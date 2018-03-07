20:30 07 марта
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Первый этап "Авиадартса-2018" стартовал в ЮВО

Пресс-служба Южного военного округа сообщает о старте первого этапа авиационного конкурса для военных лётчиков. Речь идёт о конкурсе «Авиадартс-2018», в ходе которого своё мастерство демонстрируют как отдельные пилоты ВКС РФ, так и экипажи.

Отмечено, что в соревнованиях участие примут свыше 100 экипажей различных видов авиации, включая штурмовую, оперативно-тактическую и армейскую.

Из сообщения пресс-службы:
В этом году в состязаниях принимают участие пилоты штурмовиков Су-25СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34, фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей МиГ-29 и Су-30СМ, а также боевых ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и транспортно-боевых Ми-35М и Ми-8АМТШ. Во время проведения конкурса экипажи преодолеют систему противовоздушной обороны, осуществят воздушную разведку, отработают одиночный и парный пилотаж, боевое применение ракетно-бомбового вооружения по наземным целям, а также выполнят задачи воздушной навигации.



Первый этап "Авиадартса-2018" стартовал в ЮВО


Отмечено, что для точной оценки бомбометания, а также пусков неуправляемых ракет, плюс – стрельб из авиапушек создана специальная мишенная обстановка, имитирующая различные объекты условного противника. Это боевая техника, аэродромы, скопления живой силы и др.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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Комментарии 4

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  1. самый главный Сегодня, 13:03
    После стажировки в Сирии результаты должны быть намного лучше!!! Успехов пацанам!!!
    самый главный
  2. Saling Сегодня, 18:45
    Когда уже дадут военным не тренироваться для показухи перед телевидением, а спокойно заниматься боевой учебой? Какое отношение подготовка к двум упражнениям имеет к боевой подготовке? Герой России майор Филипов занимал на «Авиадартсе» второе место, а в бою был сбит даже не каким нибудь современным ЗРК, а бородатым дядей с ПЗРК.
    Saling
  3. юра харламов Сегодня, 19:01
    Очень надеялся что эту бутафорию прекратят.а нет.бездарная трата денег
    юра харламов
    1. Saling Сегодня, 19:35
      Хлеба и зрелищ! Ну любит у нас народ по телевизору когда ни фига, ни фига, а потом ФИИГААА!!!! И фигулечки в разные стороны. Это как с показухой по рукопашному бою. Реальной боевой эффективности ноль. Но пипл хавает, как кирпичи об головы крошатся
      Saling
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