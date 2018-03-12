19:12 12 марта
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Путин предложил ужесточить наказание за нарушения в сфере госзакупок

Проект закона, который направлен на усиление уголовной ответственности за нарушения в сфере закупок услуг, работ и товаров для обеспечения муниципальных или государственных нужд, внес президент Российской Федерации Владимир Путин.

Анализ правоприменения свидетельствует о наличии определенных пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления в названной сфере со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты
– говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Путин предложил ужесточить наказание за нарушения в сфере госзакупок



В результате в Уголовный кодекс предлагается внести две новые статьи. Одна из них вводит ответственность за «злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», наказанием по ней может быть штраф в размере до 200 тыс. руб, либо лишение свободы на срок до трех лет (до семи лет в случае предварительного сговора или значительной суммы ущерба).

Еще одна статья устанавливает наказание за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок. За подобное нарушение может ожидать наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа (от семи до 12 лет при предварительном сговоре или совершения преступления в особо крупном размере).

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что закон о госзакупках помогает поддерживать конкурентную среду в России, однако с жуликами в этой сфере нужно бороться.

Использованы фотографии: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 104

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  1. Чёрный Сегодня, 16:02
    За подобное нарушение может ожидать наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа (от семи до 12 лет при предварительном сговоре или совершения преступления в особо крупном размере).
    ...причём срок должен отсчитываться только с момента уплаты штрафа.....и без всяких там УДО.
    Чёрный
    1. Chertt Сегодня, 16:04
      Путин предложил ужесточить наказание за нарушения в сфере госзакупок

      А я думал, что наконец то публичные расстрелы казнокрадов и коррупционнеров
      Chertt
      1. Тралл Сегодня, 16:12
        Цитата: Chertt
        А я думал, что наконец то публичные расстрелы казнокрадов и коррупционнеров

        Предложу-ка я еще и возврат карательной психиатрии для либероидов косноязычных smile
        Тралл
        1. Chertt Сегодня, 16:17
          Цитата: Тралл
          Предложу-ка я еще и возврат карательной психиатрии для либероидов косноязычных

          Ктоб спорил wink
          Chertt
          1. assa67 Сегодня, 17:14
            наконец-то здравая мысль!..забыли только конфискацию имущества,без всяких там-это не мое,дядино,племянника и т.д...пользовался наворованным-соучастник...и тоже в кутузку....по началу,конечно,тюрьмы ломиться будут,ничего,опустеют со временем
            assa67
            1. freddyk Сегодня, 17:34
              Цитата: assa67
              наконец-то здравая мысль!..забыли только конфискацию имущества,без всяких там-это не мое,дядино,племянника и т.д...пользовался наворованным-соучастник...и тоже в кутузку....по началу,конечно,тюрьмы ломиться будут,ничего,опустеют со временем


              Вы думаете забыли? Не смешите, этого никогда не будет, даже если им "напомнить". При господине Путине, конечно. Этот проект(ещё только проект, кстати) пыль в глаза возмущённому обществу, типа, смотрите. мы боремся. Это же смешно- вилка от штрафа до трёх(семи) лет. Вилка должна быть от семи до пожизненного( раз уж вышки нет) С полной конфискацией. Вот это была бы борьба. А так фуфло всё это, будут отделываться штрафами из сворованного же. Ну и для пипла, показательные суды над неверными.
              freddyk
              1. assa67 Сегодня, 17:44
                не так просто сломать сложившуюся систему...хотите сказать что приди к власти,скажем,грудинин,так сразу и заживем?..да куда там,еще лет 20 разрухи и засилья либерастов как примеченном и ЕБНе
                assa67
                1. krot Сегодня, 18:40
                  Смешные суммы штрафов!
                  krot
            2. AUL Сегодня, 17:47
              Ну, через думаков законопроект пройдет когда-нибудь(раз САМ внес). Но наверняка в кастрированном виде. Потом начнут разрабатывать подзаконные акты к нему, которые напрочь выхолостят смысл закона. Потом Минюст выпустит пояснения к закону. А потом начнется "практика применения закона" нашим баманным правосудием. Так что ворью на этот счет можно не волноваться особо.
              AUL
              1. assa67 Сегодня, 17:52
                да,я думаю,они и не волнуются)))))))...наказания,по сути,так себе
                assa67
        2. rruvim Сегодня, 16:40
          Тралл, мы также иногда постреливаем.... Но Либералы бывают разные. Просто разные...
          rruvim
        3. Tatanka Yotanka Сегодня, 17:16
          Цитата: Тралл
          для либероидов

          сторонники Путина обвиняют что противники -либералы, противники обвиняют что сам Путин либерал а уж правительство и экономический курс ваще архилиберальнейший, вывод-лечить всех fellow
          Tatanka Yotanka
      2. Jovanni Сегодня, 16:22
        А я думал, что наконец то публичные расстрелы казнокрадов и коррупционнеров


        Патронов не хватит
        Jovanni
        1. Karabin Сегодня, 17:51
          Цитата: Jovanni
          Патронов не хватит

          Можно газами травить laughing
          Karabin
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:57
        какое там,им бы не ужесточать,а механизм наказания сделать безотказным и неизбежным,а ужесточать можно до поноса,если это не работает фактически,то и ужесточение всем до фонаря.
        Ратник с пулеметом
      4. Тикси-3 Сегодня, 17:53
        Цитата: Chertt
        А я думал, что наконец то публичные расстрелы казнокрадов и коррупционнеров

        а еще четвертование и отрубание рук...можно в масленицу на костре сжечь или в проруби топить...вариантов масса
        Тикси-3
    2. Венд Сегодня, 16:10
      Цитата: Чёрный
      За подобное нарушение может ожидать наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа (от семи до 12 лет при предварительном сговоре или совершения преступления в особо крупном размере).
      ...причём срок должен отсчитываться только с момента уплаты штрафа.....и без всяких там УДО.

      Приятно наблюдать, как ломают привычки 90-х.
      Венд
      1. poquello Сегодня, 16:37
        Цитата: Венд
        Приятно наблюдать, как ломают привычки 90-х.

        этт не ломают, этт хренью занимаются вместо совершенствования контроля за операциями, оно там и так дури хватает, ща ещё и страх прибавится, а корпоративные юристы как ставили закон раком так и будут ставить
        poquello
      2. Серж Горелый Сегодня, 17:42
        Самый гениальный Мин.Обороны Маршал Табуреткин горячо поддерживает и одобряет!
        Серж Горелый
        1. Тикси-3 Сегодня, 17:54
          Цитата: Серж Горелый
          Самый гениальный Мин.Обороны Маршал Табуреткин горячо поддерживает и одобряет!

          он сделал для ВС РФ больше чем мы на сайте вместе взятые....как ты думаешь по чему он не сидит?
          Тикси-3
      3. Karabin Сегодня, 17:55
        Цитата: Венд
        Приятно наблюдать,

        Вот что научились производить в путинской РФ, так это впечатления. Приятного просмотра. hi
        Karabin
        1. Венд Сегодня, 17:59
          Цитата: Karabin
          Цитата: Венд
          Приятно наблюдать,

          Вот что научились производить в путинской РФ, так это впечатления. Приятного просмотра. hi

          А ваша Россия какая? Ельцинская или советская?
          Венд
          1. Karabin Сегодня, 18:19
            Цитата: Венд
            А ваша Россия какая?

            Разная. И точно не тождественна путинской РФ.
            Karabin
            1. Венд Сегодня, 18:39
              Цитата: Karabin
              Цитата: Венд
              А ваша Россия какая?

              Разная. И точно не тождественна путинской РФ.

              С вами все понятно.
              Венд
    3. RASKAT Сегодня, 16:13
      300-500 т руб, маловато у многих чиновников это пару зарплат. Поднимите до нескольких миллионов! Лучше до нескольких десятков. А срок нормальный вот только может стоит ограничится сразу сроком, чиновники вроде как люди думающие, отмазка я не знал тут не прокатит. Сразу срок, без штрафа!
      RASKAT
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 16:25
        В результате в Уголовный кодекс предлагается внести две новые статьи. Одна из них вводит ответственность за «злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», наказанием по ней может быть штраф в размере до 200 тыс. руб, либо лишение свободы на срок до трех лет (до семи лет в случае предварительного сговора или значительной суммы ущерба).
        Аффигеть! wassat Тоесть Сечин за икорницы-салфеточницы отделался-бы максимум двустами поленьями!!! Причем за наш счет!!! Нет слов,одни маты!!!!! am
        ДЕДПИХТО
      2. Кроу Сегодня, 16:28
        Выборы, выборы! А о чём он раньше думал? Раньше подобных проблем не существовало?
        Сейчас все всё самое популистское предлагать будут.
        Кроу
        1. Bulrumeb Сегодня, 17:45
          Выборы, выборы! А о чём он раньше думал?

          именно так и думал. да и предложение из серии и рыбку съесть и...на велосипеде покататься. наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа - это смех. Много осужденных эти штрафы заплатили? А трешку оттянуть, тем более с возможностью УДО и воспользоваться потом честно уворованным уж поверьте не испугает.
          Bulrumeb
    4. лаврентий павлович Сегодня, 16:44
      Цитата: Чёрный
      За подобное нарушение может ожидать наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа (от семи до 12 лет при предварительном сговоре или совершения преступления в особо крупном размере).
      ...причём срок должен отсчитываться только с момента уплаты штрафа.....и без всяких там УДО.

      Вообще то лучше сначала национализировать Центробанк России, Сбербанк... Контролировать все денежные потоки, государству получить право на печатание и контроль рублей. Заменить эти позорные вексели (нынешние рубли) на настоящий Российский рубль, что бы на денежных знаках был настоящий герб РФ, и написано было не "банк России", а " Государственный Банк России". Надеюсь после выборов Путин все же заберет у полосатых и МВФ контроль над Банком России. При полном контроле денежных потоков воровать будет сложнее, а воры в России были и будут, сажать за коррупцию и госхищения надо на сроки от 10 лет с полной конфискацией имущества.
      лаврентий павлович
      1. Karabin Сегодня, 18:03
        Цитата: лаврентий павлович
        Надеюсь после выборов Путин все же заберет у полосатых и МВФ контроль над Банком России.

        Святая простота. 18 лет не забирал , и вдруг на те.
        Karabin
    5. сибиралт Сегодня, 17:03
      Таки на УДО не отпустят пока штраф не выплатил. Штраф в размере 1-2 месячных зарплат для чинуш наказание плёвое. winked Конфискацию вводить надо.
      сибиралт
  2. Тралл Сегодня, 16:02
    Тебя посодют, а ты не воруй!
    Вор должен сидеть в тюрьме!
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 16:04
      Цитата: Тралл
      Вор должен сидеть в тюрьме

      а ещё лучше висеть на дереве smile
      Чёрный
      1. Симаргл Сегодня, 16:40
        Цитата: Чёрный
        а ещё лучше висеть на дереве
        Так вот смысл украшения новогодней ёлки!
        Намёк!
        Симаргл
        1. Тикси-3 Сегодня, 17:55
          Цитата: Тралл
          Вор должен сидеть в тюрьме!

          дык процентов 80 населения надо посадить!!
          Тикси-3
      2. poquello Сегодня, 16:44
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Тралл
        Вор должен сидеть в тюрьме

        а ещё лучше висеть на дереве smile

        а ещё лучше исключать саму возможность воровства, но это ж работать надо мозгом
        poquello
    2. Серж Горелый Сегодня, 17:44
      Цитата: Тралл
      Тебя посодют, а ты не воруй!
      Вор должен сидеть в тюрьме!

      А Шура Васильева мурлыкала по нос: "А мне всё пофиг, а мне всё пофииг!"
      Серж Горелый
    3. Dr_Engie Сегодня, 17:49
      Вы тут все альтернативно одарённые какие-то. Ты сначала сам контрактным поработай с годик хотя бы и посмотри, сколько всего нужно, чтобы канцтоваров на 5 тысяч рублей купить. А штрафы там и так нефиговые, так и сажать ещё и.
      Dr_Engie
  3. rruvim Сегодня, 16:03
    Бригадир проснулся! Стал с утра после ночи с "гимнасткой" и проснулся. Стал на левую ногу. И ужаснулся по поводу Госзакупок. Проснулся наконец! И придумал закон, который бредовый от начала и до конца!
    rruvim
    1. Тралл Сегодня, 16:06
      методичка обновилась или вами там электротоком через интернет управляют и если не отписаться в теме про Путина, то получаешь разряд из-за океана
      Тралл
      1. rruvim Сегодня, 16:13
        Да Вы почитайте фабулу! Такое впечатление, что у Бригадира в окружении остались одни . Мне лично по-гу, я за Грудинина!
        rruvim
        1. Вас Влад Сегодня, 16:56
          Цитата: rruvim
          Мне лично по-гу, я за Грудинина!

          А почему вы именно за Грудинина?Вы его знаете?Он истинный коммунист?Он себя показал и достоин того что бы доверить ему страну?Его выдвигают люди у которых железный авторитет?Почему?
          Вас Влад
          1. rruvim Сегодня, 17:10
            Он не коммунист. Маркса он конечно читал... Я также читал. Нас так учили в начале 80-х. Просто он нормальный человек. Я даже с ним не знаком. Но люди говорили, что он нормальный. А люди, которые говорили, что он нормальный, сами нормальные. А потом "споры", которые происходили на кухне в Братеево, уверили меня, что Грудинин - "наш президент".
            rruvim
            1. Вас Влад Сегодня, 17:23
              Цитата: rruvim
              Он не коммунист.

              Но выдвигается от левых сил,что наводит на размышления о том, что мне всё равно с кем лишь бы во власть пробратьсяrecourse
              Цитата: rruvim
              Просто он нормальный человек.

              Да нет, он не нормальный человек,нормальный человек не отжимает у своих же совхозных людей,так поступают бандиты request
              Цитата: rruvim
              Я даже с ним не знаком.

              Охотно верю.


              Цитата: rruvim
              Но люди говорили, что он нормальный. А люди, которые говорили, что он нормальный, сами нормальные.

              Нормальные люди о незнакомых людях, тем более с таким послужным списком как у вашего кандидата,могут так говорить о таких только на кухни и в очень травмоопасном состоянии drinks
              Вас Влад
          2. Tatanka Yotanka Сегодня, 17:23
            Цитата: Вас Влад
            Вы его знаете?Он истинный коммунист?Он себя показал и достоин того что бы доверить ему страну?Его выдвигают люди у которых железный авторитет?Почему?

            как то тогда тоже самое спрашивалось
            Tatanka Yotanka
            1. Вас Влад Сегодня, 17:27
              Цитата: Tatanka Yotanka
              как то тогда тоже самое спрашивалось

              Народ проголосовал?За кого?По мне так надо задавать себе правильные вопросы когда идёшь на выборы yes
              Вас Влад
    2. влад66 Сегодня, 16:46
      Цитата: rruvim
      Бригадир проснулся! Стал с утра после ночи с "гимнасткой" и проснулся. Стал на левую ногу. И ужаснулся по поводу Госзакупок. Проснулся наконец! И придумал закон, который бредовый от начала и до конца!

      Предложите лучше,только для начала встаньте с утра после ночи с "дояркой",встаньте на правую ногу и предложителучше,грудининский бред под названием 20 шагов,просьба не предлагать,это я читал и слышал с 1994 года,когда КПРФ завоевала большинство в Госдуме,воз и ныне там hi
      влад66
      1. rruvim Сегодня, 16:56
        Мне не важно, что завоевало КПРФ, я знаю, что оно "прокноколо". Сам был в "Белои" доме. А 20 -ть шагов Грудинина, именно эти фразы, разделяют, уверяю Вас многие люди. В том числе и я. И я, лично, не вижу там никаких противоречий. Если хотите - войдите в дискурс...
        rruvim
        1. влад66 Сегодня, 17:16
          Цитата: rruvim
          И я, лично, не вижу там никаких противоречий. Если хотите - войдите в дискурс...

          В дискуссию входить смысла не вижу,Во первых надоел срач и агитпром со всех сторон и сам в нем участвовать не хочу,во вторых вы не юнец и я не юнец,ни я вас ,ни вы меня не переубедите,вываливать против "бригадира" Зюгановской компании.а Грудинин лишь просто "бригадир" в этой компании,а не "пахан" тоже не буду.Если хотите можем конечно подискутировать,но вам я обьяснил надеюсь почему.С уважением к вам и вашей позиции. hi
          влад66
          1. rruvim Сегодня, 17:25
            Уважаю Вашу позицию.
            rruvim
  4. tun5t Сегодня, 16:03
    Не по теме, но почему у верховного нет законной жены. Мне видится, что он более нервно стал говорить с женщинами в интервью, чем до развода с супругой.
    tun5t
    1. Тралл Сегодня, 16:05
      продолжайте вести наблюдение
      Тралл
      1. Alex-a832 Сегодня, 16:14
        Цитата: Тралл
        продолжайте вести наблюдение

        laughing laughing
        hi
        Alex-a832
    2. Чёрный Сегодня, 16:05
      Цитата: tun5t
      Не по теме, но почему у верховного нет законной жены

      А ты шо, свою кандидатуру предложить хочешь? smile
      Чёрный
      1. tun5t Сегодня, 16:08
        Нет, твою кандидатуру предлагаю... Не против? laughing
        tun5t
        1. Чёрный Сегодня, 16:15
          Цитата: tun5t
          Нет, твою кандидатуру предлагаю... Не против?

          сутенёр шоли? wink ...
          Чёрный
          1. tun5t Сегодня, 16:24
            Не был никогда , но ради стабильности России могу постараться wink
            tun5t
    3. rruvim Сегодня, 16:15
      Он заявил, что женился на России...
      rruvim
      1. tun5t Сегодня, 16:22
        Бог нам всем определил правила, отступления от таковых наказываются, иногда не заметно, пока...
        tun5t
        1. rruvim Сегодня, 16:29
          Если уж, влезть в богословие, то не наказываются отступления от правил, уверяю Вас! Бог любит людей, даже тех, кто нарушает правила! Не прощается только и..м, а Бригадир перед Выборами только это и делает...
          rruvim
  5. ltc35 Сегодня, 16:07
    В начале года на торгах по госзакупкам идет "бойня". Цены подрядчики " роняют" недопустимо. В результате выигравший вынужден экономить буквально на всем. В результате страдает качество. Нужно придумать иной механизм госзакупок, а не играть в кошки-мышки.
    ltc35
    1. rruvim Сегодня, 16:14
      абсолютно согласен!
      rruvim
    2. Jack_Jr Сегодня, 17:27
      в кабинете конкурсного управляющего висит плакатик:" В России теперь 3 беды- дураки, дороги и фз44"

      Вроде бы неплохая задумка, но в реале - жуткая жуть. Как и многие потуги нашего блин правительства
      Jack_Jr
  6. Alex-a832 Сегодня, 16:11
    К этому должен быть ещё и механизм контроля всех процедур закупок. Каждое движение чтобы на камеру записывалось в ходе тендера, с участием сборных комиссий разных ведомств, с перетасовкой их состава. Понятное дело, что это не для всех тендеров, а с ценой, например, свыше 1 млн.руб.
    Alex-a832
    1. rruvim Сегодня, 16:21
      Там нет никакого контроля. Да он не может и быть. Срок Госзакупок 15-ть рабочих дней. Ни одна Нормальная организация в эти сроки не сможет организовать Продажу, если не имеешь инсайдерскую информацию...
      rruvim
      1. Alex-a832 Сегодня, 16:50
        Цитата: rruvim
        Там нет никакого контроля. Да он не может и быть. Срок Госзакупок 15-ть рабочих дней. Ни одна Нормальная организация в эти сроки не сможет организовать Продажу, если не имеешь инсайдерскую информацию...

        15 рабочих дней - это на размещение лота. Организации, кому надо, ориентируются на план закупок и готовят предварительный пакет документов. Без инсайдерской информации свободно можно обойтись, если закупочная составлена не через причинное место.
        Alex-a832
        1. rruvim Сегодня, 17:13
          Офигеть! Вы уже должны быть миллионером! А я через Госзакупики за два года, только два станка продал...
          rruvim
    2. poquello Сегодня, 16:54
      Цитата: Alex-a832
      К этому должен быть ещё

      совсем просто и банально - экспертные организации по мониторингу рынка и чистоты сделок
      poquello
  7. groks Сегодня, 16:13
    Кто ж против. Только вот там жулики все либо друзья ВВП, либо дети друзей. Так что нефиг воздух сотрясать.
    groks
    1. kepmor Сегодня, 16:40
      не верно...друзья с детками без всяких тендеров обходятся...не их уровень...там всё "на доверии"...
      а перед выборами чего только не скажешь...себе плюс и пиплу приятно...
      kepmor
  8. ivagulin Сегодня, 16:17
    опять ПРЕДЛОЖЕНИя когда же будут реальные указания с мерой ответственности
    ivagulin
  9. Strashila Сегодня, 16:31
    "Еще одна статья устанавливает наказание за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок."... может установить еще одну чиновничью службу в России... "Контрактная служба по закупу для бюджетных организаций"... единая по всей стране... лишить самостоятельности бюджетные органы в части закупа... во времена СССР была такая, Госплан называлась, делай завку и тебе сообщат у кого и по какой цене и когда ты купишь... а так каждый на местах сам себе режиссер.
    Strashila
    1. rruvim Сегодня, 16:33
      Именно так! Поэтому предложение Бригадира бредовое по сути!
      rruvim
      1. Вас Влад Сегодня, 18:13
        Цитата: rruvim
        Поэтому предложение Бригадира бредовое по сути!

        Насколько я понял ваш Бригадир Грудинин!Про нашего главу государства Россия прошу так не выряжаться,это неуважение ко всем, кто за него голосовал и проголосует, а таких большинство!Здесь публичное пространство ,будьте добры уважать мнение других.
        Вас Влад
    2. rruvim Сегодня, 16:37
      В том то и дело! Для России нужен ГОСПЛАН. Это настолько очевидно, что даже мои дети об этом вещают!
      rruvim
  10. Sverdlov Сегодня, 16:35
    Да хоть заужестачайтесь! Заплатят прокурору и судье и выйдут сухими из воды.
    Сейчас хитрожопые судейские пропихнули поправку в ГПК где чтобы рассмотрели кассацию позволено отдельной "судье" решать рассматривать коссацию или не надо. Усё. Кассацию не рассматривают, а верховный суд не принимает без кассационного рассмотрения.
    Петля на шее законопослушного гражданина захлестнулась...
    Подробности тут https://m.vk.com/id453567502
    Sverdlov
  11. tchoni Сегодня, 16:40
    Там и так в госзакупки только блатные попадают... а теперь только блатные из блатных будут....
    tchoni
  12. Глушь Сегодня, 16:40
    А что старые статьи УК ( измена Родине, кража в особо крупных размерах, мошенничество и т. д.) уже испортились ? Нужны новые, свежие статьи?
    Глушь
    1. Karabin Сегодня, 18:08
      Новым выборам - новые статьи!
      Karabin
  13. Дормидонт Сегодня, 16:40
    Достаточно отменить навязанный нам общечеловеками позорнейший мораторий на смертную казнь
    Дормидонт
    1. kepmor Сегодня, 16:52
      с нашими то судьями????...на фиг-на фиг...37-й цветочками покажется...
      kepmor
      1. котовский Сегодня, 17:48
        Цитата: kepmor
        37-й цветочками покажется..

        Так вы определитесь..Ужесточать или не ужесточать?
        Все равно выходит "бригадир" плохой.. laughing
        котовский
  14. rruvim Сегодня, 16:45
    Надо всем понять! Просто понять... Бригадир ляпанул чушь. Какие-то гады за него голосовали, явно не Я. Но закон, который он озвучил перед непонятными выборами глуп! Просто глуп! И всё!
    rruvim
    1. котовский Сегодня, 17:51
      Цитата: rruvim
      глуп! Просто глуп! И всё!

      Баба яга протиффф... laughing
      Вот посадит вашего председателя как вора...за кого потом агитировать будете? tongue
      котовский
      1. rruvim Сегодня, 19:05
        А кто по Вашему мнению Вор?
        rruvim
  15. Strashila Сегодня, 16:46
    Действия любого государства в первую очередь должны быть направлены не ужесточения законодательства, а на предотвращение противоправных действий.. сложить два плюс два государству не сложно... лень... проследить путь от производителя до потребителя... да ни о чем... и увидеть сколько теряет в реале государство... просто жуть... ладно теряет, какую коррупцию разводит... вот тут точно жуть в кубе, вся исходная информация есть у налоговиков и таможенников... но как в народе говорят, лень в перед нас родилась.
    Strashila
    1. rruvim Сегодня, 17:01
      В этом и сложность Государства! Вопрос легко решается, ну с моей Колокольне. Просто дать Народу денег! И Всё! в !917-м не получилось, в 2018 [b][/b]ЯВНО получится.
      rruvim
      1. Strashila Сегодня, 17:15
        А толку... это привет не к улучшению жизни, а к ухудшению... если народу сообщить что он получит рубль... то его затраты, в виде цен в первую очередь, уже сегодня вырастут на два. Помнится в 89 году правительство подняло закупочные цены на нефть на 7%, как то так... итог этого, представитель нефтяников чуть ли не матов изъясняясь сказал... чтоб лучше они ( правительство) не делали этого, цены по которым он должен был покупать материалы для отрасли выросли... тадам!!!... в двое и все ему говорили... вам закупочные цены подняли, а вы как хотели у нас затраты то же выросли и это во времена плановой экономики. В сегодняшней действительности куда понесут деньги в основном... рынок... магазин... ЖКХ... и на следующий день эти деньги покинут Россию... они на втором круге не вольются в экономику нашей страны... вольются в какую угодно, но только не в нашу.
        Strashila
        1. rruvim Сегодня, 17:32
          Вы не любите народ! Скорей все-го даже не заходили вместе с "НИМ (с народом)" в "Перекрёсток". А я Вам говорю, дайте народу денег! Просто дайте денег.! И посмотрите, что получится... Это ни те деньги в 1918-м, после первой и Гражданских войн...
          rruvim
  16. Lenivets2 Сегодня, 17:09
    Ну в сфере госзакупок надо, в первую очередь, пересажать директоров заводов производителей элементной базы и сборщиков (тоесть всех директоров ВПК).
    п.с. один из многих личных примеров: когда одна, самая ничтожная ячейка фильтра в блоке (в которой 4 конденсатора и два дросселя) впендюривается МО по 1,5 млн. рублей, это за пределами добра и зла! hi
    п.с. 2. они в стоимость каждого грёбанного конденсатора впихивают расходы на бухгалтеров, разработку (того что было разработано ещё 40 лет назад), маржу, прибыль, зарплаты всему заводу и ещё многое многое другое.
    И получается, что китайский (как минимум не хуже) транзистор, конденсатор, резистор... стоит в сотни и тысячи раз дешевле отечественных.
    И пропорционально стоимости, поставляется готовых устройств в МО.
    п.с. 3. я не к тому что надо покупать китайские, а к тому что кому-то надо поумерить аппетиты. hi
    Lenivets2
    1. rruvim Сегодня, 17:19
      Простой вопрос, простой ответ! На заводе "Авангард" был директор, который начинал инженером (на этом Заводе) с 1978-го года,а его сейчас заменили на менеджера Ведрова. который специалист по теплицам. А "Авангард" ракеты делает...
      rruvim
      1. Lenivets2 Сегодня, 17:23
        Это местная грызня и политика в концерне.
        Директора жалко (из него сделали козла отпущения по срыву сроков .... к которым он никакого отношения не имел), но вряд ли это повлияет на выпуск продукции Авангарда .
        И говорить о срыве несколько преждевременно. hi
        Lenivets2
        1. rruvim Сегодня, 17:38
          Я хоть и посторонний, но мне обидно. Там явно была "подстава"...С этим "Сечиным"... Просто вся политика Бригадира какая-то непонятная. Но я не могу понять смысл войны в Сирии. А новый закон о Госзакупках просто смешён...
          rruvim
          1. Lenivets2 Сегодня, 17:45
            "Но я не могу понять смысл войны в Сирии."
            А что тут понимать?
            Тут сотни выгодных причин.
            Вот несколько для примера:
            укрепление влияния на ближнем востоке
            укрепление влияния в глобальной политике
            испытание наших вооружений
            реклама наших вооружений
            отработка тактики
            проводка через конфликт офицеров
            контракты на восстановление инфраструктуры
            контракты на добычу нефти
            контракты на восстановление вооружений.......................................
            ..
            п.с. это только малая часть hi
            Lenivets2
            1. rruvim Сегодня, 18:01
              Я служил на полигоне Сары-Шаган, так-что 3-й пункт в минус;
              Укрепление влияния на Ближнем Востоке - полный бред 1 Просто подумайте...
              Укрепление влияния в глобальной политике - не обсуждается...
              Отработка тактики - отрабатываем до сих пор, особенно с ЧВК Вагнера;
              Проводка офицеров через Конфликт - принимается, особенно после крушения АН-26
              Финансовые контракты на поставки нефти и газа не обсуждались, и не планировались.
              Война в Сирии нужна только для того, что-бы была Война. Для Бригадира война, как Амвросия...
              Давайте перечислять...
              rruvim
              1. rruvim Сегодня, 18:03
                Перечисляю:
                1993;
                2001;
                2008
                и т.д.
                rruvim
              2. Lenivets2 Сегодня, 18:06
                "Я служил на полигоне Сары-Шаган, так-что 3-й пункт в минус;"
                тоесть вы считаете, что полигон это панацея, а война это фигня?
                Вам сразу минус (то что вылезает в реальных условиях на полигоне даже близко не возникает, к сожалению).
                И Вам не кажется, что техника которую мы используем на полигоне и ту которую использует противник в войне немного отличается по параметрам?
                "Укрепление влияния на Ближнем Востоке - полный бред 1 Просто подумайте..."
                И .... ?
                "Отработка тактики - отрабатываем до сих пор, особенно с ЧВК Вагнера;"
                Аааа, понял, не надо дорабатывать тактику есть же уставы первой мировой! good
                "Финансовые контракты на поставки нефти и газа не обсуждались, и не планировались."
                Свечку держали?

                На этом закончим трепотню. hi
                Lenivets2
                1. rruvim Сегодня, 19:08
                  Не закончим!
                  Истина всегда важней!
                  rruvim
    2. ltc35 Сегодня, 18:55
      Так ведь система государства так поставлена. Налоги, зп, энергоносители, налоги транспортные, ндс, аренда. Всего и не перечислить на копеечный конденсатор прибавить - вот и цена изделия.
      ltc35
  17. Чичиков Сегодня, 17:17
    Нет Закона, плохо и появиться, все равно плохо или недостаточно, - таков посыл некоторых комментариев. Только разбираться в тонкостях законодательной конспирологии хотят не все. На то, и существует законодательная и исполнительная ветвь власти, а "себя любимых", законодатели берегут, как вклады в швейцарский банк! Видимо для некоторых, фраза ВВП, о том, что он не может всех контролировать даже в Администрации ("Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - сказал Путин.), просто, очередная предвыборная фишка.
    Мы сами не все контролируем в своем семейном "хозяйстве", постоянно оправдываясь и ища этому причины в независимых от своего желания факторах и событиях.
    Чичиков
    1. rruvim Сегодня, 17:49
      В том то и дело, что Бригадир взял на себя всю ответственность. ВВП и Администрация президента -это один Человек! Вот такая "Петрушка"...
      rruvim
  18. andrej-shironov Сегодня, 17:19
    А толку? Возрастёт лишь размер взятки для избежания наказания. Всё это полумеры и популизм.
    andrej-shironov
  19. nod739 Сегодня, 17:54
    давно пора, а то когда видишь в накладной, что принтер, поставленный в дет.сад города Королева имеет цену 54 тысячи(а поставляет компания которая "выиграла" тендер у местной администрации), а этот же принтер в компьютерном магазине в розницу стоит 17 тысяч, то понимаешь что власть просто БЕЗ МЕРЫ ОБОРЗЕЛА. и вместо 1го сада, можно было укомплектовать ТРИ !!!
    nod739
  20. Karabin Сегодня, 18:11
    Голимая предвыборная пустышка.
    Karabin
Картина дня