Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Военнослужащих ВСУ проинструктировали на случай сексуальных домогательств
Представитель управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Инна Заворотько рассказала СМИ о новой разработке в рядах вооружённых сил Украины. Речь о проекте информационной карты, которая разъяснит украинским военнослужащим порядок действия в случае сексуальных домогательств или дискриминации по половому признаку. Информацию об информационное карте Заворотько представила после вопроса на брифинге о том, жалуются ли женщины в ВСУ на сексуальные домогательства или иные неуставные отношения.
По словам Инны Заворотько, официально таких жалоб от украинских женщин-военнослужащих пока не поступало.
Из заявления представительницы ГШ ВСУ:
По словам Заворотько, на карте представлены номера телефонов ведомств ГШ ВСУ и правозащитных организаций, по которым каждый дискриминируемый может обратиться в случае сексуальных домогательств или гендерной дискриминации.
По словам Инны Заворотько, официально таких жалоб от украинских женщин-военнослужащих пока не поступало.
Из заявления представительницы ГШ ВСУ:
Надо работать на упреждение. И мы работаем на упреждение. Главная её (информационной карты) цель – дать основные понятия гендерного равенства. Эта карта также содержит информацию о путях обращения военнослужащего, который чувствует себя жертвой или является свидетелем гендерной дискриминации, в том числе и сексуальных домогательств.
По словам Заворотько, на карте представлены номера телефонов ведомств ГШ ВСУ и правозащитных организаций, по которым каждый дискриминируемый может обратиться в случае сексуальных домогательств или гендерной дискриминации.
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти