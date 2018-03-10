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В Сухопутных войсках сообщили о некоторых функциональных изменениях в "Ратнике"
В ходе начального этапа войсковой эксплуатации устранены практически все основные недоработки экипировки «Ратник». Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил начальник военного научного комитета Сухопутных войск ВС РФ полковник Александр Романюта. Полковник ВС РФ отметил, что с начала войсковой эксплуатации в 2015 году изменилось до 60 процентов составляющих.
При этом начальник комитета добавил, что продолжают приниматься сообщения и предложения от военнослужащих, эксплуатирующих войсковой комплект. Анализ собранных данных позволяет совершенствовать «Ратник», внедряя, к примеру, новые элементы.
Так, в 2018 году планируется доработать многофункциональный нож. Его функционал будет расширен за счёт устройства для откручивания и закручивания гаек, а также за счёт набора сменных отвёрток, незаменимых в процессе, например, текущего технического обслуживания оружия.
Напомним, что ранее сообщалось о введении третьего поколения индивидуальной экипировки «Ратник-3» к 2023 году. Комплект предполагается оснастить усовершенствованными системами жизнеобеспечения и индивидуальной защиты. Также планируется осуществить замену используемых сегодня систем связи и коммуникаций.
Сегодня «Ратник» комплектуется бронешлемами и бронежилетами, боевыми комбинезонами, гарнитурой с активной системой защиты слуха, специальными очками, элементами защиты коленных и локтевых суставов, стрелковым оружием, боевыми ножами, а также приборами разведки, малогабаритными биноклями, унифицированными оптическими и тепловизионными прицелами.
При этом начальник комитета добавил, что продолжают приниматься сообщения и предложения от военнослужащих, эксплуатирующих войсковой комплект. Анализ собранных данных позволяет совершенствовать «Ратник», внедряя, к примеру, новые элементы.
Так, в 2018 году планируется доработать многофункциональный нож. Его функционал будет расширен за счёт устройства для откручивания и закручивания гаек, а также за счёт набора сменных отвёрток, незаменимых в процессе, например, текущего технического обслуживания оружия.
Напомним, что ранее сообщалось о введении третьего поколения индивидуальной экипировки «Ратник-3» к 2023 году. Комплект предполагается оснастить усовершенствованными системами жизнеобеспечения и индивидуальной защиты. Также планируется осуществить замену используемых сегодня систем связи и коммуникаций.
Сегодня «Ратник» комплектуется бронешлемами и бронежилетами, боевыми комбинезонами, гарнитурой с активной системой защиты слуха, специальными очками, элементами защиты коленных и локтевых суставов, стрелковым оружием, боевыми ножами, а также приборами разведки, малогабаритными биноклями, унифицированными оптическими и тепловизионными прицелами.
Использованы фотографии: МО РФ
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