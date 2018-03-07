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Во Франции предложили объявить независимость от НАТО
На рассмотрение Национальной ассамблеи Франции внесен документ о внесении поправки к законопроекту о военном планировании страны на 2019–2025 годы, в котором говорится, что НАТО ведет воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права, поэтому Франции необходимо подтвердить свою стратегическую независимость от Альянса.
В поправке говорится также, что НАТО поддерживает воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права и резолюций ООН.
Кроме того, по мнению авторов документа, размещение на территории Франции ПРО поставило страну в зависимость от США.
Напомним, в 2017 году в Европе заговорили о создании собственного оборонного инструмента с целью освобождения от США в вопросах обороны.
Везде, где бы НАТО ни осуществляло свои вмешательства, например в Афганистане или Ливии, все заканчивалось неописуемым хаосом, сопровождаемым усилением терроризма, миллионами беженцев, разорением городов и исчезновением стран с карты мира– приводит мнение авторов документа RT.
В поправке говорится также, что НАТО поддерживает воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права и резолюций ООН.
Кроме того, по мнению авторов документа, размещение на территории Франции ПРО поставило страну в зависимость от США.
Напомним, в 2017 году в Европе заговорили о создании собственного оборонного инструмента с целью освобождения от США в вопросах обороны.
Использованы фотографии: http://thekievtimes.ua/
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