20:42 08 марта
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Азербайджанские пограничники задержали сирийца с картами России и Беларуси

Азербайджанские пограничники задержали близ границы с Ираном гражданина Сирии, у которого при себе были карты России, Азербайджанской Республики и Беларуси, передает РИА Новости сообщение пресс-служба госпогранслужбы.



Седьмого марта на служебной территории пограничной заставы близ города Астара пограничный наряд Лянкяранского пограничного отряда обнаружил на контрольно-следовой полосе отпечатки ног нарушителя, ведущие в сторону Азербайджанской Республики с территории Исламской Республики Иран,
говорится в релизе.


В пресс-службе уточнили, что нарушитель границы был позднее задержан «близ заправочной станции на магистральной дороге Астара-Арчиван».

Установлено, что это гражданин Сирийской Арабской Республики Таир Али Абдульсалам 1990 г.р.

«У нарушителя границы при себе были обнаружены два принадлежащих ему паспорта гражданина Сирии, в двух папках карты Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Беларуси, одна религиозная книга, 578 долларов США, 1300 евро, 170 000 риалов ИРИ», – добавили в ведомстве.

По факту перехода границы возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, продолжаются необходимые оперативные и следственные мероприятия.

Использованы фотографии: ru.sputnik.az / Maria Tabak
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Комментарии 62

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:28
    Азербайджанские пограничники задержали близ границы с Ираном гражданина Сирии, у которого при себе были карты России, Азербайджанской Республики и Беларуси,
    Какой однако продвинутый сукин-сын , был bully laughing
    А это вообще на 25 лет расстрела тянет.Минимум.Причём каждый день am
    нарушитель задержан «близ заправочной станции на магистральной дороге Астара-Арчиван».
    Наблюдатель2014
    1. 210окв Сегодня, 15:35
      Странный путь в Польшу?Сомневаюсь,с ним госбезопасность должна плотно поработать.
      Цитата: Наблюдатель2014
      Азербайджанские пограничники задержали близ границы с Ираном гражданина Сирии, у которого при себе были карты России, Азербайджанской Республики и Беларуси,
      Какой однако продвинутый сукин-сын , был bully laughing
      А это вообще на 25 лет расстрела тянет.Минимум.Причём каждый день am
      нарушитель задержан «близ заправочной станции на магистральной дороге Астара-Арчиван».
      210окв
      1. Монархист Сегодня, 15:41
        Причем здесь Польша?
        Монархист
        1. 210окв Сегодня, 15:56
          Причем?Ну,здоровые сирийцы валом валят в Европу.А тут карты Азербайджана,России,Белоруссии.Как раз то направление.Если в Москве не осядет среди своих.
          Цитата: Монархист
          Причем здесь Польша?
          210окв
        2. влад66 Сегодня, 18:35
          то что не пропустили,а задержали бармалея спасибо конечно7
          паспорта гражданина Сирии, в двух папках карты Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Беларуси, одна религиозная книга,

          Куда девалась Армения? what what Куда девалась Украина?Ну спасибо конечно,что очередного бармалея поймали.
          влад66
      2. Андрей К Сегодня, 15:54
        Цитата: 210окв
        ...Странный путь в Польшу?Сомневаюсь,с ним госбезопасность должна плотно поработать...

        Дмитрий hi
        Подозреваю, что мчался к "Маме" Меркель laughing
        Андрей К
      3. Lek3338 Сегодня, 17:45
        Пограничники таких каждый год задерживают пачками .Задерживаются нарушители и с оружием и с наркотиками и перестрелки на границе Ирана не редкость ,ещё со времен СССР . В заставах почти всегда усиленный режим ,в 2017 году задержано 156 кг наркотиков ,8 групп обезврежено ,503 нарушителей границы задержаны ,5 групп которые занимались незаконной миграцией
        Чем это нарушитель границы привлёк внимание ВО ? Наличием карт ?
        Об этих нарушителях сняты десятки фильмов ,срочники попавшие на службу Погран войск первым же делом знакомят с этими фильмами ,психологические курсы как работать с местным населением .Ибо не мало из низ замешаны в наркотрафике в каждой приграничном селе есть информаторы .Какими только методами не нарушают границу ,с ума сойти можно от оригинальности некоторых решений .Иранские пограничники вообще не препятствуют этому делу ,частенько приходилось пограничникам самим нарушать границу ,чтоб поймать нарушителей ибо бесмыссленно отправлять запрос им об усилении .Был случай на границе Ирана,получили информацию об нарушении .Утроили засаду ,пустили нарушить границу вглубь ,потом началась слежка .На призыв остановиться нарушители бросили гранату,она упала прямо между группой ,Элтун звали парня лёг на неё грудью защитил офицеров,прапорщиков и солдат ,отделение почти спас .В каждом отряде бывает рота или две роты спецназа ,в заставах всегда не хватает личного состава .И эти ребята идут на подкрепление и в перестрелки вступают ,по уставу должны сначала выстрелить в воздух и по требовать остановиться .А в ответь частенько пограничники получают очередь из АК от наркоторговцев .Но устав есть устав ,человек может быть не вооруженным фермером заблудившимся .
        К счастью сейчас цифровое наблюдение отчасти заменяет человеческий фактор .
        Lek3338
    2. баклан Сегодня, 15:36
      Видно проблема у моджахедов с интернетом. Открыл бы Яндекс карты и было бы счастье...
      баклан
      1. МИХАН Сегодня, 15:52
        Цитата: баклан
        Видно проблема у моджахедов с интернетом. Открыл бы Яндекс карты и было бы счастье...

        Да нет ,эти видать серьезные..Это вы малолетки все на мобильники надеетесь.!
        Эти мужики серьезные и на дело шли .Корочи их расстреляли ? Или Азербайджан хочет торговлю устроить..?
        Если хотите провокацию устроить , мы вам сотню таких на рынках найдем..! Думайте ..
        МИХАН
        1. баклан Сегодня, 16:26
          .Это вы малолетки все на мобильники надеетесь.!
          Может это ты прыщавый малолетка? Сидишь там, рукоблудничаешь, за аватарку пенсионера спрятавшись...А ты сюда на сайт каким образом выходишь или у тебя перфокарты служат носителями для хранения и обработки информации?
          баклан
          1. mariusdeayeraleone Сегодня, 16:43
            Его годы на равне с великой арменией.и он вполне старец.
            Маразма хватает,поэтому проходим мимо.не обращайте внимания)))
            mariusdeayeraleone
            1. garnik Сегодня, 18:41
              В 1936 г. в паспортах граждан Азербайджанской Республики в графе «национальность» вместо слова «тюрк» стали писать «азербайджанец».
              Вот это ближе к истине. А так форумчане высказывают свое мнение,если это вас не задевает ,проходите мимо. Без Михана на сайте скучно ,Да и Ватник пропал это не есть хорошо.
              garnik
    3. poquello Сегодня, 15:37
      Цитата: Наблюдатель2014
      Азербайджанские пограничники задержали близ границы с Ираном гражданина Сирии, у которого при себе были карты России, Азербайджанской Республики и Беларуси,
      Какой однако продвинутый сукин-сын , был bully laughing
      А это вообще на 25 лет расстрела тянет.Минимум.Причём каждый день am
      нарушитель задержан «близ заправочной станции на магистральной дороге Астара-Арчиван».

      мирный пеший турист заблудился, ещё и богатый чуть-чуть
      poquello
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:38
        poquello
        ещё и богатый чуть-чуть
        Ага.Был feel
        Наблюдатель2014
    4. pjastolov Сегодня, 15:53
      Цитата: Наблюдатель2014
      Какой однако продвинутый сукин-сын
      а нафигатор не догадался купить?
      pjastolov
      1. 210окв Сегодня, 17:28
        "Нафигатор"нафига не нужен.Лишняя ноша.
        Цитата: pjastolov
        Цитата: Наблюдатель2014
        Какой однако продвинутый сукин-сын
        а нафигатор не догадался купить?
        210окв
        1. pjastolov Сегодня, 17:30
          Цитата: 210окв
          Лишняя ноша.

          а
          170 000 риалов ИРИ
          это подушка?
          pjastolov
    5. askort154 Сегодня, 16:00
      "..... гражданина Сирии, у которого при себе были карты России, Азербайджанской Республики и Беларуси,....."

      То есть - "Атлас республик СССР" . Юлиан Семёнов не мог знать. Штирлиц оказался жив ! Он путал следы , возвращаясь из логова врага, не зная что СССР уже нет и что есть уже "гугл".
      Он стремился поздравить Кэт с 8-мартом лично и принять участие в выборах под именем "Юстос". Но бдительные азерпогранцы, прервали его многолетний путь под кодом - "петли зайца". Это не последний мой провал, спокойно подумал Штирлиц.bully
      askort154
    6. сибиралт Сегодня, 16:07
      Поймали голодного любителя географии и что? Был бы "матерый", карты знал бы в уме и не попался бы при пересечении Аз.границы. winked
      сибиралт
      1. Черный_Ватник Сегодня, 17:31
        А может прощупывают, поэтому и отправили додика.
        Черный_Ватник
        1. Lek3338 Сегодня, 18:17
          Цитата: Черный_Ватник
          А может прощупывают, поэтому и отправили додика.
          Lek3338
  2. Zubr Сегодня, 15:32
    «У нарушителя границы при себе были обнаружены два принадлежащих ему паспорта гражданина Сирии, в двух папках карты Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Беларуси, одна религиозная книга, 578 долларов США, 1300 евро, 170 000 риалов ИРИ», – добавили в ведомстве.


    Имея паспорта и деньги, причём не малые, что же ему помешало просто купить билет на самолёт ?
    Взял полез на КСП....явно "перепуганный"... smile
    Zubr
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:38
      Цитата: Zubr
      Имея паспорта и деньги, причём не малые, что же ему помешало просто купить билет на самолёт ?

      Те же мысли . А не вброс или провокация такой "интрудер" ? what
      bouncyhunter
      1. poquello Сегодня, 15:42
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: Zubr
        Имея паспорта и деньги, причём не малые, что же ему помешало просто купить билет на самолёт ?

        Те же мысли . А не вброс или провокация такой "интрудер" ? what

        Привет Паш, а виза там цель визита итп.
        poquello
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:00
          Привет , Олег ! hi
          Цитата: poquello
          а виза там цель визита итп.

          Я так понимаю , что коли отметился сей организм на КСП , то визой ни в одном из паспортов и не пахло .
          bouncyhunter
          1. poquello Сегодня, 16:32
            Цитата: bouncyhunter
            Привет , Олег ! hi
            Цитата: poquello
            а виза там цель визита итп.

            Я так понимаю , что коли отметился сей организм на КСП , то визой ни в одном из паспортов и не пахло .

            вот и переходил пешком, в самолёт бы не пустили
            poquello
      2. cniza Сегодня, 15:44
        Такое впечатление , кто то хотел медалек заработать вот и получился такой "пышный" опус.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:01
          Вот и я о том же , как-то странновато ... what
          bouncyhunter
      3. Громобой Сегодня, 15:51
        Цитата: bouncyhunter
        А не вброс или провокация такой "интрудер" ?

        Вот ты и есть "вброс",каждый день отравляешьшь мосферу,жаль ЧС отменилили
        Громобой
      4. pjastolov Сегодня, 16:09
        Цитата: bouncyhunter
        Те же мысли . А не вброс или провокация такой "интрудер" ?

        а может просто - автостопер?
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:15
          Интересно этот автостопер-ластошлёпер упакован был ... no
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 16:28
            Цитата: bouncyhunter
            Интересно этот автостопер-ластошлёпер упакован был ...

            что было - то и взял,
            170 000 риалов ИРИ
            - это-то точно здесь не нужно lol
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 18:09
              Здесь ненужно , а ему душу грело. laughing
              cniza
      5. Zubr Сегодня, 18:30
        Судя по описи, там была религиозная литература.. smile Наверное ПАЛОМНИК... smile Вот только вопрос !?.... what Судя по наличию карт...это явно где то в Белоруссии..=)))
        Zubr
    2. poquello Сегодня, 15:39
      Цитата: Zubr
      Имея паспорта и деньги, причём не малые, что же ему помешало просто купить билет на самолёт ?
      Взял полез на КСП....явно "перепуганный"...

      так по карте то всё рядом, а самолётом - это до одного аэропорта сколько пилить
      poquello
      1. perepilka Сегодня, 15:58
        Цитата: poquello
        так по карте то всё рядом, а самолётом - это до одного аэропорта сколько пилить

        Дык, ежели у него глаз на двухкилометровке замылился, он и дальше так считает, чо там, карты есть, за пару тройку дней до Ивроппов дойду, нафиг с какими-то масштабами ещё заморачиваться, тем более с аэропланами. laughing
        perepilka
        1. poquello Сегодня, 16:26
          Цитата: perepilka
          Цитата: poquello
          так по карте то всё рядом, а самолётом - это до одного аэропорта сколько пилить

          Дык, ежели у него глаз на двухкилометровке замылился, он и дальше так считает, чо там, карты есть, за пару тройку дней до Ивроппов дойду, нафиг с какими-то масштабами ещё заморачиваться, тем более с аэропланами. laughing

          может там до ксп тропинка протоптанная, после ксп опять тропинка, учитывая как они на велосипедах в северную европу ехали уже не удивляет
          poquello
  3. лысова Сегодня, 15:39
    А игральных карт при нём не было и на каком языке он может шарить?!, - не суразица какая то, пускай и отдадут его Лукашенко ! laughing Короче кто то замудрил.
    лысова
  4. федоров Сегодня, 15:42
    Ну можно сказать "спасибо" пограничникам. Хотя у меня с этим народом "общения" - 21 шов на груди. Ну правда и сам там в обиде не остался. Ну не особо "люблю" я их, да и они меня так-же. Только на базар захожу,сразу кипишь и телефонные звонки. Если и секцию из спортзала привожу-сока попить, так бобик правоохранителей бегом рядом. И не о чем не жалею. Люди должны вести себя нормально в стране проживания.
    федоров
    1. Туз Бубен Сегодня, 15:46
      Контрик шоль ? laughing
      Туз Бубен
      1. федоров Сегодня, 18:05
        Гораздо Хуже ! Я Деспод черномазых ! ( хоть и друзья есть ) невоспитанных, уж пусть не обижаются, сами виноваты. am Типа Горы все списывают, спустились .. ни фига - Горы Учат.
        федоров
  5. Монархист Сегодня, 15:42
    Цитата: poquello
    Цитата: Наблюдатель2014
    Азербайджанские пограничники задержали близ границы с Ираном гражданина Сирии, у которого при себе были карты России, Азербайджанской Республики и Беларуси,
    Какой однако продвинутый сукин-сын , был bully laughing
    А это вообще на 25 лет расстрела тянет.Минимум.Причём каждый день am
    нарушитель задержан «близ заправочной станции на магистральной дороге Астара-Арчиван».

    мирный пеший турист заблудился, ещё и богатый чуть-чуть

    Чтобы не заблудиться он запасся картами
    Монархист
  6. Туз Бубен Сегодня, 15:44
    Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону...
    Поди краплёные были ...?
    Туз Бубен
  7. Громобой Сегодня, 15:46
    Без разницы с ка каким картами,Лука не признает решения Российскогого МИД,а а вся троллятина подь их флагами(дотали уже палачи и хучеры),эту трольню под замок,а а беларусии под обстрел,чтоб уконнтропумпить особо слизливых
    Громобой
    1. Васян1971 Сегодня, 17:20
      Цитата: Громобой
      Без разницы с ка каким картами,Лука не признает решения Российскогого МИД,а а вся троллятина подь их флагами(дотали уже палачи и хучеры),эту трольню под замок,а а беларусии под обстрел,чтоб уконнтропумпить особо слизливых

      Прочитал. Из глаз кровь пошла.
      Васян1971
  8. Монархист Сегодня, 15:55
    У меня вопросы: 2 паспорта, как он сам объясняет их наличие, уже повод приглядеться к нему: чем дышать,какие планы? Карта карте рознь: обычная географическая карта,у меня например атлас лежит,это может географией интересуется человек, а если на карте отмечены бензохранилища, водохранилища или ещё , что-то " списфическое"( как говорил Райкин)это уже другое дело и дает основание " попу начистить"
    Монархист
  9. mgero Сегодня, 15:57
    Doblesnie pogranichniki, molodci, No arab gavaril chto U nego bili 10000€ , gde dengi zin?
    mgero
  10. mavrus Сегодня, 16:05
    Цитата: МИХАН
    Цитата: баклан
    Видно проблема у моджахедов с интернетом. Открыл бы Яндекс карты и было бы счастье...

    Да нет ,эти видать серьезные..Это вы малолетки все на мобильники надеетесь.!
    Эти мужики серьезные и на дело шли .Корочи их расстреляли ? Или Азербайджан хочет торговлю устроить..?
    Если хотите провокацию устроить , мы вам сотню таких на рынках найдем..! Думайте ..

    Серьезный... Это с иранскими риалами переться в Белорусь... Я в России их отрадясь не видал, и не думаю что Белоруссии на них огромный спрос.
    mavrus
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 16:19
    «У нарушителя границы при себе были обнаружены два принадлежащих ему паспорта гражданина Сирии, в двух папках карты Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Беларуси, одна религиозная книга, 578 долларов США, 1300 евро, 170 000 риалов ИРИ», – добавили в ведомстве.
    Мутный тип какой-то.. Толи странник-проповедник блаженный- пешеходный , то-ли просто псих - путешественник...
    КВУ-НСвД
  12. Геркулесыч Сегодня, 16:23
    Так в чем вообще его вина, кроме нарушения границы? recourse
    Геркулесыч
    1. perepilka Сегодня, 16:37
      Цитата: Геркулесыч
      Так в чем вообще его вина, кроме нарушения границы?

      Подделка документов, контрабанда валюты, с книжкой религиозного содержания ещё ознакомятся, на плечи тоже глянуть не помешает. yes
      perepilka
  13. APASUS Сегодня, 16:45
    Чувак явно не слышал что сотовые телефоны могут использовать Гугл карты или Яндекс карты.Да и в изъятых вещах не видно сотового телефона, абориген?
    APASUS
  14. ПалБор Сегодня, 16:45
    Песня из детства про "пуговку в пыли" вспомнилась...
    ПалБор
  15. Васян1971 Сегодня, 17:18
    За покупками собрался, наверное. А на картах адреса Магнита и Пятёрочки отмечены?
    Васян1971
  16. rocket757 Сегодня, 17:25
    Турист похоже, спортивным ориентированием занимается! т
    rocket757
  17. Всадник без головы Сегодня, 17:45
    вот они сирийцы, и польза от них
    Всадник без головы
  18. seregatara1969 Сегодня, 18:20
    мухтару спасибо за находку нарушителя!
    seregatara1969
  19. Дормидонт Сегодня, 18:26
    Может он просто геодезист-любитель
    Дормидонт
  20. Lek3338 Сегодня, 19:43
    Да пару слов о пограничных войсках . В Воздухе на воде и на суше пограничники ведут службу .
    Но одной из черт Погран войск Аз-на в том что ,в случае войны без помощи Национальной армии может создать ударную группу и очень боеспособную.Подготовке Пограничников уделялось особое внимание традиции Советского союза ,структурно входили в состав КГБ ,пограничники имели очень хорошую подготовку и широкие возможности в мирное время ,этим ребятам доверяли и доверяют .
    В невоенное ,мирное время войска которые рискуют своими жизнями в охране границ .Но это одно сегодня 8 марта хочется поздравить женщин пограничниц которые служат наравне с мужчинами и стоят на рубеже границ Аз-на ,РФ и всех дружественных странах .
    А погибшим упокоя .
    Lek3338
    1. perepilka Сегодня, 20:23
      На счёт ударной группы зря, полягут ни за грош.
      Ближняя разведка, вербовка агентуры в погранполосе, эт кроме походов вдоль КСП. В случае удара расступится, пропустить и в виде ДРГ терроризировать тылы и коммуникации, наводить авиацию, земля то своя. А ударнуюя армия создаст, по разведданным, со всем своим тяжёлым вооружением. Если погранцы не прохлопают начало.
      perepilka
      1. Lek3338 Сегодня, 20:36
        Цитата: perepilka
        На счёт ударной группы зря, полягут ни за грош.
        Ближняя разведка, вербовка агентуры в погранполосе, эт кроме походов вдоль КСП. В случае удара расступится, пропустить и в виде ДРГ терроризировать тылы и коммуникации, наводить авиацию. А ударнуюя армия создаст, по разведданным, со всем своим тяжёлым вооружением. Если погранцы не прохлопают начало.

        Да вы правы с тем составом который находиться на границе ввиде застав ,в которых как правило взвод или два(в каждой) ничего не противопоставишь регулярной армии условного противника .
        Также в отрядах численность состава не та ,меняется в зависимости от отряда ,протяженность границы учитывается .Также легкой техникой ввиде автомобилей бронированных и БТР против регулярной армии нечего терять .
        Но в Погран войсках есть один отряд ,который находиться в тылу границы ,созданный после 2005 годов .Этот центральный отряд состоит исключительно их контрактников большинство ,а срочников берут особых ребят ,по здоровее и желательно зрелых с высшим образованием или спортсменов ,чтобы создать гражданский резерв .Там много техники ,опять таки в основном не танки ,но и они присутствуют ,личный состав превышает любой другой отряд приграничную воинскую часть .Точно планы руководства Погран войск не знаю ,но созданы они именно поэтому ,имеют аэромобильные силы .Но расположение у них такое в центре страны ,в случае нужды создать ударную группу и направить в нужный участок границы или фронта .Скорее всего создали как резерв Национальной армии на фронте Карабаха ,подготовка хорошая ,знаком с теми кто там служит .
        Lek3338
  21. Xscorpion Сегодня, 20:29
    Его уже допросили?Судя по географии карт маршрут обрывается в Белорусии.Либо целью была Белорусь,либо просто там он собирался купить очередные карты winked
    Xscorpion
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