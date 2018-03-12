Мэттис прокомментировал послание Владимира Путина

Я смотрел речь президента Путина, и, как и многие из нас, я сосредоточился на последней трети (о новых российских вооружениях). Первые две трети – явно о внутренних проблемах, а также… о возможностях снизить напряженность между странами НАТО, западными странами… и Российской Федерацией,

Мне платят за то, чтобы я составлял стратегические оценки… Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале России, и до всех систем, о которых (Путин) говорит, еще несколько лет,