Посольство РФ обвинило Госдеп в дезинформации по поводу встречи Лаврова и Тиллерсона

Мы слышим поток фейк-новостей – о жестокостях России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом "героизме" Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения Оскаром истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля. И ранее, как мы отмечали, – дезинформацию об организации встречи глав внешнеполитических ведомств наших стран,

Два министра будут находиться одновременно в одном отеле. Это же прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую. Обсудить комплекс накопившихся вопросов региональной и глобальной повестки,