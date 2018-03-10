09:31 10 марта
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Власти Флориды (США) разрешили учителям ношение оружия в учебных заведениях

Информационное агентство Reuters сообщает об "оружейном" решении властей американского штата Флорида в связи с нападениями на учебные заведения. Губернатор штата Флорида Рик Скотт подписал местный акт о повышении возрастной планки приобретения стрелкового оружия с 18 лет до 21 года.

В акте говорится и об увеличении срока проверки человека, который намеревается приобрести стрелковое оружие.

Власти Флориды (США) разрешили учителям ношение оружия в учебных заведениях



Также стало известно о том, что теперь во Флориде некоторым учителям предоставлено право на скрытое ношение оружия. Учителя будут обязаны пройти необходимую подготовку по использованию огнестрела. В программе подготовки, в частности, психологические тренинги и занятия по изучению уголовного права, связанного с ношением и применением оружия.

Отмечено, что в конечном итоге сами школы в штате Флорида решают, будут ли они пользоваться новым региональным актом – в той его части, где речь ведётся о разрешении для педагогического состава стрелкового оружия.

Примечательно, что в тот же день, когда Рик Скотт объявил о нововведениях, на него подала в суд американская Национальная стрелковая ассоциация. НСА США обвинила власти Флориды в том, что они «ущемляют права и свободы американцев», запрещая становиться владельцами личного оружия с 18 лет.

Использованы фотографии: guns.ru
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Комментарии 5

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  1. dojjdik Сегодня, 09:23
    ага ага надо увеличить количество трупов школьников и тем самым увеличить прибыль кучки "оружейников" сша; тройка-пуля в левое колено четверка-в палец пятерка- считай тебе повезло
    dojjdik
    1. Spartanez300 Сегодня, 09:28
      Это уже совсем идиотизм .
      Spartanez300
  2. Azazelo Сегодня, 09:27
    Времена быстрых стрелков возвращаются. Вот это уровень жизни, про который так много говорят, не понимая про что вообще разговор.
    Azazelo
  3. гранат Сегодня, 09:29
    Попробуй теперь стишок не выучить или прийти без домашнего задания)
    гранат
  4. san4es Сегодня, 09:30
    учителям предоставлено право на скрытое ношение оружия. Учителя будут обязаны пройти необходимую подготовку по использованию огнестрела.

    wassat ...Теперь они будут шмалять.
    san4es
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