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Посольство РФ обвинило Госдеп в дезинформации по поводу встречи Лаврова и Тиллерсона
Российское посольство в Вашингтоне обвинило американский госдепартамент в дезинформации по поводу организации встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона, передает РИА Новости.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва предложила Вашингтону провести встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. Представитель Госдепа, в свою очередь, заявила, что ведомство не получало запроса на встречу.
Тогда в посольстве РФ уточнили, что соответствующий документ был направлен американской стороне еще 2-го марта.
В дипмиссии назвали ситуацию с организацией встречи «казусной».
Также российский посол поздравил Науэрт и других сотрудниц Госдепа с 8 Марта.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва предложила Вашингтону провести встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. Представитель Госдепа, в свою очередь, заявила, что ведомство не получало запроса на встречу.
Тогда в посольстве РФ уточнили, что соответствующий документ был направлен американской стороне еще 2-го марта.
Мы слышим поток фейк-новостей – о жестокостях России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом "героизме" Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения Оскаром истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля. И ранее, как мы отмечали, – дезинформацию об организации встречи глав внешнеполитических ведомств наших стран,говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии назвали ситуацию с организацией встречи «казусной».
Два министра будут находиться одновременно в одном отеле. Это же прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую. Обсудить комплекс накопившихся вопросов региональной и глобальной повестки,отметили в посольстве.
Также российский посол поздравил Науэрт и других сотрудниц Госдепа с 8 Марта.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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