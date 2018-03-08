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Эстонский министр считает необходимым увеличить мобильность сил НАТО
Министр обороны Эстонии Юри Луйк, находящийся с визитом в Вашингтоне, заявил о необходимости рассмотреть на предстоящем в июле саммите НАТО вопрос о повышении мобильности сил альянса, передает РИА Новости.
Об этом Луйк вел разговор с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
«Стороны обсудили предстоящий саммит НАТО, а также вопросы проведения учений, планирования сотрудничества и киберобороны, подготовку к встрече президента США Дональда Трампа с президентами государств Балтии в апреле нынешнего года», – говорится в релизе эстонского оборонного ведомства.
В ходе встречи эстонский министр предложил обсудить на саммите возможность увеличения мобильности подразделений НАТО.
В свою очередь Мэттис поблагодарил Эстонию «за выделение на оборонные расходы 2% от ВВП, выполнение союзнических обязательств и направление в нынешнем году дополнительного подразделения вооруженных сил в Афганистан», отметили в пресс-службе.
Сообщается, что в ходе визита Луйк также «встретится с советником по национальной безопасности президента США Гербертом Макмастером, председателем комитета по вооруженным силам палаты представителей Маком Торнберри и заместителем комитета по вооруженным силам сената Джеком Ридом».
Об этом Луйк вел разговор с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
«Стороны обсудили предстоящий саммит НАТО, а также вопросы проведения учений, планирования сотрудничества и киберобороны, подготовку к встрече президента США Дональда Трампа с президентами государств Балтии в апреле нынешнего года», – говорится в релизе эстонского оборонного ведомства.
В ходе встречи эстонский министр предложил обсудить на саммите возможность увеличения мобильности подразделений НАТО.
Важно тщательно продумать, как перемещать и усиливать войска НАТО, чтобы они были именно там, где они нужны, и именно тогда, когда они необходимы,сказал Луйк.
В свою очередь Мэттис поблагодарил Эстонию «за выделение на оборонные расходы 2% от ВВП, выполнение союзнических обязательств и направление в нынешнем году дополнительного подразделения вооруженных сил в Афганистан», отметили в пресс-службе.
Сообщается, что в ходе визита Луйк также «встретится с советником по национальной безопасности президента США Гербертом Макмастером, председателем комитета по вооруженным силам палаты представителей Маком Торнберри и заместителем комитета по вооруженным силам сената Джеком Ридом».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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