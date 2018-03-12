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Путин предложил ужесточить наказание за нарушения в сфере госзакупок
Проект закона, который направлен на усиление уголовной ответственности за нарушения в сфере закупок услуг, работ и товаров для обеспечения муниципальных или государственных нужд, внес президент Российской Федерации Владимир Путин.
В результате в Уголовный кодекс предлагается внести две новые статьи. Одна из них вводит ответственность за «злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», наказанием по ней может быть штраф в размере до 200 тыс. руб, либо лишение свободы на срок до трех лет (до семи лет в случае предварительного сговора или значительной суммы ущерба).
Еще одна статья устанавливает наказание за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок. За подобное нарушение может ожидать наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа (от семи до 12 лет при предварительном сговоре или совершения преступления в особо крупном размере).
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что закон о госзакупках помогает поддерживать конкурентную среду в России, однако с жуликами в этой сфере нужно бороться.
Анализ правоприменения свидетельствует о наличии определенных пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления в названной сфере со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты– говорится в пояснительной записке к проекту закона.
В результате в Уголовный кодекс предлагается внести две новые статьи. Одна из них вводит ответственность за «злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», наказанием по ней может быть штраф в размере до 200 тыс. руб, либо лишение свободы на срок до трех лет (до семи лет в случае предварительного сговора или значительной суммы ущерба).
Еще одна статья устанавливает наказание за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок. За подобное нарушение может ожидать наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа (от семи до 12 лет при предварительном сговоре или совершения преступления в особо крупном размере).
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что закон о госзакупках помогает поддерживать конкурентную среду в России, однако с жуликами в этой сфере нужно бороться.
Использованы фотографии: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ
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