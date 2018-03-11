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Маск опубликовал новое видео запуска ракеты с автомобилем Tesla Roadster
Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в «Твиттере» новое видео запуска запуск Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster, состоявшегося в начале февраля, передает РИА Новости.
Представленный видеоролик создал друг Маска режиссер Джонатан Нолан.
Видео включает в себя новые кадры, которые еще не видела публика. «На них изображена подготовка к запуску, реакция и ликование зрителей, запуск ракеты в космос и видеокадры летящего в космосе автомобиля Tesla Roadster с манекеном за рулем. Кроме того, в видео показан момент крушения центрального ускорителя первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, который не смог приземлиться на плавучую платформу, рухнул в воды Атлантического океана на скорости более 480 километров в час и разбился», – пишет издание The Verge.
Напомним, запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся в начале февраля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю в скором времени после старта, а центральный разбился при посадке.
Почему Falcon Heavy и Starman (манекен, сидящий за рулем автомобиля)? Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас,написал глава американской компании.
Представленный видеоролик создал друг Маска режиссер Джонатан Нолан.
Это не трейлер фильма. Это не трейлер для телешоу. Мы надеемся, что это будет трейлер для одной части следующей главы человеческой истории,сказал Нолан после демонстрации видеоролика на ежегодном фестивале South by Southwest в субботу.
Видео включает в себя новые кадры, которые еще не видела публика. «На них изображена подготовка к запуску, реакция и ликование зрителей, запуск ракеты в космос и видеокадры летящего в космосе автомобиля Tesla Roadster с манекеном за рулем. Кроме того, в видео показан момент крушения центрального ускорителя первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, который не смог приземлиться на плавучую платформу, рухнул в воды Атлантического океана на скорости более 480 километров в час и разбился», – пишет издание The Verge.
Напомним, запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся в начале февраля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю в скором времени после старта, а центральный разбился при посадке.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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