20:39 07 марта
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Очередная «сверхзащищенная» БМП в Сирии

В Восточной Гуте в составе сирийской армии замечена так называемая серхзащищенная БМП-1, сообщает Российская газета.



Эта бронемашина стоит на вооружении элитной 105-й бригады Республиканской гвардии.


«Судя по фотографии, в ходе модернизации были устранены два основных недостатка БМП-1 – слабая защищенность и недостаточная огневая мощь. Первая проблема решена уже традиционно для боевой техники данного соединения – путем установки уголковой защиты. Бронированные пластины сваривались под определенным углом таким образом, чтобы создавался эффект многослойного экранирования», – пишет автор материала.

Он напоминает, что в начале сирийцы испытали эту броню на танках Т-72М1: «боевое применение продемонстрировало, что "уголки" существенно снижают эффективность не только реактивных гранат, но и ПТУР». Был отмечен случай, когда "семьдесятдвойка" без ущерба перенесла попадание ракеты ПТРК "Метис".

Следующими в очереди на установку такой защиты оказались БМП-1 и зенитные самоходки «Шилка», которые используются в САР в качестве машин огневой поддержки.

Кроме того, изображенная на фото машина «вместо одноместной башни с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" получила бронированную рубку кругового вращения со спаренной скорострельной 23-мм пушкой ЗУ-23-2», отмечается в публикации.

По мнению военных экспертов, представленная модернизация является лучшей из тех, что осуществлялись сирийскими умельцами. Вполне возможно, что она станет по-настоящему массовой.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 10

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:39
    Танк КВ напомнило....но эт конечно далеко не он к сожалению даже...

    DEZINTO
    1. andrewkor Сегодня, 13:45
      Не просто КВ ,а КВ-2!
      andrewkor
  2. Micfoster Сегодня, 13:54
    "Жить захочешь, не так раскорячишься"
    Micfoster
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 14:01
    Голь на выдумки хитра , а при необходимости воевать на устаревшей технике без возможностей заводской модернизации хитра вдвойне . Не сомневаюсь , что многие придумки кустарной защиты потом появятся и на заводских изделиях .
    КВУ-НСвД
  4. слава1974 Сегодня, 14:26
    ЗУ-23 под броню спрятали просто отлично.
    слава1974
  5. inkass_98 Сегодня, 14:39
    Смотрится забавно, лишь бы делу помогло. А вот с обзором там не очень.
    inkass_98
  6. Strashila Сегодня, 14:44
    Все эти самоделки констатация факта... рассуждения о габаритах и площадях проекции ни о чем, когда речь идет о защищенности в конкретных условиях.
    Strashila
  7. Laayoune Сегодня, 14:53
    Цифра 6 в тактическом номере на броне в таком варианте написания, кмк, более характерна для иранцев, чем для арабов. Получается, пепелац может иметь хезболлическое происхождение )
    Laayoune
  8. Brylevsky Сегодня, 15:29
    "Танк Апокалипсиса"...
    Brylevsky
  9. APASUS Сегодня, 16:20
    Вот идея, чего мучатся ?

    Попасть в такой скворечник не так просто даже из ПТРК ,а вот обзор и возможности для такого стрелка
    APASUS
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