США: Мы проверим сообщения о нанесении ударов в зоне деэскалации на юге Сирии

Мы созвали срочную встречу в Иордании для изучения ситуации на юго-западе Сирии и обеспечения продолжения работы зоны деэскалации, которую Соединенные Штаты помогли создать. Когда мы узнали о сообщениях про удары на юго-западе Сирии, мы задействовали этот механизм, для этого и созданный, чтобы начать оценку ситуации и предотвратить дальнейшую эскалацию.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа США публикует материал, в котором говорится, что Вашингтон обратился к России и Иордании по поводу сообщений об ударах на юго-западе Сирии. В материале говорится о том, что созывается срочная встреча в Аммане, на которой будут выясняться подробности инцидента.Речь идёт о сообщениях, в которых было заявлено, что проправительственные силы в Сирии нанесли удары в зонах деэскалации. В сообщениях содержались сведения о многочисленных убитых и раненых. В ряде источников появились заявления, что среди убитых – немалое число представителей иностранных военных инструкторов, которые обосновались в так называемых деэскалационных зонах на юге САР. ТАСС приводит заявление представителя американского внешнеполитического ведомства:Напомним, что речь идёт о зоне деэскалации, которая включает в себя территории провинций Дараа, Эль-Кунейтра и Сувейда.Официального подтверждения информации о том, что были нанесены удары в этой зоне, и если были, то по кому-то конкретно, на данный момент не поступало.