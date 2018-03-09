СБУ заявила о связях Рубана с Медведчуком

Подозреваемый в подготовке терактов руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан с 2013 года сотрудничал с движением "Украинский выбор" Виктора Медведчука, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, добавив, что хотя в соцсетях затерли воспоминания, удалось поднять много интересной информации, передает "Интерфакс".Также Грицак сообщил о причастности к терактам главы ДНР Александра Захарченко и министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева к подготовке террористических актов на Украине. Рубан, Захарченко и Тимофеев собирались устроить теракты в Киев, заявил Грицак и продемонстрировал на брифинге видео, где якобы представители ДНР и Рубан разговаривают об оружии и боеприпасах.По словам Грицака, сейчас у следствия достаточно веских доказательств, сообщает ТАСС.Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ «Майорское» с арсеналом оружия. Его подозревают в подготовке покушения на Порошенко. Президент Украины заявил, что переговорщик готовил массовые террористические атаки. Сам Рубан отверг все обвинения.