19:57 10 марта
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В Сухопутных войсках сообщили о некоторых функциональных изменениях в "Ратнике"

В ходе начального этапа войсковой эксплуатации устранены практически все основные недоработки экипировки «Ратник». Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил начальник военного научного комитета Сухопутных войск ВС РФ полковник Александр Романюта. Полковник ВС РФ отметил, что с начала войсковой эксплуатации в 2015 году изменилось до 60 процентов составляющих.

При этом начальник комитета добавил, что продолжают приниматься сообщения и предложения от военнослужащих, эксплуатирующих войсковой комплект. Анализ собранных данных позволяет совершенствовать «Ратник», внедряя, к примеру, новые элементы.

В Сухопутных войсках сообщили о некоторых функциональных изменениях в "Ратнике"



Так, в 2018 году планируется доработать многофункциональный нож. Его функционал будет расширен за счёт устройства для откручивания и закручивания гаек, а также за счёт набора сменных отвёрток, незаменимых в процессе, например, текущего технического обслуживания оружия.

Напомним, что ранее сообщалось о введении третьего поколения индивидуальной экипировки «Ратник-3» к 2023 году. Комплект предполагается оснастить усовершенствованными системами жизнеобеспечения и индивидуальной защиты. Также планируется осуществить замену используемых сегодня систем связи и коммуникаций.

Сегодня «Ратник» комплектуется бронешлемами и бронежилетами, боевыми комбинезонами, гарнитурой с активной системой защиты слуха, специальными очками, элементами защиты коленных и локтевых суставов, стрелковым оружием, боевыми ножами, а также приборами разведки, малогабаритными биноклями, унифицированными оптическими и тепловизионными прицелами.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 14

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:58
    Опытная эксплуатация для этого и предназначена. Выявить и устранить недостатки с точки зрения заказчика.
    oleg-gr
    1. сибиралт Сегодня, 19:28
      А что, без нового многофункционального ножа армию одеть преждевременно? winked
      сибиралт
      1. Muvka Сегодня, 19:47
        Цитата: сибиралт
        А что, без нового многофункционального ножа армию одеть преждевременно? winked

        Если вы не в курсе, то ежегодно по 50000 комплектов поставляют в армию.
        Muvka
  2. Beltasir Matyagu Сегодня, 18:59
    Интересно какой ратник-3
    Beltasir Matyagu
    1. Вояджер Сегодня, 19:04
      Что-то вроде этого будет, плюс-минус
      Вояджер
  3. san4es Сегодня, 19:01
    Его функционал будет расширен за счёт устройства для откручивания и закручивания гаек,

    what ...Гаечный ключ.называется bully
    san4es
    1. 210окв Сегодня, 19:10
      Ну и в случае чего-то оружие ударного действия... laughing Та же самая МСЛ не только землю рыть..
      Цитата: san4es
      Его функционал будет расширен за счёт устройства для откручивания и закручивания гаек,

      what ...Гаечный ключ.называется bully
      210окв
      1. san4es Сегодня, 19:16
        планируется доработать многофункциональный нож.

        Нынешний МФ"нож"
        В состав многофункционального инструмента 6Э6 входят плоскогубцы, основной клинок, дополнительный клинок, который является пилой по дереву и металлу (с линейкой), шило/развертка и крестовая отвертка.



        http://zonwar.ru/xolodnoe/multipurpos_knives.html
        /6E6_Ratnik.html
        san4es
    2. Piramidon Сегодня, 19:29
      Цитата: san4es
      .Гаечный ключ.называется bully

      Многофункциональный нож. Может что то типа этого.
      Piramidon
  4. Бензорез Сегодня, 19:10
    Нож?! Простите мою неосведомленность-а очки у бойцов не потеют при долговременной носке? Особенно при минусовых температурах. Там видно хоть что-то?
    Или они-на каске только красиво висеть?
    Бензорез
    1. san4es Сегодня, 19:32
      Цитата: Бензорез
      а очки у бойцов не потеют при долговременной носке?

      Очки защитные 6Б50
      Очки защитные состоят из корпуса с обтюратором, защитного стекла и наголовной ленты.
      Очки защитные могут применяться совместно с защитными шлемами.
      Технические характеристики:
      Обеспечивают защиту от осколков, проникающая способность которых эквивалентна проникающей способности стального шарика массой 1,05 г, диаметром 6,35 мм при V50% ≥ 350 м/с.
      Наголовная лента обладает возможностью не менее чем полуторакратного ее удлинения при растягивании.
      Масса – не более 200 г.
      Поверхность защитного стекла имеет покрытие, повышающее стойкость стекла к абразивному воздействию и снижающее запотевание очков.
      Cохраняют защитные свойства при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 50°С.
      В комплект входит:
      - очки защитные;
      - чехол с креплениями молле;
      - салфетка из микрофибры;
      - инструкция по уходу за защитными очками.
      san4es
    2. taiga2018 Сегодня, 19:33
      Цитата: Бензорез
      а очки у бойцов не потеют при долговременной носке?

      у меня тоже такой вопрос человека,который во время службы мог только мечтать о такой экипировке,а не сужается ли обзор в этих очках,а во время дождя как...
      taiga2018
  5. Бензорез Сегодня, 19:28
    Почему у бойцов очки разные на фото? Найдите пять отличий. Я бы выбрал первые. Ножи-ножами, а слепому бойцу они мало чем помогут.
    Бензорез
  6. Старый26 Сегодня, 19:32
    Цитата: Бензорез
    Простите мою неосведомленность-а очки у бойцов не потеют при долговременной носке? Особенно при минусовых температурах. Там видно хоть что-то?

    Вообще-то те, кто пользует "Ратник" говорят что не потеют
    Старый26
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