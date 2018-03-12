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В Полтаве (Украина) собираются назвать аэропорт в честь "достойного человека" - Мазепы
В украинском городе Полтава идёт активное обсуждение того, какое имя присвоить полтавскому аэропорту. Голосование идёт как по телефону, так и через Интернет. По словам председателя Полтавского областного совета Александра Биленького, «нельзя оставлять аэропорт безымянным», а потому «будет правильно, аэропорт получит имя достойного человека».
Александр Биленький:
Голосование проводится на сайте, где выбор имён весьма ограничен.
Как отмечают местные ресурсы, на сегодняшний день с существенным отрывом лидирует вариант «Аэропорт Иван Мазепа» - в честь небезызвестного исторического персонажа, украинского гетмана, отличившегося своим предательством и переходом на сторону шведского короля Карла XII с последующим бегством в Османскую империю.
За Мазепу в ходе голосования отдано более 2 тыс. голосов.
А какие же ещё предложения для жителей Полтавы представлены? Это Николай Гоголь, Григорий Сковорода, Иван Котляревский и Симон Петлюра. При этом все эти варианты существенно отстают от варианта с Мазепой.
По иронии судьбы, первый международный рейс из аэропорта Полтавы будет выполнен в турецкую Анталью. Если аэропорт получит в итоге имя гетмана Мазепы, бежавшего в Османскую империю, то это будет отдавать определённым символизмом...
Александр Биленький:
Это будет визитная карточка области. И логично, если мы спросим мнение жителей.
Голосование проводится на сайте, где выбор имён весьма ограничен.
Как отмечают местные ресурсы, на сегодняшний день с существенным отрывом лидирует вариант «Аэропорт Иван Мазепа» - в честь небезызвестного исторического персонажа, украинского гетмана, отличившегося своим предательством и переходом на сторону шведского короля Карла XII с последующим бегством в Османскую империю.
За Мазепу в ходе голосования отдано более 2 тыс. голосов.
А какие же ещё предложения для жителей Полтавы представлены? Это Николай Гоголь, Григорий Сковорода, Иван Котляревский и Симон Петлюра. При этом все эти варианты существенно отстают от варианта с Мазепой.
По иронии судьбы, первый международный рейс из аэропорта Полтавы будет выполнен в турецкую Анталью. Если аэропорт получит в итоге имя гетмана Мазепы, бежавшего в Османскую империю, то это будет отдавать определённым символизмом...
Использованы фотографии: Фейсбук
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