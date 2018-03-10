09:26 10 марта
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Путин - NBC: Почему вы считаете, что после меня главой государства станет разрушитель?

NBC продолжает публиковать фрагменты интервью с президентом России Владимиром Путиным. В одном из фрагментов речь зашла о взаимоотношениях действующего президента РФ с оппозицией и о том, кто в своё время займёт кресло главы государства.

По словам Владимира Путина, для него принципиально не важно, кем себя считает человек – оппозиционером или нет, главное, чтобы его действия были направлены на созидание во благо России. Президент РФ отметил, что готов вести диалог с такими людьми.

Вопрос от американской журналистки Мэгин Келли:
Вы не боитесь, что человек, который придёт к власти после вас, разрушит всё то, что во время своего президентства сумели сделать вы?



Путин - NBC: Почему вы считаете, что после меня главой государства станет разрушитель?


По словам президента, он не понимает, откуда такое мнение, что следующим главой государства может стать «разрушитель того, что создано».

Владимир Путин:
Я слышал много бреда по этому поводу. Почему вы так считаете, что те люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушать? Может быть, это, наоборот, будут люди, которые приложат все усилия, чтобы сделать Россию сильнее, сделать страной для комфортного проживания людей всех поколений.


В том же интервью Владимир Путин прокомментировал и ситуацию в Сирии. Президент России заявил американским телезрителям о том, что все сообщения о якобы применении правительственными силами САР химического оружия являются фейками.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. oleg-gr Сегодня, 08:47
    Провокации у западной прессы не сильно получаются. А так хочется повлиять на результаты выборов президента РФ.
    oleg-gr
    1. хрыч Сегодня, 08:51
      Они предсказуемы, а он нет.
      хрыч
      1. Stas157 Сегодня, 08:52
        Путин: Почему вы так считаете, что те люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушать? Может быть, это, наоборот, будут люди, которые приложат все усилия, чтобы сделать Россию сильнее, сделать страной для комфортного проживания людей всех поколений.

        Вот на это очень хотелось бы надеяться! Чтобы пришел такой человек, как Грудинин, чтобы комфортно было ВСЕМ, а не только олигархам!
        Stas157
        1. Голован Джек Сегодня, 08:59
          Цитата: Stas157
          чтобы комфортно было ВСЕМ, а не только олигархам

          Но и олигархам - тоже???
          Баба-яга против (с) laughing
          Цитата: Stas157
          Чтобы пришел такой человек, как Г...

          Уффф... и снова Г...
          Слава Всевышнему, через какую-то неделю весь этот балаган уже закончится good
          Голован Джек
          1. Stas157 Сегодня, 09:14
            Цитата: Голован Джек
            Но и олигархам - тоже???

            Да. На общих основаниях! Чтобы разница в доходах не была в миллионы раз между самыми бедными и богатыми, как это происходит при господине Путине.
            Stas157
            1. Голован Джек Сегодня, 09:16
              Цитата: Stas157
              Цитата: Голован Джек
              Но и олигархам - тоже???

              Да. На общих основаниях!

              Тогда против будет уже не Баба-яга, а столь любимые Вами аллигархи request
              Цитата: Stas157
              как это происходит при господине Путине

              Узбагойтесь.
              Продолжайте лучше рекламу Г., у Вас одна неделя осталась.
              Голован Джек
        2. Oden280 Сегодня, 09:11
          Если придёт к власти этот чудак на букву "М", то мы все дружно хохлам будем завидовать. Мало того, что он просто тупой, так он ещё и является типичнейшим представителем наших бизнесменов-ларёчников с их психологией и способами ведения дел: обмануть - кинуть - хапнуть - свалить, примерно в такой последовательности.
          Oden280
          1. Stas157 Сегодня, 09:22
            Цитата: Oden280
            Мало того, что он просто тупой, так он ещё и является типичнейшим представителем наших бизнесменов-ларёчников с их психологией и способами ведения дел: обмануть - кинуть - хапнуть - свалить, примерно в такой последовательности.

            То что вы описали, ровно так сей час происходит, все олигархи у нас с психологией простых ларечников, временщиков, при активнейшем покровительстве Владимира Путина! Грудинин же никого не кидал, не воровал, и глядя на то сколько он простым колхозникам платит(городские точно позавидуют!), на то какие садик и школу для людей отгрохал - на хапугу он совсем не похож. Вы из острой неприязни, старательно внушаемой путинскими СМИ, выдаете желаемое за действительное! И совсем не обращаете внимание на совершенно очевидные факты, которые лежат под рукой.
            Stas157
        3. К.А.С Сегодня, 09:16
          Квартиру на халяву хотите? А чем вас МММ не устраивало? По сравнению с грудининым эталон правды?
          Чудо грудинина основано на близости к Москве, как к рынку сбыта и сдачи в аренду земли под садовод и торговые центры. Которых на земле совхоза не мало! Да и с клубникой не все однозначно!
          Не надо верить рекламе в его колхозе далёком не всем комфортно!
          К.А.С
        4. LSA57 Сегодня, 09:23
          Цитата: Stas157
          Чтобы пришел такой человек, как Грудинин, чтобы комфортно было ВСЕМ, а не только олигархам!

          у всех счета в Швейцарских банках? belay я только "ЗА" laughing laughing
          LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 09:21
        Цитата: хрыч
        Они предсказуемы, а он нет.

        трампка предсказуем? я бы не сказал smile похоже у него правая нога не знает, что делает левая smile
        LSA57
    2. Scoun Сегодня, 09:05
      Цитата: oleg-gr
      Провокации у западной прессы не сильно получаются

      Она сама признает.
      Мегин Келли
      Американская журналистка
      Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться

      А вот на счёт "следующего"..... ох как стрёмно.
      Что уж говорить если даже "тандемщик" за один свой срок успел настроить против себя кучу наших граждан.
      Scoun
    3. МИХАН Сегодня, 09:09
      Цитата: oleg-gr
      Провокации у западной прессы не сильно получаются.

      И все же они не оставляют мечту разрушить Россию! Мы пока сопротивляемся и не плохо..!
      МИХАН
  2. svp67 Сегодня, 08:49
    Путин - NBC: Почему вы считаете, что после меня главой государства станет разрушитель?
    А вут тут только ВРЕМЯ сможет ответить на этот вопрос...
    svp67
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:54
    Почему вы так считаете, что те люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушать? Может быть, это, наоборот, будут люди, которые приложат все усилия, чтобы сделать Россию сильнее, сделать страной для комфортного проживания людей всех поколений.

    И наверняка УЖЕ есть человек "после него" .
    a.s.zzz888
  4. mavrus Сегодня, 08:58
    Цитата: oleg-gr
    Провокации у западной прессы не сильно получаются.

    Всегда надо поддерживать иллюзию, что перемога всё же наступит... рано или поздно. А здесь у них здорово вытанцовывается, они все хорошо помнят 90-е, а мы, кажись, стали о них забывать.
    mavrus
  5. ПалБор Сегодня, 08:59
    После Сталина Хрущ пришёл...
    Не допустить ошибки.
    ПалБор
    1. Андрюха Г Сегодня, 09:07
      Обычно к власти пробиваются наглые, беспринципные и недалёкие - как Хрущёв.
      Андрюха Г
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 09:08
    Я думаю Путин очень целеустремлённый человек и встав один раз на путь государственника не сойдёт с него . И в любом случае думает о том , что будет "после" . А для сохранения сделанного нужен человек с твёрдыми схожими взглядами . Я думаю , что кандидат (или несколько кандидатов) уже есть..И его медийно-аппаратный взлёт произойдёт в ближайшие два-три года . Ну и Путин конечно будет "присматривать" первое время после 24-го года с поста какого нибудь секретаря Совбеза с расширенными функциями..
    КВУ-НСвД
  7. dojjdik Сегодня, 09:14
    можно считать "бредом" конечно приход к власти токих "созидателй" как мистер горбачев и "эльцин"-но факт это было и что мы стали полурабами и заложниками еврейской демократии; надо отдать должное Путину он почти сумел переломить дальнейшее продвижение нашей России к рабству; но кучка евреев и бриттов неустанно кидают много денег на посев "гражданской" войны поэтому вспоминаем китайских танкистов и стараемся, как можем конечно, чтоб Грудинин был недалеко от "кресла президента"
    dojjdik
  8. Ныробский Сегодня, 09:18
    Скоро хлебнут, как мы в 90-х. Будет с чем сравнивать.У них у самих уже Трампец пришёл!
    Ныробский
  9. Yak28 Сегодня, 09:19
    В истории России есть очень интересная тенденция,когда Россия,Российская Империя,СССР находится на пики развития,в шаге от победы то Россия кончает жизнь самоубийством на радость врагам, как в 1991,1917 и так далее.Затем Россия загоняет себя в такую клоаку из которой выбирается десятилетиями,столетиями,потом Россия опять убивает себя, и всё снова здорова.Только вот такая традиция может когда нибудь плачевно закончится,всегда везти не может.
    Yak28
  10. Горный стрелок Сегодня, 09:21
    Теперь у них новая "фишка" - а никто не придёт на выборы, всем и так все ясно... Ну никак не получается загнать медведя обратно в берлогу! А так хочется...
    Горный стрелок
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