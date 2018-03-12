Путин предложил ужесточить наказание за нарушения в сфере госзакупок

Анализ правоприменения свидетельствует о наличии определенных пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления в названной сфере со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты

Проект закона, который направлен на усиление уголовной ответственности за нарушения в сфере закупок услуг, работ и товаров для обеспечения муниципальных или государственных нужд, внес президент Российской Федерации Владимир Путин.– говорится в пояснительной записке к проекту закона.В результате в Уголовный кодекс предлагается внести две новые статьи. Одна из них вводит ответственность за «злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», наказанием по ней может быть штраф в размере до 200 тыс. руб, либо лишение свободы на срок до трех лет (до семи лет в случае предварительного сговора или значительной суммы ущерба).Еще одна статья устанавливает наказание за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок. За подобное нарушение может ожидать наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа (от семи до 12 лет при предварительном сговоре или совершения преступления в особо крупном размере).Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что закон о госзакупках помогает поддерживать конкурентную среду в России, однако с жуликами в этой сфере нужно бороться.