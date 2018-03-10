12:42 10 марта
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СМИ: Новейшие ракеты-мишени поступят на вооружение ВС РФ в ближайшее время

Газета «Известия» сообщает об успешных испытаниях в России новейшей ракеты-«мишени». Речь идёт об объекте, который в силу своего функционального потенциала может выполнять имитацию различных летательных аппаратов, включая самолёты и вертолёты. В газете, ссылающейся на источник в министерстве обороны, пишут о том, что ракета имеет возможность проведения анализа сигналов РЛС, на основе чего выполняет сложные маневры по уклонению от огня.

Отмечено, что такая ракета позволит существенно повысить уровень обученности расчётов зенитных ракетных комплексов по реагированию на самые сложные цели.

Известно, что уже в ближайшее время новая ракета поступит на вооружение ВС РФ. Первым делом ракеты такого типа будут размещаться на полигонах противовоздушной обороны. Одно из направлений для использования – тренировки экипажей истребительной авиации.


Испытания новейших ракет-мишеней проведены на полигонах "Ашулук" (Астраханская область) и "Телемба" (Республика Бурятия). По ним работали ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».

Одна из важнейших возможностей новой ракеты – анализ ЗРК по сигналу облучения. Программное обеспечение после проведения анализа позволяет ракете добиваться наиболее подходящих вариантов маневрирования, исходя из того, какую ЗРС против неё пытаются применить.

СМИ: Новейшие ракеты-мишени поступят на вооружение ВС РФ в ближайшее время


В 2016 году в Минобороны сообщали, что в войсках начали применять ракеты-мишени "Пенсне", имитирующие различные высокоскоростные цели.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 19

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  1. Tusv Сегодня, 10:12
    Надеюсь Ракеты Мишени попадут куда надо
    Tusv
    1. МИХАН Сегодня, 10:17
      Готовимся и это очень гут ! Особенно противодействие БПЛА это касается , США их может наштамповать тысячами..Наши РЭБ, надеюсь тоже не сидят сложа руки..Есть идейки , уверен! soldier
      Главное не раскрываться раньше времени..
      в войсках начали применять ракеты-мишени "Пенсне"

      Красиво летят, интеллегенция хе хе (помните фильм Чапаев ?))))
      МИХАН
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:22
      Цитата: Tusv
      Надеюсь Ракеты Мишени попадут куда надо

      При необходимости - несомненно laughing с такими-то возможностями , ведь заложить в них известные данные о иностранных ПВО несложно...Радует , что зенитчики и истребители будут тренироваться по "трудным" умным целям , а не как в тире - по "бегущим" по известным направляющим "дичи"...,что хорошо для "спорта" , но не гарантирует "трофей" на "охоте"..
      КВУ-НСвД
      1. сибиралт Сегодня, 10:32
        Эдак, скоро наши устроят международные соревнования по ракетодарту. Ракеты у каждого свои, а "мишени" наши. lol
        сибиралт
      2. Tusv Сегодня, 11:37
        Цитата: КВУ-НСвД
        ведь заложить в них известные данные о иностранных ПВО несложно.

        Для начала надо заложить, что нормальный пепелац не ответающий на запрос где то на удалении 100. До сих пор не могу отойти от восьми км от границы.
        Хотел видео вставить, но видимо Устно:
        Я скажу всем, до чего довел планету этот фигляр ПЭЖЭ. Пацаки Четланам на голову сели. КЮ
        Tusv
    3. sabakina Сегодня, 11:13
      Цитата: Tusv
      Надеюсь Ракеты Мишени попадут куда надо

      Желаю и Вам того же в стрелковом тире. laughing
      sabakina
      1. Tusv Сегодня, 11:58
        Цитата: sabakina
        Желаю и Вам того же в стрелковом тире.

        Э Слава. Ты не знаешь, что такое тир.
        Это когда докладываю на ДКП: "Скорость 200, азимут 70 высота 7" :"это в топку. По настоящему:" 200, 70, 7 и все улепетывают, а Господин Путин походу не в теме.
        8 км от границы??? Это вселенский облом. В СССР оттрахали, высушили и так 5 раз, Затем 10 готовностей нумбер Раз.20 лекций о планирующей Б61 и какае мы твиторасты. и на последок - Упал Отжался hi
        Tusv
        1. sabakina Сегодня, 12:01
          Володя, я про мишень. Как она может попасть туда, куда надо, если это мишень? Её задача быть уничтоженной или самоликвидироваться.
          sabakina
          1. Tusv Сегодня, 12:10
            Цитата: sabakina
            Как она может попасть туда, куда надо, если это мишень?

            В этом и фишка. Это железобетонная отмаза по приземлению.Мишень сбила цель. Бывает. Шит хапент drinks
            Tusv
            1. sabakina Сегодня, 12:19
              Володь, всё равно не понял. Мишень и есть цель, которую надо сбить. Не может же мишень сбить сама себя? Теоритически, мишень может сбить самолёт или ракету, которая должна сбить её саму...Вообщем, drinks
              sabakina
  2. askort154 Сегодня, 10:23
    Можно сократить расходы на мишени. Испытывать С-400 и "Панцирь" на реальных израильских ракетах. wassat
    askort154
    1. mvg Сегодня, 12:18
      Дороговато, слишком много цинка вернется из Сирии в РФ. Уже проходили, когда операторы отказывались в кунг садится. И управляли ЗРС с удаленных постов.
      mvg
  3. san4es Сегодня, 10:25
    войсках начали применять ракеты-мишени "Пенсне", имитирующие различные высокоскоростные цели.
    Речь видимо идет о ракете-мишени, созданной на базе зенитной управляемой ракеты 9М38 ЗРК "Бук".


    В материале Минобороны России к 100-летию войсковой ПВО о пусках ЗРС С-300В4 на полигоне Капустин Яр упоминается новая ракета-мишень "Пенсне".
    "...первой ракетой в ходе ночных стрельб была поражена новая ракета-мишень «Пенсне» ЗРС С-300В4. «Пенсне» — новый вид ракеты-мишени, имитирующий высокоскоростные цели с характеристиками современных средств воздушного нападения. Основным достоинством этой ракеты-мишени является возможность проведения полного цикла управления огнем с использованием средств автоматизации. Войска ПВО начали применять ее на учениях с боевой стрельбой с 2015 года."
    san4es
  4. синоби Сегодня, 11:14
    Берут ракету предидущего поколения,снимают БЧ,втыкают на его место имитатор сигнатур (возможности и перечень коих гостайна,расстрел на месте) и вот она мишень.Только для заводских испытаний используют текущие модели ракет и настоящие мишени.Среднестатистическая скорость ракет предидущих моделей 3-6 мах.
    синоби
    1. mvg Сегодня, 12:20
      Щас так в школе фигово учат, или это авторское?
      mvg
  5. sib.ataman Сегодня, 11:19
    В этот момент так и хочется спросить у всепропальщиков, которые больше всего любят за загнувшийся ВПК и несчастных старушек-пенсионерок вещать(!)-ракету-то дед Щукарь, пади, ночью на коленке в чулане сострогал? Жалко внука не позвал, секретами не поделился!
    sib.ataman
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:20
    Программное обеспечение после проведения анализа позволяет ракете добиваться наиболее подходящих вариантов маневрирования, исходя из того, какую ЗРС против неё пытаются применить.
    До чего дошел прогресс... А раньше и за самолетом конус таскали (для авиационных стрельб).
    тренировки экипажей истребительной авиации.
    rotmistr60
  7. Дормидонт Сегодня, 11:50
    Говорят , есть и получше . какая то праща какого то давида
    Дормидонт
  8. котовский Сегодня, 12:04
    Будет прикольно,если наши ракеты мишени,окажутся круче вражеских боевых.. laughing
    котовский
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