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Мэттис прокомментировал послание Владимира Путина
Последняя часть доклада президента РФ Владимира Путина, посвященная новым вооружениям, разочаровала главу Пентагона Джеймса Мэттиса, передает РИА Новости.
Третья часть послания разочаровала американского министра обороны. По его словам, «то вооружение, которое представил Путин, еще разрабатывается и пока не меняет расклада сил».
Напомним, Путин в послании к Федеральному Собранию 1 марта представил новейшие виды российского оружия, не имеющие аналогов в мире. Речь шла о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном и гиперзвуковом оружии.
Позднее группа сенаторов обратилась к госсекретарю Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой с целью «обновления договора СНВ-3» и «повышения транспарентности в сфере разработки нестратегического ядерного оружия».
Я смотрел речь президента Путина, и, как и многие из нас, я сосредоточился на последней трети (о новых российских вооружениях). Первые две трети – явно о внутренних проблемах, а также… о возможностях снизить напряженность между странами НАТО, западными странами… и Российской Федерацией,сказал Мэттис.
Третья часть послания разочаровала американского министра обороны. По его словам, «то вооружение, которое представил Путин, еще разрабатывается и пока не меняет расклада сил».
Мне платят за то, чтобы я составлял стратегические оценки… Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале России, и до всех систем, о которых (Путин) говорит, еще несколько лет,отметил он.
Напомним, Путин в послании к Федеральному Собранию 1 марта представил новейшие виды российского оружия, не имеющие аналогов в мире. Речь шла о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном и гиперзвуковом оружии.
Позднее группа сенаторов обратилась к госсекретарю Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой с целью «обновления договора СНВ-3» и «повышения транспарентности в сфере разработки нестратегического ядерного оружия».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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