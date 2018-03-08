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Азербайджанские пограничники задержали сирийца с картами России и Беларуси
Азербайджанские пограничники задержали близ границы с Ираном гражданина Сирии, у которого при себе были карты России, Азербайджанской Республики и Беларуси, передает РИА Новости сообщение пресс-служба госпогранслужбы.
В пресс-службе уточнили, что нарушитель границы был позднее задержан «близ заправочной станции на магистральной дороге Астара-Арчиван».
Установлено, что это гражданин Сирийской Арабской Республики Таир Али Абдульсалам 1990 г.р.
«У нарушителя границы при себе были обнаружены два принадлежащих ему паспорта гражданина Сирии, в двух папках карты Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Беларуси, одна религиозная книга, 578 долларов США, 1300 евро, 170 000 риалов ИРИ», – добавили в ведомстве.
По факту перехода границы возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, продолжаются необходимые оперативные и следственные мероприятия.
Седьмого марта на служебной территории пограничной заставы близ города Астара пограничный наряд Лянкяранского пограничного отряда обнаружил на контрольно-следовой полосе отпечатки ног нарушителя, ведущие в сторону Азербайджанской Республики с территории Исламской Республики Иран,говорится в релизе.
В пресс-службе уточнили, что нарушитель границы был позднее задержан «близ заправочной станции на магистральной дороге Астара-Арчиван».
Установлено, что это гражданин Сирийской Арабской Республики Таир Али Абдульсалам 1990 г.р.
«У нарушителя границы при себе были обнаружены два принадлежащих ему паспорта гражданина Сирии, в двух папках карты Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Беларуси, одна религиозная книга, 578 долларов США, 1300 евро, 170 000 риалов ИРИ», – добавили в ведомстве.
По факту перехода границы возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, продолжаются необходимые оперативные и следственные мероприятия.
Использованы фотографии: ru.sputnik.az / Maria Tabak
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