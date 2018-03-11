Разработка «Кинжала» шла одновременно с модернизацией МиГ-31

В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МИГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия,

Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что параллельно с разработкой гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» шла модернизация сверхзвукового перехватчика МиГ-31, передает РИА Новости Ранее Минобороны сообщило, что экипаж МиГ-31 ВКС РФ выполнил практический пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», «пуск прошел штатно, ракета поразила заданную цель на полигоне».написал Рогозин в своем «Твиттере».Напомним, во время оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию были продемонстрированы кадры испытания новой системы «Кинжал». По словам главы государства, «в декабре прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа».Глава государства отметил, что гиперзвуковая ракета гарантированно способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров обычные и ядерные боезаряды.