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Главком НАТО в Европе посоветовал Киеву ввести «Джавелины» в «игру» в Донбассе
Киеву достаточно поставок противотанковых ракет Javelin («Джавелин»), одобренных администрацией Дональда Трампа, заявил главком силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти, не исключив при этом новых рекомендаций по поставкам в будущем.
На вопрос о том, побеждают ли США на Украине, генерал ответил уклончиво.
В феврале спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал поставку американских противотанковых комплексов Javelin («Джавелин») лишь частью помощи Украине, отметив, что в целом речь идет о большем объеме поддержки. Перед этим министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2018 году Киев точно получит американские «Джавелины».
С моей точки зрения, лучший совет военного – ввести эти системы в игру (…) и посмотреть на то, что нам нужно делать дальше– приводит его слова РИА «Новости».
Есть и другое оружие, которое они (Украина) могут использовать эффективно– отметил американский генерал, добавив, что Европейское командование НАТО продолжит консультировать американский Конгресс насчет того, как помочь Киеву «наилучшим образом».
На вопрос о том, побеждают ли США на Украине, генерал ответил уклончиво.
Это зависит от того, что вы понимаете под победой. Мы не добиваемся прогресса, поскольку наша цель – разрешить конфликт– ответил генерал.
В феврале спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал поставку американских противотанковых комплексов Javelin («Джавелин») лишь частью помощи Украине, отметив, что в целом речь идет о большем объеме поддержки. Перед этим министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2018 году Киев точно получит американские «Джавелины».
Использованы фотографии: https://www.tyden.cz/
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