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Разработка «Кинжала» шла одновременно с модернизацией МиГ-31
Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что параллельно с разработкой гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» шла модернизация сверхзвукового перехватчика МиГ-31, передает РИА Новости.
Ранее Минобороны сообщило, что экипаж МиГ-31 ВКС РФ выполнил практический пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», «пуск прошел штатно, ракета поразила заданную цель на полигоне».
Напомним, во время оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию были продемонстрированы кадры испытания новой системы «Кинжал». По словам главы государства, «в декабре прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа».
Глава государства отметил, что гиперзвуковая ракета гарантированно способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров обычные и ядерные боезаряды.
Ранее Минобороны сообщило, что экипаж МиГ-31 ВКС РФ выполнил практический пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», «пуск прошел штатно, ракета поразила заданную цель на полигоне».
В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МИГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия,написал Рогозин в своем «Твиттере».
Напомним, во время оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию были продемонстрированы кадры испытания новой системы «Кинжал». По словам главы государства, «в декабре прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа».
Глава государства отметил, что гиперзвуковая ракета гарантированно способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров обычные и ядерные боезаряды.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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