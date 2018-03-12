10:08 12 марта
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В Полтаве (Украина) собираются назвать аэропорт в честь "достойного человека" - Мазепы

В украинском городе Полтава идёт активное обсуждение того, какое имя присвоить полтавскому аэропорту. Голосование идёт как по телефону, так и через Интернет. По словам председателя Полтавского областного совета Александра Биленького, «нельзя оставлять аэропорт безымянным», а потому «будет правильно, аэропорт получит имя достойного человека».

Александр Биленький:
Это будет визитная карточка области. И логично, если мы спросим мнение жителей.


Голосование проводится на сайте, где выбор имён весьма ограничен.


Как отмечают местные ресурсы, на сегодняшний день с существенным отрывом лидирует вариант «Аэропорт Иван Мазепа» - в честь небезызвестного исторического персонажа, украинского гетмана, отличившегося своим предательством и переходом на сторону шведского короля Карла XII с последующим бегством в Османскую империю.

За Мазепу в ходе голосования отдано более 2 тыс. голосов.

В Полтаве (Украина) собираются назвать аэропорт в честь "достойного человека" - Мазепы


А какие же ещё предложения для жителей Полтавы представлены? Это Николай Гоголь, Григорий Сковорода, Иван Котляревский и Симон Петлюра. При этом все эти варианты существенно отстают от варианта с Мазепой.

По иронии судьбы, первый международный рейс из аэропорта Полтавы будет выполнен в турецкую Анталью. Если аэропорт получит в итоге имя гетмана Мазепы, бежавшего в Османскую империю, то это будет отдавать определённым символизмом...

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 24

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:16
    Как отмечают местные ресурсы, на сегодняшний день с существенным отрывом лидирует вариант «Аэропорт Иван Мазепа» - в честь небезызвестного исторического персонажа, украинского гетмана, отличившегося своим предательством и переходом на сторону шведского короля Карла XII с последующим бегством в Османскую империю.

    Ну так и неудивительно, это ведь это уже страна ..... куда хотел попасть Буратино! laughing
    a.s.zzz888
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:56
      В Полтаве (Украина) собираются назвать аэропорт в честь "достойного человека" - Мазепы
      Сегодня, 06:13
      есть и более достойный персорнаж...
      андрей юрьевич
    2. Chertt Сегодня, 07:00
      назвать аэропорт в честь "достойного человека" - Мазепы

      Когда с небратьев, морок сойдет, ох и много им назад переименовывать придется
      Chertt
      1. dauria Сегодня, 09:20
        А знаете, кого напоминают курды из Африна ? Переяславскую раду 1654 года. И даже турки вновь действующее лицо.
        Порыпались-порыпались. Остались с клочком земли .Поняли, что кранты и вырежут либо поляки, либо шведы , либо турки и пошли к московскому царю- повоюй за нас с Польшей да шведами , да отбери-ка у них свои же города .
        dauria
  2. svp67 Сегодня, 06:18
    В Полтаве (Украина) собираются назвать аэропорт в честь "достойного человека" - Мазепы
    Ну конечно, все с ног на голову, конечно имя героя обороны Полтавы от шведов полковника Алексея Степановича Келина не комильфо использовать...а вот человека предавшего не только людей ему доверившихся, но и веру православную, уйдя к лютеранскому королю... А впрочем, оно так лучше, лишний символ нам, какие у нации герои, такая и нация.
    svp67
    1. avt Сегодня, 10:01
      Цитата: svp67
      Ну конечно, все с ног на голову, конечно имя героя обороны Полтавы от шведов полковника Алексея Степановича Келина не комильфо использовать..

      О чём Вы!? Этож велика нация рагулей родства не помнящих. Они и Полтаву в Новошведовку , или Мазепинск переименують.А вообще ну чистый подсознадельный фрейдизм какой то - выбирать себе хероив из тех, кто собственно их украинство просрал. Как Петлюра , отдавший пять областей полякам, как Мазепа , слившийся после Полтавы и прочии ...сайгакидачные. Сама Руина уже по факту с 1991 могла бы быть переименована в Мазепину. У них прям после майдауна какая то эпидемия маниакально-депрессивного психоза ....походу нашли способ его передачи между свидомытами воздушноккапельным путём через интернет посредством клавиатуры и экрана.
      avt
  3. Серж Горелый Сегодня, 06:23
    Остаётся дождаться посадки в аэропорту прибывшего с визитом вежливости стратегического ракетоносцы "Пётр первый"....
    Серж Горелый
  4. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:27
    Не, ну он же от москалей к Карлу сбежал, значит не предатель))) Ну а так все в тугой струе современной древнеукраинской философии - возвеличивай предателей и убийц, топчись на памяти героев.
    Ушлый_башкорт
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:00
      smile
      Тогда уж лучше дасть название этому аэропорту ...аэропорт имени КАРЛА 12.
      Во всей Восточной Европе появилась тенденция переписать историю поменяв попутно названия исторических мест...разрушив памятники и могилы наших героев тех лет...забвение своих корней вот что ждет УКРАИНУ и соответственно пинок из глубины веков под зад кастрюлеголовым прилетит смачный...
      « Кто забывает уроки истории, обречён на их повторение. »

      Джордж Сантаян
      Тот же ЛЕХА
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:28
    Есть для названия аэропорта Полтавы реальные три варианта -Иуды Искариота, Второй -Адольфа Гитлера, и третий в честь сатаны из ада! !
    Геркулесыч
  6. Alex-a832 Сегодня, 06:31
    Как корабль назовёшь.... Остаётся ждать от аэропорта какой-то подлости. Стрёмно таким аэропортом пользоваться.
    Alex-a832
    1. Ретвизан 8 Сегодня, 07:31
      Возможно это знак, что в дальнейшем аэропорт переметнется и будет пренадлежать другому государству, разумеется вместе с территорией.
      Ретвизан 8
  7. Дормидонт Сегодня, 06:37
    Есть и другие достойные древниеукры-каин, иуда и др.
    Дормидонт
  8. Шалтай Сегодня, 06:39
    И засадить территорию молодыми осинками .
    Хохлы , играйтесь дальше с проклятием . Да за вошками своими приглядывайте , чтобы случайно не сожрали вас до смерти как вашего хероя Мазепу .
    Шалтай
  9. anjey Сегодня, 06:51
    В Полтаве (Украина) собираются назвать аэропорт в честь "достойного человека" - Мазепы
    Краине если не хватает своих героев ,то можно обобщить и оптимизировать названия,например : площадь предателей,улица насильников,парк убийц и тд и тп....
    anjey
  10. ul_vitalii Сегодня, 06:52
    Лучше в честь Карла, может инвестиции попрут. smile
    ul_vitalii
  11. Metallurg_2 Сегодня, 06:56
    Какая страна - такие и герои...
    Metallurg_2
  12. нафанаил Сегодня, 06:58
    Странно.Вообще то Гоголь считал себя русским писателем
    нафанаил
  13. galan Сегодня, 07:06
    В честности украинцам не откажешь. Предательство у них в крови, поэтому я приветствую их предложение назвать аэропорт именем Ивана Мазепы, а ещё лучше сразу именем Иуды.
    galan
  14. rotmistr60 Сегодня, 07:21
    Намедни прочитал, что они уже у Трампа древнеукраинские корни нашли. Так, что не ломайте голову свидомые, а назовите Трамп, может денежка обломится от польщенного американца.
    rotmistr60
  15. Ретвизан 8 Сегодня, 07:28
    Да, отказавшись от легендарных и реально совершивших подвиги героев, но "запятнавшим" себя с исторической связью с Россией и СССР, украинский политикум тасует весьма зашарканные несколько имён, геройство которых заключалась лишь в предательстве, трусости и подлости!
    Ретвизан 8
  16. Ferdinant Сегодня, 07:30
    Как корабль назовете,так он и поплывет.Будут там постоянные измены то двигателей,то шасси,те еще бог весть,что.
    Ferdinant
  17. gukoyan Сегодня, 07:53
    ...а именем Порошенко предлагаю назвать безымянный общественный туалет))
    gukoyan
  18. Галеон Сегодня, 09:31
    Мазепа - яркий колдырь в истории укров, который прое.. терял, в общем, свою казну при участии москалей во главе с Александром Меньшиковым. Ставить памятник такому неудачнику, это как у нас молиться Николаю 2-му о спасении России. (Простите, сам православный, но абсурд есть абсурд. Всю жизнь царь мечтал, чтоб его оставили в покое, а ему и после смерти покоя не дают).
    Галеон
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