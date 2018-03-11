09:35 11 марта
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Разработка «Кинжала» шла одновременно с модернизацией МиГ-31

Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что параллельно с разработкой гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» шла модернизация сверхзвукового перехватчика МиГ-31, передает РИА Новости.



Ранее Минобороны сообщило, что экипаж МиГ-31 ВКС РФ выполнил практический пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», «пуск прошел штатно, ракета поразила заданную цель на полигоне».




В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МИГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия,
написал Рогозин в своем «Твиттере».

Напомним, во время оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию были продемонстрированы кадры испытания новой системы «Кинжал». По словам главы государства, «в декабре прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа».

Глава государства отметил, что гиперзвуковая ракета гарантированно способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров обычные и ядерные боезаряды.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 09:07
    good Вот это - ОТЛИЧНАЯ новость! Для - «вывсеврете» и «одни мультики показываете» , любуйтесь на здоровье! hi
    Охотовед 2
    1. Тралл Сегодня, 09:12
      Ну наконец-то, и Рогозин примазался к новостям о новом русском оружии smile
      После того, как отстрелялась тяжёлая артиллерия в лице Владимира Владимировича Путина.
      Тралл
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:22
        Ранее Минобороны сообщило, что экипаж МиГ-31 ВКС РФ выполнил практический пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», «пуск прошел штатно, ракета поразила заданную цель на полигоне».

        Почти как в той песне:
        "Есть только МИГ, между прошлым и будущим,
        Именно он, назывался "Кигжал"! smile
        СРЦ П-15
    2. влад66 Сегодня, 09:28
      Цитата: Охотовед 2
      good Вот это - ОТЛИЧНАЯ новость! Для - «вывсеврете» и «одни мультики показываете» , любуйтесь на здоровье! hi

      Ну такие "вывсеврете" тоже нужны,не даром таких плакальщиков те же полосатики называют "полезными иди,отами",поднимают шум,пыль,гам по любому мультику и другие спокойно ,на фоне "вывсеврете",пилят "Кинжал","Авнгард","Сармат" и "Статус6". hi
      влад66
    3. Chertt Сегодня, 09:31
      Цитата: Охотовед 2
      любуйтесь на здоровье!

      Ждем проверки на реальном противнике. Хватит полигоны разносить
      Chertt
  2. предки с Дона Сегодня, 09:07
    Если такие разработки рассекретили, остается только предполагать а что для дорогих "партнеров" будет приготовлено в ближайшее время.
    предки с Дона
    1. LSA57 Сегодня, 09:11
      Цитата: предки с Дона
      Если такие разработки рассекретили, остается только предполагать а что для дорогих "партнеров" будет приготовлено в ближайшее время.

      вот и пусть репу чешут, что может в ответку прилететь
      LSA57
  3. хрыч Сегодня, 09:08
    Вот и славненько, лучший истребитель всех времен и народов, стал носителем стратегического оружия. С повышением Миг-31 good
    хрыч
  4. D-Master Сегодня, 09:08
    Ну что же... Значит Мигу 31 уготована еще долгая служба, и возможно перезапуск серии с модернизацией и присвоением новой литеры... Что очень хорошо.
    D-Master
  5. Хубун Сегодня, 09:08
    а полигон , однако, на территории ИГИЛ. Условия не приближенные , а самые что ни на есть боевые
    Хубун
    1. ML-334 Сегодня, 09:28
      Слишком жирно по бармалеям,вот на Чёрном да на эсминцах-самый раз.
      ML-334
  6. anjey Сегодня, 09:13
    Действительно, лучше один раз увидеть а потом плохо спать и писатся по ночам- это о наших достопочтимых партнерах на западе....
    anjey
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:19
    Тут вчерась в рубрике ВО "фото и видео " прям баталия развернулась.А тут ночью видео вышло С ответами на многие вопросы.Да и фиг с теми пессимистами.В от что меня лично интерисует.То можно ли "Кинжал" со стратегов применять наших? С Ту 22 м3 например.Или с Су 24 и 34 .Вот где интересно знать.А то всё остальное убогие гадают сама ракета фейк или нет.Нет не фейк.Прям как анекдоте про папу ,сына и море."Где море папа?" laughing wassat
    Наблюдатель2014
    1. LSA57 Сегодня, 09:28
      Цитата: Наблюдатель2014
      В от что меня лично интерисует.То можно ли "Кинжал" со стратегов применять наших? С Ту 22 м3 например.Или с Су 24 и 34

      да скорее всего можно. нет смысла только для одного типа ЛА делать столь дорогое оружие.
      LSA57
    2. Muvka Сегодня, 09:34
      Полагаю там скоростей не хватит. А вообще - это по сути доработанная версия ракеты для Искандера, только без разгонного блока, из-за чего удалось добиться дальности в 2+к км.
      Muvka
  8. demiurg Сегодня, 09:31
    В принципе логично использовать МиГ-31 в качестве первой ступени. 1км/с на 20км.
    Даже обычный чугуний можно километров на 250 кидать, а с инерциалкой или глонасс еще и очень точно кидать.
    demiurg
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