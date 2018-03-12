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Фрегат "Адмирал Горшков" могут передать ВМФ до конца лета
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" могут передать в состав ВМФ России к концу лета, сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает РИА Новости.
По плану, флот должен был получить корабль еще в прошлом году, однако передача затянулась, в частности, из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" производства концерна "Алмаз-Антей", которым должны оснастить фрегат.
По плану, флот должен был получить корабль еще в прошлом году, однако передача затянулась, в частности, из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" производства концерна "Алмаз-Антей", которым должны оснастить фрегат.
Передача фрегата в состав ВМФ откладывается из-за из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут"- сообщил Рахманов.
По нашей информации, испытания (зенитно-ракетного комплекса) до выхода на корабельные испытания займут приблизительно 1,5 месяца. Он (ЗРК) сейчас проходит отработку на полигоне, а после этого должен вернуться на корабль, чтобы уже вести стрельбы с фрегата. Мы рассчитываем, что если все пойдет хорошо, то к концу лета у фрегата есть все шансы войти в боевой состав— добавил Рахманов.
Использованы фотографии: spacebattles.com/Leo1
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