СМИ: США опробовали в Черном море новое оружие

Американский эсминец USS Carney, в начале марта покинувший акваторию Черного моря, тестировал новую систему радиоэлектронной борьбы, пишет The Drive.Оборудование AN/SLQ-32(V)6, модернизированное в рамках программы Surface Electronic Warfare Improvement Program (SEWIP) Block 2, было замечено на борту эсминца во время прохода через Босфор. Согласно данным на сайте ВМС США, оно предназначается для противодействия ракетным атакам противника. Модернизация затронула радар и приемник сигнала устройства.Издание отмечает, что использование оборудования в Черном море позволило американским военным испытать систему в пространстве, где преобладают российские радиоэлектронные средства воздействия.Напомним, 4 марта ракетный эсминец ВМС США «Карни» покинул акваторию Черного моря, куда он вошел 18 февраля. Перед этим район покинул британский эсминец «Данкан», но туда же вошел эсминец ВМС США «Росс».