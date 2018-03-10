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Власти Флориды (США) разрешили учителям ношение оружия в учебных заведениях
Информационное агентство Reuters сообщает об "оружейном" решении властей американского штата Флорида в связи с нападениями на учебные заведения. Губернатор штата Флорида Рик Скотт подписал местный акт о повышении возрастной планки приобретения стрелкового оружия с 18 лет до 21 года.
В акте говорится и об увеличении срока проверки человека, который намеревается приобрести стрелковое оружие.
Также стало известно о том, что теперь во Флориде некоторым учителям предоставлено право на скрытое ношение оружия. Учителя будут обязаны пройти необходимую подготовку по использованию огнестрела. В программе подготовки, в частности, психологические тренинги и занятия по изучению уголовного права, связанного с ношением и применением оружия.
Отмечено, что в конечном итоге сами школы в штате Флорида решают, будут ли они пользоваться новым региональным актом – в той его части, где речь ведётся о разрешении для педагогического состава стрелкового оружия.
Примечательно, что в тот же день, когда Рик Скотт объявил о нововведениях, на него подала в суд американская Национальная стрелковая ассоциация. НСА США обвинила власти Флориды в том, что они «ущемляют права и свободы американцев», запрещая становиться владельцами личного оружия с 18 лет.
В акте говорится и об увеличении срока проверки человека, который намеревается приобрести стрелковое оружие.
Также стало известно о том, что теперь во Флориде некоторым учителям предоставлено право на скрытое ношение оружия. Учителя будут обязаны пройти необходимую подготовку по использованию огнестрела. В программе подготовки, в частности, психологические тренинги и занятия по изучению уголовного права, связанного с ношением и применением оружия.
Отмечено, что в конечном итоге сами школы в штате Флорида решают, будут ли они пользоваться новым региональным актом – в той его части, где речь ведётся о разрешении для педагогического состава стрелкового оружия.
Примечательно, что в тот же день, когда Рик Скотт объявил о нововведениях, на него подала в суд американская Национальная стрелковая ассоциация. НСА США обвинила власти Флориды в том, что они «ущемляют права и свободы американцев», запрещая становиться владельцами личного оружия с 18 лет.
Использованы фотографии: guns.ru
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