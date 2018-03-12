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Американские эсминцы типа Arleigh Burke останутся «прожорливыми»
ВМС США отменили программу оснащения эсминцев типа Arleigh Burke гибридными силовыми установками, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com
Из-за большой "прожорливости" эсминцев этого типа и в целях экономии Минобороны США планировало оснастить 34 эсминца гибридными силовыми установкам. С их помощью флот должен был существенно уменьшить расход топлива, а также сделать корабли более тихоходными.
В рамках испытаний было выявлено, что использование электротяги на эсминцах вызывает проблемы. Так, эсминцы типа Arleigh Burke оснащаются тремя электрогенераторами, один из которых — резервный. Таким образом, работа всех электросистем корабля и включение электромоторов создавали максимальную нагрузку на два генератора, что сводило к минимуму экономию топлива, а также создавало риск перегрузки электросистемы.
На текущий финансовый год ВМС США запросили лишь $6,3 млн (всего на программу было затрачено свыше $300 млн), необходимые для дооснащения гибридной силовой установкой эсминца USS Truxtun (DDG-103). Он продолжит выполнять роль экспериментального корабля, что позволит военному командованию в будущем вернуться к оснащению эсминцев «электротягой».
Из-за большой "прожорливости" эсминцев этого типа и в целях экономии Минобороны США планировало оснастить 34 эсминца гибридными силовыми установкам. С их помощью флот должен был существенно уменьшить расход топлива, а также сделать корабли более тихоходными.
В рамках испытаний было выявлено, что использование электротяги на эсминцах вызывает проблемы. Так, эсминцы типа Arleigh Burke оснащаются тремя электрогенераторами, один из которых — резервный. Таким образом, работа всех электросистем корабля и включение электромоторов создавали максимальную нагрузку на два генератора, что сводило к минимуму экономию топлива, а также создавало риск перегрузки электросистемы.
На текущий финансовый год ВМС США запросили лишь $6,3 млн (всего на программу было затрачено свыше $300 млн), необходимые для дооснащения гибридной силовой установкой эсминца USS Truxtun (DDG-103). Он продолжит выполнять роль экспериментального корабля, что позволит военному командованию в будущем вернуться к оснащению эсминцев «электротягой».
Использованы фотографии: defensenews.com
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