  20. vladimirvn Сегодня, 13:01
    Во как! Оказывается и Владимир Владимирович носил розовые очки. Странно. А вот у меня к ним доверия, никогда не было.
    vladimirvn
  21. Александр. Сегодня, 13:01
    Цитата: Svarog
    Цитата: Анти-Корр.
    Цитата: Svarog
    Ага.. не компетентность во всех областях..

    Ну почему же? Одна область компетенций у него замечательно работает. wink Видите сколько заступников?

    Ну да, тут не поспорить laughing

    чего то мне кажется сварогу имя сменить надо, а то имя славянское и очень значимое, а человек его занявший как то не очень ему соответствует да и на славянина своими высказываниями не тянет
    Александр.
    1. котовский Сегодня, 16:25
      Эти ребята почему то решили что Путин,это бэтман или гендальф какой..
      Палкой волшебной махнет...и нет олигархов...пошепчет и ворье государственное
      каится начнет...и обмануть его невозможно...
      Если бы ВВП был гаррипотером,думаю рты нытиков превратились в куриную попу.. wassat
      котовский
  22. Hariton Laptev Сегодня, 13:10
    Америку открыл. НИ когда ни о чем нельзя с ними договариваться!!! Никогда! Страна лжецов, воров, и убийц. У них генетически заложена установка на обман и обогащение любим методом. Обман и ложь в этом списке стоят одними из первых.
    Hariton Laptev
  23. soldatt22 Сегодня, 13:11
    ШУРАВИ , ты с головой дружишь?
    soldatt22
  24. Hard Rock Сегодня, 13:12
    Век живи - век учись!
    Hard Rock
  25. demo Сегодня, 13:13
    Видимо, президент России забывает, что это далеко не первый раз со стороны США – достаточно вспомнить «устные обещания» НАТО о нерасширении после объединения Германии. Возможно, Владимир Путин имеет в виду время своего нахождения у руля РФ. Но и в это время со стороны США обмана хватало - взять хотя бы заявления о ненаправленности американской ПРО против России.

    Не только Президент России забывает, но и мы все, так наивно считавшие украинцев, в своей массе, в большинстве братским народом, почему то не соизволили просто прочитать гимн этого народа.
    А там такие слова

    Ой, Богдан, Богдан,
    Славный наш гетман!
    Зачем отдал Украину
    Москалям плохим ?!

    Гимн, к слову, стал государственным аж в 2003 году.
    И что же "москали" спали?
    И все проспали.
    И не в 2014 надо было "обманываться", уважаемый Владимир Владимирович,а немного раньше извилинами шевелить.
    Раньше. Значительно.
    demo
    1. котовский Сегодня, 16:28
      Вот че же вы не подсказали то?
      Знали и молчали?
      Соучастник?
      котовский
    2. Sergej1972 Сегодня, 19:08
      Ну, в госгимне у них нет таких слов.)) Это из стихотворения Шевченко.
      Sergej1972
  26. шурави Сегодня, 13:14
    Очень правильным было принятие решение войти в Сирию. Там прекрасная и безболезненная, в сравнениями с Донбассом возможность жёстко ответить США. Если угодно, нанести контрудар.
    Но как всегда, всё у нас наполовину, вполсилы с оглядкой.
    Вместо того, чтобы заключить с Сирией полноправный военный союз. А далее, ультиматум, всем посторонним покинуть территорию Сирии. Нет, так наносить удары, не стесняясь показывать силу.
    И никакая третья мировая из-за этого не начнётся. США. есть что терять и куда больше чем нам.
    шурави
    1. Анти-Корр. Сегодня, 13:16
      Цитата: шурави
      возможность жёстко ответить США. Если угодно, нанести контрудар.

      Давайте послушаем уважаемого генерала Ивашова.
      Анти-Корр.
      1. шурави Сегодня, 13:30
        Цитата: Анти-Корр.
        Цитата: шурави
        возможность жёстко ответить США. Если угодно, нанести контрудар.

        Давайте послушаем уважаемого генерала Ивашова.


        Всё правильно он говорит. Пока не прольётся кровь реальных американских военнослужащих они только будут усиливать давление. Ведь ответа же нет.
        Впрочем, нам самим ничего делать и не надо. Что мешает наносить удары сирийской армии? Но под прикрытием союзников, то есть, РФ.
        шурави
    2. Гардамир Сегодня, 13:35
      Там прекрасная и безболезненная, в сравнениями с Донбассом возможность жёстко ответить США.
      Если делать вид, что не знаешь о своих потерях
      Гардамир
      1. шурави Сегодня, 14:03
        Цитата: Гардамир
        Там прекрасная и безболезненная, в сравнениями с Донбассом возможность жёстко ответить США.
        Если делать вид, что не знаешь о своих потерях


        О каких потерях? Если о войсках РФ, то никто не предъявил факты нахождения их там. Скорее наоборот.
        Если по существу, то не только ополчение, но и ВСУ, это наши потери. Невзирая на то, что сейчас они на Украине по самое некуда оболванены пропагандой, это наши люди.
        шурави
        1. Гардамир Сегодня, 14:11
          Если по существу,
          перечитал ваши комментарии, к этой заметке, везде согласен. просто здесь недопонял.
          Гардамир
  27. alexandrastafiev Сегодня, 13:14
    А почему же Путин потом признал легитимность руководства Украины. И несколько лет утверждал, что "все хорошо прекрасная маркиза" и у хохлов законное правительство! Только в прошлом году Путин снова заговорил про гос.переворот на Украине.
    alexandrastafiev
    1. Гардамир Сегодня, 13:33
      Только в прошлом году
      Эффект крымнаши, стал снижаться, а на носу выборы.
      Гардамир
    2. Sergej1972 Сегодня, 19:10
      Так в большинстве случаев, в конце концов, всегда в мире признают правительства, пришедшие в результате госпереворотов.
      Sergej1972
  28. rocket757 Сегодня, 13:20
    Обмануть можно любого! Кого то много, много раз, а другому и раза хватает! шоб грабли обходить стороной!
    rocket757
  29. Fornit Сегодня, 13:21
    "Пока живут на свете простаки - обманом жить, нам стало-быть, с руки..." (С)
    "Только бледнолицые наступают на грабли дважды" (С)
    Доколе?????!!!!!! После Андропова что? Кризис среднего возраста, или обыкновенный маразм??? angry
    Когда уже очаг нарисованный появится??? feel
    Fornit
  30. Alex66 Сегодня, 13:28
    что США попросту обманули и Россию, и тогдашнее руководство Украины.
    Да ну, они вас либеральных адептов запада, которые обманываться рады, обманули. Так же как и вы обманываете свой народ, отдавая его на разграбление, так что чем вы лучше, тем что с ними вы соблюдаете приличия, а свой народ грабите без приличия?
    Alex66
  31. iouris Сегодня, 13:28
    США о РФ: они нагло обманулись...
    iouris
  32. igor1981 Сегодня, 13:30
    Твою же мать, прозрел. Нашёл кому доверять. Как говориться умный учиться на чужих ошибках, а ....... fool
    igor1981
  33. Гардамир Сегодня, 13:32
    К нам обратились американские партнёры, они попросили нас,
    А как же хитрый план? Налицо полное отсутствие собственной независимой политики, видишь партнёры его попросили, Что своих интересов у России на Украине нет? Зачем пускать американцев на сопредельную территорию? Ах ну да они же президентские партнёры..
    Гардамир
  34. Denis Obukhov Сегодня, 13:34
    " так грубо и нагло нас обманули впервые, заявил президент Владимир Путин." - "Вы сняли, сударь, пыльцу моей невинности!" (с).
    Абассака... Не Россию обманули, гр. НЧС, а Вас на кукан натянули партнеры. Ну и Буркхальтер закрепил, так сказать. Чтобы не соскакивал.
    Denis Obukhov
  35. Андрей1961 Сегодня, 13:40
    Сначала признали переворот *легитимным*а теперь придумывают как отиграть обратно!
    А признаться слабо в ошибке!?
    Андрей1961
  36. mikh-korsakov Сегодня, 14:00
    После драки кулаками не машут. Я бы не стал укорять Путина за совет Януковичу. Ясно, что в своем решении он опирался на данные разведки (посольской и иной). Он же не мог высосать из пальца, ему очевидно присылали "успокоительные" вести, мол, перебесятся и разойдутся . Мы знает кто был послом на Украине в то время. Тот-то и про.срал. И все же г-н Путин не смог изжить политкорректность. Он не назвал тех, кто ему звонил, а надо бы.
    mikh-korsakov
  37. Dmitri Kopilenko Сегодня, 14:18
    Воспользовавшись тем, что подавляющее большинство крымчан не знали Конституцию Украины -- Путин обманул их, сказав, что они имеют право на референдум об отделении. Это противоречило Конституции Украины, и Путин прекрасно знал об этом. Вот такие пироги...
    Dmitri Kopilenko
    1. Santor Сегодня, 15:36
      Вы сударь забыли что АО Крым вступил в состав УССР на определенных условиях - иметь собственный Верховный Совет, собственную Конмтитуцию и собственное Правительство - Гугл в помощь... Первый же принятый законный акт новой властью был - ликвидация автономной республики Крым, роспуск Верховного совета, роспуск правительства и назначение временного управления. Управляющим был назначен пан Порошенко, если конечно вы удосужитесь вспомнить события того года. Из Киева вылетели 6 самолетов с спецназом МВД и СБУ под руководством Авакова и Наливайченко. На месте их должны были обеспечить техникой а так же подкреплением в виде армейских частей. И если внимательно вспомните или погуглите видео, то заметите в кадрах технику украинских частей, выстроенную в колонны против перекрытых к выезду ворот.

      Порошенко прибыл к 23 часам к зданию Верховного Совета что бы принять власть от захватившего здание спецназа... Видео в сети как его провожают "на выход" есть, можете насладиться. Просто к тому времени и здание ВС и Правительства уже были взяты под охрану. А украинский спецназ, попытавшийся проникнуть в здание МВД был просто повязан как пучок редиски теми, кто уже там находился.

      С момента как Верховная Рада приняла Закон о ликвидации АФ Крым нахождение республики в составе Украины стало юридически не лигитимным. Если не понимаете о чем я - спросите знакомых юристов... Это как бы - заключен брачный договор. И когда одна из сторон на него плюет и расторгает его - что следует? Правильно... Потому РФ спокойна по поводу Крыма.
      Santor
    2. APASUS Сегодня, 16:46
      Цитата: Dmitri Kopilenko
      Воспользовавшись тем, что подавляющее большинство крымчан не знали Конституцию Украины -- Путин обманул их, сказав, что они имеют право на референдум об отделении

      Какой ныне пошел еврейский представитель,правдолюбивый и законопослушный ? Однако Вам не мешает ваша законопослушность бомбить города ,да и головорезов снабжать в Сирии.
      APASUS
    3. vasya.pupkin Сегодня, 18:01
      Цитата: Dmitri Kopilenko
      Воспользовавшись тем, что подавляющее большинство крымчан не знали Конституцию Украины -- Путин обманул их, сказав, что они имеют право на референдум об отделении. Это противоречило Конституции Украины, и Путин прекрасно знал об этом. Вот такие пироги...

      А как же "право нации на самоопределение"?
      vasya.pupkin
    4. Косолапый Сегодня, 19:17
      О какой конституции вы говорите , после вооруженного переворота на деньги третьих стран , и приходу к власти профашистского националистически настроеного меньшинства.
      Косолапый
  38. puskarinkis Сегодня, 14:31
    Как, страна, устаивающая госперевороты по всему миру, может обвинять кого-то во вмешательстве в свои выборы?!
    puskarinkis
  39. Антарес Сегодня, 14:36
    какие то детские вариации на тему...
    На кого рассчитано это? На внутреннее потребление? Клятый Запад нагло обманул?
    Или очередное ХПП--нам хотели как лучше но нас обманули, и мы сделали как не хотели, потому что нас всегда обманывали..но мы не дадимся обманываться в следующий раз(возможно)
    Антарес
  40. мерцание Сегодня, 14:41
    К нам обратились американские партнёры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации.
    Президент отметил, что Россия обратилась к тогдашнему руководству Украины с просьбой о неприменении силы и фактически удовлетворении запросов со стороны оппозиции. При этом Владимир Путин отмечает, что США попросту обманули и Россию, и тогдашнее руководство Украины.
    Крым наш, а не американский, на Украине даже самые оголтелые свидомиты и олигархи уже в ужасе от того, что они натворили подмахнув амерам. американцы, понимая, что государство парасюков терпит бедствие и вот вот утонет, пытаются хоть какую то пользу для себя извлечь от гибели украинского титаника, и подбивают их на войну с Россией (с паршивой овцы хоть шерсти клок). И в чем Путин не прав?
    американцы предложили нам (России) попросить Януковича не применять силу для разгона. Допустим, мы бы наоборот сказали: дави. Янукович бы начал давить (еще не факт, что армия бы оказалась на стороне Януковича), запад начал бы выть о кровавом диктаторе, все СМИ пестрели бы окровавленными снимками детей и подростков, Украина попала бы под санкции, мечта о ЕС улетучилась, вся оппозиция (олигархи, бандеровцы, тимошенки итд) тетки с кастрюлями на головах, барышни с кружевными труселями итд. Ну вот долго бы Янукович удержался у власти? А запад бы верещал о том, что просил лично Путина, чтобы тот повлиял на Януковича не применять силу, ведь все можно было решить мирным путем итд.
    В итоге, мы получили бы Украину (погрузившуюся в гражданскую войну) с населением, которое полносчтью ненавидело бы Россию. И даже в исторической перспективе мы бы не смогли оправдаться, так как вина за собственное самодурство полностью возложили бы на нас.
    Время показало, что мы приняли гуманное решение по отношению к украинскому народу и вину за происходящее не несем. Вся вина за гибель украинцев и Украины как государства на пин дос танцах.
    мерцание
  41. Santor Сегодня, 15:25
    Где ссылка на первоисточник? Очень просто выставили путина идиотом и круглым дураком, что можно судить по комментариям. И даже автор смотрю не указан.
    Santor
    1. мерцание Сегодня, 16:45
      Ну так IP адрес сайта topwar.ru в США
      мерцание
  42. Иван 1980 Сегодня, 15:39
    А Россия в результате "дверчивости" вернула Крым. Так, что Путину спасибо!!![/quote]В случае с Украиной, вообще могли бы ее не потерять, если бы вели правильную политику в отношении соседней страны..








    Украина отсоеденилась если что из-за того-что в Советское время пришол заказ на танки ,им предложили делать всем союзом .Они отказались и поэтому отсоеденились это если в кратце.
    Иван 1980
  43. Dikson Сегодня, 16:08
    какой-то детский лепет наивного албанца, уж простите.. где работа аналитических отделов? Ни за что не поверю, что все варианты развития событий не просчитывались.. Это всё -игра на публику..)) .. Грустно, что это продолжается уже много лет.. "Партнёры" , "озабоченности" , "недоумения".. а в итоге: "она утонула".. "помидорами не отделаются"..
    Dikson
  44. APASUS Сегодня, 16:38
    У меня тут только одна претензия к нашей власти и Путину тоже : Какого хрена молчали все это время? Говорить о том что после всего что они сделали с Украиной и мы признали эту власть - просто смешно.Зачем было признавать ,ведь было изначально понятно,что оазис в пустыне американцы строить не будут
    APASUS
  45. Просперо Сегодня, 16:45
    Все это надо будет исправить,и как можно скорее.
    Просперо
  46. котовский Сегодня, 16:48
    Скажите,а вам нравится как ведут себя западные политики?
    Весь мир устал от лжи,двуличия и всех этих мерзостей якобы дипломатических.
    Путин пытается быть честным,пытается доверять,не играть по их правилам.
    Вы ребята в чем его обвиняете? В том что остался человеком?
    В том что пытается играть по правилам?
    Быть лжецом и негодяем легко, перекраивать правила под себя удобно.
    Вы сейчас плюете в того кто пытается быть честным,пытается не скатиться в хаос.
    Вроде взрослые люди.
    котовский
  47. Radikal Сегодня, 16:55
    Цитата: самый главный
    Великим политиком может стать только тот, кто видит всё вперед на несколько лет...кого невозможно обмануть... кого просто опасно обманывать! А если обманули... увы, для меня это уже не авторитет.

    А если ещё...и лукавит... winked
    Radikal
  48. Radikal Сегодня, 16:59
    Президент отметил, что Россия обратилась к тогдашнему руководству Украины с просьбой о неприменении силы и фактически удовлетворении запросов со стороны оппозиции. При этом Владимир Путин отмечает, что США попросту обманули и Россию, и тогдашнее руководство Украины.
    Тогда ма-а-аленький такой вопросик - а зачем тогда признавали это правительство уже после переворота, если поняли что вас "обманули"?! wassat
    Radikal
  49. Radikal Сегодня, 17:01
    Цитата: Dikson
    какой-то детский лепет наивного албанца, уж простите.. где работа аналитических отделов? Ни за что не поверю, что все варианты развития событий не просчитывались.. Это всё -игра на публику..)) .. Грустно, что это продолжается уже много лет.. "Партнёры" , "озабоченности" , "недоумения".. а в итоге: "она утонула".. "помидорами не отделаются"..

    yes good
    Radikal
  50. armourer Сегодня, 17:04
    Я вам скажу так, не ошибается тот- кто ничего не делает. Хитрый враг порождает разум
    armourer
  51. Radikal Сегодня, 17:41
    Цитата: Гардамир
    Что ни будь поменялось?
    Горбачёв 2.0 Ему задали вопрос, а он заболтал и не ответил.

    yes good
    Radikal
  52. vasya.pupkin Сегодня, 17:45
    Цитата: contrarycon
    "...уроженец Крыма..."
    — И как такую сволочь в цирк пускают, — хмуро заметил Шариков, покачивая головой. — Ну, мало ли кого туда пускают, — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович...

    Спасибо нашим "спящим" модераторам,которые "запускают на ВО всякую шваль.Мало того,что евреи захватили православную Малороссию,так теперь они и на ВО мутят.
    vasya.pupkin
  53. VBato Сегодня, 18:10
    "Никогда НИ О ЧЁМ не договаривайтесь с ами!!! Это самые мерзские твари, которые никогда не выполняют своих обещаний, НИКОГДА!!!" - профессор Столешников...
    VBato
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