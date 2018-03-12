10:02 12 марта
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Мэттис прокомментировал послание Владимира Путина

Последняя часть доклада президента РФ Владимира Путина, посвященная новым вооружениям, разочаровала главу Пентагона Джеймса Мэттиса, передает РИА Новости.



Я смотрел речь президента Путина, и, как и многие из нас, я сосредоточился на последней трети (о новых российских вооружениях). Первые две трети – явно о внутренних проблемах, а также… о возможностях снизить напряженность между странами НАТО, западными странами… и Российской Федерацией,
сказал Мэттис.


Третья часть послания разочаровала американского министра обороны. По его словам, «то вооружение, которое представил Путин, еще разрабатывается и пока не меняет расклада сил».

Мне платят за то, чтобы я составлял стратегические оценки… Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале России, и до всех систем, о которых (Путин) говорит, еще несколько лет,
отметил он.

Напомним, Путин в послании к Федеральному Собранию 1 марта представил новейшие виды российского оружия, не имеющие аналогов в мире. Речь шла о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном и гиперзвуковом оружии.

Позднее группа сенаторов обратилась к госсекретарю Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой с целью «обновления договора СНВ-3» и «повышения транспарентности в сфере разработки нестратегического ядерного оружия».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. taiga2018 Сегодня, 08:45
    "разочаровала..."значит всё нормально...
    taiga2018
    1. cniza Сегодня, 08:50
      А что ещё ему говорить , признать , что очередной раз проспали? , вот и будут мямлить.
      cniza
      1. Кроу Сегодня, 08:57
        Мне платят за то, чтобы я составлял стратегические оценки… Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале России, и до всех систем, о которых (Путин) говорит, еще несколько лет

        Проспали, а признать стыдно. Будут делать мину - "аля-унихэтогонет".
        С "Калибрами" та же ситуация была, пока не использовали. Надеюсь, что не будет повода для применения новых образцов.
        Кроу
        1. donavi49 Сегодня, 09:12
          Так, Калибр не был секретом. Не был сюрпризом. Это фактически догоняющий. То есть теперь у России есть свой Топор. Правда носителей онного все еще немного (на СЗМ - можно спроецировать один ground-attack прессет Берка) и нет универсальных пусковых.

          Насчет гиперзвука. У американцев официальный рекорд - 11 850км/9,6М установленный и зарегистрированный в 2004 году на Х-43. В горизонтальном полете.

          То есть у них есть технологии, защита.

          Также не стоит забывать HTV-2 - который как раз действует по тому принципу, что и анимация Авангарда - выводится на Минотавре и оттуда планирует в управляемом полете. Первый полет 10 год (частично успешно). Второй в 11 - но эпик фейл. После программу трансформировали в новый аппарат на stage 3. И пока тихо.

          Плюс у них вполне себе рабочая Х-51.
          donavi49
        2. maxim947 Сегодня, 09:17
          К чему сарказм? все он в принципе правильно говорит, данное вооружение по сути находится на разных стадиях производства. Да и вообще не стоит обольщаться что пин.досы не в курсе наших разработок, все они знают, в наш-то век сотовых и т.п.
          maxim947
          1. Кроу Сегодня, 09:53
            Это не сарказм - констатация. Некоторые единицы уже на вооружении. Какие-то дорабатывают. А они-сша в курсе. Но, что делать - не знают. Калибры, думали, что не летают далеко, но всё-таки... А своими заявлениями гос.деп успокаивает союзников. Типа - они впереди, покупайте у них.
            Кроу
      2. Хагалаз Сегодня, 09:06
        Примечательно другое. Когда заходит речь о своих вооружениях, то орут "всё пропало щеф, проспали, давайте денег. А когда о переговорах с Москвой, то говорят, что русские блефуют.
        Цитата: cniza
        А что ещё ему говорить , признать , что очередной раз проспали? , вот и будут мямлить.
        Хагалаз
      3. pjastolov Сегодня, 09:15
        Цитата: cniza
        А что ещё ему говорить , признать , что очередной раз проспали? , вот и будут мямлить.

        так их политика на чем основывалась? армия создает условия, а мид их использует. а что теперь? создать условия не могут, вот и назревает вопрос, а нужны ли они
        pjastolov
      4. Чёрный Сегодня, 09:23
        А между тем "несуществующие" ракеты поразили учебную цель..... laughing
        Чёрный
      5. vorobey Сегодня, 09:23
        Цитата: cniza
        А что ещё ему говорить , признать , что очередной раз проспали? , вот и будут мямлить.


        Надо признать что и госдеп и пентагон удар держат... вот насколько ногдаун серьезный оказался надо судить теперь по встречам и тематике... Все просто.. laughing не всегда тузы в покере выигрывают laughing
        vorobey
    2. LSA57 Сегодня, 08:57
      Цитата: taiga2018
      "разочаровала..."значит всё нормально...

      бедняга аж от разочарования заикаться начал laughing
      LSA57
    3. BecmepH Сегодня, 09:48
      Цитата: taiga2018
      "разочаровала..."значит всё нормально...

      Очень, очень хочется, чтобы так оно и было. Но! Те же самые слова, о том, что мы всех обогнали в военных технологиях и вооружении ВВП говорил в 2012 году...
      Не критикую, не ругаю ВВП. Так, мысли вслух
      BecmepH
  2. Ростовчанин Сегодня, 08:46
    Провоцирует на демонстрацию winked
    Ростовчанин
    1. LSA57 Сегодня, 08:58
      Цитата: Ростовчанин
      Провоцирует на демонстрацию

      вчера. первый звоночек. " Кинжал"
      LSA57
    2. котовский Сегодня, 09:02
      Цитата: Ростовчанин
      Провоцирует на демонстрацию

      Еще не вечер,тот же кинжал,вполне..
      А вообще..Если бы Путин блефовал,они бы сейчас не говорили,
      а действовали. hi
      котовский
      1. Aleksandr21 Сегодня, 09:27
        Цитата: котовский

        Еще не вечер,тот же кинжал,вполне..
        А вообще..Если бы Путин блефовал,они бы сейчас не говорили,
        а действовали. hi


        Каким бы образом действовали ? Нанесли удар ? :)
        Aleksandr21
  3. Egorovich Сегодня, 09:03
    Поезд кукукнул и уехал, а Меттис остался на перроне. Сколько ждать следующего не известно. Картина Репина налицо.
    Egorovich
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 09:04
    Ну не может же министр обороны распространять панические вопли . Сказал то , что должен был , не будет же он журналистам реальные расклады вываливать..
    КВУ-НСвД
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:10
    Мне платят за то, чтобы я составлял стратегические оценки…
    Судя по всему платят за халатное отношение к своим служебным обязанностям.
    «то вооружение, которое представил Путин, еще разрабатывается и пока не меняет расклада сил»
    Понятно, что Мэттису хотелось бы, чтобы так и было. Но реальность еще больше разочарует американцев.
    rotmistr60
  6. Влад Морозов Сегодня, 09:11
    Господину Метису показано не для верю -не верю! Пусть решают, уверен, что убеждать никто не будет!
    Влад Морозов
  7. Aleksandr21 Сегодня, 09:18
    Мне платят за то, чтобы я составлял стратегические оценки… Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале России, и до всех систем, о которых (Путин) говорит, еще несколько лет


    По факту то он прав. В настоящий момент те вооружения которые были представлены ВВП не состоят на вооружение, и находятся либо в завершающей стадии разработок либо на каком то другом этапе.... пока эти вооружения в серию пойдут, это время и дело тут не пары месяцев.
    Aleksandr21
  8. Сибвзрыв Сегодня, 09:24
    Позднее группа сенаторов обратилась к госсекретарю Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой с целью «обновления договора СНВ-3» и «повышения транспарентности в сфере разработки нестратегического ядерного оружия».
    ........ну неужели зашевелились??? Значит подействовало? Или все призывом и закончилось??
    Сибвзрыв
    1. donavi49 Сегодня, 09:29
      Вы странный. Для начала они соберут максимум информации. Собственно открытым текстом же написано - "повышения транспарентности в сфере разработки нестратегического ядерного оружия".

      Потом сверят со своими - и решат. Если опередили на 3-5 лет. То они могут приморозить немного через договор, а потом когда подойдут их Вундервафли до готовности - выйти из договора, как уже не раз делали, как не отвечающего интересам США.

      Если примерно +/- или США впереди - то тогда и говорить нечего, еще одну порцию санкций и все.
      donavi49
  9. Верхомнапуле Сегодня, 09:25
    амперсы в полной прострации,толи ещё будет!!! laughingТо-ли есть,то-ли нет,главное вовремя проинформировать и теперь пускай башка у амперсов болит!
    Верхомнапуле
  10. Дормидонт Сегодня, 09:28
    Кто дал право этому насекомому комментировать слова Самого Президента России?!!!
    Дормидонт
  11. svp67 Сегодня, 09:36
    По его словам, «то вооружение, которое представил Путин, еще разрабатывается и пока не меняет расклада сил».
    Стратег, великий стратег....он видимо от удивления забыл даже больше денег у Конгресса попросить....Ну ничего, скоро очухается и попросит.
    svp67
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 09:36
    Мне платят за то, чтобы я составлял стратегические оценки… Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале России, и до всех систем, о которых (Путин) говорит, еще несколько лет,
    отметил он.

    Оправдался... laughing Намекает чтобы платили больше? bully Да вы, мерикатосня, просахатили все наши военные новинки, и все приготовления наши в Сирии.
    a.s.zzz888
  13. Alex-a832 Сегодня, 09:38
    Что тут сказать, подопустил Путин пентагоновцев, поэтому Мэттис и разочарован. Наверняка ему разнос устраивали. Вот если бы в третьей части обращения Путина было о том, как мы отстали от США по вооружениям, то Мэттис был бы поосто очарован этим. Про несколько лет до появления этих видов оружия - это отмазка для сената.
    Alex-a832
  14. Altona Сегодня, 09:38
    Цитата: cniza
    А что ещё ему говорить , признать , что очередной раз проспали? , вот и будут мямлить.

    ------------------------------
    Посыл конгрессменам и сенаторам:"Спокуха парни, всё под контролем, мы тоже могём! Путин блефует."
    Altona
  15. Кент0001 Сегодня, 09:39
    "Дикий пес" уже не тот.....немного тупеет от старости, нейронные соединения медленнее инфу в мозг таскают....как у прибалтов, т.е. через неделю он точно "выразит озабоченность".
    Кент0001
  16. Волька Сегодня, 09:41
    янки откровенно облажались, им нужна исчерпывающая информация, потому теперь будем ловить их шпиков...
    Волька
  17. Petrix Сегодня, 09:49
    Кто знает что означает слово "транспарентность"? Что-то очень страшное, наверное? what
    Petrix
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