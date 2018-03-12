В Полтаве (Украина) собираются назвать аэропорт в честь "достойного человека" - Мазепы

Это будет визитная карточка области. И логично, если мы спросим мнение жителей.

В украинском городе Полтава идёт активное обсуждение того, какое имя присвоить полтавскому аэропорту. Голосование идёт как по телефону, так и через Интернет. По словам председателя Полтавского областного совета Александра Биленького, «нельзя оставлять аэропорт безымянным», а потому «будет правильно, аэропорт получит имячеловека».Александр Биленький:Голосование проводится на сайте , где выбор имён весьма ограничен.Как отмечают местные ресурсы, на сегодняшний день с существенным отрывом лидирует вариант «Аэропорт Иван Мазепа» - в честь небезызвестного исторического персонажа, украинского гетмана, отличившегося своим предательством и переходом на сторону шведского короля Карла XII с последующим бегством в Османскую империю.За Мазепу в ходе голосования отдано более 2 тыс. голосов.А какие же ещё предложения для жителей Полтавы представлены? Это Николай Гоголь, Григорий Сковорода, Иван Котляревский и Симон Петлюра. При этом все эти варианты существенно отстают от варианта с Мазепой.По иронии судьбы, первый международный рейс из аэропорта Полтавы будет выполнен в турецкую Анталью. Если аэропорт получит в итоге имя гетмана Мазепы, бежавшего в Османскую империю, то это будет отдавать определённым символизмом...