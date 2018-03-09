Главком НАТО в Европе посоветовал Киеву ввести «Джавелины» в «игру» в Донбассе

С моей точки зрения, лучший совет военного – ввести эти системы в игру (…) и посмотреть на то, что нам нужно делать дальше

Есть и другое оружие, которое они (Украина) могут использовать эффективно

Это зависит от того, что вы понимаете под победой. Мы не добиваемся прогресса, поскольку наша цель – разрешить конфликт