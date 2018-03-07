Первый этап "Авиадартса-2018" стартовал в ЮВО

В этом году в состязаниях принимают участие пилоты штурмовиков Су-25СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34, фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей МиГ-29 и Су-30СМ, а также боевых ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и транспортно-боевых Ми-35М и Ми-8АМТШ. Во время проведения конкурса экипажи преодолеют систему противовоздушной обороны, осуществят воздушную разведку, отработают одиночный и парный пилотаж, боевое применение ракетно-бомбового вооружения по наземным целям, а также выполнят задачи воздушной навигации.

Пресс-служба Южного военного округа сообщает о старте первого этапа авиационного конкурса для военных лётчиков. Речь идёт о конкурсе «Авиадартс-2018», в ходе которого своё мастерство демонстрируют как отдельные пилоты ВКС РФ, так и экипажи.Отмечено, что в соревнованиях участие примут свыше 100 экипажей различных видов авиации, включая штурмовую, оперативно-тактическую и армейскую.Из сообщения пресс-службы Отмечено, что для точной оценки бомбометания, а также пусков неуправляемых ракет, плюс – стрельб из авиапушек создана специальная мишенная обстановка, имитирующая различные объекты условного противника. Это боевая техника, аэродромы, скопления живой силы и др.