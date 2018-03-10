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СМИ: Новейшие ракеты-мишени поступят на вооружение ВС РФ в ближайшее время
Газета «Известия» сообщает об успешных испытаниях в России новейшей ракеты-«мишени». Речь идёт об объекте, который в силу своего функционального потенциала может выполнять имитацию различных летательных аппаратов, включая самолёты и вертолёты. В газете, ссылающейся на источник в министерстве обороны, пишут о том, что ракета имеет возможность проведения анализа сигналов РЛС, на основе чего выполняет сложные маневры по уклонению от огня.
Отмечено, что такая ракета позволит существенно повысить уровень обученности расчётов зенитных ракетных комплексов по реагированию на самые сложные цели.
Известно, что уже в ближайшее время новая ракета поступит на вооружение ВС РФ. Первым делом ракеты такого типа будут размещаться на полигонах противовоздушной обороны. Одно из направлений для использования – тренировки экипажей истребительной авиации.
Испытания новейших ракет-мишеней проведены на полигонах "Ашулук" (Астраханская область) и "Телемба" (Республика Бурятия). По ним работали ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».
Одна из важнейших возможностей новой ракеты – анализ ЗРК по сигналу облучения. Программное обеспечение после проведения анализа позволяет ракете добиваться наиболее подходящих вариантов маневрирования, исходя из того, какую ЗРС против неё пытаются применить.
В 2016 году в Минобороны сообщали, что в войсках начали применять ракеты-мишени "Пенсне", имитирующие различные высокоскоростные цели.
Отмечено, что такая ракета позволит существенно повысить уровень обученности расчётов зенитных ракетных комплексов по реагированию на самые сложные цели.
Известно, что уже в ближайшее время новая ракета поступит на вооружение ВС РФ. Первым делом ракеты такого типа будут размещаться на полигонах противовоздушной обороны. Одно из направлений для использования – тренировки экипажей истребительной авиации.
Испытания новейших ракет-мишеней проведены на полигонах "Ашулук" (Астраханская область) и "Телемба" (Республика Бурятия). По ним работали ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».
Одна из важнейших возможностей новой ракеты – анализ ЗРК по сигналу облучения. Программное обеспечение после проведения анализа позволяет ракете добиваться наиболее подходящих вариантов маневрирования, исходя из того, какую ЗРС против неё пытаются применить.
В 2016 году в Минобороны сообщали, что в войсках начали применять ракеты-мишени "Пенсне", имитирующие различные высокоскоростные цели.
Использованы фотографии: МО РФ
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