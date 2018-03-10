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Путин - NBC: Почему вы считаете, что после меня главой государства станет разрушитель?
NBC продолжает публиковать фрагменты интервью с президентом России Владимиром Путиным. В одном из фрагментов речь зашла о взаимоотношениях действующего президента РФ с оппозицией и о том, кто в своё время займёт кресло главы государства.
По словам Владимира Путина, для него принципиально не важно, кем себя считает человек – оппозиционером или нет, главное, чтобы его действия были направлены на созидание во благо России. Президент РФ отметил, что готов вести диалог с такими людьми.
Вопрос от американской журналистки Мэгин Келли:
По словам президента, он не понимает, откуда такое мнение, что следующим главой государства может стать «разрушитель того, что создано».
Владимир Путин:
В том же интервью Владимир Путин прокомментировал и ситуацию в Сирии. Президент России заявил американским телезрителям о том, что все сообщения о якобы применении правительственными силами САР химического оружия являются фейками.
По словам Владимира Путина, для него принципиально не важно, кем себя считает человек – оппозиционером или нет, главное, чтобы его действия были направлены на созидание во благо России. Президент РФ отметил, что готов вести диалог с такими людьми.
Вопрос от американской журналистки Мэгин Келли:
Вы не боитесь, что человек, который придёт к власти после вас, разрушит всё то, что во время своего президентства сумели сделать вы?
По словам президента, он не понимает, откуда такое мнение, что следующим главой государства может стать «разрушитель того, что создано».
Владимир Путин:
Я слышал много бреда по этому поводу. Почему вы так считаете, что те люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушать? Может быть, это, наоборот, будут люди, которые приложат все усилия, чтобы сделать Россию сильнее, сделать страной для комфортного проживания людей всех поколений.
В том же интервью Владимир Путин прокомментировал и ситуацию в Сирии. Президент России заявил американским телезрителям о том, что все сообщения о якобы применении правительственными силами САР химического оружия являются фейками.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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