" Военнослужащих ВСУ проинструктировали на случай сексуальных домогательств."

Надо работать на упреждение. И мы работаем на упреждение. Главная её (информационной карты) цель – дать основные понятия гендерного равенства. Эта карта также содержит информацию о путях обращения военнослужащего, который чувствует себя жертвой или является свидетелем гендерной дискриминации, в том числе и сексуальных домогательств.

Представитель управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Инна Заворотько рассказала СМИ о новой разработке в рядах вооружённых сил Украины. Речь о проекте информационной карты, которая разъяснит украинским военнослужащим порядок действия в случае сексуальных домогательств или дискриминации по половому признаку. Информацию об информационное карте Заворотько представила после вопроса на брифинге о том, жалуются ли женщины в ВСУ на сексуальные домогательства или иные неуставные отношения.По словам Инны Заворотько, официально таких жалоб от украинских женщин-военнослужащих пока не поступало.Из заявления представительницы ГШ ВСУ:По словам Заворотько, на карте представлены номера телефонов ведомств ГШ ВСУ и правозащитных организаций, по которым каждый дискриминируемый может обратиться в случае сексуальных домогательств или гендерной дискриминации.