13:12 12 марта
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Американские эсминцы типа Arleigh Burke останутся «прожорливыми»

ВМС США отменили программу оснащения эсминцев типа Arleigh Burke гибридными силовыми установками, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com

Американские эсминцы типа Arleigh Burke останутся «прожорливыми»


Из-за большой "прожорливости" эсминцев этого типа и в целях экономии Минобороны США планировало оснастить 34 эсминца гибридными силовыми установкам. С их помощью флот должен был существенно уменьшить расход топлива, а также сделать корабли более тихоходными.


В рамках испытаний было выявлено, что использование электротяги на эсминцах вызывает проблемы. Так, эсминцы типа Arleigh Burke оснащаются тремя электрогенераторами, один из которых — резервный. Таким образом, работа всех электросистем корабля и включение электромоторов создавали максимальную нагрузку на два генератора, что сводило к минимуму экономию топлива, а также создавало риск перегрузки электросистемы.

На текущий финансовый год ВМС США запросили лишь $6,3 млн (всего на программу было затрачено свыше $300 млн), необходимые для дооснащения гибридной силовой установкой эсминца USS Truxtun (DDG-103). Он продолжит выполнять роль экспериментального корабля, что позволит военному командованию в будущем вернуться к оснащению эсминцев «электротягой».

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 18

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  1. Vard Сегодня, 12:07
    Как там... если быстро бегать под обстрелом... то умрёшь уставши... Может я и не прав, но в современной войне скорость корабля представляется не важной...
    Vard
    1. maxim947 Сегодня, 12:08
      Пускай провод за собой тягают) или солнечные батареи поставят, зеленые их поддержат)
      maxim947
    2. Удав КАА Сегодня, 12:34
      Цитата: Vard
      но в современной войне скорость корабля представляется не важной...
      Лира от торпеды, к примеру, убегала... За время полета ПКР можно успеть выбежать из пятна поиска ГСН...если атака с большой дистанции...Опять же оперативные нормативы развертывания сил , таки зависят от скорости хода...
      ("Мамы всякие нужны, мамы всякие важны"... Поэтому-то при проектировании и закладываются ТТХ от заказчика, который видит варианты использования изделия в совокупности его свойств и характеристик! Тральщик -- не ракетный катер! РКР -- не ССВ!) Ага. yes
      Удав КАА
    3. 73bor Сегодня, 12:47
      Как в биатлоне- если стреляешь плохо ,бег не поможет! laughing
      73bor
    4. Alex777 Сегодня, 12:59
      Да при чем тут скорость? Экономия топлива (очень они экономить любят wink ) и тишина на скорости до 20 узлов - вот цель. И она не достигнута. Пусть шумят (наши ПЛ И АПЛ спокойней жить будут) и топливо жрут (далеко не уплывут без дозаправки). Я - только за! hi
      Alex777
  2. Александр 3 Сегодня, 12:08
    Предложение-пусть охраняет сша как тролейбус.Надо проложить для них провод по прибрежной зоне.
    Александр 3
  3. Удав КАА Сегодня, 12:09
    Это правильное решение и не только с точки зрения экономии энергоресурсов по топливу. Это еще и снижение акустической заметности корабля, создание благоприятных условий для работы собственной гидроакустики. А вот проблему нужно решать через новые ГЭД и режимы их работы.
    Ну, а в бою -- тут уж "не до грибов, Петька!" (с) -- все будет работать на полную катушку, поэтому и вопрос отпадет сам собой. yes
    Удав КАА
    1. svp67 Сегодня, 12:16
      Цитата: Удав КАА
      Это еще и снижение акустической заметности корабля, создание благоприятных условий для работы собственной гидроакустики.

      Но значительно повышает заметность в ЭМ-спекторе, это ж как о "светится" будет.... Из космоса милое дело за ним смотреть...Думаю, что лучше перейти к советскому опыту и использовать ГТД. Можно в связке с дизелем
      svp67
      1. Удав КАА Сегодня, 12:20
        Цитата: svp67
        Но значительно повышает заметность в ЭМ-спекторе, это ж как о "светится" будет..

        А экранировать не пробовали?
        И потом, для поиска и патрулирования -- ГЭД самое то! Все делает один оператор с пульта управления АСУС...
        Удав КАА
        1. svp67 Сегодня, 13:09
          Цитата: Удав КАА
          А экранировать не пробовали?

          Согласен, пускай экранируют, меньше на вооружение, боеприпасы и еду места и веса останется....
          svp67
    2. ОБЕРЕГ Сегодня, 12:18
      Цитата: Удав КАА
      Это правильное решение и не только с точки зрения экономии энергоресурсов по топливу. Это еще и снижение акустической заметности корабля, создание благоприятных условий для работы собственной гидроакустики.

      Верно.Но в свете появления беспилотников морских,которые куда тише корабля ,у которого водоизмещение стандартное под 6600 тонн,думаю это не так существенно. Ведь беспилотные подводные аппараты есть не только ударные(камикадзе),но и разведывательные,которые стоят уже или будут стоять на тех же Ясенях например.
      Цитата: Удав КАА
      Ну, а в бою -- тут уж "не до грибов, Петька!" (с) -- все будет работать на полную катушку, поэтому и вопрос отпадет сам собой.

      Тут ,если начнется замес,Кинжал ему в бочину...
      ОБЕРЕГ
      1. svp67 Сегодня, 13:11
        Цитата: ОБЕРЕГ
        Тут ,если начнется замес,Кинжал ему в бочину...

        Добрый Вы...может "Ониксом" или "Гранитом" обойдемся? Жалко же "посудинку"
        svp67
  4. MooH Сегодня, 12:09
    Еще один чудо проект, противоречащий фундаментальным законам физики? Или тупые журналюги опять все переврали? Ну какой нафиг гибридный привод на корабле? Как происходит рекуперация?
    MooH
  5. svp67 Сегодня, 12:11
    ВМС США отменили программу оснащения эсминцев типа Arleigh Burke гибридными силовыми установками, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com
    Они там совсем ПОМЕШАЛИСЬ.... И жаль, что они не решились разменять жизни своих моряков на "зеленую" ЭСУ
    Таким образом, работа всех электросистем корабля и включение электромоторов создавали максимальную нагрузку на два генератора, что сводило к минимуму экономию топлива, а также создавало риск перегрузки электросистемы.
    Это лишний раз доказывает "надутость" "зеленых" технологий.
    svp67
  6. Галеон Сегодня, 12:16
    Не прожорливы только тихоходные дизели. Газовая или паровая турбина любит "покушать". Знаете, каков был расход топлива эм.956 под всеми 4-мя котлами на ходу? 4 тонны мазута в час. Полной заправки 1680 тонн хватало на неделю хода, из Камраня во Владивосток приходили с остатком тонн 80-100. Что нам их "Орли Бёрк"? У нас свои пароходы и свои загибоны.
    Галеон
  7. злой пиннокио Сегодня, 12:49
    может им парус поставить
    злой пиннокио
    1. svp67 Сегодня, 13:11
      Цитата: злой пиннокио
      может им парус поставить

      Тс-с.... А то ж точно поставят.
      svp67
  8. andrewkor Сегодня, 12:54
    А паруса не пробовали, экономического хода,можно весел добавить ,как в "Водном мире".
    andrewkor
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