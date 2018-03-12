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Германия «обречена» на покупку F-35
Правительство Германии ищет замену устаревающим истребителям-бомбардировщикам Panavia Tornado, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com и при этом у Люфтваффе нет альтернатив самолёту F-35 Lightning II.
Как пишет в своей статье Даниэль Гуре, вице-президент Лексингтонского института, к 2025 году истребители-бомбардировщики Panavia Tornado немецких ВВС исчерпают свой ресурс и должны быть списаны. Кроме них, Люфтваффе имеет в своём составе более 130 истребителей Eurofighter Typhoon (всего заказано 180 единиц), и многие считают «Тайфуны» полноценной заменой «Торнадо», однако есть одно «но».
В рамках обязательств перед НАТО Германия должна располагать определённой численностью самолётов, способных нести ядерное оружие (бомбы B61). Ни одна из модификаций Eurofighter Typhoon не приспособлена для работы с таким вооружением. Таким образом, чтобы выполнять свои обязательства в Североатлантическом альянсе, к 2025 году Германии придётся закупить определённое количество новых истребителей, способных применять «натовские» ядерные боеприпасы.
Гуре считает, что у страны не остаётся альтернатив закупкам F-35. Несмотря на намерения немцев построить новый «европейский» истребитель, к 2025 году они не успеют этого сделать. Таким образом, Германии не остается ничего иного как закупить некоторое количество американских истребителей F-35, адаптированных к использованию ядерного оружия (они должны быть созданы к 2020 году), после чего продолжать разработку «европейского» истребителя нового поколения.
Как пишет в своей статье Даниэль Гуре, вице-президент Лексингтонского института, к 2025 году истребители-бомбардировщики Panavia Tornado немецких ВВС исчерпают свой ресурс и должны быть списаны. Кроме них, Люфтваффе имеет в своём составе более 130 истребителей Eurofighter Typhoon (всего заказано 180 единиц), и многие считают «Тайфуны» полноценной заменой «Торнадо», однако есть одно «но».
Истребитель-бомбардировщик Panavia Tornado
В рамках обязательств перед НАТО Германия должна располагать определённой численностью самолётов, способных нести ядерное оружие (бомбы B61). Ни одна из модификаций Eurofighter Typhoon не приспособлена для работы с таким вооружением. Таким образом, чтобы выполнять свои обязательства в Североатлантическом альянсе, к 2025 году Германии придётся закупить определённое количество новых истребителей, способных применять «натовские» ядерные боеприпасы.
Гуре считает, что у страны не остаётся альтернатив закупкам F-35. Несмотря на намерения немцев построить новый «европейский» истребитель, к 2025 году они не успеют этого сделать. Таким образом, Германии не остается ничего иного как закупить некоторое количество американских истребителей F-35, адаптированных к использованию ядерного оружия (они должны быть созданы к 2020 году), после чего продолжать разработку «европейского» истребителя нового поколения.
Использованы фотографии: defensenews.com
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