Маск опубликовал новое видео запуска ракеты с автомобилем Tesla Roadster

Почему Falcon Heavy и Starman (манекен, сидящий за рулем автомобиля)? Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас,

Это не трейлер фильма. Это не трейлер для телешоу. Мы надеемся, что это будет трейлер для одной части следующей главы человеческой истории,