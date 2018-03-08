Эстонский министр считает необходимым увеличить мобильность сил НАТО.

Важно тщательно продумать, как перемещать и усиливать войска НАТО, чтобы они были именно там, где они нужны, и именно тогда, когда они необходимы,

Министр обороны Эстонии Юри Луйк, находящийся с визитом в Вашингтоне, заявил о необходимости рассмотреть на предстоящем в июле саммите НАТО вопрос о повышении мобильности сил альянса, передает РИА Новости Об этом Луйк вел разговор с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.«Стороны обсудили предстоящий саммит НАТО, а также вопросы проведения учений, планирования сотрудничества и киберобороны, подготовку к встрече президента США Дональда Трампа с президентами государств Балтии в апреле нынешнего года», – говорится в релизе эстонского оборонного ведомства.В ходе встречи эстонский министр предложил обсудить на саммите возможность увеличения мобильности подразделений НАТО.сказал Луйк.В свою очередь Мэттис поблагодарил Эстонию «за выделение на оборонные расходы 2% от ВВП, выполнение союзнических обязательств и направление в нынешнем году дополнительного подразделения вооруженных сил в Афганистан», отметили в пресс-службе.Сообщается, что в ходе визита Луйк также «встретится с советником по национальной безопасности президента США Гербертом Макмастером, председателем комитета по вооруженным силам палаты представителей Маком Торнберри и заместителем комитета по вооруженным силам сената Джеком Ридом».