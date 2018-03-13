11:43 13 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

США: Мы проверим сообщения о нанесении ударов в зоне деэскалации на юге Сирии

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа США публикует материал, в котором говорится, что Вашингтон обратился к России и Иордании по поводу сообщений об ударах на юго-западе Сирии. В материале говорится о том, что созывается срочная встреча в Аммане, на которой будут выясняться подробности инцидента.

Речь идёт о сообщениях, в которых было заявлено, что проправительственные силы в Сирии нанесли удары в зонах деэскалации. В сообщениях содержались сведения о многочисленных убитых и раненых. В ряде источников появились заявления, что среди убитых – немалое число представителей иностранных военных инструкторов, которые обосновались в так называемых деэскалационных зонах на юге САР.




ТАСС приводит заявление представителя американского внешнеполитического ведомства:
Мы созвали срочную встречу в Иордании для изучения ситуации на юго-западе Сирии и обеспечения продолжения работы зоны деэскалации, которую Соединенные Штаты помогли создать. Когда мы узнали о сообщениях про удары на юго-западе Сирии, мы задействовали этот механизм, для этого и созданный, чтобы начать оценку ситуации и предотвратить дальнейшую эскалацию.


Напомним, что речь идёт о зоне деэскалации, которая включает в себя территории провинций Дараа, Эль-Кунейтра и Сувейда.

Официального подтверждения информации о том, что были нанесены удары в этой зоне, и если были, то по кому-то конкретно, на данный момент не поступало.

Использованы фотографии: Фейсбук
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Alex-a832 Сегодня, 07:04
    Есть решение Совбеза о создании этой "зоны деэскалации" и поручение США её контролировать? Нет? Тогда САА вправе зачистить этот заповедник террористов по своему усмотрению.
    Alex-a832
    1. Кроу Сегодня, 07:14
      появились заявления, что среди убитых – немалое число представителей иностранных военных инструкторов
      Это было бы весьма - кстати. Чем больше иностранных военных инструкторов "похоронят", тем быстрее мир наступит.
      Кроу
      1. Chertt Сегодня, 07:46
        Вашингтон обратился к России и Иордании по поводу сообщений об ударах на юго-западе Сирии.

        А где про хим.Оружие. Халтурят полосатые, даже фейки стали скучными
        Chertt
        1. dik-nsk Сегодня, 07:59
          среди убитых – немалое число представителей иностранных военных инструкторов
          ответка за нашу колонну похоже
          dik-nsk
    2. сибиралт Сегодня, 07:43
      Только вчера Хейли заявила, что ей не нравятся события в Сирии по исполнению резолюции ООН. И если так будет продолжаться, то США будут воевать самостоятельно и ответят "топорами", как раньше по сирийскому военному аэродрому. Пушков прокомментировал - США не удовлетворены событиями в Восточной Гуте, где САА достигла успехов по зачистке террористов. Теперь еще одно заявление о гибели большого количества иностранных инструкторов на юго-западе Сирии. belay То, что США терпят в Сирии фиаско очевидно. Возможно, они хотят уйти громко хлопнув дверью и нагадать при этом как можно больше.
      сибиралт
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:44
      Это зона не деэскалации а рассадник террористов .
      Spartanez300
  2. Мих1974 Сегодня, 07:05
    Ой, шо таки в кого то попали. Ну так перешлите матрасам анекдот "а нас то за шо?", пусть - думают. good laughing
    Мих1974
  3. Alex-a832 Сегодня, 07:13
    Поскольку США обладают правом вето в Совбезе, пора бы внести на Ген.ассамблею ООН резолюцию о незаконном вооружённом захвате и удержании америкосами территории суверенной страны.
    Alex-a832
  4. Серж Горелый Сегодня, 07:17
    США: Мы проверим сообщения о нанесении ударов в зоне деэскалации на юге Сирии... Хотя, пофиг, всё равно виноваты бэд рашенс!!!
    Серж Горелый
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:40
    Похоже, "ответка" за Вагнеровцев прилетела! Не понравилось? То ли ещё будет... Нашли тоже мне, "мальчиков для битья". laughing
    Горный стрелок
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:55
    Коль созывают срочную встречу, то наверное действительно уконтрапупили американских и др. "спецов". Что можно только приветствовать, т.к. в/сл стран НАТО незаконно находятся на территории суверенной страны и способствуют вооруженному конфликту.
    Мы проверим сообщения о нанесении ударов в зоне деэскалации на юге Сирии
    Проверяльщики нашлись. Может вместо того, чтобы проверять следует заняться заявленным - борьбой с ИГ?
    rotmistr60
    1. Мих1974 Сегодня, 08:15
      А России бы неплохо скрутить все мояки и вообще следяещее за нашим ядерным оружием и привести РВСН в полную боевую готовность good . Завалить пару матрасных разведкичков у нашего воздушного пространства. good "И будем посмотреть".
      Мих1974
  7. Пленник Сегодня, 08:10
    Пинов мочат. Бегите матрасники, бегите.
    Пленник
  8. Aleksandr21 Сегодня, 08:45
    Что же это за источники такие, которые якобы указывают на нанесение удара по иностранным инструкторам ? да ещё без ссылок... это как с ударами Су-57 в Восточной Гуте по американским наёмникам, самого события не было, но столько всего придумали на этот счёт, и это похоже из этой серии. На ТАССе кстати инфы о таких сообщениях нет, это уже тот кто эту статью опубликовал - добавил от себя. Как то не профессионально) информация если и публикуется то должна иметь источники и желательно официальные... мы же не публикует фейковые украинские новости на сайте про уничтожение дивизии ? а это из той же серии.
    Aleksandr21
  9. rocket757 Сегодня, 09:52
    Шо сказать - сложно, опасно, но давить этих гадов надо, иначе мира в Сирии не будет!
    rocket757
  10. Сергей956 Сегодня, 10:55
    Европейская коалиция и США начинают вести себя в Сирии как обычный уличный хулиган. Пока его уговаривают миром - он хамеет ещё больше. Как только ударили по зубам - сразу успокаивается и начинает жаловаться, что его обидели. США и НАТО в Сирии НЕ законно. Оккупанты должны либо уйти сами из оккупированной страны, либо их уничтожают.
    Сергей956
Картина дня