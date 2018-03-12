19:13 12 марта
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Фрегат "Адмирал Горшков" могут передать ВМФ до конца лета

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" могут передать в состав ВМФ России к концу лета, сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает РИА Новости.

Фрегат "Адмирал Горшков" могут передать ВМФ до конца лета


По плану, флот должен был получить корабль еще в прошлом году, однако передача затянулась, в частности, из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" производства концерна "Алмаз-Антей", которым должны оснастить фрегат.


Передача фрегата в состав ВМФ откладывается из-за из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут"
- сообщил Рахманов.

По нашей информации, испытания (зенитно-ракетного комплекса) до выхода на корабельные испытания займут приблизительно 1,5 месяца. Он (ЗРК) сейчас проходит отработку на полигоне, а после этого должен вернуться на корабль, чтобы уже вести стрельбы с фрегата. Мы рассчитываем, что если все пойдет хорошо, то к концу лета у фрегата есть все шансы войти в боевой состав
— добавил Рахманов.

Использованы фотографии: spacebattles.com/Leo1
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Комментарии 33

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  1. Lenivets2 Сегодня, 17:59
    А больше Рахманов ничего не добавил?
    Тоесть никаких проблем нет, фрегат прям конфетка, но "Полимент-Редут" всех подкосил?
    А "сообщать" это не мешки ворочить? hi
    Lenivets2
    1. san4es Сегодня, 18:02
      Цитата: Lenivets2
      ... но "Полимент-Редут" всех подкосил?
      hi

      ...Корабли строятся под вооружение, как и оружие -- под патрон.
      san4es
      1. Lenivets2 Сегодня, 18:25
        Эта псевдоновость возникает уже далеко не раз.
        Но ещё раз повторю: Вы готовы признать свою неправоту если "Полимент-Редут" допилят а фрегат так и не сдадут? hi
        Или Вы сразу переключитесь как говорящая голова Рахманов на силовую установку или другое и забудете свои слова?
        Lenivets2
        1. san4es Сегодня, 18:36
          Цитата: Lenivets2
          ... силовую установку или другое и забудете свои слова?

          ...Читай выше.:
          ...Корабли строятся под вооружение

          ..Ешь чё дают...Куда не плюнь -- везде б... спорщики am
          san4es
          1. Lenivets2 Сегодня, 18:37
            "..Ешь чё дают "
            Их ёшкин кот!
            А Вы про что? request
            Lenivets2
            1. Alex777 Сегодня, 18:51
              В статье мне понравилась тема, что Полимент/Редут свинтили с Горшкова и отвезли на полигон... bully
              Еще понравилось, что ничего не прозвучало про маршевый дизель. Его что, за полтора месяца тоже сделают?
              Ну и про БИУС - тишина. Как она там? Когда заработает? hi
              Alex777
          2. Александр War Сегодня, 18:42
            Тезка здорова hi
            Александр War
            1. san4es Сегодня, 18:54
              hi ...Здорова Сань...Вот, пытаюсь довести до "ума" гр-на выше, что:
              ... по «зенитным управляемым ракетам разработки предприятия «Факел», предназначенным для оснащения корветов проекта 20380 и фрегатов 22350». Как видно, создание корабельного ЗРК нового поколения потребовало длительной и трудной отработки и доводки — но тут можно вспомнить, скажем, и длительность итало-франко-британских работ по корабельному комплексу PAAMS с ЗУР «Астер».

              san4es
          3. Александр War Сегодня, 18:53
            Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" могут передать в состав ВМФ России к концу лета, сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов Тут самое главное слово могут!
            Александр War
            1. san4es Сегодня, 19:05
              Цитата: Александр War
              ... главное слово могут!

              Также ЗРК «Полимент-Редут» с большим числом ячеек установлен на фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350. Впрочем, в июле 2016 года начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант А. В. Гуляев указал на неудовлетворительное состояние работ по «зенитным управляемым ракетам разработки предприятия «Факел»,
              ...А переделывать -- это головняк ещё тот
              san4es
              1. Александр War Сегодня, 19:09
                Я бы ставил на Корветы ПВО Штиль-1 как на фрегатах пр 11356 контейнер с 12 ракетами
                Александр War
    2. Донской Сегодня, 18:04
      Медальку Рахманову, заслужил, целый фрегат почти сдали за 13 лет.
      Донской
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:30
        Цитата: Донской
        Медальку Рахманову

        Рахманов тут АБСОЛЮТНО ни при чем. Его дело - корабль, а не установленные на нем системы, которые ГСИ пройти не могут. Это вопрос к Алмазу-Антею
        Андрей из Челябинска
        1. Александр War Сегодня, 18:38
          Для Черноморского Флота тогда пусть построят фрегаты пр 22356 ,там ПВО как пр 11356
          Александр War
        2. Александр War Сегодня, 18:49
          зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" по сути корабельная версия С-350 ,хотя я даже не видел что С-350 приняли и он поступает в войска ПВО
          Александр War
    3. 210окв Сегодня, 18:05
      Что и кто и как кого подкосил-нам не скажут.Хотя эти долгострой уже порядком утомили и эти обещания оптимизма не прибавляют.[i][/i]
      Цитата: Lenivets2
      А больше Рахманов ничего не добавил?
      Тоесть никаких проблем нет, фрегат прям конфетка, но "Полимент-Редут" всех подкосил?
      А "сообщать" это не мешки ворочить? hi
      210окв
      1. влад66 Сегодня, 18:09
        Цитата: 210окв
        Что и кто и как кого подкосил-нам не скажут.Хотя эти долгострой уже порядком утомили

        Дмитрий,вот вам причина
        Цитата: san4es
        Корабли строятся под вооружение, как и оружие -- под патрон.

        Коллега вам все обьяснил. hi
        влад66
    4. Piramidon Сегодня, 18:10
      Цитата: Lenivets2
      А больше Рахманов ничего не добавил?
      Тоесть никаких проблем нет, фрегат прям конфетка, но "Полимент-Редут" всех подкосил?
      А "сообщать" это не мешки ворочить? hi

      Ну и сообщили бы всем, о том, какие там еще есть проблемы, если Вы в курсе.
      Piramidon
      1. Lenivets2 Сегодня, 18:15
        Прям разрешаете исповедоваться?
        Вот спасибо! fellow
        А Вы на кого работаете?
        Lenivets2
        1. Piramidon Сегодня, 18:37
          Цитата: Lenivets2
          Прям разрешаете исповедоваться?
          Вот спасибо! fellow
          А Вы на кого работаете?

          Вы мне еще статью пришейте. Зачем тогда такие пустые заявления делать? Если Вы знаете, что Рахманов не договорил, объясните, что конкретно. А такие комменты - лишь бы что то на клаве отстучать.
          Piramidon
          1. Lenivets2 Сегодня, 18:41
            "Вы мне еще статью пришейте. Зачем тогда такие пустые заявления делать?"
            Вы это министру обороны скажите почему он Вам ТТХ Кинжала и Сармата не рассказал.
            Ну если он знает больше Путина, то почему не рассказал?!
            Вот редиска! hi
            Lenivets2
            1. Piramidon Сегодня, 18:43
              То есть Вы написали, что Рахманов что то недоговорил, а что и сами не знаете?
              Piramidon
              1. Lenivets2 Сегодня, 18:45
                Ваша логика мне не доступна, по этому лучше это закончить. hi
                Lenivets2
    5. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:29
      Цитата: Lenivets2
      Тоесть никаких проблем нет, фрегат прям конфетка, но "Полимент-Редут" всех подкосил?

      В конце декабря навернулся коломенский дизель. Пока ремонтируют прямо в машинном, часть дизеля вывезли в коломну. Но вообще говоря, если не справятся, будут резать корпус
      Андрей из Челябинска
      1. Александр War Сегодня, 18:38
        Тут не знаешь что быстрее доделают ,движки или ПВО
        Александр War
    6. RASKAT Сегодня, 18:41
      Ну слава богу, допилили наконец то. Ну что же пол года нам особо роли не сыграли, зато на вооружение поступает новый ЗРК. до 16 целей до 32 ракет. Причем со всех направлений сразу, по 4 цели на каждую Антену их там 4 шт. Это качественный рывок. Такого корабли раньше не умели.
      RASKAT
  2. next322 Сегодня, 18:07
    вот такое ежегодное словоблудие........в конце лета об этом все опять забудут и все плавно перетечет в 2019 год.....
    next322
  3. Симон Сегодня, 18:12
    Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" могут передать в состав ВМФ России к концу лета. --- Похвально! Военно Морской Флот укрепляется! good
    Симон
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:31
      Цитата: Симон
      Похвально! Военно Морской Флот укрепляется!

      fool Ага, укрепляется...
      Андрей из Челябинска
      1. Александр War Сегодня, 18:42
        Укрепляется не спорте ))Уже поступили по 3 эсминца пр 21956 на Северный и Тихоокеанский флоты и по одному на Черный и Балтийский флот recourse recourse
        Александр War
  4. Aleksandr21 Сегодня, 18:16
    Журналистам сразу надо уточнять, к концу лета какого года.... каждый год обещают.
    Aleksandr21
  5. next322 Сегодня, 19:05
    Цитата: Симон
    Похвально! Военно Морской Флот укрепляется
    laughing
    laughing
    ага уже аж 12 лет ,как укрепляется,еще 3 года такого укрепления......и горшкова можно списывать в утиль
    next322
  6. saturn.mmm Сегодня, 19:06
    Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" могут передать в состав ВМФ России к концу лета, сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
    А могут и не принять. Лехе самому не смешно?
    saturn.mmm
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