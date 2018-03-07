20:37 07 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Военнослужащих ВСУ проинструктировали на случай сексуальных домогательств

Представитель управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Инна Заворотько рассказала СМИ о новой разработке в рядах вооружённых сил Украины. Речь о проекте информационной карты, которая разъяснит украинским военнослужащим порядок действия в случае сексуальных домогательств или дискриминации по половому признаку. Информацию об информационное карте Заворотько представила после вопроса на брифинге о том, жалуются ли женщины в ВСУ на сексуальные домогательства или иные неуставные отношения.

По словам Инны Заворотько, официально таких жалоб от украинских женщин-военнослужащих пока не поступало.

Из заявления представительницы ГШ ВСУ:
Надо работать на упреждение. И мы работаем на упреждение. Главная её (информационной карты) цель – дать основные понятия гендерного равенства. Эта карта также содержит информацию о путях обращения военнослужащего, который чувствует себя жертвой или является свидетелем гендерной дискриминации, в том числе и сексуальных домогательств.



Военнослужащих ВСУ проинструктировали на случай сексуальных домогательств


По словам Заворотько, на карте представлены номера телефонов ведомств ГШ ВСУ и правозащитных организаций, по которым каждый дискриминируемый может обратиться в случае сексуальных домогательств или гендерной дискриминации.

Использованы фотографии: Фейсбук
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 48

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Masya Masya Сегодня, 17:15
    порядок действия в случае сексуальных домогательств

    расслабься и получай удовольствие... lol : извините... feel
    Masya Masya
    1. МИХАН Сегодня, 17:25
      Что то поздно предупредили хлопцев..хе хе

      Там ополченцы еще на Донбассе ждут.. lol
      МИХАН
      1. ul_vitalii Сегодня, 17:29
        Пленных не брать, а пленниц получается можно.
        ul_vitalii
        1. Masya Masya Сегодня, 17:32
          Цитата: ul_vitalii
          Пленных не брать, а пленниц получается можно.

          не перепутайте... laughing
          Masya Masya
          1. Кэптен45 Сегодня, 18:09
            Цитата: Masya Masya
            не перепутайте... laughing

            А не получится как в том анекдоте про пиратов, что женщин решили за борт, а мужиков оставить для ... lol
            Кэптен45
        2. ochakow703 Сегодня, 17:49
          Уважаемый, Вы в центре кадра внимательно существо рассмотрели? Ядреная война краше, на мой взгляд.
          ochakow703
          1. Avis-bis Сегодня, 18:55
            Цитата: ochakow703
            Уважаемый, Вы в центре кадра внимательно существо рассмотрели? Ядреная война краше, на мой взгляд.

            Если серьёзно, то тут с ней могла сыграть злую шутку очень короткая выдержка. Из-за длительного стояния в строю устали мышцы и кратковременно отвисла челюсть (или зевать начала), плюс моргнула. А в обычном виде может быть вполне миловидной.
            Хотя худые брюнетки не в моём вкусе. :)
            Avis-bis
        3. Монос Сегодня, 18:35
          Цитата: ul_vitalii
          Пленных не брать, а пленниц получается можно.

          И даже нужно! Иначе это будет дискриминация по половому признаку.
          Монос
          1. влад66 Сегодня, 18:50
            Цитата: Монос
            даже нужно! Иначе это будет дискриминация по половому признаку

            Они в Европу все стремятся. fellow
            влад66
      2. LSA57 Сегодня, 17:29
        Цитата: МИХАН
        Что то поздно предупредили хлопцев..хе хе

        откуда такое фото? belay вот оригинал
        LSA57
      3. Masya Masya Сегодня, 17:31
        приветик, старому солдату!!! love

        Доброго вечера!!! love
        Masya Masya
      4. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 18:00
        ...В ДНР Ляшко оторвётся вторым номером
        Дмитрий Беловецкий
    2. сибиралт Сегодня, 17:28
      Если в ВСУ солдаты не будет домогаться сослуживиц, то они же все по домам разбегутся. lol
      сибиралт
      1. Монос Сегодня, 18:37
        Цитата: сибиралт
        Если в ВСУ солдаты не будет домогаться сослуживиц, то они же все по домам разбегутся. lol

        В смысле - сослуживицы? laughing
        Монос
    3. 210окв Сегодня, 17:32
      Марина,с наступающим праздником love Да уж тема в преддверии 8марта захватывающая..
      Цитата: Masya Masya
      порядок действия в случае сексуальных домогательств

      расслабься и получай удовольствие... lol : извините... feel
      210окв
      1. Masya Masya Сегодня, 17:38
        приветик, Дмитрий! love спасибо!!! love
        love
        Masya Masya
        1. Околоточный Сегодня, 19:46
          Марин, как в старой песне: "Рыжая, рыжая....". С праздничком! Мурррр!
          Околоточный
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:16
    на карте представлены номера телефонов ведомств ГШ ВСУ и правозащитных организаций, по которым каждый дискриминируемый может обратиться в случае сексуальных домогательств или гендерной дискриминации.
    военнополевые отменяются, теперь только как в гейропе
    Angel_and_Demon
    1. Подрезчик Сегодня, 17:24
      По словам Инны Заворотько, официально таких жалоб от украинских женщин-военнослужащих пока не поступало.

      А от мужчин? belay В Европу-так в Европу!!! wassat
      Подрезчик
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:31
        Цитата: Подрезчик
        В Европу-так в Европу!!!

        туда, так получается, можно request
        Angel_and_Demon
        1. Подрезчик Сегодня, 17:38
          Привет! hi У них можно, они испытывают "...непередаваемые очучения!" от...контактов с заокеанскими "партнерами"!!! laughing
          туда, так получается, можно request
          Подрезчик
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:45
            Александр hi так зря что ли они пригласили самых толерастных инструкторов
            Angel_and_Demon
            1. Антарес Сегодня, 19:06
              Цитата: Angel_and_Demon
              так зря что ли они пригласили самых толерастных инструкторов

              американский военный - Андрей Гордейчук, бывший киевлянин, - служит в армии два года, - сообщает Радио Свобода. Он вместе с женой и тремя дочерьми проживает в Германии, где базируется американское подразделение.
              Мы тут на ВО только шуточки можем гнать про украинцев...а задуматься над практичностью лень. Языковой барьер к примеру. удобно посылать тех кто владеет языком, для лучшего обучения.
              ЧТо касается смешных фамилий-это другие сайты. Там подборки интереснее
              ЗЫ-кстати фамилию второго прочитали неправильно. На английском.
              Антарес
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:16
                Цитата: Антарес
                Мы тут на ВО только шуточки можем гнать про украинцев...а задуматься над практичностью лень. Языковой барьер к примеру. удобно посылать тех кто владеет языком, для лучшего обучения.
                ЧТо касается смешных фамилий-это другие сайты. Там подборки интереснее

                так про практичность и разговор - там отпрактиковали и направили практикавать в\на Украину, а про фамилии, если вы заметили, было обозначено что они украинские, и только
                Angel_and_Demon
  3. Горный стрелок Сегодня, 17:21
    А что, оружия нет, что ли? Кому там жаловаться, передернул затвор, и ага... wassat
    Или там уже не понять, кто есть кто? Боевые гомосеки - они для противника страшнее ?
    Горный стрелок
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 17:25
      Цитата: Горный стрелок
      А что, оружия нет, что ли? Кому там жаловаться, передернул затвор, и ага... wassat
      Или там уже не понять, кто есть кто? Боевые гомосеки - они для противника страшнее ?

      "Передёрнул затвор" Это то ,о чем я подумал?
      Сергей Д_2
    2. LSA57 Сегодня, 17:31
      Цитата: Горный стрелок
      передернул затвор, и ага...

      на западе говорят " обнажил ствол" laughing
      LSA57
  4. частное лицо Сегодня, 17:23
    Женский пол не актуален. Даёшь гейропейские ценности!!!
    частное лицо
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:24
    На тех, кто в рядах мародеров и убийц, у нормального мужика не встанет!
    Геркулесыч
    1. Дормидонт Сегодня, 17:30
      Нормальные мужики к ним и близко не подойдут, но ведь ещё есть и одностадники
      Дормидонт
  6. федоров Сегодня, 17:24
    Я даже не знаю - ржать, смеяться или плакать...Во проблемы в генштабе. Явно фуражка на мозг давит. И слава богу. пока...
    федоров
  7. fedor13 Сегодня, 17:25
    Присутствие рядом европейцев почувствовалась как никогда!!!
    fedor13
  8. LSA57 Сегодня, 17:26
    По словам Инны Заворотько, официально таких жалоб от украинских женщин-военнослужащих пока не поступало.

    ну это пока laughing с хозяев и в этом пример возмут laughing
    LSA57
  9. Sewer Krainiy Сегодня, 17:29
    Больные на голову...Я то думал что это только на западах с их "ценностями". Ну и так... Псаки тоже много наговорила laughing
    Sewer Krainiy
  10. Дормидонт Сегодня, 17:29
    Если за сношение не заплатили - чистейшее изнасилование
    Дормидонт
  11. iliitchitch Сегодня, 17:30
    Сидели бы вы дома , пенелопы .
    iliitchitch
  12. mavrus Сегодня, 17:32
    На Тверской стоять нонче не патриотично стало? А правозащитники это хорошо, дважды за одну и ту же услугу слупить можно. Всё по европейски... Слава Украине! Интересно, а хлопцам просвещенным в нацики, черенком от лопаты в дупу, тоже по этим телефонам звонить можно или тут "Всё по европейски"...
    mavrus
  13. taiga2018 Сегодня, 17:34
    а "котлы" в которых всушников "жарили" ополченцы как будут интерпретировать...
    taiga2018
  14. andrewkor Сегодня, 17:39
    Не удивительно,Украина це Эвропа,все должно быть толерантно,по гейропейски,гинеколога им в министры обороны!
    andrewkor
  15. Ураган70 Сегодня, 17:40
    Ну ну... Карты, номера телефонов, порядок действий.. А как позвонить то, как телефон то достать после этих действий? Ну вы поняли... Пусть служат, безмозглые, не фиг рожать моральных уродов!
    Ураган70
  16. demo Сегодня, 17:43
    В лесу раздавался топор Правосека,
    Он им отбивался от ласк ГОМОСЕКА

    Но силы иссякли,упал правосек.
    И им без труда овладел гомосек.

    Неспешно закончил и хлопнув по ж.опе
    Сказал он х.охлу - вот теперь ты в Европе!
    demo
  17. Васян1971 Сегодня, 17:46
    " Военнослужащих ВСУ проинструктировали на случай сексуальных домогательств."
    Ни в чём не отказывать "хероям АТО"!
    Или "Надо работать на упреждение..."
    Типа на вопрос "девушка, а который час?" или "как пройти в библиотеку?" сразу - хащщщь коленом "под дышло", а потом МСЛ по шее, чтобы на телефонный звонок в "правозащитную организацию" рОдные грОши не тратить?
    Васян1971
  18. ochakow703 Сегодня, 17:51
    Ооо, как все запущено. А мы их все продолжаем братьями звать... они ж поголовно сестры. Им теперь без памятки никуда, везде радужная встреча.
    ochakow703
  19. Jovanni Сегодня, 18:19
    По словам Инны Заворотько, официально таких жалоб от украинских женщин-военнослужащих пока не поступало.

    А от мужиков? А то украинки они такие... У-У-У-ХХХ!!! Знаем - знаем... lol
    Jovanni
  20. Avis-bis Сегодня, 18:31
    Согласен с "фёдоровым" — "видимо, все другие проблемы решены".
    Да и какая нормальная женщина у нас пожалуется на такие домогательства? Если ей это неприятно — съездит по морде чем придётся, поправит причёску и дальше пойдёт. А не стряпчим побежит ябедничать...
    Avis-bis
  21. Metallurg_2 Сегодня, 18:51
    Если хлопцев будут сексуально домогаться боевые побратимы - хлопцы смогут воспользоваться этой же информационной картой?
    Metallurg_2
  22. Антарес Сегодня, 19:25
    общеевропейская и американская практика. РФ не исключение
    Мировые лидеры по домогательствам – армии США, Великобритании и Израиля
    проблема сексуального насилия в полной мере актуальна в Российской армии. Косвенным признаком этого служит тот факт, помощников командиров воинских частей по работе с личным составом обязали выяснять склонность к сексуальным извращениям и сексуальную ориентацию призывников и контрактников.
    Это было прописано в новых методических рекомендациях, которые были разработаны в конце 2012 года Главным управлением по работе с личным составом ВС РФ.
    В ВСУ много женщин как и в армии РФ. Проблемы гендерных обычно у наших странах особенные...
    Антарес
  23. словак Сегодня, 19:44
    А то, что Петя с первого дня ... (совершает принудительный половой акт) стране мозги, как квалифицируется?
    словак
    1. Комментарий был удален.
Картина дня