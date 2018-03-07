Путин о США: Они нагло обманули Россию, поддержав госпереворот на Украине

К нам обратились американские партнёры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации.

Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но такие вот события, но мы сделаем всё, чтобы вернуть всё в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот.

Они (США) такого рода поддержкой загнали себя в угол. Теперь им приходится поддерживать нынешнюю киевскую власть.

Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счёт, такого, пожалуй, не было.

Вышел документальный фильм, созданный на основе нескольких интервью президента России Владимира Путина. В качестве интервьюера выступал журналист Владимир Соловьёв. Речь идёт о фильме «Миропорядок 2018», в котором затрагиваются важнейшие темы современной геополитической повестки.Одно из направлений – Украина. Президент прокомментировал то, что произошло на Украине в 2014 году следующими словами:Президент отметил, что Россия обратилась к тогдашнему руководству Украины с просьбой о неприменении силы и фактически удовлетворении запросов со стороны оппозиции. При этом Владимир Путин отмечает, что США попросту обманули и Россию, и тогдашнее руководство Украины.Путин:По словам президента России, США являются страной, которая фактически и совершила госпереворот на Украине силами украинских радикалов.Путин:Об американском обмане:Видимо, президент России забывает, что это далеко не первый раз со стороны США – достаточно вспомнить «устные обещания» НАТО о нерасширении после объединения Германии. Возможно, Владимир Путин имеет в виду время своего нахождения у руля РФ. Но и в это время со стороны США обмана хватало - взять хотя бы заявления о ненаправленности американской ПРО против России.