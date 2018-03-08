20:40 08 марта
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Эстонский министр считает необходимым увеличить мобильность сил НАТО

Министр обороны Эстонии Юри Луйк, находящийся с визитом в Вашингтоне, заявил о необходимости рассмотреть на предстоящем в июле саммите НАТО вопрос о повышении мобильности сил альянса, передает РИА Новости.



Об этом Луйк вел разговор с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.


«Стороны обсудили предстоящий саммит НАТО, а также вопросы проведения учений, планирования сотрудничества и киберобороны, подготовку к встрече президента США Дональда Трампа с президентами государств Балтии в апреле нынешнего года», – говорится в релизе эстонского оборонного ведомства.

В ходе встречи эстонский министр предложил обсудить на саммите возможность увеличения мобильности подразделений НАТО.

Важно тщательно продумать, как перемещать и усиливать войска НАТО, чтобы они были именно там, где они нужны, и именно тогда, когда они необходимы,
сказал Луйк.

В свою очередь Мэттис поблагодарил Эстонию «за выделение на оборонные расходы 2% от ВВП, выполнение союзнических обязательств и направление в нынешнем году дополнительного подразделения вооруженных сил в Афганистан», отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в ходе визита Луйк также «встретится с советником по национальной безопасности президента США Гербертом Макмастером, председателем комитета по вооруженным силам палаты представителей Маком Торнберри и заместителем комитета по вооруженным силам сената Джеком Ридом».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. Салют Сегодня, 13:36
    это он беспокоится о себе чтобы немцы, французы и другие участники НАТО если что поскорее приехали защищать Эстонию 2,5 эстонских танка вряд ли помогут
    Салют
    1. Zoldat_A Сегодня, 13:41
      Цитата: Салют
      это он беспокоится о себе чтобы немцы, французы и другие участники НАТО если что поскорее приехали защищать Эстонию 2,5 эстонских танка вряд ли помогут
      Важно тщательно продумать, как перемещать и усиливать войска НАТО, чтобы они были именно там, где они нужны, и именно тогда, когда они необходимы
      Главное местоположение войск НАТО, защищающих Эстонию и её собственной "армии" - это подальше от российских войск. Для этого, и в самом деле, нужна очень хорошая мобильность...
      Zoldat_A
      1. iliitchitch Сегодня, 14:33
        Цитата: Zoldat_A
        Главное местоположение войск НАТО, защищающих Эстонию и её собственной "армии" - это подальше от российских войск. Для этого, и в самом деле, нужна очень хорошая мобильность...

        нато пару лет назад планировало за НЕДЕЛЮ войска быстрого реагирования развернуть в случае российской агрессии ... Чуваки , Шойгу через сутки ла-манш форсирует , чего ж вы там все э-эстонцы-то такие .
        iliitchitch
        1. Zoldat_A Сегодня, 14:38
          Цитата: iliitchitch
          Шойгу через сутки ла-манш форсирует , чего ж вы там все э-эстонцы-то такие .

          Ну, за сутки или не за сутки, но Василий Филиппыч в своё время уже обещал
          За ночь мы вырежем пол-Румынии, за неделю захватим Европу. Жаль только, что служить им всего 2 года, а то я бы сделал из них настоящих головорезов
          Ответственно могу сказать, что он пустых слов на ветер не бросал и всегда выполнял то, что обещал.....
          Zoldat_A
          1. iliitchitch Сегодня, 14:49
            Цитата: Zoldat_A
            Ну, за сутки или не за сутки, но Василий Филиппыч в своё время уже обещал

            Ну образно я , образно , коллега . За неделю любую "таймс" порвать можно без всякого ЯО .
            iliitchitch
            1. Zoldat_A Сегодня, 14:55
              Цитата: iliitchitch
              За неделю любую "таймс" порвать можно без всякого ЯО .

              Да ещё, ни дай бог, война на зиму придётся..... И так Гольфстрим угробили, теперь не знают, что делать - а тут ещё русские со своим "Генералом Морозом".... .
              Английский фильм есть про ядерный апокалипсис - "Нити" - его по всей Европе раз в неделю по центральным каналам гонять надо.... Чтобы знали и боялись...
              Zoldat_A
    2. Монос Сегодня, 13:44
      "Юри Луйк: - Я предлагаю повысить мобильность воинских подразделений НАТО.
      Мэттис: - Благодарю вас за выделение на оборонные расходы 2% от ВВП."
      Вот и поговорили. smile
      Монос
    3. Svarog Сегодня, 13:49
      Цитата: Салют
      это он беспокоится о себе чтобы немцы, французы и другие участники НАТО если что поскорее приехали защищать Эстонию 2,5 эстонских танка вряд ли помогут

      Я думаю, что он другое имел ввиду.. Он имел ввиду, что скорость, с которой эстонская армия передвигается до Испании, явна не достаточна, что бы выжить.. И по этому нужны тренировки, бежать..бежать... вот посыл. Уверен, что скоро выйдет заявление, о том, что необходимо больше тренироваться в форсировании Атлантического океана.
      Svarog
      1. влад66 Сегодня, 13:58
        Цитата: Svarog
        Уверен, что скоро выйдет заявление, о том, что необходимо больше тренироваться в форсировании Атлантического океана

        Там уже другие заявления выходят.
        Сразу видно людей покусанных хохлами. laughing
        влад66
        1. Svarog Сегодня, 14:16
          Цитата: влад66
          Цитата: Svarog
          Уверен, что скоро выйдет заявление, о том, что необходимо больше тренироваться в форсировании Атлантического океана

          Там уже другие заявления выходят.
          Сразу видно людей покусанных хохлами. laughing

          laughing Что они там курят? laughing
          Svarog
          1. влад66 Сегодня, 14:23
            Цитата: Svarog
            Что они там курят

            Коллега свидомизм заразен однако laughing Что те ,что те считают что им все должны и что они могут что то диктовать другим laughing Да уж курят они такое ,что обычному нарику и не снилось. request hi
            влад66
        2. Zoldat_A Сегодня, 15:01
          Цитата: влад66
          Цитата: Svarog
          Уверен, что скоро выйдет заявление, о том, что необходимо больше тренироваться в форсировании Атлантического океана

          Сразу видно людей покусанных хохлами. laughing

          Помнится какой-то суд на Юкрейне уже выдавал своей прокуратуре санкцию на проведение обыска в Администрации Президента РФ. Интересно бы узнать о результатах обыска...
          Zoldat_A
          1. влад66 Сегодня, 16:49
            Цитата: Zoldat_A
            . Интересно бы узнать о результатах обыска...

            Алексей нет ничего проще
            Печерский суд Киева разрешил обыскать администрацию президента России в Москве.Следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Украины попросил доступ к вещам и документам с последующим изъятием, которые находятся во владении администрации президента России по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, дом 23.
            Обыск продолжался третий час.
            Глава администрации президента сидел на стуле, тоскливо наблюдая, как двое хлопцев молча вцепились друг другу в горло из-за массивной малахитовой пепельницы с двуглавым орлом.— Панове! — строго и укоризненно посмотрел сразу на обоих, благо устройство глаз позволяло, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. — Вы же не в зоне АТО, вы же сейчас представители великого государства в логове врага!Те перестали рвать пепельницу, нехотя положив её в общий мешок вещественных доказательств, где, среди разноцветных скрепок, красивых степлеров и дыроколов уже лежали три ноутбука, три заграничных мобильника, три портсигара, две хрустальные вазы и замшевая куртка замглавы администрации.Рядом с мешком громоздились четыре больших плазмы, бережно завёрнутые в бархатную штору с кисточками и переложенные репродукциями Шишкина, чтобы не поцарапались экраны.Луценко задрал до локтя рукав пиджака, озабоченно взглянул на шесть изъятых в ходе следственных мероприятий хронометров и продолжил изучать найденный приказ ГШ МО РФ о награждении отдельной бурятской авиабронетанковой дивизии красными революционными шароварами посмертно.Изучив документ, он переложил его в папку с надписью «Для Гааги» и вынул из сейфа новый документ. Едва прочитав: «Приказываю назначить Дональда Джоновича Трампа полномочным представителем Президента РФ в Североамериканском федеральном округе. В. В. Путин», прокурор рявкнул:— Понятых сюда, немедленно!Стоявший у входа в кабинет офицер Служби Безпеки открыл дверь и доложил, что понятые прибыли, после чего молодцевато одёрнул меховую жакетку, только что изъятую у перепуганной секретарши в приёмной, и щёлкнул каблуками.В кабинет гуськом вошли Гозман, Бильжо и Амнуэль.— Граждане понятые, только что мной был обнаружен данный, поражающий своим цинизмом, документ! — Луценко показал им приказ Путина. — Вы удостоверяете почерк подписанта?— Я так и знал! — воскликнул Гозман. — Я говорил, а они мне не верили! Смеялись мне в лицо, а даже пинало меня ногами в общепите. Надеюсь, он уже арестован и даёт показания?— Пока что идут следственные мероприятия, — сухо ответил Луценко, глядя на него правым глазом, а левый переводя на Бильжо. — А вы узнаёте почерк?Увидев подпись Путина, корифей психиатрии оцепенел. Или потому, что свято хранил либеральную тайну, или потому, что впал в кататонический ступор с мутизмом на почве вялотекущей шизофрении. Попытки его расшевелить ни к чему не привели.Амнуэль же, напротив, впал в беспокойство, тонко и тревожно прокричав о ратных подвигах солдат СС на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.— Понятые свободны, — устало сказал Луценко.Выписав ордер на арест Путина и прихватив красивую авторучку, генеральный прокурор Украины вышел на Ильинку. Вслед за ним, позвякивая туго набитыми мешками, вышли члены особой следственной группы. Сотрудники Служби Безпеки замыкали процессию, бережно неся свёрнутый ковёр, холодильник «Розенлев» и всё ещё оцепеневшего Бильжо.На улице всех терпеливо ждал грустный генерал ФСБ.Уже закончили? — почтительно спросил он Луценко. — Куда теперь изволите?— В Гаагу и поживей! — повелел прокурор.— Есть! — козырнул генерал и взмахнул рукой.К подъезду тут же подъехал красивый автомобиль. Плечистый почётный караул почтительно усадил в него авторитетную украинскую комиссию, понятых, и до кучи прихватил упитанного либерала Никиту, как раз шедшего в посольство США за зарплатой.Бронеавтомобиль «Каратель» развернулся, включил сирену и резво помчался в сторону следственного изолятора «Гаагская тишина».Новогодняя операция «ДБ» была успешно завершена

            Алексей ,это конечно шутка.но этот суд с Юкрейна был послан на все три буквы русского алфавита. laughing hi
            влад66
            1. Zoldat_A Сегодня, 18:41
              Цитата: влад66
              Алексей ,это конечно шутка.но этот суд с Юкрейна был послан на все три буквы русского алфавита.

              Влад! Судя по фигурантам - всё так и происходило. good drinks
              Zoldat_A
      2. Громобой Сегодня, 14:29
        Цитата: Svarog
        о том, что необходимо больше тренироваться в форсировании Атлантического океана.

        Вы ошибаеть,все заявления Эс.Корп. НАТО ограничиваются ,т.н "Пыталовским районом" и парой рубежей по пограничной реке
        Громобой
      3. Громобой Сегодня, 14:38
        Цитата: Svarog
        Он имел ввиду, что скорость, с которой эстонская армия передвигается до Испании, явна не достаточна, что бы выжить.. И по этому нужны тренировки, бежать..бежать...

        Скорость с которой бригады НАТО перемещаются по восточно-европейским дорогам исчислена во время их учений-17 по всем трём оперативным направлениям.Скорость эта известна...... и она увеличивается по мере принятия на воооружение оперативно-готовых групп НАТО средств оперативной доставки живой силы(как необходимый минимум
        )Так что продолжайте "Урякать",господа враги моей Родины
        Громобой
    4. Громобой Сегодня, 13:50
      Цитата: Салют
      2,5 эстонских танка вряд ли помогут

      Вы далеко отстали от современной жизни ---в Эстонии полностью боеготоая МП бригада(+2 Бр.с винтарями и на БТР -70 с винтарями на флангах)))).Но главное этот полностью боеготовый "шприц" с направлением на Псков (на земле по навравлению 1-а боеготовная боегуруппа для оражения,но этого ткритиески мало!)и далее сами догадайтесь куда натовские жвалы захотят укусить.Всплывает увертюра Гитлера с его метаниями между гр.А "Центр" и "Север",но в целом,увертюра не складываетсяв благоговейный марш,т.к. быстрота и насыщенность определяют ВСЁ в современной войне(по опыту прошедших компаний и анналит.моделирований)
      Громобой
      1. кедр Сегодня, 15:11
        Забыли авиабазу с А-10 и Ф-22...
        кедр
    5. Geisenberg Сегодня, 14:43
      Цитата: Салют
      это он беспокоится о себе чтобы немцы, французы и другие участники НАТО если что поскорее приехали защищать Эстонию 2,5 эстонских танка вряд ли помогут


      Это он дорогу в ад продумывает. Не надо ему мешать. Быстрее доедут - быстрее всё закончится.
      Geisenberg
  2. МИХАН Сегодня, 13:37
    Вас не тронут однозначно..Все будет потом !
    МИХАН
    1. Громобой Сегодня, 14:18
      Михн,разуйте наконец глаза,ударный корпус конфигурируется с направлениемПсков-Ленинград.Ленинград...да,специа
      льно так говорю,потом-учто первая колонна нСмоленск а ПИтер(читай мой первый пост)А вторая клешня врубается в направлении Сммоленск-Ростов,как вспомогательная клешн направлени " Север".Ну и как ты оцениваешь пробивную силу э той национальной группировки?Да никак,давай я оценю,по КФ боеготовности(а не ролиликов в ЮБ)Знаешь чАААго произоёйдет,если я всё приведу к общем.знаменатеелю....людям станет тревожнее житьь
      Громобой
    2. Geisenberg Сегодня, 14:42
      Цитата: МИХАН
      Вас не тронут однозначно..Все будет потом !


      А это точно. Трогать никто не будет. Просто уничтожат. Одним ударом.
      Geisenberg
  3. Громобой Сегодня, 13:38
    Нет,ребята,это НАТО усиливает своё присутствие на нашем рубеже,а "говорящая голова" это лишь озвуивает.Короче,максимальное увеличение сил НАТО(Вермахта) на нашей Западной границе,а вождь потом ....через месяц обратится,мол,братья и сестры,всё под контролемэ.
    Громобой
    1. Подрезчик Сегодня, 13:47
      Эстонский министр считает необходимым увеличить мобильность сил НАТО

      Ух ты, какой серьезный "специалист"! belay Что-то мне подсказывает, что в НАТО действительно есть серьезные спецы и аналитики...но не министр, возглавляющий батальон "резервистов". Поддерживает разговор, делая "умный вид"? request
      Подрезчик
      1. pvv113 Сегодня, 14:02
        Привет, Александр! Ему нужно объяснить, что для повышения мобильности для начала нужно эстонцев со стояночного тормоза снять wink
        pvv113
        1. Подрезчик Сегодня, 15:00
          Цитата: pvv113
          Привет, Александр! Ему нужно объяснить, что для повышения мобильности для начала нужно эстонцев со стояночного тормоза снять wink

          Привет, Володя! hi Что касается тормоза-согласен, но все увеличивающаяся группировка НАТО в Прибалтике-настораживает...
          Что у НАТО на уме-мы догадываемся, потому и нам (читай-белорусам!) надо быть начеку! soldier
          Подрезчик
          1. pvv113 Сегодня, 15:41
            Хоть НАТОвская группировка и раздута непомерно, но думаю у них остаток разума не позволит развязать войну
            pvv113
  4. DEZINTO Сегодня, 13:40
    Ну кому как не эстонцам рассуждать о мобильности и быстроте реагирования....
    DEZINTO
  5. polpot Сегодня, 13:41
    Этого чухонского чушка забыли предупредить что его мнение в НАТО никому кроме него не интересно
    polpot
  6. demo Сегодня, 13:41
    Мобильность войск НАТО - это для того чтобы оказаться вовремя в нужное время в нужном месте - при я. Ищи.погрузке в десантные корабли для дальнейшей эвакуации по домам.
    А не дай Бог начнут собираться для нападения и заблудятся. Ищи их потом.

    И вообще.
    Вспомнилось.
    ОМОН на рыбалке. Командир говорит: Из автобусов не выходить, удочки не разматывать. Пить на месте. А то потом вас опять три дня собирать по округе.
    Так и здесь.
    demo
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 13:43
    Луйк также «встретится с советником по национальной безопасности президента США Гербертом Макмастером, председателем комитета по вооруженным силам палаты представителей Маком Торнберри и заместителем комитета по вооруженным силам сената Джеком Ридом».
    Т.е. после протоккола отправится получать реальные инструкции.
    встрече президента США Дональда Трампа с президентами государств Балтии в апреле нынешнего года», –
    Дэнни настоящий бизнесмен - принимает президенчиков оптом по региональному признаку laughing ну и правильно.. время дорого стоит...да и троебалтам визит на троих дешевле встанет.. winked
    КВУ-НСвД
  8. farik68 Сегодня, 13:46
    Только ягодицы шире раздвиньте..
    farik68
  9. Симон Сегодня, 13:48
    Мне кажется, что эстонцы не на того коня поставили, европейский конь похоже уже хромой, северный поток об этом говорит, смотрит он в сторону России.
    Симон
  10. arhPavel Сегодня, 13:49
    Эстонский министр считает... ?! Вот это поворот.
    arhPavel
  11. Симон Сегодня, 13:53
    Цитата: demo
    А не дай Бог начнут собираться для нападения и заблудятся. Ищи их потом

    А не дай Бог начнут собираться для нападения и заблудятся. Ищи их потом --- А где им блуждать, быстрей бы свои ноги унести с Прибалтики, если русские сорвутся, после того, как они нас травить начнут
    Симон
  12. Govorun Сегодня, 13:55
    Эстонский министр считает необходимым увеличить мобильность сил НАТО.
    А,что еще считает Эстонский министр....хотя зная Эстонскую "мобильность" можно "спать" спокойно.
    Govorun
  13. afrikanez Сегодня, 13:59
    Думается, что члены альянса и сами знают (если что) где им быть, без подсказок эстонского министра. Как говорится: своя рубашка ближе к телу.
    afrikanez
  14. poxmelie Сегодня, 14:12
    а расширить своё анальное отверстие он не считает необходимым ???
    poxmelie
  15. К-50 Сегодня, 14:17
    Эстонский министр считает необходимым увеличить мобильность сил НАТО

    Мне кажется, что если бы политики за каждый свой такой "чих" платили из собственного кармана за такие хотелки, желающих бездумно попиариться исчезло бы до нуля. А так не из их кармана, а налогоплательщики ещё выплатят на "нужды" из своих зарплат, этого не жалко.
    К-50
  16. perepilka Сегодня, 14:29
    Перевод:
    -Ну, вы нам, хоть лисапеды подарите!
    (всё быстрей, чем пешедрап)
    perepilka
  17. ТОР2 Сегодня, 14:36
    В ходе встречи эстонский министр предложил обсудить на саммите возможность увеличения мобильности подразделений НАТО

    Да, нам тоже необходимо обсудить возможность увеличения могильности подразделений НАТО.
    ТОР2
  18. Valter1364 Сегодня, 14:38
    Чтобы эстонские парашютисты не висели в воздухе по три дня? wink
    Valter1364
  19. APASUS Сегодня, 14:51
    Все как раз идет по пути организации нового вида НАТО ,так называемого военного Шенгена .Теперь особо ярые сподвижники этой идеи,ведут разъяснительную работу среди не согласных и сомневающихся.
    APASUS
  20. Дормидонт Сегодня, 18:31
    Мобильность нато не устраивает даже эстонцев. Не думал, что все так плохо
    Дормидонт
  21. Berkut154 Сегодня, 19:49
    Конечно. Очкует ведь!!! В нужный момент подмога недопомогет !!! Медведь то рядом спит...а палочкой тыкать его из под тишка ой как забавно ..но бл....ть страшно!!!!
    Berkut154
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