Путин - NBC: Почему вы считаете, что после меня главой государства станет разрушитель?

Вы не боитесь, что человек, который придёт к власти после вас, разрушит всё то, что во время своего президентства сумели сделать вы?

Я слышал много бреда по этому поводу. Почему вы так считаете, что те люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушать? Может быть, это, наоборот, будут люди, которые приложат все усилия, чтобы сделать Россию сильнее, сделать страной для комфортного проживания людей всех поколений.