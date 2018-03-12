13:14 12 марта
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Германия «обречена» на покупку F-35

Правительство Германии ищет замену устаревающим истребителям-бомбардировщикам Panavia Tornado, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com и при этом у Люфтваффе нет альтернатив самолёту F-35 Lightning II.

Как пишет в своей статье Даниэль Гуре, вице-президент Лексингтонского института, к 2025 году истребители-бомбардировщики Panavia Tornado немецких ВВС исчерпают свой ресурс и должны быть списаны. Кроме них, Люфтваффе имеет в своём составе более 130 истребителей Eurofighter Typhoon (всего заказано 180 единиц), и многие считают «Тайфуны» полноценной заменой «Торнадо», однако есть одно «но».

Германия «обречена» на покупку F-35

Истребитель-бомбардировщик Panavia Tornado



В рамках обязательств перед НАТО Германия должна располагать определённой численностью самолётов, способных нести ядерное оружие (бомбы B61). Ни одна из модификаций Eurofighter Typhoon не приспособлена для работы с таким вооружением. Таким образом, чтобы выполнять свои обязательства в Североатлантическом альянсе, к 2025 году Германии придётся закупить определённое количество новых истребителей, способных применять «натовские» ядерные боеприпасы.

Гуре считает, что у страны не остаётся альтернатив закупкам F-35. Несмотря на намерения немцев построить новый «европейский» истребитель, к 2025 году они не успеют этого сделать. Таким образом, Германии не остается ничего иного как закупить некоторое количество американских истребителей F-35, адаптированных к использованию ядерного оружия (они должны быть созданы к 2020 году), после чего продолжать разработку «европейского» истребителя нового поколения.

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 19

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  1. maxim947 Сегодня, 12:16
    Продвижение своего вооружения, да еще и практически в принудительном порядке была наверное основной причиной создания пин.досами НАТы, так что все вроде логично)
    maxim947
    1. Тралл Сегодня, 12:19
      Мавроди нужно было не "МММ", а НАТО создавать. Та ещё пирамида smile
      Тралл
      1. Alex777 Сегодня, 12:54
        У меня вопрос: а к 2025г. успеют американцы для немцев эти Ф-35 сделать? У них сейчас половина имеющихся летать не может. С невидимостью проблемы - все покрытия отваливается. Вангую, что не прокатит эта затея. hi
        Alex777
    2. ОБЕРЕГ Сегодня, 12:24
      Цитата: maxim947
      Продвижение своего вооружения, да еще и практически в принудительном порядке была наверное основной причиной создания пин.досами НАТы, так что все вроде логично)

      Верно. НАТО -это не только военный альянс,но и по сути финансовая пирамида,в которой обогащается лишь верхушка.А это военные корпорации США. Европейцы сами себя загнали в эту кабалу ,ложась под США.Но в том то и суть европейской политики,что переобуваются европейцы очень быстро. Достаточно глянуть на Болгарию,Чехию,ту же Польшу...совсем не удивлюсь,если через короткое время,некоторые европейские страны начнут просить снятия санкций с РФ. И это не от большой любви к нам,а просто потому что баланс сил меняется.
      ОБЕРЕГ
    3. Chertt Сегодня, 12:57
      Тема не новая. Но говорить. что Германия "обречена" на покупку F-35 некорректно. Есть несколько альтернативных решений. Хотя то, что сша всеми силами продавливают своих "пингвинов", это факт
      Chertt
  2. bazzbazz Сегодня, 12:17
    Вот американцы жуки) Везде подсуетились. Чему то нужно у них учится! А германию жалко, совсем марионеткой стала.
    bazzbazz
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:19
      Цитата: bazzbazz
      Вот американцы жуки) Везде подсуетились. Чему то нужно у них учится! А германию жалко, совсем марионеткой стала.

      потому и лидируют на рынке оружия-хочешь не хочешь а покупай...
      андрей юрьевич
  3. Romario_Argo Сегодня, 12:19
    А разве Германия имеет право на обладание ЯО (?)
    Romario_Argo
    1. major071 Сегодня, 12:26
      Все хранящееся на территории Германии ЯО принадлежит США и находится на их базах, которые фактически являются территорией США. Согласно доктрине НАТО США в случае ядерной войны могут вооружить своих союзников ЯО.
      major071
    2. kapitan92 Сегодня, 12:35
      Цитата: Romario_Argo
      А разве Германия имеет право на обладание ЯО (?)

      В настоящее время ядерные авиабомбы США размещены на территории четырех стран ЕС - Германии, Италии, Бельгии и Нидерландах, а также Турции.
      kapitan92
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:20
    у Люфтваффе нет альтернатив самолёту F-35 Lightning II.
    Кто бы сомневался . Да и новый европепелац под большим вопросом , если политика Европы в отношении США не изменится в сторону своеобразного импортозамещения по вопросам вооружений ... что пока как то слабо просматривается ..
    КВУ-НСвД
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:50
      Новый ,,европепелац,,-мне трудно представить такую конструкцию belay Это в моменты опасности фюзеляж как-то должен наклоняться laughing
      А так да,матрасы ребята ушлые-впаривают своего зомбака и не стесняются,чего холопов спрашивать.
      ДЕДПИХТО
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:24
    Таким образом, Германии не остается ничего иного как закупить некоторое количество американских истребителей F-35,

    Ну вот вам, немчики, и прЫнцип "колхоза" - хошь не хошь, а бери... bully
    a.s.zzz888
  6. Дмитрий В. Сегодня, 12:30
    Германия главный союзник США в Европе.
    Дмитрий В.
  7. svp67 Сегодня, 12:34
    Таким образом, чтобы выполнять свои обязательства в Североатлантическом альянсе, к 2025 году Германии придётся закупить определённое количество новых истребителей, способных применять «натовские» ядерные боеприпасы.
    Странно, а не проще ли и дешевле переоборудовать часть "Еврофайтеров"?
    svp67
  8. Egorovich Сегодня, 12:39
    Вот и еще одно мусорное ведро для отбросов, типа фе-35, вырисовывается на горизонте - Германия. wassat
    Egorovich
  9. злой пиннокио Сегодня, 12:47
    а не проще обьединиться крупным европейским странам и создать свой самолет создают же аэробус соместно
    злой пиннокио
  10. мыслитель Сегодня, 12:49
    Так и скажем - зер гут, шнель, шнель yes
    На разработку и обновление американских малозаметных истребителей F-35 понадобятся дополнительные $16 млрд... Пентагон планирует потратить $10,8 млрд на разработку программного обеспечения, а $5,4 млрд — на установку обновлений и другого оборудования... часть затрат на новое программное обеспечение должны покрыть иностранные покупатели самолёта, в том числе Великобритания, Италия и Нидерланды.

    http://rusvesna.su/news/1520775090
    мыслитель
  11. Zaurbek Сегодня, 13:13
    На Тайфун вполне можно эти системы установить...На Торнадо они же стоят! Зачем Германии поддерживать не европейскую авиапромышленность? Тайфун вполне современный самолет, не хуже Су-35С с дальностью выше чем у Ф-35. Совмещенный со всеми системами НАТО и главное почти все вооружение производиться в Европе.
    Zaurbek
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