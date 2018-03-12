16:27 12 марта
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СМИ: ВКС РФ в апреле получат 22 штурмовика "Грач" в новейшей модификации Су-25СМ3

Воздушно-космические силы (ВКС) России в апреле пополнятся 22 штурмовиками "Грач" в самой совершенной модификации Су-25СМ3, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в авиационной отрасли.

Модернизированные самолеты штурмовой авиации Су-25СМ3 сейчас проходят приемку специалистами военного представительства. Через месяц они должны пойти в войска
- заявил собеседник агентства.

СМИ: ВКС РФ в апреле получат 22 штурмовика "Грач" в новейшей модификации Су-25СМ3



По его словам, партия состоит из 22 новейших штурмовиков, модернизированных до облика Су-25СМ3. Отмечается, что строевые самолеты подверглись масштабной модернизации - "все старое бортовое радиоэлектронное оборудование, которое стояло на Су-25 и Су-25СМ, выбросили и поставили новое".

Из-за сложностей в отработке новейших систем проведение летных испытаний по оценке Су-25СМ3 несколько задержалось, поэтому сейчас военным передаются самолеты сразу по нескольким контрактам, в том числе по гособоронзаказу 2017 года.

Как ранее сообщалось, летные испытания Су-25СМ3 начались в январе 2017 года. В ходе их проведения выявилась необходимость доработки программного обеспечения некоторых систем самолета, что и было сделано.

Разработку усовершенствованной версии Су-25 ведет Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого", непосредственная модернизация самолетов выполняется на 121-м авиаремонтном заводе в подмосковной Кубинке. Су-25СМ3 является второй большой модификацией самолета, ранее строевые штурмовики модернизировались в вариант Су-25СМ, хорошо зарекомендовавший себя в реальной боевой обстановке в Сирии. Модернизации в вариант Су-25СМ3 подлежат как строевые Су-25, так и ранее прошедшие модернизацию штурмовики Су-25СМ.

Всего в составе российских ВВС имеется 14 эскадрилий, вооруженных штурмовиками Су-25, их общее количество составляет порядка 200 самолетов и все они будут модернизированы, добавили в концерне

Использованы фотографии: (с) Евгений Волков / forums.airforce.ru
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Комментарии 34

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  1. andrewkor Сегодня, 12:48
    А куда подевался Су-39?Кто знает?
    andrewkor
    1. Инжeнeр Сегодня, 12:52
      это чисто противотанковая версия, потому такая узкоспециализированная машина не заинтересовала военных в святые 90е
      Инжeнeр
      1. 210окв Сегодня, 12:56
        А меня интересует другое.За последние лет двадцать пять количество "Грачей"вследствие объективных причин снизилось.Восстанавливается ли их численность?
        210окв
        1. НасРать Сегодня, 13:00
          А зачем их численность восстанавливать?.. БПЛА ударные вместо этого самолета..
          НасРать
          1. 210окв Сегодня, 13:09
            Где?Да и БПЛА не всегда пригодны..
            Цитата: НасРать
            А зачем их численность восстанавливать?.. БПЛА ударные вместо этого самолета..
            210окв
            1. НасРать Сегодня, 13:13
              Не всегда пригодны БПЛА... что бы заменить штурмовку? Ну вот дали бармалеям ПЗРК и СУ-25 не опускаются ниже 4000м.. - так можно и беспилотниками работать..
              НасРать
              1. 210окв Сегодня, 13:15
                БПЛА даже ненавистные заштатники против подобных целей не применяют.У них есть и "Бородавочник" и другое.
                Цитата: НасРать
                Не всегда пригодны БПЛА... что бы заменить штурмовку? Ну вот дали бармалеям ПЗРК и СУ-25 не опускаются ниже 4000м.. - так можно и беспилотниками работать..
                210окв
              2. Deadушка Сегодня, 13:55
                Цитата: НасРать
                Не всегда пригодны БПЛА... что бы заменить штурмовку? Ну вот дали бармалеям ПЗРК и СУ-25 не опускаются ниже 4000м.. - так можно и беспилотниками работать..

                лазеры поставим и фик собьют... winked
                сами всех поструляем lol
                Deadушка
          2. okko077 Сегодня, 15:24
            У нас ударные БПЛА могут летать в радиусе 100 км, да и то если противодействия нет ! Уважаемый НасРать, как вы ими замените самолёт с радиусом 650 км ?
            okko077
            1. НасРать Сегодня, 15:30
              Прогресс, батенька, прогресс идет!...Давайте ни чего не менять и пусть будет радиус 650 км...ещё лет двести! И летчиков у нас полно, одного собьют на штурмовке, другого за штурвал...
              Хорошо, что на Ил-2 не предлагаете летать !
              НасРать
              1. okko077 Сегодня, 15:33
                Это не я ! Это наши ВКС, претензиии к ним!
                okko077
                1. НасРать Сегодня, 15:37
                  разговор до этого шел о другом, а именно - надо восстановить численность СУ-25 до союзного количества - я задал соответствующий вопрос - зачем? а дальше понеслась по кочкам..
                  НасРать
        2. seti Сегодня, 13:41
          Цитата: 210окв
          А меня интересует другое.За последние лет двадцать пять количество "Грачей"вследствие объективных причин снизилось.Восстанавливается ли их численность?

          Самолет снят с производства. Идет лишь модернизация. Ему будет идти на смену ударный БПЛА. Информация об этом уже была на сайте. Примерные поставки начало/середина 20-х.
          seti
        3. Incvizitor Сегодня, 14:11
          Восстанавливается ли их численность?

          Сейчас они, похоже, на 34 заменяются потихоньку...
          Incvizitor
        4. лаврентий павлович Сегодня, 15:59
          Цитата: 210окв
          А меня интересует другое.За последние лет двадцать пять количество "Грачей"вследствие объективных причин снизилось.Восстанавливается ли их численность?

          Вы предлагаете заново запустить производство? Это глупо и не выгодно, уж если и запускать, то уже новое современное изделие.
          лаврентий павлович
      2. zoolu350 Сегодня, 16:01
        Нет. Су-39 это слишком дорогая модернизация 25, поэтому "военных" типа Сердюкова он не заинтересовал, хотя там КОЭП "Сухогруз" уже стоял, чтоб ПЗРК не ловить понапрасну.
        zoolu350
    2. ОБЕРЕГ Сегодня, 12:56
      Цитата: andrewkor
      А куда подевался Су-39?Кто знает?

      Свернули проект.
      Су-39-это противотанковый по сути комплекс.
      Противотанковый штурмовик, дальнейшее развитие Су-25Т. Оснащается радиолокационной станцией «Копьё-25» в подвесном контейнере.

      А СУ-25М3 -это многоцелевой штурмовик..
      Обновлённый одноместный штурмовик. Добавлена система спутниковой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки с точностью до десяти метров, позволяет автономно действовать лётчику при «нулевой» видимости. Оснащается ПНК СВП-24-25 (вариант СВП-24 «Гефест» для Су-25), позволяющим повысить точность неуправляемых авиационных средств поражения до уровня управляемого оружия

      Который может работать не только по земле,но и по морским целям.
      ОБЕРЕГ
      1. НасРать Сегодня, 12:58
        Пора заменять ударным беспилотником... вместо Грача... работа пилота Грача(даже в Сирии, где не противодействует ПВО) - схожа с камикадзе ...
        НасРать
        1. zoolu350 Сегодня, 16:07
          БПЛА в серьезной войне кроме разведки ни на что не способны. На войнах к вашему сведению убивают и летчиков и танкистов и артиллеристов и спецназовцев и пехотинце и связистов и поваров. Всех их роботами заменим?
          zoolu350
      2. kapitan92 Сегодня, 13:09
        Цитата: ОБЕРЕГ
        А СУ-25М3 -это многоцелевой штурмовик..
        Обновлённый одноместный штурмовик. Добавлена система спутниковой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки с точностью до десяти метров, позволяет автономно действовать лётчику при «нулевой» видимости. Оснащается ПНК СВП-24-25 (вариант СВП-24 «Гефест» для Су-25), позволяющим повысить точность неуправляемых авиационных средств поражения до уровня управляемого оружия
        Который может работать не только по земле,но и по морским целям.

        Конек СУ 25СМ3 в оснащении системой "Витебск 25", Его «сердце» — цифровая станция активных помех (ЦСАП), ЦСАП дополняет система защиты от ракет с тепловой головкой самонаведения.
        Эту тему, СУ 25СМ3 подробно обсуждали на ВО , после уничтожения нашего "грача" в Сирии.
        kapitan92
        1. Alex777 Сегодня, 13:28
          Хоть к апрелю успели. Порошенке пламенный привет. Чтобы не дергался.
          Alex777
        2. sivuch Сегодня, 13:43
          Вот только пассивной защиты от ракет с ИК ГСН СМ3 так и не получил . Когда-то на Су-39 планировалась установка Р-195 с уменьшенной в 3 раза ИК сигнатурой . Планы , как известно , так и остались на бумаге . А будет ли достаточной Витебска с ППИ - еще неизвестно .
          sivuch
    3. RASKAT Сегодня, 13:01
      А куда подевался Су-39?Кто знает?
      Многое от Су-39 перекочевало в новые модернизации Су-25, в первую очередь возможность стрелять ПТУРами.
      Ну вот сделали правильные орг выводы, а то на передовой в Сирии летают машины не защищенные от ПЗРК. И довольно оперативно, это радует. good
      Немножко не в тему.
      На днях наши ВКС нанесли удар по штабу боевиков в Идлибе говорят до двадцати крупных и мелких главарей уничтожено. good
      RASKAT
      1. andrewkor Сегодня, 13:34
        Спасибо всем ,что просветили на счёт Су-39го!
        andrewkor
    4. Alexey RA Сегодня, 13:32
      Цитата: andrewkor
      А куда подевался Су-39?Кто знает?

      Помер по причине дороговизны и крайней сложности применения даже опытными пилотами:
      Это было отмечено в Акте ГИ Су-25Т. Замечание было сделано Институтом Авиационной и Космической Медицины. Написано было примерно следующее:"При выполнении ряда режимов боевого применения психофизиологическая нагрузка на летчика близка к предельной".

      Причём это замечание относилось не к строевым пилотам, а к лётчикам-испытателям. Даже для испытателей было сложно одновременно заниматься пилотированием, наблюдением за воздушной и наземной обстановкой, обнаружением, выбором и применением оружия по цели. А уж если добавить к этому ствольную и ракетную ПВО переднего края...
      Alexey RA
  2. Инжeнeр Сегодня, 12:50
    Грач - прозвище, еще "расческа" за узлы подвески.
    Инжeнeр
  3. bazzbazz Сегодня, 12:55
    Т-72Б3 , Су-25СМ3 рабочие лошадки нашей армии! Достойная техника. Но хотелось бы новой побольше!
    bazzbazz
    1. Muvka Сегодня, 13:00
      Вы в упор не замечаете Су-34/35 в войсках? Ка-52, Ярсы, Искандеры и так далее? Серьезно?
      Muvka
      1. bazzbazz Сегодня, 13:03
        Я про это и пишу. Побольше бы новой техники, очень простое желание)
        bazzbazz
  4. MKPU-115 Сегодня, 12:58
    Цитата: Инжeнeр
    это чисто противотанковая версия, потому такая узкоспециализированная машина не заинтересовала военных в святые 90е

    Святые девяностые?
    Я извиняюсь за вопрос, а семейство ЕБНов Вам не родственники?
    MKPU-115
    1. gukoyan Сегодня, 13:24
      Если не заметил это был сарказм)
      gukoyan
    2. axxmanm Сегодня, 16:25
      Цитата: MKPU-115
      Святые девяностые?
      Я извиняюсь за вопрос, а семейство ЕБНов Вам не родственники?

      axxmanm
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 13:03
    В дополнение к Грачам нужен ударный беспилотник способный на длительный полёт и с большим потолком .
    КВУ-НСвД
  6. камо грядеши Сегодня, 13:45
    Это здорово! Эти пернатые ещё послужат России верой и правдой.
    камо грядеши
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