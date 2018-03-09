21:30 09 марта
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Главком НАТО в Европе посоветовал Киеву ввести «Джавелины» в «игру» в Донбассе

Киеву достаточно поставок противотанковых ракет Javelin («Джавелин»), одобренных администрацией Дональда Трампа, заявил главком силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти, не исключив при этом новых рекомендаций по поставкам в будущем.

С моей точки зрения, лучший совет военного – ввести эти системы в игру (…) и посмотреть на то, что нам нужно делать дальше
– приводит его слова РИА «Новости».

Главком НАТО в Европе посоветовал Киеву ввести «Джавелины» в «игру» в Донбассе



Есть и другое оружие, которое они (Украина) могут использовать эффективно
– отметил американский генерал, добавив, что Европейское командование НАТО продолжит консультировать американский Конгресс насчет того, как помочь Киеву «наилучшим образом».

На вопрос о том, побеждают ли США на Украине, генерал ответил уклончиво.

Это зависит от того, что вы понимаете под победой. Мы не добиваемся прогресса, поскольку наша цель – разрешить конфликт
– ответил генерал.

В феврале спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал поставку американских противотанковых комплексов Javelin («Джавелин») лишь частью помощи Украине, отметив, что в целом речь идет о большем объеме поддержки. Перед этим министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2018 году Киев точно получит американские «Джавелины».

Использованы фотографии: https://www.tyden.cz/
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Комментарии 104

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  1. Андрей ВОВ Сегодня, 11:08
    Если обезьяны из одного стада дать гранату,как это повлияет на их войну с другими,?думаю тут даже и говорить об итогах не следует.А эти западные товарищи,делают все,чтобы чужими руками крот пролить,самим воевать сфинктера не выдержат
    Андрей ВОВ
    1. Dimontius Сегодня, 11:14
      Вот многие хают Израиль за его поведение. Но вот он бы просто напросто сбил бы самолет ,при попытке доставить какое нибудь оружие Хезбалле. А мы просто выразим обеспокоенность.
      Dimontius
      1. МИХАН Сегодня, 11:43
        Цитата: Dimontius
        Вот многие хают Израиль за его поведение. Но вот он бы просто напросто сбил бы самолет ,при попытке доставить какое нибудь оружие Хезбалле. А мы просто выразим обеспокоенность.

        laughing А русских то почему не сбивают и не бомбят....В Киеве , как раз и засели , Вальцманы и Коломойские..Их бомбить бесполезно, выживают , даже при ЯО..хе хе
        МИХАН
      2. nebche Сегодня, 12:07
        Ты путаешься. Для того, чтобы сбить самолёт над украиной нужно признать ЛДНР; объявить войну украине и тем государствам, чей груз и транспорт.
        Израиль с Хезболлой совсем не пример.
        nebche
      3. Svarog Сегодня, 12:40
        Цитата: Dimontius
        Вот многие хают Израиль за его поведение. Но вот он бы просто напросто сбил бы самолет ,при попытке доставить какое нибудь оружие Хезбалле. А мы просто выразим обеспокоенность.

        Очень точное замечание.. Я долго не понимал, почему мы так себя ведем, точнее догадывался, но подтверждений не было.. А посмотрев интервью Соловьева с Путиным, все понял.. Путин сам сказал, что ему диктуют, что нужно делать Америка.. посмотрите интервью и станет понятно..
        Svarog
        1. Голован Джек Сегодня, 12:45
          Цитата: Svarog
          Путин сам сказал, что ему диктуют, что нужно делать Америка.. посмотрите интервью и станет понятно..

          Ссылку на то интервью, которое Вы смотрели, приведите, будьте любезны.
          И время на ролике, где Вы выкопали эту (без сомнения, крайне интересную) информацию.
          Пока что есть впечатление, что кроме Вас, эту фразу никто больше не видел и не слышал.
          Голован Джек
          1. Svarog Сегодня, 12:49
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: Svarog
            Путин сам сказал, что ему диктуют, что нужно делать Америка.. посмотрите интервью и станет понятно..

            Ссылку на то интервью, которое Вы смотрели, приведите, будьте любезны.
            И время на ролике, где Вы выкопали эту (без сомнения, крайне интересную) информацию.
            Пока что есть впечатление, что кроме Вас, эту фразу никто больше не видел и не слышал.

            https://www.youtube.com/watch?v=uCWzU8lWCSs Пожалуйста, но по времени, потрудитесь сами, где то между концом и серединой.. 48 минута..
            Svarog
            1. Голован Джек Сегодня, 12:57
              Цитата: Svarog
              48 минута..

              Спасибо, я нашел уже.
              Ну, что сказать... Сварог, у Вас аберрация восприятия. Это если мягко.
              Цитата: Svarog
              Путин сам сказал, что ему диктуют, что нужно делать Америка

              А вот конкретно это - вранье.
              И почему-то я не удивлен request
              Голован Джек
              1. Svarog Сегодня, 13:30
                Цитата: Голован Джек
                Цитата: Svarog
                48 минута..

                Спасибо, я нашел уже.
                Ну, что сказать... Сварог, у Вас аберрация восприятия. Это если мягко.
                Цитата: Svarog
                Путин сам сказал, что ему диктуют, что нужно делать Америка

                А вот конкретно это - вранье.
                И почему-то я не удивлен request

                Голован.. ну вы скатились до аргументации Петрова.. не ожидал.. просто ответить нечего? Как вранье?
                Нам позвонили.. нас попросили.. мы выполнили.. нас обманули.. Уже который раз? в этот раз особо нагло.. Что то упустил?
                Svarog
              2. Svarog Сегодня, 13:41
                Цитата: Голован Джек
                Цитата: Svarog
                48 минута..

                Спасибо, я нашел уже.
                Ну, что сказать... Сварог, у Вас аберрация восприятия. Это если мягко.
                Цитата: Svarog
                Путин сам сказал, что ему диктуют, что нужно делать Америка

                А вот конкретно это - вранье.
                И почему-то я не удивлен request

                Вот дословно:
                - В этот момент нам позвонили американские коллеги, они попросили нас сделать все, что бы Янукович не применил армию.. Мы сказали ХОРОШО!
                Через день был совершен гос.переворот..хоть позвонили бы, хоть что то сделали бы.. знаете есть такое понятие, как эксцесс исполнителя. . что мы этого не хотели, но так события сложились..в общем высказывает обиду..
                Соловьев вопрос задает.. а это в первый раз они нас обманули?
                ответ.. вы знаете, что я сказал бы так, так грубо и нагло пожалуй в первый..

                Резюмируя, можно сказать;
                1.Президент крайне наивен, наивность, как у ребенка
                2.Президент России повлиял на Януковича и не дал возможность Януковичу противодействия майданутым.
                Svarog
                1. Голован Джек Сегодня, 13:52
                  Цитата: Svarog
                  Резюмируя, можно сказать

                  Можно yes
                  Я уже сказал:
                  Цитата: Голован Джек
                  у Вас аберрация восприятия

                  Цитата: Svarog
                  Нам позвонили.. нас попросили.. мы выполнили.. нас обманули..

                  Вы забыли "нам гарантировали соблюдение ранее достигнутых договоренностей". А это, в данном случае, главное.
                  Так что вот это гнилье, которое Вы тут продать пытаетесь -
                  Цитата: Svarog
                  Путин сам сказал, что ему диктуют, что нужно делать Америка

                  - по прежнему остается враньем...
                  Пичалька. Вам request
                  Голован Джек
                  1. Svarog Сегодня, 13:59
                    Цитата: Голован Джек
                    Цитата: SvarogПутин сам сказал, что ему диктуют, что нужно делать Америка- по прежнему остается враньем...Пичалька. Вам

                    Еще раз Голован.. Слова Путина и каждый кто с 48 минуты начнет их смотреть их услышит..

                    - В этот момент нам позвонили американские коллеги, они попросили нас сделать все, что бы Янукович не применил армию.. Мы сказали ХОРОШО!

                    Цитата: Голован Джек
                    Вы забыли "нам гарантировали соблюдение ранее достигнутых договоренностей". А это, в данном случае, главное.

                    Это тоже главное, но относится к этому:
                    1.Президент крайне наивен, наивность, как у ребенка
                    Svarog
                    1. Голован Джек Сегодня, 14:08
                      Сварог, Вы по третьему кругу уже пошли...
                      Вам еще раз напомнить, что врать - нехорошо?
                      Как этот... (цензура) в новые ворота request
                      Голован Джек
                      1. Svarog Сегодня, 14:16
                        Цитата: Голован Джек
                        Сварог, Вы по третьему кругу уже пошли...
                        Вам еще раз напомнить, что врать - нехорошо?
                        Как этот... (цензура) в новые ворота request

                        Голован, лжете вы и любой, кто посмотрит видео ссо мной согласится.. ну если, конечно он будет подходить не предвзято.. и будет не из фанатичного отряда Путина laughing Во лжи меня обвиняете и не одного здравого аргумента, а я дословно передал слова Путина. А может у вас когнитивный диссонанс? Точно я угадал laughing
                        Svarog
      4. Yak28 Сегодня, 14:26
        У власти тряпки,поэтому выражаем обеспокоенность,турки безнаказанно сбивают наш военный самолёт,и тд и тп.Если Россия боится НАТО тогда нефига было лезть на Донбасс и в Сирию,а если нет тогда надо действовать,а не выражать обеспокоенность.Путин талдычит про братский народ на Украине,ну какой он братский,на данный момент они враги.Украина это враждебное России государство,снимите с Путина розовые очки
        Yak28
      5. Комментарий был удален.
    2. 210окв Сегодня, 11:17
      А вот тут я бы не утверждал подобное..Там не обезьяны и многому за последнее время научились.Каждая следующая операция на окружение шла с большим скрипом.Пример-Дебальцево.Особое спасибо кремлевским рукамиводителям кои дали возможность ВСУ укрепиться.
      Цитата: Андрей ВОВ
      Если обезьяны из одного стада дать гранату,как это повлияет на их войну с другими,?думаю тут даже и говорить об итогах не следует.А эти западные товарищи,делают все,чтобы чужими руками крот пролить,самим воевать сфинктера не выдержат
      210окв
      1. МИХАН Сегодня, 11:36
        Главком НАТО в Европе посоветовал Киеву

        Помнится Тбилиси тоже "советовали".... Раз пошла такая пьянка , режь последний огурец..хе хе
        Идем на Вы...
        МИХАН
      2. фигвам Сегодня, 11:55
        Амероянки повышают уровень конфликта, у ЛДНР теперь должны появиться современные ПТРК.
        фигвам
        1. 210окв Сегодня, 11:57
          Вы думаете что этого добра у них нет?Только сейчас появятся?
          Цитата: фигвам
          Амероянки повышают уровень конфликта, у ЛДНР теперь должны появиться современные ПТРК.
          210окв
          1. фигвам Сегодня, 12:02
            210окв

            Думаю КОРНЕТов на передовой нет.
            фигвам
      3. sabakina Сегодня, 12:08
        дмитрий, харе психовать! И так уже нервный стал! Не можешь, пойди в дальний окоп и застрелись! Но молча!
        sabakina
      4. Вадим237 Сегодня, 13:20
        Донбасс уже как три года спустили на самовыживание, с каждым годом противостоять ВСУ будет сложнее - эти там уже хорошо окопались и вооружились.
        Вадим237
    3. сибиралт Сегодня, 11:32
      В военном отношении эти ПТ-комплексы в АТО погоду не сделают, а вот пассажирские автобусы и гражданские легковушки могут стать мишенью для кастрюлеголовых. belay
      сибиралт
      1. Монос Сегодня, 11:38
        С моей точки зрения, лучший совет военного – ввести эти системы в игру (…) и посмотреть на то, что нам нужно делать дальше

        Люблю американских генералов за их прямоту и тупоту. Прямо и не двусмысленно: Украина должна воевать, чем дольше, тем лучше!
        Монос
    4. Spartanez300 Сегодня, 12:38
      Занимается откровенным стравливанием славян что бы убивали друг друга , сволочь . Какие все таки тупые организмы у власти в Киеве .
      Spartanez300
  2. san4es Сегодня, 11:08
    Главком НАТО в Европе посоветовал Киеву ввести "Джавелины» в «игру» в Донбассе

    ...Советую главкому "ввести" «Джавелин", себе между булок belay
    san4es
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:18
      Саш hi Этому Скапаротти весело кидать камни в муравейник , наблюдая со стороны . negative
      bouncyhunter
      1. Scoun Сегодня, 11:34
        Цитата: bouncyhunter
        Саш hi Этому Скапаротти весело кидать камни в муравейник , наблюдая со стороны . negative

        Скорее всего они разглядывают их как лабораторную мышь.
        - введите два кубика "джавелина".... агрессивность мыши повысилась.
        - вводим кубик авиации....
        И тд и тп. Это их "полигон" по борьбе с русскими.
        Scoun
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:36
          Цитата: Scoun
          Это их "полигон" по борьбе с русскими.

          Я на это и намекал , просто использовал аллегорию .
          bouncyhunter
      2. sabakina Сегодня, 12:50
        Цитата: bouncyhunter
        Саш hi Этому Скапаротти весело кидать камни в муравейник , наблюдая со стороны . negative

        Пашка, прЮвет! Просто он не в курсе, что это не простой муравейник!
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:01
          Привет , Слава ! hi
          Цитата: sabakina
          Просто он не в курсе, что это не простой муравейник!

          Просто они советские мультики не смотрят . Самое весёлое в мультике начинается с 8-ой минуты и заканчивается словами гусеницы "Нахал !" . lol
          bouncyhunter
          1. sabakina Сегодня, 13:11
            Пашка, твоя правда! А как наше "укушу"? wink
            sabakina
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:16
              Цитата: sabakina
              А как наше "укушу"?

              Это даже не обсуждается !!! good laughing
              bouncyhunter
    2. Вышибала Сегодня, 11:30
      good laughing
      Поддерживаю
      И представляю сие зрелище lol
      Вышибала
    3. sabakina Сегодня, 12:12
      Саня. прЮвет! Насколько я понял, слова про ствол и спиленную мушку уже не актуальны? wink
      sabakina
      1. volodimer Сегодня, 13:40
        У скотинноти там такая дыра, что джавелин без проблем войдёт, так что да... hi
        volodimer
  3. Жаждущий ветра Сегодня, 11:09
    И вотему не стыдно что он что то разжигает, почему у нас такая к этому предвзятость?
    Жаждущий ветра
  4. mig29mks Сегодня, 11:10
    Ребята не стесняются говорить в слух что они хотят, нам то же так надо.
    mig29mks
    1. 30 вис Сегодня, 12:22
      "Ребята" ,открыто призывают УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ!! Высокопоставленный убийца - главком силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти . Просто убийца .
      30 вис
  5. taiga2018 Сегодня, 11:12
    для них война на Украине это просто игра...
    taiga2018
    1. DEZINTO Сегодня, 11:21
      война на Украине это просто игра

      Вот именно!, штаты как обычно сидя за океаном просто развлекаются, ну там практикуются, проверяют новые методы управления массами людей, стравливают их (людей) подкидывают то одним то другим оружие и просто смотрят как всё получается..... request ну и денюжка капает по немножку и то-же хорошо.....
      Отлично устроились! Им бы такой геморой на границе с Мексикой или Канадой устроить, посмотрели бы как для них весь мир игра......
      DEZINTO
      1. taiga2018 Сегодня, 11:31
        Цитата: DEZINTO
        Отлично устроились!

        повезло им с соседями...с одной стороны почти ещё один их штат,по недоразумению имеющий своё правительство,парламент и другие атрибуты,с другой стороны тоже их штат,где можно разместить своё грязное производство и черпать дешевую рабочую силу...
        taiga2018
        1. Антарес Сегодня, 12:11
          Цитата: taiga2018
          повезло им с соседями...с одной стороны почти ещё один их штат,по недоразумению имеющий своё правительство,парламент и другие атрибуты,с другой стороны тоже их штат,где можно разместить своё грязное производство и черпать дешевую рабочую силу..

          Они работали над этим не одно десятилетие.Не посылали туда Зурабовых и Черномырдиных. Вовлекли в торговые союзы.Культурные связи. Много общего(С Канадой)... в общем это плод их труда, кропотливого. Не кричали что у них союзники армия и флот и пошли эти канадцы к моржам-нам никто не нужен.
          Антарес
  6. Симон Сегодня, 11:14
    Цитата: Жаждущий ветра
    И вотему не стыдно что он что то разжигает, почему у нас такая к этому предвзятость?

    Натовцам и украинской фашисткой банде, это выгодно, вот они и разжигают войну.
    Симон
  7. turbris Сегодня, 11:15
    США нужен конфликт на Донбасе для сдерживания России и они упорно добиваются его эскалации. И властям в Киеве тоже нужен этот конфликт, для отвлечения населения от реального падения уровня жизни. Для США самый лучший вариант - это крупномасштабные боевые действия на Донбассе, там просто спят и видят, как славяне убивают друг друга. Но начало такого конфликта не гарантирует клике Порошенко удержание у власти, скорее даже наоборот, поэтому и продолжается эта информационная война. Для ее прекращения надо конечно гарантировать республикам Донбасса поддержку России в случае нападения ВСУ и это надо сделать официально, после их признания.
    turbris
    1. cariperpaint Сегодня, 11:25
      тут маленькая оговорка-длительный конфликт. вялотекущий. только при любых раскладах сейчас в то наши не втянутся.
      cariperpaint
  8. С_Байкала Сегодня, 11:16
    На вопрос о том, побеждают ли США на Украине, генерал ответил уклончиво

    Нормальное такое заявление: для того, что бы побеждать, нужно хотя бы воевать. Т.е они уже даже не стесняются говорить о том, что ВОЮЮТ на территории Украины против Донбасса.
    С_Байкала
  9. Жаждущий ветра Сегодня, 11:17
    А надо чтобы каждый свисток знал свой шесток, распустили идиотов.
    Жаждущий ветра
  10. APASUS Сегодня, 11:17
    Все идет по пути конфронтации .
    Германия и Франция хоть немного сдерживали амбиции Порошенко на фронте ,но вот на на горизонте появился "миротворец из США " Волкнер и пошло поехало.В общем направлении идет информация о возрождении ГУАМ,совсем не собирающихся что то строить ,а просто дружить против.О появлении новой вне блоковой конторы под название "военный Шенген ",где войска НАТО могут прибывать в любую страну подписата ,не спрашивая разрешения властей. Вот уже пошли прямые указания на использование американского оружия ,ракет Javelin на Донбассе.А по началу всем было рассказано что это специальное хранение в дали от линии разграничения.
    По сути нас опять будут наказывать.Только на сей раз я так понимаю с нами будут воевать уже страны НАТО ,украинскими руками конечно,но под четким руководством.
    APASUS
  11. изя топ Сегодня, 11:18
    здесь торопиться нельзя-продешевить можно angry
    изя топ
  12. Сергей Д_2 Сегодня, 11:20
    Может я чего не понимаю,но как могут джавелины решить исход в позиционной войне?Там каждый куст пристрелян.
    Сергей Д_2
    1. Orionvit Сегодня, 11:42
      Никогда, такое понятие "каргокульт", который сделали из этих джавелинов, никому не помог. Сколь угодно долго на него не молись. Джавелины, это вопрос политики, а на украине после развала, оружия осталось, даже поболее чем в России. Не могли же они всё продать.
      Orionvit
      1. сибиралт Сегодня, 12:03
        Если бы не продали, то не горели бы их военные арсеналы. То ж элементарно, Ватсон! laughing
        сибиралт
    2. сайгон Сегодня, 12:09
      Видите ли великая вера в джа О велин начисто отрицает умение думать головой. Да и генерал из той армии которая в последние время не воевала с равным противником .
      А в Донбассе решает артиллерия о чем генерал видимо не извещен и , или включает дурака .
      На такой линии соприкосновения сотня или сколько там птуров погоду не сделают . Просто генерал под гаубичный огонь не попадал . не пробовал такой радости , а то забыл бы про птуры .
      да и в обще свои артиллеристы самые прекрасные люди на свете , вражеских надо убивать к херам в плен не брать .
      сайгон
      1. Вадим237 Сегодня, 13:23
        Только вот перевес артиллерии на стороне ВСУ.
        Вадим237
        1. сайгон Сегодня, 17:40
          Количество стволов оно конечно хорошо , а системы управления и люди другое .
          Да и про перевес что то не уверен , наступление без перевеса в артиллерии мало реален ( успешный ) )))
          сайгон
  13. Runoway Сегодня, 11:21
    Что то долго наркогазотрубки прокладываются до Сп-2 и Турции. Думаю после того как "веточки" заработают, НИКТО уже с них не соскочит,и тогда уж хоть джавелины,хоть хамеры,да хоть 22ые и 35 разнесём все в плоть до Киева
    Других причин терпения РФ по отношению к этому беспределу на границе я не вижу
    Runoway
  14. MKPU-115 Сегодня, 11:23
    "В феврале спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал поставку американских противотанковых комплексов Javelin («Джавелин») лишь частью помощи Украине"
    Частичная помощь Украине за 64 миллиона долларов... однако.
    MKPU-115
  15. cariperpaint Сегодня, 11:23
    да задолбали они с этими джавелинами ей богу... ну не изменят они особо ситуацию там. я не понимаю зачем они их подначивают...изменят тактику применения брони и все на том закончится. с учетом дальности работы этой системы тупо дозорами половину расчетов перебьют... ими только из засад работать и то я бы поостерегся ибо можно не успеть свернутся и уйти.
    cariperpaint
  16. андрсон Сегодня, 11:24
    Хотят в деле проверить свои джавелины..
    андрсон
  17. Дормидонт Сегодня, 11:24
    Почему до сих пор Россия не поставляет РСЗО борцам за свободу и независимость Техаса, Аляски, Калифорни и Квебека?
    Дормидонт
    1. DEZINTO Сегодня, 11:53
      Калифорния - сразу отпадает, там....в общем там любовь-морковь с "белым домом",
      Аляска и Квебек максимально лаяльны, они против любой движухи, ......остаётся только Техас...там есть яйца и порох, но вот только что это даст?

      К тому же что за РСЗО ? серьёзно? грёбанные РСЗО в центр Америки ? и что это даст?
      DEZINTO
    2. Антарес Сегодня, 12:14
      Цитата: Дормидонт
      Почему до сих пор Россия не поставляет РСЗО борцам за свободу и независимость Техаса, Аляски, Калифорни и Квебека?

      первый вопрос-а они есть в количестве силы?
      второй---там же партнеры? Не раскачивайте лодку.
      Антарес
      1. DEZINTO Сегодня, 12:28
        Ай да хватит уже ясен пень что слово - "партнёры" уже давно в кавычках используется...что-бы не матерится )))
        DEZINTO
  18. mavrus Сегодня, 11:25
    Молодец этот гейнерал... Вы там давайте, побольше крови, а мы будем аплодировать.
    Это как с газом... Вы давайте ещё фитилёк прикрутите, а мы в тёплых квартирах, будем ждать победы над Путиным... Вместе мы победим.
    mavrus
  19. Серж Горелый Сегодня, 11:27
    Интересно, а когда полностью изнасилованная и разграбленная Украина начнёт ныть за братушек и историческую общность, мы опять все долги спишем и всё простим? Вспомним, какие республики при СССР были самые обласканные (за счёт России, естественно) - Прибалтика Украина Грузия. Где самая сильная русофобия? Как там у Киселёва - совпадение???
    Серж Горелый
  20. Геркулесыч Сегодня, 11:29
    Вы из слишком мало туда поставили чтобы укровояки их реально использовали в боях! Дайте им 3000 ракет, и пара десятков из них может быть, и будет использована в битвах! Остальные естественно, продадут!
    Геркулесыч
  21. Комментарий был удален.
  22. ПалБор Сегодня, 11:32
    Драма Новороссии - для них игра.Ну да,кто-то писал - Украина не ферзь,не слон и не пешка.Украина - шахматная доска.
    ПалБор
  23. рус-5819 Сегодня, 11:36
    С моей точки зрения, лучший совет военного – ввести эти системы в игру (…) и посмотреть на то, что нам нужно делать дальше

    Спросите у адольфа алоизовича - он подскажет - драпать!!!!!

    Э
    то зависит от того, что вы понимаете под победой. Мы не добиваемся прогресса, поскольку наша цель – разрешить конфликт

    Разрешать-то вы все горазды, вот только России почему-то за вас всех запрещать и разгребать приходится!
    В этом вся суть мерганской политики: Я нас..рал, а уберёт кто-нибудь другой!
    рус-5819
  24. COJIDAT Сегодня, 11:38
    Генерал три буквы!
    COJIDAT
  25. MKPU-115 Сегодня, 11:41
    "С моей точки зрения, лучший совет военного – ввести эти системы в игру..." - поняли хохлы, мясо пушечное, для США это игра,в их интересах естественно.
    MKPU-115
  26. Masya Masya Сегодня, 11:42
    Мы не добиваемся прогресса, поскольку наша цель – разрешить конфликт

    лукавит... правильнее сказать... Мы не добиваемся прогресса, поскольку наша цель – затянуть конфликт... и чтоб не затух полешки подкидывать! поэтому прогресса и не добиваются...
    Masya Masya
    1. DEZINTO Сегодня, 11:57
      Мне уже кажется что не только лукавят а просто запутавшись делают как получится.
      DEZINTO
      1. Masya Masya Сегодня, 11:59
        Цитата: DEZINTO
        делают как получится.

        или не делают... только обещают... куда кривая вывезет... wink
        Masya Masya
        1. DEZINTO Сегодня, 12:19
          только обещают... куда кривая вывезе

          Ну да или так.
          С прошедшем Вас праздником Марина, всяческих благ желаю.
          DEZINTO
          1. Masya Masya Сегодня, 12:25
            спасибочки, Николай!!! love
            Цитата: DEZINTO
            И что-бы наши пузики всегда были наполненны всякой вкусняшкой

            wink
            Masya Masya
            1. DEZINTO Сегодня, 12:34
              Ахаха! Действительно вообще не в курсе куда эта курица подевалась.......последнее что помню - зашёл на кухню.....а потом всё как в тумане! request
              DEZINTO
  27. Ретвизан 8 Сегодня, 11:55
    С моей точки зрения, лучший совет военного – ввести эти системы в игру (…) и посмотреть на то, что нам нужно делать дальше...
    Клоун тановский, значит для тебя вся беда, пришедшая на землю Донбасса ИГРА?
    И твой совет по разрешению конфликта , это продлить масла в огонь?
    Когда же вы в своей благополучной Европе и в Штатах, сполна ответити за разжигание очагов напряжённости по всему миру?
    Ретвизан 8
  28. Глушь Сегодня, 11:59
    Цитата: "..эти системы в игру (…) и посмотреть на то, что нам нужно делать дальше..". Джавелин, довольно толстая труба, мушку можно не спиливать.
    Глушь
  29. sabakina Сегодня, 12:02
    С моей точки зрения, лучший совет военного – ввести эти системы в игру (…) и посмотреть на то, что нам нужно делать дальше
    Мне вспоминается советский военный фильм, в котором произнесена фраза: "Румыния выведена из игры (или войны, уже не помню). Чем это закончилось....
    sabakina
    1. Товарищ Берия Сегодня, 12:45
      Цитата: sabakina
      Мне вспоминается советский военный фильм, в котором произнесена фраза: "Румыния выведена из игры (или войны, уже не помню). Чем это закончилось....


      Вчера показывали."Кодовое название "Южный гром""

      Ясско-Кишинёвская операция.
      Товарищ Берия
  30. rotmistr60 Сегодня, 12:09
    лучший совет военного – ввести эти системы в игру (…)
    Хорошо советовать зная, что сам в этом случае по башке в ответ не получит. Американские генералы совсем оборзели в открытую призывая к боевым действиям. В этом случае МИДу просто необходимо в очередной раз проявить "озабоченность". Слишком много спускаем с рук американцам и европейцам поэтому и вынуждены выслушивает бред на фоне русофобской паранойи.
    rotmistr60
  31. koshmarik Сегодня, 12:20
    Видимо, после выборов президента должно начаться радикальное решение Донецкого вопроса, скорее всего дипломатическим путем, так как нынешняя неопределенность уже просто неприлична. Посмотрим.
    koshmarik
  32. ТОР2 Сегодня, 12:25
    С моей точки зрения, лучший совет военного – ввести эти системы в игру (…) и посмотреть на то, что нам нужно делать дальше

    Дальше будет скандал и разного рода слушания. Это как раз тот случай когда средства противодействия окажутся дешевле сакральной вундервафли.
    ТОР2
  33. svp67 Сегодня, 12:26
    Есть и другое оружие, которое они (Украина) могут использовать эффективно
    – отметил американский генерал, добавив, что Европейское командование НАТО продолжит консультировать американский Конгресс насчет того, как помочь Киеву «наилучшим образом».
    Ну хорошо, сейчас "Джавелины", а что потом? Ясно же что эти ПТРК не есть волшебный меч-кладенец. И против них есть "противоядие". А вот, что потом? Поставки списанных УБПЛА "Предатор", поставка "Эскалибуров", авианосцев и атомных бомб? Короче лишнее доказательство готовности США воевать с Россией до последнего украинца
    svp67
  34. keeper03 Сегодня, 12:35
    Это зависит от того, что вы понимаете под победой. Мы не добиваемся прогресса, поскольку наша цель – разрешить конфликт
    – ответил генерал.

    Как раз таки наоборот, не разрешить, а затянуть на подольше - вот цель США ! angry
    keeper03
  35. котовский Сегодня, 12:39
    С моей точки зрения, лучший совет военного – ввести эти системы в игру (…) и посмотреть на то, что нам нужно делать дальше
    Эх Кертис..А ежели украинцы очухаются?
    Когда то такие же красивые,черные мундиры в европе,попивая коньячок,с вальяжным взглядом,
    тоже рассуждали что будет..
    Домик в Аргентине уже прикупили?
    котовский
  36. пищак Сегодня, 13:13
    Для вашингтонских генералов война в Европе, что "игра"?!
    пищак
  37. Ураган70 Сегодня, 13:14
    Вся жизнь у подлецов такая, из за океана советовать...да от слов ВВП портки менять! И это ... дослужилось до генерала...хотя, с индейцами воевать, дело не хитрое...
    Ураган70
  38. К-50 Сегодня, 13:15
    С моей точки зрения, лучший совет военного – ввести эти системы в игру

    Да кто бы сомневался, что юсовцы/натовцы по-другому могут думать. Как сказал кто-то из наглосскацев: "тяжело, когда с Россией никто не воюет". Так и эти м рази хотят постоянного пожара или в России, или у её границ.
    Ничего, сочтёмся!!! am angry
    К-50
  39. razved Сегодня, 13:35
    Скапарротти решил испробовать себя в роли подстрекателя?
    razved
  40. Бояр Сегодня, 13:56
    Цитата: rotmistr60
    лучший совет военного – ввести эти системы в игру (…)
    Хорошо советовать зная, что сам в этом случае по башке в ответ не получит. Американские генералы совсем оборзели в открытую призывая к боевым действиям. В этом случае МИДу просто необходимо в очередной раз проявить "озабоченность". Слишком много спускаем с рук американцам и европейцам поэтому и вынуждены выслушивает бред на фоне русофобской паранойи.

    100% правда, от того что Россия только проявляет озабоченность, у западных "партнёров" возникает ощущение безнаказанности и слабости России, а власть России никак это не опровергает. На Донбассе западные и кие наёмники убивают русских людей при попустительстве России. Такое ощущение что Путин хочет вернуть Донбасс Украине но не знает как это сделать. Это предательство, хотя Путину не привыкать предавать.
    Бояр
  41. rocket757 Сегодня, 14:07
    Мун-дон-дак! Ладно, поросёнко и к, ещё те козлищ-ща! До укропа когда ни будь дойдёт, что играют их жизнями?
    rocket757
  42. Кент0001 Сегодня, 14:11
    ....имеется ввиду продать ополченцам?
    Кент0001
  43. Голован Джек Сегодня, 14:21
    Svarog
    Цитата: Svarog
    ... любой, кто посмотрит видео ссо мной...

    Ну, есссли "ссо Вами" только, то точно...
    Цитата: Svarog
    ... согласится..

    Вам так захотелось увидеть то, что Вы "увидели", что Вы таки это "увидели".
    Это опасная тенденция, так и до чертей зеленых недалеко.
    Берегите себя, без Вас тут будет скучно wink
    Голован Джек
  44. armourer Сегодня, 14:22
    В игру?! По ихнему это игра?! Они че берега попутали?!
    armourer
  45. sib.ataman Сегодня, 15:34
    Ур-р-ра! Да здравствует война до последнего укропа!!! Во имя священного Макдональдса, NYP, KFC и прочих наших хотдогов!!!
    sib.ataman
  46. anjey Сегодня, 15:38
    Главком НАТО в Европе посоветовал Киеву ввести «Джавелины» в «игру» в Донбассе
    Вот наш мир , для сша и нато массовые смерти людей не на их территории,это просто "игра"....
    anjey
  47. мерцание Сегодня, 16:25
    Главком НАТО в Европе посоветовал Киеву ввести «Джавелины» в «игру» в Донбассе
    Пусть вначале "введет" эти джавелины своей Гей-ропе в одно место. Ну а уже потом:
    посмотреть на то, что нужно делать дальше
    мерцание
  48. faterdom Сегодня, 18:11
    Ага, введем ему ... в игру, что имеем - то и введем!
    faterdom
  49. faterdom Сегодня, 18:19
    Цитата: Бояр

    100% правда, от того что Россия только проявляет озабоченность, у западных "партнёров" возникает ощущение безнаказанности и слабости России, а власть России никак это не опровергает. На Донбассе западные и кие наёмники убивают русских людей при попустительстве России. Такое ощущение что Путин хочет вернуть Донбасс Украине но не знает как это сделать. Это предательство, хотя Путину не привыкать предавать.

    Бывшую Украину освобождать придется самим бывшим украинцам. И кого там на гиляку развешивать на самом деле - тоже! И где гроши брать на житье -бытье - тоже их проблема. Донбасс сожрать фашистам не дадим, но все эти проблемы, которые "небратья" намутили - им и оставим. Никаких других нормальных для России путей нет, и незачем их искать.
    Если Вы готовы кого-то там ломать силой, чтобы он потом еще 100 лет на вас жаловался, а вы его кормили - вряд ли это верх политической мудрости.
    faterdom
  50. Metallurg_2 Сегодня, 19:17
    Ну вводите в игру - гарантирую, что в "гумконвоях" тоже появится много чего интересного...
    Metallurg_2
  51. arhPavel Сегодня, 19:32
    Вот они, Подстрекатели и разжигатели войны, во всей красе. Так и вспоминаются советские карикатуры.
    arhPavel
  52. Анатольевич Сегодня, 20:23
    Что могла еще сказать НАТОвско-террористическая морда Скапаротти, не призыв же к миру во всем мире.
    Анатольевич
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