Во Франции предложили объявить независимость от НАТО

Везде, где бы НАТО ни осуществляло свои вмешательства, например в Афганистане или Ливии, все заканчивалось неописуемым хаосом, сопровождаемым усилением терроризма, миллионами беженцев, разорением городов и исчезновением стран с карты мира

На рассмотрение Национальной ассамблеи Франции внесен документ о внесении поправки к законопроекту о военном планировании страны на 2019–2025 годы, в котором говорится, что НАТО ведет воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права, поэтому Франции необходимо подтвердить свою стратегическую независимость от Альянса.– приводит мнение авторов документа RT.В поправке говорится также, что НАТО поддерживает воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права и резолюций ООН.Кроме того, по мнению авторов документа, размещение на территории Франции ПРО поставило страну в зависимость от США.Напомним, в 2017 году в Европе заговорили о создании собственного оборонного инструмента с целью освобождения от США в вопросах обороны.