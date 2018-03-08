20:39 08 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Посольство РФ обвинило Госдеп в дезинформации по поводу встречи Лаврова и Тиллерсона

Российское посольство в Вашингтоне обвинило американский госдепартамент в дезинформации по поводу организации встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона, передает РИА Новости.



Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва предложила Вашингтону провести встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. Представитель Госдепа, в свою очередь, заявила, что ведомство не получало запроса на встречу.


Тогда в посольстве РФ уточнили, что соответствующий документ был направлен американской стороне еще 2-го марта.

Мы слышим поток фейк-новостей – о жестокостях России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом "героизме" Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения Оскаром истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля. И ранее, как мы отмечали, – дезинформацию об организации встречи глав внешнеполитических ведомств наших стран,
говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии назвали ситуацию с организацией встречи «казусной».

Два министра будут находиться одновременно в одном отеле. Это же прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую. Обсудить комплекс накопившихся вопросов региональной и глобальной повестки,
отметили в посольстве.

Также российский посол поздравил Науэрт и других сотрудниц Госдепа с 8 Марта.

Посольство РФ обвинило Госдеп в дезинформации по поводу встречи Лаврова и Тиллерсона

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МИХАН Сегодня, 11:21
    Лавров встретился , если только с Джени моей..!

    Мы скучаем в России все... love
    МИХАН
    1. avt Сегодня, 11:24
      Цитата: МИХАН
      если только с Джени моей..!

      Цитата: МИХАН
      Мы скучаем в России все..

      За всех не расписывайся . Нынешняя Хизер посимпатичнее и такая же дурочка .Так что там всё стабильно.
      avt
      1. stalkerwalker Сегодня, 11:29
        Цитата: avt
        Нынешняя Хизер посимпатичнее и такая же дурочка

        Нее-е-а-а-а...
        Хизер - злая и страшненькая... А Джейн - ну просто милая простушка. С ба-а-а-льшими обводами....
        lol
        stalkerwalker
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:37
          Ильич , привет ! hi drinks
          Цитата: stalkerwalker
          Хизер - злая и страшненькая... А Джейн - ну просто милая простушка.

          Я давеча говорил :
          Хоть они обе и говорящие головы ГосДепа , но Женька мне как-то симпатичнее была . Женщины делятся на две категории : "ужас , какая неумная" и "прелесть , какая глупенькая" . Я думаю , ты понимаешь кого к какой категории отнести .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:40
            Приветствую честной народ ! hi , кто бы каким не был , а хамят они одинаково.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:48
              Витя , привет ! hi
              Цитата: cniza
              кто бы каким не был , а хамят они одинаково

              Но Женечка Псаки это так очаровательно делала ...
              bouncyhunter
          2. stalkerwalker Сегодня, 11:46
            Паша, привет!
            hi
            Джейн поставила такую планку, что всех остальных по ней меряют... Да и не припомню я, что бы Женечка затыкала рты нашим журналистам, в отличие от Хизер...
            stalkerwalker
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:50
              Цитата: stalkerwalker
              Да и не припомню я, что бы Женечка затыкала рты нашим журналистам, в отличие от Хизер...

              Вот ! good Уважаю за зрение в корень !!! drinks
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:30
                Согласен , она умела это делать более красиво. drinks
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:34
                  А как она умела этак пикантно пунцоветь (что свойственно рыженьким) , когда её Майкл Ли ловил на нестыковках ? good Женечку Псаки - с Праздником !!! love drinks
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 12:40
                    Присоединяюсь!!! love drinks , нам не жалко для женщин всей земли. love
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:44
                      Цитата: cniza
                      для женщин

                      Для женщин - конечно же не жалко ! А вот для всяких там трансгендерных невнятностей - шуфлем в морду , а не поздравления и букетики-конфетки !!! angry
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 12:50
                        Паша , мы же говорим о женщинах , зачем в такой день этих существ вспоминать.
                        cniza
      2. taiga2018 Сегодня, 11:30
        Цитата: avt
        и такая же дурочка .

        но при этом Псаки и не думала скрывать это,а Хизер очень неумело маскируется...
        taiga2018
        1. Николай Фёдоров Сегодня, 12:22
          Цитата: taiga2018
          Цитата: avt
          и такая же дурочка .

          но при этом Псаки и не думала скрывать это,а Хизер очень неумело маскируется...

          Псаки не знает о том, что она дура, поэтому и не скрывает. Это нормально. Тупые всегда не знают о том, что они тупые.
          И считаю, вообще не стоит умиляться по поводу этой Псаки. Не надо забывать, какую должность она занимала и сколько гадостей она лично сделала нашей стране и нашим людям. Она враг, а не тупенькая милашка.
          Николай Фёдоров
      3. vorobey Сегодня, 11:33
        Цитата: avt
        За всех не расписывайся . Нынешняя Хизер посимпатичнее и такая же дурочка .Так что там всё стабильно.


        кобели... drinks даже не бабники а кобели потому что тянет на разных ..с.. laughing

        мне больше хоккеистки их нравятся... laughing по крайней мере хоть говорят мало laughing
        vorobey
        1. stalkerwalker Сегодня, 11:34
          Цитата: vorobey
          мне больше хоккеистки их нравятся... по крайней мере хоть говорят мало

          "Любовь зла..."
          lol
          stalkerwalker
      4. влад66 Сегодня, 12:41
        Цитата: avt
        Нынешняя Хизер посимпатичнее и такая же дурочка

        Да ладно уважаемая Акула,что бы с Хизер супружеский долг исполнить надо супругу цицтерну водки выпить laughing
        Цитата: avt
        Так что там всё стабильно.

        От это точно yes ахинею несут обе одинаково. laughing hi
        влад66
    2. Svarog Сегодня, 11:26
      Цитата: МИХАН
      Лавров встретился , если только с Джени моей..!

      Мы скучаем в России все... love

      Говорят женщины умнеют после родов laughing Возможно так весело уже не будет winked
      Svarog
      1. vorobey Сегодня, 11:35
        Цитата: Svarog
        Говорят женщины умнеют после родов


        Это женщины умнеют .. laughing
        vorobey
    3. vorobey Сегодня, 11:28
      да ну брось...


      я думал это только наша беда. Оказывается и тут нас обставили
      vorobey
    4. LSA57 Сегодня, 11:34
      Цитата: МИХАН
      Лавров встретился , если только с Джени моей..!

      ну и куда ты её бусы дел? в ломбард заложил?
      LSA57
      1. vorobey Сегодня, 11:43
        Цитата: LSA57
        ну и куда ты её бусы дел? в ломбард заложил?


        бусы сейчас в одиночке в гуантанамо находятся.. на допросах упрямо молчат... несмотря на пытки.. но русский след просматривается
        vorobey
        1. LSA57 Сегодня, 12:09
          Цитата: vorobey
          Цитата: LSA57
          ну и куда ты её бусы дел? в ломбард заложил?


          бусы сейчас в одиночке в гуантанамо находятся.. на допросах упрямо молчат... несмотря на пытки.. но русский след просматривается

          и эту завербовал... laughing
          LSA57
  2. Васян1971 Сегодня, 11:25
    " Представитель Госдепа, в свою очередь, заявила, что ведомство не получало запроса на встречу."
    " Тогда в посольстве РФ уточнили, что соответствующий документ был направлен американской стороне еще 2-го марта."
    Солгавшему в мелочах, кто ж в большом поверит?
    Васян1971
    1. 210окв Сегодня, 11:29
      А почему в Эфиопии?Центр международных сношений нашли..
      210окв
      1. LSA57 Сегодня, 11:36
        Цитата: 210окв
        А почему в Эфиопии?

        подальше от людских глаз. да и экзотика.... laughing
        LSA57
  3. iliitchitch Сегодня, 11:32
    Этот рекс только рычит и бубнит что-то бестолково , зачем с ним встречаться-то ? Может , ещё попросить нижайше , чтобы соизволил принять , а ?
    iliitchitch
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:41
    Американцы включают дурака потому как встречаться не хотят...Значит не готовы говорить по серьёзному...А уж по внутренним причинам , гадость готовят для усиления позиций или мультфильмы от "Кремль пикчерз" переваривают - дело десятое...
    КВУ-НСвД
  5. Кент0001 Сегодня, 11:41
    Враньё=Госдеп, или наоборот, кому как нравится.
    Кент0001
  6. Masya Masya Сегодня, 11:42
    Врут как дышат!!! Если врать перестанут- перестанут дышать? сдохнут? recourse
    Masya Masya
  7. Геркулесыч Сегодня, 12:03
    Сто тысяч раз сказано -мы всегда и во всем теперь до скончания веков будел виновны!
    Геркулесыч
  8. Armat Сегодня, 13:07
    Как говорили в Одессе: говорите тоже. Как надоел наш сопливый МИД.
    Armat
  9. iouris Сегодня, 13:47
    Послу в Вашингтоне нечего делать.
    iouris
Картина дня