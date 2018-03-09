21:26 09 марта
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СБУ заявила о связях Рубана с Медведчуком

Подозреваемый в подготовке терактов руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан с 2013 года сотрудничал с движением "Украинский выбор" Виктора Медведчука, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, добавив, что хотя в соцсетях затерли воспоминания, удалось поднять много интересной информации, передает "Интерфакс".

СБУ заявила о связях Рубана с Медведчуком


Также Грицак сообщил о причастности к терактам главы ДНР Александра Захарченко и министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева к подготовке террористических актов на Украине. Рубан, Захарченко и Тимофеев собирались устроить теракты в Киев, заявил Грицак и продемонстрировал на брифинге видео, где якобы представители ДНР и Рубан разговаривают об оружии и боеприпасах.


По словам Грицака, сейчас у следствия достаточно веских доказательств, сообщает ТАСС.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ «Майорское» с арсеналом оружия. Его подозревают в подготовке покушения на Порошенко. Президент Украины заявил, что переговорщик готовил массовые террористические атаки. Сам Рубан отверг все обвинения.



Использованы фотографии: https://www.ukrinform.ru/
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Комментарии 37

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 18:43
    Ближе к выборам пошла большая игра.
    Владыка Ситх
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:45
      Цитата: Владыка Ситх
      Ближе к выборам пошла большая игра.

      Точно! По тихоньку подбираются к Путину.
      СРЦ П-15
      1. 210окв Сегодня, 19:49
        А чтобы не подобрались,остается одно-прихлопнуть этот "балаган"...Жаль что исполнителя "партнеры" опять смогут обмануть..
        Цитата: СРЦ П-15
        Цитата: Владыка Ситх
        Ближе к выборам пошла большая игра.

        Точно! По тихоньку подбираются к Путину.
        210окв
      2. Лопатов Сегодня, 19:49
        Да бросьте, это просто "на поверхность" прорывается перманентная борьба украинских олигархических групп за долю в пироге. Там вроде как кучу евриков из ЕС "под распил" подкинули? Целый миллиард, есть на чём нажиться.

        P.s. А вот на 120-мм мины они зря доп пучки навесили, всю картину испортили. "Не верю" (с)
        Лопатов
        1. Александр War Сегодня, 19:52
          Они бы еще от РСЗО Град ему -бы подкинули lol как пример
          Александр War
    2. предки с Дона Сегодня, 18:56
      Цитата: Владыка Ситх
      Ближе к выборам пошла большая игра.

      В чем "игра" ? Если кто и решит завалить пороха так это его кураторы в США, а Путину он не соперник не до, не после выборов. Лично я бы за него агитировал на укроповских выборах, этот поцак быстрей остальных 404 развалит и свалит.
      предки с Дона
      1. Suhow Сегодня, 19:07
        этот поцак может довести дело до большой крови и не только внутри Украины.Так -что агитировать за него не стоит....
        Suhow
        1. предки с Дона Сегодня, 19:10
          На счет вна украины вам виднее, на большее его не хватит, решение о большой войне не ему принимать, а кураторы его из-за большой лужи сейчас не готовы погибать в третьей мировой. Повторю это безвольный алкаш, а ля ЕБН, не на что серьезное не способен.
          предки с Дона
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 19:06
      Цитата: Владыка Ситх
      Ближе к выборам пошла большая игра.

      меня вот только одно интересует - у кого в укрошумерии еще нет оружия?
      Angel_and_Demon
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 19:22
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: Владыка Ситх
        Ближе к выборам пошла большая игра.

        меня вот только одно интересует - у кого в укрошумерии еще нет оружия?

        Демократия- общность свободных ,вооруженных мужчин(Д.Вашингтон)
        Сергей Д_2
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:28
          Цитата: Сергей Д_2
          Демократия- общность свободных ,вооруженных мужчин(Д.Вашингтон)

          вот и я про тоже - можно любого, кроме грудничков арестовывать laughing
          Angel_and_Demon
        2. demo Сегодня, 19:55
          Это вы приписали Вашингтону?
          Если существует ссылка на это высказывания, то укажите, пожалуйста. stop
          Бенджамин Франклин. «Демократия - это пространство договорённости свободных, вооружённых мужчин».
          Смысл немного меняется. Не находите?
          demo
          1. Сергей Д_2 Сегодня, 20:50
            Старый стал.Память подводит.))Вы правы.
            Сергей Д_2
    4. APASUS Сегодня, 19:24
      Цитата: Владыка Ситх
      Ближе к выборам пошла большая игра.

      Что это за игра? Когда бы Рубан хотел завалить Порошенко ,сейчас бы по Украине прошли аресты .Брали бы всех кто стоял просто рядом с Рубаном ,я уже не говорю про родственников и друзей.Не ужели Вы думаете что такое под силу одному бравому Бубану.При этом купить любое оружие на Украине проще ,чем вести из ДНР ЛНР ,горят то склады в стране не даром
      APASUS
  2. сибиралт Сегодня, 18:45
    Без Рубана и Медведчука процесс обмена пленными вообще остановится. Тогда в чём интерес СБУ? winked
    сибиралт
    1. Zoldat_A Сегодня, 18:49
      Цитата: сибиралт
      Без Рубана и Медведчука процесс обмена пленными вообще остановится. Тогда в чём интерес СБУ? winked
      Думаете, Олег, СБУ крайне важно продолжать обмен пленными? Да пилювали они на тех пленных слюнями. Наоборот, им интереснее обмен приостановить, а потом свалить всё на Россию - "во какая Россия плохая!"....
      Zoldat_A
      1. сибиралт Сегодня, 18:51
        Тут что-то должно быть более конкретней нежели обычные рассуждения. Эти ребята хорошо известны ОБСЕ и заслужили положительную репутацию. hi Возвращенные из плена украинские АТОшники и их семьи должны буть благодаоны им. А таких вна украине довольно много. Надо будет посмотреть по украинским передачам. Тут что-то не то.
        сибиралт
        1. Антон Болдаков Сегодня, 18:54
          Ну скорее всего как раз и хотят показать, что ОБСЕ сильно ошибались.
          Антон Болдаков
        2. Zoldat_A Сегодня, 18:55
          Цитата: сибиралт
          Тут что-то должно быть более конкретней нежели обычные рассуждения. Эти ребята хорошо известны ОБСЕ и заслужили положительную репутацию. hi

          Эти-то ребята известны. И репутацию заслужили. Только я не про них говорил "они". Я про Петрушку и Ко - про тех, для кого ЛЮБОЙ повод хорош, чтобы сказать "Россия плохая такая-сякая"...
          Zoldat_A
      2. Тикси-3 Сегодня, 18:52
        Цитата: Zoldat_A
        Наоборот, им интереснее обмен приостановить, а потом свалить всё на Россию - "во какая Россия плохая!"..

        вранье
        Тикси-3
    2. Комментарий был удален.
  3. razved Сегодня, 18:53
    Не можешь мочить оторванных радикалов и нациков, мочи мирных...
    razved
  4. Moskovit Сегодня, 18:54
    Как только Украине прикрутили газовый вентиль, то сразу же появились минометы.
    Moskovit
  5. Геркулесыч Сегодня, 18:59
    Все кругом виновны, только сбу непорочно, как девственница wassat которой 90 лет от роду wassat !
    Геркулесыч
  6. СКАД Сегодня, 19:01
    Дорогие бойцы ВО!
    Смотрите пож. ролики А.Шария.
    СКАД
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:07
      Цитата: СКАД
      Смотрите пож. ролики А.Шария.

      а ссылка где?
      Angel_and_Demon
      1. СКАД Сегодня, 19:53
        На ЮТУБЕ просто набрать А Шарий
        СКАД
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:56
          так их там много
          Angel_and_Demon
    2. Александр War Сегодня, 19:17
      Это который с собчак? laughing
      Александр War
  7. Suhow Сегодня, 19:03
    несладко пеце ,уважения у граждан и даже свидомых мало,чувствует что пролетает ,вот и трепыхаеться ,ищет возможности как усидеть в кресле....а то решетка светит ему и команде реформаторов-эуропейсев...
    Suhow
  8. mavrus Сегодня, 19:06
    Цитата: СРЦ П-15
    Цитата: Владыка Ситх
    Ближе к выборам пошла большая игра.

    Точно! По тихоньку подбираются к Путину.

    Весело. Выборы у нас. А они друг дружку мочат. В Лондоне гэбэшную иудушку чуток не траванули, пытаются на "кровавую руку Кремля" навесить, пока не вытанцлвывается. У них истерика в СМИ, а нам по барабану. И вроде к выборам хотели, но выборы у нас, а всё дepьмо у них. Понятно, что и Киев должен был засветится, но выборы в России, а у Киеве зрада... А нам опять фиолетово.
    mavrus
  9. samarin1969 Сегодня, 19:13
    Те же "бомбы с хлором", только про Украину. Важна медийная "доказательная база" про донецкий "терроризм". ...Сейчас заметут ещё и террористку Савченко, которая каталась в Донецк. А уж "глухонемое" ОБСЕ, так вообще просто мечта для провокаторов из "СБУ".
    Идёт подготовка к взятию под контроль Украиной территорий ЛДНР, в том числе и медийная, и не только на Украине...
    samarin1969
    1. taiga2018 Сегодня, 19:54
      Цитата: samarin1969
      Идёт подготовка к взятию под контроль Украиной территорий ЛДНР, в том числе и медийная,

      согласен,шумерам нужно набирать как можно больше причин для возобновления широкомасштабных боевых действий,этого случая конечно маловато,а значит будут новые провокации...
      taiga2018
  10. Александр War Сегодня, 19:27
    Оружие в мебельных шкафах laughing сбу пробило уже 100 раз дно В Сирии находили в животных оружие для террористов ,а у этого в шкафу laughing сбу самое отстойное в мире служба безопасности
    Александр War
  11. денатурат Сегодня, 19:56
    А вот это уже интересно
    денатурат
  12. Секунд-майор Сегодня, 20:17
    Для оправдания начала наступления на востоке шумерам кровь из носу нужна душещипательная история про якобы выявленных террористов из Донецка. В Европе это любят и раструбят повсюду. До колина пауэла шумерам далеко, но все же...
    Секунд-майор
    1. Александр War Сегодня, 20:29
      К парашке скоро точно шумеры прилетят и по голове ему настучат smile
      Александр War
  13. mavrus Сегодня, 20:56
    Цитата: Тикси-3
    Цитата: Zoldat_A
    Наоборот, им интереснее обмен приостановить, а потом свалить всё на Россию - "во какая Россия плохая!"..

    вранье

    Ясно что враньё... Но "чем чудовевещнее ложь, тем охотнее в неё поверят". Ничто не ново под Луной, а в Европе и подавно.
    mavrus
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