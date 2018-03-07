20:38 07 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

Во Франции предложили объявить независимость от НАТО

На рассмотрение Национальной ассамблеи Франции внесен документ о внесении поправки к законопроекту о военном планировании страны на 2019–2025 годы, в котором говорится, что НАТО ведет воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права, поэтому Франции необходимо подтвердить свою стратегическую независимость от Альянса.

Во Франции предложили объявить независимость от НАТО


Везде, где бы НАТО ни осуществляло свои вмешательства, например в Афганистане или Ливии, все заканчивалось неописуемым хаосом, сопровождаемым усилением терроризма, миллионами беженцев, разорением городов и исчезновением стран с карты мира
– приводит мнение авторов документа RT.


В поправке говорится также, что НАТО поддерживает воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права и резолюций ООН.

Кроме того, по мнению авторов документа, размещение на территории Франции ПРО поставило страну в зависимость от США.

Напомним, в 2017 году в Европе заговорили о создании собственного оборонного инструмента с целью освобождения от США в вопросах обороны.

Использованы фотографии: http://thekievtimes.ua/
42

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 49

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DEZINTO Сегодня, 13:59
    Только не говорите, нет не говорите,.....ладно я всё ровно услышу это...-рука....Кремля, и русские хакеры верхом на медведях с балалайками промыли мозги французским политикам....всё ясно.
    DEZINTO
    1. Chertt Сегодня, 14:03
      Цитата: DEZINTO
      рука....Кремля, и русские хакеры

      Скорей всего, депутат внесший эти поправки на рассмотрение Национальной ассамблеи Франции, просто пиарится на заведомо "непроходной" теме
      Chertt
      1. DEZINTO Сегодня, 14:06
        Скорей всего, депутат внесший эти поправки на рассмотрение Национальной ассамблеи Франции, просто пиарится на заведомо "непроходной" теме


        А, ну да кстати логично, или так.
        Но всё ровно руские промыли ему мозги.! laughing читайте в свежей статье the Sun. lol
        DEZINTO
        1. хрыч Сегодня, 14:10
          Цитата: DEZINTO
          Но всё ровно руские промыли ему мозги.!

          Промыло им мозги хорошо выступление Путина про ядерные глайдеры laughing
          хрыч
          1. Владимир16 Сегодня, 14:36
            Это после поездки в Крым.
            Предупреждали ведь не нужно ехать в Крым. Начнете думать головой а не ж_ой. wassat
            Вот теперь пожинают плоды.
            Владимир16
      2. влад66 Сегодня, 14:24
        Во Франции предложили объявить независимость от НАТО

        Я в осадке belay неужели Шарль де Голль воскрес belay
        влад66
      3. BerBer Сегодня, 15:00
        Почему же "непроходной"? Если вспомнить о желании иметь независимую европейскую армию, то вполне логично. Независимая Европа нам нужна.
        Но это трудноосуществимо. Сковырнуть США с континента, та ещё задачка.
        BerBer
        1. Chertt Сегодня, 15:09
          Цитата: BerBer
          Независимая Европа нам нужна.

          Я бы сказал, какая европа нам нужна. Но опять на неделю забанят
          Цитата: BerBer
          Если вспомнить о желании иметь независимую европейскую армию

          Я не то что пессимист..Но пусть европейцы хоть начнут, эту армию строить. Там проблем, как говорят в Одессе "мама не ходите до ветру, там волки"
          Chertt
      4. Geisenberg Сегодня, 19:43
        Цитата: Chertt
        Цитата: DEZINTO
        рука....Кремля, и русские хакеры

        Скорей всего, депутат внесший эти поправки на рассмотрение Национальной ассамблеи Франции, просто пиарится на заведомо "непроходной" теме


        Оно знаешь как бывает ... Хотел было просто запиариться а ту вдруг опа и стрельнуло ... Так во если стрельнёт мало никому не покажется.
        Geisenberg
    2. Монос Сегодня, 14:05
      А кто автор проекта? Подозреваю - левые. Бузят по-маленьку, о себе напоминают. smile
      Монос
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 14:07
      Цитата: DEZINTO
      это...-рука....Кремля, и русские хакеры

      рука Кремля? может быть, но только не хакеры, просто приехали цигане на тройках с бубенцами, напоили доверчивых депутатов и - вуаля fellow
      Angel_and_Demon
      1. Кэптен45 Сегодня, 17:52
        [quote=Angel_and_Demon]но только не хакеры, просто приехали цигане на тройках с бубенцами, напоили доверчивых депутатов и - вуаля [/quot
        Да не, это депутаты в "Максиме" сами на них нарвались, ну а там а-ля рюс - водка, икра и понеслась.
        Кэптен45
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:56
          Цитата: Кэптен45
          это депутаты в "Максиме" сами на них нарвались, ну а там а-ля рюс - водка, икра и понеслась.

          может и такой вариант быть - но рука Кремля - точно!!!!!
          Angel_and_Demon
    4. Svarog Сегодня, 14:12
      Цитата: DEZINTO
      Только не говорите, нет не говорите,.....ладно я всё ровно услышу это...-рука....Кремля, и русские хакеры верхом на медведях с балалайками промыли мозги французским политикам....всё ясно.

      Удивительно.. при Макроне не ожидал, Саркози в НАТО Францию пристроил.. но не надолго. Молодцы французы.. есть голова на плечах..
      Svarog
      1. Rusland Сегодня, 14:23
        Давно ли Ливию бомбили, не выйдут они, на руках кровь и она их возбуждает. Свои хотелки и при Макроне озвучивали, о миролюбии ни слова.
        Rusland
      2. влад66 Сегодня, 14:30
        Цитата: Svarog
        Удивительно.. при Макроне не ожидал,

        Так макарон и не подпишет такой закон, даже если он и пройдёт голосование в парламенте Франции, разница между Макроном и де Голлем в том что у де Голля были стальные фаберже, а у Макрона их вообще не заметно. hi
        влад66
        1. Svarog Сегодня, 14:41
          Что касается Фаберже, то бесспорно laughing Ну а так, будем посмотреть laughing hi В любом случае, когда здравые идеи проскальзывают - это уже хорошо))
          Svarog
          1. влад66 Сегодня, 14:52
            Цитата: Svarog
            любом случае, когда здравые идеи проскальзывают - это уже хорошо))

            Согласен, подвижки есть и это главное. hi
            влад66
            1. Rusland Сегодня, 15:09
              Главное нам на форуме не спугнуть их в своих начинаниях.
              Rusland
              1. влад66 Сегодня, 15:17
                Цитата: Rusland
                Главное нам на форуме не спугнуть их в своих начинаниях.

                Да на них из-за океана косо только поглядят и где будет их смелость. laughing
                влад66
    5. Владыка Ситх Сегодня, 16:04
      Видео к новости
      Владыка Ситх
    6. Geisenberg Сегодня, 19:42
      Цитата: DEZINTO
      Только не говорите, нет не говорите,.....ладно я всё ровно услышу это...-рука....Кремля, и русские хакеры верхом на медведях с балалайками промыли мозги французским политикам....всё ясно.


      100пудово Путин сам лично всё это замутил ...
      Geisenberg
  2. шура матросов Сегодня, 14:03
    Что-то я не пойму - или 1 апреля наступило досрочно, либо слова Путина возимели действо?! Совсем все плохо в 'соседнем департаменте' (сиречь НАТО) - Турция 'болт кладет' на мнение США, Франция 'прозрела' вдруг... Гляди развалятся 'спасители демократии'. Ужас, что творится what
    шура матросов
    1. Кроу Сегодня, 14:29
      На других сайтах подобные мнения возобладают! Этот "ж-ж-ж" не спроста.
      Кроу
      1. МИХАН Сегодня, 17:06
        Цитата: Кроу
        На других сайтах подобные мнения возобладают! Этот "ж-ж-ж" не спроста.

        Скоро начнется...хе хе ..Путин все четко рассчитал!
        МИХАН
        1. котовский Сегодня, 18:37
          Похоже на попытки откреститься от коллеги макрушника и выйти из банды.. laughing
          котовский
          1. Rusland Сегодня, 20:11
            Успехов вам в боевой и политической подготовке smile
            Rusland
  3. bazzbazz Сегодня, 14:04
    Да просто, Трамп решил поставить Европу в позу по экономике) Вот и начали суетиться насекомые. Все из за денег!
    bazzbazz
    1. шура матросов Сегодня, 14:17
      Так вроде ВВП давно предлагал дружить, чтоб 'в позу не поставили'. Так ктож поверит 'тирану' (особо когда есть советчики).
      шура матросов
  4. Avis-bis Сегодня, 14:15
    Что то их шатает, как пьяных. То вернулись в НАТО, то обратно...
    Нет, я-то только обрадуюсь их выходу. Если, конечно, сбудется...
    Avis-bis
  5. Ural Cossack Сегодня, 14:15
    Как напыжились то. Только хрен вы теперь соскочите. Не хотели содержать свою армию. Кормите чужую.
    Ural Cossack
  6. Васян1971 Сегодня, 14:25
    Эк френчей колбасит-то! То зайдут, то выйдут (де Голь), то снова зайдут (Саркози), то опять на выход собираются... Не надёжные они какие-то.
    Васян1971
    1. Rusland Сегодня, 14:37
      Как лягушки, то квакают, то не квакают, всё от погоды и времени суток. laughing
      Rusland
    2. ltc35 Сегодня, 14:40
      Одно слово: французы.
      ltc35
  7. лысова Сегодня, 14:46
    Лягушатники двухстандартные, замешанные в грязных делах Пентагона, почуяли что отношение к штатам меняется - обувку начинают менять.
    лысова
  8. А. Привалов Сегодня, 15:16
    Франция вышла из состава НАТО ещё в 1966 году. Она вышла из Комитета военного планирования и Группы ядерного планирования, продолжая принимать участие в работе политических структур альянса, например, в Совете НАТО, а с 1995 года – и в военных операциях, не участвуя при этом в их планировании. Бывший президент Жак Ширак пытался вернуть Францию в военную структуру НАТО в 1997 году, однако тогда администрацию Билла Клинтона не устроило выдвинутое Парижем условие - уступить Франции командование южным крылом альянса. Николя Саркози летом 2007 года заявлял о возможном возвращении Франции в военные структуры НАТО, но на этом всё и закончилось. Чего они там опять бузят?
    А. Привалов
  9. Дормидонт Сегодня, 15:23
    У геюшки, косящего под геронтофила, кишка тонка, ибо не Де Голль
    Дормидонт
  10. Dikson Сегодня, 15:33
    Это французы, которые на деньги Каддафи выборы у себя проводили, такое пишут? Отличная попытка уйти от ответственности за хаос на Ближнем Востоке.. Это те самые, которые регулярно арестовывают наши корабли и самолёты на авиавыставках и регатах , напрямую вмешиваясь в наши внутренние дела? )) Надо же..
    Dikson
  11. komrad buh Сегодня, 15:34
    Не получится. Вход - рубль, выход - три (у них)
    komrad buh
  12. KelWin Сегодня, 15:51
    Оч интересно) Матрасам стоит задуматься, чей-то союзники самодеятельностью пытаются заняться.
    KelWin
  13. APASUS Сегодня, 16:13
    Во Франции предложили объявить независимость от НАТО

    Я так понимаю сейчас во Франции что то взорвется или опять полоумный на машине людей подавит и Франция решит бороться с терроризмом в месте с США.Ведь это уже было в Германии и во Франции,сразу после терактов манера разговаривать с США на повышенных тонах пропадает и появляется желание лизнуть ботинок.........................
    APASUS
  14. Просперо Сегодня, 16:35
    Хотя и поздновато,но доходит.
    Просперо
  15. Волька Сегодня, 16:48
    было уже, неужели опять очередное отрезвление лягушатников от нато...
    Волька
  16. Zubr Сегодня, 16:50
    Ох видать тяжело похмелье. Ну болтать и хотеть, не мешки ворочать. Посмотрим как франки дальше петь начнут.
    Zubr
  17. МИХАН Сегодня, 16:59
    Ли Пэн там наверное "лодку раскачивает" ..Умная и сильная женщина!
    Так держать французы..
    Между нами много общего в принципе.. hi
    Вы Москву брали, мы Париж и флаги у нас одного цвета хе хе..
    Договорились бы уверен , если США и Израиль исключить из наших переговоров..!
    Думайте быстрей господа , НАТО будем мочить ... soldier
    МИХАН
  18. Jovanni Сегодня, 17:05
    Это кто же там вносит такие документы! И куда, в Нац. ассамблею Франции! И это ещё не первое апреля...
    Jovanni
  19. ljoha_d Сегодня, 18:40
    Да, да, да Французы начинают мыслить самостоятельно!!!!
    ljoha_d
  20. Metallurg_2 Сегодня, 18:58
    Не прокатит. Макрон - шлюха, начинавшая на побегушках в финансовой империи Ротшильдов.
    Metallurg_2
  21. Dartys Сегодня, 19:33
    Хотят они....так кто даст то выйти! Вход-рупь, выход-даже не четыре....
    Dartys
Картина дня