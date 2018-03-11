13:05 11 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Маск опубликовал новое видео запуска ракеты с автомобилем Tesla Roadster

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в «Твиттере» новое видео запуска запуск Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster, состоявшегося в начале февраля, передает РИА Новости.



Почему Falcon Heavy и Starman (манекен, сидящий за рулем автомобиля)? Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас,
написал глава американской компании.


Представленный видеоролик создал друг Маска режиссер Джонатан Нолан.

Это не трейлер фильма. Это не трейлер для телешоу. Мы надеемся, что это будет трейлер для одной части следующей главы человеческой истории,
сказал Нолан после демонстрации видеоролика на ежегодном фестивале South by Southwest в субботу.



Видео включает в себя новые кадры, которые еще не видела публика. «На них изображена подготовка к запуску, реакция и ликование зрителей, запуск ракеты в космос и видеокадры летящего в космосе автомобиля Tesla Roadster с манекеном за рулем. Кроме того, в видео показан момент крушения центрального ускорителя первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, который не смог приземлиться на плавучую платформу, рухнул в воды Атлантического океана на скорости более 480 километров в час и разбился», – пишет издание The Verge.

Напомним, запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся в начале февраля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю в скором времени после старта, а центральный разбился при посадке.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 45

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. voyaka uh Сегодня, 12:18
    Без всякой помпы, в начале марта Спэйс-Икх запустил юбилейный 50-й Фалкон-9.
    Вывел успешно на гео-стационарную орбиту спутник весом в 6 т размером с автобус.
    voyaka uh
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:23
      Минивен, что ли на этот раз? А к сверхтяжелой ракете сразу Абрамс подвесят -космический вариант, с ракетных движком? Россия единственная страна в мире, создающая принципиально новое оружие, в то время как янки из всего делают уже и не шоу, а поганую клаунаду!
      Геркулесыч
      1. Sefevi Сегодня, 12:56
        "янки из всего делают уже и не шоу, а поганую клаунаду!"
        "Россия единственная страна в мире, создающая принципиально новое оружие"
        Люди гордятся своим уровнем жизни, хорошими условиями для жизни и работы, проджолжительностью жизни, а тут ...ОРУЖИЕМ laughing хотя не думаю,что у России есть то, чего нет у американцев. Это как минимум. Завидуйте молча. Некоторые комменты вызывают лишь презрение! Когда у вас появятся такие, как Маск, Гейтс и др., тогда и будете иметь моральное право очернять великие достижения ВСЕГО человечества. Хотя этого кажется не будет никогда!
        Sefevi
      2. А. Привалов Сегодня, 12:58
        Цитата: Геркулесыч
        Минивен, что ли на этот раз? А к сверхтяжелой ракете сразу Абрамс подвесят -космический вариант, с ракетных движком? Россия единственная страна в мире, создающая принципиально новое оружие, в то время как янки из всего делают уже и не шоу, а поганую клаунаду!

        Неужели, пугать весь мир "принципиально новым оружием", гораздо более достойное занятие?
        "Эти новейшие системы нужны нашей стране, чтобы добиться переговоров с другими государствами". (В.В. Путин)

        "Другие государства" что, отказываются разговаривать с РФ? Приходится таким образом добиваться их внимания? Видимо, действительно, плохо дело... recourse
        А. Привалов
    2. Горный стрелок Сегодня, 12:25
      И что? А во французской Гвиане запустили "Союз" с 4-мы спутниками связи. Тихо так, без помпы...
      Горный стрелок
    3. Chertt Сегодня, 12:27
      Цитата: voyaka uh
      в начале марта Спэйс-Икх запустил юбилейный 50-й Фалкон-9

      Можете считать меня предвзятым (а это так и есть). Но я был бы, куда счастливее, если бы этот "юбилейный" рухнул на белый дом. окр. Колумбия
      Chertt
      1. voyaka uh Сегодня, 12:35
        Это известный фактор: "когда самая большая радость крестьянина -
        когда у него уродится хороший урожай? Нет. Когда у соседа корова сдохнет" smile
        voyaka uh
        1. Chertt Сегодня, 12:40
          Цитата: voyaka uh
          известный фактор: "когда самая большая радость крестьянина -

          Что есть, то есть. laughing
          Chertt
        2. влад66 Сегодня, 12:45
          Цитата: voyaka uh
          когда у него уродится хороший урожай? Нет. Когда у соседа корова сдохнет"

          Мне вообще то по барабану на Илона Маска и его фальконы, ни холодно, ни жарко, я бы например порадовался, если бы такую хреновину Израиль запустил, ей богу Алексей Батькович рад бы был за вас, а на полосатых мне вот тьфу и растереть. hi
          влад66
        3. ASG7 Сегодня, 12:49
          Мы были бы рады хорошему урожаю у соседа, да вот ведь незадача - вместо пшеницы у него одни сорняки уродились, а в этом веселья немного, согласитесь.
          ASG7
        4. askort154 Сегодня, 12:55
          voyaka uh...Это известный фактор: "когда самая большая радость крестьянина -
          когда у него уродится хороший урожай? Нет. Когда у соседа корова сдохнет"

          К вам это, конечно, не относится. У ваших соседей нет коров, только верблюды. wink hi
          askort154
      2. Greenwood Сегодня, 12:49
        Цитата: Chertt
        если бы этот "юбилейный" рухнул на белый дом. окр. Колумбия
        Спать вам не дают по ночам? Под дверью нагадили?
        Greenwood
        1. Chertt Сегодня, 12:53
          Цитата: Greenwood
          Спать вам не дают по ночам? Под дверью нагадили?

          Вы здоровы ? Как такое вообще возможно ?
          Chertt
    4. Muvka Сегодня, 12:29
      Цитата: voyaka uh
      Без всякой помпы, в начале марта Спэйс-Икх запустил юбилейный 50-й Фалкон-9.
      Вывел успешно на гео-стационарную орбиту спутник весом в 6 т размером с автобус.

      А что в этом сверхъестественного? Протон тоже способен на такое. Напомнить, сколько лет Протону?
      Muvka
      1. voyaka uh Сегодня, 12:38
        А я и не спорю. У Протона около ста удачных запусков
        voyaka uh
        1. Muvka Сегодня, 12:46
          Еще бы был у нас космодром на тех же широтах, Протон бы и 9т смог выводить на такую высоту. Но увы, все наши космодромы сильно севернее.
          Muvka
    5. штрафбат Сегодня, 12:32
      Господа! Странная у Вас, евреев, позиция получается: Верю не верю.
      Месяца 3-4 назад смеялись Вы и над Статусом6 и над Кинжалом........не верили.
      А американцы Вам хорошее кино показали, в уши надули и Вы поверили....... feel
      штрафбат
      1. voyaka uh Сегодня, 12:45
        "А американцы Вам хорошее кино показали"///

        В смысле? Фалкон-Хэви не взлетел? belay
        voyaka uh
        1. штрафбат Сегодня, 12:56
          Таки, и Аполло -11 не факт!
          «All work and no play makes Jack a dull boy» - «Только работа, без развлечений отупляет Джека»,
          Кредо Илона Маска
          штрафбат
        2. штрафбат Сегодня, 13:00
          Задам всего пару вопросов....если сможете найти на них ответ, думаю для Вас все прояснится...
          1. Как американцы преодолели пояс Ван Аллена и не умерли от радиации(14 раз со слов американцев)?
          2.Если они действительно летали тогда, в далёком 1969 году, то что мешает им летать сейчас?
          штрафбат
        3. mvg Сегодня, 13:00
          Стесняюсь спросить, а где ваш друг Ватник?
          mvg
    6. Черный_Ватник Сегодня, 12:36
      Если без всякой помпы, то это все делает правительство США, а Маск всего лишь скоморох для отведения внимания.
      Спейс-икс из декады в декаду терпят колоссальные убытки, но до сих пор остаются на плаву, чудеса.
      Черный_Ватник
      1. voyaka uh Сегодня, 12:58
        Спэйс-Икс была в небольшом "плюсе" в 2017. По рассчетам аналитиков
        прибыльность около 3%. Без всякого американского правительства.
        Если в этом году они сделают около 20 успешных запусков, как запланировано,
        то заработав где-то 1,5 млрд долларов выйдут на 5-7% прибыльность.
        Прибыль из Спэйс-Икс Маск перекачивает в Теслу, которая пока убыточна.
        voyaka uh
    7. Зяблицев Сегодня, 12:36
      У пацана есть деньги и он с удовольствием тратит их на хобби полезное для всего человечества - почему бы и нет! А крупнейшая госкорпорация NASA на самом то деле в анусе, пусть кто то скажет, что Роскосмос не лучше, но пока к МКС астронавты летают на наших ракетах, а не наоборот... laughing
      Зяблицев
    8. ASG7 Сегодня, 12:45
      На фоне уже бывших Шаттлов и даже бывших Сатурнов, технологии г-на Макса это обсасывание пальца, и чем здесь гордиться я не вижу. В век ядерных технологий изобретаем велосипед - вот то радости. Это во-первых, а во-вторых кто за него мусор из космоса убирать будет(в виде его любимого автомобиля), мог бы и на марс его запустить, в впрочем нет не может.
      ASG7
    9. san4es Сегодня, 12:46
      Цитата: voyaka uh
      Без всякой помпы ....
      Вывел успешно на гео-стационарную орбиту спутник весом в ....
      wink
      san4es
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:23
    Явно не сработал посыл Маска. Зря он автомобиль отправил неизвестно куда... Когда же эта афера лопнет, наконец...
    Горный стрелок
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:25
      Следующим экипажем к Тесле полетит сам Маск, а то манекен запарился один куда то переться! wassat Жалуется, что скучно одному lol
      Геркулесыч
      1. Trevis Сегодня, 12:28
        Маск лично на Марс полетит! laughing Только защиту от радиации сварганит и вперед.
        Trevis
    2. штрафбат Сегодня, 12:28
      Кинокомпания Коламбия Пикчерз Не Предс­тав­ля­ет: Сиквел от режиссёра Джастина Лина "Стартрек Илона Маска"
      штрафбат
    3. Простой Сегодня, 12:45
      Цитата: Горный стрелок
      Зря он автомобиль отправил неизвестно куда...



      Кстати траектория известная так что любителям раритета, лет так через пятьдесят, будет чем заняться.
      Простой
  3. Дормидонт Сегодня, 12:26
    Преклоняюсь перед голливудом и МММмаском
    Дормидонт
    1. sapporo1959 Сегодня, 12:29
      Действительно,так и Путина переплюнет с пепелацем и гравитацем в мультипликационном виде...
      sapporo1959
    2. Простой Сегодня, 12:48
      Цитата: Дормидонт
      Преклоняюсь перед голливудом и МММмаском


      Сплюньте три раза на эту МММ
      Простой
  4. Masya Masya Сегодня, 12:28
    (манекен, сидящий за рулем автомобиля)

    кто- нибудь объяснит зачем, с какой целью? в следующий раз человека отправят? и он за рулем автомобиля будет бороздить просторы вселенной? recourse
    Masya Masya
    1. штрафбат Сегодня, 12:38
      кто- нибудь объяснит зачем, с какой целью?

      Гады полосатые решили металлолом в районе Альфы-Центавры принимать......
      Вот первую железяку и отправили laughing wink а манекен.....- типа пугала, от гуманоидов....
      штрафбат
      1. Masya Masya Сегодня, 12:43
        Цитата: штрафбат
        Гады полосатые решили металлолом в районе Альфы-Центавры принимать......
        Вот первую железяку и отправили

        могли бы и поближе, на краине металлом принимают, да еще и приплачивают за него... wink
        Masya Masya
        1. штрафбат Сегодня, 12:45
          Согласна! Но уже такой помпезности не будет!!!
          А тут - Автостопом по Галактикам!!! laughing wink
          штрафбат
  5. assa67 Сегодня, 12:34
    Цитата: voyaka uh
    Вывел успешно на гео-стационарную орбиту спутник весом в 6 т размером с автобус.

    в начале марта якобы был запуск...в этот автобус напихать бы руководителей стран нато,и прихлебателей...жаль нет такого автобуса...
    assa67
  6. emwave Сегодня, 12:42
    Вот чего точно никогда не пойму - на хрена легковую машину с манекеном запускать? С мозгами у ребят что-то явно. Полезной нагрузки не было что ли? Странно всё это...
    emwave
    1. Greenwood Сегодня, 12:51
      Цитата: emwave
      на хрена легковую машину с манекеном запускать?
      Это частная компания. А Маск довольно эксцентричная особа. Захотелось ему поприкалываться, прикололся. Может себе позволить. Относитесь к этому проще.
      Greenwood
      1. emwave Сегодня, 12:53
        Из-за таких приколистов на орбите всякого дерьма немеряно. Велика вероятность попадания Теслой в вышедшего в космос американского космонавта - засудят ведь Маска, если что - свои же.
        emwave
  7. gig334 Сегодня, 12:47
    Как я понял, что то более тяжёлое кроме автомобиля, эти ракеты поднять не могут. Проще говоря, болезнь Брауна у США так и осталась. Они до сих пор не могут создать мощные ракетные двигатели, поэтому за место полноценного груза, выбрали самый лёгкий, это автомобиль. Проще говоря, пока это только красивая игрушка, не более. Так что США будут продолжать покупать ракетные двигатели у России. Да и не прогресс это сейчас, прогрессом это было в то время, когда Гагарин полетел в космос, но это достижение принадлежит России(СССР) . А вот ядерный двигатель, которая создала Россия, вот это прогресс нынешнего времени.
    gig334
    1. emwave Сегодня, 12:55
      Пусть ребята повеселятся. Голивудщина глубоко в мозгах засела.
      emwave
  8. emwave Сегодня, 12:57
    Частная компания с госфинансированием и кучей долгов, ага-ага... может себе позволить.Чего-то из "Теслы" топ-менеджеры увольняются - от эксцентричности Маска наверное.
    emwave
Картина дня