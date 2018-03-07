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Очередная «сверхзащищенная» БМП в Сирии
В Восточной Гуте в составе сирийской армии замечена так называемая серхзащищенная БМП-1, сообщает Российская газета.
Эта бронемашина стоит на вооружении элитной 105-й бригады Республиканской гвардии.
«Судя по фотографии, в ходе модернизации были устранены два основных недостатка БМП-1 – слабая защищенность и недостаточная огневая мощь. Первая проблема решена уже традиционно для боевой техники данного соединения – путем установки уголковой защиты. Бронированные пластины сваривались под определенным углом таким образом, чтобы создавался эффект многослойного экранирования», – пишет автор материала.
Он напоминает, что в начале сирийцы испытали эту броню на танках Т-72М1: «боевое применение продемонстрировало, что "уголки" существенно снижают эффективность не только реактивных гранат, но и ПТУР». Был отмечен случай, когда "семьдесятдвойка" без ущерба перенесла попадание ракеты ПТРК "Метис".
Следующими в очереди на установку такой защиты оказались БМП-1 и зенитные самоходки «Шилка», которые используются в САР в качестве машин огневой поддержки.
Кроме того, изображенная на фото машина «вместо одноместной башни с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" получила бронированную рубку кругового вращения со спаренной скорострельной 23-мм пушкой ЗУ-23-2», отмечается в публикации.
По мнению военных экспертов, представленная модернизация является лучшей из тех, что осуществлялись сирийскими умельцами. Вполне возможно, что она станет по-настоящему массовой.
Эта бронемашина стоит на вооружении элитной 105-й бригады Республиканской гвардии.
«Судя по фотографии, в ходе модернизации были устранены два основных недостатка БМП-1 – слабая защищенность и недостаточная огневая мощь. Первая проблема решена уже традиционно для боевой техники данного соединения – путем установки уголковой защиты. Бронированные пластины сваривались под определенным углом таким образом, чтобы создавался эффект многослойного экранирования», – пишет автор материала.
Он напоминает, что в начале сирийцы испытали эту броню на танках Т-72М1: «боевое применение продемонстрировало, что "уголки" существенно снижают эффективность не только реактивных гранат, но и ПТУР». Был отмечен случай, когда "семьдесятдвойка" без ущерба перенесла попадание ракеты ПТРК "Метис".
Следующими в очереди на установку такой защиты оказались БМП-1 и зенитные самоходки «Шилка», которые используются в САР в качестве машин огневой поддержки.
Кроме того, изображенная на фото машина «вместо одноместной башни с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" получила бронированную рубку кругового вращения со спаренной скорострельной 23-мм пушкой ЗУ-23-2», отмечается в публикации.
По мнению военных экспертов, представленная модернизация является лучшей из тех, что осуществлялись сирийскими умельцами. Вполне возможно, что она станет по-настоящему массовой.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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