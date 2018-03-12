СМИ: ВКС РФ в апреле получат 22 штурмовика "Грач" в новейшей модификации Су-25СМ3

Модернизированные самолеты штурмовой авиации Су-25СМ3 сейчас проходят приемку специалистами военного представительства. Через месяц они должны пойти в войска

Воздушно-космические силы (ВКС) России в апреле пополнятся 22 штурмовиками "Грач" в самой совершенной модификации Су-25СМ3, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в авиационной отрасли.- заявил собеседник агентства.По его словам, партия состоит из 22 новейших штурмовиков, модернизированных до облика Су-25СМ3. Отмечается, что строевые самолеты подверглись масштабной модернизации - "все старое бортовое радиоэлектронное оборудование, которое стояло на Су-25 и Су-25СМ, выбросили и поставили новое".Из-за сложностей в отработке новейших систем проведение летных испытаний по оценке Су-25СМ3 несколько задержалось, поэтому сейчас военным передаются самолеты сразу по нескольким контрактам, в том числе по гособоронзаказу 2017 года.Как ранее сообщалось, летные испытания Су-25СМ3 начались в январе 2017 года. В ходе их проведения выявилась необходимость доработки программного обеспечения некоторых систем самолета, что и было сделано.Разработку усовершенствованной версии Су-25 ведет Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого", непосредственная модернизация самолетов выполняется на 121-м авиаремонтном заводе в подмосковной Кубинке. Су-25СМ3 является второй большой модификацией самолета, ранее строевые штурмовики модернизировались в вариант Су-25СМ, хорошо зарекомендовавший себя в реальной боевой обстановке в Сирии. Модернизации в вариант Су-25СМ3 подлежат как строевые Су-25, так и ранее прошедшие модернизацию штурмовики Су-25СМ.Всего в составе российских ВВС имеется 14 эскадрилий, вооруженных штурмовиками Су-25, их общее количество составляет порядка 200 самолетов и все они будут модернизированы, добавили в концерне