20:36 07 марта
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СМИ: США опробовали в Черном море новое оружие

Американский эсминец USS Carney, в начале марта покинувший акваторию Черного моря, тестировал новую систему радиоэлектронной борьбы, пишет The Drive.

СМИ: США опробовали в Черном море новое оружие


Оборудование AN/SLQ-32(V)6, модернизированное в рамках программы Surface Electronic Warfare Improvement Program (SEWIP) Block 2, было замечено на борту эсминца во время прохода через Босфор. Согласно данным на сайте ВМС США, оно предназначается для противодействия ракетным атакам противника. Модернизация затронула радар и приемник сигнала устройства.


Издание отмечает, что использование оборудования в Черном море позволило американским военным испытать систему в пространстве, где преобладают российские радиоэлектронные средства воздействия.

Напомним, 4 марта ракетный эсминец ВМС США «Карни» покинул акваторию Черного моря, куда он вошел 18 февраля. Перед этим район покинул британский эсминец «Данкан», но туда же вошел эсминец ВМС США «Росс».

Использованы фотографии: https://twitter.com/YorukIsik
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Комментарии 72

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  1. МИХАН Сегодня, 15:57
    А если бы Крым не отжали вовремя, что бы там 6 эскадра США вытворяла ...Страшно подумать мужики !
    МИХАН
    1. влад66 Сегодня, 16:04
      Ну и чего он там наиспытывал? what
      влад66
      1. st25310 Сегодня, 16:08
        Они испытывали наше терпение...
        st25310
        1. Кроу Сегодня, 16:13
          А как они узнали, что испытания успешны, если наши ракеты в них не летели? Ответ на речь Путина? Тогда как-то вяло. Странная информация, как минимум.
          Кроу
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:16
            Цитата: Кроу
            А как они узнали, что испытания успешны, если наши ракеты в них не летели? Ответ на речь Путина? Тогда как-то вяло. Странная информация, как минимум.

            ну раз не выстрелили - значит испугались, а раз испугались - значит прошли успешно
            Angel_and_Demon
            1. Кроу Сегодня, 16:27
              А может - не смогли выстрелить? - по их мнению. Или успехом считается - выход данного "судна". Или любые их действия считаются "исключительно" успешными.
              Смеяться можно сколько угодно, но чего-то нам недоговаривают. Может блеф, но хуже если - нет.
              Кроу
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:37
                Цитата: Кроу
                Смеяться можно сколько угодно, но чего-то нам недоговаривают. Может блеф, но хуже если - нет.

                так кто не договаривает? МО РФ вообще ничего по этому не сказало, штаты сказали что прошли успешно - а в чем успешно? по ним были пуски? думаю нет, это нонсенс, укрошумеры делали старыми советскими ракетами пуски? так было бы уже объявлено на весь мир как они интегрировались в нату и участвуют в испытаниях новейших вооружений, так где хоть что-то, о чем можно было бы думать?
                Angel_and_Demon
                1. Кроу Сегодня, 16:46
                  Я в общем. Статья странная. Как испытывали, что? - неизвестно, но успешно. Может просто отрапортовались? Может рады тому, что наши РЭБ их не заглушили. А может эта система отрезвляет пьющих хгхорилку?
                  Одни вопросы.
                  Кроу
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:58
                    Цитата: Кроу
                    А может эта система отрезвляет пьющих хгхорилку?

                    а может как раз наоборот? штырит не подеццки, и всяко мерещится?
                    Angel_and_Demon
                  2. Red_Hamer Сегодня, 17:50
                    Как испытывали, что? - неизвестно, но успешно. Может просто отрапортовались?
                    Тестили новую AN/SLQ-32(V)6 (систему радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы).
                    Red_Hamer
                2. Васян1971 Сегодня, 17:34
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  штаты сказали что прошли успешно - а в чем успешно?

                  Унесли ласты, значит успешно.
                  Васян1971
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:40
                    Цитата: Васян1971
                    Унесли ласты, значит успешно.

                    ну вот все работает - смыться успели, так что конечно успешно
                    Angel_and_Demon
            2. Чёрный Полковник Сегодня, 16:52
              Успешные - это когда тебя в Чёрном море "Балы" и "Редуты" подсветили, а ты успел проскочить в Дарданеллам и памперсы не пригодились.
              Чёрный Полковник
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:00
                Цитата: Чёрный Полковник
                а ты успел проскочить в Дарданеллам и памперсы не пригодились.

                так успели же laughing
                Angel_and_Demon
                1. Андрей К Сегодня, 17:23
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  ...так успели же laughing...

                  Виктор hi
                  Ну шо ты опять - что да почему?
                  Сказано успешно, значит успешно - успешно съе...кономить на подгузниках, это тоже успеХхх laughing
                  Андрей К
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:34
                    Цитата: Андрей К
                    это тоже успеХхх

                    притом финансовый - так что ничего личного, теперь на этой базе создадут карманные и будут выдавать всем военнослужащим lol
                    Angel_and_Demon
          2. LiSiCyn Сегодня, 16:38
            Цитата: Кроу
            Ответ на речь Путина?

            Я думаю, ответ на речь ВВП, то что они по быстрому от туда свинтили... Подвоха, из под воды не ожидали lol А тут, такое по телеку показывают.. belay
            LiSiCyn
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:36
              Цитата: LiSiCyn
              Я думаю, ответ на речь ВВП, то что они по быстрому от туда свинтили...

              у ВВП много интересных ответов на их вопросы
              Angel_and_Demon
        2. XXXIII Сегодня, 16:22
          Цитата: st25310
          Они испытывали наше терпение...

          В точку... good
          XXXIII
        3. Svarog Сегодня, 16:23
          Цитата: st25310
          Они испытывали наше терпение...

          Потопить.. сказать мина второй мировой.. испытания прошли не успешно..
          Svarog
      2. DEZINTO Сегодня, 16:12
        Ну и чего он там наиспытывал?


        Пополнили набор русских идиоматических выражений - ничего не поняли и отчалили в закат. winked
        Примерно что-то такое подслушали хитрецы:

        Вот, а можно это тогда посмотреть? А какой это отсек, где мы с вами сейчас находимся?
        - Восемнадцатый, - говорит командир, - прошу Вас проследовать в переборочный люк.
        - В девятнадцатый? - гордо хвастается своими знаниями математики министр иностранных дел.
        - В него, да.
        Идут дальше в восьмой.
        - А это двадцатый?
        - Нет это восьмой.
        - А девятнадцатый последний, что ли?
        - Нет, на этом борту последний шестнадцатый.
        - А на другом - семнадцатый? - пытается давить логикой министр.
        - Нет, на другом - пятнадцатый. А семнадцатый у нас в носу, между первым и вторым.

        Так что пусть слушают дальше....
        DEZINTO
      3. баклан Сегодня, 17:18
        Испытывали гальюны новой системы. С более мощной вакуумной системой, чтобы при массовом использовании толчки больше не забивались... laughing
        баклан
      4. ochakow703 Сегодня, 17:59
        Пробовали новую краску, мишень на борту рисовать. Испытания прошли успешно - вода Русского моря не смывает мишень с борта амеровского парохода.
        ochakow703
    2. iouris Сегодня, 17:14
      Цитата: МИХАН
      если бы Крым не отжали вовремя

      Крым сам.
      iouris
  2. DEZINTO Сегодня, 16:00
    Нуу тут у меня одна ассоциация.......................со всем уважением.....банально конечно, но вступление мне нравится, американцы никогда не поймут нашего флотского языка, не переведут...никак!
    "Что-б подворотничек не пачкался, и бошка не болталась"! )))) ну каак это можно перевести!? )))

    DEZINTO
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 16:00
    И как же он его испытывал на нас , если мы его не трогали ? дбб или
    The Drive.
    для дбб пишет ?
    КВУ-НСвД
    1. Rostislav Сегодня, 16:12
      В точку.
      Как правильно было отмечено в одной из статей на ВО, - тупые пьесы не тупые писатели пишут. Тупые пьесы пишут для тупых читателей.
      Rostislav
      1. Васян1971 Сегодня, 17:38
        Цитата: Rostislav
        Как правильно было отмечено в одной из статей на ВО, - тупые пьесы не тупые писатели пишут. Тупые пьесы пишут для тупых читателей.

        Вай, хорошо сказано! Как это я пропустил. Спасибо! Запишу себе в книжечку, ибо чую, в жизни пригодится. hi
        Васян1971
  4. Просперо Сегодня, 16:02
    Глаз да глаз нужен.
    Просперо
  5. Masya Masya Сегодня, 16:03
    использование оборудования в Черном море позволило американским военным испытать систему в пространстве, где преобладают российские радиоэлектронные средства воздействия.

    хотелось бы результат испытаний...
    4 марта ракетный эсминец ВМС США «Карни» покинул акваторию Черного моря

    и смотался почему?
    Masya Masya
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:21
      Цитата: Masya Masya
      и смотался почему?

      а если "отпреобладали" бы российские РЭБы - что тогда? опять четверть экипажа списывать?
      Angel_and_Demon
    2. DEZINTO Сегодня, 16:26
      и смотался почему?


      Время пребывания на Черном море отряда военных кораблей нечерноморских стран не должно превышать 21 день.

      Конвенция Монтрё.

      love
      DEZINTO
      1. Masya Masya Сегодня, 16:38
        love тоннаж надо было проверить... wink может быстрее бы смотались...
        Masya Masya
    3. Антарес Сегодня, 16:27
      Цитата: Masya Masya
      и смотался почему?

      они на ротационной основе+конвенция Монтре.
      Антарес
    4. NikolaiN Сегодня, 16:30
      и смотался почему?
      Где-то слышал, что они могут находится в Черном море только ограниченный период времени, сколько именно не помню. Поэтому один ушел, другой зашел и т.д.
      NikolaiN
    5. XXXIII Сегодня, 16:30
      Цитата: Masya Masya
      и смотался почему?
      Помнят еще..... lol
      XXXIII
      1. Masya Masya Сегодня, 16:42
        love
        Россия , вперед!!! и всегда впереди!!!
        Masya Masya
  6. Strashila Сегодня, 16:05
    Они испытывали... наши, то же тренировались.
    Strashila
  7. Волька Сегодня, 16:05
    но ушли ни с чем...
    Волька
  8. А. Привалов Сегодня, 16:06
    SLQ-32(V)5 отслужила верой и правдой 30 лет. Пришло время для SLQ-32(V)6.
    А. Привалов
    1. XXXIII Сегодня, 16:37
      Цитата: А. Привалов
      SLQ-32(V)5 отслужила верой и правдой 30 лет. Пришло время для SLQ-32(V)6.

      А чего это на американском кораблике флаг Турции на фото, ошибка?!
      XXXIII
      1. Kurare Сегодня, 17:59
        Цитата: XXXIII
        А чего это на американском кораблике флаг Турции на фото, ошибка?!

        Нет, не ошибка. При проходе Босфор-Дарданелл корабли в качестве уважения (если уважают) вывешивают турецкий флаг.
        Kurare
        1. XXXIII Сегодня, 18:08
          Цитата: Kurare
          Цитата: XXXIII
          А чего это на американском кораблике флаг Турции на фото, ошибка?!

          Нет, не ошибка. При проходе Босфор-Дарданелл корабли в качестве уважения (если уважают) вывешивают турецкий флаг.

          Значит к нам не заплывали.... laughing
          XXXIII
  9. gig334 Сегодня, 16:07
    Как не крути но в системах РЭБ американцы догоняющие, Россия в этом направлении впереди всех, так же как и в ракетостроении, я про ядерные, крылатые, гиперзвуковые ракеты. А Чёрное море для американцев, это могила. При первом же столкновении, весь их флот на Чёрном море будет уничтожен.
    gig334
    1. voyaka uh Сегодня, 18:55
      Почему догоняющие? Каждый третий самолет на их авианосцев -
      специализированный постановщик помех Ф-18 Гроулер (EA-18G Growler )
      Контейнеры под самолетом (оранжевые на схеме) - приборы-глушилки радаров РЭБ
      Кроме того, у американцев на стандартном вооружении ударных самолетов специальная ракета,
      работающая по радарам AGM-88 HARM (high-speed anti-radiation missile)
      voyaka uh
      1. Чарик Сегодня, 19:29
        дальность у агм 88 какая? больше чем у ракет пво?
        Чарик
  10. Геркулесыч Сегодня, 16:11
    Смеяться можно сколько угодно, но надо получить параметры и возможность их комплекса РЭБ! Просто нам необходимо их справоцировать на включение РЭБ, "подсунув " им пару квадрокоптеров без опозновательных знаков. И отследить работу их комплекса, высотным беспилотником, который снимит параметры с их РЭБ системы.
    Геркулесыч
    1. Zubr Сегодня, 16:28
      А вы думаете они глупые и купятся на беспилотники ? Очень сомневаюсь. Им нужен очередной СУ-24 С ХИБИНАМИ.
      Zubr
    2. XXXIII Сегодня, 16:40
      Цитата: Геркулесыч
      Смеяться можно сколько угодно, но надо получить параметры и возможность их комплекса РЭБ! Просто нам необходимо их справоцировать на включение РЭБ, "подсунув " им пару квадрокоптеров без опозновательных знаков. И отследить работу их комплекса, высотным беспилотником, который снимит параметры с их РЭБ системы.

      ВМФ под водой торпеды настраивали, пока там эти тестировали чего то, с Турецким флагом на матче.... laughing
      XXXIII
      1. iliitchitch Сегодня, 17:18
        Цитата: XXXIII
        ВМФ под водой торпеды настраивали, пока там эти тестировали чего то, с Турецким флагом на матче....

        laughing плотоядно облизываясь при этом . Определённо , полосатые приход в репу выпрашивают . Ищущий да обрящет .
        iliitchitch
        1. XXXIII Сегодня, 17:28
          Цитата: iliitchitch
          Цитата: XXXIII
          ВМФ под водой торпеды настраивали, пока там эти тестировали чего то, с Турецким флагом на матче....

          laughing плотоядно облизываясь при этом . Определённо , полосатые приход в репу выпрашивают . Ищущий да обрящет .

          Да надо было ВМФ пустить пару торпед учебных, чтоб вспылили рядом, так легче было бы проверять штаны.... lol
          XXXIII
          1. Svarog51 Сегодня, 20:03
            Да надо было ВМФ пустить пару торпед учебных

            Чего й то УЧЕБНЫХ? Мало что ли ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ? Ну и что, что бабахнула?
            Svarog51
  11. Горный стрелок Сегодня, 16:21
    А мы, наверное, ...Применять ему меры РЭБ последнего поколения. wassat Обойдутся...
    Горный стрелок
  12. Zubr Сегодня, 16:24
    Ну и чего, а как же прошли испытания ? Наверное позвонили в наше мин. Обороны и попросили врезать им по всем Антенам ? =)))
    Zubr
  13. Антарес Сегодня, 16:34
    январь Одесский морвокзал

    аналогично в марте.
    Он пробыл 14 дней, на ротации, участвовал в ракетном ударе по Сирии, его собрат Росс вышел ранее. В данный момент 4 кораблей США(которые сменяли друг друга на ротации) нет в Черном море.
    Американцы с удовольствием тестируют все что им надо. Впрочем интересов в ЧМ у них мало, кроме демонстрации флага.это не ТО.
    Антарес
  14. Сергей Д_2 Сегодня, 16:43
    Ништяки ядерной войны:
    Отслаивание сетчатки
    Ожоги кожи
    Выпадение волос и зубов
    Деградация внутренних органов
    Поражение спинного мозга
    Сергей Д_2
    1. dvina71 Сегодня, 17:23
      Цитата: Сергей Д_2
      Ништяки ядерной войны:

      Это называется лучевая болезнь..
      dvina71
  15. мерцание Сегодня, 16:50
    СМИ: США опробовали в Черном море новое оружие
    Супер памперсы для личного состава - теперь никакая диарея не страшна бравым американским морякам.
    мерцание
  16. pafegosoff Сегодня, 16:53
    Наши тоже в прошлом году возле берегов США "океанографили" несколько недель.
    pafegosoff
  17. мерцание Сегодня, 16:54
    А в это время Франция выступила против НАТО
    мерцание
  18. ЛМН Сегодня, 17:04
    Ну нормально.Мы тоже в Сирии испытали электронику Су-57(со слов МО) и через 2 дня уже вернулись домой.

    Как выше кто то отметил,ловить на ЧМ кому либо нечего.Еще во времена ВОВ,немцы неохотно заходили в эту мышеловку.Т.ч.идея ведения на ЧМ каких то боевых действий,выглядит сомнительно.Акватория простреливается,пролив простреливается,с подводными лодками тоже уверен вопрос будет решен.

    Пусть тратятся..
    ЛМН
  19. iouris Сегодня, 17:19
    Развитие оружия - процесс бесконечный. Однако Чёрное море должно быть закрыто военных кораблей США и Великобритании.
    iouris
  20. ланс Сегодня, 17:20
    конечно испытания успешные- су-24с хибинами не прилетел (боится), рлс бала молчит (боится). за время нахождения в чм инцидентов нет- прибор работает.
    ланс
  21. Ураган70 Сегодня, 17:25
    Цитата: влад66
    Ну и чего он там наиспытывал? what

    Послание ВВП заксобранию прослушивал! Даже раньше, чем ВВП это произнёс, оно было зашифровано с помощью книги Конан Дойля и отправлено Трампу с почтовыми тунцами! Копия с почтовыми бобрами отправлена в Израиль!
    Ураган70
  22. Ураган70 Сегодня, 17:27
    Цитата: iouris
    Развитие оружия - процесс бесконечный. Однако Чёрное море должно быть закрыто военных кораблей США и Великобритании.

    Для этого нужно, чтобы Турция вышла из НАТЫ и еще кучу всяких резолюций ооновских и т.п. поменять придется...
    Ураган70
  23. san4es Сегодня, 17:27
    ...До испытаний в Чёрном море (за перевод sorry hi ):
    Блок 2 является последним в эволюционной последовательности совершенствования “блоки” ВМФ проводит для своих судовая система РЭБ, которая будет постепенно добавляет новые оборонительные технологии и функциональные возможности. В 2009 году военно-морской флот на конкурсной основе, в компании Lockheed Martin контракт на разработку SEWIP блока 2. Компания недавно завершила успешной интеграции и тестирования на два блок 2 модели, конструкторские разработки на стенде систем компании "Локхид Мартин" РЭБ в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк.


    ...После испытаний:
    В докладе говорится, что ВМС интегрировал в боевую систему над водой, сенсоры программы Исполнительной службы (ПЭО СРС 2.0), который управляет собой/сайт slq-32 SEWIP инициативу, “не эффективно разрабатывать и управлять системы РЭБ для блоков 1В1 и 1В2. Это произошло потому, что ПЭО СРС 2.0 не решает все основные недостатки до или после ввода полного курса пп.”

    В сообщении добавляется, что сейчас дополнительные средства нужно будет потратить, чтобы решить связанные с этим проблемы. Он продолжил, что, “тон ПЭО СРС 2.0 не эффективно разрабатывать и управлять радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной поддержки функции для блока 2 ... в результате, ПЭО СРС 2.0 потратила $1,8 млн для проведения второго этапа (первоначальных эксплуатационных испытаний и оценки) для блока № 2 и приобретение расписание увеличился почти на два года.”

    http://www.monch.com/mpg/news/maritime/2464-navy-
    ew.html
    san4es
  24. Ураган70 Сегодня, 17:29
    Цитата: Сергей Д_2
    Ништяки ядерной войны:
    Отслаивание сетчатки
    Ожоги кожи
    Выпадение волос и зубов
    Деградация внутренних органов
    Поражение спинного мозга

    Это вы к чему? Тут про это знают все... Перепутали сайт?
    Ураган70
  25. Ураган70 Сегодня, 17:33
    Цитата: Геркулесыч
    Смеяться можно сколько угодно, но надо получить параметры и возможность их комплекса РЭБ! Просто нам необходимо их справоцировать на включение РЭБ, "подсунув " им пару квадрокоптеров без опозновательных знаков. И отследить работу их комплекса, высотным беспилотником, который снимит параметры с их РЭБ системы.

    А он и вправду был? Комплекс этот... Который РЭБ... Переполох рано устраивать, тем более они же не знают, что пока они тэстировали что то, их самих тэстировали чем то!
    Ураган70
  26. андрсон Сегодня, 18:24
    Странные ребята..Они туда заходят только шоу для сми сделать ,и ещё раз испытать на себе нашу рэб ))
    андрсон
  27. МИХАН Сегодня, 18:34
    Вот были времена в СССР! МЫ НИЧЕГО И НИКОГО НЕ БОЯЛИСЬ! даже санкций и угроз ЯО ! wassat
    И жестко действовали..ВСЕГДА!

    Ничего выгоним скоро ..Я в этом уверен мужики! soldier
    МИХАН
  28. Симон Сегодня, 18:50
    Цитата: Angel_and_Demon
    Цитата: Кроу
    А как они узнали, что испытания успешны, если наши ракеты в них не летели? Ответ на речь Путина? Тогда как-то вяло. Странная информация, как минимум.

    ну раз не выстрелили - значит испугались, а раз испугались - значит прошли успешно

    А может наши смеялись над американскими премудростями и показывали вот так fool Больше сказать об них нечего request
    Симон
  29. Не служил Сегодня, 20:14
    Скорей всего то, что проходя по Чёрному морю их навигация не показала что плывут по Донбассу))))
    Не служил
Картина дня